Los 11 mejores juegos similares a Path of Exile: impresionantes ARPG en 2026

Desde su lanzamiento 2013 comunicado,PoE puede parecer un poco anticuado, así que quizá estés buscando los mejores juegos parecidos a Path of Exile prueba esto en su lugar.

Como ferviente aficionado a los ARPG, comprendo esa sensación sencilla y satisfactoria de ser un portador de la muerte, acabar con todos los enemigos que se cruzan en mi camino y conseguir un montón de botín. Otros juegos simplemente no pueden igualar esa rutina y ese ciclo de juego.

La buena noticia es que los aficionados a los ARPG tienen muchas opciones, pero puede resultar abrumador encontrar juegos similares que ofrezcan un nivel de libertad para el jugador equivalente PoE.

¡Pues bien, ya he hecho todo el trabajo por ti! He recopiladoel mejorPath of Exilejuegos similares a…, ¡Así que puedes esperar una dinámica de juego similar, pero con diferentes clases, temas y mecánicas de combate variadas!

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Path of Exile

Aquí tienes un breve resumen de algunos de los juegos destacados en la lista. Echa un vistazo aquí para ver una descripción general y lee mis reseñas detalladas a continuación:

Diablo IV (2023) – Diablo IV Es posiblemente el juego más popular del género. Cuenta con unos gráficos excelentes, escenas cinemáticas fantásticas y una personalización de personajes muy detallada, todo ello en un formato de mundo abierto mejorado. El amanecer de los Sombríos (2016) – Ambientado en un mundo de fantasía postapocalíptico con sistema de doble clase, misiones apasionantes en un entorno y una atmósfera muy estilizados, y una experiencia final de juego excepcional. Última Época (2019) – «Last Epoch» gira en torno al tema del viaje en el tiempo, adentrándose en el pasado y el futuro, y luchando contra hordas de enemigos utilizando 15 clases magistrales, más de 120 árboles de habilidades, y la creación detallada de clases.

Cada uno de ellos es un juego similar a PoE, pero tiene su propio estilo, opciones de configuración y mundos que explorar. Sin embargo, esto es solo una pequeña muestra, ¡así que echa un vistazo a las reseñas detalladas que encontrarás a continuación para descubrir tu próximo ARPG!

Los 11 mejores juegos parecidos a Path of Exile: ¡Botín, botín y más botín!

A continuación encontrarás una lista completa de juegos de rol de acción similares a Path of Exile, pero con toques originales que le dan un giro a la fórmula.

Encontrarás una gran variedad de arquetipos de clases y ambientaciones, como la fantasía gótica oscura o la historia antigua, pero lo que todas tienen en común es la gratificante búsqueda de botín y la sensación de invencibilidad que se siente al arrasar con todo lo que se interpone en tu camino.

1. Diablo IV [El mejor juego similar a Path of Exile]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol de acción, hack-and-slash, juego de exploración de mazmorras en mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida Más de 50 horas (historia principal + misiones secundarias, interminables horas de juego al final del juego) Características únicas Seis clases jugables con extensos árboles de habilidades, el mundo abierto de Santuario, contenido de temporada y zonas de PvP

En primer lugar, tenemos la última entrega de los pioneros del género ARPG juegos de acción y espadasmás o menos,Diablo IV. La última versión incluye características presentes en títulos anteriores, pero con una mecánica y unos gráficos mejorados, todo ello rematado con una construcción del mundo realmente envolvente. El mundo de Santuario parece cobrar vida de una forma que hacía tiempo que no veía en los ARPG. Los enemigos que deambulan por el mundo, los eventos dinámicos y la narración a través del entorno me mantuvieron enganchado, incluso fuera de las misiones principales.

Juega como uno de6 clases diferentes, desde guerreros despiadados hasta pícaros astutos y magos, mientras sofocas el levantamiento de los demonios, que están invadiendo SantuarioUna vez más. Lo mío es el pícaro «Death Trap», que hace volar a los enemigos por toda la pantalla. La combinación de Zan y Mot es genial si no quieres preocuparte por mantener «Dark Shroud». Sin embargo, si quieres que las peleas contra jefes sean como fuegos artificiales tácticos, elige a la hechicera.

Para más información Céntrate en combinar habilidades activas y pasivas que se adapten a tu estilo de juego. Prueba a combinar efectos negativos y control de masas para arrasar con los grupos de élite más difíciles. Dominar la sinergia entre habilidades es donde el juego realmente destaca.

Cada uno de los6 clases cuenta con árboles de habilidades increíblemente amplios, y ninguno parece demasiado poderoso. Puedes probar a los demás héroes sin preocuparte por el DPS y seguir sintiéndote todopoderoso. Pasé horas ajustando habilidades, y el juego realmente premia la creatividad. Puedes encadenar habilidades y combinar runas para disfrutar de experiencias totalmente diferentes.

Destacan el equilibrio del juego, los combates satisfactorios y los gráficos pulidos, pero, por una vez, en mi opinión, la narrativa resulta realmente cautivadora. El doblaje y los acontecimientos del mundo aportan una tensión auténtica. Cuando una misión derivó en un enfrentamiento a gran escala con Nangari Deathworker, sentí de verdad lo que estaba en juego. Eso no suele ocurrir en los ARPG centrados en el botín. Las misiones secundarias se hacen pesadas hasta que alcanzas el máximo de renombre, pero supone un gran avance en cuanto a la calidad narrativa.

Diablo IV está garantizado que seguirá entre nosotros en un futuro próximo, así que ahora es un buen momento para sumarse al juego. La fase final del juego no hará más que crecer, con nuevas actualizaciones y una expansión totalmente nueva, Señor del Odio, llegando aAbril de 2026.

Mi veredicto: Diablo IV ofrece un ritmo, unos combates y una construcción del mundo de primer nivel. La combinación de combates tácticos, enormes árboles de habilidades y un mundo vivo lo convierten en uno de los juegos de botín más satisfactorios y con mayor rejugabilidad que existen. Si te encanta explorar mazmorras, crear nuevas configuraciones de personaje y un mundo que reacciona a tus acciones, este es tu juego.

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2. El amanecer de los Sombríos [El mejor ARPG de doble clase]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Crate Entertainment Duración media de la partida 60-90 horas Características únicas Sistema de dos clases, misiones ramificadas, una historia muy elaborada, gran variedad de objetos

El siguiente juego de rol de acción de la lista es El amanecer de los Sombríos, un auténticoun juego de mundo abierto extraordinario con una estética de la época victoriana. La humanidad se encuentra al borde de la extinción cuando te encargan la misión de luchar contra horrores cósmicos y seres humanos abandonados.

Hay9 maestrías en total (el juego básico incluye 6; el DLC añade 3), y puedes combinar dos de ellas para crear un personaje de doble clase. Titan Quest tiene el mismo sistema, y eso no es casualidad. Algunos de los Titan Quest los desarrolladores también trabajaron en El amanecer de los Sombríos. Así que, si en su día te encantaba jugar con personajes de varias clases, aquí te sentirás como en casa.

Puedes crear configuraciones increíblemente complejas, ya sea un chamán que destaca en el combate cuerpo a cuerpo o un especialista en demolición al que le encantan las dagas. Sin embargo, no todas las combinaciones funcionan. Las configuraciones aleatorias pueden tener serias dificultades en las últimas fases del juego.

Guardián del Golpe Primigenio (Chamán + Soldado) se considera una de las configuraciones más accesibles para principiantes y más eficaces para subir de nivel, mientras que Lanzador de Vitalidad (Nigromante + Ocultista) Se le valora por su capacidad de supervivencia gracias al robo de vida y a la resistencia a la desintegración. Eso sí, para el Nigromante tendrás que hacerte con la expansión «Las cenizas de Malmouth». Si te decantas por esta opción, lo único que te diré es que te equipes con mucha resistencia al éter.

Para más información Si estás empezando, limítate a las configuraciones para principiantes bien documentadas. Son fáciles de manejar, eficaces y cuentan con un montón de guías de apoyo. Evita las experimentaciones híbridas complejas hasta que tengas el equipo y las devociones bien controladas.

Sin embargo, lo que hace que el juego destaque es su increíble mundo y su narrativa. Es un universo oscuro y sombrío, con una historia fascinante que se va revelando a medida que descubres y exploras el territorio. Esa atmósfera victoriana opresiva lo distingue de los típicos ARPG de alta fantasía. El mundo parece realmente vivo con facciones, secretos y mazmorras ocultas esperando fuera de los circuitos habituales.

El mundo deEl amanecer de los Sombríos Da la sensación de ser un juego muy completo y cuenta con un combate excelente, configuraciones de personaje variadas y únicas, y unos gráficos sorprendentemente detallados para un juego que tiene casi una década. Incluso hoy en día, la iluminación atmosférica y los entornos creados a mano te sumergen de lleno en la experiencia, y la banda sonora remata el tono apocalíptico. El equipo también es conocido por lanzar parches y actualizaciones masivas de forma inesperada.

Mi veredicto:El amanecer de los Sombríostoma elTitan Quest toma esa fórmula y la traslada a un mundo mucho más sombrío. Además, cuenta con sistemas más sofisticados y, en general, ofrece una mayor rejugabilidad. Sigue siendo uno de los ARPG más sólidos, perfecto para cualquiera a quien le guste personalizar a fondo las clases y disfrutar de un mundo que realmente merezca la pena salvar.

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3. Última Época [El mejor ARPG de viajes en el tiempo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash, ARPG con viajes en el tiempo Plataformas PC Año de estreno 2019 (Acceso anticipado), 2024 (1.0) Creador/es Eleventh Hour Games Duración media de la partida Más de 50 horas (historia principal + misiones secundarias, interminables horas de juego al final del juego) Características únicas Mecánicas de viaje en el tiempo que afectan a las zonas, 15 clases maestras, más de 120 habilidades, búsqueda de botín y sistema de artesanía

Última Épocaes otroPoERPG de acción al estilo de… con una temática única de viajes en el tiempo. Te ves sumergido en un futuro sombrío y arcaico, y viajas al pasado para salvar el mundo de Eterra del «Vacío». El giro de los viajes en el tiempo no es solo un truco. Las zonas parecen cobrar vida a lo largo de las épocas, y ver tus acciones tienen repercusiones en el futuro le da incluso a las partidas rutinarias en mazmorras un toque sorprendentemente cinematográfico. Me he encontrado quedándome en líneas temporales anteriores solo para ver cómo cambian los acontecimientos.

Empiezas con uno de 5 clases básicas, que se amplían a 15 clases magistrales. Y con más de 120 habilidades Tienes todo a tu disposición, así que puedes jugar y experimentar con diferentes configuraciones en mazmorras para un jugador o en modo cooperativo online. Pasé horas probando diferentes especializaciones. Mi favorita fue la de «Primalista», en la que la combinación de habilidades de metamorfosis con mascotas elementales convertía cada combate en un caótico y satisfactorio enjambre. El modo cooperativo también destaca, con habilidades que se combinan de forma que resultan tácticas sin resultar tediosas.

Cada clase de este juego de lucha épico cuenta con al menos una configuración potente, por lo que todos los arquetipos son viables, lo que hace que el combate sea divertido y gratificante sin tener que obsesionarse con el meta. El equilibrio es impresionante. Puedes lanzarte a la aventura como un jugador ocasional que experimenta o optimizar al máximo tu personaje a tu antojo. Yo hice ambas cosas, y el juego nunca me pareció frustrante ni repetitivo, algo poco habitual en los ARPG.

Para más información Céntrate en probar diferentes líneas temporales y en combinar las sinergias de habilidades. Algunas de las configuraciones de personaje más alucinantes se esconden en las mecánicas del pasado y el futuro, y aprovecharlas puede convertir combates imposibles en victorias espectaculares y llenas de estilo.

The El sistema de creación es complejo, pero accesible, y puedes crear equipo único sin tener que pasar por interminables sesiones de grinding. Además, la búsqueda de botín es realmente adictiva: siempre te queda esa sensación de «solo una partida más», lo que me mantuvo enganchado mucho más tiempo del que esperaba. En general, ofrece una búsqueda de objetos y botín muy satisfactoria, configuraciones de personaje bien equilibradas y con gran variedad, un sistema de creación muy completo y una dinámica fantástica que te hace volver una y otra vez.

Mi veredicto: Last Epoch toma la fórmula de los ARPG, le da un giro creativo con el viaje en el tiempo y ofrece un ciclo de combate gratificante y divertido. Con configuraciones flexibles, un equilibrio perfecto y una emocionante búsqueda de botín, es una de las mejores alternativas a Path of Exile si te apetece experimentar, desarrollar estrategias y adentrarte en un mundo que reacciona a tus decisiones.

★ El mejor juego de rol de acción con viajes en el tiempo Última Época Compra en Eneba

4. El reloj del infierno [El mejor ARPG de contrarreloj para los adictos a la adrenalina]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego RPG de acción / ARPG roguelite Plataformas PC Año de estreno 2025 Creador/es Rogue Snail (desarrollador), Mad Mushroom (editor) Duración media de la partida 10-12 horas Características únicas Un juego de gestión del tiempo que obliga a tomar decisiones de riesgo-recompensa, una versión de fantasía oscura de la Guerra de Canudos en Brasil, y la creación de estructuras mediante sinergias entre reliquias, habilidades pasivas y equipamiento.

El reloj del infierno es un juego de rol de acción oscuro y trepidante con partidas de estilo roguelike, basado en una versión brutal de la Guerra de Canudos de Brasil.

Lo más llamativo es el temporizador, y no deja de jugártelas. Cada partida parece una constante evaluación de riesgos. ¿Te dejas llevar por la codicia y te adentras más en busca de un botín mejor, o vas a lo seguro y te retiras? Esa presión es, en esencia, la esencia del juego, y hace que incluso las salas más conocidas te pongan los pelos de punta.

El combate se desarrollará a gran velocidad si tienes alguno Path of Exilememoria muscular.Es un juego isométrico, con muchas habilidades y repleto de enemigos, y no paras de moverte, porque si bajas el ritmo, la pantalla se te va de las manos en un santiamén. La diferencia es que puedes actuar de forma más calculada, así que si te lanzas a lo loco sin pensar, acabas pagándolo caro.

The PoE La emoción se intensifica aún más cuando empiezas a jugar con las configuraciones. Las reliquias, las habilidades pasivas y los modificadores de equipamiento pueden combinarse en combinaciones letales, y una partida puede dar un giro completo con un buen botín o una sinergia bien aprovechada. Tiene esa misma energía de la teoría del juego, pero condensada en sesiones más cortas en lugar de una espiral de cien horas.

Para más información Considera el temporizador como si fuera tu jefe final. Al principio, pasa de las salas secundarias y no te dediques a recoger todos los objetos que encuentres. Despeja el camino principal rápidamente, coge solo las mejoras que aumenten tu velocidad de avance o tu capacidad de supervivencia en ese momento, y vuelve sobre tus pasos a por el botín solo si vas con tiempo de sobra. Primero, la rapidez; después, la codicia.

Si te gustaPoE para planificar las partidas y eliminar monstruos, El reloj del infierno Da la sensación de ser una versión compacta y más centrada, con un reloj que no deja de correr y te obliga a tomar decisiones. El temporizador puede resultar un poco duro en las partidas malas, pero también mantiene el ritmo y elimina esos momentos de aburrimiento en los que hay que clasificar el botín. Para los jugadores de ARPG que buscan dinamismo y experimentación, es un juego fácil de recomendar.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de rol de acción oscuros, trepidantes y que no dejan de impulsarte hacia adelante, El reloj del infierno cumple lo que promete. El cronómetro puede resultar estresante, pero también hace que cada carrera sea intensa y emocionante.

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5. Wolcen: Señores del caos [El mejor ARPG basado en el equipamiento]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es WOLCEN Studio Duración media de la partida 30-35 horas Características únicas Habilidades basadas en el equipo, un árbol de habilidades pasivas rotativo y los «Aspectos del Apocalipsis», que revolucionan el juego

Wolcen: Señores del caos es único en el un emocionante juego de rol de acción género y deja de lado los típicos elementos de la fantasía, como dragones y magia, para optar por un estilo futurista, Warhammer 40.000al estilo de…estética.

Pero sigues enfrentándote a las armas típicas de los ARPG, como espadas, escudos, hachas y arcos, para acabar con las monstruosidades «sobrenaturales» que han corrompido el mundo. El combate tiene una sensación de peso muy satisfactoria, aunque a veces puede parecer desigual dependiendo de tu configuración de personaje. Configuraciones basadas en hechizos como el fuego o los rayos de área de efecto suelen acabar con los enemigos sin esfuerzo, mientras que las configuraciones puramente cuerpo a cuerpo pueden resultar poco fluidas si no se cuentan con las armas adecuadas.

Otra característica única de Los Señores del Caos Es el sistema de clases; no hay ninguno. Las habilidades y los combos vienen determinados por el equipo que lleves equipado, por lo que cambiar a otros estilos de juego resulta muy cómodo. Pasar de ser un guerrero resistente armado con un hacha a un mago frágil pero poderoso a mitad de la campaña aporta variedad y te permite adaptarte a los enfrentamientos más difíciles.

Pero también hay un completo árbol de habilidades pasivas con 21 subclases para personalizarlo a tu gusto. La «Puerta del Destino» funciona como una constelación giratoria, lo que te permite trazar rutas únicas a través de la red de nodos. Aunque es muy fácil desperdiciar puntos si no se planifica con antelación (al igual que en PoE).

Para más información No gastes puntos a ciegas en la Puerta del Destino. Planifica primero tu ruta. Wolcen castiga la falta de planificación, y arreglar una configuración fallida sale caro.

También tendrás acceso a «Aspectos del Apocalipsis», 4 encarnaciones celestiales que te convierten en un semidiós, cada uno con 4 habilidades únicas y un ataque definitivo para acabar con todos los enemigos que se interpongan en tu camino. La emoción que provocan estas transformaciones revolucionarias es increíble y realmente te hace sentir que nada puede detenerte, lo que las hace perfectas para los jugadores que buscan una experiencia de poder absoluto.

Aunque el lanzamiento estuvo plagado de errores y caídas del servidor, las actualizaciones posteriores han estabilizado el juego. Ahora es una opción sólida (aunque ya no se le preste atención) si lo que buscas es variedad y espectáculo más que un acabado impecable.

Mi veredicto: Wolcen: Señores del caos Da en el clavo cuando eliges las configuraciones adecuadas, como acumular críticos elementales o centrarte en un solo Aspecto del Apocalipsis. El combate resulta intenso, brutal y exagerado cuando tus habilidades encajan a la perfección. No está perfectamente equilibrado, pero acertar un combo o una habilidad definitiva en el momento justo tiene una fuerza impresionante.

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6. Torchlight II [El mejor ARPG para jugar en solitario con un toque caricaturesco]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2012 Creador/es Runic Games Duración media de la partida 25-30 horas Características únicas Mazmorras generadas aleatoriamente, compatibilidad con mods, 4 arquetipos de clase, una estética steampunk llena de vida, combates en grupos reducidos y una progresión centrada en el botín

Torchlight II es un juego de rol de acción con un estilo caricaturesco y una estética y atmósfera steampunk muy marcadas. Me encantó sumergirme en este mundo porque es colorido, trepidante y está repleto de botín. El juego cuenta con a cuatro manosarquetipos: El ingeniero, el forastero, el berserker y el mago de las brasas, cada uno con 3 opciones de actualización. Cada clase tiene sus peculiaridades, pero lo que más me gustaba era la forma en que el Embermage encadenaba los hechizos de área.

Para más información Si quieres disfrutar al máximo, céntrate en el Embermage para controlar el terreno y en el Ingeniero para estilos de juego basados en las trampas. Ambos hacen que los combates, tanto al principio como al final de la partida, resulten fluidos y gratificantes.

El juego da la sensación de ser «más sencillo» y menos complejo que otros similares, y no está tan centrado en jugar con amigos como otros juegos MMO de rol adictivos, así que es ideal para quienes juegan en solitario. Eso lo hacía perfecto para esas sesiones nocturnas en las que solo quería desconectar y acabar con los enemigos.

In Torchlight II, Los niveles aleatorios hacen que los enemigos y los botines sean emocionantes y variados, mientras que el combate es muy divertido. En lugar de grandes hordas que te atacan constantemente, te enfrentarás a grupos más reducidos de enemigos, lo que hace que el juego sea más «estratégico».

Hay bastante mucho botín y una excelente compatibilidad con mods , lo que le da al juego un aire renovado incluso después de haberle dedicado cientos de horas. Pasé días probando diferentes combinaciones de equipo. Algunas eran demasiado poderosas (¿alguien se anima con un ingeniero con el equipo «Bulwark» y «Aegis of Fate»?), otras eran ridículamente débiles, pero el juego nunca me pareció injusto.

Mi veredicto: Torchlight II es pura diversión en forma de ARPG sin complicaciones. Las partidas rápidas para conseguir botín y la acertada elección de clase lo convierten en una opción atemporal para cualquiera que disfrute explorando mazmorras en solitario con un toque caricaturesco. Si has leído Leyendas y cafés con leche de Travis Baldree; sin duda, se le ve en este partido.

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7. Titan Quest: Edición Aniversario [El mejor ARPG inspirado en la mitología]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego RPG de acción al estilo clásico, del tipo «hack-and-slash» Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creador/es Iron Lore Entertainment (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Características únicas Ambiente de la Antigüedad, miles de objetos de botín, jefes basados en la mitología, mejoras de calidad de vida en la Edición Aniversario

Titan Quest: Edición Aniversario es un fantástico ARPG de la vieja escuela que todo aficionado al género debería probar. Lanzado originalmente en 2006, la «Edición Aniversario» salió a la venta en 2016 con numerosas mejoras en la calidad de vida y actualizaciones gráficas. Los desarrolladores también han añadido compatibilidad con mods, un mejor modo multijugador y un reequilibrio de las habilidades, por lo que el lanzamiento nunca ha dado la sensación de ser un juego anticuado al que simplemente le han dado una nueva capa de pintura.

Lo que hace que este juego sea único es su ambientación en el Mundo Antiguo, donde cobran vida el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, Asia y la mitología nórdica. En lugar de abrirte paso a duras penas por otra mazmorra sombría y lúgubre, escalarás la Gran Muralla China, asaltarás templos griegos y deambularás por el valle del Nilo. Los escenarios lo hacen destacar tanto como el botín.

Tendrás que enfrentarte a bestias mitológicas. Si te gusta la historia antigua, te resultarán muy familiares. Derrota al imponente cíclope, aparta la mirada de las gorgonas, burla a hombres-bestia como los centauros y al amenazante perro del infierno, Cerbero. Cada unidad tiene su particularidad y te obliga a aprovechar los puntos fuertes de tu configuración: los centauros te acosan en masa, las gorgonas te inmovilizan y Cerbero pone a prueba tu resistencia.

El sistema de clases es impresionante y variado, con 36 clases posibles mediante combinaciones de doble especialización y Miles de objetos únicos y legendarios. La maestría está en Titan Quest donde realmente destaca: eliges dos árboles de habilidades y creas híbridos como un «Battlemage» o un «Spellbreaker». Es un sistema Diablo nunca se ha tocado, y eso hace que TQ and El amanecer de los Sombríostan rejugable.

Para más información La maestría «El sueño» me ayudó a enfrentarme a los enemigos gigantes que suelen abalanzarse sobre ti en los últimos actos. Solo con «Onda de distorsión» puedes abrirte paso entre las multitudes en los modos normal y épico.

Los gráficos anticuados se notan, pero se compensan con una experiencia de ARPG excepcional. Los movimientos resultan un poco lentos en comparación con los ARPG modernos, y recoger el botín puede resultar un poco torpe. La rutina de las últimas fases del juego es tan pesada como cabría esperar, sobre todo si buscas equipo de primera categoría o fórmulas de fabricación específicas.

Mi veredicto:Titan Quest tiene algunos defectos, pero sigue siendo uno de los ARPG con mayor rejugabilidad que hay. Las clases híbridas, los jefes inspirados en la mitología y la compatibilidad con mods lo mantienen vivo mucho más allá de su fecha de caducidad.

★ El mejor ARPG inspirado en la mitología Titan Quest: Edición Aniversario Compra en Eneba

8. Path of Exile 2 [El mejor ARPG moderno para los auténticos cazadores de botín]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (Acceso anticipado) / Lanzamiento completo: por confirmar Creador/es Grinding Gear Games Duración media de la partida Más de 50 horas Características únicas 12 clases jugables, configuraciones híbridas, campaña de 6 actos, árbol de habilidades pasivas ampliado, sistema de gemas de habilidades renovado, ligas de temporada y grinding en el mapa de endgame

Si estás buscando juegos como Path of Exile, Path of Exile 2 es una elección obvia. El juego aún se encuentra en acceso anticipado, por lo que no está tan pulido, pero te sumerge de nuevo en un universo familiar con gráficos y mecánicas mejorados, en un mundo sombrío y ávido de botín juego de rol de fantasíapaquete.

Vuelves a encontrarte en Wraeclast, donde resurge una amenaza siniestra y debes hacer frente a la Corrupción. Alimentación a través de Ethernet 2tiene unCampaña de seis actoscon más de100 entornos y un montón de jefes a los que derrotar. Los giros argumentales están mejor pulidos esta vez, y la campaña sirve tanto como punto de partida para los nuevos jugadores como de continuación para los veteranos.

Puedes formar un equipo con tus amigos 12 claseso combínalas para crear configuraciones híbridas únicas, como un guerrero de la muerte que maneja la magia o un druida experto en el uso del arco. El sistema de gemas de habilidades también se ha renovado, lo que te permite engarzar gemas de apoyo directamente en las gemas activas, en lugar de tener que buscar el equipo perfecto de 6 enlaces. Se trata de un cambio que mejora enormemente la experiencia de juego y hace que experimentar con configuraciones resulte mucho menos complicado.

Para más información No malgastes tus recursos desde el principio. Guarda tus orbes para la fase final del juego en lugar de gastarlos en mejorar el equipo. Te lo agradecerás más adelante, cuando la fabricación de objetos cobre importancia.

Hay mucho por descubrir y explorar enAlimentación a través de Ethernet 2un universo muy amplio, así que si buscas algo un poco más moderno, échale un vistazo a la secuela. Eso sí, prepárate para dedicarle muchas horas: GGG no ha suavizado su famosa y exigente búsqueda de botín. Te esperan complejos árboles de habilidades pasivas, ligas de temporada y un contenido de final de juego diseñado para que te pases cientos de horas farmando mapas.

Mi veredicto: Path of Exile 2 parece la versión perfecta del juego de rol de acción. Aunque todavía se encuentra en acceso anticipado, la renovación del sistema de gemas, la nueva campaña y la infinita variedad de configuraciones lo convierten en un digno sucesor. Si tienes paciencia con la rutina, te recompensará con creces.

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9. Las increíbles aventuras de Van Helsing: Versión definitiva [El mejor ARPG para cazar monstruos góticos]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es NeocoreGames Duración media de la partida 30-35 horas Características únicas 6 clases jugables, extensos árboles de habilidades, sistema de «Rage» con modificadores de habilidades, minijuego de defensa de torres, nivel máximo de 100 y modo de final de juego ampliado

Las increíbles aventuras de Van Helsing: Versión definitiva combina los tres títulos de la serie en una sola historia lineal. Básicamente, lo que obtienes es el total Van Helsing una saga en un solo paquete, así que no hay nada superfluo y la acción de caza de monstruos es máxima. Esto significa que tienes un montón de contenido ambientado en el mundo oscuro, sórdido y de estilo noir-gótico de Borgovia.

Gracias al poder de la magia y la ciencia, te metes en la piel de un cazador de monstruos para dar caza a criaturas sobrenaturales como hombres lobo, vampiros y demonios. El combate resulta muy satisfactorio, ya que cada tipo de monstruo te obliga a combinar hechizos, artilugios y trampas para sobrevivir, sobre todo cuando se presentan en hordas. Hay 6 clases jugables, cada uno con enormes y variados árboles de habilidades.

Además, el sistema «Rage» te ofrece tres modificadores de habilidades para añadir a tu arsenal. Estos modificadores pueden convertir una habilidad estándar en un devastador ataque de área o en un debuffer especializado, lo que añade una profundidad táctica que no me esperaba.

Sin embargo, lo que más me gustó de este juego es su singular minijuego de defensa de torres. No es solo un simple alarde: me encontré colocando trampas meticulosamente y experimentando con las oleadas de enemigos como un auténtico friki, y nunca me cansé de ello. Fue una experiencia adictiva: enfrentarme a legiones de enemigos mientras defendía mi guarida con trampas.

Para más información Acumula desde el principio habilidades centradas en las trampas que tengan modificadores de ira elevados. Esto convierte las secciones de defensa de torres en un espectáculo trepidante en el que te conviertes en un auténtico ejército de un solo hombre.

Y para terminar, hay una nuevalímite de nivel 100 ¡y un modo de final de juego actualizado para que tengas mucho por descubrir! El final de juego realmente recompensa la experimentación con diferentes clases y combinaciones de habilidades, lo que mantiene el interés mucho más allá de la historia principal.

Mi veredicto: Van Helsing: La versión definitiva da en el clavo con la fórmula del ARPG gótico gracias a un sistema de combate ingenioso, una variedad de clases alucinante y un toque de «tower defense» que realmente funciona. Si eres de los que tienen una lista personal de los los mejores juegos góticos, es muy fácil de añadir.

★ El mejor juego de rol de acción para cazar monstruos góticos Las increíbles aventuras de Van Helsing: Versión definitiva Compra en Eneba

10. Crónica [El mejor ARPG de pixel art con búsqueda de botín]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash, juego de exploración de mazmorras Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es Submundo Duración media de la partida 30 horas Características únicas 4 clases jugables, generación procedural de mazmorras, botín aleatorio, un vibrante estilo pixel art, un sistema de creación adictivo en las últimas fases del juego y 5 actos de campaña

Crónicaes una versión única del género ARPG con un estilo bastante sencillo y… un estilo artístico pixelado en 2D muy llamativo. Pero no te dejes engañar por los gráficos, CrónicaSu entrañable estilo artístico brilla en los combates. Cada partida en las mazmorras resulta fresca, trepidante y sorprendentemente profunda, lo que la convierte en una opción ideal para los aficionados a juegos de exploración de mazmorras hardcore.

Lo que hace que sea un auténtico placer jugar a este juego es su mecánica de juego. Crónicautiliza la generación procedural para los mapas y las mazmorras, lo que hace que cada partida sea única. Esto te obliga constantemente a adaptar tu estrategia, lo que hace que el juego resulte satisfactorio en lugar de repetitivo.

Tienes5 actuaciones de un tamaño considerable en la campaña, y 4 clases únicas: Templario, Berserker, Guardián y Brujo. Me encantaba el Guardián para las estrategias de «golpear y huir», pero el Berserker es una locura cuando se acumula el daño crítico. Prepárate para unas batallas caóticas que llenan toda la pantalla. Además, están muy bien equilibradas, así que no hay ninguna clase que parezca demasiado poderosa, y puedes jugar con el estilo de personaje que prefieras.

Para más información Céntrate en la artesanía desde el principio. Combinar objetos raros puede aumentar considerablemente tu daño infligido, sobre todo si juegas con el Brujo o el Berserker. Esto hace que los actos posteriores resulten mucho menos difíciles.

En definitiva, una búsqueda de botín muy satisfactoria, un montón de objetos únicos con poderes especiales y una fase final adictiva que recurre a mazmorras aleatorias, jefes finales y la creación de objetos para mantener el interés. La variedad de botín es sorprendentemente amplia, y jugar con las combinaciones de equipo se convirtió en mi parte favorita. Aunque me gustaría que la gestión del inventario fuera menos complicada.

Mi veredicto:Crónica Da en el clavo con la búsqueda de botín y la diversión generada proceduralmente sin resultar nunca pesado. Si te encantan los juegos de exploración de mazmorras rápidos y adictivos, con giros ingeniosos y montones de botín, este te mantendrá enganchado. El estilo pixel art, el combate fluido y las clases equilibradas lo convierten en una opción ideal para cualquiera que busque ese ambiente retro de los ARPG.

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11. El Slormancer [El mejor ARPG original para partidas cortas e intensas]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego RPG de acción, juego de exploración de mazmorras Plataformas PC Año de estreno 2021 (EA), 2025 (1.0) Creador/es Slormite Studios Duración media de la partida 15 horas Características únicas 3 clases jugables, generación procedural de mazmorras, botín aleatorio, un vibrante estilo pixel art, un sistema de creación adictivo en las últimas fases del juego y 5 actos de campaña

Por último, tenemos El Slormancer, con un diseño precioso y muy detallado Juego de rol de acción en 2D con estilo pixel art con mucha profundidad. El pixel art es nítido, con ingeniosas animaciones que dotan a cada monstruo de personalidad. Las trampas y los peligros del entorno te mantienen en vilo, haciendo que cada partida resulte impredecible y llena de tensión. El tono del juego es un poco extraño y disparatado, y recuerda a la franquicia Borderlands.

Al final, te pondrás en la piel de «The Slormancer» para salvar el reino con tres clases únicas. Todas ellas tienen estilos de juego distintos: una se centra en ataques rápidos y ágiles, otra se decanta por el control de masas a distancia y la última destaca en su papel de tanque y en la aplicación de efectos negativos. Esto hace que cambiar de personaje resulte realmente novedoso, en lugar de limitarse a repetir los mismos movimientos una y otra vez. Cada una cuenta con más de 200 habilidades, pasivas y mejoras, lo que te permite crear personajes muy elaborados con un amplio árbol de habilidades.

Para más información Prueba siempre diferentes combinaciones de árboles de habilidades entre partida y partida. Ciertas combinaciones de habilidades pasivas, sobre todo aquellas que mejoran la movilidad o el daño crítico, pueden cambiar por completo la forma de abordar las mazmorras generadas proceduralmente. Cambiar de clase principal a mitad de partida es una forma ingeniosa de superar a los jefes más difíciles.

El juego también cuenta con un sistema de mejoras «infinito» y un montón de botín, cada uno de los cuales puede tener efectos poderosos que cambian el rumbo de la partida y más 200 afijos únicos. El ritmo de obtención de botín me parece perfecto. Nunca te ves inundado de objetos sin valor, e incluso los objetos que consigues a mitad de partida pueden cambiar tu estrategia en un combate. Los jefes te obligan a veces a replantearte tu configuración sobre la marcha, lo cual resulta satisfactorio sin parecer injusto.

El Slormancer Utiliza la generación procedural, por lo que hay un montón de monstruos y jefes únicos con los que luchar. Los diseños procedurales no son solo un desorden aleatorio, sino que están pensados para fomentar la exploración, ya que a menudo esconden enemigos de élite o tesoros tras ingeniosos tramos de plataformas. Lo que me atrajo fueron los llamativos gráficos, pero la dinámica de juego, tan impresionante y divertida, me mantuvo jugando durante horas.

Mi veredicto:El Slormancer combina unos gráficos extravagantes y encantadores con una mecánica de juego de rol de acción (ARPG) realmente ingeniosa. Es divertido, táctico y sorprendentemente estratégico, lo que lo convierte en un destacado juego de rol de acción en 2D que premia la observación y la experimentación.

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Mi veredicto general

Todos los juegos de mi lista molan a su manera, pero si estás aquí por eso… Path of ExileSi te apetece dedicarte a la rutina de conseguir botín y a crear personajes sin pensar demasiado, aquí tienes una guía rápida sobre por dónde empezar.

Para disfrutar de un combate pulido y un mundo online lleno de vida → Diablo IV

Si te apetece un combate «hack-and-slash» elegante y moderno, un mundo enorme por explorar y contenido de final de juego de temporada que no deja de evolucionar, Diablo IV es la opción más segura para «lanzarse y engancharse».

Para profundizar en la personalización de las configuraciones de doble clase → El amanecer de los Sombríos

Si te encanta planificar configuraciones y experimentar con combinaciones de clases poco convencionales, El amanecer de los Sombríoses tu terreno de juego, con un montón de habilidades, una atmósfera intensa y un gran valor de rejugabilidad.

Para carreras cortas y intensas, con un ritmo constante → El reloj del infierno

Si quieres eso PoE esa adrenalina de limpiar la pantalla, pero en partidas cortas de roguelite, el temporizador y las partidas de riesgo-recompensa hacen que El reloj del infierno una elección perfecta para los amantes de la adrenalina.

Para partidas en solitario relajadas en busca de botín, con encantamientos y modificaciones → Torchlight II

Si buscas algo más ligero, fácil de aprender y con un gran potencial de rejugabilidad gracias a los mods, Torchlight II es la opción más cómoda para jugar en solitario a un ARPG.

Elijas lo que elijas, el juego «adecuado» al estilo PoE dependerá de lo que te apetezca: ¿prefieres un título moderno y pulido con servicio en línea, un paraíso para los fanáticos de las configuraciones, o simplemente un juego reconfortante basado en el botín?

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