Die 10 besten NBA 2K-Spiele, die du 2026 spielen musst

Um das Beste zu finden NBA 2K Spiele – da lohnt es sich, einen Blick auf die herausragenden Titel der Reihe zu werfen.

Alles begann damals im Jahr’99, wennEA‘sNBA Live dominierte den Basketball-Gaming-Markt und hielt jahrelang den Spitzenplatz. Dann, NBA 2K auf den Markt kommen Dreamcast. Ihre kreative Neuinterpretation der Basketball-Simulation hat die Erwartungen der Spieler an ein Sportspiel völlig auf den Kopf gestellt.

NBA 2K hat nicht nur mitgemacht, die Messlatte wurde immer höher gelegt. Und seitdem erscheint jedes Jahr ein neuer Teil. Jede Veröffentlichung bringt neue Fans und frischen Hype mit sich, lässt aber auch alte Debatten wieder aufleben.

Welches Spiel bietet die beste Balance zwischen Realismus und Spielspaß? Welcher Titel hat die Serie am meisten verbessert? Nun, ich werde diese Fragen beantworten. Falls ihr euch fragt, wo ihr diese Spiele zum besten Preis kaufen könnt, werde ich euch den Weg dorthin zeigen. Also, lasst uns loslegen!

Unsere Top-Empfehlungen für NBA 2K-Spiele

NBA 2K Spiele sind wie Basketballspieler. Jedes hat seine seine ganz eigene Spezialtechnik und Persönlichkeit. Deshalb ist es etwas schwierig, das beste Modell auszuwählen.

Nachdem ich viel Zeit damit verbracht habe, zu spielen und mich mit anderen Mitgliedern der Community auszutauschen, habe ich die Auswahl auf folgende Punkte eingegrenzt drei Titel die in der Serie besonders hervorstechen:

NBA 2K25 (2024): NBA 2K25 ist der Inbegriff für echte Basketball-Authentizität. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie gut NBA 2K25 hat diesmal den Rest erledigt. MyCareer Dieser Modus bietet mehr Tiefe, und das Geschehen auf dem Platz wirkt dynamischer. Er stellt eine Herausforderung dar, fühlt sich aber dennoch wie ein Spiel an und nicht wie eine lästige Pflicht. NBA 2K21 (2021): NBA 2K21 führte das „Pro Stick – Zielgenauigkeit beim Schuss“ ein, und das Spiel bot ein realistisches NBA-Erlebnis. Mir gefiel auch der Treffpunkt „The City“ im Spiel, wo man mit echten NBA 2K21 Spieler aus aller Welt. NBA 2K24 (2023): NBA 2K24 hat mich mit seiner Hommage an die Basketballgeschichte und den erweiterten Spieloptionen beeindruckt. Die Inhalte rund um Kobe Bryant verleihen dem Spiel eine emotionale Tiefe, die bei leidenschaftlichen Basketballfans großen Anklang findet.

Egal, ob du auf der Suche nach klassischen Momenten, ausgefeilter Spielmechanik oder modernen Features bist, die für Abwechslung sorgen – diese drei Titel bieten echten Mehrwert. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, welcher am besten zu deinem Stil passt, mach dir keine Sorgen. Diese Liste hält noch weitere solide Optionen bereit, also scroll einfach weiter!

Die 10 besten NBA 2K-Spiele, die du unbedingt spielen musst

Und hier ist meine Aufstellung der 10 am bestenNBA 2K Spiele, die in puncto Spielgefühl, Optik und Gesamtatmosphäre voll ins Schwarze getroffen haben.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 6. September 2024 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale Aktuelle Spielerlisten, Schussabwehr, verbesserter MyCAREER-Modus

NBA 2K25ist eines derdie besten Sport-Videospiele für alle, die spannende Basketballspiele bevorzugen. In dieser Ausgabe hat 2K mehr als 9.000 neue ProPLAY-Animationen, einschließlich 1.500 Dribbling-Tricks und 1.100 charakteristische Würfe. Und dadurch ist das bislang realistischste Spielerlebnis auf dem Platz entstanden.

Zu den neuen Spielmodi gehören erweiterte Meine KarriereOptionen, die dir mehr Kontrolle über deinen Weg vom Neuling zur NBA-Legende geben. Weitere nennenswerte Funktionen sind Schussabbruchand Beliebte Lieblingsaufnahmen. Sie verleihen dem Spiel mehr Tiefe, ohne die Steuerung zu kompliziert zu machen. Außerdem kannst du NBA-Manager werden, Top-NBA-Stars trainieren, das Trikot deiner Lieblingsmannschaft anziehen und deine eigenen Basketballteams leiten.

Und für Spieler, die auf der Suche nach etwas Neuem sind, bietet das neue SchwerkraftballDieser Modus bringt Bewegung in die Sache. Er ist rasant und futuristisch Mehrspielermodus wo die Schwerkraft nicht immer dein Freund ist. Du fliegst durch die Luft, zeigst wahnsinnige Dunks auf einem seltsamen, der Schwerkraft trotzenden Spielfeld, und alles fühlt sich total verrückt an. Aber es belohnt trotzdem kluge Entscheidungen und schnelle Hände.

Neue Spieler können direkt einsteigen, ohne sich überfordert zu fühlen, während erfahrene Spieler fortgeschrittene Funktionen freischalten, die den Unterschied zwischen guten und Spitzen-Spielern ausmachen. Diese Ausgewogenheit war schon immer eine der Stärken von 2K – und NBA 2K25trifft den Nagel auf den Kopf.

Mein Fazit: NBA 2K25 ist das Komplettpaket für Basketballfans, die Wert auf Tiefe, Realismus und Abwechslung legen. Wenn du es mit Simulationsbasketball ernst meinst, ist dies das Spiel, das es zu schlagen gilt.

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2. NBA 2K21 [Am besten für den Einstieg in die nächste Generation]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 4. September 2020 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 40–80+ Stunden Besondere Merkmale Pro-Stick-Schusszielen, „The City“ (nur Next-Gen), MyNBA-Modus

Meine gesamte Sichtweise auf NBA 2K nach dieser Ausgabe geändert. NBA 2K21 die Steuerung durch Hinzufügen von Pro Stick – Zielgenauigkeit beim Schuss für mehr Präzision. Dieses Update brachte weitere Herausforderungen mit sich – ideal für alle, die authentisches NBA-Gameplay lieben.

Ein weiterer spannender Aspekt des Spiels ist, dass es das erste war, NBA 2K Spiel entwickelt für neue Konsolen. Der Sprung in Sachen atemberaubender Grafik war unübersehbar –Die Gesichter der Spieler wirkten ausdrucksstärker, und die Bewegungen sahen flüssig und natürlich aus. Es hat die Messlatte für authentisches NBA-Gameplay höher gelegt, insbesondere bei spannenden NBA-Playoff-Spielen inMeine Liga or Jetzt spielen.

Das Spiel wurde vorgestellt Die Stadt als beliebter Treffpunkt für Spieler. Hier konnte man herumlaufen, mit anderen echten Basketballfans ins Gespräch kommen und entdecken verschiedene Basketball-Spielmodi an einem Ort. Dadurch wirkte das Spiel originell und gab den Fans einen weiteren Grund, immer wieder zurückzukommen.

WährendNBA 2K Es bot zwar reichlich Inhalt, hatte aber auch seine Schwächen. Die In-App-Käufe frustrierten echte Basketballfans. Viele Spieler wünschten sich, es gäbe eine Möglichkeit, die In-Game-Käufe zu deaktivieren und sich ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Dennoch gilt diese Ausgabe aufgrund ihres realistischen Gameplays weithin als eine der besten NBA 2K Einträge von damals.

Mein Fazit: NBA 2K21 markierte mit dem Sprung in die nächste Generation und „The City“ einen Wendepunkt für die Serie. Wenn Sie erleben möchten, wo moderne NBA 2K das wirklich begann, ist dies von entscheidender Bedeutung.

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3. NBA 2K24 [Ideal für Franchise-Gründer]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 8. September 2023 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale ProPLAY-Technologie, MyNBA-Modus, Fertigkeitsbäume in MyCAREER

NBA 2K24eingeführtProPLAY zum ersten Mal ein neues System, das Animationen anhand von echtem NBA-Filmmaterial steuert. Dies verschaffte den Spielern einen spürbaren Sprung in realistisches Gameplay, vor allem bei der Steuerung der heutigen Superstars wie LeBron James. Man spürte flüssigere Bewegungen, eine verbesserte Wurfbewegung und eine ausgefeiltere Verteidigung.

Cross-Play wurde ebenfalls aufgenommen in 2024. Dadurch konnten Spieler von verschiedenen Plattformen zum ersten Mal gemeinsam spielen, was das Spiel nicht nur gut, sondern großartig machte. Dank dieser Änderung waren mehr Spieler online, und es war jederzeit einfacher, Gegner für schnelle Partien zu finden.

Durch die größere Vielfalt an Gegnern wurden mehr Abwechslung und Herausforderungen geschaffen. Auch diejenigen, die das Spiel als Teil einer Spielereihe spielen, erhielten einen erheblichen Schub. Es wurden weitere Werkzeuge hinzugefügt, um MyNBA-Modus für den Aufbau eines Teams, die Zukunftsplanung und die Finanzverwaltung.

Meine Karrierebrachte eine Neuerung mit sich – Fandom und Fertigkeitsbäume. Das gab dir mehr Kontrolle über deine Reise und ermöglichte es dir, den Weg deines Spielers durch persönliche Entscheidungen und Entwicklungsmöglichkeiten selbst zu gestalten. Das Scouting, das Abschließen von Transfers und die Entwicklung von Spielern wurden komplexer, aber auch spannender. Wenn du es mochtest, im Basketball als Manager zu agieren, 2024 hat es interessanter und befriedigender gemacht.

Mein Fazit: NBA 2K24 ist die erste Wahl für alle, die sich für die Management-Seite des Basketballs begeistern. Der verbesserte MyNBA-Modus und CrossPlay machen es zu einem Highlight für Franchise-Fans.

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4. NBA 2K26 [Am besten für Funktionen der aktuellen Generation]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 5. September 2025 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale ProPLAY Motion Engine, WNBA-Integration in MyTEAM, „Crews in The City“, überarbeitete MyCAREER-Handlung

NBA 2K26 bedeutet den größten Fortschritt bei der Spielerbewegung seit NBA 2K21. Die brandneue ProPLAY Motion Engine nutzt Technologien des maschinellen Lernens, um reale NBA Spielaufnahmen in das Gameplay integriert, wodurch sich jeder Dribbling-Schritt, jeder Crossover und jede Bewegung am Korb authentischer anfühlt als je zuvor.

Der diesjährige MyCAREER-Modus mit dem Titel „Out of Bounds“ bietet eine Story, die dem Umfang von fünf Kinofilmen entspricht. Du beginnst als unbekannter Nachwuchsspieler aus einer Kleinstadt und arbeitest dich durch Highschool-Showcases, Club-Ligen und schließlich zum NBA-Draft vor. Diese Reise wirkt auf eine Weise persönlich und fesselnd, wie es frühere Ausgaben nicht geschafft haben.

Zum ersten Mal, Nationale Basketballliga der FrauenSpielerkarten sind vollständig in alle MyTEAM-Modi auf Gen-9-Plattformen integriert. Du kannst sie beliebig kombinieren NBA and Nationale Basketballliga der FrauenSpieler auf demselben Kader, was mehr Aufstellungsmöglichkeiten als je zuvor eröffnet. Die Attribute und Abzeichen funktionieren in beiden Ligen identisch, sodass das Gameplay ausgeglichen bleibt, egal wer auf dem Platz steht.

Die Stadt wurde grundlegend überarbeitet und präsentiert sich nun mit einer kompakteren und besser zugänglichen Gestaltung. Die Parks sind wieder da und verleihen dem Spielerlebnis einen Hauch von Nostalgie, und mit der neuen „Crews“-Funktion kannst du Freunde zusammenbringen und deine eigenen Gruppen gründen. Crossplay zwischen PS5 and Xbox Series X|S macht die Suche nach Gegnern schneller denn je.

Mit den Titelbild-Sportlern Shai Gilgeous-Alexander, Carmelo Anthony und Angel Reese, die verschiedene Epochen und Ligen repräsentieren, NBA 2K26 vereint die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Basketballs in einem Paket.

Mein Fazit: NBA 2K26 ist die bisher funktionsreichste Version. Wenn Sie die aktuellsten Spielerlisten, modernste Technologie und eine vollständige WNBA-Integration suchen, sind Sie hier genau richtig.

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5. NBA 2K24 Kobe-Bryant-Edition [Die beste Hommage an Kobe]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 8. September 2023 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale Umfassender Rückblick auf die Karriere von Kobe Bryant

Diese Kobe-Bryant-Edition in NBA 2K24 geht über die bloße Bereitstellung zusätzlicher Artikel hinaus – es ist eine passende Möglichkeit, eine Basketballlegende ehren. Das Cover des Spiels zeigt ikonische Momente aus seiner legendären Karriere.

Und diese visuelle Darstellung vermittelt sofort die emotionale Bedeutung dieser Hommage. Besondere Herausforderungen, exklusive Ausrüstung und einzigartige Inhalte sind Teil dieses Sportspiels, das es den Spielern ermöglicht, die Geschichte komplett neu zu schreiben mit einer der größten Basketballspieler aller Zeiten. Fans dieses Traumteams werden es zu schätzen wissen, dass neben den Stars von heute auch NBA-Legenden im Mittelpunkt stehen.

Zu den verbesserten MyTEAM-Belohnungen gehören extrem seltene Kobe-Karten. Diese Gegenstände sind sowohl für Sammler als auch für Wettkampfspieler von großem Wert. Wenn du gerade eine Pause vom Wettkampfspiel einlegst, schau dir diese doch einmal an Die besten Einzelspieler-Spiele für den PC. Sie sind ideal, wenn man es etwas ruhiger angehen lassen möchte, aber dennoch Spielspaß auf höchstem Niveau genießen will.

Außerdem ist das Wichtigste, was die Kobe-Bryant-Edition von NBA 2K24 Was das Spiel besonders auszeichnet, ist die Art und Weise, wie alles in das Hauptspiel integriert ist. Das BesondereKobe-KartenIhnen dabei helfenMein Team und dienen nicht nur Marketingzwecken. Die Spielmodi fordern dich heraus, seine Werte und seine Denkweise nachzuahmen, anstatt nur mechanisch die Bewegungen nachzumachen. Insgesamt ist dies das beste NBA 2K Das Spiel würdigt nicht nur seinen Einfluss, sondern lässt dich ihn hautnah miterleben.

Mein Fazit: The Kobe-Bryant-Edition ist die ultimative Art, die „Black Mamba“ zu ehren. Wenn Kobe deine Liebe zum Basketball geweckt hat, ist diese Ausgabe ein absolutes Muss.

★ Die beste Hommage an Kobe NBA 2K24 Kobe-Bryant-Edition Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 9. September 2022 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 40–80+ Stunden Besondere Merkmale Sonderaktion „Jordan Challenge“, 23 MyTEAM-Promo-Packs (wöchentliche Lieferung)

In diesem Sonderpaket erhält „His Airness“ die erstklassige Behandlung, die er verdient. NBA 2K23 Michael-Jordan-Edition beinhaltet alles aus der Standardversion sowie exklusive Inhalte rund um Michael Jordan, seine größten Momente, fesselnde Events und PvP-Matches.

Außerdem ermöglichte es den Zugriff über verschiedene Generationen hinweg (z. B. die PS4- und PS5-Versionen), was für Käufer ein wichtiger Aspekt ist. Mit den Anpassungsoptionen zum Thema Jordan können Spieler ihre Begeisterung für die größte Ikone des Basketballs zum Ausdruck bringen.Klassische MannschaftenSpielmodus, speziell für Fans des klassischen Basketballs entwickelt, enthält die tatsächlichen Kader aus Jordans Meisterjahren.

Zu beobachten, wie Jordan, Pippen und andere Funktion „As a Dream Team“ gibt Ihnen einen Einblick darin, was sie unaufhaltsam machte und sie zu einer All-Star-Mannschaft werden ließ. Die Qualität der Präsentation in den Jordan-Inhalten übertrifft alles, was die Serie bisher geboten hat.

Zeitgemäße Trikots, authentische Stadionatmosphäre und zeittypische Spielmechaniken versetzen dich zurück in Jordans Glanzzeiten. Für alle, die Die Größen des NBA-Basketballs… diese Ausgabe hat etwas Besonderes zu bieten.

Mein Fazit: The Michael-Jordan-Edition ist die ultimative Hommage an die größte Ikone des Basketballs. Wenn Sie den Basketball der Bulls aus ihrer Meisterzeit erleben möchten, ist dies die beste Möglichkeit dazu.

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7. NBA 2K Playgrounds 2 [Das beste Arcade-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsdatum 16. Oktober 2018 Entwickler Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10–20+ Stunden Besondere Merkmale Rasante 2-gegen-2-Action, die spannendsten NBA-Playoffs

In dieser Saison liegt der Schwerpunkt stark auf Basketball im Arcade-Stil. Mit seinen übertriebenen Animationen und Slam-Dunk-Einlagen sorgt das Spiel für puren Unterhaltungswert. Im Gameplay steht der Spaß im Vordergrund, nicht die realistische Simulation. Dieser Ansatz ist ideal für Spieler, die nach einem lockeren Basketball-Spielerlebnis suchen.

Es ist auch eine gute Wahl, wenn du auf rasante Multiplayer-Spiele. Wenn ich einfach nur ein bisschen unbeschwerten Spaß haben möchte, spiele ich dieses Spiel. Egal, ob man online oder lokal mit Freunden spielt, es sorgt immer für gute Stimmung.

Zu den Mannschaften, die im Spiel vertreten sind, gehören die Superstars von heute sowie NBA-Veteranen aus jeder Generation. Shaquille O’Neal beherrscht das Spiel unter dem Korb mit seinen gewohnt kraftvollen und effektiven Zügen. LeBron James zeigt, wie vielseitig er ist, indem er auf verschiedenen Positionen spielt.

Die Mischung der Spieler spricht Fans aus verschiedenen Epochen des Spiels an. Jeder Charakter bleibt seinem ganz eigenen Spielstil und seinen charakteristischen Angriffen treu. Das Spiel bietet zahlreiche Modi, sodass es nie langweilig wird, immer nur einen Stil zu spielen.

Mein Fazit: NBA 2K Playgrounds 2 Das ist Spaß pur, ganz ohne Druck. Schnapp dir ein paar Freunde, wähle deine Legenden aus und genieße spektakuläre Dunks, ohne dich um realistische Simulationen kümmern zu müssen.

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Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Windows, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsdatum 1. Oktober 2013 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 30–60+ Stunden Besondere Merkmale Das neue, auf Ballbesitz basierende Spielsystem wurde eingeführt

Die Einführung der Grafik der nächsten Generation war für die Spieler ein großes Highlight, als dieses Spiel auf den Markt kam. Neue Grafikkarten in derXbox-Serie zeigte beeindruckende Verbesserungen. In NBA 2K14… sahen die Spielercharaktere realistischer aus als je zuvor.

Die Bilder in jedem Spiel wirkten so realistisch, dass ich glatt glaubte, ich befände mich in einer echten Arena. Die Erzählweise und die Charakterentwicklung wurden im MyCAREER-Modus. Anstatt nur die Werte zu verbessern, führten die Spiele zunehmend strategischere Möglichkeiten des Fortschritts ein.

Die erste Version enthielt die Hauptkomponenten, die die Grundlage für alle zukünftigen Versionen bildeten NBA 2K Spiele. Bestimmte Spielelemente, die hier erstmals auftauchten, wurden später zu Markenzeichen der Serie.

Obwohl es sich um eine der ersten Konsolen auf dem Markt handelte, funktionierte das Online-Spielen reibungslos. Sowohl Experten als auch Spieler waren zufrieden mit dem Umfang der Verbesserungen im Gesamtpaket.

Mein Fazit: NBA 2K14 legte den Grundstein für die moderne NBA 2K. Wenn Sie wissen möchten, wo der Stein ins Rollen kam, lohnt es sich, diesen Klassiker noch einmal anzuschauen.

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9. NBA 2K24 Black Mamba Edition [Das beste Premium-Sammlerpaket]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsdatum 8. September 2023 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale 10 MyTEAM-Promo-Pakete, doppelte XP-Münzen für die Modi „MyCAREER“ und „MyTEAM“

The Black Mamba Edition hat das Konzept der Hommage noch weiter vorangetrieben. Exklusive Inhalte rund um Kobe prägten jeden Aspekt dieser NBA-Saison. Die Qualität der Präsentation wird der emotionalen Bedeutung dieser besonderen Veröffentlichung gerecht.

Ein großes Highlight dieser Saison ist natürlich dasMamba-MomenteModus. Er lässt Kobes größte Spiele in allen Details wieder aufleben. Jede Herausforderung spiegelt einen echten Moment aus seiner Karriere wider, von seinen ersten herausragenden Leistungen bis hin zu seinem letzten Spiel und dem ultimativen Sieg.

Außerdem,saisonale Veranstaltungen Im Spiel wechseln sich regelmäßig Events mit einzigartigen Herausforderungen und exklusiven Belohnungen ab. Jedes Event bietet neue Inhalte, die dafür sorgen, dass das Spielerlebnis nicht langweilig wird. Diese Vielfalt stellt sicher, dass engagierte Spieler immer neue Ziele haben, die sie verfolgen können.

Ich finde es toll, wie diese Events verschiedene Aspekte der Basketballgeschichte würdigen und gleichzeitig sinnvolle Spielziele bieten. Die anhaltende Unterstützung zeugt von einem echten Engagement, Kobes Vermächtnis angemessen zu ehren.

Mein Fazit: The Black Mamba Edition ist die ultimative Wahl für Sammler. Wenn du alle Inhalte rund um Kobe und Premium-Belohnungen haben möchtest, ist dies die richtige Edition für dich.

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Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsdatum 8. September 2023 Entwickler Visuelle Konzepte Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Besondere Merkmale Kobe Bryant Sapphire MyTEAM-Karte, 100.000 VC + 15.000 MyTEAM-Punkte, 2-Stunden-Münze für doppelte EP

In vielerlei Hinsicht ist das 2024 ist das goldene Zeitalter der Reihe. Dieses Jahr gab es viele Fan-Favoriten. Und diese Nintendo-Switch-Version des 2024Kobe-Bryant-Edition bringt das Tribute-Erlebnis nach Handheld-Spiele. Die Ausgabe enthält alle wichtigen Spielmodi der anderen Plattformen, und trotz der Hardware-Einschränkungen konnte das Spiel auf dem Handheld die grafische Qualität überraschend gut beibehalten.

Du kannst auf dem Weg zur Arbeit oder im Bett ganze Spiele spielen, ohne dabei Abstriche beim eigentlichen Basketballerlebnis machen zu müssen. Das Komfortfaktor Das macht diese Version besonders wertvoll für Spieler mit vollem Terminkalender. Außerdem kannst du zwischen Handheld- und Dock-Modus wechseln, ohne dass Spielfortschritt oder Leistung darunter leiden.

Man kann also ganz einfach eine kurze Partie spielen oder sich in längere Spielsitzungen stürzen, wenn man Zeit hat. Was außerdem auffällt, ist, wie flüssig das Spiel auch bei längeren Spielsitzungen läuft. Die Steuerung reagiert weiterhin schnell, und die Ladezeiten sind für ein Handheld-System durchaus akzeptabel.

Egal, ob du dich gerade durch Meine Karriere oder deinen Traumkader zusammenzustellen in Mein Team, nichts wirkt verwässert. Es ist nicht nur eine abgespeckte Version; es kann sich als vollwertiges NBA 2K Erlebnis für unterwegs.

Mein Fazit: The Nintendo Switch Diese Version beweist, dass man keinen Fernseher braucht, um Premium-Inhalte zu genießen NBA 2K. Ideal für Spieler, die jederzeit und überall Basketball mit vollem Funktionsumfang spielen möchten.

★ Ideal für unterwegs NBA 2K24 Kobe-Bryant-Edition Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zum besten NBA 2K-Spiel

Also, welchesNational Basketball Association 2Welches K-Spiel solltest du spielen? Das hängt davon ab, welche Art von Basketballerlebnis du suchst.

Für die neuesten und besten Informationen: NBA 2K26 bietet das bisher fortschrittlichste Gameplay dank der ProPLAY Motion Engine und der vollständigen WNBA-Integration in MyTEAM. Wenn du topaktuelle Funktionen und die neuesten Kader suchst, ist dies die richtige Wahl für dich.

NBA 2K26 bietet das bisher fortschrittlichste Gameplay dank der ProPLAY Motion Engine und der vollständigen WNBA-Integration in MyTEAM. Wenn du topaktuelle Funktionen und die neuesten Kader suchst, ist dies die richtige Wahl für dich. Für ein ausgewogenes Spielerlebnis: NBA 2K25 Das Spiel überzeugt nach wie vor mit über 9.000 ProPLAY-Animationen und einem überarbeiteten MyCAREER-Modus. Es ist ausgefeilt, wettbewerbsorientiert und belohnt spielerisches Können.

NBA 2K25 Das Spiel überzeugt nach wie vor mit über 9.000 ProPLAY-Animationen und einem überarbeiteten MyCAREER-Modus. Es ist ausgefeilt, wettbewerbsorientiert und belohnt spielerisches Können. Für Hommagen an Legenden: NBA 2K24 Mit der Kobe-Bryant-Edition und der NBA 2K23 Michael-Jordan-Edition kannst du legendäre Momente zweier der größten Basketballspieler aller Zeiten noch einmal erleben. Perfekt für Fans, die Geschichte hautnah erleben möchten.

NBA 2K24 Mit der Kobe-Bryant-Edition und der NBA 2K23 Michael-Jordan-Edition kannst du legendäre Momente zweier der größten Basketballspieler aller Zeiten noch einmal erleben. Perfekt für Fans, die Geschichte hautnah erleben möchten. Für den lockeren Spaß: NBA 2K Playgrounds 2 verzichtet auf jegliche Simulation und bietet pure Arcade-Action. Ideal für gemeinsame Spielrunden auf der Couch oder wenn du einfach nur deine Freunde beim Basketball übertrumpfen willst.

NBA 2K Playgrounds 2 verzichtet auf jegliche Simulation und bietet pure Arcade-Action. Ideal für gemeinsame Spielrunden auf der Couch oder wenn du einfach nur deine Freunde beim Basketball übertrumpfen willst. Für alle, die sich nach Nostalgie sehnen: NBA 2K14 legte den Grundstein für alles, was danach kam. Es ist ein Klassiker, den man sich unbedingt noch einmal ansehen sollte, wenn man wissen möchte, wo die moderne Serie ihren Anfang nahm.

Kein einzigerNBA 2K Dieses Spiel ist für jeden perfekt. Aber egal, ob du auf Realismus aus bist, Legenden huldigen möchtest oder einfach nur Spaß auf dem Platz haben willst – auf dieser Liste ist ein Titel dabei, der zu deinem Stil passt. Also los, ab auf den Platz und los geht’s!

Häufig gestellte Fragen

Im Folgenden finden Sie einige häufig gestellte Fragen zu den besten NBA 2K Spiele, mit klaren und hilfreichen Antworten für alle, die sich für die Reihe interessieren.