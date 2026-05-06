Die 12 besten Spiele im Stil von „Dance Dance Revolution“, die man 2025 spielen sollte

Wenn du in den 90ern aufgewachsen bist und ein Fan der beliebten DDRWenn du also im Jahr 2026 lebst, bist du wahrscheinlich auf der Suche nach den besten Spielen wie Dance Dance Revolution. Auch wenn es diesen Tanz- und Rhythmus-Trend nicht gerade erfunden hat, so hat es ihn doch populär gemacht, was der Hauptgrund dafür ist, dass diese Titel heute so beliebt sind.

Um ehrlich zu sein, Titel wie DDR sind heutzutage viel fortschrittlicher und moderner geworden, daher ist es nur natürlich, dass die Menschen ihre Nostalgie mit einem modernen Touch wieder aufleben lassen möchten. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass es an der Zeit ist, meine Empfehlungen für die besten Dance Dance Revolution Schau dir die Alternativen an, die du dir heute besorgen solltest, und vergleiche sie mit dem Original.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Dance Dance Revolution“

Was Rhythmus-Spiele angeht, sind nicht alle gleich gut – was bedeutet, dass jedes auf seine Weise das Beste ist. Dennoch gibt es drei Titel, die ich in die Top 3 einordnen würde, da sie wirklich herausragen.

Just Dance 2025 Edition (2024) – Dies ist die ultimative partytaugliche Option mit Bewertungsfunktionen per Smartphone oder Kamera, die jedem zugänglich ist und gleichzeitig eine vollständige Choreografie für diejenigen bietet, die sich ernsthaft für das Tanzen begeistern. In the Groove (2004) – Dies ist wahrscheinlich der authentischste Nachfolger von Dance Dance Revolution, dank Funktionen wie den detaillierten Schrittanleitungen, der flexiblen Unterstützung für eigene Songs und vor allem dem Schwierigkeitsgrad. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ (2020/2022) – Dieses Rhythmus-Meisterwerk vereint atemberaubende visuelle Elemente mit einer riesigen Bibliothek an J-Pop- und Vocaloid-Titeln und ist damit ideal für alle, die sich mehr für ihre Fingerfertigkeit als für ihre Fußarbeit interessieren.

Das sind drei Titel, die derzeit die Spitze der Reimspiele darstellen, aber das heißt nicht, dass es nur diese gibt. Lies weiter, um meine Auswahl der besten Titel dieser Art zu entdecken DDR damit du auch 2026 noch voll im Flow bist.

Die 12 besten Spiele wie „Dance Dance Revolution“, die dich in Bewegung bringen

Von einem temperamentvollen Tanzwettbewerb in deinem Wohnzimmer bis hin zu den derzeit beliebten VR-Workouts – meine Liste verrät dir die besten Dance Dance Revolution Alternativen, die zeigen, dass dieser Bereich aktiver ist denn je. Schauen wir uns das genauer an.

1. Just Dance 2025 Edition [Das beste Partyspiel zum Tanzen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox X|S Erscheinungsjahr 2024 Mode Alleine, mit Freunden, Training Lieder Über 40 Standardtitel, über 300 über Just Dance+ Eingabe Joy-Con, Smartphone oder Kamera

UbisoftsJust Dance gibt es schon seit 2009, daher ist es kein Wunder, dass das Ausgabe 2025 steht heute auf dem Programm. Die Tatsache, dass es leicht zugänglich ist, ist einer der vielen Gründe, warum es bei allen Altersgruppen so beliebt ist.

Das Grundkonzept ist einfach: Man folgt den Bewegungen auf dem Bildschirm und versucht, sie so genau wie möglich nachzumachen, während das Spiel misst, wie gut man dabei ist. Dank der themenbezogenen Levels, der abwechslungsreichen Inhalte und der dynamischen Choreografie fühlt sich jede Trainingseinheit wie ein Konzert an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist leicht zugänglich, ideal für Partys und hält den DDR-Geist durch eine moderne Neuauflage am Leben

Was diese Option von einigen anderen unterscheidet, ist ihre Zugänglichkeit. Im Gegensatz zu einigen anderen Einträgen, die Sie auf dieser Liste finden, Just Dance 2025 Edition ist mehr als nur ein weiterer Konsolentitel. Mit der Kamera Ihres Smartphones können Sie dasselbe fesselnde Erlebnis genießen, wodurch es für die breite Masse zugänglich wird.

Dies ist ein Titel, den ich besonders dafür lobe, dass er unterschiedliche Zielgruppen anspricht, die alle gleichermaßen Freude daran haben werden. Von Großeltern bis hin zu Kindern – die ständig wachsende Sammlung bietet für jede Generation einen Song, zu dem man gerne tanzt.

Der einzige kleine Kritikpunkt ist, dass man ein Konto benötigt und den Verifizierungsprozess durchlaufen muss. Es gibt einige Dienste im Zusammenhang mit diesem Titel, die sich lohnen, aber für manche mag das mühsam sein. Sie müssen ihren Browser aufrufen, einige Angaben machen – und dabei wollen sie doch eigentlich nur tanzen.

Fazit: Wer nach etwas sucht, das jede gesellige Runde aufpeppen kann, sollte sich unbedingt Just Dance 2025 Edition.

2. In the Groove [Der beste Nachfolger von DDR im Arcade-Stil]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Arcade, PlayStation 2, Windows, Mac OS X Erscheinungsjahr 2004 Mode Einzel, Doppel, Marathon Lieder Rund 70 offizielle Karten, unbegrenzt durch benutzerdefinierte Pakete Eingabe 4-teiliges Tanzpad

Viele Menschen sind der Meinung, dass Im Groove als bester Nachfolger von „Dance Dance Revolution“, weshalb es heute den zweiten Platz auf meiner Liste einnimmt. Der Herausgeber griff den bereits beliebten Ansatz auf und gestaltete das Spiel im 4-Panel-Format. Um das Ganze aufzupeppen, haben die Entwickler fortgeschrittene Mechaniken wie „Hands“ und „Mines“ eingebaut, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen und das Spiel zu einem sehr technischen Titel machen. Das bedeutet, dass man präzise und kreativ sein muss, um hier zu glänzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist der authentischste und anspruchsvollste Nachfolger von DDR und daher bei eingefleischten Arcade-Fans sehr beliebt.

Da es sich um einen modernen Titel handelt, kannst du davon ausgehen, dass er mit den neuesten und besten Funktionen ausgestattet ist, die du dir nur wünschen kannst. Am wichtigsten sind dabei die von der Community gestalteten Inhalte, mit denen du Songs und Charts hinzufügen und deinen Wettbewerbsgeist ausleben kannst.

Ich würde sagen, dass „In the Groove“ ein Titel ist, der deine Fähigkeiten mit einigen der schwierigsten Charts, die je entwickelt wurden, auf die ultimative Probe stellt. Die Grafik ist insgesamt eher minimalistisch gehalten, sodass du dich ganz auf das Spielvergnügen konzentrieren kannst, anstatt dich von glitzernden Grafiken ablenken zu lassen.

Fazit: Hardcore-Spieler, die ihr Können unter Beweis stellen und auf die Probe stellen wollen, finden in „In the Groove“ genau das Richtige für sich.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC (Steam), Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 (Switch), 2022 (PC) Mode Solo, Playlist/Arcade Lieder Über 170 für den PC, etwa 100 für die Switch Eingabe Controller, Tastatur, Joy-Con (Switch)

Nicht jeder ist ein Fan von Bewegung, weshalb ich einen Titel wie Dance Dance Revolution, das sich an alle richtet, die flinke Finger haben. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ ist ein Titel, bei dem es um Eingaben wie Antippen, Gedrückthalten und Wischen geht und der beliebte Vocaloid- und J-Pop-Songs mit farbenfrohen und glanzvollen Animationsvideos kombiniert.

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente ist die riesige Songbibliothek, die den Nutzern verschiedene Schwierigkeitsgrade bietet – von anfängerfreundlich bis hin zu Profi-Niveau. Jeder Titel fühlt sich wie ein Konzert an, und jedes Konzert kann eine Herausforderung sein, die es zu meistern gilt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine Alternative, die eine hervorragende Grafik und eine riesige Spielebibliothek bietet und eine auf Tasten basierende Alternative zu Tanzmatten darstellt.

Obwohl es als schwierig eingestuft wird, ist es dennoch ein Spiel, das auch Anfängern Spaß macht. Es bietet von allem etwas und ist somit für alle Spieler unterhaltsam. Hinzu kommt, dass man eigene Playlists erstellen und seine Lieblingssongs genießen kann, was es zu einem hervorragenden Spiel macht. DDR Ersatz für die heutige Zeit.

Fazit:Wer Rhythmusspiele mit Popkultur-Bezug und einer Steuerung per Tastenbedienung mag, sollte sich das Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+einen Versuch.

4. Dance Central im Rampenlicht [Bestes Tanzspiel mit Bewegungssteuerung]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Xbox One (Kinect erforderlich) Erscheinungsjahr 2014 Mode Einzelspieler, Mehrspieler Lieder 10 im Basisumfang, über 50 mit DLC Eingabe Kinect-Bewegungserfassung

Offiziell wird Microsofts Kinect seit 2017 nicht mehr hergestellt, aber das heißt nicht, dass es keine Besitzer mehr gibt. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann ist das Dance Central im Rampenlicht ist die perfekte Ergänzung zu diesem Gerät, das bei dir zu Hause nie den Ruhm erfahren hat, den es verdient hätte. Im Grunde genommen ähnelt es „Just Dance“, bietet aber zumindest in technischer Hinsicht so viel mehr.

Es analysiert deine Bewegungen und bewertet deine Haltung, sodass du Belohnungen für präzises Timing oder eine perfekte Körperhaltung erhalten kannst. Obwohl es auf etwas älterer Hardware basiert, verfügt es über eine moderne Benutzeroberfläche und Choreografien, die manchmal fast schon zu realistisch wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es erfordert Präzision bei der Ausführung, was es anspruchsvoll und zugleich lohnend macht.

Auch wenn es für Anfänger nicht unmöglich ist, den Dreh rauszubekommen, würde ich es allen empfehlen, die ihre Fähigkeiten mit Hilfe eines Tanzes verbessern möchten Simulationsspiel und dabei trotzdem Spaß zu haben. Das Beste daran ist, dass es sich im Allgemeinen auf DLC stützt, was bedeutet, dass du dir deine eigene Sammlung ganz nach deinem Geschmack zusammenstellen kannst.

Fazit:Wer ein Kinect besitzt und seine Tanzkünste verbessern möchte, sollte keine Zeit verlieren und sich das Dance Central im Rampenlicht.

5. Pump It Up [Das beste K-Pop- und internationale Tanz-Arcade-Spiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Arcade, PC-Simulatoren, PlayStation 2, Xbox, PSP, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 1999 Mode Einzelspiel, Zweispiel, Koop Lieder Über 500 in modernen Fassungen Eingabe 5-teiliges Tanzpad

Unter den vielen Optionen wie DDR, es gibt einen aus Südkorea, und zwar Gib Gas!, das vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde. Es umfasst ein 5-Felder-Layout, darunter ein mittleres Feld mit Pfeilen, die einen dazu zwingen, Muster zu kreuzen und Ganzkörperbewegungen auszuführen.

Da es körperlich anstrengend ist, wird es bei denen, die gerade erst in dieses Genre einsteigen, wahrscheinlich nicht besonders beliebt sein. Mit genügend Engagement und Einsatz kann man jedoch ziemlich gut darin werden. Angesichts des Herkunftslandes kann man zudem davon ausgehen, dass viele K-Pop-Titel und einige internationale Hits dabei sind. Das bedeutet auch, dass man mit auffälligen Grafiken in Kombination mit LED-Lichtern rechnen kann, die das Gesamterlebnis noch spektakulärer machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet ein einzigartiges 5-Panel-Layout und verfügt über eine umfangreiche K-Pop-Bibliothek, die ein etwas anderes Erlebnis bietet.

Als Titel, der einen dazu anspornt, dazuzulernen und besser zu werden, ist dieses Spiel vielleicht nicht die beliebteste Wahl auf dieser Liste, aber es hat definitiv seinen Platz hier verdient. Der Herausgeber hat in den neueren Versionen einige Funktionen integriert, die das Spielerlebnis verbessern und die es sich lohnt, auszuprobieren.

Fazit:K-Pop-Fans, die sich einer Herausforderung stellen möchten, werden feststellen, dass Gib Gas! könnte für sie die richtige Wahl sein.

6. Beat Saber [Die beste VR-Rhythmus-DDR-Alternative]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC-VR (SteamVR, Oculus), PlayStation VR Erscheinungsjahr 2018 Mode Einzelspieler, Mehrspieler Lieder Über 30 im Grundspiel, Tausende über Mods verfügbar Eingabe VR-Bewegungs-Controller

Science-Fiction-Fans werden diese nächste Wahl lieben, da sie eine beliebte Filmreihe mit einem Rhythmusspiel verbindet. Beat SaberWie der Name schon sagt, handelt es sich bei diesem Spiel um einen Titel, bei dem man statt Controllern Lichtschwerter verwendet. Glaubt mir, ihr werdet niemals eine negative Rezension zu diesem Spiel finden.

Du zerschneidest mit virtuellen Lichtschwertern herannahende Blöcke und erzeugst so die Beats. Dabei musst du dich manchmal ducken und Hindernissen ausweichen, sodass sich das Ganze zu einem Ganzkörpertraining entwickeln kann. Für „Beat Saber“ benötigst du ein VR-Headset, sodass du in einen realistisch wirkenden Tanzwettbewerb eintauchst – ganz gleich, ob du alleine spielst oder vorhast, eine lange Multiplayer-Spielsitzung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das absolut beste VR-Spiel in diesem Genre und verbindet das Spielerlebnis zudem mit Star Wars.

Um dies zu unterstreichen, verfügt es über eine farbenfrohe Benutzeroberfläche mit Neonlichtern und futuristischer Ästhetik. Viele bezeichnen es als die beste rhythmische VR-Workout-Option, und ich muss ihnen zustimmen – dank der Kombination aus Suchtfaktor und Fitnessvorteilen. Und das Beste daran ist, dass es eine sehr aktive Modding-Community gibt, was bedeutet, dass dir Tausende von Tracks zur Auswahl stehen.

Fazit:Besitzer von VR-Headsets, die sich für Star Wars begeistern und nach einem rhythmischen Spiel suchen, das ein Ganzkörper-Workout bietet, sind hier genau richtig Beat Saber.

7. Ragnarock [Die beste DDR-Alternative für Rock- und Metal-Fans]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC-VR, Meta Quest Erscheinungsjahr 2021 Mode Einzelspieler, Mehrspieler (bis zu 8 Spieler) Lieder Über 30 Rock- und Metal-Songs Eingabe VR-Bewegungs-Controller (Schlagstöcke)

Meine nächste Wahl für die heutige Liste weicht von den üblichen Dance-Songs ab und richtet sich an alle, die Rock und Metal mögen. Ragnarock dreht sich um Kriegstrommeln, was es eindeutig in das Reich der Wikinger einordnet.

Bei diesem Spiel schlägst du während des Spielens im Takt deiner Lieblingssongs aus Rock und Metal auf die Trommel – das ist relativ einfach, aber körperlich anstrengend. Es verbindet das Schlagzeugspielen mit einem Rennspiel, was bedeutet, dass sich deine Geschwindigkeit und Kraft erhöhen, sobald du im richtigen Moment zuschlägst. Anfänger werden die Spielmechanik schnell verstehen und mit der Zeit besser werden, aber es ist nichts für jemanden, der erst in diese Art von Spielen einsteigen möchte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es steht ganz im Zeichen der Wikinger und dreht sich um das Trommeln, was es perfekt für Metal- und Rockfans macht.

Es bietet etwas Erfrischendes, was keines der anderen Spiele bietet. Einerseits beschränkt sich das Musikgenre im Vergleich zu den anderen Titeln auf dieser Liste auf einen recht kleinen Bereich. Hinzu kommt, dass es durch die nordisch inspirierten Inhalte und das trommelorientierte Spielerlebnis auf eine umfassende Bewegung des Oberkörpers ausgerichtet ist.

Fazit: Wer auf der Suche nach etwas Nischenhaftem ist, wie Rock und Metal, das nordische Optik mit intensiven Handbewegungen verbindet, wird begeistert sein Ragnarock.

8. Taiko no Tatsujin [Die beste trommelbasierte DDR-Alternative]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox X|S Erscheinungsjahr 2022 Mode Einzelspieler, Mehrspieler Lieder 76 Basis, DLC-Erweiterungen Eingabe Taiko-Trommel-Controller, Tasten

Ich setze die Reihe der Artikel zum Thema Schlagzeugspielen fort, doch dieser hier hat japanische Wurzeln. Taiko no Tatsujin ist ein rhythmisches Spiel mit einer Taiko-Trommel, bei dem es darum geht, im Takt der Noten zu bleiben, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Was das Spiel so reizvoll macht, ist die Tatsache, dass es ein Erfolgserlebnis bietet, besonders wenn man die Trommel genau im richtigen Moment trifft. Es ist farbenfroh und lebhaft, was es auch für die jüngere Generation sehr attraktiv macht, sodass es mehr ist als nur ein weiteres Spiel für die Xbox Series X|S oder Switch-Fitnessspiel. Apropos, es ist nicht der schwierigste Titel auf dieser Liste, daher kann es ein Spaß für die ganze Familie oder eine Gruppe von Freunden sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist fröhlich und basiert auf Trommelrhythmen, was bedeutet, dass es leicht zu lernen ist und Spaß macht, es zu beherrschen.

Mit einem abwechslungsreichen Soundtrack, der von J-Pop über Anime bis hin zu klassischen Remixen reicht, kombiniert mit einer intuitiven Steuerung über den speziellen Controller oder einen herkömmlichen Controller, ist „Taiko no Tatsujin“ ein Titel, der es definitiv verdient, auf dieser Liste zu stehen. Als Bonus schalten Dienste wie ein „Taiko Music Pass“-Abonnement in deinem Konto eine umfangreichere Bibliothek frei. Wenn du dir Sorgen um die Sicherheit machst, kannst du das Spiel offline genießen und musst dir keine Gedanken machen.

Fazit:Wenn du ein Fan von fröhlichen, rhythmischen DDR eine Alternative, die zugänglich ist und immer wieder Freude bereitet, Taiko no Tatsujin ist genau das Richtige, um dir jede Menge Spaß zu bieten.

9. DJMax Respect V [Die beste Hardcore-Rhythmus-Challenge]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC (Steam), Xbox One, Xbox X|S Erscheinungsjahr 2017 (PS4), 2019 (PC), 2022 (Xbox) Mode Einzelspieler, Online-Mehrspieler (bis zu 7 Spieler) Lieder Über 150 im Basis-Spiel, zusätzlich durch DLC-Erweiterungen Eingabe Tastatur, Controller

Ich habe bereits zahlreiche einsteigerfreundliche Titel vorgestellt, doch der nächste richtet sich an diejenigen, die etwas Anspruchsvolleres suchen. DJMax Respect V ist eines, das deine Ausdauer nicht auf die Probe stellt. Stattdessen wird es dank der Spielmechanik deine Reaktionszeit auf die Probe stellen, da du die Noten auf dem Notenfeld treffen musst, was unter Umständen erfordert, dass du bis zu 8 Noten gleichzeitig triffst.

Die Soundtrack-Sammlung ist riesig und umfasst Rock, Hip-Hop, EDM und vieles mehr. Hinzu kommen mehrere Schwierigkeitsstufen, was bedeutet, dass ich das Spiel zwar nicht als besonders anfängerfreundlich bezeichnen würde, man es aber dennoch meistern kann, wenn man genügend Zeit und Mühe investiert. Und um ehrlich zu sein, wirst du das wahrscheinlich auch tun – dank des Ranglistensystems, das dich für das Erreichen deiner Ziele belohnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die anspruchsvollste Variante, aber perfekt für alle, die sie meistern wollen.

Ich will ehrlich sein: Wenn du so etwas noch nie gespielt hast, wirst du am Anfang wahrscheinlich nicht viel Spaß daran haben – zumindest nicht, bis du den Dreh raus hast. Sobald du das geschafft hast, DJMax Respect V kann eine der bereicherndsten Erfahrungen überhaupt sein.

Fazit:Es gibt einige Titel, bei denen der Einstieg recht schwierig ist, und DJMax Respect V ist einer davon, weshalb du dir überlegen solltest, ob du bereits Erfahrung hast oder vorhast, dich intensiv mit dieser Nische zu beschäftigen.

10. Spin Rhythm XD [Die beste DDR-Alternative mit Schwerpunkt auf EDM]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, macOS, Linux, optional VR Erscheinungsjahr 2023 Mode Solo, benutzerdefinierte Wiedergabelisten Lieder Über 60 Titel Eingabe Maus, Tastatur, Controller, MIDI-DJ-Ausrüstung

Auch wenn es sich hierbei um eine Liste von DDR-ähnliche Alternativen, Spin Rhythm XD ist ein Spiel, das einen etwas anderen Ansatz verfolgt. Du musst dich darauf konzentrieren, Noten anzutippen, Beats zu wischen und Farben aufeinander abzustimmen, während du deine Lieblings-EDM-Songs hörst.

Angesichts der Art der Musik kannst du davon ausgehen, dass das Steuerungssystem darauf ausgelegt ist, dir das Gefühl zu geben, ein DJ zu sein. Darüber hinaus sorgen die Neon-Effekte in Kombination mit den Soundtracks für eine partyähnliche Atmosphäre – genau das, was EDM-Fans suchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verfügt über ein innovatives Drehregler-System und richtet sich an EDM-Fans.

Der Drehregler ist das Herzstück des Spiels, was bedeutet, dass du einige Aspekte im Auge behalten musst, um alles richtig zu machen. Das Drehen des Reglers in Kombination mit Tippen und Wischen erfordert eine gute Hand-Augen-Koordination, damit du jeden Track meistern kannst. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, besonders wenn du schon viele Rhythmusspiele gespielt hast.

Fazit: Spin Rhythm XD ist wahrscheinlich die beste Wahl, die ich EDM-Fans empfehlen würde, die auf der Suche nach etwas sind, das ein bisschen anders ist.

11. Audio-Surf [Das beste Rhythmusspiel – mit deiner eigenen Musik]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2008 Mode Solo, Online-Ranglisten Lieder Unbegrenzt Eingabe Tastatur, Maus

Ein weiteres beliebtes Indie-Titel In dieser Nische ist es ein Anbieter, der etwas anderes bietet als die anderen. Audio-Surfvereint die wichtigsten Elemente eines Rhythmus- und eines Rätselspiels und ermöglicht es dir gleichzeitig, deine eigene Bibliothek zu nutzen.

Du steuerst ein Luftkissenfahrzeug durch eine Strecke, die sich je nach dem von dir ausgewählten Song wellt, krümmt und verändert. Das Ziel ist es, die farbigen Blöcke einzusammeln, um Punkte zu sammeln, und das Beste daran ist, dass jede Strecke aus dem von dir ausgewählten Song generiert wird, sodass du das Spiel in vollen Zügen genießen kannst, ohne auf Online-Dienste angewiesen zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du kannst deine eigene Bibliothek als Grundlage nutzen, das heißt, du kannst so viel und so lange Freude daran haben, wie du neue Songs hinzufügst.

Das Besondere daran ist, dass du so viel spielen kannst, wie du willst, da es keine integrierte Bibliothek gibt. Wenn du 1 Million Songs hast, stehen dir 1 Million Levels zur Verfügung. Es ist ein spannendes Erlebnis, denn du findest heraus, welcher Song die anspruchsvollste Strecke ergibt, und versuchst ständig, deine Punktzahl zu verbessern.

Fazit: Wenn du auf der Suche nach etwas bist, das sich deinem Musikgeschmack anpasst, Audio-Surfist eine hervorragende Wahl, selbst für diejenigen, die in diesem Bereich noch keine erfahrenen Kenner sind.

12. Groove Coaster [Bester visueller Arcade-Rail-Shooter-Rhythmus]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Arcade, iOS, Android, PC (Steam), Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 (iOS), 2018 (PC), 2019 (Switch) Mode Einzelspieler, Mehrspieler Lieder Über 30 Grundspiele, zusätzlich mit DLC-Erweiterungen Eingabe Controller, Touchscreen, BOOSTER-Arcade-Controller

Zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Option, bei der verschiedene Rhythmusstile miteinander kombiniert werden. Groove Coaster gehört zu den besten Rhythmusspielefür alle, die das Arcade-Element lieben. Es gibt eine kurvenreiche Strecke, auf der du tippen, gedrückt halten oder wischen musst, um dem Song und dem Rhythmus zu folgen – je präziser du bist, desto mehr Punkte bekommst du.

Aber das ist noch lange nicht alles. Passend zu diesem dynamischen Erlebnis bietet die visuelle Gestaltung eine Fülle von Lichtern, Farben und Klängen, die dich voll und ganz in das Geschehen eintauchen lassen. Was mir daran besonders gefällt, ist, dass es zwar auffällig ist, aber dennoch keine Reizüberflutung verursacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beeindruckende Grafik und Rail-Shooter-Mechanik, die Musik in ein 3D-Meisterwerk verwandeln.

Was den Schwierigkeitsgrad angeht, habe ich gemischte Gefühle, die jedoch positiv sind. Im Allgemeinen ist es nicht allzu schwer zu erlernen, aber es kann eine Herausforderung sein, darin ein Profi zu werden. Dennoch spornt es einen dazu an, besser zu werden. Außerdem bieten die Netzwerkdienste von Taito ein hochwertiges und fesselndes Erlebnis.

Fazit: Groove Coaster bietet eine gelungene Mischung aus anspruchsvollen, mitreißenden und unterhaltsamen Elementen, weshalb ich es jedem empfehlen würde, insbesondere J-Pop- und EDM-Fans.

Mein Fazit

Heute stelle ich euch 12 Alternativen vor, die dem Original alle in nichts nachstehen und die gesamte Bandbreite abdecken – von nervenaufreibend Tanzduell bis hin zu einer lockeren Cardio-Einheit. Bei so viel Auswahl – wie trifft man da die richtige Entscheidung? Die gute Nachricht ist, dass es für jeden Spielertyp das passende Spiel gibt. Deshalb möchte ich euch meine Empfehlungen für die verschiedenen Rhythmus-Spieler unter euch vorstellen.

Für Neulinge: Just Dance 2025 Edition . Es ist vielleicht nicht das einfachste auf der Welt, aber es eignet sich dennoch hervorragend für alle, die in diese Nische einsteigen möchten.

. Es ist vielleicht nicht das einfachste auf der Welt, aber es eignet sich dennoch hervorragend für alle, die in diese Nische einsteigen möchten. Für Arcade-Fans: Im Groove . Das kommt DDR wahrscheinlich am nächsten, weil es anspruchsvoll ist, aber trotzdem endlosen Spielspaß bietet.

. Das kommt DDR wahrscheinlich am nächsten, weil es anspruchsvoll ist, aber trotzdem endlosen Spielspaß bietet. Für Besitzer von VR-Geräten: Beat Saber . Dieses Spiel ist nicht nur am besten für VR geeignet, aber es ist auch eine der anspruchsvolleren Übungen auf dieser Liste, also mach dich auf ein ordentliches Training gefasst.

. Dieses Spiel ist nicht nur am besten für VR geeignet, aber es ist auch eine der anspruchsvolleren Übungen auf dieser Liste, also mach dich auf ein ordentliches Training gefasst. Für J-Pop- und Anime-Fans: Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ . Die Spielbibliothek, kombiniert mit dem Spielprinzip und der faszinierenden Grafik, macht das Spiel zu einer hervorragenden Wahl für diese Spielergruppe.

. Die Spielbibliothek, kombiniert mit dem Spielprinzip und der faszinierenden Grafik, macht das Spiel zu einer hervorragenden Wahl für diese Spielergruppe. Für die persönliche Bibliothek: Audio-Surf. Es gibt Leute, die gerne ihre eigene persönliche Bibliothek nutzen möchten, und dies ist dafür die absolut beste Lösung.

Häufig gestellte Fragen