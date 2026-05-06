Die 11 besten Spiele wie „Path of Exile“: Tolle ARPGs im Jahr 2026

Seit seiner Gründung 2013 Veröffentlichung,PoE kann ein wenig veraltet wirken, daher bist du vielleicht auf der Suche nach den besten Spielen wie Path of Exile stattdessen zu versuchen.

Als begeisterter ARPG-Fan kenne ich das einfache, befriedigende Gefühl, als Todbringer alle Feinde auf meinem Weg zu vernichten und jede Menge Beute zu sammeln. Andere Spiele können mit dem Grind und dem Gameplay-Loop einfach nicht mithalten.

Die gute Nachricht ist, dass ARPG-Fans eine große Auswahl haben, doch es kann schwierig sein, ähnliche Spiele zu finden, die ein vergleichbares Maß an Spielerfreiheit bieten PoE.

Also, ich habe die ganze Arbeit für dich erledigt! Ich habedas BestePath of Exile-ähnliche Spiele, Du kannst also einen ähnlichen Spielablauf erwarten, allerdings mit anderen Klassen, Themen und abwechslungsreichen Kampfmechaniken!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele, die „Path of Exile“ ähneln

Hier ist eine kurze Zusammenfassung einiger der in der Liste vorgestellten Spiele. Hier findest du einen allgemeinen Überblick, und weiter unten findest du meine ausführlichen Rezensionen:

Diablo IV (2023) – Diablo IV ist wahrscheinlich das beliebteste Spiel dieses Genres. Hervorragende Grafik, fantastische Zwischensequenzen und Filmsequenzen sowie eine umfassende Charakteranpassung in einem verbesserten Open-World-Format. Die Stunde der Finsternis (2016) – Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Fantasiewelt mit Dual-Class-Unterstützung und fesselnden Quests in einer extrem stilisierten Welt und Atmosphäre sowie einem herausragenden Endgame-Erlebnis. Letzte Epoche (2019) – „Last Epoch“ dreht sich um das Thema Zeitreisen: Man begibt sich in die Vergangenheit und Zukunft und bekämpft Horden von Feinden mithilfe von 15 Meisterkurse, über 120 Fertigkeitsbäumesowie die detaillierte Klassenerstellung.

Jedes dieser Spiele ähnelt PoE, hat aber seinen ganz eigenen Charme, seine eigenen Einstellungen und Welten, die es zu entdecken gilt. Aber wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt – schau dir also die ausführlichen Rezensionen unten an, um dein nächstes ARPG zu finden!

Die 11 besten Spiele wie „Path of Exile“: Beute, Beute und noch mehr Beute!

Nachfolgend findest du eine umfassende Liste ähnlicher ARPGs wie Path of Exile, aber mit einzigartigen Variationen des Grundkonzepts.

Es gibt vielfältige Klassen-Archetypen und Weltthemen wie düstere Gothic-Fantasy oder antike Geschichte, doch was sie alle gemeinsam haben, ist das befriedigende Sammeln von Beute und das Gefühl der Unbesiegbarkeit, wenn man alles aus dem Weg räumt, was einem im Weg steht.

1. Diablo IV [Das beste Spiel insgesamt, ähnlich wie „Path of Exile“]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash, Open-World-Dungeon-Crawler Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (Hauptstory + Nebenquests, endloses Grinden im Endgame) Besondere Merkmale Sechs spielbare Klassen mit umfangreichen Fertigkeitsbäumen, die offene Welt von Sanktuario, saisonale Inhalte, PvP-Zonen

Zunächst einmal haben wir den neuesten Teil der Urväter des ARPG Hack-and-Slash-Spielesozusagen,Diablo IV. Die neueste Version bietet Funktionen aus früheren Titeln, jedoch mit verbesserter Spielmechanik und Grafik, abgerundet durch eine fesselnde Weltgestaltung. Die Welt von Sanctuary wirkt so lebendig, wie ich es bei ARPGs schon lange nicht mehr erlebt habe. Umherstreifende Gegner, dynamische Ereignisse und das Storytelling durch die Umgebung haben mich in ihren Bann gezogen, selbst abseits der Hauptquests.

Spiele als einer von6 verschiedene Klassen, von skrupellosen Kriegern, gerissenen Schurken und Magiern, während du den Aufstand der Dämonen niederschlägst, der ZufluchtsortSchon wieder. Der „Death Trap“-Schurke, der seine Gegner quer über den Bildschirm schleudert, ist genau mein Ding. Zan + Mot ist super, wenn man sich nicht um die Aufrechterhaltung von „Dark Shroud“ kümmern will. Wenn man Bosskämpfe jedoch wie taktisches Feuerwerk erleben will, sollte man sich für die Zauberin entscheiden.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, aktive und passive Fähigkeiten zu kombinieren, die deinen Spielstil ergänzen. Probiere verschiedene Kombinationen aus Debuffs und Crowd Control aus, um auch stärkere Elite-Gruppen mühelos zu besiegen. Die Synergie der Fähigkeiten zu meistern, ist das, was das Spiel wirklich auszeichnet.

Jedes der6 Klassen bietet unglaublich umfangreiche Fertigkeitsbäume, von denen sich keiner übermächtig anfühlt. Man kann die anderen Helden ausprobieren, ohne sich Gedanken um den Schaden pro Sekunde machen zu müssen, und fühlt sich trotzdem allmächtig. Ich habe Stunden damit verbracht, die Fähigkeiten zu optimieren, und das Spiel belohnt tatsächlich Kreativität. Man kann Fertigkeiten verketten und Runen kombinieren, um völlig unterschiedliche Spielerlebnisse zu erzielen.

