Der beste Ort, um Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen: Die überschüssigen Karten zu Geld machen

Die Frage, wo man Pokémon-Karten am besten in größeren Mengen verkaufen kann, stellt sich wohl jedem, der gerade einen Stapel aufgerissen hat Pokémon-Sammelkartenspiel Päckchen (und hoffentlich die Karten bekommen, die sie sich gewünscht haben). Nicht alle können Juwelen sein, aber zum Glück, Extras können als Großpackungen verkauft werden, um schnell etwas Geld zu verdienen.

Es gibt keine festen Regeln für den Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen, aber wie bei vielen Dingen kann der erste Schritt einschüchternd sein. Genau deshalb bin ich hier. In diesem Leitfaden gehen wir die grundlegenden „Wie“ und „Warum“ des Verkaufs deiner Pokémon-Karten in Großmengen durch. Am Ende wirst du hoffentlich in der Lage sein, deine überschüssigen Karten in Bargeld oder zumindest in Guthaben umzuwandeln.

Der beste Ort, um Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen: Online vs. lokale Optionen

Ganz gleich, ob Sie Chase-Karten aus dem Die besten Pokémon-Kombinationen im Jahr 2025 Was die weniger begehrten Füllkarten angeht, gibt es zwei Hauptvermarktungsmöglichkeiten: online oder vor Ort.

Meiner Meinung nach ist der Online-Vertrieb die bessere der beiden Optionen. Beim Online-Vertrieb kann man im Grunde genommen eine „Fire-and-Forget“-Strategie verfolgen: Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, muss man nur noch darauf warten, dass jemand anbeißt. Allerdings, Für die Einstellung von Produkten auf diesen Websites gelten bestimmte Voraussetzungen, und es fallen zusätzliche Gebühren an.

Wenn Sie online verkaufen, Es ist eine gute Idee, mehrere Märkte zu besuchen. Spezielle Karten-Websites wie TCGPlayersowie Marktplätze wie eBay oder Amazon sollten Ihnen eine gute Auswahl bieten. Mehr dazu später.

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Eine weitere Möglichkeit, Karten zu verkaufen, ist der Verkauf vor Ort. Der Hauptvorteil dabei ist sofortige Barauszahlung sowie Transaktionen von Angesicht zu Angesicht. Andererseits ist diese Methode wahrscheinlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden als der Online-Verkauf deiner Pokémon-Karten in großen Mengen.

Für den lokalen Verkauf kannst du Kartengeschäfte, Flohmärkte, Veranstaltungen und vieles mehr besuchen. Auch darauf werden wir später noch ausführlich eingehen.

Nach all dem, Es gibt keine „richtige“ Art und Weise, deine Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen. Wähle die Methode, die dir am besten gefällt; du kannst sogar beide Methoden anwenden, wenn du möchtest.

Die besten Online-Marktplätze für den Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen

Wie ich bereits sagte, glaube ich, dass Der beste Ort, um Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen, ist das Internet. Wenn Sie die Vorzüge (und Tücken) des Internets nicht nutzen, um Ihre Großhandelsware zu verkaufen, lassen Sie sich wichtige Absatzmärkte entgehen.

Die erste Anlaufstelle für den Verkauf von Karten in großen Mengen sind spezialisierte Karten-Websites. Websites wie Karten-CloudTCGPlayer, TCGBulk (und damit auch Safari Zone) sowie MetaTCG dienen nicht nur dem Verkauf seltener Pokémon-Karten, die Geld wert sind, sondern nehmen auch Aufträge für den Ankauf größerer Mengen entgegen. Beachte jedoch, dass Jede dieser Websites verfügt über ein Verfahren für die Einreichung von Sammelsendungen.

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Zwar gibt es beim Verkauf von Pokémon-Karten in größeren Mengen auf spezialisierten Websites einige zusätzliche Hürden zu nehmen, doch bieten Ihnen diese Marktplätze sowohl eine eine große Reichweite und eine einfache Möglichkeit, große Mengen an Karten einzustellen.

