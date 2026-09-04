Rakuten-Bewertung 2026: Ist Rakuten seriös – und zahlt es wirklich aus?

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Ist Rakuten seriös? Ja – es handelt sich um eine echte Cashback-Plattform, die von Ebates Performance Marketing Inc. unter dem Namen „Rakuten-Prämien“ betrieben wird, seit 1999 Auszahlungen an Mitglieder vornimmt und bisher mehr als 4,6 Milliarden US-Dollar an Cashback ausgezahlt hat. Die Plattform ist für iOS, Android und als Browser-Erweiterung verfügbar, die Anmeldung ist kostenlos, und Auszahlungen erfolgen in echten US-Dollar über PayPal, per Scheck per Post, als American Express Membership Rewards-Punkte oder als Bilt-Punkte.

Wozu ist Rakuten also eigentlich gut? Es eignet sich für alltägliche Einkäufer, die Cashback auf Einkäufe erhalten möchten, die sie ohnehin tätigen würden, ergänzt durch einen wechselnden Willkommensbonus und Auszahlungen viermal im Jahr, wobei ausgewählte Mitglieder bestätigten Cashback früher gegen eine Geschenkkarte einlösen können. Die meisten Menschen, die nach „Ist Rakuten seriös?“ suchen, möchten vor allem zwei Dinge geklärt haben – wie das Geld zu Ihnen gelangt und was die Plattform dafür einbehält – und dieser Rakuten- Testbericht behandelt beides.

JETZT ANMELDEN 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Rakuten Cashback-Shopping-Plattform Rakuten wird von Ebates Performance Marketing Inc., einem Unternehmen der Rakuten-Gruppe, betrieben und hat seit 1999 zahlende Mitglieder. Es verfügt über eine Bewertung von 4,8 Sternen im App Store, die Note „Ausgezeichnet“ auf Trustpilot und zahlt echtes Cashback über PayPal, per Scheck per Post, als American-Express-Punkte oder als Bilt-Punkte aus. Vorteile Ein echtes, seit langem bestehendes Unternehmen, das seit 2014 von der Rakuten-Gruppe unterstützt wird

Hervorragende 4,8-Sterne-Bewertung im App Store von rund 362.000 Nutzern

Ausgewählte Mitglieder können zwischen den Zahlungsterminen einen Betrag von 5 Dollar oder mehr gegen eine Geschenkkarte einlösen. Nachteile Standardauszahlungen erfolgen nur viermal im Jahr

Die Bewertung bei Google Play liegt mit 3,4 deutlich niedriger als die 4,8 im App Store

BBB verzeichnete in den letzten drei Jahren trotz einer Bewertung mit „A+“ 2.027 Beschwerden.

Rakuten eignet sich am besten für geduldige, regelmäßige Käufer, denen es nichts ausmacht, sich nach dem Auszahlungsplan zu richten, um im Gegenzug Cashback für Einkäufe zu erhalten, die sie ohnehin tätigen würden. Neue Mitglieder können den aktuellen Willkommensbonus kumulieren, und Leser, die sich nach Kenntnisnahme des Auszahlungsrhythmus immer noch fragen, ob „Rakuten seriös ist“, finden im Folgenden die echte Antwort sowie die tatsächlichen Nachteile.

Ist Rakuten sicher?

Wie sieht es also aus Sicherheitssicht mit Rakuten aus, und ist es sicher, Rakuten Ihre Einkaufsdaten anzuvertrauen? Der rechtmäßige Betreiber ist Ebates Performance Marketing Inc., firmierend unter dem Namen Rakuten-Prämien, mit einer rechtlichen Kontaktadresse in San Mateo, Kalifornien. Das Unternehmen wurde 1998 als „Ebates“ gegründet, begann 1999 mit der Auszahlung von Prämien an Mitglieder, wurde 2014 für rund 1 Milliarde US-Dollar von der Rakuten Group übernommen und 2019 in „Rakuten“ umbenannt.

Für diesen Rakuten-Testbericht habe ich den Betreiber anhand der Unternehmensunterlagen der Rakuten Group überprüft und die aktuellen Bewertungen durch Dritte separat geprüft: Das Unternehmen verfügt über eine 4,8-Sterne-Bewertung im App Store basierend auf rund 362.000 Bewertungen sowie ein A+-Rating der BBB, wobei die BBB-Akkreditierung seit September 2016 besteht.

