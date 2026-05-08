Die 15 besten Apps zum Geldverdienen: Entdecken Sie die Top-Apps, mit denen Sie sich 2026 etwas dazuverdienen können

Ich habe nicht geglaubt, dass es seriöse Apps gibt, mit denen man Geld verdienen kann, bis ich erfahren habe, dass sie die Art und Weise, wie Menschen sich ein Nebeneinkommen verdienen, grundlegend verändert haben. Um ehrlich zu sein, habe ich Dutzende dieser Plattformen getestet und dabei mehrere seriöse Möglichkeiten gefunden, meine Freizeit in Geld umzuwandeln. Dieser Leitfaden enthält jede Menge einfache Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, sodass du die perfekte Option für deinen Lebensstil finden kannst.

Mit den besten Apps zum Geldverdienen kannst du sogar auf dem Weg zur Arbeit Geld verdienen. Ein Beispiel: Shopping-Plattformen gewähren dir Cashback auf Einkäufe, die du ohnehin tätigst. Jede Kategorie bedient unterschiedliche Bedürfnisse und Zeitinvestitionen. Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel darin liegt, die Apps an deinen individuellen Zeitplan und deine Interessen anzupassen, anstatt sich auf zu viele Plattformen zu verteilen.

Wie funktionieren Apps, mit denen man Geld verdienen kann, eigentlich?

Zusätzlich zu den Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen… es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, mit denen man online Geld verdienen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Apps kein Geld verschenken, sondern dass Unternehmen die Apps dafür bezahlen, sie mit Verbrauchern wie Ihnen in Kontakt zu bringen. Restaurants benötigen beispielsweise Lieferfahrer, und Marken suchen Teilnehmer für Marktforschungszwecke. Die Apps teilen diese Zahlungen mit den Nutzern, die Aufgaben erledigen.

Apps zum Geldverdienen erfassen Ihre Aktivitäten auf verschiedene Weise. Spieleplattformen überwachen die Spielzeit und Erfolge, Apps für Gelegenheitsjobs erfassen Lieferungen oder erledigte Aufgaben, und Umfrage-Apps protokollieren die Antworten. Die Zahlung erfolgt in der Regel in bar über PayPal, Geschenkkarten oder per Überweisung. Die meisten Plattformen wickeln Auszahlungen innerhalb von Tagen statt Wochen ab.

Bei den meisten Apps dauert die Einrichtung nur wenige Minuten. Du musst lediglich die Plattform herunterladen, ein Konto erstellen und eventuell deine Identität bestätigen. Für manche Apps, mit denen du Geld verdienen kannst, ist eine bestimmte Ausrüstung erforderlich (Autos für Lieferdienste, Smartphones für Spiele), während andere lediglich einen Internetzugang benötigen. Die Einstiegshürde wird bewusst niedrig gehalten, da Apps von einer großen Nutzerbasis profitieren.

Arten von Apps zum Geldverdienen: Welche passt am besten zu dir?

Liefer-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, darunter DoorDash, Uber EatsundInstacart, für den Transport von Lebensmitteln oder Lebensmitteleinkäufen bezahlen. Du benötigst ein Fahrzeug, einen gültigen Führerschein und eine Versicherung. Die höchsten Einnahmen erzielst du zu den Mahlzeiten und bei schlechtem Wetter, wenn die Nachfrage besonders hoch ist. Dank der Flexibilität kannst du je nach Verfügbarkeit nur wenige Minuten oder mehrere Stunden arbeiten.

Umfrage- und Prämien-Apps wie Swagbucks and Freecash für Meinungen und kleine Aufgaben bezahlen. Füllen Sie Fragebögen zu Produkten aus, schauen Sie sich Werbevideos an und testen Sie Websites. Der Stundenlohn ist geringer als bei Lieferjobs, aber es ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich.

Shopping-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, wie zum Beispiel Die Lichter and Rakuten bei normalen Einkäufen Cashback gewähren. Verbinden Sie Ihre Konten, kaufen Sie über deren Plattformen ein und erhalten Sie prozentuale Rabatte. Diese lassen sich am besten mit Kreditkartenprämien kombinieren, um maximale Erträge zu erzielen.

Jeder Typ passt zu unterschiedlichen Lebensstilen. Schüler könnten in den Pausen lieber Spiele-Apps nutzen. Eltern, die während der Schulzeit ein Auto zur Verfügung haben, könnten ihre Lieferumsätze maximieren. Jeder, der online einkauft, sollte Cashback-Apps aktivieren.