Wenn du lieber woanders verkaufen möchtest, kannst du es auch auf Marktplatz-Websites versuchen. Auf Websites wie eBay oder Amazon kannst du deine Waren in großen Mengen verkaufen. Beachte jedoch, dass diese Seiten nicht ausschließlich auf Liebhaber ausgerichtet sind, was bedeutet, dass Solche Websites richten sich an ein breites Publikum. Kurz gesagt: Auf diesen Seiten sehen eher Leute, die keine eingefleischten Sammler sind, deine Artikel.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, auf Marktplatz-Websites zu verkaufen, fallen Bearbeitungsgebühren an. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich über die Gebühren der einzelnen Websites zu informieren und zu prüfen, wie sich diese minimieren lassen. Generell ist es jedoch am besten, Versenden Sie große Mengen an Lagerware, damit Sie Versandkosten sparen können.

Der letzte Ort, den ich für den Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen empfehlen würde, sind die sozialen Medien. Zwar profitierst du (theoretisch) von einer großen Reichweite, Außerdem müssen Sie sich selbst um die Kunden kümmern, und es gibt keine Garantien für Ihren Schutz.

Orte in deiner Nähe, an denen du Pokémon-Karten in großen Mengen verkaufen kannst

Wenn du dir denkst: „Online ist toll, aber wo kann ich in meiner Nähe Pokémon-Karten in größeren Mengen verkaufen?“, dann mach dir keine Sorgen: Der Verkauf vor Ort ist ebenfalls eine Möglichkeit.

Im Vergleich zum Online-Verkauf entfallen beim lokalen Verkauf die meisten Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühren. Je niedriger Ihre Verkaufskosten sind, desto höher ist Ihre Gewinnspanne. Außerdem erhalten Sie Ihr Geld sofort, anstatt darauf warten zu müssen, dass Online-Zahlungen bearbeitet werden.

Wie ich bereits erwähnt habe, kannst du versuchen, Beiträge in Social-Media-Gruppen zu veröffentlichen, vor allem diejenigen in Ihrer Umgebung. Abgesehen davon, dass keine Versandkosten anfallen, bietet dies auch die Vorteile eines persönlichen Geschäfts, sodass Sie genau wissen, wer Ihre Karten kauft.

Sie können sich auch die lokale Szene ansehen; insbesondere können Sie Kartengeschäfte und lokale TCG-Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen werden voller Menschen aus Ihrer Zielgruppe sein und bieten zudem eine hervorragende Gelegenheit, Ihre seltene Pokémon-Karten im Jahr 2025, falls Sie welche haben. Sie können bei diesen Veranstaltungen und an diesen Orten auch einfach Ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Abgesehen davon kannst du auch an Orte wie Flohmärkte und Schnäppchenläden. Aufgrund der Natur dieser Märkte wirst du für deine Karten wahrscheinlich einen niedrigeren Preis erzielen, als wenn du sie selbst verkaufen würdest. Andererseits ist das eine einmalige Angelegenheit.

Wenn Sie lokal verkaufen, Dann wird es doppelt wichtig, sich gründlich zu informieren und die Karten sorgfältig zu prüfen. Informieren Sie sich online, was ein angemessener Preis für Ihr Angebot ist, und passen Sie Ihre Preise dann ein wenig an.

Zu guter Letzt: Der lokale Verkauf von Karten senkt zwar Ihre Betriebskosten, Denken Sie daran, dass weiterhin Betriebskosten anfallen, wie zum Beispiel Benzinkosten oder Liefergebühren, wenn du einen Kurierdienst nutzt. Versuche, möglichst große Mengen auf einmal zu verkaufen, um diese Kosten zu senken.

So verkaufst du Pokémon-Karten in großen Mengen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nun, da du eine Vorstellung davon hast, wo du deine Karten verkaufen kannst, lass uns darüber sprechen, wie du beim Verkauf deiner Sammelkarte konkret vorgehen solltest.

Der erste Schritt besteht immer darin, deine Karten zu bewerten. Geh die Päckchen durch, die du aufgerissen hast, und vergewissere dich, dass du nicht auf einigen der die besten neuen Pokémon-Karten, und falls ja, leg diese auf einen separaten Stapel. Du willst ja nicht aus Versehen Gold zu einem Spottpreis verkaufen.