Für die Anmeldung sind eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich. Für Auszahlungen per Scheck oder PayPal verlangt Rakuten zudem eine physische Postanschrift zur Identitätsprüfung und kann vor der Auszahlung zusätzliche Identitätsnachweise anfordern. Mitglieder müssen in einem der 50 Bundesstaaten oder in Washington, D.C. wohnen und dürfen nicht auf US-Sanktionslisten stehen. Es ist kein routinemäßiges Hochladen von Ausweisdokumenten erforderlich. Wenn Sie sich also fragen: „Ist Rakuten seriös?“, gibt es keine versteckten Verifizierungshürden, aber es ist auch nicht völlig verifizierungsfrei.

Ist Rakuten also ein Betrug? Nein. Der ehrliche Vorbehalt hinter den meisten „Rakuten ist sicher“-Suchergebnissen ist eine echte Kluft zwischen den Plattformen: Im Gegensatz zu den starken Bewertungen im App Store und auf Trustpilot liegt die Bewertung bei Google Play bei 3,4 aus rund 74.500 Bewertungen, und die BBB listet 2.027 Beschwerden aus den letzten drei Jahren auf. Beides gehört in eine Bewertung von Rakuten und sollte nicht einfach verschwiegen werden, nur weil die Gesamtzahlen gut aussehen.

Anmeldung bei Rakuten

Die Anmeldung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten. Wie funktioniert Rakuten also, wenn man sich zum ersten Mal anmeldet?

Erstellen Sie ein Konto mit einer E-Mail-Adresse auf rakuten.com oder über die App. Installieren Sie die Browser-Erweiterung oder laden Sie die iOS- oder Android-App herunter. Wählen Sie in den Kontoeinstellungen aus, wie Sie bezahlt werden möchten: „Big Fat Check“, PayPal, American Express-Punkte oder Bilt-Punkte. Geben Sie Ihre Postanschrift an, wenn Sie sich für einen Scheck oder PayPal entschieden haben, da Rakuten diese zur Identitätsprüfung verwendet, bevor eine Zahlung freigegeben wird. Starten Sie jeden Einkauf über die Erweiterung, die App oder eine Shop-Seite auf der Website, damit der Einkauf erfasst wird.

Neue Mitglieder erhalten einen Willkommensbonus, aber betrachten Sie den angegebenen Betrag eher als Momentaufnahme und nicht als dauerhaften Satz. Rakuten wechselt diese Beträge regelmäßig: 10 US-Dollar sind der Standardbonus bei direkter Anmeldung, für Anmeldungen über Empfehlungen lagen die Beträge bisher bei 30, 40 und 50 US-Dollar, und ein separater 10-prozentiger Cashback-Zuschlag ist auf 50 US-Dollar begrenzt.

In den Nutzungsbedingungen heißt es zudem, dass Bonusangebote nicht kumulierbar sind. Überprüfen Sie daher das aktuelle Angebot und die dafür erforderlichen Mindestausgaben, bevor Sie sich auf einen bestimmten Betrag verlassen. Leser, die sich fragen, ob Rakuten ein Betrug ist, nachdem sie einen geringeren Bonus erhalten haben als in einem Blog versprochen wurde, haben es fast immer mit einer abgelaufenen Aktion zu tun und nicht mit einer Lockvogel-Taktik.

Echtes Cashback bei alltäglichen Einkäufen Rakuten 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie echtes Cashback in US-Dollar für Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen – ausgezahlt per PayPal, Scheck oder in Form von Punkten. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Rakuten

Ich wollte wissen, wie Rakuten im Alltag und nicht nur auf dem Papier funktioniert, und das Erinnerungs-Popup der Erweiterung hat mich vom ersten Tag an überzeugt. Es hat mir Cashback für Einkäufe gesichert, bei denen ich sonst vergessen hätte, mich durchzuklicken, und die Einrichtung des Kontos sowie die Auswahl einer Auszahlungsmethode dauerten nur ein paar Minuten.

Der Auszahlungskalender war die eigentliche Umstellung. Sobald ich die festen Termine – 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November – verstanden hatte, kam es mir nicht mehr seltsam vor. Was meine Meinung darüber geändert hat, war die Entdeckung der Geschenkkarten-Option: Sobald mindestens 5 $ bestätigt sind, können berechtigte Mitglieder diese vor dem nächsten Auszahlungstermin einlösen und erhalten die Karte innerhalb weniger Minuten per E-Mail. Nichts, was ich zuvor bei meiner Recherche zum Thema „Ist Rakuten seriös?“ gelesen hatte, hatte dies erwähnt.

Mein Problem war, dass gelegentlich eine manuelle Einreichung erforderlich war, sowie die Bearbeitungszeit von 3 bis 14 Wochen bei Standardkäufen, bevor diese auf eine Auszahlung angerechnet wurden. Mir fiel außerdem auf, dass die Erweiterung bei mir reibungsloser lief als von Rezensenten auf Google Play beschrieben, was mit der schwächeren Bewertung dieser Plattform übereinstimmt.

