Die 15 besten Drachenkommandanten in MTG 2026: Stärke und Spielstile

Ein Deck rund um die besten Drachenkommandanten in MTG ist eine der befriedigendsten Arten, Commander zu spielen, doch die Wahl des richtigen Anführers ist entscheidender, als die meisten Spieler erwarten. Drachen sind teuer, farbenintensiv und erfordern eine starke Beschleunigung sowie Synergien, um reibungslos zu funktionieren.

Das habe ich vor Jahren auf die harte Tour gelernt, als mein erstes Drachen-Deck auf dem Papier zwar stark aussah, aber in jeder Partie ins Stocken geriet, weil der Kommandant den Stamm nicht richtig unterstützte. Seitdem habe ich Drachen-Kommandanten sowohl in Casual-Gruppen als auch an Tischen mit höherem Leistungsniveau getestet, und der Unterschied zwischen guten und großartigen Entscheidungen ist sehr deutlich.

In diesem Leitfaden werden die stärksten Drachenkommandanten nach Stärke, Spielstil und Farbidentität aufgeschlüsselt, damit du einen Anführer auswählen kannst, der am Spieltisch wirklich überzeugt.

Die 15 besten Drachenkommandanten

Diese Liste konzentriert sich auf die besten Drachenkommandanten in MTG für Spieler, die sich vor der Wahl eines Anführers einen klaren, praktischen Überblick verschaffen möchten.

Anstatt jede Option zusammenzufassen, geht dieser Abschnitt zu einzelnen Kommandantenanalysen über und beleuchtet dabei, was die besten Drachen-Kommandanten in echten Commander-Partien wirklich auszeichnet.

1. Der Ur-Drache

Farbkonzept WUBRG (5-farbig) Unterstützung für den Drachen-Clan Sehr hoch Hauptsiegbedingung „Go-wide Dragon“ schlägt „Value Snowball“; manchmal kommen zusätzliche Kämpfe hinzu Mana-Intensität Sehr hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Niedrig–Mittel

Der Ur-Drache ist der klassische „Go big“-Drachenkommandant: Schon aus der Kommandozone heraus senkt „Eminence“ die Kosten deiner Drachen, was sich schnell auszahlt und es dir ermöglicht, Bedrohungen früher ins Spiel zu bringen, als die Gegner erwarten. Wenn du gerne ein Spielfeld voller riesiger Flieger aufbaust, erfüllt diese Karte diesen Wunsch sofort.

Sobald es erst einmal auf dem Spielfeld ist, kann das Deck eine regelrechte Lawine auslösen. Wenn du mit Drachen angreifst, ziehst du Karten und kannst kostenlos zusätzliche bleibende Karten ins Spiel bringen, sodass der Kampf zu einer stetigen Wertsteigerung wird, anstatt nur aus „Schlagen und Weitergeben“ zu bestehen.

Pro-Tipp Konzentrieren Sie sich vor allem auf die schnelle Anlaufphase und die Farbanpassung, damit sich die Kostensenkung so früh wie möglich bemerkbar macht.

Der größte Haken ist die Manabasis: Bei fünf Farben rächt sich eine wackelige Manabasis, daher sorgt die Verwendung der besten Dual-Länder (oder zumindest starker Alternativen wie „Shocks“ oder „Triomes“) dafür, dass sich das Deck viel flüssiger spielt.

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2. Tiamat

Farbkonzept WUBRG (5-farbig) Unterstützung für den Drachen-Clan Hoch Hauptsiegbedingung Das „Paket“ in kombinationsähnliche Züge einbauen oder das Brett überladen Mana-Intensität Sehr hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Niedrig–Mittel

Tiamat ist eine unkomplizierte, mächtige Drachenkommandantin: Wenn sie ins Spiel kommt, durchsuchst du deine Bibliothek nach bis zu fünf verschiedenen Drachen und nimmst sie auf deine Hand. Das heißt, sobald du sie ausspielst, hast du sofort die besten Angriffsoptionen und Gegenmaßnahmen aus deinem Deck zur Verfügung, anstatt sich auf Topdecks zu verlassen.

Ihre größte Stärke ist ihre Flexibilität. Man kann sich Beseitigungsdrachen, Token-/Wert-Drachen wie Meine Güteor Lathlissoder reine Schadens-Finisher – je nachdem, was zur Spielsituation passt. Dadurch fühlt sich jede Partie kontrollierter und weniger zufällig an.

Pro-Tipp Wähle deine fünf Drachen aus, bevor du den Zauberspruch wirkst Tiamat So erhältst du ein stimmiges Gesamtpaket und nicht nur reine Leistung.

Bei sieben Mana ist sie etwas träge, daher brauchst du reichlich Mana-Beschleunigung. Aber wenn du auf große, spektakuläre Drachen-Tribal-Spiele stehst und gerne mit überwältigenden Bedrohungen gewinnst, Tiamat erfüllt seinen Zweck einwandfrei.

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3. Miirym, der Wächter-Wyrm

Farbkonzept Temur (URG) Unterstützung für den Drachen-Clan Sehr hoch Hauptsiegbedingung Explosives Spielfeld dank doppelter Drachen; überwältigender Wert Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel

Miirym, der Wächter-Wyrm ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten Drachenkommandanten. Immer wenn du einen Drachen (keinen Spielstein) ins Spiel bringst, Meine Güteerstellt eine symbolische Kopie davon, wodurch sich Ihr Wert sofort verdoppelt. Dadurch fühlt sich jeder Drachenzauber kraftvoll und lohnenswert an, auch ohne komplizierte Kombos.

Das Deck ist leicht zu verstehen und macht Spaß beim Spielen. Du spielst Drachen, Meine Gütekopiert sie, und das Spielfeld füllt sich schnell mit fliegenden Bedrohungen. Karten, bei denen Effekte beim Betreten des Spielfelds oder Drachen-Synergien eine Rolle spielen, werden deutlich stärker, wenn sie zweimal auftreten.

Pro-Tipp Wähle vorrangig Drachen mit wirkungsvollen Auslöseeffekten beim Betreten des Spielfelds oder beim Angriff aus, damit jedes Exemplar sofort einen Nutzen bringt.

Meine Güteglänzt in Casual- und Mid-Power-Commander-Partien, in denen große Kreaturen eine wichtige Rolle spielen. Wenn man sie unbeachtet lässt, kann sie schnell außer Kontrolle geraten, ist aber dennoch fair und interaktiv.

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4. Lathliss, Drachenkönigin

Farbkonzept Mono-Rot (R) Unterstützung für den Drachen-Clan Hoch Hauptsiegbedingung Go-Wide-Dragons + Schadensverdoppler / Kampf Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Lathliss glänzt durchJedes Mal, wenn du einen Drachen wirfst, wird ein 5/5-Drachen-Spielstein erzeugt, wodurch ein rein rotes Deck viel schneller als erwartet an Stärke gewann.

Das macht sie zu einer naheliegenden Referenz, wenn es um die besten Token-Kommandanten geht MTG, da jeder Zauber sofort Druck erzeugt, ohne dass zusätzliche Vorbereitungen oder Kombos nötig sind.

Pro-Tipp Baue deine Drachen-Kombinationen sorgfältig auf und baue „Haste“-Effekte ein, damit neue Spielsteine bereits in dem Zug, in dem sie ins Spiel kommen, Einfluss auf das Spielfeld nehmen.

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist skalierbares Board-Wachstum in einer schlichten, markanten Hülle, ideal für Spieler, die einen beständigen Drachenwert ohne komplizierte Abfolge von Spielzügen wünschen.

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5. Nachkomme des Urdrachen

Farbkonzept WUBRG (5-farbig) Unterstützung für den Drachen-Clan Hoch Hauptsiegbedingung „Toolbox“-Transformationen; oft einmaliger Kommandantenschaden oder Kombinationsmöglichkeiten Mana-Intensität Sehr hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Nachkomme des Urdrachen ist ein flexibler Fünf-Farben-Kommandant, der eher wie ein Werkzeugkasten als wie ein traditioneller Drache funktioniert. Durch das Bezahlen von zwei Mana,Sie könnenWissenfür einen Zug in einen beliebigen Drachen aus deinem Deck verwandeln, Das bedeutet, dass du im richtigen Moment immer genau auf die Fähigkeit zugreifen kannst, die du brauchst.

Diese Fähigkeit bewirkt, dass Wissenbesonders gut für Spieler geeignet, die gerne vorausplanen und ihr Deck gut kennenlernen. Du kannst dir einen defensiven Drachen holen, wenn du unter Druck stehst, einen auf Schaden ausgerichteten, um das Spiel zu beenden, oder einen Allzweck-Drachen, um ein Problem auf dem Spielfeld zu lösen.

Pro-Tipp Lass wichtige Drachen frühzeitig auf dem Friedhof, damit Scion tödliche Spielzüge androhen kann, ohne Mana zu verbrauchen.

Wissen ist zwar nicht der auffälligste Drachenkommandant, aber in den Händen eines umsichtigen Spielers kann er zu einer der zuverlässigsten und vielseitigsten Optionen im Drachenstamm-Deck werden.

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6. Atarka, World Render

Farbkonzept Gruul (RG) Unterstützung für den Drachen-Clan Mittel bis hoch Hauptsiegbedingung Schadensausbruch (Doppelschlag), um Spieler zu eliminieren Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel bis hoch

Atarka, World Render ist ein genial einfacher Kommandant, der Drachen zu sofortigen Spielentscheidern macht. Wenn man allen angreifenden Drachen „Doppelschlag“ verleiht, trifft jeder Schlag doppelt so hart, und die Lebenspunkte schwinden schnell. Wenn du an klaren Kampfsiegen Freude hast, bietet dir diese Karte genau das.

Angrifffunktioniert am besten in Drachen-Stammesdecks, die früh und oft angreifen wollen. Man braucht keine komplizierten Kombos oder kniffligen Vorbereitungen, sondern lediglich ein Spielfeld voller Drachen und eine freie Angriffsphase. Diese Einfachheit ist der Grund, warum viele Spieler diese Karte nach wie vor hoch bewerten Angriffunter denam bestenMTG Karten für aggressive Commander-Strategien.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Eile und zusätzliche Kampfverstärker, damit Drachen in dem Zug, in dem sie ins Spiel kommen, von Doppelschlag profitieren.

Das Alleinstellungsmerkmal ist brutale Einfachheit, wodurchAngriffIdeal für Spieler, die unkomplizierte, knallharte Drachenkämpfe ohne komplizierte Vorbereitungen oder Kombos suchen.

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7. Klauth, der Unübertroffene der Antike

Farbkonzept Gruul (RG) Unterstützung für den Drachen-Clan Mittel Hauptsiegbedingung Angriff → viel Mana → Hand abwerfen / zusätzliche Kämpfe zum Sieg Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Mittel bis hoch

Klauths eine besondere Stärke ist den Kampfschaden des Drachen in gewaltige Manaschübe umwandeln, wodurch oft genug Mana erzeugt wird, um in einem einzigen Zug mehrere Drachen oder Finisher zu wirken.

Diese explosive Skalierung belohnt aggressive Spielzüge und spiegelt die Spielmuster mit hohem Potenzial wider, die man bei einigen der besten Partner-Kommandanten in MTG, wo sich die Dynamik schnell steigert, sobald der Kampf beginnt.

Pro-Tipp Greife vor dem zweiten Hauptzug mit mehreren Drachen an, um die Manaproduktion zu maximieren und Zauber effizient zu verketten.

Das Alleinstellungsmerkmal ist kampfgeladene Rampe, wodurchKlauth Ideal für Spieler, die Drachen-Decks suchen, mit denen sich Druck direkt in spielentscheidende Züge umsetzen lässt.

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8. Drachenlord Dromoka

Farbkonzept Selesnya (GW) Unterstützung für den Drachen-Clan Low Hauptsiegbedingung Sicherer Kampfdruck + Blockieren in deinem Zug Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel Preisgünstigkeit Hoch

Drachenfürst Dromoka ist ein ruhiger, unerschütterlicher Kommandant, der dich für faires Spiel großzügig belohnt Magie. Ein Drache mit Flug, Lebensverknüpfung und einer Stärke von 5/7 für fünf Mana ist schon an sich stark, doch ihre wahre Stärke liegt darin, dass sie Gegner daran hindert, in deinem Zug Zaubersprüche zu wirken. Diese eine Textzeile macht deine Angriffe, das Leeren des Spielfelds und deine Siegbedingungen wesentlich sicherer.

In Commander, Dromoka passt natürlich gut zu kreaturenlastigen Midrange-Strategien, die Druck ausüben wollen, ohne sich Gedanken über Gegenzauber oder Kampftricks machen zu müssen.

Pro-Tipp Setze deine wichtigsten Zaubersprüche erst nach dem Kampf ein, damit deine Gegner während deines Zuges nicht darauf reagieren können.

Drachenfürst Dromoka spricht oft Spieler an, die den Spielstil der besten Engel-Kommandanten in MTG aber etwas anderes suchen. Sie vermittelt dasselbe Gefühl von Unausweichlichkeit und Kontrolle, nur dass sie statt Flügeln Schuppen trägt.

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9. Korvold, der von Fae verfluchte König

Farbkonzept Jund (BRG) Unterstützung für den Drachen-Clan Low Hauptsiegbedingung Opferwert-Engine → massiver Korvold + Kartenvorteil (manchmal Combo) Mana-Intensität Mittel bis hoch Leistungsstufe Sehr hoch Preisgünstigkeit Mittel

Korvold, der von den Fae verfluchte König Er gehört zu den Kommandanten, die jedes noch so kleine Opfer in puren Nutzen verwandeln. Ein Schatz, ein Blutmarker, eine beliebige Kreatur – nichts geht verloren. Jedes Mal, wenn du etwas opferst, Korvold wird größer und verwandelt sich in eine Karte, So bleibt dein Brett in Bewegung, während deine Hände voll sind.

Auch wenn er kein Vampir ist, Korvold passt überraschend gut zum Spielstil vieler der besten Vampir-Kommandanten in MTG. Die auf Opfer basierende, aristokratisch anmutende Spielweise passt perfekt zu Blutmarkern, Todesauslösern und Entzugseffekten.

Pro-Tipp Betreibe Schatzproduzenten und opfere Absatzmärkte, damit Korvold Karten zieht, ohne dass du dafür wichtige Drachen opfern musst.

Insgesamt,Korvold ist mächtig, flexibel und in längeren Partien fast schon unfair. Er skaliert schnell, reagiert weniger empfindlich auf Board-Wipes als die meisten Kommandanten und gerät schon bei minimalem Aufbau außer Kontrolle.

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10. Ramos, Drachenmotor

Farbkonzept WUBRG (5-farbig) Unterstützung für den Drachen-Clan Niedrig–Mittel Hauptsiegbedingung Mehrfarbige Zaubersprüche wirken → Konter → Mana-Ausbruch → große Spielzüge/Kombos Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Niedrig–Mittel

Ramos’Was sie auszeichnet, ist mehrfarbige Zaubersprüche in gewaltige Manaströme umwandeln, wodurch Drachen-Decks in einem einzigen Zug einen großen Vorsprung herausholen können.

In Fünf-Farben-Decks voller goldener Drachen und Interaktion, Zweigesammelt schnell Spielsteine und setzt diese dann ein, um mehrere Bedrohungen auszulösen oder in eine entscheidende Spielsequenz überzugehen.

Pro-Tipp Lege den Schwerpunkt auf mehrfarbige Drachen und günstige Goldzauber, damit ZweigeLade die Angriffe schnell auf, bevor du das Mana einsetzt.

Das Alleinstellungsmerkmal ist beschwörungsgetriebene Beschleunigung, wodurchZweigeIdeal für Spieler, die Drachen bevorzugen, die durch explosive, flexible Spielzüge gestützt werden, anstatt durch langsames, schrittweises Aufstocken der Ressourcen.

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11. Nummeriert, Parun

Farbkonzept Izzet (UR) Unterstützung für den Drachen-Clan Low Hauptsiegbedingung Zieh-Engines + Ping-Schleifen; oft mit Combo-Abschluss (Curiosity-Effekte) Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Sehr hoch Preisgünstigkeit Mittel

Niv-Mizzets eine besondere Stärke ist jede gezogene Karte und jeden gewirkten Zauber in direkten Schaden umwandeln, wodurch Drachen-Decks gewinnen können, ohne sich ausschließlich auf den Kampf verlassen zu müssen.

Da es selbst ein Drache ist, fügt es sich nahtlos in zauberlastige Builds ein, die ständiger Kartenvorteil bei gleichzeitigem Druck auf die Lebenspunkte gleichzeitig.

Pro-Tipp Setz auf günstige Sofortzauber und Cantrips, also Schneenebel wird in einem einzigen Zug wiederholt ausgelöst.

Das Alleinstellungsmerkmal ist eine durch den Zauberspruch bedingte Unausweichlichkeit, wodurchSchneenebel Ideal für Spieler, die einen Drachenkommandanten suchen, der das Spielfeld beherrscht und Partien durch präzisen Schaden entscheidet.

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12. Ziatora, die Verbrennungsanlage

Farbkonzept Jund (BRG) Unterstützung für den Drachen-Clan Low Hauptsiegbedingung Große Kreatur opfern → Direkter Schaden + Schätze → Grinden/Schließen Mana-Intensität Mittel bis hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Ziatora’s Körperkraft ist Opferkreaturen in direkten Schaden und Schätze umwandeln, wodurch Drachen ihre rohe Kraft in unmittelbare Wirkung und Mana umwandeln können.

Das Ausspielen eines großen Drachen setzt die Lebenspunkte unter Druck und schafft gleichzeitig Raum für Folgezüge, wodurch die Dynamik auch nach einer Spielfeldbereinigung erhalten bleibt.

Pro-Tipp Beziehe Drachen mit Todesauslösern oder Rückholmechanismen mit ein, damit Opfer über den anfänglichen Schaden hinaus einen Mehrwert generieren.

Das Alleinstellungsmerkmal ist Schaden, der gleichzeitig als Rampe dient, wodurchZiatora ideal für Spieler, die aggressive Drachen-Strategien bevorzugen, die durch Opfer-Synergien und Ressourcenkreisläufe unterstützt werden.

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13. Feuerdrachen

Farbkonzept Mono-Rot (R) (kein Kommandant, es sei denn, Regel 0 gilt) Unterstützung für den Drachen-Clan Low Hauptsiegbedingung Im Kampf verbinden → einseitige Auslöschung → Sieg durch Überlegenheit Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Stark im Abschluss Preisgünstigkeit Niedrig–Mittel

Lagerfeuer-Drache ist ein brutaler Reset-Knopf mit Flügeln. Ein 6/6-Flieger ist schon eine Bedrohung, aber sobald er einen Spieler trifft, Es kann ihr gesamtes Kreaturenfeld leerräumen und den Weg für deine nächsten Angriffe frei machen. Das ist zweifellos eine der besten roten Karten in MTG um festgefahrene Spiele wieder in Gang zu bringen.

Es braucht nicht viel – nur Eile oder eine freie Bahn – und schon verschwinden Spielsteine, Blocker und Kreaturenstapel. In Drachen-Decks ist es ein All-in-One-Finisher und Mittel zur Spielfeldkontrolle, das eine einzige gelungene Verbindung in einen gewaltigen Tempovorteil verwandelt.

Pro-Tipp Leg den Schwerpunkt auf Schnelligkeit und Ausweichen, also Lagerfeuer-Drache stellt mindestens einmal eine Verbindung her und setzt das Spiel zu deinen Gunsten zurück.

Meistens ist es in der 99 am besten, aber du can spiel sie auch als deinen Kommandanten, da es sich um eine legendäre Kreatur handelt. So oder so, wenn dein Meta stark auf Kreaturen ausgerichtet ist, Flugzeugist die Art von Karte, die Streitigkeiten schnell beendet.

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14. Rivaz, der Klauen

Farbkonzept Rakdos (BR) Unterstützung für den Drachen-Clan Hoch Hauptsiegbedingung Drachen wiederbeleben/wertschätzen; stetiger Druck durch Wiederverwertung Mana-Intensität Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Hoch

Rivaz von den Klauen eine besondere Stärke ist eine Kombination aus früher Manabeschleunigung und wiederholbarer Drachen-Rekursion… wodurch Drachen-Decks eine Widerstandsfähigkeit erhalten, die den meisten aggressiven Decks fehlt.

Indem sie dabei helfen, Drachen schneller ins Spiel zu bringen und sie vom Friedhof zurückzuholen, Die Wahrheithält den Druck auch nach dem Entfernen oder dem Abwischen der Platine hoch.

Pro-Tipp Entsorge oder opfere Drachen proaktiv, damit Die Wahrheithat stets geeignete Wiederbelebungsziele parat.

Das Alleinstellungsmerkmal ist Integrierte Wiederherstellung, ohne die Kurve zu verlangsamen, wodurchDie WahrheitIdeal für preisbewusste Spieler, die sich in längeren Partien auf beständige Drachen-Bedrohungen verlassen möchten.

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15. Karrthus, Tyrann von Jund

Farbkonzept Jund (BRG) Unterstützung für den Drachen-Clan Hoch Hauptsiegbedingung Slam Dragons → sofortiger Schnellschaden; Überlegenheit gegenüber anderen Drachen-Decks Mana-Intensität Hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mittel

Karrthus’Was sie auszeichnet, ist alle Drachen beim Betreten zu stehlen und ihnen Eile zu verleihen, wodurch sich das Blatt schlagartig wendet und Überraschungsangriffe möglich werden.

In Metas mit vielen Drachen kann dieser Schlag das Spiel sofort entscheiden, während die Eile dafür sorgt, dass jeder Drache, den du kontrollierst, sofort zu einer Bedrohung wird.

Pro-Tipp MannschaftKarrthus bis mindestens ein Gegner Drachen ausspielt; wirke die Karte dann nach dem Wipe, um maximale Wirkung zu erzielen.

Das Alleinstellungsmerkmal ist unvorhersehbares, spielentscheidendes Tempo, wodurchKarrthus Ideal für Spieler, die explosive Abschlüsse und riskante, aber lohnende Drachen-Spielzüge suchen.

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Wie man ein „Dragon Commander“-Deck in MTG zusammenstellt

Der Aufbau eines „Dragon Commander“-Decks beginnt damit, eine Tatsache zu akzeptieren: Drachen sind mächtig, aber sie sind teuer und erfordern eine klare Struktur.

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Prioritäten beim Deckbau erläutert, die aus einem Haufen Drachen eine konsistente, bedrohliche Commander-Strategie machen.

Wähle einen auf Drachen spezialisierten Kommandanten mit einem klaren Vorteil

Beginne mit einem Kommandanten, der eine bestimmte Sache besonders gut beherrscht, zum Beispiel Kostensenkung, Token-Erzeugung, Nachhilfe, Kampfverstärkung oder Mana-Erzeugung . Dein Kommandant sollte ein Drachenproblem aktiv lösen und nicht nur als weitere Bedrohung an der Spitze der Kurve stehen.

Beginne mit einem Kommandanten, der eine bestimmte Sache besonders gut beherrscht, zum Beispiel . Dein Kommandant sollte ein Drachenproblem aktiv lösen und nicht nur als weitere Bedrohung an der Spitze der Kurve stehen. Setze stark auf Ramp und schnelles Mana

Drachen kommen nicht allein mit normalen Landkarten aus. Füge hinzu frühe Mana-Rampe, Manasteine und Beschleunigung, So kommt dein erster Drache auf den Tisch, bevor sich die Gegner gefestigt haben. Einen Zug zurückzufallen bedeutet oft, dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten.

Drachen kommen nicht allein mit normalen Landkarten aus. Füge hinzu So kommt dein erster Drache auf den Tisch, bevor sich die Gegner gefestigt haben. Einen Zug zurückzufallen bedeutet oft, dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten. Drachen-spezifische Synergien in den Vordergrund stellen

Eil-Effekte, Angriffsauslöser, schadensabhängige Boni und exklusive Drachenboni erhöhen den Druck erheblich. Diese Effekte sorgen dafür, dass Drachen sich sofort auf das Spiel auswirken , und zwar nicht erst einen Zug später, wenn die Beseitigung verfügbar wird.

Eil-Effekte, Angriffsauslöser, schadensabhängige Boni und exklusive Drachenboni erhöhen den Druck erheblich. Diese Effekte sorgen dafür, dass Drachen , und zwar nicht erst einen Zug später, wenn die Beseitigung verfügbar wird. Baue eine zuverlässige Manabasis auf

Mehrfarbige Drachen-Decks scheitern häufiger an schlechtem Mana als an schlechten Karten. Bevorzugen effiziente Doppelländer, durch „Fetch“-Karten beschaffbare Farbkorrektur und Farbausgleich damit du Drachen ohne zu zögern auf der richtigen Spielkurve ausspielen kannst.

Mehrfarbige Drachen-Decks scheitern häufiger an schlechtem Mana als an schlechten Karten. Bevorzugen damit du Drachen ohne zu zögern auf der richtigen Spielkurve ausspielen kannst. Schützen Sie Ihre Investition

Drachen ziehen Beseitigung an. Einbeziehen Schutz, Rekursion und selektive Interaktion um wichtige Bedrohungen aufrechtzuerhalten und Gegner zu bestrafen, die ihre Abwehrmaßnahmen überstrapazieren.

Drachen ziehen Beseitigung an. Einbeziehen um wichtige Bedrohungen aufrechtzuerhalten und Gegner zu bestrafen, die ihre Abwehrmaßnahmen überstrapazieren. Klare Siegbedingungen festlegen

Spiele zu Ende spielen überwältigender Kampfschaden, wiederholbare Verbrennungsauslöser oder durch Drachen ermöglichte Kombos. Ein Drachen-Deck, das den Spielverlauf nicht für sich entscheiden kann, wird irgendwann überholt.

Wenn diese Elemente zusammenwirken, wirken Drachen-Decks nicht mehr schwerfällig, sondern unvermeidlich, mächtig und entscheidend am Spieltisch.

Häufig gestellte Fragen