Als Nächstes müssen Sie Ihre Ware ein zweites Mal durchsehen, um herauszufinden, ob sich unter ihnen Karten befinden, die vielleicht ein kleines bisschen mehr wert sind. Das passiert meist bei Uncommons und Rares; achte also darauf, ob irgendwelche Karten, die nicht zu den begehrtesten gehören, bei Sammlern und Spielern auf Interesse stoßen.

Der dritte Schritt besteht darin, Sortieren und ordnen Sie Ihre großen Stapel. Je nachdem, wo du Pokémon-Karten in größeren Mengen verkaufen möchtest, musst du möglicherweise bestimmte Regeln beachten, beispielsweise dass jeder Stapel aus X Karten bestehen muss oder dass jeder Stapel X gewöhnliche, seltene und sehr seltene Karten enthalten muss. Schau dir doch einmal andere Produktangebote an, um Ideen zu sammeln.

Und schließlich,Sie müssen Ihre Großpackungen auflisten. Wie bereits erwähnt, gibt es auf speziellen TCG-Websites in der Regel ein standardisiertes Verfahren dafür; wenn du jedoch auf eigene Faust über andere Marktplätze verkaufst, musst du der Welt mitteilen, was du im Angebot hast. In beiden Fällen solltest du dir ansehen, zu welchem Preis andere Großpackungen desselben Sets angeboten werden, und deinen Preis entsprechend festlegen.

Was gilt als „Massenware“ bei Pokémon-Karten und sollte man manche davon aussortieren?

Nun fragen Sie sich vielleicht, was genau der Begriff „Bulk“ bedeutet. Es ist ein ziemlich subjektiver Begriff, aber im Allgemeinen Es bezieht sich auf gewöhnliche, ungewöhnliche und gelegentlich seltene Karten, die für sich genommen nur einen geringen Wert haben. Daher der Begriff „Großhandel“: Realistisch gesehen erzielst du nur dann einen Gewinn, wenn du Pokémon-Karten im Großhandel verkaufst, niemals einzeln.

Obwohl sie in der Rangliste der begehrten Karten weit unten stehen, Es ist oft ratsam, seine Pokémon-Karten in größeren Mengen aufzuteilen. Auch wenn manche Karten nicht besonders hoch gehandelt werden, können sie dennoch als Spielfiguren ganz passabel bis gut sein, sodass ein spielbares Set davon einen etwas höheren Preis erzielen könnte.

Wenn du komplette Sätze einer bestimmten Untergruppe besitzt (wie beispielsweise Pokémon der Stufen 1 bis 2 oder „Trainer“-Karten), ist es vielleicht ratsam, diese nicht nur zu trennen, sondern auch Verwende das, um diesen großen Haufen zu unterscheiden. Auf diese Weise könntest du das Set vielleicht für etwas mehr Geld verkaufen.

Das alles soll nur heißen, dass Du musst dich gut informieren, wenn du vorhast, bestimmte Massenkarten auszusortieren. Nutze Foren, Reddit und andere Websites, um Diskussionen über bestimmte Pakete zu verfolgen. Bei Großabnahmen wird es zwar nie die die besten Pokémon-Karten Wenn du weißt, welche Massenkarten nützlich sein könnten, kannst du deine Gewinne steigern.

Was Sie beim Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen erwartet: Auszahlungen und Gebühren

Man kann kein Geld verdienen, ohne Geld auszugeben… und das gilt für jedes Unternehmen. Daran führt wirklich kein Weg vorbei, da Websites Provisionen verlangen und der Verkauf vor Ort gewisse Gemeinkosten verursacht.

Wenn Sie online verkaufen, prüfen Sie, ob Sie Ihr Geld direkt über die Website erhalten können oder ob Sie einen Zahlungsdienstleister nutzen müssen. Dienste wie PayPal bieten eine sichere Möglichkeit, Geld zu überweisen, aber bedenken Sie, dass Jedes Mal, wenn Geld den Besitzer wechselt, fällt wahrscheinlich eine Gebühr an. Ja, auch wenn Sie nicht mit so großen Geldbeträgen zu tun haben wie die die teuersten Pokémon-Kartenhereinbringen.