Da Rakuten nur Einkäufe belohnt, die ich ohnehin schon tätige, habe ich auch Snakzy ausprobiert, bei dem man für das Spielen von Handyspielen bezahlt wird, ohne dass ein Kauf erforderlich ist. Schaut euch das unten an, wenn das für euch interessant klingt, und betrachtet es als Ergänzung zu dieser Rakuten-Rezension und nicht als Ersatz dafür.

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Rakuten im Überblick

Wie funktioniert Rakuten also und was zahlt es tatsächlich aus? Es gehört zu den Apps, bei denen man mit geringem Aufwand Geld verdienen kann, da die Einnahmen aus Einkäufen stammen, die man ohnehin schon geplant hatte. Es handelt sich eher um eine Cashback-Plattform als um eine Umfrage- oder Gaming-App: Du startest einen Einkaufsbummel über Rakuten, kaufst wie gewohnt bei einem Partnerhändler ein, und ein Teil der Provision, die der Shop zahlt, fließt als echtes Geld in US-Dollar an dich zurück.

Hier finden Sie die vollständige Aufschlüsselung der technischen Daten, auf denen dieser Rakuten-Testbericht basiert.

📱Name der App Rakuten ⭐Unsere Bewertung 4,6/5 🛍️Kategorie Cashback-/Prämien-Shopping-Plattform 🎯Plattformen iOS · Android · Webbrowser-Erweiterung 💰Preis Kostenlose Mitgliedschaft; optionale kostenpflichtige Rakuten+-Stufe 💸Verdienstmöglichkeiten Cashback beim Online-Shopping, Angebote in Geschäften mit verknüpften Karten, Essen gehen, Reisen, Empfehlungen 💳Auszahlungsmethoden Ein dicker Scheck, PayPal, American Express Membership Rewards-Punkte, Bilt-Punkte, Geschenkkarten für ausgewählte Mitglieder 💵Mindestauszahlungsbetrag 5,01 $, bestätigt bis zum Zahlungsdatum; 5 $, bestätigt bei Einlösung einer Geschenkkarte 🚀Auszahlungsgeschwindigkeit Vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November; Geschenkkarten werden innerhalb weniger Minuten per E-Mail zugestellt 🌍Verfügbarkeit Nur in den USA unter rakuten.com; separate Rakuten-Cashback-Websites in Kanada, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Japan 👤Empfehlungsprogramm Wechselnder Bonus, derzeit 30 $ (Standard) und 50 $; der Bonus wird bei Erreichen des entsprechenden Mindestumsatzes gutgeschrieben 👍Am besten geeignet für Alltägliche Online-Käufer, die Cashback für Einkäufe erhalten möchten, die sie ohnehin tätigen würden

Kostenlose Anmeldung, keine Auszahlungsgebühren Rakuten 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kein Abonnement, keine Gebühren und ein Mindestbetrag von 5,01 US-Dollar für echtes Cashback in US-Dollar statt in Punkten. JETZT ANMELDEN

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist Rakuten seriös oder sollte man es meiden?

Hält die Antwort auf die Frage „Ist Rakuten seriös?“ den Überprüfungen stand, die man normalerweise durchführt, bevor man sich bei einer Cashback-Plattform anmeldet? Ja, das tut sie. Das Unternehmen nennt einen echten Betreiber, der von einer börsennotierten Muttergesellschaft unterstützt wird, ist seit 1998 ununterbrochen aktiv und zahlt über nachverfolgbare Kanäle wie PayPal und per Post versandte Schecks aus, anstatt über nicht nachverfolgbare Wege.

Bei der Erstellung dieses Rakuten-Testberichts habe ich dieselben Überprüfungen durchgeführt, die auch ein vorsichtiger Leser vornehmen würde. Die klassischen Anzeichen für Betrug in dieser Kategorie sind ein versteckter Betreiber, keine nachweisbare Präsenz im App-Store und zahlreiche Berichte darüber, dass Zahlungen nie eingegangen sind. Rakuten erfüllt alle drei Kriterien in beruhigender Weise: Die Eigentumsverhältnisse sind öffentlich einsehbar, der Eintrag im App Store weist Hunderttausende von Bewertungen auf, und das „Big Fat Check“-Programm läuft bereits seit Jahren. Ist Rakuten also ein Betrug? Nichts in diesen Belegen spricht dafür.

Der einzige Punkt, der klar erwähnt werden sollte, ist die Diskrepanz zwischen den Plattformen: 4,8 im App Store und 4,6 auf Trustpilot gegenüber 3,4 bei Google Play, dazu 2.027 BBB-Beschwerden in drei Jahren. Das ist eher eine Frage der Transparenz als Betrug, und insgesamt gesehen geben die Beweise immer noch ein klares „Ja“ auf die Frage: „Ist Rakuten seriös?“

Warum fragen die Leute: „Ist Rakuten seriös?“

Die meisten Suchanfragen nach „Ist Rakuten seriös?“ stammen von Menschen, die durch den Zahlungsrhythmus oder durch die im Vergleich zu den anderen deutlich niedrigere Bewertung bei Google Play verwirrt sind. Die Bewertungen von Rakuten zeichnen ein beständigeres Bild: 4,8 Sterne im App Store und eine „Ausgezeichnet“-Bewertung auf Trustpilot sind nichts, was ein Betrugsunternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten könnte. Ist Rakuten auch ein Betrug? Nein. Der langsamere Zahlungsrhythmus und die schwächere Android-Bewertung sind echte Eigenheiten, keine Anzeichen für Betrug, und die Antwort auf die Frage „Ist Rakuten seriös?“ lautet trotz dieser Punkte weiterhin „Ja“.

Sicherheitsbedenken bei Rakuten: Was Nutzer wissen sollten

Rakuten ist seriös, aber „sicher“ ist nicht dasselbe wie „reibungslos“, und genau diesen Punkt lässt eine Rakuten-Bewertung in der Regel außer Acht. Wer fragt: „Ist Rakuten sicher?“, verdient konkrete Informationen statt einer pauschalen Zusicherung – daher hier die Details.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Für die Anmeldung sind eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich. Für die Auszahlung per Scheck oder PayPal wird zusätzlich eine Postanschrift benötigt, die Rakuten laut eigenen Angaben zur Identitätsprüfung verwendet. In den Nutzungsbedingungen behält sich Rakuten das Recht vor, vor der Freigabe einer Zahlung weitere Identitätsnachweise anzufordern. Mitglieder, die American Express – oder Bilt-Punkte sammeln, sind von der Adressangabe befreit.

Eine Steuer-ID ist nur für Gewinner von Gewinnspielen oder bei Erreichen der Meldeschwellen für das IRS-Formular 1099 erforderlich; daher muss bei der Anmeldung nicht routinemäßig ein Identitätsnachweis hochgeladen werden, was für alle beruhigend ist, die fragen: „Ist Rakuten sicher?“

Was die Erweiterung und die App tatsächlich erfassen

Dies ist der Teil, den man lesen sollte, bevor man etwas installiert – und den viele Rakuten-Bewertungen auslassen. Laut den Nutzungsbedingungen von Rakuten können die Erweiterung und die App auch dann Daten erfassen, wenn man sie nicht aktiv nutzt, darunter besuchte URLs, Produktsuchen, Artikel im Warenkorb und Details zur Bestellbestätigung.

In den mobilen Beschreibungen werden außerdem der genaue Standort, automatisch ausgefüllte Zahlungsinformationen, der Browserverlauf und Werbe-IDs erwähnt, während Google Play angibt, dass einige persönliche und finanzielle Daten an Dritte weitergegeben werden können. All dies wird offengelegt, stellt jedoch dennoch einen Kompromiss beim Datenschutz dar, den es bei der Entscheidung „Ist Rakuten sicher?“ abzuwägen gilt.

Anbieter von Angeboten von Drittanbietern

Cashback entsteht durch Partnerschaften mit Affiliate-Partnern und Händlern. Rakuten verkauft selbst nichts, sondern erhält eine Provision von Partnergeschäften und gibt einen Teil dieser Provision an Sie weiter. Das ist die grundlegende Antwort auf die Frage „Wie funktioniert Rakuten?“ auf geschäftlicher Ebene. Wenn ein Shop Ihre Bestellung nicht meldet, erhält Rakuten keine Provision, sodass möglicherweise kein Cashback weitergegeben werden kann. Dieser Mechanismus ist der Grund für viele Streitfälle wegen fehlendem Cashback, handelt es sich jedoch eher um ein Auszahlungsproblem als um ein Sicherheitsrisiko. Es lohnt sich daher, diese Unterscheidung im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie fragen: „Ist Rakuten sicher?“

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Schützen Sie Ihr Rakuten-Konto und die damit verknüpfte E-Mail-Adresse mit separaten, einzigartigen Passwörtern und aktivieren Sie die biometrische Anmeldung, sofern verfügbar. Wenn Sie sich fragen: „Ist Rakuten sicher?“, sollten Sie wissen, dass die Plattform zwar Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, Ihre eigene Kontosicherheit aber dennoch wichtig ist. Das ist besonders wichtig, da die Einlösung von Geschenkkarten endgültig ist und nach der Bearbeitung nicht mehr storniert werden kann.

VPN-Einschränkungen

Die Nutzungsbedingungen sind eindeutig: Der Dienst steht Personen mit Wohnsitz außerhalb der 50 Bundesstaaten und des District of Columbia nicht zur Verfügung. Rakuten betreibt separate Cashback-Websites für andere Märkte, jede mit einer eigenen Händlerliste und eigenen Zahlungsregeln. Leser, die fragen, ob die Nutzung von Rakuten über ein VPN sicher ist, sollten wissen, dass der Zugriff auf das US-Programm aus einem nicht unterstützten Land eine inoffizielle Nutzung darstellt und die Berechtigung zur Auszahlung an den Wohnsitz gebunden ist – und nicht daran, welche Seite Ihr Browser laden kann.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Guthaben von 5,00 $ oder weniger werden auf den nächsten Zahlungstermin übertragen. Der Cashback wird auf den Nettokaufbetrag berechnet, daher sind Steuern, Versandkosten, Gebühren, Geschenkverpackungen und zurückgesandte Artikel ausgeschlossen. Fehlender Cashback muss innerhalb von 90 Tagen nach der Transaktion gemeldet werden. Angebote in den Filialen verfallen in der Regel nach 75 Tagen oder nach einmaliger Nutzung.

Für Konten, auf denen 12 Monate lang keine Einkäufe getätigt wurden, kann eine monatliche Kontoführungsgebühr in Höhe von 5 $ vom Guthaben abgezogen werden. Bonusangebote sind nicht kumulierbar. Diese Regeln ändern zwar nichts an der Antwort auf die Fragen „Ist Rakuten sicher?“ oder „Ist Rakuten seriös?“ – beides ist nach wie vor mit Ja zu beantworten –, aber es lohnt sich, sie zu kennen, bevor Sie sich anmelden.

Kundensupport

Rakuten betreibt ein Selbsthilfe-Helpcenter, das Fragen zu Zahlungsfristen, fehlenden Cashback-Ansprüchen und Kontoeinstellungen abdeckt, sowie E-Mail- und Chat-Support. Die Bewertung von 4,8/5 im App Store und die „Ausgezeichnet“-Bewertung von 4,6 auf Trustpilot deuten darauf hin, dass die meisten alltäglichen Anliegen geklärt werden können.

Um es klar zu sagen: Die BBB listet 2.027 Beschwerden aus den letzten drei Jahren und 454 in den letzten 12 Monaten abgeschlossene Fälle auf, wobei der Schwerpunkt auf Produkt- und Serviceproblemen liegt: Bestellungen, die nachverfolgt und später als nicht berechtigt markiert wurden, sowie Kontosperrungen im Zusammenhang mit vermuteten Empfehlungsaktivitäten über mehrere Konten. Dieses Beschwerdevolumen verdient einen Platz in jeder ausgewogenen Rakuten-Bewertung und ist ein wichtiger Aspekt für alle, die sich fragen: „Ist Rakuten seriös?“

So funktioniert das Cashback-Shopping mit Rakuten

Online-Shopping ist die wichtigste Einnahmequelle: Starten Sie über die Browser-Erweiterung, die App oder die Website, kaufen Sie im Rahmen derselben Sitzung bei einem Partnerhändler ein, und ein Prozentsatz Ihres Nettokaufbetrags wird Ihrem Cashback-Guthaben gutgeschrieben.

Wie funktioniert Rakuten also in der Praxis? Sie verdienen echte US-Dollar statt Punkte; das Cashback wird nach einer vom Händler abhängigen Frist bestätigt und ausgezahlt, sobald es fällig wird. Schließen Sie den Kauf in derselben Sitzung ab und vermeiden Sie Gutscheincodes, die Rakuten nicht auflistet, da beides die Nachverfolgung beeinträchtigen kann. Das erklärt auch, warum Menschen, die fragen: „Ist Rakuten seriös?“, oft eigentlich mit einem Nachverfolgungsproblem zu tun haben.