Die Ausgewogenheit des Spiels, die packenden Kämpfe und die ausgefeilte Grafik stechen hervor, aber ausnahmsweise einmal finde ich auch die Erzählung wirklich fesselnd. Die Sprachausgabe und die Ereignisse in der Spielwelt sorgen für echte Spannung. Als eine Quest zu einem gewaltigen Showdown mit Nangari Deathworker eskalierte, war mir die Tragweite der Situation wirklich bewusst. Das ist bei lootlastigen ARPGs selten der Fall. Die Nebenquests ziehen sich zwar in die Länge, bis man das maximale Ansehen erreicht hat, aber was die Erzählkunst angeht, ist das ein riesiger Fortschritt.

Diablo IV wird auf absehbare Zeit sicher noch bestehen bleiben, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Das Endgame wird mit neuen Updates und einer brandneuen Erweiterung nur noch umfangreicher werden, Herr des Hasses, Ankunft inApril 2026.

Mein Fazit: Diablo IV bietet erstklassiges Gameplay, Kämpfe und eine beeindruckende Spielwelt. Die Kombination aus taktischen Kämpfen, umfangreichen Fertigkeitsbäumen und einer lebendigen Welt macht es zu einem der befriedigendsten und wiederholenswertesten Loot-Spiele auf dem Markt. Wenn du Dungeon-Crawler liebst, gerne neue Builds zusammenstellst und eine Welt schätzt, die auf deine Handlungen reagiert, dann ist dies genau das Richtige für dich.

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2. Die Stunde der Finsternis [Bestes ARPG mit zwei Klassen]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Crate Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–90 Stunden Besondere Merkmale Zweiklassensystem, verzweigte Quests, umfangreiche Hintergrundgeschichte, riesige Auswahl an Gegenständen

Das nächste Action-RPG auf der Liste ist Die Stunde der Finsternis, ein wahrhaftein bemerkenswertes Open-World-Spiel im Stil der viktorianischen Ära. Die Menschheit steht kurz vor dem Aussterben, als du den Auftrag erhältst, kosmische Schrecken und verlassene Menschen abzuwehren.

Es gibtInsgesamt 9 Meisterschaften (Das Basisspiel enthält 6; der DLC fügt 3 hinzu), und man kann beliebige zwei davon kombinieren, um einen Charakter mit zwei Klassen zu erstellen. Titan Quest verfügt über dasselbe System, und das ist kein Zufall. Einige der Titan Quest Die Entwickler arbeiteten außerdem an Die Stunde der Finsternis. Wenn du damals also gerne mehrere Klassen gespielt hast, wirst du dich hier wie zu Hause fühlen.

Du kannst unglaublich komplexe Builds erstellen, sei es ein Schamane, der sich im Nahkampf auszeichnet, oder ein Sprengmeister, der auf Dolche steht. Allerdings funktioniert nicht jede Kombination. Zufällige Builds können im späten Spielverlauf durchaus Schwierigkeiten bereiten.

Urschlag-Wächter (Schamane + Soldat) gilt weithin als einer der anfängerfreundlichsten und effektivsten Builds zum Leveln, während Lebenskraft-Zauberer (Nekromant + Okkultist) wird wegen seiner Überlebensfähigkeit durch Lebensraub und Resistenz gegen Resistenzabbau gelobt. Dafür musst du dir allerdings die Erweiterung „Ashes of Malmouth“ für den Nekromanten zulegen. Pack auf jeden Fall viel Ätherresistenz ein, wenn du dich dafür entscheidest – mehr will ich dazu nicht sagen.

Pro-Tipp Wenn du gerade erst anfängst, halte dich an gut dokumentierte Anfänger-Builds. Sie sind fehlerverzeihend, effektiv und es gibt jede Menge Anleitungen dazu. Vermeide komplexe Hybrid-Experimente, bis du deine Ausrüstung und deine Spezialisierungen im Griff hast.

Was das Spiel jedoch wirklich auszeichnet, sind die unglaubliche Welt und die Erzählung. Es ist düster und bedrückend, mit einer faszinierenden Hintergrundgeschichte, die sich immer mehr offenbart, je mehr man das Land entdeckt und erkundet. Diese beklemmende viktorianische Atmosphäre hebt es von den üblichen High-Fantasy-ARPGs ab. Die Welt wirkt wirklich lebendig, mit Fraktionen, Geheimnisse und verborgene Dungeons abseits der ausgetretenen Pfade.

Die Welt vonDie Stunde der Finsternis Es wirkt sehr ausgefeilt und bietet hervorragende Kämpfe, abwechslungsreiche und einzigartige Charakterkonfigurationen sowie für ein fast zehn Jahre altes Spiel überraschend detailreiche Grafik. Selbst heute noch ziehen einen die stimmungsvolle Beleuchtung und die handgefertigten Umgebungen in ihren Bann, und der Soundtrack unterstreicht den apokalyptischen Ton. Das Team ist zudem dafür bekannt, aus heiterem Himmel umfangreiche Patches und Überarbeitungen zu veröffentlichen.

Mein Fazit:Die Stunde der Finsternisübernimmt dieTitan Quest Das Spiel greift dieses Konzept auf und versetzt es in eine weitaus düsterere Welt. Es bietet zudem ausgefeiltere Systeme und insgesamt einen höheren Wiederspielwert. Es ist nach wie vor eines der solidesten ARPGs und perfekt für alle, die es lieben, intensiv an ihren Charakterklassen zu feilen, und eine Welt erleben möchten, deren Rettung sich wirklich lohnt.

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3. Letzte Epoche [Das beste Zeitreise-ARPG]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash, Zeitreise-ARPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 (Early Access), 2024 (1.0) Urheber Eleventh Hour Games Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (Hauptstory + Nebenquests, endloses Grinden im Endgame) Besondere Merkmale Zeitreise-Mechaniken, die sich auf Zonen auswirken, 15 Meisterklassen, über 120 Fertigkeiten, Beutejagd und Handwerkssystem

Letzte Epocheist ein weiteresPoE-ähnliches Action-RPG mit einem einzigartigen Zeitreise-Thema. Du wirst in eine düstere und archaische Zukunft versetzt und reist in die Vergangenheit, um die Welt von Eterra vor der „Leere“ zu retten. Der Zeitreise-Twist ist nicht nur eine Spielerei. Die Zonen wirken über die Epochen hinweg lebendig, und zu sehen, wie Deine Handlungen haben weitreichende Auswirkungen verleiht selbst routinemäßigen Dungeon-Läufen eine überraschend filmreife Note. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich in früheren Zeitlinien verweilt habe, nur um zu sehen, wie sich die Ereignisse ändern.

Du beginnst mit einem von 5 Basisklassen, die sich zu 15 Meisterkurse. Und mit über 120 Fähigkeiten Da euch das Spiel zur freien Verfügung steht, könnt ihr nach Belieben mit verschiedenen Builds in Solo- oder Online-Koop-Dungeons spielen und experimentieren. Ich habe stundenlang verschiedene Spezialisierungen ausprobiert. Mein Favorit war der „Primalist“, bei dem die Kombination aus Gestaltwandlungsfähigkeiten und elementaren Begleitern jeden Kampf in ein chaotisches, befriedigendes Gewühl verwandelte. Auch der Koop-Modus überzeugt, wobei die Fähigkeiten auf eine Weise miteinander verzahnt sind, die taktisch anmutet, ohne dabei langweilig zu sein.

Jede Klasse in diesem episches Kampfspiel bietet mindestens einen starken Charakteraufbau, sodass jeder Archetyp spielbar ist, was den Kampf unterhaltsam und lohnenswert macht, ohne dass man sich zu sehr auf das Meta konzentrieren muss. Die Ausgewogenheit ist beeindruckend. Man kann sich als Gelegenheitsspieler einfach so hineinstürzen oder nach Herzenslust optimieren. Ich habe beides gemacht, und das Spiel wirkte nie frustrierend oder langweilig, was bei ARPGs selten ist.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, mit verschiedenen Zeitachsen zu experimentieren und die Synergien der Fähigkeiten zu kombinieren. Einige der verrücktesten Build-Konstellationen verbergen sich in den Mechaniken der Vergangenheit und Zukunft, und wenn man sie geschickt nutzt, lassen sich scheinbar aussichtslose Kämpfe in stilvolle, spektakuläre Siege verwandeln.

The Das Handwerkssystem ist umfangreich, aber leicht zugänglich… und man kann einzigartige Ausrüstung erstellen, ohne endlos grinden zu müssen. Die Jagd nach Beute macht wirklich süchtig – es gibt immer dieses „noch einen Lauf“-Gefühl, das mich viel länger als erwartet bei der Stange gehalten hat. Insgesamt bietet das Spiel eine befriedigende Jagd nach Gegenständen und Beute, ausgewogene Builds mit großer Vielfalt, ein tiefgehendes Handwerkssystem und einen fantastischen Spielablauf, der einen immer wieder zurückkommen lässt.

Mein Fazit: „Last Epoch“ greift das ARPG-Konzept auf, fügt eine kreative Zeitreise-Wendung hinzu und bietet einen Kampfablauf, der lohnend ist und Spaß macht. Mit flexiblen Charakterkonfigurationen, einer ausgewogenen Spielbalance und einer großartigen Beutejagd ist es eine der besten Alternativen zu Path of Exile wenn du Lust auf Experimente, Strategie und eine Welt hast, die auf deine Entscheidungen reagiert.

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4. Höllenuhr [Das beste Zeit-Attack-ARPG für Adrenalinjunkies]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-RPG / ARPG-Roguelite Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Rogue Snail (Entwickler), Mad Mushroom (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Besondere Merkmale Ein Timer, der Entscheidungen zwischen Risiko und Gewinn erzwingt, eine düstere Fantasy-Interpretation des brasilianischen Kanudos-Kriegs, das Errichten von Bauten durch Synergien zwischen Relikten, passiven Fähigkeiten und Ausrüstung.

Höllenuhr ist ein düsteres, rasantes Action-RPG mit Roguelike-Runden, das auf einer brutalen Neuinterpretation des brasilianischen Kanudos-Kriegs basiert.

Der Clou ist der Timer, und der macht einem ständig einen Strich durch die Rechnung. Jeder Durchlauf fühlt sich wie eine ständige Risikoprüfung an. Wirst du gierig und dringst tiefer vor, um bessere Beute zu ergattern, oder gehst du auf Nummer sicher und nimmst den Gewinn mit? Dieser Druck macht im Grunde den Charakter des Spiels aus und sorgt dafür, dass selbst vertraute Räume einem den Schweiß auf die Stirn treiben.

Der Kampf wird schnell ablaufen, wenn du irgendwelche hast Path of ExileMuskelgedächtnis.Es ist isometrisch, legt großen Wert auf Fähigkeiten und wimmelt nur so von Gegnern, und man ist ständig in Bewegung, denn wenn man nachlässt, gerät der Bildschirm schnell außer Kontrolle. Der Unterschied ist, dass man hier bewusster vorgehen kann, sodass man für ungeschicktes „Face-Tanking“ tatsächlich bestraft wird.

The PoE Die Spannung steigt noch weiter, sobald man anfängt, an den Builds herumzutüfteln. Relikte, passive Fähigkeiten und Ausrüstungsmodifikatoren lassen sich zu fiesen Kombinationen kombinieren, und ein Durchlauf kann sich durch einen einzigen großartigen Drop oder eine clevere Synergie komplett verändern. Es hat dieselbe Faszination wie das Theoriebasteln, nur dass sie hier in kürzere Spielsitzungen gepackt ist, statt in eine hundertstündige Spirale.

Pro-Tipp Behandle den Timer wie einen Endgegnerkampf. Lass zu Beginn Nebenräume links liegen und jage nicht jedem Beutegegenstand hinterher. Räume den Hauptweg zügig ab, schnapp dir nur Upgrades, die deine Durchlaufgeschwindigkeit oder Überlebensfähigkeit sofort verbessern, und kehre erst dann zurück, um Beute zu sammeln, wenn du zeitlich im Vorlauf bist. Erst schnell, dann gierig.

Wenn duPoE zum Planen von Aufbauten und zum Löschen von Monstern, Höllenuhr Es fühlt sich an wie eine kompakte, fokussiertere Version, bei der eine tickende Uhr einen dazu zwingt, sich festzulegen. Der Timer kann bei schlechten Läufen etwas hart sein, sorgt aber auch für Tempo und erspart das langwierige Sortieren der Beute. Für ARPG-Spieler, die Wert auf Dynamik und Experimentierfreude legen, ist es ein Spiel, das man ohne Weiteres empfehlen kann.

Mein Fazit:Wenn du ARPGs magst, die düster und rasant sind und dich ständig vorantreiben, Höllenuhr liefert. Der Timer kann zwar Stress verursachen, sorgt aber auch dafür, dass jeder Lauf konzentriert und spannend bleibt.

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5. Wolcen: Die Herren des Chaos [Das beste ausrüstungbasierte ARPG]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber WOLCEN Studio Durchschnittliche Spielzeit 30–35 Stunden Besondere Merkmale Ausrüstungsbasierte Fähigkeiten, ein rotierender passiver Fertigkeitenbaum und die spielverändernden „Aspekte der Apokalypse“

Wolcen: Die Herren des Chaos ist einzigartig in der spannendes Action-Rollenspiel Genre und verzichtet auf die üblichen Fantasy-Klischees mit Drachen und Magie zugunsten einer futuristischen, Warhammer 40K-artigästhetisch.

Dennoch kämpfst du nach wie vor mit den klassischen ARPG-Waffen wie Schwertern, Schilden, Äxten und Bögen und besiegst „übernatürliche“ Ungeheuer, die die Welt verdorben haben. Die Kämpfe fühlen sich gut an, auch wenn sie sich je nach deinem Charakteraufbau manchmal etwas unausgewogen anfühlen können. Zauberbasierte Builds wie Feuer oder Blitz – Flächenwirkung neigen dazu, Gegner mühelos zu vernichten, während reine Nahkampf-Setups ohne die richtigen Waffen etwas schwerfällig wirken können.

Eine weitere Besonderheit von Die Herren des Chaos Das Klassensystem: Es gibt keins. Fähigkeiten und Kombos richten sich nach der ausgerüsteten Ausrüstung, sodass man ganz einfach zu anderen Spielstilen wechseln kann. Der Wechsel von einem tankartigen Axtkämpfer zu einem „Glass Cannon“-Magier mitten in der Kampagne sorgt für Abwechslung und ermöglicht es dir, dich an schwierigere Kämpfe anzupassen.

Es gibt aber auch einen umfangreichen Passiv-Fähigkeitenbaum mit 21 Unterklassen nach deinen Wünschen anzupassen. Das „Tor des Schicksals“ funktioniert wie eine sich drehende Sternkonstellation, mit der du einzigartige Routen durch das Netz der Knotenpunkte planen kannst. Allerdings kann man sehr leicht Punkte verschwenden, wenn man nicht vorausplant (genau wie in PoE).

Pro-Tipp Verteile deine Punkte nicht wahllos im „Tor des Schicksals“. Plane deine Route zuerst. Wolcen bestraft unüberlegte Planung, und einen missglückten Build zu korrigieren, ist nicht billig.

Außerdem erhältst du Zugang zu „Aspects of Apocalypse“, 4 himmlische Inkarnationen die dich in einen Halbgott verwandeln, jede mit 4 einzigartige Fähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit, mit der du alle Gegner auf deinem Weg vernichten kannst. Der Nervenkitzel dieser bahnbrechenden Verwandlungen ist großartig und vermittelt das Gefühl, dass dich wirklich nichts aufhalten kann – perfekt für Spieler, die sich nach einer Machtfantasie sehnen.

Zwar war der Start von Fehlern und Serverausfällen geprägt, doch spätere Patches haben die Lage stabilisiert. Heute ist es eine solide (wenn auch vernachlässigte) Wahl, wenn dir Abwechslung und Spektakel wichtiger sind als Perfektion.

Mein Fazit: Wolcen: Die Herren des Chaos Das Spiel trifft genau den Punkt, wenn man die richtigen Builds wählt – etwa indem man Elementarkrits stapelt oder sich auf einen Aspekt der Apokalypse konzentriert. Der Kampf fühlt sich gewichtig, brutal und übertrieben an, wenn die Fähigkeiten perfekt zusammenpassen. Es ist nicht perfekt ausbalanciert, aber eine gut getimte Combo oder ein Ultimate-Treffer haben echte Wucht.

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6. Torchlight II [Das beste ARPG für Einzelspieler mit cartoonartigem Charme]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Runic Games Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden Besondere Merkmale Zufällig generierte Dungeons, Mod-Unterstützung, 4 Klassen-Archetypen, lebendige Steampunk-Ästhetik, Kämpfe in kleinen Gruppen, auf Beute ausgerichteter Spielfortschritt

Torchlight II ist ein Action-RPG im Cartoon-Stil mit einer unverwechselbaren Steampunk-Ästhetik und -Atmosphäre. Ich habe es geliebt, in diese Welt einzutauchen, denn sie ist farbenfroh, rasant und voller Beute. Das Spiel bietet 4-händigArchetypen: Der Ingenieur, der Outlander, der Berserker und der Glutmagier, jeder mit 3 Upgrade-Möglichkeiten. Jede Klasse hat ihre Eigenheiten, aber das Kombinieren von Flächenzaubern beim Embermage war genau mein Ding.

Pro-Tipp Wenn du den Spielspaß maximieren möchtest, solltest du dich auf den Embermage für die Gebietskontrolle und den Engineer für einen auf Fallen ausgerichteten Spielstil konzentrieren. Beide sorgen dafür, dass sich Kämpfe sowohl in der frühen als auch in der späten Spielphase flüssig und lohnend anfühlen.

Das Spiel wirkt „verschlankt“ und weniger komplex als ähnliche Spiele, und es legt nicht so viel Wert auf das Spielen mit Freunden wie andere fesselnde MMO-RPG-Spiele, daher ist es ideal für Einzelspieler. Das machte es perfekt für nächtliche Spielsitzungen, bei denen ich einfach nur abschalten und Monster vernichten wollte.

In Torchlight II, Die zufällig generierten Levels sorgen dafür, dass Gegner und Beute abwechslungsreich und spannend bleiben, während der Kampf richtig Spaß macht. Anstatt ständig von riesigen Horden angegriffen zu werden, triffst du auf kleinere Gruppen von Gegnern, was das Spiel „strategischer“ macht.

Es gibt ziemlich jede Menge Beute und hervorragende Mod-Unterstützung , was dem Spiel auch nach Hunderten von Spielstunden noch ein frisches Gefühl verleiht. Ich habe tagelang mit verschiedenen Ausrüstungskombinationen experimentiert. Manche waren übermächtig (Ingenieur mit „Bulwark“-Ausrüstung + „Aegis of Fate“ – kennt das jemand?), andere lächerlich schwach, aber das Spiel wirkte nie unfair.

Mein Fazit: „Torchlight II“ ist pures, schnörkelloses ARPG-Vergnügen. Schnelle Beutejagden und eine kluge Klassenwahl machen es zu einer zeitlosen Wahl für alle, die es lieben, alleine Dungeons zu erkunden – mit einem Hauch von Cartoon-Charme. Wenn du gelesen hast Legenden & Latte von Travis Baldree – man kann ihn in diesem Spiel definitiv sehen.

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7. Titan Quest: Jubiläumsausgabe [Das beste von der Mythologie inspirierte ARPG]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action-RPG der alten Schule, Hack-and-Slash Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Iron Lore Entertainment (Entwickler), THQ Nordic (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Besondere Merkmale Antike Kulisse, Tausende von Beutegegenständen, Bosse aus der Mythologie, Verbesserungen der Spielqualität in der Jubiläumsausgabe

Titan Quest: Jubiläumsausgabe ist ein fantastisches ARPG der alten Schule, das jeder Fan des Genres ausprobieren sollte. Ursprünglich veröffentlicht im Jahr 2006, erschien die „Jubiläumsausgabe“ im 2016 mit zahlreichen Verbesserungen der Spielqualität und grafischen Aktualisierungen. Die Entwickler haben zudem Mod-Unterstützung, ein verbessertes Online-Spiel und neu ausbalancierte Fähigkeiten hinzugefügt, sodass sich die Veröffentlichung keineswegs wie ein Relikt anfühlte, das lediglich einen neuen Anstrich erhalten hat.

Was das Spiel so einzigartig macht, ist die Kulisse der Antike, in der das alte Ägypten, Griechenland, Asien und die nordische Mythologie zum Leben erweckt werden. Anstatt sich durch einen weiteren düsteren Dungeon zu quälen, erklimmst du die Chinesische Mauer, stürmst griechische Tempel und wanderst durch das Niltal. Die Umgebungen heben das Spiel ebenso hervor wie die Beute.

Du musst gegen mythologische Ungeheuer kämpfen. Wenn du dich für alte Geschichte interessierst, werden sie dir sehr bekannt vorkommen. Besiege den hoch aufragenden Zyklopen, wende deinen Blick von den Gorgonen ab, überliste Tiermenschen wie Zentauren und den bedrohlichen Höllenhund Cerberus. Jede Einheit hat ihre Besonderheit und zwingt dich dazu, die Stärken deiner Aufstellung zu nutzen – Zentauren umschwärmen dich, Gorgonen fesseln dich an Ort und Stelle, und Cerberus ist eine Prüfung deiner Ausdauer.

Das Klassensystem ist beeindruckend und vielfältig mit 36 mögliche Kurse durch Kombinationen mit zwei Hauptfächern und Tausende einzigartige, legendäre Ausrüstungsgegenstände. Die Meisterschaft liegt darin, Titan Quest das wirklich glänzt: Man wählt zwei Fertigkeitsbäume aus und erschafft Hybride wie einen Kampfmagier oder einen Zauberbrecher. Es ist ein System Teufel nie angefasst, und das führt dazu, dass TQ and Die Stunde der Finsternisso oft wieder spielbar.

Pro-Tipp Die Fertigkeit „Traumbeherrschung“ hat mir geholfen, mit riesigen Gegnern fertig zu werden, die einen in den späteren Akten oft in Scharen überfallen. Allein mit „Verzerrungswelle“ kommt man in den Schwierigkeitsgraden „Normal“ und „Episch“ problemlos durch die Massen.

Die veraltete Grafik fällt zwar auf, doch das Spiel macht dies durch ein hervorragendes ARPG-Erlebnis wieder wett. Im Vergleich zu modernen ARPGs wirken die Bewegungen etwas träge, und das Einsammeln von Beute kann etwas umständlich sein. Das Grinden im Endgame ist so mühsam, wie man es erwarten würde, besonders wenn man nach Top-Ausrüstung oder bestimmten Herstellungsrezepten sucht.

Mein Fazit:Titan Quest ist zwar noch nicht ganz ausgereift, gehört aber dennoch zu den ARPGs mit dem höchsten Wiederspielwert. Die Hybridklassen, die von der Mythologie geprägten Bosse und die Mod-Unterstützung sorgen dafür, dass das Spiel auch lange nach seinem Verfallsdatum noch Spaß macht.

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8. Path of Exile 2 [Das beste moderne ARPG für Hardcore-Loot-Jäger]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) / Vollversion: wird noch bekannt gegeben Urheber Grinding Gear Games Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Besondere Merkmale 12 spielbare Klassen, Hybrid-Builds, eine Kampagne mit 6 Akten, ein erweiterter passiver Fertigkeitenbaum, ein überarbeitetes Fertigkeitsstein-System, saisonale Ligen, Endgame-Karten-Grind

Wenn du nach Spielen suchst, die Path of Exile, Path of Exile 2 ist eine naheliegende Wahl. Das Spiel befindet sich noch im Early Access, ist also noch nicht ganz ausgereift, aber man kehrt in ein vertrautes Universum zurück – mit verbesserter Grafik und Spielmechanik in einer düsteren, auf Beute ausgerichteten Fantasy-RollenspielPaket.

Du wirst erneut nach Wraeclast versetzt, wo eine finstere Bedrohung wieder auftaucht, und du bist bereit, die Verderbnis zurückzuschlagen. Power over Ethernet 2hat eineKampagne in sechs Aktenmit über100 Umgebungen und jede Menge Bosse, die es zu besiegen gilt. Die Handlung ist diesmal straffer gestaltet, und die Kampagne dient sowohl als Einstieg für Neulinge als auch als Fortsetzung für erfahrene Spieler.

Du kannst ein Team aus Freunden bilden mit 12 Unterrichtsstundenoder kombiniere sie zu einzigartigen Hybrid-Builds wie einem magiebegabten Krieger des Todes oder einem Druiden, der sich mit dem Bogen bestens auskennt. Auch das Fertigkeitsedelstein-System wurde überarbeitet, sodass du nun Unterstützungsedelsteine direkt in aktive Edelsteine einsetzen kannst, anstatt nach der perfekten Ausrüstung mit 6 Verknüpfungen suchen zu müssen. Das ist eine enorme Verbesserung der Spielfreundlichkeit, die das Experimentieren mit Builds deutlich weniger mühsam macht.

Pro-Tipp Verbrauche deine Währung nicht schon zu früh. Hebe deine Kugeln lieber für das Endspiel auf, anstatt sie für das Aufleveln von Ausrüstung zu verschwenden. Du wirst es dir später danken, wenn das Herstellen von Ausrüstung wirklich wichtig wird.

Es gibt viel zu entdecken und zu erkunden inPower over Ethernet 2ein riesiges Universum – wenn du also etwas Moderneres suchst, solltest du dir die Fortsetzung ansehen. Sei aber darauf vorbereitet, viel Zeit zu investieren – GGG hat seine berühmt-berüchtigte, gnadenlose Beutejagd nicht abgeschwächt. Es erwarten dich komplexe passive Fertigkeitsbäume, saisonale Ligen und ein Endgame, das darauf ausgelegt ist, dich Hunderte von Stunden lang durch die Karten farmen zu lassen.

Mein Fazit: „Path of Exile 2“ wirkt wie die perfekte Umsetzung eines ARPG-Grinds. Es befindet sich zwar noch im Early Access, doch die überarbeiteten Edelsteine, die neue Kampagne und die unendliche Vielfalt an Charakterkonfigurationen machen es zu einem würdigen Nachfolger. Wenn du Geduld beim Grinden hast, wirst du dafür reichlich belohnt.

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9. Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing: Final Cut [Das beste ARPG für die Jagd auf gotische Monster]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber NeocoreGames Durchschnittliche Spielzeit 30–35 Stunden Besondere Merkmale 6 spielbare Klassen, umfangreiche Fertigkeitsbäume, ein Wut-System mit Fertigkeitsmodifikatoren, ein Tower-Defense-Minispiel, eine Level-Obergrenze von 100 und ein erweiterter Endgame-Modus

Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing: Final Cut vereint die drei Titel der Reihe zu einer einzigen durchgehenden Handlung. Im Grunde genommen erhältst du die ganz Van Helsing Die ganze Saga in einem Paket, also gibt es keinerlei Schnickschnack und dafür jede Menge Action beim Monsterjagen. Das bedeutet, dass euch jede Menge Inhalte in der düsteren, schmutzigen, noir-gotischen Welt von Borgovia erwarten.

Mit der Kraft von Magie und Wissenschaft schlüpfst du in die Rolle eines Monsterjägers und jagst übernatürliche Monster wie Werwölfe, Vampire und Dämonen. Die Kämpfe bieten ein befriedigendes Spielgefühl, wobei du bei jedem Monstertyp Zaubersprüche, Gadgets und Fallen geschickt kombinieren musst, um zu überleben – besonders wenn sie in Horden auftreten. Es gibt 6 spielbare Klassen, jeweils mit umfangreichen und vielfältigen Fertigkeitsbäumen.

Außerdem bietet dir das „Rage“-System drei Fertigkeitsmodifikatoren, die du deinem Arsenal hinzufügen kannst. Diese Modifikatoren können eine Standardfertigkeit in einen vernichtenden Flächenangriff oder einen spezialisierten Debuffer verwandeln und sorgen so für eine taktische Tiefe, die ich nicht erwartet hatte.

Was mir an diesem Spiel jedoch besonders gefallen hat, ist das einzigartige Tower-Defense-Minispiel. Es ist nicht nur eine nebensächliche Spielerei – ich habe mich dabei ertappt, wie ich wie ein echter Nerd akribisch Fallen aufgestellt und mit den feindlichen Wellen experimentiert habe, und es wurde mir nie langweilig. Es war ein fesselndes Erlebnis, ganze Heerscharen von Feinden zu bekämpfen und gleichzeitig die eigene Höhle mit Fallen zu verteidigen.

Pro-Tipp Stecke dir frühzeitig Fähigkeiten zu, die auf Fallen ausgerichtet sind und hohe Wut-Modifikatoren bieten. Das verwandelt die Tower-Defense-Abschnitte in ein befriedigendes Spektakel, bei dem du als Ein-Mann-Armee auftrittst.

Und zum Abschluss gibt es noch eine neueStufenobergrenze 100 und einen überarbeiteten Endspielmodus, sodass es jede Menge zu entdecken gibt! Das Endspiel belohnt das Ausprobieren verschiedener Klassen und Fertigkeitskombinationen und sorgt so dafür, dass es auch lange nach Abschluss der Hauptgeschichte spannend bleibt.

Mein Fazit: Van Helsing: Final Cut trifft mit cleveren Kämpfen, einer unglaublichen Klassenvielfalt und einem Tower-Defense-Twist, der tatsächlich funktioniert, genau den Nerv des Gothic-ARPG-Genres. Wenn du zu den Leuten gehörst, die eine persönliche Auswahlliste der Die besten Gothic-SpieleDas ist ganz einfach.

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10. Chronik [Das beste Pixel-Art-Loot-Chase-ARPG]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash, Dungeon-Crawler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Unterwelt Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Besondere Merkmale 4 spielbare Klassen, prozedurale Dungeon-Generierung, zufällige Beute, farbenfrohe Pixelgrafik, fesselndes Endgame-Crafting, 5 Kampagnenakte

Chronikist eine einzigartige Variante des ARPG-Genres mit einem eher simplen & lebendiger 2D-Pixel-Grafikstil. Aber lass dich von der Grafik nicht täuschen, ChronikDer liebenswerte Grafikstil kommt im Kampf besonders gut zur Geltung. Jeder Dungeon-Durchlauf fühlt sich frisch, rasant und überraschend tiefgründig an, was das Spiel zu einer großartigen Wahl für Fans von Hardcore-Dungeon-Crawler.

Was das Durchspielen des Spiels zu einem solchen Vergnügen macht, ist der Spielablauf. Chroniknutzt prozedurale Generierung für Karten und Dungeons, um jeden Durchlauf einzigartig zu gestalten. Das zwingt dich dazu, deine Strategie ständig anzupassen, wodurch das Grinden spannend bleibt und nicht monoton wird.

Du hast5 Acts von anständiger Größe im Rahmen der Kampagne und 4 einzelne Klassen: Templer, Berserker, Wächter und Hexenmeister. Ich fand den Wächter für Hit-and-Run-Strategien großartig, aber der Berserker ist der Wahnsinn, wenn man den kritischen Schaden hochschraubt. Man muss sich nur auf chaotische, bildschirmfüllende Kämpfe gefasst machen. Die Klassen sind zudem hervorragend ausbalanciert, sodass sich nicht nur eine einzige Klasse übermächtig anfühlt und man den Charakter ganz nach seinem eigenen Stil spielen kann.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig auf das Herstellen von Gegenständen. Das Kombinieren seltener Gegenstände kann deinen Schaden drastisch erhöhen, besonders für den Hexenmeister oder den Berserker. Dadurch werden die späteren Akte deutlich weniger anspruchsvoll.

Alles in allem eine befriedigende Beutejagd, jede Menge einzigartige Gegenstände mit besonderen Fähigkeiten und ein fesselndes Endgame, das durch zufällig generierte Dungeons, Bosse und Handwerksmöglichkeiten für Abwechslung sorgt. Die Vielfalt der Beute ist überraschend groß, und das Herumprobieren mit Ausrüstungskombinationen wurde zu meinem Lieblingsaspekt. Ich wünschte mir allerdings, die Inventarverwaltung wäre weniger fummelig.

Mein Fazit:Chronik Das Spiel trifft den Nagel auf den Kopf, was das Sammeln von Beute und den prozeduralen Spielspaß angeht, ohne dabei jemals überladen zu wirken. Wenn du schnelle, fesselnde Dungeon-Crawler mit cleveren Wendungen und jeder Menge Beute liebst, wird dich dieses Spiel nicht mehr loslassen. Die Pixelgrafik, der flüssige Kampf und die ausgewogenen Klassen machen es zu einer Top-Empfehlung für alle, die auf der Suche nach dem Retro-ARPG-Feeling sind.

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11. Der Slormancer [Das beste ausgefallene ARPG für kurze, knackige Spielrunden]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Action-RPG, Dungeon-Crawler Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 (EA), 2025 (1.0) Urheber Slormite Studios Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Besondere Merkmale 3 spielbare Klassen, prozedurale Dungeon-Generierung, zufällige Beute, farbenfrohe Pixelgrafik, fesselndes Endgame-Crafting, 5 Kampagnenakte

Zu guter Letzt haben wir Der Slormancer, ein wunderschön gestaltetes und detailreiches ARPG im 2D-Pixel-Art-Stil mit viel Tiefe. Die Pixelgrafik ist gestochen scharf, und clevere Animationen verleihen jedem Monster eine eigene Persönlichkeit. Fallen und Gefahren in der Umgebung halten dich ständig auf Trab, sodass sich jeder Durchlauf unvorhersehbar und spannend anfühlt. Der Ton des Spiels ist etwas schräg und schrullig und erinnert an die „Borderlands“-Reihe.

Schließlich schlüpfst du in die Rolle des „Slormancers“, um das Reich mit drei einzigartigen Klassen zu retten. Sie alle haben ganz unterschiedliche Spielstile: Die eine setzt auf schnelle, flinke Angriffe, die andere bevorzugt Fernkampf-Crowd-Control, und die letzte zeichnet sich durch Tank- und Debuff-Fähigkeiten aus. Dadurch fühlt sich der Wechsel zwischen den Charakteren wirklich abwechslungsreich an, anstatt immer wieder dieselben Moves zu wiederholen. Jeder verfügt über 200 Fähigkeiten, passive Effekte und Verbesserungen, sodass du vielschichtige Charaktere mit einem umfangreichen Fertigkeitenbaum erstellen kannst.

Pro-Tipp Probier zwischen den Durchläufen immer mal die Fertigkeitsbäume aus. Bestimmte passive Kombinationen, vor allem solche, die die Mobilität oder den kritischen Schaden verbessern, können die Herangehensweise an prozedural generierte Dungeons komplett verändern. Ein Wechsel der Hauptklasse mitten im Durchlauf ist ein raffinierter Trick, um schwierigere Bosse zu besiegen.

Das Spiel verfügt außerdem über ein „unbegrenztes“ Upgrade-System und jede Menge Beute, die jeweils mächtige, spielverändernde Effekte haben können und 200 einzigartige Affixe. Das Tempo der Beutevergabe ist für mich genau richtig. Man wird nie mit wertlosen Gegenständen überschüttet, und selbst Gegenstände, die man erst im Laufe des Spiels erhält, können die Herangehensweise an einen Kampf verändern. Bosse zwingen einen gelegentlich dazu, seinen Build spontan anzupassen, was befriedigend ist, ohne sich unfair anzufühlen.

Der Slormancer Das Spiel nutzt prozedurale Generierung, sodass es jede Menge einzigartige Monster und Bosse zu bekämpfen gibt. Die prozeduralen Level sind nicht einfach nur wahllos zusammengewürfelt, sondern so gestaltet, dass sie zum Erkunden anregen – oft verstecken sich Elite-Gegner oder Schätze hinter raffinierten Plattformabschnitten. Was mich zunächst angezogen hat, war die auffällige Grafik, aber der beeindruckende und unterhaltsame Spielablauf hat mich stundenlang gefesselt.

Mein Fazit:Der Slormancer verbindet skurrile, charmante Grafik mit wirklich cleveren ARPG-Mechaniken. Es macht Spaß, ist taktisch und überraschend strategisch – und damit ein herausragendes 2D-ARPG, das Beobachtungsgabe und Experimentierfreude belohnt.

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Mein Fazit

Alle Spiele auf meiner Liste haben auf ihre eigene Art was zu bieten, aber wenn du deswegen hier bist Path of ExileWenn du Lust auf Beutejagd und Build-Experimente hast, findest du hier eine kurze Anleitung, wo du anfangen kannst.

Für ausgefeilte Kämpfe und eine lebendige Online-Welt → Diablo IV

Wenn du auf raffinierte, moderne Hack-and-Slash-Kämpfe, eine riesige Welt zum Erkunden und saisonale Endgame-Inhalte, die sich ständig weiterentwickeln, aus bist, Diablo IV ist die sicherste Wahl, um einfach einzusteigen und Feuer und Flamme zu werden.

Für tiefgreifende Anpassungen an Dual-Class-Builds → Die Stunde der Finsternis

Wenn du es liebst, Builds zu planen und mit ausgefallenen Klassenkombinationen zu experimentieren, Die Stunde der Finsternisist dein Spielplatz, mit jeder Menge Herausforderungen, einer dichten Atmosphäre und einem hohen Wiederspielwert.

Für kurze, schweißtreibende Läufe und ununterbrochenen Schwung → Höllenuhr

Wenn du das möchtest PoE keinen rasanten Rausch, bei dem man den Bildschirm leerräumt, sondern in kurzen Roguelite-Runden sorgen der Timer und die Läufe mit hohem Risiko und hohem Gewinn dafür, dass Höllenuhr die perfekte Wahl für alle, die den Nervenkitzel lieben.

Für entspannte Solo-Loot-Runs mit Charme und Mods → Torchlight II

Wenn du etwas suchst, das leichter zu erlernen ist, schneller in die Gänge kommt und dank Mods einen enormen Wiederspielwert bietet, Torchlight II ist die erste Wahl für ein gemütliches Solo-ARPG.

Egal, wofür du dich entscheidest – welches das „richtige“ PoE-ähnliche Spiel ist, hängt ganz von deiner Stimmung ab: Willst du moderne Live-Service-Perfektion, einen Paradies für Build-Nerds oder einfach nur pures, von Beute getriebenes Wohlfühlvergnügen?

Häufig gestellte Fragen