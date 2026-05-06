Die 11 kultigsten weiblichen Videospielfiguren im Jahr 2025

Weibliche Videospielfiguren haben uns stärker geprägt, als wir manchmal zugeben. Sie waren Avatare UND sie waren Spiegelbilder. Für jedes zurückhaltende Mädchen, das sich übersehen fühlte, gab es Clementine. Für jede Kämpferin, die zu viel auf sich genommen hatte, gab es Lara Croft.

Und in einer Branche, die nach wie vor mit Fragen der Repräsentation ringt, haben sie uns etwas Echtes geschenkt: Selbstbestimmung, Identität, Schönheit und Leidenschaft. Dies ist eine Liste der Besten und eine Hommage an diejenigen, die wichtig waren. Und an diejenigen, die es immer noch sind. Wer es weiß, weiß es. Wer es nicht weiß, wird es gleich erfahren.

Unsere Top-Auswahl an weiblichen Videospielfiguren

Ich habe die drei Charaktere ausgewählt, die sich durch ihren Einfluss auf das Gameplay und ihren bleibenden Eindruck besonders hervorheben.

Jill Valentine (Resident Evil) – Die S.T.A.R.S.-Neulingin, die zur Ikone der Bioterrorismusbekämpfung wurde, den Survival-Horror-Genre maßgeblich geprägt und zukünftige weibliche Hauptfiguren inspiriert hat (und bis heute eine Ikone bleibt). Yuna (Final Fantasy) – Ihr Werdegang von der pflichtbewussten Beschwörerin zur abenteuerlustigen Sphärenjägerin ebnete den Weg für mehr emotionale Tiefe in JRPGs. Lara Croft (Tomb Raider) – Grabplünderin, Schatzsucherin und der Inbegriff weiblicher Actionheldinnen mit echtem Mumm und Köpfchen.

Lies dir unten die ausführlichen Beschreibungen zu den einzelnen Symbolen durch. Du wirst bestimmt deine nächste Muse finden. Und für alle spielbegeisterten Leser habe ich Links zu den besten Spielangeboten eingefügt, falls du deine Muse gleich ausprobieren möchtest.

Die 11 besten weiblichen Videospielfiguren

Von geisterhaften Revolverheldinnen bis hin zu Kriegerinnen, die sich der KI widersetzen – das sind die besten weiblichen Figuren, die jemals unsere Bildschirme zierten. Unvergesslich. Mit Fehlern. Echt. Wild. Jede von ihnen hat etwas Unvergessliches beigetragen, und diese Liste gibt einen Überblick why sie sind uns treu geblieben.

1. Jill Valentine [Beste Action-Hauptfigur]

Spielreihe Resident Evil Genre Survival-Horror / Action Bekannt für Vom Neuling zur weltweiten Ikone im Kampf gegen den Bioterrorismus Kulturelle Auswirkungen ⭐ War Vorreiterin für weibliche Hauptrollen in Survival-Horror-Spielen

Jill Valentine ist eine der kultigsten weiblichen Videospielfiguren, die jemals einen von Zombies bevölkerten Korridor betreten hat. Als Gründungsmitglied von S.T.A.R.S. sind ihre Reise und ihre Geschichte durch die Resident EvilReihe ist alles andere als statisch, da jeder Titel sie neu prägt. Es zeigt uns eine interessante Figur, die sich selbst nach einer Infektion und in Fragen von Leben und Tod nicht unterkriegen lässt.

Jill ist belastbar und bleibt auch unter Druck gelassen. In den ersten Spielen wird sie als methodisch und loyal dargestellt, während spätere Auftritte in Resident Evil 5 and Resident Evil Revelations eine kältere Seite offenbaren, die durch traumatische Erlebnisse geprägt wurde. Ihr Werdegang in Resident Evil 3 Remake fängt die Balance zwischen Angst und Entschlossenheit perfekt ein, was sie zu einer unverzichtbaren Protagonistin für jeden Fan des Genres macht.

Sie entwickelt sich von einer Anfängerin in Resident Evil zu einer zentralen Figur in der weltweiten Terrorismusprävention. Und für alle, die wieder in ihr chaotisches Universum eintauchen, Resident Evil 6 zeigt, wie Koop-Action ihr Vermächtnis noch weiter stärkt. Unsere Heldin zeigt uns, wie weibliche Charaktere mit Stil bestehen. In diesem Sinne gibt es hier noch mehr Schießwütige TPS-Spiele zu entdecken und sich dafür zu begeistern.

In der gesamten Gaming-Welt, Jill hat nicht nur das Horror-Design beeinflusst, sondern auch die Darstellung von Frauen in Spielen: klug, entschlossen, kompetent und niemals ins Abseits gedrängt. Kritiker und Fans sind sich einig, dass sie zu den besten Figuren aus der Resident Evil-Reihe.

2. Yuna [Beste spirituelle Heldin]

Spielreihe Final Fantasy Genre Japanisches Rollenspiel Bekannt für Wie stilles Opfer in zwei völlig unterschiedlichen Spielen zu furchtloser Rebellion wird Kulturelle Auswirkungen ⭐ Emotionales Storytelling neu definiert durch stille Stärke

Yuna sticht unter den besten weiblichen Figuren in Videospielen nicht durch lautes Gehabe hervor, sondern durch eine stille Stärke, die tiefer geht als bei den meisten Hauptfiguren. In Final Fantasy X… sie ist eine sanftmütige Beschwörerin auf einer Pilgerreise, um Sin zu besiegen … eine Kraft, die das Ende der Welt herbeiführen könnte. Doch hinter dieser Ruhe verbirgt sich eine Entschlossenheit, die man spürt, wenn sie voranschreitet, während andere zögern.

Zunächst von Pflicht und Tradition geprägt, verwandelt sie sich in eine mutige Abenteurerin in Final Fantasy X-2, und sie verkörpert auf perfekte Weise eine Welt, die nicht an Opfer gebunden ist. Es kommt selten vor, dass man miterlebt, wie sich eine weibliche Figur so deutlich von passiv zu selbstbewusst wandelt. Doch durch und durch spielt sie ihre Rolle mit Anmut und verändert die Geschichte allein dadurch, dass sie ganz in ihr aufgeht.

Durch sie hat die magischFinal FantasyUniversum Sie vereint emotionale Tiefe, ohne dabei an Stärke einzubüßen. Und falls ihr in letzter Zeit nicht mehr bei Spira vorbeigeschaut habt, ist sie ein guter Grund, das nachzuholen. Yuna hat nicht nur die Spieler für sich gewonnen. Sie hat auch die Gestaltung weiblicher Charaktere in Rollenspielen geprägt – vielschichtig, komplex und für mehr als nur Heilungsrollen geschaffen. Sie ist eine Legende, und ehrlich gesagt verdienen Mädchen wie sie das Rampenlicht.

3. Lara Croft [Beste Kultfigur]

Spielreihe Tomb Raider Genre Action-Adventure / Rätselspiel Bekannt für Gräbererkundung, Artefaktsuche, Überleben Kulturelle Auswirkungen ⭐ hat den Maßstab für weibliche Actionheldinnen in Videospielen gesetzt

Bevor Mainstream-Spiele wussten, wie man komplexe weibliche Videospielfiguren gestaltet, Tomb Raider hat Lara Croft ins Rampenlicht gerückt, und seitdem ist sie nie wirklich wieder daraus verschwunden. Sie ist furchtlos und hat gerade genug Ecken und Kanten, um echt zu wirken. Lara wurde nicht dafür geschaffen, gemocht zu werden. Sie wurde geschaffen, um auf eigenen Beinen zu stehen.

Von den pixeligen Hängen von Tomb Raider I Im Gegensatz zum brutalen Realismus des Neustarts von 2013 hat sich Lara mit der Zeit weiterentwickelt. Ihre Intelligenz, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Selbstbestimmung haben dafür gesorgt, dass sie auch in Jahrzehnten des Wandels nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat. Und ihre überarbeitete Trilogie auf Tomb Raider I–III lässt Sie diesen Aufstieg mit modernem Flair noch einmal erleben.

Ihr Status als eine der bedeutendsten weiblichen Hauptfiguren der Gaming-Welt beruht nicht nur auf ihrem Vermächtnis, sondern auch auf ihrer Gestaltung. Man spürt diese reale Gefahr und diese Dynamik, wenn man Rätsel löst oder ums Überleben kämpft. Sie existiert nicht nur, um cool auszusehen, denn sie ist eine Figur, die die Sichtweise auf weibliche Charaktere grundlegend verändert hat, Punkt.

In der gesamten Gaming-Welt hat sie Frauen den Weg geebnet, in Action-Genres kompromisslos Hauptrollen zu übernehmen. Sie ist nach wie vor das Vorbild, und diese Faszination wird nicht nachlassen! Von „Tomb Raider“ aus dem Jahr 1996 bis zur heutigen Netflix-Serie ist sie eine echte Pionierin, die es in sich hat und blitzschnell reagiert. In einer öffentlichen Umfrage der BAFTA wurde sie sogar zur kultigsten Spielfigur der Welt gekürt.

4. Clementine [Beste narrative Überlebende]

Spielreihe The Walking Dead (Telltale) Genre Erzählbasiertes Abenteuer / Horror Bekannt für Von einem schutzbedürftigen Kind zu einem entschlossenen Beschützer – geprägt von deinen Entscheidungen Kulturelle Auswirkungen ⭐ Setzen Sie neue Maßstäbe für emotionales und spielerisches Storytelling

Clementine beginnt als schüchternes Mädchen, das sich an die Hoffnung klammert, und entwickelt sich dann zu einer entschlossenen Beschützerin, deren Überleben von jeder einzelnen moralischen Entscheidung abhängt. Sie ist mutig, mitfühlend, widerstandsfähig und intelligent, und ihre Entwicklung erstreckt sich über Jahre hinweg – von der Unschuld der ersten Staffel bis hin zu ihrer ernüchternden Führungsrolle in der vierten Staffel.

Ihre Entwicklung ist einzigartig, denn jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf ihren Charakter aus. Dieses eindringliche Element – „Clementine wird sich daran erinnern“ – ist ein Spielmechanismus, der dir noch lange nach dem Ausblenden des Bildschirms im Gedächtnis bleibt. Telltale hat bis 2014 über 28 Millionen Episoden verkauft, und Kritiker loben sie nach wie vor als erzählerischen Durchbruch.

Sie ist wichtig, weil sie die Art und Weise verändert hat, wie wir mit weiblichen Figuren umgehen: Sie sind nicht mehr nur Nebenfiguren oder Klischees, sondern vollwertige Menschen, die man mitgestaltet und die einem am Herzen liegen. Sie ist einer der Gründe, warum die Die besten Horrorspiele Denkt nun über Jumpscares hinaus und beschäftigt euch auch mit emotionalem Überleben.

Glaub mir, als Clementine zu spielen, ist eine Übung in Empathie und Durchhaltevermögen. Sie befindet sich im Universum des Spiels und sie is das Universum, für dessen Schutz du kämpfst.

5. Bai Wuchang [Bester Soulslike-Krieger im östlichen Stil]

Spielreihe WUCHANG: Gefallene Federn Genre Ein Action-RPG im Stil von „Souls“ Bekannt für Ein Piratenkrieger mit Amnesie, der in einer mythischen Kulisse der späten Ming-Dynastie gegen die „Feathering“-Seuche kämpft Kulturelle Auswirkungen ⭐ Als eine Mischung aus chinesischer Folklore und knallharten Kämpfen trug sie dazu bei, nicht-westliche weibliche Hauptfiguren in Action-Spielen mit hohem Schwierigkeitsgrad ins Rampenlicht zu rücken

Bai Wuchang ist eine geheimnisumwitterte Kriegerin, die durch eine zerfallende Ming-Dynastie streift, in der jeder Schatten Gefahr birgt. Ihr Schweigen spricht Bände, und ihre Waffe übernimmt das Reden. In ihrer Art, sich zu bewegen, liegt eine ruhige Wut – elegant, tödlich und von Tragödien geprägt.

Es ist offensichtlich, dass sie wie eine Tänzerin am Rande des Chaos kämpft. Jeder Schlag hat Gewicht, jede Ausweichbewegung hat ihren Zweck. Das parasitäre Transformationssystem sieht wild aus – eine Mechanik, die dich zwingt, bei jeder Entscheidung ein Gleichgewicht zwischen Kraft und Verderbnis zu finden. Der Kampf belohnt Präzision, Geduld und Mut. Dieses Spiel ist wie geschaffen für Spieler, die Risiko und perfektes Timing lieben.

Die Welt um sie herum sieht auf eine düstere, zerfallene Art einfach umwerfend aus. Nebel hängt über zerstörten Tempeln, Federn schweben durch die Luft, und jeder Endgegner wirkt wie ein lebender Albtraum. Auch das Sounddesign ist beeindruckend und vereint in jedem Kampf Trauer und Wut. Es ist düster, wunderschön und auf genau die richtige Art und Weise bedrückend.

Bai Wuchang scheint dazu bestimmt zu sein, eine neue Ikone für Soulslike-Fans zu werden. Sie ist anmutig, gnadenlos und unvergesslich – das perfekte Gesicht für eine Welt, in der Schönheit und Brutalität Hand in Hand gehen.

6. Tifa Lockhart [Beste emotionale Kampfbegleiterin]

Spielreihe Final Fantasy VII Genre JRPG / Action-RPG Bekannt für Ein Kraftpaket im Faustkampf, das Cloud emotional zusammenhält Kulturelle Auswirkungen ⭐ Es hat sich gezeigt, dass Frauen in Videospielen Kampfkraft mit emotionaler Tiefe verbinden können

Tifa schlägt so hart zu, wie es ihr gerade passt. Von der Barbesitzerin zur Frontkämpferin – sie ist mutig, mitfühlend, zäh und intelligent, und sie hält das Team zusammen, sowohl im wörtlichen als auch im emotionalen Sinne. Im Remake haben sich diese harten Schläge weiterentwickelt, denn sie ist nicht nur stark, sondern auch bodenständig.

Ihre Verbindung zu Cloud macht aus Kampfbegegnungen charakterbildende Momente. Wenn sie in den härtesten Kämpfen zur Stelle ist, zeigt sich das in roher Kraft und emotionaler Stärke. Sie ist einer der Gründe dafür, dass Frauen in Videospielen heute stark sein dürfen and weich, nicht das eine oder das andere.

Vor allem aber ist sie eine Legende. Sie zählt zu den besten weiblichen Figuren in Videospielen, ist in Fan-Kreisen beliebt, und ihre Bilder tauchen auf unzähligen Cosplay-Seiten auf Conventions auf. Allein ihre Anwesenheit in Final Fantasy VII hat dazu beigetragen, die Art und Weise zu verändern, wie Charaktere geschrieben wurden, und sich für vielschichtigere Darstellungen eingesetzt (zum Glück für uns Fans). Sie erinnert uns daran, dass man sein Herz nicht verliert, nur weil man hart im Nehmen ist.

7. Samus Aran [Beste Science-Fiction-Pionierin]

Spielreihe Metroid Genre Science-Fiction-Action-Abenteuer Bekannt für Eine Weltraum-Kopfgeldjägerin, die die Spieler schockierte, weil sich unter dem Anzug eine Frau verbarg Kulturelle Auswirkungen ⭐ Geschlechternormen durchbrochen

Samus Aran landet allein auf feindlichen fremden Planeten, wobei ihr Helm eine Wahrheit verbirgt, mit der niemand gerechnet hätte: Sie ist eine Frau. Diese Enthüllung aus dem Jahr 1987 erschütterte die Gaming-Welt und stellte die Erwartungen auf den Kopf. Mutig, intelligent, stoisch und unerschütterlich rettete sie Welten.

In Metroid: Samus Returns… erhält sie eine noch stärkere Identität als Beschützerin eines Baby-Metroids und verwandelt ihren Exosuit in einen Schutzschild für das Leben, nicht nur für die Zerstörung. Dieser stille mütterliche Aspekt verleiht dem Ganzen emotionale Tiefe. Kritiker würdigen das Remake als eine Horrorreise, die Alien eine Atmosphäre mit echtem Sci-Fi-Charme – was es zu einem der Spiele mit den besten weiblichen Hauptfiguren das Genre überhaupt geprägt hat.

Samus hat gezeigt, dass Stärke keine lauten Worte braucht, um Geschichte zu schreiben. Als eine der ersten Frauen Im Action-Gaming hat sie das Bild des Helden neu definiert – und das, während sie selbst wie eine Legende spielte. Die Fans stehen nach wie vor hinter ihr, und ihre Geschichte setzt sich in den Metroid-Fortsetzungen und darüber hinaus fort. Sie hat das Spielfeld und die Erwartungen neu definiert … ohne jemals ihren Anzug abzulegen.

8. Aloy [Beste postapokalyptische Jägerin]

Spielreihe Horizon Zero Dawn Genre Action-RPG / Open-World Bekannt für Die Zukunft der Menschheit in einer mechanischen Ödnis gestalten Kulturelle Auswirkungen ⭐ eine neue Welle realistischer, geschichtsträchtiger weiblicher Hauptfiguren inspiriert

Aloy ist die erfahrene Jägerin, die dir inmitten riesiger Roboter den Rücken freihält. Mutig und wegweisend – sie ist genau die Heldin, die du spielst, wenn du mehr willst als nur Mechaniken, bei denen du dich mit Schlägen durchkämpfst. Außerdem ist sie neugierig und stöbert ständig in Ruinen und alten Datenbanken nach Geheimnissen.

Aloy wurde von GAIA erschaffen, um eine außer Kontrolle geratene KI zu stoppen, doch ihre Reise ist eine ganz persönliche: ein Kampf um Sinn und Menschlichkeit. Diese Verbindung zum Leben – und nicht nur zu Maschinen – ist der Grund, warum sich die Spieler mit ihr identifizieren können. Das Team von Guerrilla orientierte sich bei der Gestaltung ihres Aussehens und ihrer Stimme an Sarah Connor, Ripley und sogar an Ygritte aus „Game of Thrones“. Das spürt man bei jedem Kratzer, den ihre Krallen auf der Bogensehne hinterlassen.

Ihr Einfluss ist offensichtlich. Sie ist zu sehen in Genshin Impact als Cryo-Bogenschützin und hat Fans und ein neues Publikum zusammengebracht. Außerdem ist sie eine wichtige Bezugsperson in Diskussionen über Frauen in Open-World-Spielen, bei denen Realismus und Hintergrundgeschichte im Vordergrund stehen – und nicht Stereotypen. Sie ist nicht nur eine Trophäe oder ein Kostüm; sie ist eine Seite in der Entwicklung der Gaming-Branche. Aloy wirkt echt, und sie ist die Art von Heldin, deren Schritte man noch hört, wenn das Spiel vorbei ist.

9. 2B [Die beste KI-Tragödienfigur]

Spielreihe NieR: Automata Genre Action-RPG / Science-Fiction Bekannt für Ein stoischer Androiden-Soldat, der sich mit Trauer und Selbstbewusstsein auseinandersetzt Kulturelle Auswirkungen ⭐ Neudefinierte KI-Empathie und moralische Ambivalenz in Spielen

2B ist keine gewöhnliche, pixelgenaue Heldin. Sie ist wild, doch hinter dieser Augenbinde verbirgt sich eine existenzielle Seele, die sich nach Sinn sehnt. In NieR: Automata… ist sie gezwungen, ihren Partner 9S immer wieder zu töten. Wir setzen uns gemeinsam mit ihr auf höchst menschliche Weise mit Trauer und Pflicht auf einer postapokalyptischen Erde auseinander. Hier gibt es also nichts zu lachen.

Yoko Taro und Platinum haben ihr Design mit vielschichtiger Symbolik versehen: Ihre Augenbinde steht für Gehorsam, ihr Kleidungsstil ist eine lebende Kritik an der Sexualisierung. Sie unterläuft alle Erwartungen: Die Spieler kritisieren ihren Körper, fühlen aber dennoch mit ihr in ihrem Kampf mit. Sie bringt einen dazu, fühlen wie ein Mensch, obwohl sie keiner ist.

The bahnbrechendes JRPG verkaufte sich über 9 Millionen Mal, belebte den kreativen Mut von Square Enix neu und löste eine Diskussion über das Bewusstsein von KI aus. 2B tritt in Soulcalibur VI, Final Fantasy XIVund vieles mehr, denn ihre Anziehungskraft geht über einzelne Plattformen hinaus. Sie ist mehr als nur Kunst. „2B“ ist eine Auseinandersetzung mit Kontrolle, Identität und Liebe in einer Welt, die die Menschlichkeit ausgelöscht hat.

10. Sadie Adler [Beste Rächerin im Wilden Westen]

Spielreihe Red Dead Redemption 2 Genre Western-Action-Abenteuer Bekannt für Wie sie ihre Witwenschaft unter den Gesetzlosen der Van-der-Linde-Bande in legendäre Badassery verwandelte Kulturelle Auswirkungen ⭐ Stellte westliche Klischees infrage mit einer knallharten Revolverheldin, die Seite an Seite mit der Bande kämpfte

Sadie Adler betritt die Bühne in Red Dead Redemption 2 als traumatisierte Rancherin, die zur schießwütigen Gesetzlosen wurde. Sie ist wild, zäh, mitfühlend und niemand, der auf Befehle wartet. Sadie bricht mit der Tradition. Mit Durchhaltevermögen und einer brennenden Rachelust hat sie sich nach dem Tod ihres Mannes ihren Platz darin erkämpft.