Ein Klick vor dem Bezahlen Rakuten 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Starten Sie die Reise über die Erweiterung oder die App, und ein Anteil der Verkaufsgutschriften wird direkt Ihrem Guthaben gutgeschrieben. JETZT ANMELDEN

Geld verdienen mit anderen Aufgaben

Cashback im Ladengeschäft ist neben dem Online-Shopping die größte Einnahmequelle, und die Einrichtung umfasst mehr Schritte, als in den meisten Zusammenfassungen angegeben wird:

1. Füge deinem Konto eine berechtigte Visa-, Mastercard- oder American Express-Kredit- oder Debitkarte hinzu.

2. Öffne das Angebot in der App oder auf der „Im Laden“-Seite und wähle „Angebot verknüpfen“, bevor du einkaufst. Wenn du zuerst einkaufst, gibt es kein Cashback.

3. Bezahlen Sie mit genau dieser Karte und wählen Sie „Debit als Kredit“ aus, da Transaktionen mit PIN möglicherweise nicht berücksichtigt werden.

4. Fügen Sie das Angebot anschließend erneut hinzu, da die meisten nach 75 Tagen oder nach einmaliger Nutzung verfallen.

Wie funktioniert Rakuten also, wenn Sie nicht am Computer einkaufen? Bei berechtigten Angeboten im Ladengeschäft verknüpfen Sie eine Karte, aktivieren das Angebot und bezahlen wie gewohnt – ohne Hochladen von Belegen oder Eingabe von Codes an der Kasse. Prämien für Restaurantbesuche basieren auf einem ähnlichen System mit verknüpften Karten und werden in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Tagen gutgeschrieben, während Prämien von Rakuten Travel länger dauern, typischerweise 45 bis 120 Tage nach der abgeschlossenen Buchung. Du kannst auch durch Empfehlungen Punkte sammeln, wobei es keine festgelegte Obergrenze dafür gibt, wie viele Freunde du einladen kannst.

Ist Rakuten also als Nebeneinkommensquelle und nicht nur als Rabatt-Tool seriös? Ja, obwohl die Höhe deiner Einnahmen stark von deinen Einkaufsgewohnheiten abhängt.

Einkaufen, Essen gehen und auch Reisen Rakuten 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie eine Karte und fügen Sie das Angebot hinzu, um bei Einkäufen zu profitieren, die Sie nicht über den Computer tätigen. JETZT ANMELDEN

Tipps für höhere Verdienste

Informieren Sie sich vor Ihrem ersten Einkauf über das aktuelle Willkommensangebot, da sich der Betrag ändern kann und die Teilnahmebedingungen eine Kumulierung von Bonusangeboten nicht zulassen. Empfehlen Sie Freunde gezielt weiter – gemäß den aktuellen Bedingungen erhalten Sie 50 $ pro qualifizierter Empfehlung, wenn der Freund innerhalb von 90 Tagen 50 $ oder mehr ausgibt, wobei die Anzahl der Empfehlungen unbegrenzt ist. Nutzen Sie das automatische Erinnerungs-Popup der Browser-Erweiterung, damit Sie den Cashback nicht verpassen, weil Sie vor dem Bezahlen vergessen haben, darauf zu klicken. Kombinieren Sie Prämien, wo immer möglich. Wenn Sie mit einer der besten Kreditkarten für Cashback bezahlen, können Sie zusätzlich zum berechtigten Rakuten-Cashback Kartenprämien erhalten. Halten Sie Ausschau nach der Geschenkkartenoption, wenn Sie das Geld früher erhalten möchten, da berechtigte Mitglieder bereits vor dem nächsten Auszahlungstermin 5 $ oder mehr einlösen können. Überprüfen Sie den aktuellen Shop-Satz auf rakuten.com, anstatt einen älteren veröffentlichten Prozentsatz zu verwenden, da sich die Sätze ständig ändern.

Zahlt Rakuten tatsächlich aus?

Ja. Rakuten zahlt seinen Mitgliedern seit 1999 Auszahlungen aus und hat die Gesamtauszahlungssumme auf über 4,6 Milliarden Dollar erhöht – über PayPal, seinen markenrechtlich geschützten „Big Fat Check“, American Express –Punkte oder Bilt-Punkte.

Für diesen Rakuten-Testbericht habe ich alle Auszahlungswege im offiziellen Hilfe-Center nachverfolgt. Standardauszahlungen erfolgen viermal im Jahr, jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November, sobald ein bestätigter Cashback-Betrag von 5,01 $ vorliegt, und bei keiner Methode fallen Auszahlungsgebühren an. Ausgewählte Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, eine Geschenkkarte zu erhalten: Sobald 5 $ bestätigt sind und eine Zahlungsmethode ausgewählt wurde, können sie diese jederzeit vor dem nächsten Auszahlungstermin einlösen und erhalten die Karte innerhalb weniger Minuten per E-Mail – wobei sie aus über 40 Marken wählen können.