Liefer- und Gig-Apps: Verdiene Geld ganz nach deinem eigenen Zeitplan

Liefer-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, verwandeln Fahrzeuge in Verdienstquellen. Melden Sie sich an, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und nehmen Sie Lieferaufträge über die App an. Die Restaurants bereiten die Bestellungen vor, während Sie zu den Abholorten fahren. Die Kunden können den Lieferstatus in Echtzeit verfolgen. Die meisten Plattformen wickeln wöchentliche Überweisungen ab und bieten Optionen für schnellere Auszahlungen an. Lernen Sie, wie online Geld verdienen Die Nutzung dieser Plattformen erfordert nur minimale Einarbeitung.

Der Ausstattungsbedarf ist gering, damit diese Gig-Apps Geld einbringen. Gültiger Führerschein, Kfz-Versicherung, Smartphone, Kühltasche für Lebensmittel. Einige Plattformen akzeptieren Fahrräder oder Roller in städtischen Gebieten. Die Bonitätsprüfung ist in der Regel innerhalb weniger Tage abgeschlossen.

Die Einnahmen schwanken je nach Standort und Zeitpunkt. In Großstädten ist das Lieferaufkommen höher als in Vororten. In den Stoßzeiten zum Mittagessen (11–14 Uhr) und zum Abendessen (17–21 Uhr) lässt sich am besten Geld verdienen. Die Nachtstunden am Wochenende schneiden besser ab als die Vormittagsstunden an Wochentagen. Regen und Schnee lassen die Nachfrage deutlich ansteigen.

1. DoorDash [Das größte Restaurantnetzwerk]

Funktion Details Flexibilität 🕒 Volle Kontrolle über den Zeitplan; mach, was du willst Einnahmen 💵 15–30 $ pro Stunde, einschließlich Grundlohn, Trinkgeld und Spitzenzeiten-Zuschläge Erforderliche Ausrüstung 🚗 Auto/Fahrrad/Roller, gültiger Führerschein, Versicherung, Smartphone, Kühltasche Auszahlungsplan 💳 Wöchentliche Überweisung (mittwochs) / Sofortige Auszahlung mit der DasherDirect-Karte / Fast Pay (Gebühr: 1,99 $) täglich Besondere Angebote 🎉 Das „Dasher Rewards“-Programm, Prämien für Großaufträge, Empfehlungsprämien

DoorDash dominiert den Markt für Essenslieferungen mit dem größten Restaurantnetzwerk. Spitzenlohn-Zuschläge (2 bis 5 Dollar zusätzlich pro Lieferung) werden in Spitzenzeiten automatisch aktiviert.

Die Plattform ist in über 7.000 Städten in Nordamerika, Australien und Japan vertreten. Das „Dasher Rewards“-Programm hat „Top Dasher“ durch gestaffelte Vorteile (Silber, Gold, Platin) ersetzt.

Mitglieder höherer Stufen erhalten vorrangigen Zugang zu gut bezahlten Aufträgen. Wöchentliche Überweisungen werden jeden Mittwoch für den Zeitraum vom vergangenen Montag bis Sonntag auf die Bankkonten gutgeschrieben. Fast Pay berechnet 1,99 $ pro Überweisung, überweist das Geld jedoch innerhalb weniger Minuten auf Ihre Debitkarte.

Kundenbewertungen, Akzeptanzquoten und Abschlussquoten bestimmen fortlaufend Ihren Status in der Einstufung. Die App zeigt dir den voraussichtlichen Verdienst, die Entfernung und das Ziel an, bevor du einen Auftrag annimmst. Die Wartezeiten in Restaurants werden bei der Berechnung des Grundlohns berücksichtigt. Empfehlungsprämien werden ausgezahlt, sobald neue Fahrer ihre ersten Lieferungen abgeschlossen haben.

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2. Instacart [Ideal für den Aufbau von Kundenbeziehungen]

Funktion Details Flexibilität 🕒 Bestimme deine Arbeitszeiten selbst; nimm Aufträge an, die zu deinem Zeitplan passen Einnahmen 💵 15–25 $ pro Stunde, einschließlich Pauschalzahlungen, Trinkgeldern und Sonderzulagen Erforderliche Ausrüstung 🚗 Zuverlässiges Fahrzeug, Smartphone, Kühltaschen für gekühlte Waren Auszahlungsplan 💳 Wöchentliche Überweisung / Sofortige Auszahlung (bis zu 1.000 $ pro Tag gegen eine Gebühr von 0,50 $) Besondere Angebote 🎉 Hohe Vergütung für Großaufträge, Spitzenauslastungsboni und der Status als bevorzugter Einkäufer

Instacart übernimmt die Kosten für Lebensmitteleinkäufe und die Lieferung. Die Plattform arbeitet mit großen Lebensmittelketten zusammen, darunter Kneipen, Safeway, Costcosowie in regionalen Geschäften.

