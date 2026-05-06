Die 15 besten Open-World-Zombie-Spiele für Überleben, Erkundung und apokalyptische Abenteuer

Die besten Open-World-Zombiespiele versetzen dich in eine Ödnis und stellen dir eine Frage: Wie lange kannst du überleben? Anstatt lineare Shooter zu sein, sind sie weitläufige Sandkästen voller Schrecken und Möglichkeiten.

Du musst lernen, nach knappen Vorräten zu suchen, provisorische Waffen herzustellen und eine Basis zu errichten, um dir einen sicheren Zufluchtsort vor den unaufhörlichen Bedrohungen durch Untote zu schaffen.

Diese Liste richtet sich an Spieler, die in einer Welt, in der alles aus den Fugen geraten ist, die Freiheit zum Erkunden suchen. Ich werde die spannendsten Überlebensherausforderungen vorstellen – von schonungslosem Realismus über rasante, filmreife Action bis hin zu tiefgründigen Story-Erlebnissen. Ganz gleich, ob du dich in einem Solo-Überlebenstest allein der Horde stellen oder im Koop-Modus mit anderen zusammenarbeiten möchtest: Diese Titel bieten ein unglaubliches Spielerlebnis.

Unsere Top-Auswahl der besten Open-World-Zombie-Spiele

Nachdem ich mich durch die Trümmer der Apokalypse gewühlt habe, habe ich ein paar herausragende Titel gefunden, die jeder Fan von Zombie-Survival-Spielen unbedingt spielen muss. Diese drei Spiele stellen die Krönung des Genres dar und bieten jeweils ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis.

Days Gone (2019) – Es besticht durch ein unvergleichliches Gefühl von Größe mit seinen furchterregenden Freaker-Horden und einer überraschend bewegenden Geschichte. 7 Days to Die (2013) – Die ultimative Survival-Crafting-Sandbox mit umfangreichen Basisaufbau-Möglichkeiten und einem wöchentlichen Horden-Modus, bei dem es um alles oder nichts geht. Dying Light (2015) – Ein Meisterwerk der Bewegung, das mitreißenden Parkour mit intensiven Nahkämpfen aus der Ego-Perspektive verbindet.

Das sind meine Top 3, aber die Welt der Apokalypse ist riesig und voller Abwechslung. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der 15 besten Zombie-Survival-Erlebnisse zu sehen und das perfekte Spiel für deinen Spielstil zu finden.

Die 15 besten Open-World-Zombie-Spiele, die man gerade spielen sollte

Von trostlosen Wildnissen bis hin zu Städten voller Zombies – diese Liste umfasst die 15 besten Titel, die das Genre zu bieten hat. Ich habe Spiele ausgewählt, die sich durch Erkundung, Überlebensmechaniken und die Schaffung einer wirklich fesselnden postapokalyptischen Atmosphäre auszeichnen.

Scrolle nach unten und entdecke in dieser Liste der besten Open-World-Zombiespiele dein nächstes Lieblingsspiel.

1. Days Gone [Am besten geeignet für eine von der Horde geprägte Erzählweise]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Bend Studio; Herausgeber: Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35+ Stunden Am besten geeignet für Handlungsgetriebene Action & überwältigende Hordenkämpfe

Days Gone versetzt dich in die Rolle von Deacon St. John, einem Kopfgeldjäger und Nomaden der Versuch, im postapokalyptischen Pazifischen Nordwesten zu überleben. Das Spiel ist ein filmisches Abenteuer, das in einer riesigen offenen Welt spielt.

Zu den Hauptaktivitäten gehören das Sammeln von Teilen, das Ausräumen von Freaker-Nestern und das Annehmen von Aufträgen für verschiedene Überlebenslager.

Die visuelle Gestaltung zeichnet ein dichtes und düsteres Bild einer Welt, die von der Natur zurückerobert wurde, mit wechselnden Wetterbedingungen und einem vollständigen Tag-Nacht-Zyklus, der sich auf das Verhalten der Gegner auswirkt.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Days Gone Davon abgesehen gibt es die umherstreifenden Horden der „Freaker“. Es handelt sich um gewaltige, furchterregende Kämpfe, an denen Hunderte von Gegnern beteiligt sein können. Um ihnen entgegenzuwirken, sind sorgfältige Planung, Fallen und ein Gespür für die Umgebung erforderlich.

Dein Motorrad ist dein Lebenselixier, und es ist unerlässlich, es aufzurüsten. Das Spiel bietet zudem ein fesselndes Camp-Fortschrittssystem, bei dem man durch den Aufbau von Vertrauen zu verschiedenen Camps bessere Ausrüstung freischalten kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Days Gone schafft es dank seiner ambitionierten „Freaker“-Horden-Technologie auf die Liste. Der Kampf gegen – oder, häufiger noch, die Flucht vor – Hunderten von Zombies auf einmal ist ein einzigartiges, furchteinflößendes und visuell atemberaubendes Erlebnis, das das Spiel auszeichnet.

Trotz seiner rauen Fassade bietet das Spiel eine filmreife Geschichte und Charakterdarstellung, die von soliden schauspielerischen Leistungen getragen wird. All dies vereint sich in dichten, auf Horden basierenden Actionsequenzen, die in diesem Genre ihresgleichen suchen.

Für Spieler, die auf der Suche nach einem der Die besten Zombie-Spiele, Days Gone ist der perfekte Einstieg.

Mein Fazit: Days Gone ist ideal für Spieler, die die pure Panik einer echten Horde erleben möchten, gepaart mit einer hervorragenden Handlung.

2. 7 Days to Die [Ideal für das Überleben in der Wildnis und den Aufbau von Stützpunkten]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 (Early Access) Urheber Entwickler/Herausgeber: The Fun Pimps Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Intensives Überlebens-Crafting und Basisbau

7 Days to Die ist die ultimative, vollwertige Voxel-Survival-Sandbox. Du landest nach einer nuklearen Apokalypse in einer riesigen, zerstörbaren offenen Welt, und dein einziges Ziel ist es, zu überleben.

Das bedeutet, alles zu plündern, Hunger und Durst in Schach zu halten und vor allem eine Festung zu errichten.

Der visuelle Stil des Spiels ist zweckmäßig und basiert auf Voxeln. Dies ermöglicht ein emergentes Gameplay, bei dem jeder einzelne Block zerstört oder aufgebaut werden kann.

Pro-Tipp Erwäge, einen Dachboden auszubauen, ein Haus auf Stelzen zu errichten oder einen verstärkten unterirdischen Bunker zu graben, um die siebte Nacht zu überleben.

Das Besondere an diesem Spiel ist sein spannendes wöchentliches „Blood Moon“-Horden-System. Alle sieben Tage weiß eine extrem aggressive Zombiehorde genau, wo du bist und wird vor nichts zurückschrecken, um dich zu erreichen. Das zwingt dich dazu, tragfähige Pläne und Strategien zu entwickeln.

Dieser Spielablauf wird durch ein unglaublich umfangreiches Fortschrittssystem mit Fähigkeiten, Perks und komplexen Handwerksbäumen unterstützt. Das Spiel bietet einen starken Mehrspieler- und Koop-Modus… und ist damit seit langem ein Favorit bei Fans von Open-World-Zombie-Survival-Spielen.

Mein Fazit: Wenn du zu den Leuten gehörst, die ihre Überlebensfähigkeiten in einer wöchentlichen Belagerung auf die ultimative Probe stellen wollen, 7 Days to Die bietet endlosen Spielspaß und ist äußerst lohnenswert.

3. Dying Light [Ideal für Parkour-Strecken und nächtliche Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler: Techland; Herausgeber: Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit über 20 Stunden Am besten geeignet für Parkour aus der Ich-Perspektive & intensive Nahkämpfe

Dying Light versetzt dich als Undercover-Agent Kyle Crane in die unter Quarantäne gestellte Stadt Harran. Die Ausgangslage des Spiels verwandelt sich schnell in einen verzweifelten Kampf ums Überleben, der dich zwingt, dich durch eine weitläufige, offene Stadt zu bewegen.

Zu den Hauptaktivitäten zählen Nahkämpfe aus der Ego-Perspektive und vor allem Parkour. Die Ästhetik des Spiels ist geprägt von einer sonnenverbrannten, verfallenden Stadtlandschaft, die wunderschön und zugleich gefährlich wirkt.

Der Tag-Nacht-Zyklus des Spiels ist ein zentrales Spielelement, das die Spannung erheblich steigert. Tagsüber sind die Zombies langsam und leicht in den Griff zu bekommen. Nachts tauchen extrem aggressive „Volatiles“ auf, was einen einfachen Besorgungslauf in einen furchterregenden Sprint um sein Leben verwandelte.

Dazu kommen spannende Nahkämpfe und ein Waffenherstellungssystem, mit dem du elektrifizierte Macheten und brennende Rohre herstellen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Dying Light“ Das Parkour-System aus der Ich-Perspektive ist unübertroffen. Die Bewegungsfreiheit, die es bietet, verwandelt die Open-World-Stadt von einer gefährlichen Falle in einen aufregenden Spielplatz.

Das Spiel eignet sich zudem hervorragend für den Koop-Modus, sodass du gemeinsam mit bis zu drei Freunden die Hauptgeschichte und anspruchsvolle PvE-Kämpfe meistern kannst.

Jahrelange, kontinuierliche DLC-Unterstützung und eine lebendige Modding-Community haben dazu geführt, dass Dying Light unglaublichen Wiederspielwert und haben es zu einem der die besten Horrorspiele auf der PS5.

Mein Fazit: Das ist das Spiel für Action-Fans, die sich in der Apokalypse stark und agil fühlen wollen.

4. State of Decay 2 [Am besten geeignet für Community-Management und Permadeath]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Undead Labs; Herausgeber: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 16+ Stunden Am besten geeignet für Community-Management & Aufbau einer Fangemeinde

State of Decay 2 geht es weniger um einen einzelnen Helden als vielmehr um eine junge Gemeinschaft. Du beginnst mit einer kleinen Gruppe von Überlebenden und musst dir in einer von mehreren Open-World-Karten, in denen der Aufbau von Stützpunkten und das Sammeln von Ressourcen im Mittelpunkt stehen, deinen Lebensunterhalt sichern.

Du wirst die meiste Zeit damit verbringen, nach Nahrung, Medikamenten und Materialien zu suchen. Außerdem musst du die Fähigkeiten, die Moral und die Konflikte deiner Überlebenden im Auge behalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben State of Decay 2 zeichnet sich dadurch aus, dass es den Aufbau von Gemeinschaften und die Betreuung von Überlebenden in den Mittelpunkt stellt.

Das Spiel zeichnet sich durch ein spannungsgeladenes, sich dynamisch entwickelndes Gameplay aus, das auf dem Permadeath-Prinzip basiert. Wenn du deinen Lieblingsüberlebenden bei einem Versorgungslauf verlierst, ist er für immer weg – zusammen mit seinen einzigartigen Fähigkeiten. Dies hat dauerhafte Folgen, die jeden Ausflug zu einem Risiko machen.

Du wirst ständig zwischen verschiedenen Missionen hin- und herwechseln: Befall beseitigen, verbündeten Enklaven helfen und Eskalationsereignisse bewältigen.

Anfangs war es noch etwas unausgereift, doch durch regelmäßige Updates und den Koop-Modus hat sich das Spielerlebnis erheblich verbessert, sodass es nun zu den Top-Titeln unter den am bestenXboxÜberlebensspiele.

Mein Fazit: Wenn dir die Vorstellung gefällt, eine Basis zu leiten, neue Mitglieder zu rekrutieren und den Schmerz eines Verlusts hautnah zu spüren, State of Decay 2ist unübertroffen.

5. Projekt Zomboid [Am besten geeignet für Hardcore-Realismus und Simulation]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2013 (Early Access) Urheber Entwickler/Herausgeber: The Indie Stone Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Hardcore-Survival-Simulation mit realistischem Spielgefühl

Projekt Zomboid ist bekannt für seinen Slogan: „So bist du gestorben“. Es handelt sich um eine brutale, realistische Überlebenssimulation, die aus einer isometrischen Perspektive dargestellt wird.

Hier,Du bist ein Überlebender in Knox County, Kentucky, während der Zombie-Epidemie. Die Grafik des Spiels ist zwar schlicht, aber wirkungsvoll und legt den Schwerpunkt auf Atmosphäre und Beklemmung.

Die riesige Sandbox-Welt ist gnadenlos. Deine Hauptaufgabe besteht darin, verzweifelt nach Ressourcen zu suchen und dabei grundlegende Überlebensmechanismen in Bezug auf Hunger, Durst, Depressionen, Langeweile, Krankheit und Angst zu bewältigen.

Pro-Tipp Kämpfe nicht, wenn du weglaufen kannst. In Projekt Zomboid… ist der Kampf das letzte Mittel. Schon ein einziger Kratzer oder Biss kann tödlich sein. Dein Hauptziel ist es, Gefahren auszuweichen, dich heimlich zu bewegen und einen sicheren Ort zu finden.

Projekt Zomboid glänzt in seinen besonders spannenden Momenten; jeder Durchgang ist wirklich die Geschichte davon, wie man stirbt.

Vielleicht bist du beim Durchsuchen eines Hauses übermütig geworden, hast verdorbenes Essen gegessen oder bist einfach nur deprimiert. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich ganz individuell anpassen, sodass du dich selbst herausfordern kannst.

Dank lokaler Split-Screen- und Multiplayer-Optionen kannst du gemeinsam mit Freunden versuchen, zu überleben. Und wenn dir dieses Spiel gefällt, gibt es noch ein paar andere Spiele wieProjekt Zomboidebenfalls.

Mein Fazit:Projekt Zomboid ist perfekt, wenn du eine äußerst komplexe Simulation suchst, in der ein Dosenöffner genauso wichtig ist wie eine Schrotflinte.

6. Dead Rising [Am besten geeignet für kreative Sandbox-Kämpfe]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Xbox 360, Xbox One, PC, PS4, Wii Erscheinungsjahr 2006 Urheber Entwickler/Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden (hoher Wiederspielwert) Am besten geeignet für Komisches Sandbox-Chaos & Waffenherstellung

In Dead Rising, spielst du als Frank West, ein Fotojournalist, der während eines Zombie-Ausbruchs in einem Einkaufszentrum in einem Vorort festsitzt. Das gesamte Spiel ist eine Sandbox voller Gemetzel. Es bietet eine Eine zeitlich begrenzte Missionsstruktur, die zum erneuten Durchspielen anregt, um verschiedene Wege und Enden zu entdecken.

Im Mittelpunkt des Spielablaufs stehen die Rettung von Überlebenden, Kämpfe gegen unvergessliche „psychopathische“ Endgegner und der Einsatz von buchstäblich Hunderten verschiedener Gegenstände als Waffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead Rising war Vorreiter bei der Idee, alles Mögliche als Waffe einzusetzen, und begeisterte sich für die hektischen, humorvollen Kämpfe, die entstehen, wenn man Hunderte von Zombies mit Rasenmähern und Bowlingkugeln bekämpft.

Die visuelle Gestaltung ist farbenfroh und satirisch, den blutigen Anblick mit der sterilen Umgebung eines Einkaufszentrums kontrastieren.

Das Spiel ist vor allem für seine einfallsreichen Waffenkombinationen und Kills mithilfe der Umgebung bekannt. Während spätere Spiele das System der Waffenkombinationen dann standardisierten, Der Reiz des Originals lag in der schieren Absurdität seiner Philosophie, dass „alles eine Waffe sein kann“.

Mein Fazit: Dead Rising ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und seiner einzigartigen Mischung aus Horror, Action und schwarzer Komödie ein absolutes Muss.

7. Dying Light 2: Bleib menschlich [Am besten geeignet für vertikale Erkundung und Entscheidungen]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (Cloud-Version) Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler/Herausgeber: Techland Durchschnittliche Spielzeit 25–80+ Stunden Am besten geeignet für Parkour der nächsten Generation & eine Welt, in der deine Entscheidungen den Ausgang bestimmen

Dying Light 2 „Stay Human“ spielt 20 Jahre nach dem ersten Spiel. Du schlüpfst in die Rolle von Aiden, einem Pilger, der in Villedor, einer der letzten Städte der Menschen, nach seiner Schwester sucht.

Diese Fortsetzung erweitert die offene Welt erheblich und konzentriert sich auf von Entscheidungen geprägte Stadtstaaten, in denen Deine Entscheidungen können die Karte und die Geschichte nachhaltig verändern.

Die Ästhetik des Spiels lässt sich als „modernes Mittelalter“ beschreiben, in dem sich Überlebende auf Dächern festklammern, während die Straßen darunter von Untoten überschwemmt werden.

Pro-Tipp Investiere zu Beginn lieber in Parkour-Fähigkeiten als in Kampffähigkeiten. Deine Fähigkeit zu laufen, zu klettern und den Gleitschirm zu benutzen, ist deine wichtigste Waffe und dein wichtigstes Überlebenswerkzeug.

Parkour und die verbesserten Kampfszenen sind die Highlights des Spiels, mit noch mehr Möglichkeiten zur vertikalen Fortbewegung, wie zum Beispiel einem Gleitschirm und einem Enterhaken.

Die weitläufige, dicht bebaute Stadt besticht durch eine durchdachte Stadtgestaltung, die das Fortbewegen flüssig und spannend macht. Die Handlung ist ambitionierter und deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Fraktionen.

Der Koop-Modus kehrt zurück, sodass du die Geschichte und die Erkundung gemeinsam mit Freunden erleben kannst.

Mit zahlreichen Zusatzinhalten und Patches nach der Veröffentlichung, die das Spiel kontinuierlich verbessern, ist es ein fantastisches Beispiel für die Die besten Zombie-Spiele für die PS5 und andere Hardware der nächsten Generation.

Mein Fazit: Dying Light 2 ist eine fantastische Fortsetzung für alle, die die Bewegungsmechanik des ersten Teils geliebt haben. Es bietet eine riesige, wunderschöne Welt zum Erkunden und ein (im wahrsten Sinne des Wortes) bahnbrechendes Parkour-System, das nie langweilig wird.

8. Unturned [Am besten geeignet für kostenlose Sandbox-Spiele mit kreativen Möglichkeiten]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 (Early Access) Urheber Entwickler: Smartly Dressed Games; Herausgeber: 505 Games Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Kostenlose Sandbox- und Modding-Community

Unturned ist ein Survival-Sandbox-Spiel, das die Spieler in eine von Zombies heimgesuchte Welt versetzt, die sich durch einen unverwechselbaren, minimalistischen Stil auszeichnet (oft als „im Stil von Roblox“) visuellen Stil. Trotz seines schlichten Aussehens ist es ein überraschend tiefgründiges Survival-Spiel wo du auf Gesundheit, Hunger und Durst achten musst, während du nach Vorräten suchst.

Die Hauptaktivitäten sind Handwerk, Basisbau und die Abwehr von Zombies und anderen Spielern.

Das Spiel überzeugt vor allem durch seine umfangreichen Modding-Möglichkeiten und Community-Server. Die Spieler haben eigene Karten, neue Spielmodi und riesige, von Spielern erstellte Szenarien entwickelt von Hardcore-Rollenspielen bis hin zu intensiven PvP-Kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unturned’s Der einfache, blockartige Grafikstil macht es für viele Spieler zugänglich. Das Spiel hat eine riesige Modding- und Community-Server-Szene hervorgebracht.

Schließlich ist es aufgrund seiner geringen Systemanforderungen eines der zugänglichsten Open-World-Zombie-Survival-Spiele auf dem Markt.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einer kostenlosen, einfach zu bedienenden und unendlich anpassbaren Zombie-Sandbox bist, die du mit Freunden spielen kannst, Unturned bietet dank seiner unglaublichen Community Hunderte von Stunden an Inhalten.

9. Dead Island [Am besten geeignet für ein auf Nahkampf ausgerichtetes Koop-RPG]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler: Techland; Herausgeber: Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 18+ Stunden Am besten geeignet für Kooperative Nahkämpfe & RPG-Mechaniken

Dead Island bekannt dafür, dass es seinen düsteren Ankündigungstrailer mit einem Spiel kontrastierte, bei dem es sich um einen auf Nahkampf ausgerichteten Ego-Zombie-Shooter handelte, der auf einer tropischen Insel spielt.

Das Prinzip ist einfach: Du bist einer von vier immunen Überlebenden auf der Ferieninsel Banoi und musst von dort fliehen. Die Ästhetik ist die eines „Paradieses, das zur Hölle geworden ist“, mit wunderschönen Stränden und Ferienanlagen, die mit blutigen Überresten übersät sind.

Das Spiel war ein Vorreiter bei der Verbindung von Ego-Kämpfen mit RPG-Elementen wie Erfahrungspunkten, Fertigkeitsbäumen und farbcodierter Beute. Es bietet große, offene Gebiete zum Erkunden und eine Ein „viszerales“ Kampfsystem, bei dem die Verstümmelung im Mittelpunkt steht.

Pro-Tipp Wenn du Zombies trittst, bringst du sie aus dem Gleichgewicht, was dir einen kostenlosen Treffer oder die Chance verschafft, ihnen auf den Kopf zu stampfen. Das eignet sich auch hervorragend zur Kontrolle von Menschenmengen und zum Schonung der Waffenhaltbarkeit.

Das „Gore + Craft“-Erlebnis ist großartig, wenn man Waffen zu elektrifizierten, feurigen Monstrositäten aufrüstet. Man kann es zwar auch alleine spielen, Dead Island wurde als intensives Koop-Erlebnis konzipiert damit Freunde gemeinsam Zombies vernichten können.

Mein Fazit: Dead Island ist purer, unverfälschter Koop-Spaß. Es ist das perfekte Spiel, um sich mit ein paar Freunden ein Wochenende voller brutaler, übertriebener Nahkampf-Action und Zombie-Jagd zu gönnen.

10. Dead Rising 3 [Am besten geeignet für gewaltige Ausmaße und Fahrzeugchaos]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler: Capcom Vancouver; Herausgeber: Microsoft Studios, Capcom (Windows) Durchschnittliche Spielzeit 14–45+ Stunden Am besten geeignet für Massives Sandbox-Gemetzel & Fahrzeuge

Die Handlung spielt 10 Jahre nach dem zweiten Spiel, Dead Rising 3 handelt von Nick Ramos, einem Mechaniker, der in der Stadt Los Perdidos festsitzt. Als eines der chaotischsten Zombie-Spiele auf Xbox schuf dieser Teil einen riesigen Spielplatz in Form einer offenen Stadt und verzichtete auf den einschränkenden Zeitlimit der Vorgängerspiele.

Der Fokus lag also ausschließlich auf Erkundung und eskalierendes Sandbox-Gemetzel.

Die Optik ist düsterer, aber das Gameplay ist so wild wie eh und je. Es werden jederzeit jede Menge Zombies auf dem Bildschirm zu sehen sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Einführung von Kombifahrzeugen und einer nahtlos offenen Stadt (Los Perdidos) ohne Ladezeiten sorgte für ein unvergleichliches Power-Fantasy-Erlebnis beim Zombiemähen.

Das Kombinationswaffensystem kehrte zurück, doch die wichtigste Neuerung waren Fahrzeugkämpfe und Kombinationsfahrzeuge. Man kann eine Dampfwalze an ein Motorrad kleben, um den „RollerHawg“ zu bauen, und sich damit durch Hunderte von Untoten pflügen.

Das Spiel bietet eine längere Einzelspieler-Kampagne und einen spontanen Koop-Modus. Dank verbesserter Leistung und einer größeren Auswahl an Waffen und Fahrzeugen ist dies ein hervorragender, wenn auch etwas weniger fokussierter Teil der Serie.

Mein Fazit: Wenn Sie möchten, dass die Dead Rising das gleiche Spielerlebnis, aber mit einer größeren Karte, ohne Zeitlimit und der Möglichkeit, absurde Fahrzeuge zum Zombie-Töten zu bauen, Dead Rising 3 ist ein Kinderspiel.

11. World War Z [Ideal für rasante Arcade-Shooter mit Schwarmkämpfen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler/Herausgeber: Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit 7+ Stunden Am besten geeignet für Rasante Koop-Horde-Shooter-Action

World War Z ist ein Koop-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, der stark von dem Left 4 Dead Formel, aber mit einer eigenen Note. Die Prämisse ist eine Ein weltweiter Zombie-Ausbruch, bei dem die Spieler wiederholbare Szenarien in Städten auf der ganzen Welt wie New York, Moskau und Jerusalem bestreiten.

Auch wenn es sich nicht um einen echten Open-World-Titel handelt, sorgen die weitläufigen Kampfareale mit zahlreichen Routen, die Momente des Plünderns und die dynamischen Hordenkämpfe für eine Atmosphäre, die an ein Open-World-Zombie-Survival-Spiel erinnert.

Die visuelle Identität des Spiels wird durch die Swarm-Engine bestimmt, die es ermöglicht, riesige Zombie-Schwärme, die sich übereinander türmen und so „Zombie-Pyramiden“ bilden.

Pro-Tipp Bleibt bei eurem Team, deckt euch gegenseitig und konzentriert euch darauf, die Spezialinfizierten zu erledigen, bevor sie einen Teamkameraden außer Gefecht setzen.

Es eignet sich gut für schnelle, adrenalingeladene Koop-Runden mit Freunden. Regelmäßige Balance- und Inhalts-Patches nach der Veröffentlichung haben neue Karten, Modi und Funktionen hinzugefügt, was dem Spiel eine beachtliche Langlebigkeit verleiht.

Mein Fazit:Falls du verpasstLeft 4 Dead und sich eine moderne Third-Person-Variante mit noch größeren Horden und einem unterhaltsamen Klassensystem wünschen, World War Z ist der perfekte Koop-Shooter.

12. Wie man überlebt 2 [Am besten geeignet für isometrisches Koop-Crafting]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: Eko Software; Herausgeber: 505 Games Durchschnittliche Spielzeit 27+ Stunden Am besten geeignet für Leichtgewichtiges Koop-Survival-Spiel mit Top-Down-Perspektive

Wie man überlebt 2 ist ein Top-Down-/isometrisches Survival-Spiel, das nach dem Ausbruch aus dem ersten Spiel im Bayou von Louisiana spielt.

Auch wenn dieses Spiel streng genommen keine offene Welt bietet, weist es doch viele Ähnlichkeiten mit Spielen dieses Genres auf. Du schlüpfst in die Rolle eines Überlebenden, der ein Lager errichten, Ausrüstung herstellen und einen riesigen, erkundbaren Archipel erkunden muss.

Die Grafik des Spiels ist farbenfroh und etwas stilisiert, mit einem humorvollen Unterton (vor allem durch die wiederkehrende Figur Kovac).

Das Kernspielprinzip besteht darin, Missionen annehmen, Materialien sammeln und ins Lager zurückkehren, um Verteidigungsanlagen und neue Werkstätten zu errichten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wie man überlebt 2 eignet sich perfekt für kurze Koop-Runden oder für Spieler, die ein lockeres Survival-Erlebnis ohne den brutalen Realismus anderer Spiele suchen.

Der Schwerpunkt liegt stark auf dem Aufbau von Stützpunkten und dem Herstellen von Gegenständen, wobei es jede Menge Waffenrezepte gibt. Der Koop-Modus ist ein Hauptmerkmal des Spiels, in dem du gemeinsam mit Freunden ein Lager errichten und verteidigen kannst.

Es ist nicht so anstrengend wie Projekt Zomboid, was es zu einem idealen Einstieg in das Survival-Crafting-Genre macht.

Mein Fazit: Wie man überlebt 2 ist ein unterhaltsames, arcadeartiges „Survival-Lite“-Spiel. Es eignet sich perfekt für ein lockeres Koop-Erlebnis, bei dem man eine Basis errichten, alberne Waffen basteln und Zombies erledigen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, an einer Erkältung zu sterben.

13. Dead Island: Riptide [Am besten geeignet für klassische Insel-Slasher-Action]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler: Techland; Herausgeber: Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 12+ Stunden Am besten geeignet für Mehr von der Koop-Formel von Dead Island

Genau dort weitermachend, wo das erste Spiel aufgehört hat, Dead Island: Riptide zeigt die ursprünglichen Überlebenden (plus einen neuen) auf einer anderen von Zombies befallenen Insel desselben Archipels gestrandet.

Diese eigenständige Erweiterung ist eine kooperative Fortsetzung des Originals. Die grafische Gestaltung ist ähnlich, allerdings gibt es nun mehr überflutete Gebiete und eine düsterere, regnerischere Atmosphäre.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Riptide“ ist eine Fortsetzung mit seinem auf Nahkampf ausgerichteten Gameplay auf einer offenen Insel, das perfekt für Koop-Partner ist, die den ersten Teil durchgespielt haben und sofort mehr wollten.

Riptide fügt neue Gebiete, Gegnervarianten und neue „Basisverteidigungs“-Missionen, in denen du einen Standort gegen Wellen von Untoten verteidigen musst. Außerdem bietet es erweiterte Waffenherstellung und Beute.

Auch wenn es sich nicht um eine bahnbrechende Fortsetzung handelt, sorgt die Inselatmosphäre in Verbindung mit den Nahkämpfen für anhaltende Spannung. Das Spiel wird oft zusammen mit dem Original oder als Remaster-Version angeboten, was es zu einem attraktiven Paket für ein umfassendes Koop-Abenteuer macht.

Mein Fazit:Wenn dirDead Island und wollte einfach nur eine neue Karte und mehr Gründe, mit deinen Freunden eine elektrische Machete zu basteln, Riptide ist das ideale Dessert für die ganze Familie.

14. Dead State [Am besten geeignet für rundenbasierte Strategie- und Managementspiele]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler/Herausgeber: DoubleBear Productions Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden Am besten geeignet für Rundenbasierte taktische Kämpfe & Basisverwaltung

Dead State ist ein etwas anderes Zombie-Rollenspiel, das oft als „XCOM mit Zombies“ beschrieben wird. Das Spiel spielt in Zentraltexas zu Beginn des Ausbruchs, wo du in einer Schule Zuflucht suchst und deren Anführer wirst.

Die Grafik präsentiert sich in einer realistischen, isometrischen Draufsicht, wobei der Fokus eher auf Funktionalität als auf Effekthascherei liegt. Das Gameplay gliedert sich in zwei Hauptphasen: rundenbasierte taktische Momente (Kämpfe und Plünderungen) and Stützpunktverwaltung (Modernisierung der Unterkunft, Zuweisung von Aufgaben).

Pro-Tipp Das Abfeuern einer Waffe in „Dead State“ ist eine taktische Entscheidung, die jeden Zombie in der Umgebung anlocken kann. Investiere in Nahkampfwaffen und Armbrüste für lautlose Tötungen und setze Schusswaffen nur ein, wenn du absolut bereit bist, die Konsequenzen zu tragen.

Das Spiel legt großen Wert auf Ressourcen- und Moralmanagement sowie auf wichtige narrative Entscheidungen und Interaktionen mit NPCs. Es handelt sich um ein Survival-Spiel im Old-School-Stil mit gemächlichem Tempo.

Es ist ideal für Spieler, die Management und Story mögen und taktische, durchdachte Kämpfe der rasanten Action vorziehen.

Mein Fazit: Dies ist das Zombie-RPG für Strategen. Wenn du rundenbasierte Taktikspiele und das menschliche Drama liebst, das mit der Leitung einer Zufluchtsstätte voller verzweifelter Überlebender einhergeht, Dead State ist ein Geheimtipp.

15. Dead Rising 2 [Ideal für Koop-Chaos und Waffenherstellung]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2010 Urheber Entwickler: Blue Castle Games; Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit 14+ Stunden Am besten geeignet für Koop-Sandbox-Chaos & Kombinationswaffen

Dead Rising 2 versetzt die Handlung nach Fortune City, ein Casino-Resort im Stil von Las Vegas. Du spielst Chuck Greene, einen ehemaligen Motocross-Star, dem die Schuld für den Ausbruch in die Schuhe geschoben wird, der 72 Stunden überleben und Zombrex für seine infizierte Tochter finden muss.

Die Ästhetik ist grell und neonfarben, was einen perfekten Kontrast zur Zombiehorde bildet.

In dieser Fortsetzung wurde auch das bei den Fans beliebte System zum Herstellen von Waffen eingeführt, mit dem man Messer an Boxhandschuhe oder eine Kettensäge an ein Paddel kleben kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dead Rising 2 hat die beste Idee des ersten Teils mit dem „Combo Card“-System zur Waffenherstellung umgesetzt. In Verbindung mit der Einführung des Koop-Modus machte es unglaublich viel Spaß, gemeinsam mit einem Freund durch diese Sandbox-Welt aus Casino und Einkaufszentrum zu stürmen.

Es bietet größere Karten und noch mehr Absurdität als das Original. Die größte Neuerung war der Koop-Modus für zwei Spieler, der es einem Freund ermöglichte, am gemeinsamen Spaß in der Mall und beim Gemetzel teilzuhaben.

Es bietet eine gelungene Mischung aus spannenden Handlungssträngen (der Timer ist wieder da) und übertriebenen Sandbox-Momenten. Mit zahlreichen Sammelobjekten und Anreizen zum erneuten Spielen ist der Ton des Spiels unvergesslich: gleichermaßen albern und brutal.

Mein Fazit: Dead Rising 2 ist wohl der Höhepunkt der Serie, da es das Kombi-Waffensystem perfektioniert und einen Koop-Modus hinzufügt.

Alles, was du wissen musst, bevor du ein Open-World-Zombie-Spiel spielst

Die Wahl des nächsten Open-World-Zombie-Spiels kann schwierig sein. Das Genre ist riesig und umfasst Spiele, die sich auf alles konzentrieren, vom realistischen Überlebenskampf von Moment zu Moment bis hin zu filmreifen, actiongeladenen Abenteuern.

Dieser Leitfaden hilft dir dabei, die verschiedenen Subgenres zu verstehen, auf welche Kernmechaniken du achten solltest und wie du ein Spiel findest, das zu deinem persönlichen Spielstil passt. Ich sorge dafür, dass du das perfekte apokalyptische Erlebnis findest.

Arten von Open-World-Zombie-Spielen

Jedes Open-World-Zombie-Spiel verfügt über zahlreiche einzigartige Elemente, die es in diesem riesigen Genre von anderen abheben.

Die vier wichtigsten Untergenres, auf die du stoßen wirst, sind:

Realistische Überlebenssimulationen

Diese Spiele sind brutal und gnadenlos. Im Mittelpunkt steht ein sorgfältiges Ressourcenmanagement, und die Gefahren gehen über Zombies hinaus und umfassen auch Hunger, Durst, Krankheiten und Depressionen. Man denke an Spiele wieDayZ and Projekt Zomboid. Diese Spiele richten sich an Spieler, die eine tiefgründige, anspruchsvolle und auf Spontaneität setzende Simulation suchen.

Action-Horror-Sandbox-Spiele

Bei diesen Titeln liegt der Schwerpunkt auf Kampf und Bewegung. Sie bieten riesige Welten, die es zu erkunden gilt, doch im Kern geht es darum, neue Wege zu finden, Zombies zu töten – meist mithilfe eines Parkour-Systems oder blutiger Nahkämpfe. Beispiele hierfür sind Dying LightReihe undDead Island.

Storybasierte offene Umgebungen

Diese Spiele nutzen die offene Welt als Kulisse für eine fesselnde, charakterorientierte Geschichte. Zwar spielen Überleben und das Sammeln von Vorräten eine Rolle, doch steht die Handlung im Vordergrund. Days Gone ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine filmreife Geschichte mit der Bedrohung durch riesige Horden verbindet.

Koop-/Basisbau-Überlebensspiel

In diesen Spielen bist du nicht auf dich allein gestellt. Das Ziel ist es, eine Gemeinschaft aufzubauen und zu pflegen. Dazu gehört, eine Basis zu befestigen, Überlebende mit Aufgaben zu betrauen und Missionen als Team durchzuführen. State of Decay 2 and 7 Days to Die sind hier die besten Optionen.

Worauf man bei einem Open-World-Zombie-Spiel achten sollte

Beachten Sie beim Vergleich von Titeln diese vier wesentlichen Aspekte:

Spielmechanik

Was ist der Kern des Spiels? Geht es um das Sammeln und Herstellen von Gegenständen? Sind es rasante Kämpfe? Gibt es tiefgehende Mechaniken zum Aufbau von Stützpunkten, zum Farmen oder zum Fahren von Fahrzeugen?

Such dir eine Tätigkeit, die dir Freude bereitet, sei es das Bauen einer Festung in 7 Days to Die oder eine Parkour-Kombination perfekt hinzubekommen Dying Light.

Umweltgestaltung

Eine gute offene Welt wirkt lebendig (oder eben tot). Verfügt das Spiel über einen Tag-Nacht-Zyklus, der das Gameplay tatsächlich beeinflusst? Days Gone ist dafür bekannt. Gibt es dynamische Wettersysteme? Wie detailreich und interaktiv ist die Welt?

Spielerfortschritt

Wie wird man stärker? Manche Spiele, wie zum Beispiel Dead Island, nutzen traditionelle freischaltbare Fähigkeiten und Fertigkeitsbäume. Andere, wie Projekt Zomboid, deren Fertigkeiten sich durch praktisches Tun verbessern (z. B. verbessert sich deine Tischlerfertigkeit, während du baust).

Such dir ein Handwerkssystem und einen Spielverlauf, die dir Spaß machen.

Wiederspielwert

Was bringt dich dazu, immer wieder zurückzukommen? Viele Open-World-Zombie-Spiele setzen auf Wiederspielwert. Dieser kann durch neue Spielmodi, umfassende Mod-Unterstützung oder einen starken Koop-Modus entstehen.

Das richtige Open-World-Zombie-Spiel für deinen Spielstil finden

Wir suchen das passende Spiel für dich:

Wenn du ein eingefleischter Überlebenskünstler bist: Manche Überlebenden ertragen die Apokalypse nicht nur – sie haben sie fest im Griff. Denk an Hungeranzeigen, Stimmungsschwankungen, infizierte Kratzwunden und das befriedigende Chaos eines perfekt ausgestatteten Unterschlupfs. Projekt Zomboid Das ist hier das natürliche Umfeld: brutaler Realismus, gnadenlose Systeme und das ständige Gefühl, dass das Ende immer nur einen Fehler entfernt ist.

Manche Überlebenden ertragen die Apokalypse nicht nur – sie haben sie fest im Griff. Denk an Hungeranzeigen, Stimmungsschwankungen, infizierte Kratzwunden und das befriedigende Chaos eines perfekt ausgestatteten Unterschlupfs. Projekt Zomboid Das ist hier das natürliche Umfeld: brutaler Realismus, gnadenlose Systeme und das ständige Gefühl, dass das Ende immer nur einen Fehler entfernt ist. Wenn du ein actionorientierter Gamer bist: Für Adrenalinjunkies geht es bei der Apokalypse weniger ums Verstecken als vielmehr ums Herrschens. Es ist ein Spielplatz für brutale Kämpfe, Parkour-Passagen und explosive Action-Szenen, in denen du der Jäger bist – und nicht der Gejagte. Dying Light 2: Bleib menschlich vermittelt diese Machtfantasie perfekt und stellt rasante Abenteuer vor das knallharte Ressourcenmanagement.

Für Adrenalinjunkies geht es bei der Apokalypse weniger ums Verstecken als vielmehr ums Herrschens. Es ist ein Spielplatz für brutale Kämpfe, Parkour-Passagen und explosive Action-Szenen, in denen du der Jäger bist – und nicht der Gejagte. Dying Light 2: Bleib menschlich vermittelt diese Machtfantasie perfekt und stellt rasante Abenteuer vor das knallharte Ressourcenmanagement. Wenn du ein Fan von Koop-Spielen bist: Das Überleben des Weltuntergangs ist ein Mannschaftssport. Ob es darum geht, einen taktischen Versorgungslauf zu koordinieren, eine gemeinsame Basis zu befestigen oder einfach nur darüber zu lachen, wie ein Freund von einer Horde überwältigt wird – entscheidend ist, wer dir den Rücken freihält. 7 Days to Die and Dying Light hier gedeihen und bieten Multiplayer-Sandbox-Spiele, in denen Teamwork die ultimative Waffe ist.

Das Überleben des Weltuntergangs ist ein Mannschaftssport. Ob es darum geht, einen taktischen Versorgungslauf zu koordinieren, eine gemeinsame Basis zu befestigen oder einfach nur darüber zu lachen, wie ein Freund von einer Horde überwältigt wird – entscheidend ist, wer dir den Rücken freihält. 7 Days to Die and Dying Light hier gedeihen und bieten Multiplayer-Sandbox-Spiele, in denen Teamwork die ultimative Waffe ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem Erlebnis sind, bei dem die Geschichte im Mittelpunkt steht: Manchmal dienen die Untoten nur als Kulisse für ein fesselndes menschliches Drama. Diese Spieler blicken über das ständige Sammeln von Beute hinaus und suchen nach emotionaler Tiefe, filmischer Erzählkunst und Charakteren, die sich in einer toten Welt wirklich lebendig anfühlen. Titel wie Days Gone or The Last of Us Part II darin brillieren, indem sie die offene Spielwelt nutzen, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen, anstatt sich nur auf einen Endlos-Überlebensmodus zu beschränken.

Mein Fazit

Egal, ob du deine Grenzen in einer realistischen Simulation austesten oder einfach nur gemeinsam mit einem Freund Horden von Gegnern niedermähen möchtest – hier wartet die perfekte Apokalypse auf dich.

Hier sind meine abschließenden Empfehlungen für die allerbesten Open-World-Zombie-Spiele:

Die beste Wahl für PS5-Leistung: Dying Light 2: Bleib menschlich . Sein flüssiger Parkour und die detailreiche, vertikale Spielwelt sehen auf Next-Gen-Hardware einfach umwerfend aus und machen das Spiel zu einem der besten Zombie-Spiele, die die PS5 zu bieten hat.

Sein flüssiger Parkour und die detailreiche, vertikale Spielwelt sehen auf Next-Gen-Hardware einfach umwerfend aus und machen das Spiel zu einem der besten Zombie-Spiele, die die PS5 zu bieten hat. Unsere erste Wahl für Hardcore-Survival: Days Gone . Nichts kommt auch nur annähernd an die Tiefe und den Realismus dieser Überlebenssimulation heran. Es ist der unangefochtene König für Spieler, die eine echte Herausforderung suchen.

Nichts kommt auch nur annähernd an die Tiefe und den Realismus dieser Überlebenssimulation heran. Es ist der unangefochtene König für Spieler, die eine echte Herausforderung suchen. Beste Koop-Auswahl: State of Decay 2 . Der Fokus auf Community-Management, Permadeath und den Aufbau von Stützpunkten sorgt für ein einzigartig fesselndes Koop-Überlebenserlebnis, bei dem viel auf dem Spiel steht.

Der Fokus auf Community-Management, Permadeath und den Aufbau von Stützpunkten sorgt für ein einzigartig fesselndes Koop-Überlebenserlebnis, bei dem viel auf dem Spiel steht. Unsere Empfehlung für die mod-freundlichste Sandbox: 7 Days to Die.WährendProjekt Zomboid ist ebenfalls ein Anwärter: die voxelbasierte, vollständig zerstörbare Welt von 7 Days to Die In Verbindung mit seiner Modding-Szene bietet es unbegrenzte Möglichkeiten.

Häufig gestellte Fragen