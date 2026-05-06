Los 12 mejores juegos similares a Dance Dance Revolution para jugar en 2025

Si creciste en los años 90 y eras fan de la popular DDR, entonces, si vives en 2026, es probable que estés buscando los mejores juegos como Dance Dance Revolution. Aunque no fue precisamente quien inventó la moda del baile y el ritmo, sí que la popularizó, y esa es la razón principal por la que estos títulos siguen siendo tan populares hoy en día.

Para ser justos, títulos como DDR hoy en día se han vuelto mucho más avanzadas y modernas, por lo que es lógico que la gente quiera revivir la nostalgia con un toque moderno. Por eso hemos decidido que es un buen momento para repasar las mejores opciones Dance Dance Revolution alternativas que deberías adquirir hoy mismo y comprueba cómo se comparan con el original.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Dance Dance Revolution

En lo que respecta a los juegos de ritmo, no todos son iguales, lo que significa que cada uno destaca a su manera. Dicho esto, hay tres títulos que situaría entre los tres mejores, ya que son los que realmente destacan.

Just Dance Edición 2025 (2024) — Esta es la opción ideal para fiestas, con funciones de puntuación a través del móvil o la cámara, lo que la hace accesible para todo el mundo, al tiempo que ofrece coreografías completas para aquellos que se toman el baile en serio. En la onda (2004) — Probablemente sea el sucesor más auténtico de Dance Dance Revolution, gracias a características como las tablas de pasos técnicas, la compatibilidad flexible con canciones personalizadas y, sobre todo, su nivel de dificultad. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ (2020-2022) — Esta obra maestra del ritmo combina un contenido visual deslumbrante con una enorme biblioteca de J-Pop y Vocaloid, lo que la hace perfecta para aquellos que se interesan más por el movimiento de los dedos que por el de los pies.

Estas son tres opciones que representan lo mejor de los juegos de rimas en la actualidad, pero eso no significa que sean las únicas. Sigue leyendo para descubrir mis recomendaciones de los mejores títulos similares a DDR para que sigas disfrutando en 2026.

Los 12 mejores juegos parecidos a Dance Dance Revolution para ponerte en movimiento

Desde un animado duelo de baile en tu salón hasta los populares entrenamientos de realidad virtual de hoy en día, mi lista te descubrirá lo mejor Dance Dance Revolution alternativas, lo que demuestra que este nicho está más activo que nunca. Vamos a profundizar en el tema.

1. Just Dance Edición 2025 [El mejor juego de baile para fiestas]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox X|S Año de publicación 2024 Moda Solo, Fiesta, Entrenamiento Canciones Más de 40 canciones básicas y más de 300 a través de Just Dance+ Entrada Joy-Con, smartphone o cámara

De UbisoftJust Dance existe desde 2009, así que no es de extrañar que el Edición 2025 está en la lista de hoy. El hecho de que sea accesible es una de las muchas razones por las que gusta tanto a personas de todas las edades.

La idea general es sencilla. Solo tienes que seguir los movimientos que aparecen en pantalla e intentar imitarlos lo mejor posible, mientras el juego evalúa tu rendimiento. Las fases temáticas, el contenido dinámico y las coreografías animadas hacen que cada sesión parezca un concierto.

Por qué lo elegimos Es accesible, ideal para fiestas y mantiene vivo el espíritu de DDR a través de una versión moderna

Una cosa que distingue a esta opción de algunas de las demás es su accesibilidad. A diferencia de otras opciones que verás en esta lista, Just Dance Edición 2025 es mucho más que un simple juego para consola. Puedes usar la cámara de tu smartphone y disfrutar de la misma experiencia inmersiva, lo que lo pone al alcance de todo el mundo.

Este es un título que recomendaría por reunir a diferentes tipos de público que lo disfrutarán por igual. Desde los abuelos hasta los niños, su catálogo, en constante crecimiento, cuenta con canciones al ritmo de las cuales todas las generaciones estarán encantadas de bailar.

La única pequeña pega es que hay que crear una cuenta y pasar por el proceso de verificación. Hay algunos servicios relacionados con este título que merecen la pena, pero para algunos puede resultar una molestia. Tendrán que abrir el navegador, introducir algunos datos, y lo único que quieren es bailar.

Veredicto final: Quienes busquen algo con lo que animar cualquier reunión social deberían sin duda echar un vistazo a Just Dance Edición 2025.

2. In the Groove [El mejor sucesor de DDR al estilo arcade]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Arcade, PlayStation 2, Windows, Mac OS X Año de publicación 2004 Moda Individual, Por equipos, Maratón Canciones Alrededor de 70 cartas oficiales; sin límite gracias a los paquetes personalizados Entrada Alfombrilla de baile de 4 paneles

Mucha gente piensa que En la onda como el mejor sucesor de Dance Dance Revolution, por lo que hoy ocupa el segundo puesto de mi lista. La editorial apostó por un enfoque ya muy popular y lo diseñó con un formato de cuatro paneles. Para darle más emoción, los desarrolladores incluyeron mecánicas avanzadas como las manos y las minas, que aumentan la dificultad y convierten a este juego en un título muy técnico. Esto significa que hay que ser preciso y creativo para destacar en él.

Por qué lo elegimos Es el sucesor más auténtico y exigente de DDR, lo que lo hace muy popular entre los aficionados incondicionales de los juegos de arcade.

Dado que se trata de un título moderno, puedes esperar encontrar las últimas y mejores funciones que cabría esperar. La más importante es el contenido creado por la comunidad, que te permite añadir canciones y clasificaciones, lo que fomenta tu espíritu competitivo.

Yo diría que «In the Groove» es un juego que pondrá a prueba tus habilidades al máximo con algunas de las partituras más difíciles que se han creado jamás. Los gráficos son, en general, minimalistas, lo que significa que te centras en disfrutar del juego en lugar de en unos gráficos llamativos.

Veredicto final: Los jugadores empedernidos que quieran demostrar y poner a prueba sus habilidades encontrarán en In the Groove la opción perfecta para ellos.

3. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ [El mejor juego rítmico de estrellas del pop con controles de botones]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC (Steam), Nintendo Switch Año de publicación 2020 (Switch), 2022 (PC) Moda Solo, Lista de reproducción/Arcade Canciones Más de 170 para PC y unas 100 para Switch Entrada Mando, teclado, Joy-Con (Switch)

No a todo el mundo le gusta moverse, por eso he elegido un título como Dance Dance Revolution, dirigido a quienes tienen dedos ágiles. Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ es un título que gira en torno a acciones como tocar, mantener pulsado y deslizar el dedo, y que incluye temas populares de Vocaloid y J-Pop combinados con vídeos animados llenos de color y brillo.

Uno de los principales atractivos es su enorme biblioteca de canciones, que ofrece a los usuarios distintos niveles de dificultad, desde los más sencillos para principiantes hasta los más avanzados para expertos. Cada tema parece un concierto, y completar cada uno de ellos puede suponer todo un reto.

Por qué lo elegimos Es una alternativa que ofrece unos gráficos excelentes, una biblioteca enorme y constituye una opción basada en botones frente a las alfombrillas de baile.

A pesar de estar clasificado como difícil, es un juego que incluso los jugadores novatos podrán disfrutar. Ofrece un poco de todo, lo que lo hace entretenido para todos los jugadores. Además, la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas y disfrutar de tus canciones favoritas lo consolida como un excelente DDR una alternativa para la era moderna actual.

Veredicto final:Quienes disfrutan de los juegos rítmicos con un toque de cultura pop, combinados con una mecánica basada en botones, no deberían perderse el Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+intentarlo.

4. Dance Central: En primer plano [El mejor juego de baile con control de movimiento]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Xbox One (se requiere Kinect) Año de publicación 2014 Moda Individual, Multijugador Canciones 10 en la versión básica, más de 50 con el contenido descargable Entrada Seguimiento de movimiento con Kinect

Oficialmente, el Kinect de Microsoft dejó de fabricarse en 2017, pero eso no significa que ya no haya gente que lo tenga. Si tú eres uno de ellos, entonces el Dance Central: En primer plano es la opción perfecta para combinar con este dispositivo que nunca ha tenido el reconocimiento que se merece en tu casa. En esencia, es similar a Just Dance, pero ofrece mucho más, al menos en lo técnico.

Analiza tus movimientos y evalúa tu técnica, lo que significa que puedes obtener recompensas por sincronizar tus movimientos con precisión o colocar tu cuerpo de forma perfecta. A pesar de que para funcionar se basa en un hardware algo antiguo, cuenta con una interfaz moderna y unas coreografías que, en ocasiones, pueden parecer demasiado reales.

Por qué lo elegimos Requiere precisión en los movimientos, lo que lo convierte en una actividad exigente y, al mismo tiempo, gratificante.

Aunque no es imposible que los principiantes le cojan el truco, lo recomendaría a quienes estén interesados en mejorar sus habilidades con la ayuda de un profesor de baile juego de simulación sin dejar de divertirte. Lo mejor es que, por lo general, se basa en contenidos descargables, lo que significa que puedes crear tu propia colección según tus gustos.

Veredicto final:Las personas que tengan un Kinect y quieran mejorar sus pasos de baile no deberían perder el tiempo y hacerse con el Dance Central: En primer plano.

5. Pump It Up [El mejor juego de arcade de baile de K-Pop e internacional]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Máquinas recreativas, simuladores para PC, PlayStation 2, Xbox, PSP, dispositivos móviles Año de publicación 1999 Moda Individual, Doble, Cooperativa Canciones Más de 500 en versiones modernas Entrada Alfombrilla de baile de 5 paneles

Entre las muchas opciones como DDR, hay uno de Corea del Sur, y es ¡A por todas!, publicado hace más de 20 años. Presenta un diseño de cinco paneles, incluido un panel central con flechas que te obligan a cruzar patrones y a realizar movimientos de todo el cuerpo.

Al ser físicamente exigente, es probable que no sea el juego preferido de quienes se están iniciando en este género. Dicho esto, con suficiente dedicación y esfuerzo, puedes llegar a dominarlo bastante bien. Además, teniendo en cuenta el país de origen, puedes esperar encontrar muchos temas de K-pop, entre los que se incluyen algunos éxitos internacionales. Esto también significa que disfrutarás de unos gráficos llamativos combinados con luces LED para que la experiencia general resulte aún más espectacular.

Por qué lo elegimos Ofrece un diseño único de cinco paneles y cuenta con una amplia biblioteca de K-pop que proporciona una experiencia ligeramente diferente.

Aunque se trata de un título que te anima a aprender y a mejorar, puede que no sea la opción más popular de esta lista, pero sin duda merece estar aquí. La editorial ha incluido algunos servicios en las versiones más recientes para mejorar la experiencia, y vale la pena echarles un vistazo.

Veredicto final:Los aficionados al K-pop que busquen un reto descubrirán que ¡A por todas! podría ser la opción adecuada para ellos.

6. Beat Saber [La mejor alternativa de DDR para realidad virtual]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC VR (SteamVR, Oculus), PlayStation VR Año de publicación 2018 Moda Individual, Multijugador Canciones Más de 30 de serie, miles disponibles a través de mods Entrada Mandos de movimiento para realidad virtual

A los aficionados a la ciencia ficción les va a encantar esta próxima propuesta, ya que combina una franquicia muy popular con un juego rítmico. Beat Saber, como su nombre indica, es un juego en el que, en lugar de usar mandos, se utilizan sables láser. Créeme, nunca encontrarás una crítica negativa sobre este juego.

Utilizas sables láser virtuales para cortar los bloques que se te acercan, creando así los ritmos. Durante el juego, habrá momentos en los que tendrás que agacharte y esquivar obstáculos, lo que significa que puede convertirse en un entrenamiento para todo el cuerpo. Para jugar a Beat Saber, necesitarás unas gafas de realidad virtual, lo que te permitirá sumergirte en una batalla de baile de aspecto realista, tanto si juegas en solitario como si tienes pensado organizar una larga sesión de juego multijugador.

Por qué lo elegimos Es, sin duda, el mejor juego de realidad virtual de este género, y además combina esa experiencia con el universo de Star Wars.

Para respaldar esto, está diseñado con una interfaz colorida que incluye luces de neón y una estética futurista. Muchos lo consideran la mejor opción de entrenamiento rítmico en realidad virtual, y yo estoy de acuerdo, gracias a la combinación de adicción y beneficios para la salud. Y lo mejor de todo es que cuenta con una comunidad de modding muy activa, lo que significa que tienes miles de pistas entre las que elegir.

Veredicto final:Los propietarios de gafas de realidad virtual a los que les guste «Star Wars» y busquen un juego rítmico que les permita hacer ejercicio con todo el cuerpo no tienen más que echar un vistazo a Beat Saber.

7. Ragnarock [La mejor alternativa a DDR para los aficionados al rock y al metal]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC VR, Meta Quest Año de publicación 2021 Moda Para un jugador, multijugador (hasta 8 jugadores) Canciones Más de 30 temas de rock y metal Entrada Mandos de movimiento para realidad virtual (baquetas)

Mi siguiente elección para la lista de hoy se aleja de los temas de baile habituales y está dirigida a los aficionados al rock y al metal. Ragnarock gira en torno a los tambores de guerra, lo que la sitúa de lleno en territorio vikingo.

Este es el tipo de juego en el que te pasarás el rato tocando tus temas favoritos de rock y metal mientras juegas; es relativamente sencillo, pero físicamente exigente. Combina la mecánica de tocar la batería con las carreras, lo que significa que, al golpear, tu velocidad y potencia aumentan, siempre y cuando el golpe sea a tiempo. Los principiantes acabarán dominando la mecánica y mejorando con el tiempo, pero no es un juego para alguien que quiera iniciarse en este género.

Por qué lo elegimos Tiene una temática vikinga y se centra en la percusión, lo que lo hace perfecto para los aficionados al metal y al rock.

Ofrece algo novedoso que ninguno de los demás tiene. Por un lado, propone un género musical bastante limitado en comparación con las demás opciones de esta lista. Además, su contenido de inspiración nórdica y su experiencia centrada en los tambores hacen que se centre en la actividad de la parte superior del cuerpo.

Veredicto final: A quienes busquen algo más específico, como el rock y el metal, que combine una estética nórdica con movimientos de manos intensos, les encantará Ragnarock.

8. Taiko no Tatsujin [La mejor alternativa a DDR basada en la batería]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox X|S Año de publicación 2022 Moda Individual, Multijugador Canciones 76 juegos básicos, expansiones de DLC Entrada Controlador de tambor taiko, botones

Sigo con la racha de artículos sobre batería, pero este tiene raíces japonesas. Taiko no Tatsujin es un juego rítmico en el que se utiliza un tambor taiko, lo que significa que tu objetivo es sincronizarte con las notas que ves en la pantalla.

Lo que lo hace tan encantador es que resulta gratificante, sobre todo cuando tocas la nota del tambor justo en el momento adecuado. Es colorido y llamativo, lo que también lo hace muy atractivo incluso para los más jóvenes, por lo que es mucho más que otra Xbox Series X|S o Juego de fitness para Switch. Por cierto, no es la propuesta más difícil de esta lista, así que puede ser divertida para toda la familia o un grupo de amigos.

Por qué lo elegimos Es alegre y se basa en los tambores, lo que significa que es fácil de aprender y divertido de dominar.

Con una banda sonora muy variada, que abarca desde el J-pop y el anime hasta remezclas de música clásica, y combinada con una experiencia intuitiva tanto con el mando específico como con uno convencional, «Taiko no Tatsujin» es una opción que sin duda merece estar en esta lista. Además, servicios como la suscripción a Taiko Music Pass en tu cuenta te permiten acceder a una biblioteca más amplia. Si te preocupa la seguridad, puedes disfrutar del juego sin conexión y sin preocupaciones.

Veredicto final:Si te gusta la música alegre y rítmica DDR una alternativa accesible que se puede disfrutar una y otra vez, Taiko no Tatsujin es el que te proporcionará toda la diversión que puedas desear.

9. DJMax Respect V [El mejor desafío de ritmo hardcore]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC (Steam), Xbox One, Xbox X|S Año de publicación 2017 (PS4), 2019 (PC), 2022 (Xbox) Moda Para un jugador, multijugador online (hasta 7 jugadores) Canciones Más de 150, además de las expansiones de contenido descargable Entrada Teclado, mando

Ya he mencionado muchos títulos aptos para principiantes, pero el siguiente está dirigido a quienes buscan algo un poco más difícil. DJMax Respect V no es uno de esos que pondrá a prueba tu resistencia. En cambio, pondrá a prueba tu velocidad de reacción gracias a la mecánica del juego, en la que tendrás que pulsar las notas de la partitura, lo que puede requerir que pulses hasta 8 notas a la vez.

La colección de bandas sonoras es enorme e incluye rock, hip-hop, EDM y mucho más. Además, hay varios niveles de dificultad, lo que significa que, aunque no lo consideraría la opción más adecuada para principiantes, se puede llegar a dominar si se le dedica el tiempo y el esfuerzo necesarios. Y, para ser sinceros, probablemente lo harás, gracias al sistema de clasificación, que te recompensará por dar en el blanco.

Por qué lo elegimos Es la opción más profunda y exigente, pero perfecta para quienes desean dominarla.

Voy a ser sincero: si nunca has jugado a algo así, probablemente no te lo pasarás muy bien al principio, al menos hasta que empieces a dominarlo. Una vez que lo hagas, DJMax Respect V puede ser una de las experiencias más gratificantes que se puedan vivir.

Veredicto final:Hay algunos títulos que tienen una curva de aprendizaje bastante pronunciada, y DJMax Respect V es uno de ellos, por lo que deberías plantearte si eres un experto en la materia o si realmente tienes intención de adentrarte en este nicho.

10. Spin Rhythm XD [La mejor alternativa a DDR centrada en la música EDM]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, macOS, Linux, realidad virtual opcional Año de publicación 2023 Moda Solo, listas de reproducción personalizadas Canciones Más de 60 temas Entrada Ratón, teclado, mando, equipo MIDI para DJ

Aunque se trata de una lista de DDRalternativas similares, Spin Rhythm XD es uno que adopta un enfoque ligeramente diferente. Tendrás que concentrarte en tocar notas, marcar el ritmo con un movimiento rápido y alinear colores mientras escuchas tus temas favoritos de EDM.

Teniendo en cuenta el tipo de música, el sistema de control está pensado para que te sientas como un DJ. Además, los efectos visuales de neón, combinados con las bandas sonoras, crean un ambiente festivo, que es justo lo que buscan los aficionados al EDM.

Por qué lo elegimos Cuenta con un innovador sistema de control giratorio y está dirigido a los aficionados al EDM.

El controlador giratorio es la estrella del juego, lo que significa que tendrás que dominar varios aspectos para hacerlo todo bien. Girar el dial mientras tocas y deslizas el dedo requiere una buena coordinación de las manos para asegurarte de superar cada pista con éxito. Cuesta un poco acostumbrarse, sobre todo si has jugado a muchos títulos rítmicos.

Veredicto final: Spin Rhythm XD Probablemente sea la mejor opción que recomendaría a los aficionados al EDM que busquen algo un poco diferente.

11. Audio Surf [El mejor juego rítmico con tu propia música]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PC Año de publicación 2008 Moda Solo, clasificaciones online Canciones Ilimitado Entrada Teclado, ratón

Otra opción muy popular juego independiente en este sector es aquel que ofrece algo un poco diferente a lo que ofrecen los demás. Audio Surfcombina las principales características de un juego rítmico y de puzles, a la vez que te permite utilizar tu biblioteca personal.

Conduces un aerodeslizador por una pista que vibra, se curva y cambia según la canción que hayas elegido. El objetivo es recoger los bloques de colores para sumar puntos, y lo mejor es que cada pista se genera a partir de la canción que has elegido, lo que te permite disfrutarla al máximo sin necesidad de servicios externos.

Por qué lo elegimos Puedes utilizar tu propia biblioteca como base, lo que significa que podrás disfrutarla tanto como quieras o mientras sigas añadiendo nuevas canciones.

Lo más singular de este juego es que puedes jugar todo lo que quieras, ya que no cuenta con una biblioteca integrada. Si tienes un millón de canciones, dispones de un millón de niveles que descubrir. Es una experiencia emocionante, porque vas descubriendo qué canción da lugar a la pista más exigente y estarás constantemente intentando mejorar tu puntuación.

Veredicto final: Si buscas algo que se adapte a tus gustos musicales, Audio Surfes una opción excelente, incluso para quienes no son expertos en este sector.

12. Groove Coaster [El mejor juego de disparos sobre raíles con ritmo y gráficos espectaculares]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Arcade, iOS, Android, PC (Steam), Nintendo Switch Año de publicación 2011 (iOS), 2018 (PC), 2019 (Switch) Moda Individual, Multijugador Canciones Más de 30 personajes, además de las expansiones de contenido descargable Entrada Mando, pantalla táctil, mandos de arcade BOOSTER

Por último, pero no por ello menos importante, hay otra opción que combina varios estilos rítmicos. Groove Coaster es uno de los mejores juegos de ritmopara los amantes del estilo arcade. Cuenta con una pista sinuosa en la que tendrás que tocar, mantener pulsado o deslizar el dedo para seguir la canción y el ritmo; cuanto más preciso seas, más puntos conseguirás.

Pero la diversión no acaba ahí. Para estar a la altura de esta experiencia dinámica, los efectos visuales incluyen una gran variedad de luces, colores y sonidos que te sumergen de lleno en la experiencia. Lo que más me gusta de esto es que, a pesar de ser llamativo, no provoca una sobrecarga sensorial.

Por qué lo elegimos Imágenes impresionantes y una mecánica de juego de disparos sobre raíles que convierten la música en una obra maestra en 3D.

En cuanto a la dificultad, tengo sentimientos encontrados al respecto, pero son positivos. En general, no es demasiado difícil de aprender, pero puede resultar complicado llegar a dominarlo. Dicho esto, te animará a mejorar. Además, los servicios en red de Taito ofrecen una experiencia superior y envolvente.

Veredicto final: Groove Coaster ofrece un equilibrio perfecto entre dificultad, espectacularidad y diversión, por lo que se lo recomendaría a cualquiera, sobre todo a los aficionados al J-pop y al EDM.

Mi veredicto general

Hoy os presento 12 opciones, todas ellas a la altura del original, que abarcan todas las posibilidades, desde una experiencia angustiosa concurso de baile a una sesión de cardio informal. Con tantas opciones, ¿cómo elegir la adecuada? La buena noticia es que hay un juego para cada tipo de jugador, así que voy a resumir mis recomendaciones para los distintos tipos de jugadores rítmicos que hay por ahí.

Para los recién llegados: Just Dance Edición 2025 . Puede que no sea el más fácil del mundo, pero sigue siendo ideal para quienes quieran lanzarse a este nicho.

. Puede que no sea el más fácil del mundo, pero sigue siendo ideal para quienes quieran lanzarse a este nicho. Para los aficionados a los juegos de arcade: En la onda . Probablemente sea lo más parecido a DDR porque es todo un reto, pero sigue ofreciendo diversión sin fin.

. Probablemente sea lo más parecido a DDR porque es todo un reto, pero sigue ofreciendo diversión sin fin. Para los usuarios de realidad virtual: Beat Saber . Este juego no solo es el más adecuado para la realidad virtual, pero también es una de las más exigentes de esta lista, así que prepárate para un buen entrenamiento.

. Este juego no solo es el más adecuado para la realidad virtual, pero también es una de las más exigentes de esta lista, así que prepárate para un buen entrenamiento. Para los aficionados al J-pop y al anime: Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ . La biblioteca, junto con la mecánica de juego y los efectos visuales hipnóticos, la convierten en una opción excelente para este tipo de jugadores.

. La biblioteca, junto con la mecánica de juego y los efectos visuales hipnóticos, la convierten en una opción excelente para este tipo de jugadores. Para la biblioteca personal: Audio Surf. Hay quienes prefieren utilizar su propia biblioteca personal, y esta es, sin duda, la mejor opción para ello.

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