Wenn Sie sich für einen Verkauf vor Ort entscheiden, sollten Sie bedenken, dass Ihnen zwar keine zusätzlichen Gebühren entstehen, Es fallen dennoch gewisse Kosten an. Wie bereits erwähnt, müssen Sie Kosten wie Benzin oder Kurierdienste weiterhin selbst tragen, falls Sie diese in Anspruch nehmen möchten.

Ganz gleich, welche Methode du wählst, um deine Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen, Informiere dich unbedingt gründlich. Ein wenig Recherche verrät Ihnen nicht nur im Voraus, wie viel Prozent des Verkaufserlöses Ihnen zustehen, sondern stellt auch sicher, dass Sie ein faires (und realistisches) Angebot erhalten.

So maximieren Sie Ihren Gewinn beim Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen

Zu wissen, wo man Pokémon-Karten in großen Mengen verkaufen kann, ist nur die halbe Miete. Wenn du weißt, wie du deine Karten richtig präsentierst, kannst du einen besseren Preis erzielen und mit deinen Karten in großen Mengen höhere Gewinne erzielen.

Zunächst einmal kannst du an deiner Präsentation arbeiten. Versuche, die Sternkarte jedes Stapels zu finden und verwende sie als Deckblatt. So wissen die Käufer, was sie von jedem Großpackungsangebot erwarten können, das sie bei dir kaufen, und du kannst für manche Pakete vielleicht einen etwas höheren Preis verlangen. Du kannst diese Bezeichnungen sogar zur Kennzeichnung deiner Produkte verwenden; denk zum Beispiel an „Pikachu + X-Karten-Großpackung“ oder etwas in dieser Art.

Wenn du schon dabei bist, Versuche, die Karten mit hohem Wert auszusortieren und gleichmäßig auf deine Stapel zu verteilen. Das bedeutet nicht nur, dass du für jeden Großposten mehr oder weniger einheitliche Preise festlegen kannst, sondern du vermeidest auch die Gefahr, zu viele seltene Karten hineinzupacken (oder versehentlich neue, beliebte Pokémon-Kartentypen) in einer Sammelverpackung und zu geringe Abfüllung.

Das versteht sich eigentlich von selbst, aber um beim Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, Du musst dich erst einmal informieren. Auch hier gilt: Tauche in die Community ein: Schau dir Videos an, verfolge Foren, frag herum und probier das Spiel vielleicht sogar selbst aus, damit du eine ungefähre Vorstellung davon bekommst, was eine Karte wert sein sollte.

Abschließende Tipps zum Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen

Nun kennst du die Grundlagen für den Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen. Bevor wir zum Ende kommen, lass uns noch kurz alles zusammenfassen, was wir gelernt haben.

Erstens kannst du online oder vor Ort verkaufen. Der Online-Verkauf ist wohl die beste Möglichkeit, Pokémon-Karten in größeren Mengen zu verkaufen, ist jedoch mit Gebühren verbunden. Beim Verkauf vor Ort hingegen erhältst du sofort Bargeld, hast aber Betriebskosten und einen kleineren Markt. Letztendlich, Du entscheidest, wo du verkaufst; wie ich bereits erwähnt habe, kannst du sogar beide Methoden verwenden, wenn du möchtest.

Gewinnmaximierung erfordert immer Recherche. Sortiere besonders wertvolle Karten für den Einzelverkauf aus, vielleicht in einem der Die besten Hüllen für Pokémon-Karten, um zusätzliche Pluspunkte bei der Präsentation zu erzielen. Weniger wertvolle Raritäten können zusammengestellt und als Zugpferd für Großpackungen genutzt werden. Mit ein wenig Recherche lässt sich zudem der Preis für jedes Großpaket mehr oder weniger vereinheitlichen.

Zu guter Letzt,Es liegt ganz bei dir, ob du dir die Mühe machen willst, zu recherchieren und alles zu organisieren wenn es um den Verkauf von Pokémon-Karten in großen Mengen geht. Wenn du dir den zusätzlichen Aufwand für ein bisschen mehr Gewinn lieber ersparen möchtest, ist das auch in Ordnung.

Damit bist du nun bereit, dich auf den Weg zu machen und Pokémon-Karten in großen Mengen zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen