Die 11 besten Spiele wie „Vampire Survivors“: Bringen Sie Ihren Bildschirm 2025 zum Glühen

Auf der Suche nach den besten Spielen wie Vampir-Überlebende? Mir geht’s genauso. Wenn man erst einmal ein paar Tausend Gegner niedergemäht hat und zu einer wütenden Todesmaschine geworden ist, fällt es schwer, wieder zu etwas Langsamerem zurückzukehren.

Ich habe jedes Roguelite-Spiel getestet, das genau dieses Chaos verspricht – jenes, bei dem sich der Bildschirm in ein Feuerwerk aus Schadenszahlen und Fehlentscheidungen verwandelt.

Das sind die echten Knaller. Spiele, die sofort loslegen, Power-Ups wie Bonbons händeln und das Überleben weniger wie Glückssache, sondern eher wie eine Frage der Dominanz wirken lassen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Vampir-Überlebende“

Jetzt wird es erst richtig spannend – die ganz Großen. Das sind die besten Spiele wie Vampir-Überlebende die denselben Kick aus Chaos, Fortschritt und purem Pixel-Gemetzel bieten.

Brühe (2022) – Der pure Wahnsinn in Sachen Crowd Control. Du bist eine schwer bewaffnete Kartoffel, die mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig Aliens niedermäht. Jeder Durchlauf wird zu einem Rätsel aus Werten, Synergien und Overkill – und genau darum geht es. Slay the Spire (2019) – Hier geht es nicht um Reflexe, sondern um Köpfchen. Du erklimmst einen Turm, bekämpfst seltsame Monster und stellst aus zufällig erhaltenen Karten tödliche Kartensätze zusammen. Jede Entscheidung zählt, jeder Fehler schmerzt, und wenn die Combo sitzt, ist das ein grandioses Gefühl. Dead Cells (2019) – Nach wie vor eines der raffiniertesten Action-Roguelikes, die je entwickelt wurden. Die Kämpfe verlaufen wie in einem Rhythmusspiel, der Tod dient der Lernerfahrung statt der Bestrafung, und jeder Durchlauf fühlt sich noch intensiver an als der vorherige. Es ist zwar kein „Bullet-Heaven“, aber es stillt genau das masochistische Verlangen auf die richtige Art und Weise.

Hast du deinen nächsten Bildschirm-Knaller noch nicht gefunden? Keine Sorge – ich habe noch acht weitere Vampir-Überlebende-Spiele findest du unten in der Liste. Jedes davon interpretiert das Spielprinzip auf seine eigene Weise neu – von Pixel-Schwärmen bis hin zu stylischen Gemetzeln. Scrolle weiter, um dein nächstes Spiel zu finden.

11 Die besten Spiele im Stil von „Vampir-Überlebende“, die auf lockere Art und Weise Hardcore sind

Hier sind die 11 besten Spiele, die ähnlich sind wie Vampir-Überlebende. Die Spiele, die dieses „lässig-hardcore“ Chaos perfekt treffen. Freut euch auf unerbittliche Wellen, wilde Power-Ups und unzählige Möglichkeiten, das Spiel zu euren Gunsten zu entscheiden. Jedes dieser Spiele hat sich seinen Wiederspielwert hart erarbeitet – durch pures, befriedigendes Chaos.

1. Brotato [Das beste Spiel insgesamt im Stil von „Vampir-Überlebende“]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Roguelite mit massenhaft Kugeln, Auto-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 (vollständige Veröffentlichung, Early Access 2022) Urheber Blobfish, Seaven Studio Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Durchlauf Am besten geeignet für Spieler, die schnelle Builds, wahnsinnige Synergien und pures Chaos lieben Was mir gefallen hat Hunderte von Gegnern auf dem Bildschirm, Ausrüstung mit sechs Waffen, unglaubliche Vielfalt an Charakterkonfigurationen, schnelle Neustarts, kurze, aber tiefgehende Spielrunden, sofortige Leistungssteigerung

Brühesticht selbst unter den die phänomenalsten Roguelike-Spiele indem es der „Bullet Heaven“-Formel seine ganz eigene Note verleiht. Hier kannst du wählen aus 62 verschiedene Kartoffelsorten and eine große Auswahl an Waffen sammeln dass du entweder manuell zielen oder den automatischen Feuermodus aktivieren kannst, während du Welle um Welle von Monsterhorden niedermähst.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Spiel sind, das Ihnen denselben Nervenkitzel bietet wie Vampir-Überlebende hat, dannBrühesollte ganz oben auf deiner Liste der Spiele stehen, die du unbedingt spielen musst, oder zumindest ganz weit oben.

Da ich selbst schon mehrere Stunden damit verbracht habe, kann ich mit Fug und Recht sagen, dass es bietet mehr Wiederspielwert als Vampir-Überlebende… denn die Anzahl der möglichen Charakter- und Waffenkombinationen für Builds in diesem Spiel ist einfach wahnsinnig.

Mein Fazit:BrüheFingernägel, dieVampir-Überlebende Das Spiel lässt sich besser wiederholen als jedes andere. Es ist rasant, knackig und bietet hohen Wiederspielwert. Jeder Durchlauf ist ein Glücksspiel zwischen cleveren Upgrades und totalem Zusammenbruch. Allein die Vielfalt der Aufbauten sorgt für Dutzende Stunden Spielspaß, und wenn sich der Bildschirm füllt, fühlt es sich an, als würde man die Apokalypse im Turbomodus erleben.

2. Slay The Spire [Das beste Deckbuilder-ähnliche Spiel für Tüftler]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Roguelike deckbuilder Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 (Early Access), 2019 (vollständige Veröffentlichung auf dem PC) Urheber Mega Crit, Humble Bundle Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Minuten pro Durchgang, endloses Wiederholen, wenn man neue Bestzeiten anstrebt Am besten geeignet für Deckbau-Fans (der guten Sorte), die eine Herausforderung suchen, bei der es mehr auf Köpfchen als auf Kugeln ankommt Was mir gefallen hat Übersichtliche Risiko-Ertrags-Karte, gut abgestimmte Synergien zwischen Relikten und Karten, ausgeprägte Klassenidentitäten, anspruchsvolle, aber faire Aufstiege, läuft hervorragend auf der Switch, starke Modding-Szene (PC)

Wenn dir der enorme Wiederspielwert von Wenn du Spiele im Stil von „Survivors“ magst, dir aber ein anderes Format wünschst, um sie zu erleben, dann Slay The Spire wird dich umhauen. Dieses Spiel ist schon vor langer Zeit in den Early Access gegangen 2017 und wurde offiziell veröffentlicht im 2019. All diese Patches vor der Veröffentlichung haben es sicherlich geschafft eines der ausgereiftesten Roguelite-Spiele Du kannst es sofort spielen – mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, ausgewogener Spielmechanik und nur wenigen Fehlern.

Dieses Spiel macht so viel Spaß und ist so gut optimiert, dass es Eine klare Empfehlung für Spieler, die gerne auf Handhelds spielen wie beispielsweise das Steam Deck, die Nintendo Switch oder einfach mobile Geräte im Allgemeinen.

Slay The Spire ist auch ein Muss für Roguelite-Fans, die auf fesselnde rundenbasierte Strategiespiele. Schließlich handelt es sich um ein Deckbau-Spiel, in dem man strategische Kartenduelle austrägt, und nicht um ein rasantes „Bullet Hell“- oder „Bullet Heaven“-Spiel wie die meisten Titel auf dieser Liste.

Mein Fazit: If Vampir-Überlebende geht es um pure Kraft, Slay the Spire Hier dreht sich alles um Präzision. Jede Entscheidung zählt (Wegwahl, Kartenauswahl, Relikte, Ereignisse), und das Ergebnis ist ein Deck, das sich wie ein Meisterwerk anfühlt und nicht wie ein Glücksspiel. Es ist der eleganteste „Noch-eine-Etage“-Spielablauf des Genres und ein absolutes Muss, wenn du gerne absichtlich übermächtige Maschinen baust.

3. Dead Cells [Das beste Roguelite-Spiel für Kampfbegeisterte]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Roguelite-Action-Plattformspiel („Roguevania“) Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 (Early Access), 2018 (PC/Konsole 1.0) Urheber Motion Twin, Playdigious Durchschnittliche Spielzeit 25–45 Minuten pro Durchgang, deutlich länger, wenn man Boss-Zellen erklimmt Am besten geeignet für Spieler, die sich rasanten Kampf, sinnvolle Meta-Fortschritte und einen brutalen, aber fairen Schwierigkeitsgrad wünschen Was mir gefallen hat Enge Ausweich- und Parierfenster, riesige Auswahl an Waffen und Fähigkeiten, intelligente Biom-Auswahl, Boss-Cell-Herausforderungsleiter, flüssige Performance auf PC und Konsole

Dead Cells bietet dir ein weiteres einzigartiges Spielerlebnis im Stil eines Überlebensspiels, das du genießen kannst. Inspiriert von klassischen Actionspielen und anspruchsvollen Roguelites, es greift Elemente aus einigen der Die besten Metroidvania-SpielegleichHollow Knight und verbindet sie mit klassischen Roguelite-Mechaniken.

Dieses Spiel besticht durch einen atemberaubenden Pixel-Art-Stil, der die von dir erkundeten Umgebungen zum Leben erweckt, durch extrem anspruchsvolle und dennoch flüssige Hack-and-Slash-Kämpfe sowie durch eine beeindruckende Auswahl an Waffen und Fähigkeiten, die jeden Durchlauf frisch und spannend machen.

Metroidvania-Fans, die sich auch sehr für Vampir-Überlebende werden mit Sicherheit Hunderte von Stunden in dieses Spiel investieren, ganz zu schweigen von denen unter euch, die sich einfach gerne selbst auf die Probe stellen, indem sie Spiele spielen, bei denen hohe Spieltiefe und umfangreiche Fortschrittsmöglichkeiten.

Mein Fazit: Dead Cells ist diszipliniertes Chaos. Die Steuerung ist präzise, der Spielaufbau wirkt durchdacht, und jeder Tod lehrt dich etwas Nützliches. Das Boss-Cell-System sorgt für ein hohes Schwierigkeitsniveau, und die Kämpfe werden nie unübersichtlich – sie bleiben präzise, selbst wenn auf dem Bildschirm viel los ist. Wenn du bei deinem Roguelite-Grind dein Können unter Beweis stellen willst, ist dies der Maßstab.

4. Hallen der Qual [Die besten Horde-Slayer-Spiele im Stil von Vampir-Überlebende]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Roguelite-Action-Plattformspiel („Roguevania“) Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2017 (Early Access), 2018 (PC/Konsole 1.0) Urheber Motion Twin, Playdigious Durchschnittliche Spielzeit 25–45 Minuten pro Durchgang, deutlich länger, wenn man Boss-Zellen erklimmt Am besten geeignet für Spieler, die sich rasanten Kampf, sinnvolle Meta-Fortschritte und einen brutalen, aber fairen Schwierigkeitsgrad wünschen Was mir gefallen hat Enge Ausweich- und Parierfenster, riesige Auswahl an Waffen und Fähigkeiten, intelligente Biom-Auswahl, Boss-Cell-Herausforderungsleiter, flüssige Performance auf PC und Konsole

Da ich total auf tolle RPG-Spiele die selbst Elemente der Dark Fantasy enthalten, Hallen der Qual ist ein großartiger Survival-Roguelite, den ich allen Fans von „Survivor“-ähnlichen Spielen wärmstens empfehlen kann, die bei ihren PC- oder Handyspielen eher düstere und realistische Elemente bevorzugen.

Hallen der Qualhat einedüstere, stilisierte Retro-Ästhetik Das ist ein unvergesslicher Anblick, während man Horden von übernatürlichen Monstern niedermetzelt. Man hört oft, dass Spieler dieses Spiel mit Teufel. Ganz ehrlich, was das Beutesystem, das UI-Design und die Grafik angeht? Meiner Meinung nach könnte der Vergleich nicht treffender sein.

Das ist noch eine Ein absolutes Muss für Hardcore-Gamer denn fast jeder Fehlschuss und jeder Stellungsfehler wird in diesem Spiel mit einem ungelegenen Treffer bestraft, besonders wenn man gegen Bosse kämpft – die alle über einzigartige Movesets verfügen, die man erkennen und mit Kontern kontern muss.

Mein Fazit: Hallen der Qual trifft den Nagel auf den Kopf, was das Überlebenschaos angeht, verpackt es aber in eine raue Hülle Teufel-Atmosphäre. Die Pixelgrafik ist beeindruckender, als man erwarten würde, und die Charakterentwicklung belohnt strategisches Vorgehen statt bloßer Panik-Upgrades. Jeder Durchlauf fühlt sich spannend, gefährlich und befriedigend an. Es ist Old-School-Spannung gepaart mit modernem Roguelite-Gespür (und das funktioniert).

5. Deep Rock Galactic: Überlebender [Das beste Spiel im Stil von „Miner-Mayhem“ ähnlich wie „Vampir-Überlebende“]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Ein actiongeladener Rogue-Shooter mit Top-Down-Perspektive, bei dem es ums Überleben gegen Horden von Gegnern geht Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Early Access), 2025 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Funday Games, Ghost Ship Publishing Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Minuten pro Durchlauf, Dutzende von Stunden für die vollständige Erkundung des Builds Am besten geeignet für Spieler, die eine Mischung aus Bergbau und Chaos, ständige Upgrades und cleveres Horden-Zerschmettern suchen Was mir gefallen hat Prozedural generierte Biome, zerstörbares Terrain, durch das man sich hindurchgraben kann, Klassenrollen mit Waffenbäumen, ein starker Fortschrittszyklus, der Risiko und Gier in Einklang bringt

Das OriginalDeep Rock Galactic war ein großartiger Koop-FPS, der neben seinem packenden Ballerkampf und einzigartigen Zwergenklassen auch Bergbau-Mechaniken integrierte – Elemente, die nun in Deep Rock Galactic: Überlebender im Vergleich zu seinem früheren Titel.

Deep Rock Galactic: Überlebender ist ein erstklassiger Ableger, der neue Spielmechaniken einführt, die ihn von anderen Spielen im Stil von „Survivors“ abheben, wie zum Beispiel Aktives Mining und vollständig zerstörbares Terrain.

Das hier ist eine sehr gute Wahl für Spieler, die Wert auf interaktive Umgebungselemente legen zusätzlich zu all dem chaotischen Auto-Shooter-Treiben, das du veranstaltest, und bietet eine frische Interpretation des Horden-Vernichtungs-Prinzips innerhalb des beliebten DRG-Universums.

Mein Fazit: Dieses Spiel stellt die übliche „Survivor“-Formel auf den Kopf, indem es dir ermöglicht, dich durch Alien-Schwärme zu graben, Tunnel zu bauen und strategisch vorzugehen, anstatt nur die nächste Welle zu überstehen. Das „Bergmann-gegen-Horden“-Konzept wirkt erfrischend, die Upgrade-Möglichkeiten sind befriedigend, und wenn alles zusammenpasst, herrscht kontrolliertes Chaos. Wenn du bereit bist, tief zu graben und noch tiefer zu sprengen, solltest du dir das nicht entgehen lassen Deep Rock Galactic: Überlebender.

6. Der Tod muss sterben [Der beste Horde-Survivor im Diablo-Stil]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Roguelite mit massenhaft Kugeln, ARPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 (Early Access), noch nicht bekannt (vollständige Veröffentlichung) Urheber Reichsarchiv Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Durchgang Am besten geeignet für Spieler, die sich Builds im Diablo-Stil, riesige Schwärme und ständige Kraftschübe wünschen Was mir gefallen hat Ausgeprägte Klassenidentitäten, bedeutungsvolle göttliche Gaben, knackige Treffer, klarer Verlauf der Verbesserungen, gelungene Aktstruktur, fairer Schwierigkeitsanstieg

Der Tod muss sterben ist ein weiterer Dark-Fantasy-Knaller, der das Top-Down-Roguelite-Genre der Auto-Shooter auf ein neues Niveau hebt und es mit rasanten Action-RPG-Elementen verbindet. Es bietet ein äußerst dynamisches und anspruchsvolles Gameplay, sodass jeder Sieg, den du jemals erringen wirst, durch präzise Fertigkeitseinsätze und Ausweichmanöver hart erkämpft ist. Wenn du auf der Suche nach einem ein gutes Rollenspiel Auf meiner Liste steht genau das.

Hier kannst du Wähle aus sieben einzigartigen Charakteren mit ihrem eigenen Spielstil und mit der Hilfe der Götter und den Fähigkeiten, die sie dir verleihen, trittst du direkt gegen die Mächte des Todes an. Es gibt auch zufällig generierte Karten, sodass du sicher sein kannst, dass dich jeder Durchgang überraschen wird, was den Wiederspielwert erhöht.

Das wird dir besonders gut gefallen, wenn du dich darin wiederfindest einfacheres, optimiertes Bauen im Vergleich zu dem, was man in Vampir-Überlebende oder andere Spiele im Stil von „Survivors“.

Mein Fazit:Der Tod muss sterben Es spielt sich wie ein düsteres ARPG, das in einen Überlebens-Loop gezwängt wurde, und das funktioniert. Die Klassen fühlen sich unterschiedlich an, die Buffs ändern deine Strategie mitten im Lauf, und die Schwärme treiben dich voran, ohne dabei zu einem Brei zu verkommen. Es ist schlank, knackig und man kann problemlos eine Session nach der anderen absolvieren. Wenn du Hordenbekämpfung mit echtem Buildcraft suchst, leg los.

7. Die Überlebenden von Soulstone [Der beste Boss-Rush-Überlebenskünstler für Build-Tüftler]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Roguelite mit massenhaft Kugeln, Action-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2025 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Game Smithing Limited, Digital Bandidos Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Durchgang Am besten geeignet für Spieler, die sich auf umfangreiche Upgrades, große Bosskämpfe und klare Ziele für den Buildcraft-Modus freuen Was mir gefallen hat Einzigartige Charaktere mit unterschiedlichen Fertigkeitsbäumen, eine befriedigende „gottgleiche“ Machtkurve, knackiges Treffer-Feedback, bossorientierte Ziele und zahlreiche Freischaltungen ohne überflüssigen Ballast

Die Überlebenden von Soulstone ist ein großartiges Roguelite-Spiel, bei dem es um Spielverändernde Fertigkeitssynergien und Waffenherstellung.

Eine der größten Stärken dieses Spiels ist das System zur individuellen Anpassung der Fähigkeiten. Du kannst mit unzähligen möglichen Konfigurationen experimentieren einfach allein schon aufgrund der Vielzahl an passiven, Buff- und aktiven Fertigkeitskombinationen und deren Zusammenspiel – und ich persönlich hatte dabei jede Menge Spaß.

Ich muss den Entwicklern für dieses großartige Spiel ein großes Lob aussprechen, denn Die Überlebenden von Soulstone Es ist einfach großartig, wie man sich hier wie ein absolut unaufhaltsamer Zauberer fühlt, sobald man die perfekte Fertigkeitskombination hinbekommt. Es gibt jede Menge „perfekt ausbalancierte“ Builds, die man hier ausprobieren kann – und die wirst du lieben, wenn du auch ein begeisterter Build-Optimierer bist.

Mein Fazit: Die Überlebenden von Soulstone Hier dreht sich alles darum, kaputte Builds zusammenzustellen und sie gegen riesige Bosse auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Klassen-Kits wirken zielgerichtet, die Segnungen erfordern echte Entscheidungen, und die Schadenswerte schlagen ein wie ein LKW, wenn alles perfekt zusammenpasst. Wenn du ein ÜberlebendeEin Spiel im Stil von [Titel], das sich auf Bosse konzentriert und einen bedächtigen Spielverlauf bietet – dieses hier hält, was es verspricht.

8. 20 Minuten bis zum Morgengrauen [Bester Survivor-Shooter mit manueller Zielführung]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Horden-Überlebens-Shooter, Roguelite Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2023 (PC 1.0) Urheber Flanne, Indienova Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Durchlauf Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf aktives Zielen, kompakte Aufstellungen und schnelle, temporeiche Spielzüge legen Was mir gefallen hat Manuelles Schießen (kein automatischer Feuermodus), übersichtliche Runen-/Fortschrittsschleife, abgeschlossene Rangliste im Schwierigkeitsgrad „Darkness“, starke Synergien zwischen Waffen und Charakteren, übersichtliche Grafik, zügige Neustarts

Noch 20 Minuten bis zum Morgengrauen ist ein rasantes Bullet-Hell-Spiel, das eines der authentischsten Roguelite-Erlebnisse bietet, die man sich vorstellen kann. Sein eine unheimliche Horror-Atmosphäre, in Verbindung mit seiner einfacher, aber knallharter Kampfstil Das Spiel, bei dem es vor allem um manuelles Zielen und intensives Bauen geht, hat mich wirklich überzeugt.

Dieses Spiel nimmt dich nicht an die Hand und liefert dir auch keine ausführlichen Erklärungen. Du wirst einfach auf einer Karte abgesetzt und hast nur ein Ziel: 20 Minuten lang die Hölle überstehen. Außerdem verfügt es über einen Schnellspielmodus, bei dem man nur 10 Minuten durchhalten und einen Endlosmodus, in dem du dich ununterbrochen mit Monstern messen kannst, bis du umfällst.

Aber eine kleine Warnung vorweg – Man muss damit rechnen, dass fast jede einzelne Minute dieses Spiels brutal wird. Dennoch, als jemand, der Vampir-ÜberlebendeIch bin mir sicher, dass es dir genauso viel Spaß machen wird wie mir, zu versuchen, das Ganze zu überstehen.

Mein Fazit: Noch 20 Minuten bis zum Morgengrauen hält die Spannung hoch, indem jeder Schuss von dir entschieden wird. Die Rampe baut sich schnell auf, „Darkness“ sorgt für Realismus, und die Waffen- und Runenkombinationen wirken wie maßgeschneidert. Kurze Durchläufe, schnelle Entscheidungen, echte Kontrolle – eine klare, auf Geschicklichkeit ausgerichtete Variante des ÜberlebendeFormel.

9. Kleinliche Träume [Der beste surreale Ballisten-Himmel für Lore-Jäger]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Eine Mischung aus Bullet-Heaven-Roguelite und Bullet-Hell Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 (PC 1.0) Urheber Stepford, Andyland, milkypossum, 2 Daumen nach unten Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Minuten pro Durchgang, auf den Routen „Mortality“ und „Pursuit“ deutlich länger Am besten geeignet für Spieler, die auf aggressive Ausweichmanöver, skurrile Science-Fiction-Geschichten und herausfordernde Bosskämpfe stehen Was mir gefallen hat Kein passives „Turtling“, befriedigendes Kombinieren von Eigenschaften und Gegenständen, unvergessliche Bosse, Karten voller Geheimnisse, ein mitreißender Glitchcore-Soundtrack

In Bullet-Hell-Spielen bist du selbst die Bullet-Hell. Kleinliche Träume ist ein Paradebeispiel für ein großartiges Shoot-’em-up-Spiel, denn die Figur, die man hier steuert, kann so viele bunte Geschosse abfeuern, dass sich der Bildschirm in eine improvisierte Discokugel verwandelt.

Das passt auch, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel ebenfalls einer der unvergesslichsten Soundtracks, die du je in einem Roguelike erleben wirst. Was soll ich sagen? Es gibt einfach nichts Schöneres, als Gegner niederzumähen, während man ihnen ausweicht und eine Unmenge an Geschossen abfeuert, während Breakcore aus den Kopfhörern dröhnt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist es zwar nur für den PC erhältlich, aber für alle, die den „Bullet-Heaven“-Aspekt von Vampir-Überlebende genauer gesagt, und es macht mir nichts aus Anime, Visuals im Glitchcore-Stil, die an das Surreale grenzen.

Mein Fazit: Kleinliche Träume ist der künstlerische Unruhestifter unter den Bullet-Hell-Spielen. Es zwingt zum ständigen Bewegen, stellt dich vor knifflige Bullet-Hell-Bosskämpfe und verwebt unter all dem Chaos eine seltsame, aber nachvollziehbare Geschichte. Wenn ein Build funktioniert, dann richtig – und die Geheimnisse sorgen dafür, dass du immer wieder nach neuen Wegen suchst. Wenn du den Druck und die Belohnungen magst, wird dir dieses Spiel im Gedächtnis bleiben.

10. Boneraiser-Handlanger [Der beste überlebende Horde-Charakter mit Nekromantie-Fokus]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Roguelite mit massenhaft Kugeln, Auto-Battler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2023 (PC 1.0) Urheber Caiysware Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Durchgang Am besten geeignet für Spieler, die Schwarmkontrolle durch Schergen, schnelle Meta-Freischaltungen und frechen Gothic-Humor suchen Was mir gefallen hat Auf Beschwörungen ausgerichtete Builds, vielfältige Relikte und Segnungen, rasante Eskalation, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ständige kleine Zwischenziele, präzises Spielgefühl

Hast du genug von Roguelites, bei denen du alle Angriffe selbst ausführen musst? Dann probier doch mal Boneraiser-Handlanger ein Versuch, bei dem du eine Vielzahl untoter Schergen herbeirufen darfst, die die Drecksarbeit für dich erledigen. Aber das ist auch schon alles, was sie tun, denn du darfst immer noch fantastische Zaubersprüche wirken und mächtige Relikte einsetzen um deinen Skelettarmeen unter die Arme zu greifen. Kurz gesagt: Wenn du auf erstklassige Auto-Battler-Spiele stehst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Zwar ist esverzeihender als die meisten anderen Roguelites… kann dir jeder Fehler bei der Aufstellung oder beim Bauen immer noch den Sieg kosten. Wenn du deine Skelettarmee verlierst, bist du verwundbar und im Greifbereich feindlicher Angriffe, was schnell zum Spielende führen kann. Das ist fair, da Nekromanten ohnehin nicht für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt sind.

Insgesamt würde ich sagen Boneraiser-Handlanger ist eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Roguelites. Ein großartiges Spiel mit stilvolle Retro-Arcade-Grafik und unterhaltsame Mechaniken zum Aufbau einer Armee Das wird dich auf Trab halten, während du den nächsten Highscore jagst.

Mein Fazit: Boneraiser-Handlanger tauscht Kugeln gegen Knochen ein und setzt voll auf Buildcraft. Man baut einen riesigen Schneeball auf, indem man eine absurde Untoten-Truppe aufstellt, und bastelt dann so lange an Relikten herum, bis der Bildschirm fast zusammenbricht. Die Durchläufe sind kurz, man kommt schnell voran, und das Nekromanten-Thema sorgt tatsächlich für echte Entscheidungen, nicht nur für bloßen Schnickschnack. Auf dem PC ist es ein schlankes, cleveres Überlebendeein echtes Highlight.

11. Broventure: The Wild Co-op [Das beste Team-Survival-Spiel zum Bauen und Kämpfen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Ein actiongeladener Roguelite mit Basisbau und Koop-Modus für bis zu vier Spieler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 (Version 1.0: 15. Mai) Urheber Alice-Spiele Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Minuten pro Durchgang, Dutzende von Stunden, wenn man das komplette Camp-Build-Meta anstrebt Am besten geeignet für Spieler, die auf Koop-Gemetzel, auf Synergie-Läufe mit Freunden und ein bisschen Strategie beim Aufrüsten der Basis stehen Was mir gefallen hat Koop-Chaos, das gute Zusammenarbeit belohnt, ein befriedigender Ressourcenzyklus, eine ausdrucksstarke künstlerische Gestaltung, ein cleveres Basisbau-System, ein echtes Gefühl des Fortschritts zwischen den Durchläufen

Broventure: Das wilde Koop-Abenteuer versetzt dich und drei weitere Spieler in ein pixeliges Chaos, das Vampir-Überlebendebekannt gemacht — nur dass du jetzt nicht mehr allein bist. Jede Mission versetzt dich in prozedural generierte Arenen, in denen du dich durch Horden kämpfst, Beute einsammelst und darüber streitest, wer vergessen hat, das Lagerfeuer aufzurüsten. Der Rhythmus ist rasant, aber vielschichtig: Eine Karte abschließen, Ressourcen nach Hause transportieren und zusehen, wie sich deine Basis Stück für Stück vergrößert.

Das Entscheidende daran ist, wie diese Grundlage alles verändert. Durch den Bau von Gebäuden werden neue Helden, Waffen und globale Buffs freigeschaltet, das Wartezeiten in ein eigenes Minispiel verwandelt. Anstatt zwischen den Durchläufen gedankenlos Gold zu farmen, planst du, welches Gebäude du als Nächstes aufwerten solltest, um die Chancen für dein Team zu verbessern. Das ist clever, macht Spaß und verleiht dem Chaos einen dringend benötigten Sinn.

Der Kampf fühlt sich für einen Indie-Koop-Roguelite sehr flüssig an. Jeder Charakter verfügt über ganz eigene Fähigkeiten (Massenkontrolle, Fernangriffe, Ausdauer), und die besten Läufe gelingen, wenn alle Spieler ihre Synergien optimal nutzen. An guten Abenden fand mein Team diesen unausgesprochenen Flow, in dem Heilungen, Ultimates und Minen perfekt aufeinander abgestimmt waren und die Horde einfach so verpuffte. Abgesehen von gelegentlichen Lag-Spitzen hält der Netzcode meist gut stand, und die Steuerung reagiert durchweg reaktionsschnell.

Optisch hat es seinen Reiz: handgezeichnete Figuren, klobige Effekte und die Energie einer Samstagmorgen-Zeichentrickserie das zu seinem augenzwinkernden Ton passt. Es nimmt sich selbst nicht allzu ernst, doch das zugrunde liegende Design ist ausgefeilter, als es den Anschein hat. Broventure erfindet das „Survivor“-Genre zwar nicht neu, verfeinert es aber durch Teamwork, Struktur und Zielstrebigkeit.

Mein Fazit: Broventure: Das wilde Koop-Abenteuer findet den perfekten Mittelweg zwischen Chaos und Organisation. Der Koop-Modus wirkt durchdacht und nicht einfach nur angehängt, und der Spielablauf rund um den Aufbau der Basis sorgt dafür, dass man auch über den üblichen Punkt hinaus, an dem man normalerweise die Lust verliert, dranzubleiben. Abgesehen von ein paar technischen kleinen Problemen ist es der bisher beste Beweis dafür, dass Überlebensspiele gesellig und strategisch sein können – und nicht nur ein weiterer Solo-Grind.

Kommende Spiele ähnlich wie „Vampir-Überlebende“

Das kommt 2025 auf den Markt oder sorgt für Aufsehen (und was als Nächstes gemunkelt wird):

Die Monster kommen! Rock & Road (20. November 2025; PC, ab Erscheinungstag im Game Pass; Xbox „später“) : Tower-Defense-Survival-Spiel mit festem Veröffentlichungstermin und einer Live-Demo. Der Publisher Raw Fury bestätigte den Starttermin am 20. November für den PC; Xbox folgt.

: Tower-Defense-Survival-Spiel mit festem Veröffentlichungstermin und einer Live-Demo. Der Publisher Raw Fury bestätigte den Starttermin am 20. November für den PC; Xbox folgt. Wildkeepers Rising (PC 1.0 am 23. Oktober 2025; Konsolen „in den Wochen danach“) : Ein Spiel im Stil von „Survivor“, bei dem man Kreaturen sammelt. Die PC-Version ist gerade auf Version 1.0 aktualisiert worden; PS/Xbox/Umschalten Die Veröffentlichungen sind für die Wochen nach dem 23. Oktober geplant (so der Entwickler).

: Ein Spiel im Stil von „Survivor“, bei dem man Kreaturen sammelt. Die PC-Version ist gerade auf Version 1.0 aktualisiert worden; PS/Xbox/Umschalten Die Veröffentlichungen sind für die Wochen nach dem 23. Oktober geplant (so der Entwickler). Blast Head (4. Quartal 2025 für PC) : Ein Ballisten-Paradies mit absurden Waffen und nichtlinearen Waffenbäumen. Auf der Steam-Seite ist das 4. Quartal 2025 angegeben; eine spielbare Demo ist ab Oktober verfügbar. (Zeitraum vorläufig, nicht endgültig.)

: Ein Ballisten-Paradies mit absurden Waffen und nichtlinearen Waffenbäumen. Auf der Steam-Seite ist das 4. Quartal 2025 angegeben; eine spielbare Demo ist ab Oktober verfügbar. (Zeitraum vorläufig, nicht endgültig.) Die Zauberbrigade (1.0 „in Aussicht“ – Termin wird noch bekannt gegeben) : Ein Koop-Spiel im Survivor-Stil, das bis 2025 regelmäßig aktualisiert wurde; die PR-Abteilung des Entwicklers deutet an, dass Version 1.0 kurz bevorsteht, ein genauer Tag oder Monat steht jedoch noch nicht fest. Der Zeitpunkt ist daher als unbestätigt zu betrachten.

: Ein Koop-Spiel im Survivor-Stil, das bis 2025 regelmäßig aktualisiert wurde; die PR-Abteilung des Entwicklers deutet an, dass Version 1.0 kurz bevorsteht, ein genauer Tag oder Monat steht jedoch noch nicht fest. Der Zeitpunkt ist daher als unbestätigt zu betrachten. Deep Rock Galactic: Überlebender (Version 1.0 erscheint am 17. September 2025; weitere Plattform-Updates folgen nach dem Start): Auf dem PC ist es zwar nicht mehr „in Vorbereitung“, aber falls ihr das Ökosystem im Auge behaltet: Version 1.0 ist erschienen, und das Team hat weitere Updates nach dem Start angekündigt.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Vampir-Überlebende“

Survival-Spiele gibt es in allen Varianten – rasante Shooter, Sandbox-Spiele zum Bauen oder reine Chaos-Maschinen. Hier sind meine Empfehlungen für den Einstieg, je nachdem, welcher Spielertyp du bist:

Für Kampfbegeisterte > Dead Cells . Präzise Steuerung, rasantes Tempo und die perfekte Balance zwischen Kontrolle und Herausforderung. Es ist das Roguelite, bei dem sich jede Ausweichbewegung immer noch verdient anfühlt.

> . Präzise Steuerung, rasantes Tempo und die perfekte Balance zwischen Kontrolle und Herausforderung. Es ist das Roguelite, bei dem sich jede Ausweichbewegung immer noch verdient anfühlt. Für Bastler > Die Überlebenden von Soulstone . Eine Vielzahl von Upgrades, Eigenschaften und Endgegnern, die auf die Probe stellen, ob deine Strategie auch unter Druck tatsächlich funktioniert.

> . Eine Vielzahl von Upgrades, Eigenschaften und Endgegnern, die auf die Probe stellen, ob deine Strategie auch unter Druck tatsächlich funktioniert. Für alle, die das Chaos lieben > Brühe . Sechs Waffen, Hunderte von Gegnern und null Wartezeit. Hier dreht sich alles um pure Masse und blitzschnelle Kraftschübe.

> . Sechs Waffen, Hunderte von Gegnern und null Wartezeit. Hier dreht sich alles um pure Masse und blitzschnelle Kraftschübe. Für strategische Deckbauer > Slay the Spire . Jede Etage ist ein Gedankenspiel, jede Karte zählt, und man kann sich nicht hinter seinen Reflexen verstecken.

> . Jede Etage ist ein Gedankenspiel, jede Karte zählt, und man kann sich nicht hinter seinen Reflexen verstecken. Für Horde-Controller > Hallen der Qual. Old-School-Charme, bedächtiges Tempo und eine dichte Atmosphäre mit Spannungsbögen, die sich verdient anfühlen und nicht einfach so serviert werden.

Egal, welcher Typ von Überlebenskünstler du bist – es wartet eine Variante dieses Dopaminrauschs auf dich. Wähle deinen Stil, stürze dich ins Spiel und schau, wie lange du verhindern kannst, dass der Bildschirm dich verschlingt.

Häufig gestellte Fragen