Die Berechtigung hängt vom Einkaufsverlauf und dem Guthaben ab; Mitglieder, die American Express –Punkte sammeln, sind davon ausgeschlossen. Betrachten Sie diese Option daher eher als Ausweichmöglichkeit denn als universelle Sofortauszahlung. Was die Zahlungen angeht, untermauern die Bewertung von 4,8 im App Store und die Bewertung von 4,6 auf Trustpilot die Antwort auf die Frage „Ist Rakuten seriös?“, auch wenn die Bewertung von 3,4 bei Google Play ein gewisses Gegengewicht bildet.

Wie viel Geld kann man bei Rakuten verdienen?

Die Einnahmen richten sich nach deinen Ausgaben, da Rakuten einen Prozentsatz statt eines Pauschalbetrags zahlt und es keine Obergrenze gibt. Die üblichen Raten liegen im niedrigen einstelligen Bereich, während sie in Aktionszeiträumen deutlich höher ausfallen. Daher führen monatliche Online-Einkäufe im Wert von ein paar hundert Dollar eher zu einem bescheidenen vierteljährlichen Betrag als zu einem regelrechten Gehalt.

Der Willkommensbonus ist der schnellste konkrete Gewinn, während Empfehlungen ein größeres Verdienstpotenzial bieten. Wenn Sie sich also fragen: „Ist Rakuten seriös?“, um sich etwas Geld dazu zu verdienen, lautet die Antwort „Ja“ – behalten Sie jedoch realistische Erwartungen.

Ist Rakuten in den USA seriös? Wo kann man Rakuten nutzen?

Die Länderabdeckung ist komplexer, als es die durchschnittliche Rakuten-Bewertung vermuten lässt. Rakuten-Prämien auf rakuten.com ist auf Einwohner der 50 Bundesstaaten und des District of Columbia beschränkt, während die Rakuten-Gruppe separate Cashback-Programme in Kanada, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Japan betreibt, die jeweils eigene Händler, Mindestbeträge und Auszahlungsregeln haben.

Frankreich ist der Fall, den viele falsch verstehen: fr.shopping.rakuten.com ist ein Marktplatz mit dem Treueprogramm „Club R“, bei dem für dort getätigte Einkäufe Rakuten-Punkte gutgeschrieben werden – es handelt sich also nicht um ein Cashback-Portal, über das man einkaufen kann.

Wenn Sie also außerhalb dieser Märkte leben und sich fragen: „Ist Rakuten in meinem Land seriös?“, gibt es möglicherweise einfach kein lokales Cashback-Programm.

Land Verfügbar? Hinweise (Service / Einschränkungen) USA 🟩 Heimatmarkt; die Nutzungsbedingungen von rakuten.com beschränken die Mitgliedschaft auf die 50 Bundesstaaten und Washington, D.C. CA 🟩 Separate Cashback-Website unter rakuten.ca mit eigenem Händlernetzwerk UK 🟩 Separate Cashback-Website unter rakuten.co.uk, betrieben von Rakuten Europe, monatliche Auszahlung ES 🟩 Separate Cashback-Website unter rakuten.es, monatliche Auszahlung per Banküberweisung DE 🟩 Separate Cashback-Website unter rakuten.de, monatliche Auszahlung per Banküberweisung JP 🟩 Rakuten Rebates auf rebates.jp, dem japanischen Cashback-Service der Gruppe FR 🟥 Marktplatz mit Club-R-Punkten, keine Cashback-Website mit Shop-Through-Funktion

Lohnt sich Rakuten?

Ja, Rakuten lohnt sich für alle, die regelmäßig online einkaufen und Cashback für Einkäufe erhalten möchten, die sie ohnehin tätigen würden. Alles in diesem Rakuten-Testbericht deutet in dieselbe Richtung: ein sofortiger Willkommensbonus, echte vierteljährliche Auszahlungen, die Möglichkeit, sich den Betrag als Geschenkkarte auszahlen zu lassen – für Mitglieder, die das Geld schneller erhalten möchten – sowie Bewertungen im App-Store, die ein Betrugsunternehmen unmöglich zwei Jahrzehnte lang aufrechterhalten könnte.

Die wichtigsten Nachteile sind die Wartezeit bis zur Bestätigung, der Umfang der von der Erweiterung erfassten Aktivitäten und eine deutlich schwächere Bewertung im Google Play Store.

Ist Rakuten also ein Betrug? Nein. Und wenn Sie sich immer noch fragen: „Ist Rakuten seriös?“, lautet die Antwort für den richtigen Käufer ein klares Ja.

Nutzerbewertungen: Was echte Rakuten-Nutzer sagen

In den Bewertungen im App Store und auf Trustpilot ist die Stimmung durchweg positiv: 4,8/5 bei rund 362.000 Bewertungen und 4,6/5 bei rund 36.700 Trustpilot-Bewertungen, wobei 75 % fünf Sterne und 5 % einen Stern vergeben haben. Google Play bildet mit 3,4/5 bei rund 74.500 Bewertungen eine Ausnahme.

Für alle, die sich fragen: „Ist Rakuten seriös?“, loben die Nutzer regelmäßig das Erinnerungs-Popup der Erweiterung, die Aktivierung mit einem Klick und die pünktlichen Zahlungen. Der Willkommensbonus wird häufig als Grund genannt, warum Nutzer die Plattform überhaupt erst ausprobiert haben.

Bewertungen mit der Frage „Ist Rakuten ein Betrug?“ sind weitaus seltener; die Kritik konzentriert sich stattdessen meist auf Zahlungsverzögerungen, Bestellungen, die nachträglich als nicht berechtigter eingestuft wurden, sowie auf Konto-Sperrungen im Zusammenhang mit Empfehlungsprogrammen, was sich auch in den 2.027 Beschwerden bei der BBB widerspiegelt.

Alternativen zu Rakuten

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy Earn coins for playing games, no shopping required. Zu unserem Test SIGN UP NOW

3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Swagbucks Cashback shopping plus surveys, offers, and games. SIGN UP NOW

4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. TopCashback Same shop-through model as Rakuten, with no cashout minimum. SIGN UP NOW

Keine einzelne Cashback- oder Prämien-App passt zu jedem Käufer, und nichts in diesem Rakuten-Testbericht spricht dagegen – insbesondere angesichts der Funktionsweise des Zahlungszeitplans von Rakuten.

Möchten Sie sich zunächst über die eigene Prämien-App von Eneba informieren? Lesen Sie unseren Snakzy-Testbericht oder stöbern Sie in unserer Übersicht über Spiele-Apps, bei denen Sie echtes Geld verdienen können, um weitere Vergleiche über das Cashback-Shopping hinaus zu erhalten.

Warum ist Rakuten seriös? Die Gründe für unser Urteil

Die kurze Antwort auf die Frage „Ist Rakuten seriös?“ lautet: Ja. Es handelt sich um ein echtes Unternehmen, das seit 1998 tätig ist, seit 2014 zur Rakuten-Gruppe gehört, ein A+ BBB-Rating besitzt und seine Mitglieder seit 1999 über echte PayPal-Überweisungen, per Post versandte Schecks und Punktetransfers auszahlt – mit einer Gesamtauszahlung von mehr als 4,6 Milliarden Dollar. Demgegenüber steht bei Google Play eine Bewertung von 3,4 aus rund 74.500 Bewertungen, und die BBB listet 2.027 Beschwerden in drei Jahren auf – beides sollte klar und deutlich erwähnt werden.

Rakuten eignet sich für Käufer, die Cashback für Einkäufe erhalten möchten, die sie ohnehin getätigt hätten, und die mit einem Zahlungsplan anstelle einer sofortigen Gutschrift leben können – was durch die Geschenkkartenoption für berechtigte Mitglieder etwas versüßt wird. Leser, die sich schnellere oder einkaufsunabhängige Vergütungen wünschen, ziehen möglicherweise Snakzy, Swagbucks oder TopCashback vor.

Ist Rakuten letztendlich seriös? Ja.

Bezahlte Mitglieder seit 1999 Rakuten 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mehr als 4,6 Milliarden Dollar wurden zurückerstattet, wobei ausgewählten Mitgliedern eine Auszahlung in Form von Geschenkkarten zur Verfügung steht. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Seriöses, seit langem bestehendes Unternehmen, das seit 2014



von der Rakuten-Gruppe unterstützt wird ✅ Starke 4,8-Sterne-Bewertung im App Store von rund 362.000 Rezensenten



✅ Ausgewählte Mitglieder können zwischen den



Auszahlungsterminen 5 $ oder mehr gegen eine Geschenkkarte einlösen ✅ Die Anmeldung ist kostenlos, und es fallen bei keiner Zahlungsmethode Auszahlungsgebühren an ❌ Standardauszahlungen erfolgen nur viermal im Jahr



❌ Die Google-Play-Bewertung liegt mit 3,4



deutlich niedriger ❌ Die BBB verzeichnete in den letzten drei Jahren 2.027 Beschwerden, trotz einer A+-Bewertung

Häufig gestellte Fragen