Bestellungen in den Regalen zusammenstellen, über Ersatzartikel informieren und bis zur Haustür liefern. Mit Sammelaufträgen können Sie während eines Einkaufs mehrere Kunden bedienen und so Ihren Stundenverdienst steigerns.

Die App führt Sie durch die Ladenlayouts und bietet eine Navigation von Gang zu Gang. Über den Kunden-Chat können Sie Ersatzoptionen bestätigen, wenn Artikel nicht vorrätig sind. Der Spitzenzuschlag erhöht den Grundlohn in verkaufsstarken Zeiten wie an Wochenenden und Feiertagen.

Der Status als bevorzugter Einkäufer stärkt die Beziehung zu Stammkunden, die ausdrücklich nach Ihnen fragen. Die Bewertungen der Kunden beeinflussen, welche Chargen dir zuerst angezeigt werden. Fünf-Sterne-Käufer erhalten vorrangigen Zugang zu besser bezahlten Aufträgen.

Instant Cash Out wickelt täglich Beträge bis zu 1.000 $ gegen eine Gebühr von 0,50 $ ab. Trinkgelder werden in der Regel 24 Stunden nach Abschluss der Lieferung gutgeschrieben, wobei Kunden die Beträge bis zu drei Tage später noch anpassen können.

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3. Amazon Flex [Höchstmöglicher Zuschlag bei Spitzenauslastung]

Funktion Details Flexibilität 🕒 Wählen Sie Lieferzeiträume zwischen 24 Stunden und 2 Wochen im Voraus Einnahmen 💵 Grundpreis von 18 bis 25 US-Dollar pro Stunde; bei hoher Nachfrage können die Preise auf bis zu 35 US-Dollar pro Stunde steigen Erforderliche Ausrüstung 🚗 Ein Mittelklassewagen oder größeres Fahrzeug für das Gepäckvolumen, ein Smartphone für die Navigation Auszahlungsplan 💳 Zweimal wöchentlicher Direktüberweisungstermin (dienstags und freitags) Besondere Angebote 🎉 Preisaufschläge an Feiertagen, Tipps zur Lieferung von frischen Lebensmitteln und Vollwertkost

Amazon Flex liefert Pakete direkt aus den Lagern, was sie zu einer der besten Apps macht, um mit einem Kleintransporter Geld zu verdienen. Reserviere „Blöcke“ (2- bis 6-stündige Schichten) im Voraus über die App. Die Routen werden bei der Abholung zusammen mit den voraussichtlichen Fertigstellungszeiten zugewiesen. Die Plattform wird betrieben von Amazon Vertriebszentren, Whole Foods-Filialen und Prime Now-Verteilzentren.

Paketzustellrunden dauern in der Regel 3–4 Stunden und umfassen 40–60 Zustelladressen. Die Routen für Whole Foods und Prime Now sind kürzer (2–3 Stunden), beinhalten jedoch oft Trinkgelder von Kunden. In Zeiten hoher Nachfrage werden Spitzenpreise berechnet, wobei die Stundensätze von einem Grundbetrag von 18 Dollar auf 30 bis 35 Dollar angehoben wurden.

Die Verfügbarkeit der Blöcke variiert je nach Ort und Zeit erheblich, wobei die Zeitfenster oft schon innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung vergeben sind. Die App ermöglicht die Navigation über integrierte Karten mit optimierter Routenplanung. Die Pakete werden bei der Abholung im Lager gescannt, um sicherzustellen, dass die Stückzahlen mit Ihrem Auftrag übereinstimmen.

Für die Zustellbestätigung sind Fotos und manchmal auch die Unterschrift des Kunden erforderlich. Die Fahrzeuganforderungen sehen Mittelklasse-Limousinen oder größere Modelle vor, um das Paketvolumen unterbringen zu können. Das Bewertungssystem erfasst die pünktliche Lieferung, das Kundenfeedback und den Umgang mit den Paketen.

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4. Uber Eats [Der flexibelste Bargeldzugang]

Funktion Details Flexibilität 🕒 Arbeite, wann immer du willst; keine Schichten oder festen Arbeitszeiten Einnahmen 💵 12–25 $ pro Stunde, einschließlich Grundpreis, Sonderaktionen und Trinkgeld Erforderliche Ausrüstung 🚗 Auto/Fahrrad/Roller (je nach Markt), Smartphone, isolierte Liefertasche Auszahlungsplan 💳 Wöchentliche Überweisung / Sofortzahlung (bis zu 6 Mal täglich nach 50 Lieferungen) Besondere Angebote 🎉 Erhöhte Multiplikatoren zu Spitzenzeiten, Questboni für die Anzahl der Lieferungen

Uber Eats lässt sich in Mitfahrdienste integrieren, sodass Fahrer, die bereits mit dem UberPlattform.Die Sofortauszahlung wird nach 50 Lieferungen freigeschaltet, mit der Sie bis zu sechsmal täglich Geld abheben können. Die globale Plattform ist in Tausenden von Städten auf sechs Kontinenten vertreten.

Auf der Karte werden Multiplikatoren angezeigt, die Gebiete mit erhöhten Grundtarifen kennzeichnen. Die App zeigt dir die voraussichtliche Vergütung, den Abholort und den Lieferort an, bevor du den Auftrag annimmst. Dank der Wartezeitvergütung wirst du bezahlt, wenn sich die Zubereitung des Essens verzögert.

Das Bewertungssystem ermöglicht es Ihnen, Aufträge ohne Nachteile abzulehnen, bis Ihre Annahmequote zu niedrig wird. In dicht bebauten Stadtgebieten, in denen das Parken für Autos ein Problem darstellt, werden Fahrrad- und Rollerangebote verfügbar.

Integration mit Uber „Rideshare“ bedeutet, dass eine einzige App sowohl Fahrtenaufträge als auch Essenslieferungen abwickelt. In den wöchentlichen Übersichten werden die Einnahmen nach Fahrtart, Tageszeit und Aktionsboni aufgeschlüsselt. Mit Instant Pay können bis zu 1.700 $ pro Transaktion auf Debitkarten überwiesen werden.

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5. Shipt [Ideal für Kunden, die Wert auf erstklassigen Service legen]

Funktion Details Flexibilität 🕒 Schichten bis zu einer Woche im Voraus planen; bevorzugte Zeitfenster reservieren Einnahmen 💵 16–22 $ pro Stunde, einschließlich Lieferzuschlag und Trinkgeld Erforderliche Ausrüstung 🚗 Zuverlässiges Fahrzeug, wiederverwendbare Einkaufstaschen, Smartphone mit Datentarif Auszahlungsplan 💳 Wöchentliche Überweisung (freitags) / Sofortauszahlung täglich verfügbar Besondere Angebote 🎉 Mitgliederrabatte für Stammkunden, Bonuszahlungen während der Hauptgeschäftszeiten

Shiptist spezialisiert aufZiel sowie Lebensmittellieferungen mit Schwerpunkt auf Mitgliedschaften. Die Plattform fungiert als Ziel Tochtergesellschaft, die Ihnen bevorzugten Zugang zu ihren Filialen im ganzen Land gewährt. Über die Mitgliedervermittlung kommen Sie mit Stammkunden in Kontakt, die Ihre Einkaufsqualität zu schätzen wissen.

Die Terminvereinbarung ist ab einer Woche im Voraus möglich, damit Sie sich Ihre Wunschtermine sichern können, bevor sie ausgebucht sind. Im Rahmen des Promo-Programms werden die Stundensätze in Zeiten hoher Nachfrage wie an Wochenenden und Feiertagen erhöht. Das Bewertungssystem legt besonderen Wert auf Kundenservice, Kommunikation und die korrekte Auswahl der Artikel.

Die App zeigt detaillierte Standorte der Artikel im Geschäft an, um den Einkauf zu beschleunigen. Die Genehmigung von Vertretungen erfolgt über den Echtzeit-Kundenchat vor dem Bezahlvorgang. Die wöchentlichen Überweisungen erfolgen jeden Freitag für die Arbeit der Vorwoche.

Instant Pay wickelt Zahlungen innerhalb weniger Stunden gegen eine geringe Transaktionsgebühr ab. Zu den Bonusmöglichkeiten zählen Empfehlungsprämien und saisonale Einstellungsanreize. Die persönliche Note ist wichtiger bei Shipt als auf anderen Plattformen, da Kunden den Aufbau von Beziehungen schätzen. Die Effizienz beim Einkaufen hat einen größeren Einfluss auf den Stundenverdienst als die reine Geschwindigkeit.

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Shopping-Apps, mit denen Sie Geld verdienen: Verdienen Sie Geld beim Einkaufen

Bei Shopping-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, musst du deine Einkaufsgewohnheiten nicht ändern. Installieren Sie die Plattform, verknüpfen Sie Zahlungsmethoden oder laden Sie Belege hoch, kaufen Sie ganz normal ein und sammeln Sie Cashback-Prozentsätze. Die Rückvergütungen laufen passiv an, ohne dass Sie sich aktiv darum bemühen müssen – zweifellos eine der Die besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Die meisten dieser Apps für den Lebensmitteleinkauf, mit denen man Geld verdienen kann, kombinieren Browser-Erweiterungen mit mobilen Versionen. Die Erweiterung macht Sie beim Besuch von Einzelhandels-Websites auf verfügbare Cashbacks aufmerksam. Mit mobilen Apps können Sie Quittungen für Einkäufe im Laden einscannen. Kombinieren Sie beide Methoden, um maximale Erträge zu erzielen.

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend für Spitzengewinne. Am Black Friday, Cyber Monday und bei saisonalen Sonderverkäufen verdoppeln oder verdreifachen sich die Cashback-Sätze oft. Einige Plattformen wechseln wöchentlich die vorgestellten Händler mit erhöhten Prozentsätzen.

1. Die Lichter [Der größte Willkommensbonus]

Funktion Details Cashback 💸 1–10 % auf Lebensmittel, bis zu 25 % bei ausgewählten Händlern und Marken Benutzerfreundlichkeit 🛒 Quittungen scannen oder Kundenkarten verknüpfen; Browser-Erweiterung für den Online-Einkauf Bonusangebote 🎁 Teamboni, Schwellenwertprämien und wöchentliche Sonderangebote Zahlungsmöglichkeiten 💳 PayPal, Venmo, Geschenkkarten (Amazon, Target, Starbucks usw.) Besondere Gelegenheiten 🏆 20 $ Willkommensbonus nach dem ersten Einkauf, Empfehlungsprämien

Die Lichter belohnt sowohl Online- als auch Einkäufe im Laden. Sehen Sie sich vor dem Einkauf die verfügbaren Rabatte an, kaufen Sie berechtigte Artikel und scannen Sie die Quittungen über die App ein. Seit 2012 hat die Plattform über 1,3 Milliarden Dollar an Nutzer ausgezahlt.

Die mobile App scannt Quittungen von jedem Händler, automatischer Abgleich der gekauften Artikel mit den verfügbaren Rabatten. Mit Team-Boni kannst du dich mit Freunden und Familie zusammenschließen, um gemeinsame Belohnungen freizuschalten, sobald alle Aufgaben erledigt haben.

Bei Schwellenwertboni werden Ausgaben in bestimmter Höhe innerhalb eines Monats mit einem zusätzlichen Geldbetrag belohnt. In den wöchentlichen Sonderangeboten werden bestimmte Marken mit besonders hohen Rabattprozentsätzen vorgestellt. Die PayPal and Venmo Bei den Auszahlungsoptionen wird das Geld direkt auf Ihr Konto überwiesen. Beim Einlösen von Geschenkkarten gibt es oft Bonusprozente, wodurch Sie noch mehr aus Ihren Einnahmen herausholen können.

Empfehlungsprämien in Höhe von 10 $ werden ausgezahlt, wenn Freunde nach Ihrer Einladung ihre erste Einlösung vornehmen. Bei saisonalen Aktionen rund um Feiertage verdreifachen sich die üblichen Rabattsätze häufig. Um den Willkommensbonus in Höhe von 20 $ zu erhalten, müssen Sie innerhalb der ersten Woche nach dem Kauf bestimmte Aufgaben erfüllen.

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2. Shopkick [Die beste App, die ohne Käufe Geld einbringt]

Funktion Details Cashback 💸 Prämien für Ladenbesuche (variiert), das Scannen von Produkten und Einkäufe Benutzerfreundlichkeit 🛒 Geh in Geschäfte, scanne Barcodes mit der App und verdiene Geld, ohne etwas zu kaufen Bonusangebote 🎁 Tägliche Produktempfehlungen, Videoanzeigen und Links zum Online-Shopping Zahlungsmöglichkeiten 💳 Geschenkkarten von Amazon, Target, Walmart, Starbucks und Best Buy Besondere Gelegenheiten 🏆 Für viele Prämienaktionen gilt kein Mindestbestellwert

Shopkick zahlt „Kicks“ allein dafür, dass man Partnerläden betritt und Produkt-Barcodes scannt. Null Kauf erforderlich für das Grundgehalt, wobei der Kauf von empfohlenen Artikeln die Kicks vervielfacht. Seit ihrem Start im Jahr 2009 hat die App Prämien in Höhe von über 100 Millionen Dollar an die Nutzer ausgeschüttet.

Die Walk-in-Funktion nutzt Standortdienste, um Ladenbesuche zu überprüfen und Prämien automatisch gutzuschreiben. Online-Shopping über Partnerlinks macht Spaß, ohne das Haus verlassen zu müssen. Videoanzeigen innerhalb der App bieten die Möglichkeit, in Ruhephasen passiv Geld zu verdienen.

Die täglich vorgestellten Produkte wechseln regelmäßig, damit die Scan-Aufträge abwechslungsreich und interessant bleiben. Saisonale Kampagnen zu Feiertagen erhöhen die Kick-Werte für einen begrenzten Zeitraum. Die Umrechnung von Kicks in Dollar variiert je nach Einlöseoption, wobei manche Geschenkkarten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Das Angebot an Geschenkkarten umfasst die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie, Unterhaltung und Reisen. Es gibt keine Barauszahlungsoption, was die Flexibilität im Vergleich zu Plattformen einschränkt, die PayPal. Durch die Gamification-Elemente werden routinemäßige Einkäufe lohnender.

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3. Außendienstmitarbeiter [Höchster Verdienst pro Aufgabe]

Funktion Details Cashback 💸 3 bis 12 Dollar pro Auftrag, je nach Komplexität und Ort Benutzerfreundlichkeit 🛒 Nimm Missionen in deiner Nähe an, erledige Aufgaben im Geschäft und reiche Fotos ein Bonusangebote 🎁 Mystery-Shopping-Aufträge, spezielle Audits bei Produkteinführungen Zahlungsmöglichkeiten 💳 PayPal, direkte Überweisung auf das Bankkonto Besondere Gelegenheiten 🏆 Regelmäßige Einsätze in denselben Filialen sorgen für Vertrautheit und Schnelligkeit

Außendienstmitarbeiter verbindet Einkaufen mit Marktforschung. Erledigen Sie „Aufträge“ wie das Fotografieren von Schaufensterauslagen, das Überprüfen von Produktpreisen und das Abfragen von Lagerbeständen. Die 2010 ins Leben gerufene Plattform bringt Unternehmen mit Vor-Ort-Prüfdiensten zusammen.

Die Zulassung erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, Wer also schnell handelt, sichert sich besser bezahlte Aufgaben. In den Fotoanforderungen sind die Aufnahmewinkel, die Beleuchtung und die zu fotografierenden Produkte festgelegt. Bei Bestandsprüfungen wird überprüft, ob bestimmte Artikel vorrätig sind und wo sie sich befinden.

Bei Mystery-Shopping-Aufträgen werden der Kundenservice und die Bedingungen im Geschäft bewertet, während echte Einkäufe getätigt werden. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Komplexität des Auftrags, dem Zeitaufwand und der zurückgelegten Strecke. Die App nutzt GPS-Überprüfung, um sicherzustellen, dass Sie die Aufgaben an den richtigen Orten erledigt haben. Die Prüfung der Einreichung erfolgt innerhalb weniger Stunden, wobei die Zahlungsfreigabe in der Regel noch am selben Tag erfolgt.

PayPal dient als primäre Auszahlungsmethode, ohne dass für einzelne Missionen ein Mindestbetrag erforderlich ist. Deine Zuverlässigkeitsbewertung beeinflusst, welche Missionen angezeigt und dir zugewiesen werden. Die Arbeit eignet sich für Personen, die ohnehin Besorgungen erledigen und bestehende Wege um kurze Aufgaben erweitern können

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4. Gigwalk [Am besten geeignet für Stellen im Bereich Wirtschaftsprüfung]

Funktion Details Cashback 💸 3 bis 100 Dollar pro Auftrag, je nach Zeitaufwand und erforderlicher Überprüfung Benutzerfreundlichkeit 🛒 Verfügbare Aufträge auf einer Karte anzeigen, Aufträge in der Nähe annehmen und diese fristgerecht erledigen Bonusangebote 🎁 Regelmäßige Auftritte an bekannten Orten, höhere Bezahlung für spezielle Aufgaben Zahlungsmöglichkeiten 💳 PayPal (Mindestauszahlungsbetrag: 5 $) Besondere Gelegenheiten 🏆 Machen Sie sich einen Namen als bevorzugter Ansprechpartner für hochdotierte Unternehmensprüfungen

Gigwalk vermittelt lokale „Aufträge“ an Unternehmen, die eine Überprüfung vor Ort benötigen. Zu den Aufgaben gehören die Überprüfung des Bestands in Verkaufsautomaten, die Kontrolle der Plakatplatzierung und die Begutachtung von Verkaufsdisplays. Die meisten Aufträge werden mit 3 bis 100 Dollar vergütet, je nach Aufwand und Anfahrtsweg. Die 2011 gegründete Plattform leistete Pionierarbeit bei der Einführung von Mikrotasks zur Überprüfung der realen Welt.