Ihre Wandlung ist fesselnd: der erste Schuss, die neue Garderobe, das Selbstbewusstsein, das die Tränen abgelöst hat. Sie entwickelt sich zu einem herausragenden Mitglied, das der Bande hilft, Guarma und noch gefährlichere Missionen zu überstehen. Fans diskutieren darüber, ob sie „karikaturhaft“ wirkt, doch gerade ihre Schwächen und ihre Impulsivität lassen sie echt wirken. Jemand in der Steam-Community schrieb Viele lieben sie, weil „sie eine Figur mit Fehlern ist“ und menschlich wirkt, nicht perfekt.

Ihre Cosplay-Beiträge und Fanseiten sind voller Lob; sie wird immer dann engagiert, wenn Rockstar ein starkes weibliches Gesicht braucht. Die Synchronsprecherin Alex McKenna sagt nach wie vor, Sadie sei die beste Rolle gewesen, die sie je gespielt habe, und sie „warte auf den Anruf“ für „Red Dead Redemption 3“. Kein Wunder, dass ihre Geschichte die Spieler immer wieder in die Wildnis zurücklockt und sogar inspiriert Spiele wie „Red Dead Redemption 2“ die versuchen, genau diese wilde, ungezähmte Energie einzufangen.

Sadie hat die Sichtweise der Entwickler auf Frauen in westlichen Spielen verändert. Keine hilflose Dame, keine bloße Zierde, sondern pure Entschlossenheit und ein Sechsschüsser. Sie ist die Art von Gesetzloser, auf die man sich im Kampf verlassen kann, und diejenige, die auftaucht, wenn es ernst wird und man einen Kampf gegen den Teufel zu Ende bringen muss.

11. Eve [Beste Actionheldin mit rasanten Actionsequenzen]

Spielreihe Sternklinge Genre Action-RPG / Science-Fiction Bekannt für Ein Supersoldat mit tödlicher Anmut und brillanter Grafik Kulturelle Auswirkungen ⭐ Debatten über hypersexualisiertes Design und die Frage nach Substanz versus Stil bei Protagonisten von Action-Spielen

Ich bin gerade fertig geworden mit Sternklinge, und diese neue Heldin zu spielen, hat unglaublich viel Spaß gemacht und war geradezu süchtig machend. Es fiel mir schwer, mich davon zu lösen. Und dann kam Eve. Eve taucht auf einer zerstörten Erde auf und bekämpft die Naytiba (Außerirdische) mit unglaublicher Beweglichkeit und atemberaubenden Kämpfen. Eve erkundet die postapokalyptischen Ödlande zusammen mit Adam, einem Typen, der eine Drohne steuert und ihr auf den Fersen ist.

Anfangs wirkt sie kühl und soldatisch, doch sie wird weicher, je mehr ihre Neugier und ihre Vorstellungen von Menschlichkeit zum Vorschein kommen. Auch wenn ihr Design umstritten ist, löste es im Internet großes Suchinteresse und heftige Kontroversen aus. Einige Kritiker bezeichnen sie als „Augenschmaus“. Andere merken an, dass nur wenige Spiele ihr Niveau an Eleganz in den Kampfanimationen erreichen (und da stimme ich den Letzteren zu).

Ihre Entwicklung zeigt sich nicht durch Dialoge, sondern durch Taten: Das Parieren, das Hechten und das Sammeln von Getränkedosen zusammen mit Lily verdeutlichen ihr ehrliches und stilles Bewusstsein. Bis Mitte 2025 wurden über drei Millionen Exemplare von „Eve“ verkauft, wodurch ein koreanisches Studio weltweit bekannt wurde spannendes Action-Rollenspiel. Kritiker lobten SternklingeTrotz der Kritik an der Handlung blieb das Ziel bestehen; Eve wurde zum Gesprächsthema in Artikeln über weibliche Figuren, in denen es sowohl um äußere Erscheinung als auch um die innere Welt ging.

Sie verkörpert die Dualität: eine tabuisierte Schönheit und eine skrupellose Soldatin. Sie beweist, dass intensive Kämpfe und Auseinandersetzungen mit Image und Design aufeinanderprallen können, um eine echte Wirkung zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen