Los 11 mejores juegos parecidos a Vampire Survivors: te dejarán boquiabierto en 2025

¿Buscas los mejores juegos parecidos a Supervivientes vampiros¿A mí también me pasa. Una vez que has acabado con unos cuantos miles de enemigos y te has convertido en un muro de muerte andante, cuesta volver a algo más lento.

He probado todos los roguelite que prometen ese mismo caos: de esos en los que la pantalla se convierte en un espectáculo pirotécnico de cifras de daño y malas decisiones.

Estos son los auténticos. Juegos que arrancan a toda velocidad, acumulan potenciadores como si fueran caramelos y hacen que sobrevivir parezca menos una cuestión de suerte y más una cuestión de dominio.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Supervivientes vampiros

Aquí es donde empieza lo bueno: los pesos pesados. Estos son los mejores juegos similares a Supervivientes vampiros que ofrecen esa misma dosis de caos, progresión y auténtica carnicería pixelada.

Caldo (2022) – Pura locura de control de multitudes. Eres una patata fuertemente armada que arrasa con los alienígenas usando hasta seis armas a la vez. Cada partida se convierte en un rompecabezas de estadísticas, sinergias y poder de fuego excesivo… y ese es precisamente el objetivo. Slay the Spire (2019) – Aquí no se trata de reflejos, sino de ingenio. Tienes que subir a una torre, enfrentarte a monstruos extraños y crear mazos letales a partir de cartas que te van apareciendo al azar. Cada decisión cuenta, cada error sale caro, y cuando el combo sale bien, es una auténtica maravilla. Dead Cells (2019) – Sigue siendo uno de los roguelikes de acción más pulidos que se han creado jamás. El combate fluye como un juego rítmico, las muertes sirven para aprender en lugar de para castigar, y cada partida resulta más intensa que la anterior. No es un juego repleto de balas, pero satisface ese gusto masoquista de la mejor manera posible.

¿No has encontrado la próxima película que te dejará boquiabierto? No te preocupes, tengo ocho más. Supervivientes vampirosA continuación te presentamos una selección de juegos al estilo «-». Cada uno le da su propio giro a la fórmula, desde enjambres de píxeles hasta elegantes matanzas. Sigue leyendo para encontrar tu próxima partida.

11 Los mejores juegos parecidos a «Supervivientes vampiros» que son casualmente intensos

Estos son los 11 mejores juegos similares a Supervivientes vampiros. Aquellos que captan a la perfección ese caos «casual pero hardcore». Prepárate para oleadas implacables, potenciadores alocados y un sinfín de formas de inclinar la balanza a tu favor. Cada título de esta selección se ha ganado a pulso su valor de rejugabilidad: a través de un caos puro y satisfactorio.

1. Brotato [El mejor juego en general similar a Supervivientes vampiros]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Roguelite de lluvia de balas, shooter automático Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 (lanzamiento completo; acceso anticipado en 2022) Creadores Blobfish, Seaven Studio Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por sesión Ideal para Jugadores a los que les encantan las configuraciones rápidas, las sinergias alucinantes y el caos en estado puro Lo que me gustó Cientos de enemigos en pantalla, seis configuraciones de armas, una variedad de configuraciones increíble, reinicios rápidos, partidas cortas pero profundas, curva de dificultad instantánea

Caldodestaca incluso entre los los mejores juegos roguelike aportando su propio toque particular a la fórmula del «bullet hell». Aquí puedes elegir entre 62 variedades de patata resistentes and coleccionar una gran variedad de armas que puedes apuntar manualmente o configurar para que dispare automáticamente mientras acabas con oleadas y oleadas de monstruos.

Si estás buscando el mejor juego que te ofrezca las mismas emociones que Supervivientes vampiros tiene, entoncesCaldodebería estar en lo más alto de tu lista de juegos imprescindibles, o al menos cerca de ahí.

Después de haberle dedicado varias horas, puedo afirmar con total seguridad que es con mayor rejugabilidad que Supervivientes vampiros… además, ya que la cantidad de combinaciones posibles de personajes y armas para las configuraciones de este juego es sencillamente alucinante.

Mi veredicto:Caldouñas queSupervivientes vampiros Es un juego que engancha como ningún otro. Es rápido, trepidante y te invita a volver a jugar una y otra vez. Cada partida es una apuesta entre mejoras inteligentes y el caos total. Solo la variedad de configuraciones te mantiene entretenido durante decenas de horas, y cuando la pantalla se llena, parece que estuvieras viviendo el apocalipsis en modo turbo.

2. Slay The Spire [El mejor juego tipo «deckbuilder» para los más creativos]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego roguelike de construcción de mazos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 (acceso anticipado), 2019 (lanzamiento completo para PC) Creadores Mega Crit, Humble Bundle Duración media de la partida Entre 30 y 60 minutos por partida, con infinitas posibilidades de volver a jugar si te dedicas a superar tus marcas Ideal para Los fanáticos de la construcción de mazos (de los buenos) que buscan un desafío en el que prime la inteligencia sobre la fuerza bruta Lo que me gustó Un mapa de riesgo/recompensa bien definido, sinergias sólidas entre reliquias y cartas, identidades de clase bien diferenciadas, ascensos exigentes pero justos, excelente experiencia en Switch, una comunidad de mods muy activa (PC)

Si te gusta la gran rejugabilidad de Si te gustan los juegos del estilo de «Survivors», pero quieres probarlos en un formato diferente, entonces Slay The Spire te dejará boquiabierto. Este juego entró en acceso anticipado allá por 2017 y se publicó oficialmente en 2019. Sin duda, todos esos parches previos al lanzamiento contribuyeron a ello uno de los roguelites mejor pulidos Ya puedes jugar, con una interfaz de usuario intuitiva, una mecánica equilibrada y muy pocos errores.

Este juego es tan divertido y está tan bien optimizado que es Una recomendación clara para los jugadores a los que les gusta jugar en consolas portátiles como la Steam Deck, la Nintendo Switch o, simplemente, los dispositivos móviles en general.

Slay The Spire también es imprescindible para los aficionados al género roguelite a los que les guste juegos de estrategia por turnos apasionantes. Al fin y al cabo, se trata de un juego de construcción de mazos en el que te enfrentas a combates estratégicos basados en cartas, en lugar de un juego frenético de tipo «bullet hell» o «bullet heaven» como la mayoría de los títulos de esta lista.

Mi veredicto: If Supervivientes vampiros se trata de potencia bruta, Slay the Spire se basa en la precisión. Cada decisión cuenta (la ruta, la elección de cartas, las reliquias, los eventos), y la recompensa es un mazo que parece diseñado a medida, no fruto de la suerte. Es el bucle de «una partida más» más elegante del género y una experiencia imprescindible si te gusta crear máquinas desequilibradas a propósito.

3. Dead Cells [El mejor roguelite para los fanáticos del combate]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción de estilo roguelite («roguevania») Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 (Acceso anticipado), 2018 (PC/consola 1.0) Creadores Motion Twin, Playdigious Duración media de la partida Entre 25 y 45 minutos por partida, mucho más si te enfrentas a las celdas de jefe Ideal para Jugadores que buscan combates trepidantes, una progresión significativa y una dificultad brutal pero justa Lo que me gustó Ventanas de esquiva y parada muy ajustadas, enorme variedad de armas y habilidades, recorrido inteligente por los biomas, escalera de desafíos en las salas de jefes, rendimiento fluido en PC y consola

Dead Cells te ofrece otra experiencia única al estilo «Survivor» para que disfrutes. Inspirado en los juegos de acción clásicos y en los exigentes roguelites, toma prestados elementos de algunos de los Los mejores juegos de MetroidvaniaigualHollow Knight y las combina con la mecánica clásica de los roguelite.

Este juego cuenta con un impresionante estilo pixel art que da vida a los entornos que exploras, un combate «hack-and-slash» extremadamente exigente pero fluido, y una impresionante variedad de armas y habilidades que harán que cada partida sea nueva y emocionante.

Los aficionados al género Metroidvania a los que también les encanta Supervivientes vampiros seguro que le dedicaréis cientos de horas a este juego, por no hablar de aquellos a los que simplemente os gusta poneros a prueba jugando a un alto nivel de dificultad y una progresión muy completa.

Mi veredicto: Dead Cells Es un caos disciplinado. Las reacciones son precisas, las jugadas se desarrollan con deliberación y cada muerte te enseña algo útil. El sistema de «Boss Cell» mantiene un alto nivel de dificultad, y el combate nunca se vuelve confuso: sigue siendo certero incluso cuando la pantalla se llena de acción. Si buscas un juego roguelite en el que puedas demostrar tu destreza, este es el referente.

4. Salas del tormento [Los mejores juegos tipo «Horde-Slayer» al estilo de Supervivientes vampiros]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción de estilo roguelite («roguevania») Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 (Acceso anticipado), 2018 (PC/consola 1.0) Creadores Motion Twin, Playdigious Duración media de la partida Entre 25 y 45 minutos por partida, mucho más si te enfrentas a las celdas de jefe Ideal para Jugadores que buscan combates trepidantes, una progresión significativa y una dificultad brutal pero justa Lo que me gustó Ventanas de esquiva y parada muy ajustadas, enorme variedad de armas y habilidades, recorrido inteligente por los biomas, escalera de desafíos en las salas de jefes, rendimiento fluido en PC y consola

Como soy un auténtico fanático de grandes juegos de rol que tratan temas de fantasía oscura, Salas del tormento Es un juego roguelite de supervivencia increíble que recomiendo encarecidamente a los aficionados al estilo «Survivor» que prefieren los juegos para PC o móvil con un toque más oscuro y crudo.

Salas del tormentotiene unestética retro oscura y estilizada Es todo un espectáculo mientras acabas con hordas de monstruos sobrenaturales. Oirás a muchos jugadores comparar este juego con Diablo. Sinceramente, ¿por su sistema de botín, el diseño de la interfaz de usuario y los gráficos? En mi opinión, la comparación no podría ser más acertada.

Esta es otra Una compra imprescindible para los jugadores empedernidos ya que en este juego casi todos los disparos fallidos y los errores de posicionamiento se ven castigados con un golpe inoportuno, sobre todo cuando te enfrentas a los jefes, cada uno de los cuales cuenta con un repertorio de movimientos único que debes interpretar y contra el que debes preparar tus contraataques.

Mi veredicto: Salas del tormento capta a la perfección ese caos de la supervivencia, pero lo envuelve en un estilo crudo Diablo-Un ambiente de la época. El pixel art impacta más de lo que cabría esperar, y las configuraciones premian la planificación, no solo las mejoras a toda prisa. Cada partida resulta intensa, peligrosa y satisfactoria. Es la tensión de la vieja escuela combinada con la inteligencia de los roguelites modernos (y funciona).

5. Deep Rock Galactic: Superviviente [El mejor juego de «miner-mayhem» similar a Supervivientes vampiros]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Un juego de disparos y bandidos con una lluvia de balas, de supervivencia contra hordas con vista cenital Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (acceso anticipado), 2025 (lanzamiento completo) Creadores Funday Games, Ghost Ship Publishing Duración media de la partida Entre 15 y 30 minutos por partida; decenas de horas para explorar la partida al completo Ideal para Jugadores que buscan una mezcla de minería y caos, mejoras constantes y una forma más inteligente de acabar con las hordas Lo que me gustó Biomas generados proceduralmente, terreno destructible por el que puedes excavar túneles, roles de clase con árboles de armas y un sólido ciclo de progresión que equilibra el riesgo y la codicia

El originalDeep Rock Galactic fue un magnífico FPS cooperativo que incorporaba mecánicas basadas en la minería, además de sus emocionantes tiroteos y sus exclusivas clases de enanos, elementos que ahora se han renovado en Deep Rock Galactic: Superviviente en comparación con su título anterior.

Deep Rock Galactic: Superviviente es un spin-off de primer nivel que introduce nuevas mecánicas que lo diferencian de otros juegos similares a Survivors, como minería activa y terreno totalmente destructible.

Este es una opción muy buena para los jugadores que valoran los elementos interactivos del entorno además de todas las locuras caóticas propias de los shooters automáticos en las que te ves envuelto, lo que aporta un nuevo enfoque a la fórmula de acabar con hordas de enemigos dentro del querido universo de DRG.

Mi veredicto: Este juego da un giro a la fórmula habitual de los juegos de supervivencia, ya que te permite excavar, abrir túneles y trazar estrategias para abrirte paso entre enjambres alienígenas, en lugar de limitarte a sobrevivir a las oleadas. La dinámica de «minero contra hordas» resulta novedosa, las opciones de mejora son muy satisfactorias y, cuando todo encaja, se produce un caos perfectamente controlado. Si estás listo para excavar a fondo y abrirte paso a toda máquina, no te lo pierdas. Deep Rock Galactic: Superviviente.

6. La muerte debe morir [El mejor juego de supervivencia al estilo Diablo para la Horda]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Roguelite de acción trepidante, ARPG Plataformas PC Año de estreno 2023 (Acceso anticipado), por determinar (Lanzamiento completo) Creadores Archivo del reino Duración media de la partida Entre 20 y 30 minutos por sesión Ideal para Jugadores que buscan configuraciones al estilo Diablo, grandes enjambres y picos de poder constantes Lo que me gustó Identidades de clase bien definidas, bendiciones divinas que marcan la diferencia, golpes contundentes, un ritmo de mejora claro, una estructura de actos satisfactoria y una curva de dificultad equilibrada

La muerte debe morir es otro juego de fantasía oscura que lleva a otro nivel el género de los roguelite de disparos automáticos con vista cenital, combinándolo con elementos de RPG de acción trepidante. Cuenta con una jugabilidad muy dinámica y exigente, asegurándose de que cada victoria que consigas sea fruto de un esfuerzo merecido, gracias a la ejecución precisa de habilidades y a tus esquivas. Si lo que buscas es un un buen juego de rol En mi lista, este es el que busco.

Aquí podrás Elige entre siete personajes únicos con su propio estilo de juego y, con la ayuda de los dioses y las habilidades que te otorgan, enfréntate a las fuerzas de la muerte, sin rodeos. Además, cuenta con mapas aleatorios, así que puedes estar seguro de que cada partida te sorprenderá, lo que aumenta su rejugabilidad.

Esto te va a encantar especialmente si te ves metiéndote en una construcción más sencilla y optimizada en comparación con lo que encontrarás en Supervivientes vampiros o otros juegos similares a Survivors.

Mi veredicto:La muerte debe morir Se juega como un ARPG descarnado metido en un bucle de supervivencia, y funciona a las mil maravillas. Las clases tienen su propia personalidad, las ventajas te hacen cambiar de estrategia sobre la marcha y las hordas te presionan sin llegar a ser un caos. Es ágil, trepidante y fácil de jugar en sesiones seguidas. Si te gusta controlar hordas con una verdadera personalización de personajes, no te lo pierdas.

7. Los supervivientes de Soulstone [El mejor superviviente de la carrera de jefes para los amantes de las personalizaciones]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Roguelite de disparos, RPG de acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 (Acceso anticipado), 2025 (Lanzamiento completo) Creadores Game Smithing Limited, Digital Bandidos Duración media de la partida Entre 20 y 30 minutos por sesión Ideal para Jugadores que buscan mejoras sustanciales, combates contra jefes finales y objetivos claros para la creación de personajes Lo que me gustó Personajes únicos con distintos árboles de habilidades, una curva de poder «divina» muy satisfactoria, una respuesta de impacto nítida, objetivos centrados en los jefes y un montón de desbloqueables sin elementos superfluos

Los supervivientes de Soulstone es un fantástico juego roguelite que gira en torno a sinergias de habilidades que cambian las reglas del juego y la creación de armas.

Uno de los puntos fuertes de este juego es su sistema de personalización de habilidades. Podrás probar un montón de configuraciones posibles simplemente por la cantidad de combinaciones de habilidades pasivas, potenciadoras y activas que hay y por cómo interactúan entre sí; y, personalmente, me lo pasé genial con ello.

Tengo que felicitar enormemente a los desarrolladores por este magnífico juego, ya que Los supervivientes de Soulstone destaca por hacerte sentir como un mago absolutamente imparable en cuanto consigues esa combinación perfecta de habilidades. Hay un montón de configuraciones «perfectamente equilibradas» que puedes probar aquí, lo que te encantará si eres de los que se pasan el día probando configuraciones.

Mi veredicto: Los supervivientes de Soulstone se centra en crear configuraciones potentes y ponerlas a prueba contra jefes gigantes. Los kits de clase tienen un propósito claro, las bendiciones obligan a tomar decisiones importantes y las cifras de daño son demoledoras cuando todo encaja. Si quieres un SupervivientesSi buscas un juego al estilo de… con un enfoque centrado en los jefes finales y una progresión bien meditada, este te va a encantar.

8. A 20 minutos del amanecer [El mejor shooter de supervivencia con puntería manual]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de disparos y supervivencia contra hordas, roguelite Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2022 (Acceso anticipado), 2023 (PC 1.0) Creadores Flanne, Indienova Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por sesión Ideal para Jugadores que buscan un apuntado activo, configuraciones optimizadas y jugadas rápidas y de alta presión Lo que me gustó Disparos manuales (sin disparo automático), ciclo de runas y progresión limpio, superación de la clasificación en dificultad «Oscuridad», buenas sinergias entre armas y personajes, gráficos nítidos, reinicios rápidos

A 20 minutos del amanecer es un juego de disparos frenético que ofrece una de las experiencias roguelite más auténticas que puedas imaginar. Su ambiente de terror sobrenatural, junto con su un estilo de combate sencillo pero intenso Lo que más me convenció fue que se centrara en apuntar manualmente y en la construcción intensiva.

Este juego no te lleva de la mano ni te ofrece explicaciones detalladas. Simplemente te suelta en un mapa y tienes un único objetivo: aguantar el infierno durante 20 minutos. Además, cuenta con un modo de juego rápido en el que solo tienes que aguantar 10 minutos y un modo «Sin fin» en el que podrás enfrentarte a monstruos sin parar, hasta que no puedas más.

Pero te lo advierto: prepárate para que casi cada minuto de las jugadas de este partido sea brutal. Aun así, como alguien a quien le ha gustado Supervivientes vampiros, estoy seguro de que disfrutarás intentando sobrevivir a todo el juego tanto como yo.

Mi veredicto: A 20 minutos del amanecer mantiene la tensión al máximo al dejar que seas tú quien decida cada disparo. La velocidad de la rampa es vertiginosa, la Oscuridad te obliga a estar alerta y las combinaciones de armas y runas parecen diseñadas a medida. Partidas cortas, decisiones rápidas, control total: una versión limpia y centrada en la habilidad del Supervivientesfórmula.

9. Sueños insignificantes [El mejor paraíso surrealista de balas para los cazadores de historias]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Híbrido entre un roguelite de lluvia de balas y un bullet hell Plataformas PC Año de estreno 2023 (PC 1.0) Creadores Stepford, Andyland, milkypossum, 2 pulgares hacia abajo Duración media de la partida Entre 20 y 40 minutos por recorrido, mucho más en las rutas de Mortality/Pursuit Ideal para Jugadores que buscan esquivas agresivas, una historia de ciencia ficción peculiar y pruebas contra jefes finales Lo que me gustó Sin defensas pasivas, una combinación de rasgos y objetos muy satisfactoria, jefes finales memorables, mapas repletos de secretos y una banda sonora «glitchcore» llena de energía

En los juegos de «bullet hell», tú eres el «bullet hell». Sueños insignificantes es un ejemplo perfecto de un gran juego de disparos, ya que el personaje que controlas es capaz de lanzar tantos proyectiles de colores que puede convertir tu pantalla en una bola de discoteca improvisada.

Además, tiene sentido, ya que este juego también tiene una de las bandas sonoras más memorables que jamás escucharás en un roguelike. ¿Qué puedo decir? No hay nada como arrasar con los enemigos mientras esquivas y lanzas un montón de proyectiles con música breakcore a todo volumen en los auriculares.

En el momento de escribir estas líneas, solo está disponible para PC, pero es sin duda imprescindible para aquellos a los que les gusta el estilo «paradiso de las balas» de Supervivientes vampiros en concreto, y no me importa imágenes al estilo glitchcore, con un toque de anime, que rozan lo surrealista.

Mi veredicto: Sueños insignificantes Es el alborotador artístico de los «bullet-hell». Obliga al movimiento, se adentra en las pruebas de los jefes de los «bullet-hell» y entreteje una historia extraña, pero comprensible, en medio del caos. Cuando surge una estrategia, realmente destaca, y los secretos te mantienen buscando nuevas rutas. Si te gusta la tensión y la recompensa, este juego te enganchará.

10. Los Minions de Boneraiser [El mejor superviviente de la Horda especializado en nigromancia]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Roguelite de disparos frenéticos, juego de combate automático Plataformas PC Año de estreno 2022 (Acceso anticipado), 2023 (PC 1.0) Creadores Caiysware Duración media de la partida Entre 20 y 30 minutos por sesión Ideal para Jugadores que buscan el control de enjambres mediante esbirros, desbloqueos rápidos de meta y un humor gótico descarado Lo que me gustó Configuraciones centradas en las invocaciones, variedad de reliquias y bendiciones, escalada ágil, buena relación calidad-precio, microobjetivos constantes, respuesta precisa a los comandos

¿Cansado de los roguelites en los que tienes que encargarte tú mismo de todos los ataques? Prueba Los Minions de Boneraiser una prueba en la que puedes invocar a toda una variedad de esbirros no muertos para que hagan el trabajo sucio por ti. Pero todo depende de ellos, ya que tú sigues teniendo que lanzar hechizos increíbles y usar reliquias poderosas para echar una mano a tus ejércitos de esqueletos. En definitiva, si te gustan los mejores juegos de auto-battler, este es justo lo que buscas.

Aunque esmás indulgente que la mayoría de los demás roguelites… cualquier error de posicionamiento o de construcción puede costarte la victoria. Si pierdes tu ejército de esqueletos, quedarás vulnerable y a merced de los ataques en masa del enemigo, lo que supondrá un rápido final de partida. Es lógico, ya que, de todos modos, los nigromantes no destacan precisamente por su resistencia.

En general, diría que Los Minions de Boneraiser es un soplo de aire fresco respecto a los típicos roguelites. Un juego fantástico que cuenta con Gráficos elegantes al estilo de los arcades clásicos y divertidas mecánicas para crear un ejército eso te mantendrá entretenido mientras intentas batir tu próxima mejor puntuación.

Mi veredicto: Los Minions de Boneraiser Cambia las balas por huesos y se centra de lleno en la construcción. Vas ganando impulso al crear un escuadrón de muertos vivientes desmesurado y luego vas ajustando las reliquias hasta que la pantalla se colapsa. Las partidas son rápidas, se avanza a toda velocidad y la temática necromántica realmente aporta decisiones, no es solo adorno. En PC, es un juego ágil e ingenioso Supervivientesuna pieza que destaca por su estilo.

11. Broventure: The Wild Co‑op [El mejor juego cooperativo de supervivencia, construcción y combate]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Un roguelite repleto de disparos con construcción de bases y modo cooperativo para cuatro jugadores Plataformas PC Año de estreno 2025 (lanzamiento de la versión 1.0: 15 de mayo) Creadores Juegos de Alicia Duración media de la partida Entre 20 y 30 minutos por partida; decenas de horas si te propones completar todo el metajuego de construcción de campamentos Ideal para Jugadores a los que les encanta la carnicería en modo cooperativo, las partidas en las que se crea sinergia con los amigos y un poco de estrategia de mejora de bases Lo que me gustó Caos cooperativo que premia la coordinación, un ciclo de recursos muy satisfactorio, una dirección artística expresiva, un ingenioso sistema de construcción de bases y una auténtica sensación de progresión entre partidas

Broventure: La aventura cooperativa salvaje te sumerge a ti y a otros tres jugadores en una especie de caos pixelado que Supervivientes vampirospopularizado — pero ahora ya no estás solo. Cada misión te sumerge en arenas generadas proceduralmente donde te abres paso entre hordas, recoges botín y discutes sobre quién se ha olvidado de mejorar la hoguera. El ritmo es trepidante, pero tiene profundidad: limpia un mapa, lleva los recursos a tu base y observa cómo esta se expande poco a poco.

Lo realmente interesante es cómo esa base lo cambia todo. Los edificios desbloquean nuevos héroes, armas y potenciadores globales, que convierte el tiempo de inactividad en un minijuego en sí mismo. En lugar de dedicarte a acumular oro sin pensar entre partida y partida, planificas qué estructura mejorar a continuación para inclinar la balanza a favor de tu equipo. Es inteligente, satisfactorio y le da al caos un propósito muy necesario.

El combate resulta ágil para ser un roguelite cooperativo independiente. Cada personaje aporta un conjunto de habilidades propio (control de masas, ataques a distancia de gran alcance, resistencia), y las mejores partidas se dan cuando todos aprovechan al máximo la sinergia. En las noches buenas, mi equipo entraba en ese ritmo tácito en el que las curaciones, las habilidades definitivas y las minas encajaban a la perfección, y la horda simplemente se desvanecía. Aparte de algún que otro pico de lag, el código de red se mantiene en general a la altura, y los controles responden bien en todos los aspectos.

Visualmente, tiene encanto: personajes dibujados a mano, efectos llamativos y la energía de los dibujos animados de los sábados por la mañana que encaja con su tono irónico. No se toma a sí mismo demasiado en serio, pero el diseño que hay detrás es más sólido de lo que parece. Broventure No reinventa el género de los juegos de supervivencia, pero lo perfecciona gracias al trabajo en equipo, la estructura y un objetivo claro.

Mi veredicto: Broventure: La aventura cooperativa salvaje encuentra el equilibrio perfecto entre el caos y la gestión. El modo cooperativo se siente natural, no como algo añadido a la fuerza, y la mecánica de construcción de la base te mantiene enganchado más allá del punto en el que normalmente te cansarías. Salvo por algunos pequeños fallos técnicos, es la mejor prueba hasta la fecha de que los juegos de supervivientes pueden ser sociales y estratégicos, y no solo otra rutina para jugar en solitario.

Próximos juegos similares a Supervivientes vampiros

Esto es lo que va a salir al mercado o va a estar de moda en 2025 (y lo que se rumorea que vendrá después):

¡Se acercan los monstruos! Rock & Road (20 de noviembre de 2025; PC, disponible en Game Pass desde el primer día; Xbox «más adelante») : Juego de supervivencia de defensa de torres con fecha de lanzamiento confirmada y una demo en directo. La editorial Raw Fury ha confirmado el lanzamiento para PC el 20 de noviembre; Xbox viene a continuación.

: Juego de supervivencia de defensa de torres con fecha de lanzamiento confirmada y una demo en directo. La editorial Raw Fury ha confirmado el lanzamiento para PC el 20 de noviembre; Xbox viene a continuación. Wildkeepers Rising (PC 1.0 el 23 de octubre de 2025; consolas «en las semanas posteriores») : Un juego de supervivencia en el que hay que coleccionar criaturas. La versión para PC acaba de llegar a la 1.0; PS/Xbox/Interruptor Las versiones están previstas para las semanas posteriores al 23 de octubre (según indica el desarrollador).

: Un juego de supervivencia en el que hay que coleccionar criaturas. La versión para PC acaba de llegar a la 1.0; PS/Xbox/Interruptor Las versiones están previstas para las semanas posteriores al 23 de octubre (según indica el desarrollador). Blast Head (4.º trimestre de 2025 en PC) : Un paraíso de disparos con armas absurdas y árboles de armas no lineales. La página de Steam indica el cuarto trimestre de 2025; la demo jugable estará disponible a partir de octubre. (Fecha prevista, no definitiva.)

: Un paraíso de disparos con armas absurdas y árboles de armas no lineales. La página de Steam indica el cuarto trimestre de 2025; la demo jugable estará disponible a partir de octubre. (Fecha prevista, no definitiva.) The Spell Brigade (1.0 «a la vista» – fecha por confirmar) : Un juego cooperativo de supervivencia que se ha ido actualizando hasta 2025; el equipo de relaciones públicas del desarrollador insinúa que la versión 1.0 está al caer, pero aún no hay una fecha concreta. Considera esta información como no confirmada.

: Un juego cooperativo de supervivencia que se ha ido actualizando hasta 2025; el equipo de relaciones públicas del desarrollador insinúa que la versión 1.0 está al caer, pero aún no hay una fecha concreta. Considera esta información como no confirmada. Deep Rock Galactic: Superviviente (versión 1.0 disponible desde el 17 de septiembre de 2025; más actualizaciones para otras plataformas tras el lanzamiento): Ya no es una «próxima» versión para PC, pero si sigues de cerca el ecosistema: la versión 1.0 ya está disponible y el equipo ha adelantado que habrá más actualizaciones tras el lanzamiento.

Mi opinión general sobre juegos similares a Supervivientes vampiros

Los juegos al estilo «Survivor» hay de todo tipo: shooters trepidantes, juegos de construcción tipo sandbox o auténticas máquinas de caos. Aquí te indico por dónde yo empezaría, dependiendo del tipo de jugador que seas:

Para los fanáticos del combate > Dead Cells . Controles precisos, un ritmo ágil y ese equilibrio perfecto entre control y dificultad. Es el roguelite que sigue haciendo que cada esquiva se sienta merecida.

> . Controles precisos, un ritmo ágil y ese equilibrio perfecto entre control y dificultad. Es el roguelite que sigue haciendo que cada esquiva se sienta merecida. Para los aficionados al bricolaje > Los supervivientes de Soulstone . Niveles repletos de mejoras, características y jefes que ponen a prueba si tus estrategias funcionan realmente bajo presión.

> . Niveles repletos de mejoras, características y jefes que ponen a prueba si tus estrategias funcionan realmente bajo presión. Para los amantes del caos > Caldo . Seis armas, cientos de enemigos y ni un segundo de respiro. Todo gira en torno a la intensidad pura y a los picos de potencia fulminantes.

> . Seis armas, cientos de enemigos y ni un segundo de respiro. Todo gira en torno a la intensidad pura y a los picos de potencia fulminantes. Para los creadores de mazos estratégicos > Slay the Spire . Cada piso es un juego mental, cada carta cuenta y no hay forma de valerse de los reflejos.

> . Cada piso es un juego mental, cada carta cuenta y no hay forma de valerse de los reflejos. Para los controladores de la Horda > Salas del tormento. La crudeza de la vieja escuela, un ritmo pausado y una atmósfera densa con momentos de tensión que se ganan poco a poco, en lugar de regalarse.

No importa qué tipo de superviviente seas, hay una versión de esa tormenta de dopamina esperándote. Elige tu estilo, sumérgete en ella y comprueba cuánto tiempo consigues evitar que la pantalla te devore.

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