Zu den Geschäftskunden zählen namhafte Marken, die landesweite Compliance-Prüfungen und Wettbewerbsanalysen durchführen. Auf der interaktiven Karte werden verfügbare Aufträge mit den jeweiligen Vergütungen und den Abgabeterminen übersichtlich angezeigt. In den Aufgabenbeschreibungen wird genau dargelegt, welche Fotos, Informationen oder Nachweise der Kunde benötigt.

Durch die Annahme wird der Auftrag für einen bestimmten Zeitraum gesichert, wodurch verhindert wird, dass andere den Auftrag gleichzeitig beanspruchen. Die fertige Arbeit wird vom Kunden geprüft, wobei bei Bedarf Feedback für Korrekturen gegeben wird. Die Zahlung erfolgt nach Freigabe durch den Kunden, in der Regel innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach Einreichung.

Die 5 DollarPayPal „Minimum“ bedeutet, dass einzelne Aufträge eine sofortige Auszahlung auslösen können. Durch gleichbleibend hochwertige Arbeit verbessern sich die Reputationswerte, wodurch Aufträge höherer Stufen freigeschaltet werden. Power-User bauen Fachwissen in bestimmten Auftragstypen auf und erledigen diese schneller, um höhere Stundensätze zu erzielen. Die Flexibilität passt zu Menschen mit unvorhersehbaren Zeitplänen, die Gelegenheiten nutzen können, wann es ihnen passt.

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5. Rakuten [Längste Erfolgsbilanz & höchste Cashback-Sätze]

Funktion Details Cashback 💸 1–40 %, je nach Händler und Aktionszeitraum Benutzerfreundlichkeit 🛒 Die Browser-Erweiterung wird automatisch aktiviert; mobile App für den Einkauf von unterwegs Bonusangebote 🎁 Tage mit doppeltem Cashback, vierteljährliche Prämien bei Erreichen bestimmter Umsatzgrenzen Zahlungsmöglichkeiten 💳 PayPal (vierteljährlich), Scheck (vierteljährlich), Amazon-Gutscheine Besondere Gelegenheiten 🏆 30 $ Willkommensbonus nach dem ersten Einkauf im Wert von 30 $, Empfehlungsprämien

Rakuten hat mit Partnerschaften bei über 3.500 Händlern den Weg für Cashback beim Online-Shopping geebnet. Bei saisonalen Sonderverkäufen liegen die Rückvergütungen für größere Einkäufe oft zwischen 10 und 40 %. Die Plattform, die vor der Umfirmierung seit 1997 unter dem Namen Ebates tätig war, blickt auf die längste Erfolgsgeschichte im Bereich Cashback-Prämien zurück.

Die Browser-Erweiterung funktioniert auf Chrome, Firefox, ReiseundKanteBrowser.Die automatische Aktivierung erfolgt, wenn Sie Partnergeschäfte besuchen, sodass man nicht mehr daran denken muss, sich durchzuklicken. Die Funktionen der mobilen App entsprechen denen der Browser-Version und eignen sich daher perfekt für den Einkauf per Smartphone.

Vierteljährlich gibt es Tage mit doppeltem Cashback, wodurch sich die üblichen Prozentsätze in Hunderten von Geschäften verdoppeln. Die Auswahl der vorgestellten Geschäfte wechselt wöchentlich, wobei Einzelhändler mit vorübergehend erhöhten Raten besonders hervorgehoben werden.

Reisebuchungen über Expedia, Hotels.comund auf Websites von Fluggesellschaften gibt es ebenfalls Cashback. Im Rahmen des Empfehlungsprogramms erhalten Sie 30 $, wenn Freunde ihren ersten berechtigten Einkauf tätigen. Die vierteljährlichen Zahlungen erfolgen über PayPal oder per Scheck, wobei der Mindestbetrag von 5 $ leicht zu erreichen ist. Die langjährige Existenz der Plattform und die ausgezahlten Cashbacks in Höhe von über 3 Milliarden Dollar belegen ihre Zuverlässigkeit.

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So wählen Sie die richtige App aus: Entscheiden Sie sich für die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen

Passen Sie Apps an Ihre bestehenden Gewohnheiten an, anstatt neue Verhaltensweisen zu erzwingen.

Fährst du schon täglich Auto?

Liefer-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, lassen sich nahtlos integrieren.

Kaufen Sie auch regelmäßig online ein?

Cashback-Apps beim Einkaufen sorgen für passives Einkommen.

Wie wäre es mit gelegentlichen Spielrunden in den Pausen?

Spezialisierte Prämienplattformen wie Snakzy Unterhaltung in Einnahmen umwandeln.

Berücksichtigen Sie die zeitliche Flexibilität. Liefer- und Gig-Plattformen erfordern konzentrierte Arbeitsphasen, was sie ideal für Menschen mit vorhersehbarer Freizeit macht. Gaming-Apps eignen sich für kurze Spielrunden, die über den Tag verteilt stattfinden. Umfrageplattformen füllen 5- bis 10-minütige Lücken zwischen anderen Aktivitäten.

Vergleiche das Verdienstpotenzial mit dem erforderlichen Aufwand. Hochdotierte Gaming-Aufträge können über mehrere Wochen hinweg mehr als 20 Stunden Arbeit erfordern. Schichten mit kurzer Bearbeitungszeit bringen innerhalb weniger Tage ähnliche Beträge ein. Keiner der beiden Ansätze ist grundsätzlich besser als der andere, da die verfügbare Zeit ausschlaggebend für die optimale Wahl ist.

Die Anforderungen an Fähigkeiten und Ausrüstung variieren erheblich. Jeder, der ein Smartphone besitzt, kann Gaming- und Umfrage-Apps nutzen. Für Fahr-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, braucht man ein Fahrzeug, eine Versicherung und eine saubere Akte. Für Shopping-Apps sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich – man muss lediglich Einkäufe tätigen, die man ohnehin tätigen würde.

So verdienst du schnell Geld mit Apps: Die besten Tipps für schnelle Einnahmen

Führen Sie mehrere kompatible Plattformen gleichzeitig aus. Kombiniere eine Cashback-App für Einkäufe mit deinen täglichen Einkäufen, Spielen während der Pendelzeit und Lieferdiensten am Wochenende. Eine Diversifizierung gleicht Einkommensschwankungen aus, wenn eine Plattform nur schleppend läuft.

Boni auf der Chase-Plattform aggressiv nutzen. Werbeaktionen für neue Nutzer, Empfehlungsgutschriften und zeitlich begrenzte Multiplikatoren steigern die Einnahmen über die Basissätze hinaus. Gaming-Apps zahlen in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung neuer Titel oft das Doppelte oder Dreifache.

Konzentrieren Sie sich auf die besonders lohnenden Aktivitäten innerhalb der einzelnen Plattformen. Liefer-Apps zeigen die voraussichtlichen Einnahmen an, bevor Sie Aufträge annehmen. Gaming-Plattformen geben die Auszahlungsbeträge bei Erreichen bestimmter Meilensteine im Voraus bekannt. Umfrage-Apps geben Auskunft über die Dauer der Teilnahme und die Höhe der Vergütung. Lassen Sie schlecht bezahlte Angebote links liegen und entscheiden Sie sich für bessere Erträge.

Ist-Erträge im Vergleich zum Zeitaufwand. Berechnen Sie die Stundensätze für verschiedene Apps und Tätigkeiten. Streichen Sie Plattformen, die durchweg unterdurchschnittliche Ergebnisse liefern. Konzentrieren Sie sich verstärkt auf die Plattformen mit den höchsten Verdienstmöglichkeiten, die zu Ihrem Zeitplan und Ihren Vorlieben passen.

Verdienen Sie noch heute Geld mit den richtigen Apps

Die Vielfalt der besten Apps zum Geldverdienen bedeutet Jeder findet ungeachtet dessen die passenden Plattformen in Bezug auf Zeitplan, Fähigkeiten oder Ausrüstung. Gaming-Apps belohnen Gelegenheitsspieler, Lieferplattformen machen Fahrzeuge zu Einnahmequellen, und Shopping-Apps gewähren passiv Cashback auf bestehende Einkäufe.

Beginnen Sie mit einer oder zwei Plattformen, die zu Ihrem derzeitigen Lebensstil passen. Machen Sie sich erst einmal mit den Systemen vertraut, bevor Sie weitere Apps hinzufügen. Beim Aufbau eines nachhaltigen Nebeneinkommens ist Qualität wichtiger als Quantität!

Häufig gestellte Fragen