Die 15 besten „Green Cards“ in MTG für 2026: Kraft, Ramp und Spielentscheider

Die besten Grünkarten in MTG sorgen für schnelleren Spielaufbau, eine bessere Farbausgleichung und einen stärkeren Spielabschluss als jede andere Farbe. Durch den frühen Spielaufbau kannst du deine Schlagkraft voll ausspielen, während andere noch damit beschäftigt sind, ihre Farbausgleichung zu verbessern. G Reen gleicht gierige Manabasen aus, versorgt auf Kreaturen basierende Ziehmechanismen mit Energie und trampelt, überrollt oder zertrümmert dann den Tisch.

Ich habe grüne Karten in alles Mögliche eingebaut, von lockeren Decks bis hin zu optimierten Commander-Listen, und das sind die Karten, die den Tisch zum Reagieren zwingen. Wenn du willst, dass deine Wälder richtig Arbeit leisten, ist dies die kurze Liste.

Die 15 besten „Green Cards“ in MTG, die schnell an Tempo gewinnen und das Spiel entscheidend entscheiden

Hier stelle ich die besten Green Cards vor MTG die sowohl in Commander als auch in anderen beliebten Formaten regelmäßig zum Einsatz kommen. Jede Karte erfüllt eine klare grüne Funktion und löst häufige Probleme beim Deckbau, mit denen Spieler konfrontiert sind, wenn sie ihre grünen Decks optimieren.

1. Finale der Verwüstung [Früher Tutor, Craterhoof auf Abruf]

Finale der Verwüstung ist bei voller Kraft grün. Sie sucht eine Karte, belebt sie wieder und beendet das Spiel sofort, wenn du genug Mana hast.

Element Details Mana-Kosten XGG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Tutor/Abschlussbeauftragter

Finaledurchsucht deineBibliothek oder Friedhof für eine Kreatur und legt sie direkt auf das Schlachtfeld. Allein diese Flexibilität macht sie schon mächtig. Der eigentliche Vorteil kommt erst später zum Tragen. Wenn X zehn oder mehr beträgt, erhältst du eine Überlauf-Effekt ohne Trampeln, aber das spielt keine Rolle, da du wahrscheinlich Craterhoofjedenfalls.

Diese Art der flexiblen Betreuung ist bei langsameren, wirkungsstarken Aufbauten, wie sie beispielsweise von die obersten Engel-Kommandanten, wo oft der Zugriff auf die richtige Bedrohung zum richtigen Zeitpunkt über den Ausgang des Spiels entscheidet.

Es passt zudem hervorragend zu vielen die besten Commander-Karten basiert auf der Dichte der Kreaturen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Finale vereint Nachhilfe, Rekursion und einen spielentscheidenden Effekt in einem einzigen Slot, was selbst unter den besten grünen Karten in MTG. Green hält nicht viel von Wiederbelebung, und dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, dies konsequent zu tun.

Ich habe das gegossenfür drei, um ihn zu stabilisieren, und für zwölf, um den Tisch zu zertrampeln. Diese Flexibilität machte sie zu einer meiner Standardkarten in Grün bei Commander. Sie skaliert mit deinem Mana, belohnt eine hohe Kreaturendichte und verwandelt jedes etablierte Spielfeld in einen Sieg, sobald sie verrechnet wird.

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2. Die Invasion von Ikoria [Kreaturen-Toolbox mit Biss]

Die Invasion von Ikoria ist ein flexibler Tutor, der sich an den Spielstand und die Deckgeschwindigkeit anpasst. Ich habe ihn in Decks mit vielen Kreaturen eingesetzt, bei denen ich mich nicht auf anfällige Kombinationsstrategien festlegen wollte, aber dennoch einen zuverlässigen Zugang zu wichtigen Komponenten benötigte.

Element Details Mana-Kosten XGG Kartentyp Schlacht – Belagerung Hauptaufgabe Druck durch Nachhilfelehrer/Schulleitung

Auf der Vorderseite, Die Invasion von Ikoria verleiht jeder Kreatur mit einem Manawert von X oder weniger die Fähigkeit „Tutor“ und bringt sie ins Spiel.

In den frühen Phasen greift es Mana-Nerds oder Allrounder. Und später holt sie spielentscheidende Drohungen ins Spiel. Nach der Niederlage wird sie in eine massive Trampler das setzt die Lebenspunkte sofort unter Druck.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Invasion von Ikoria bleibt in jeder Phase des Spiels relevant. Zu Beginn sorgt es für Tempo oder Interaktion. Im späten Spielverlauf greift es deine größte Bedrohung an und zwingt dich zu einer Reaktion.

Und wenn es sich umdreht, ändert sich der Kampf komplett. Zilortha ermöglicht es deinen nicht-menschlichen Kreaturen, Schaden zuzufügen, als wären sie nicht geblockt worden, was oft dazu führt, dass ein gut besetztes Spielfeld zu aus heiterem Himmel tödlich.

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3. Der Zenit von Green Sun [Der Goldstandard unter den „Green Tutors“]

Der Zenit von Green Sun ist der Goldstandard für das Training grüner Kreaturen. Es ist günstig, skalierbar und kommt immer wieder zurück, um mehr zu bekommen. All das macht es zu einem der die besten MTG-Karten die man zu jedem Zeitpunkt des Spiels einsetzen kann.

Element Details Mana-Kosten XG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Tutor

Zenith Lehrer für eine grüne Kreatur mit einem Manawert von X oder weniger, und dann geht es weiter ins Spiel. Nach der Verrechnung schlurft zurück in die Bibliothek, wodurch es auch bei langen Spielen wiederholt verwendet werden kann.

Dieser wiederholte Zugang zu wichtigen Kreaturen ist ein Grund dafür Der Zenit von Green Sun taucht so häufig in Decks auf, die um das die besten Elfen-Kommandanten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Karten bieten ein solches Maß an Effizienz und Wiederholbarkeit wie Zenith in Kreaturen-basierten grünen Decks. Zenith ist die beste Karte, wenn du verstehen willst, wie Grün Mana-Vorteile nutzt.

Zu Beginn des Spiels ist es Dryaden-Laube für den Start. In der Mitte des Spiels ist sie dein Wertmotor. Später sorgt sie für den Gewinn, auf den dein Spielfeld ausgerichtet ist. Anschließend mischt sie sich wieder in dein Deck, was bedeutet, dass sie dir immer zur Verfügung steht.

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4. Kanal [Pay Life, Cast Anything]

Kanal ist einer der berüchtigtsten grünen Zaubersprüche, die je gedruckt wurden. Er wandelt Lebenspunkte direkt in Mana um, und dieser Tausch hat schon früher Formate aus dem Gleichgewicht gebracht.

Element Details Mana-Kosten GG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Mana-Beschleunigung

Kanal ermöglicht es dir, 1 Lebenspunkt gegen ein farbloses Mana einzutauschen, ohne dass es eine Obergrenze jenseits deiner Lebenspunkte gibt. Das bedeutet absurde Spielzüge in der Anfangsphase. Stell dir vor, du investierst deine gesamten Lebenspunkte in einen Eldrazi oder einen tödlichen Angriff Feuerball bevor der Tisch gedeckt ist. Auch wenn es in den meisten Formaten verboten ist, Kanal ist nach wie vor eine der besten Green Cards in MTG.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kanal zeigt besser als fast jeder andere grüne Zauberspruch, wie weit die grüne Manabeschleunigung gehen kann. Diese Karte kann Spiele beenden, noch bevor sie überhaupt begonnen haben, indem sie Lebenspunkte in Mana umwandelt.

Kanal zeigt, wie weit grüne Zaubersprüche in MTG sind bereit, die Umwandlung von Ressourcen voranzutreiben. Nur wenige Karten in der Geschichte des Spiels veranschaulichen das Verhältnis von Risiko und Ertrag (oder das pure explosive Potenzial) besser.

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5. Triumph der Horden [Ein Schlag, zehn Gifte]

Der Triumph der Horden beendet Spiele aus heiterem Himmel. Es kann ein unscheinbares Spielfeld im Handumdrehen in tödlichen Schaden verwandeln.

Element Details Mana-Kosten 2GG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Finisher

Alle deine Kreaturen erhalten bis zum Ende des Zuges +1/+1, Trampeln und „Infizieren“. „Infizieren“ stellt die Kampfberechnungen völlig auf den Kopf. Zehn Giftmarken reichen schon aus, also Selbst ein Spielfeld mit nur fünf oder sechs Kreaturen kann plötzlich tödlich sein gegen mehrere Gegner.

Sie ist ein fester Bestandteil von Token-Decks und aggressiven grünen Decks und harmoniert oft gut mit den besten Token-Kommandanten, wenn Spieler schnelle, entscheidende Siege anstreben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Triumph der Horden ist eine der besten Green Cards in MTG wenn du Spiele aus dem Nichts gewinnen willst. Wenn du bereits Kreaturen hast, erledigt „Triumph“ den Rest.

Ich habe schon erlebt, dass sich stabile Spielsituationen in der Runde, in der diese Karte ausgespielt wird, plötzlich auflösen, vor allem wenn die Spieler glauben, bei hohem Lebenspunktestand sicher zu sein.

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6. Natürliche Ordnung [Sac a Dork, Drop a Bomb]

Natürliche Ordnungist einer der saubersten „Cheat Green“-Zauber MTG die es je gab. Vier Mana, eine Kreatur – und schon steht die größte Bedrohung in deinem Deck auf dem Schlachtfeld.

Element Details Mana-Kosten 2GG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Kreaturen-Tutor auf Opferbasis

Du opferst eine grüne Kreatur und durchsuchst deine Bibliothek nach einigen der besten grünen Kreaturen MTG hat, und es direkt ins Spiel bringen. In Decks, die darauf aufgebaut sind, ist dieser „Nachteil“ kaum mehr als ein Kostenfaktor. Oft geht es nur darum, eine Manakarte (man denke an Im Arbor) in etwas, das das Spiel beendet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Few MTG Grüne Zaubersprüche sorgen für einen solchen Spielverlaufswechsel für vier Mana. Sie können einen beliebigen Elfen in Craterhoof oder eine spielentscheidende Bedrohung, bevor die Gruppe überhaupt reagieren kann

Natürliche Ordnung umgeht den schwierigen Teil. Anstatt darauf zu warten, acht oder mehr Mana zu erreichen, Verwandle eine beliebige Kreatur in deine größte Bedrohung gerade jetzt. Genau dieser Tempowechsel ist der Grund, warum es immer wieder zu den besten Green Cards in MTG.

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7. Leben aus dem Lehm [Drei Länder, jeder Schritt]

Leben aus dem Lehm gehört zu den besten MTG Grüne Zaubersprüche sind ideal, wenn du Länder in eine Quelle erneuerbarer Ressourcen verwandeln möchtest. Sie holen Landkarten aus deinem Friedhof zurück, aber Dredge kann dort auch in jedem Zug Karten ablegen.

Element Details Mana-Kosten 1G Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Land-Rekursions-Engine

Lehmbodenlegt immer wieder Länder aus deinem Friedhof auf deine Hand (z. B. Fetch-Karten, Hilfsmittel, Premium-Doppel) undDer Bagger sorgt dafür, dass es immer wieder zurückkommt. Nach ein paar Zügen nimmt die Sache immer mehr Fahrt auf. Du spielst immer wieder „Fetch-Länder“ aus, legst bei jedem Zug ein Land aus und baust so still und leise deinen Ressourcenvorsprung aus.

Ich habeLehmboden um wackelige Handkarten zu stabilisieren und sich durch Tische mit vielen Entfernungskarten durchzukämpfen. Sobald es in jedem Zug „dredgt“, zieht man keine Länder mehr von oben und beginnt stattdessen auszuwählen, welche man zurückhaben möchte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lehmboden explodiert nicht. Es sammelt sich an. Fetch-Länder, Utility-Länder, Cycle-Länder – sie alle kommen wieder. Wenn du schon mal gesehen hast, wie Legacy-Länder einen Tisch unter Ödland Schleifen – du weißt ja bereits, was diese Karte bewirkt.

In hart umkämpften Commander-Pods verwandelt deine Manabasis in eine Ressource, die du wiederverwenden kannst immer und immer wieder. Sobald es online ist, musst du dir keine Gedanken mehr über Grundstücke machen und kannst stattdessen über Hebelwirkung nachdenken. Wenn das nicht geradezu nach den besten Green Cards schreit, dann MTG, ich weiß nicht, was sonst.

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8. Sylvan Tutor [Die perfekte Ziehung vorbereiten]

Sylvan-Nachhilfelehrerist eine der besten „Green Cards“, wenn man auf saubere Ein-Mana-Kombinationen steht. Sie tauscht Geschwindigkeit gegen Präzision ein, was perfekt zu vielen Commander-Decks passt.

Element Details Mana-Kosten G Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Topdeck-Kreaturen-Tutor

It durchsucht deine Bibliothek nach Kreaturen und legt sie oben drauf, damit sie nicht als Tutor eingesetzt werden kann für OP-Planeswalker oder Kombinationskarten, die keine Kreaturen sind. Man erhält die Karte zwar nicht sofort, aber ein Mana zu zahlen, um sich den nächsten Zug zu sichern, ist ein Tausch, den viele Commander-Decks gerne eingehen. In langsameren Decks schätze ich diese Präzision mehr als reines Tempo.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Mana für den uneingeschränkten Zugriff auf Kreaturen macht Sylvan-Nachhilfelehrer Ein übersichtliches und effizientes Aufbau-Tool. Damit kannst du Kombinationskarten und Endspiel-Finisher mit minimalem Aufwand zusammenstellen.

Ich habe es zum Ausrichten verwendet Craterhoof, einrichtenEwiger Zeuge Schleifen und im richtigen Moment die entscheidenden Karten zu finden. Das strahlt zwar keine besondere Stärke aus, aber in knappen Spielen ist es ein echter Vorteil, genau zu wissen, welche Karte man als Nächstes zieht.

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9. Scapeshift [Mana-Basis zu Geld machen]

Scapeshift verwandelt einen Stapel Länder in genau das, was dein Deck eigentlich beabsichtigt. Es nutzt sie für ausgelöste Fähigkeiten, Spielsteine oder einen direkten Sieg.

Element Details Mana-Kosten 2GG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Land-Kombinations-Assembler

Scapeshiftermöglicht es Ihnen,beliebig viele Länder opfern, dann suche diese Anzahl an Ländern und bringe sie getappt ins Spiel. In Landfall-Decks sorgt dies oft für einen überwältigenden Vorteil in einem einzigen Zug. In Combo-Decks werden so bestimmte Landkombinationen sofort zusammengestellt – JemandenZeilen,Feld der Toten Konfigurationen oder was auch immer du bei deinem Build optimiert hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Scapeshift“ macht Länder proaktiv. Es kann als Manasource, als Gewinnbedingung und als Kombinationselement dienen.

Wenn dein Deck darauf ausgelegt ist, dies auszunutzen, Scapeshiftliest sich wie „Siegbedingung festlegen„…“ Es ist eine der besten Green Cards in MTG für landgestützte Strategien.

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10. Wähle dein Gift [Das Ein-Mana-Edikt]

Wähle dein Gift verleiht Grün einen Edikt-Effekt für ein Mana mit Sofortgeschwindigkeit. In Commander, wo die größte Bedrohung nicht immer als Ziel ausgewählt werden kann (oder gar eine Kreatur ist), ist diese Art von flexiblem Opferdruck enorm wichtig.

Element Details Mana-Kosten G Kartentyp Sofort Hauptaufgabe Modaler Edikt-Effekt

It erzwingt ein Opfer über verschiedene Arten von bleibenden Objekten hinweg, je nach Modus, was bedeutet, dass sie Kreaturen, Artefakte oder Verzauberungen treffen kann, ohne sie anzuvisieren. Allein das macht es schwierig, darauf zu reagieren. Ich habe sie schon eingesetzt, um Gegner dazu zu bringen, ihre wichtige Manasteine und Zaubermaschinen zerstören.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kostengünstige Interaktionen, die sich an unterschiedliche Spielsituationen anpassen lassen, sorgen dafür, dass grüne Decks reaktionsschnell bleiben. Sie können geschützte Bedrohungen beseitigen, an die herkömmliche Beseitigungskarten nicht herankommen.

Ich schätze solche Karten, weil sie mit einem einzigen Platz mehrere Schwachstellen abdecken. Grün hat Probleme mit direkter Beseitigung, und Wähle dein Gift liefert aussagekräftige Antworten, ohne sich zu sehr festzulegen.

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11. Dekonstruieren [Entfernen eines Artefakts mit Manarückerstattung]

Dekonstruieren vereint Beseitigung und Manabeschleunigung in einem eleganten Paket. Es zerstört ein Artefakt, ohne dass du dabei Tempo verlierst.

Element Details Mana-Kosten 2G Kartentyp Zauberei Geschwindigkeit Zauberei Hauptaufgabe Entfernung von Artefakten

Dekonstruieren zerstört ein Artefakt und fügt GGG hinzu, was bedeutet, dass sie sich im Grunde selbst zurückkauft. In vielen Fällen werden dadurch die vollen Kosten des Zauberspruchs oder sogar mehr erstattet, und gegen Manasteine sorgt dies oft für einen Tempovorteil.

Ich liebe es, mit dieser Karte schon früh auf Manasteine zu spielen, weil die Gegner sich oft darauf verlassen Mana-Fähigkeiten, vor allem in Commander. Wenn man noch ein bisschen mehr Störfaktoren hinzufügt, fehlt ihnen immer ein bisschen Mana, um ihre Wirkung zu entfalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dekonstruieren beseitigt eine Bedrohung und macht sich dabei praktisch selbst bezahlt. Es kann einen Sonnenring und ermöglicht es dir dennoch, dieselbe Kurve zu fahren.

Das passt perfekt zu Greens Strategie, sich im Umgang mit anderen einen Vorteil zu verschaffen. Es ist eines dieser MTG grüne Zauber, die das wieder zurückbringen Zurückspulen or PalichronStimmung.

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12. Valgavoths Angriff [Erst in die Breite, dann in die Höhe]

Valgavoths Angriff Das ist die Karte, die man spielt, wenn man Mana hat und nichts Besseres damit anzufangen weiß. XXG beschert dir X manifestierte Kreaturen und legt dann sofort X +1/+1-Marken auf jede von ihnen. Das skaliert schnell.

Element Details Mana-Kosten XXG Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Skalierungsfaktor

Sobald man diese Karte zum ersten Mal für sechs oder mehr spielt, wirkt das Ganze nicht mehr fair. Man bekommt zwar Kreaturen, aber auch ein Spielfeld, das plötzlich groß genug ist, um mehrere Spieler zu bedrohen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist eine der besten Green Cards in MTG um festgefahrene Partien zu gewinnen. Wenn der Gegner bereits seit mehreren Zügen Ressourcen aufgebaut hat, Valgavoths Angriff wandelt deine Energie in unmittelbaren Druck um.

Es belohnt sowohl Decks mit vielen Kreaturen als auch Decks mit hohem Manavorrat gleichermaßen. Wenn X hoch genug ist, wird die Kampfberechnung zum Kinderspiel.

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13. Die Reißzähne von Kalonia [Der große Bruder von „Hardened Scales“]

Die Reißzähne von Kalonia nimmt das Deck, das du aufgebaut hast, und treibt es auf die Spitze. In Decks mit vielen Konterkarten bedeutet das meist, dass aus stetigem Wachstum eine echte Zeitmaschine wird.

Element Details Mana-Kosten 1G Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe +1/+1-Zählerverstärker

Dieser Zauberverdoppelt die vorhandenen Zähler, wodurch bereits große Bedrohungen unmöglich zu ignorieren sind. Zunächst legt sie einen +1/+1-Marker auf eine Kreatur und verdoppelt dann deren Marker. Wenn du sie für die Überladungskosten ausspielst, wirkt sich dieser Effekt auf alle deine Kreaturen aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du spielstFangs Für die Überlastkosten wendet sie den Verdopplungseffekt auf alle deine Kreaturen an. Es ist ein mächtiger Finisher, den jeder der besten Token-Kommandanten gerne in sein Deck aufnehmen würde.

Grüne Decks, die sich auf Konter konzentrieren, haben oft Schwierigkeiten, Spiele effizient zu beenden. Fangs ist eine der besten Green Cards in MTG um dieses Problem zu lösen. Es belohnt Geduld und gute Vorbereitung. Je länger man daran arbeitet, desto stärker wirkt sich das aus.

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14. Scale Up [G: Hit for Six]

Skalieren is einer der saubersten Stromspitzen, die Green zu bieten hat. Für ein grünes Mana wird eine Kreatur bis zum Ende des Zuges zu einer 6/4-Kreatur. Mit „Überlastung“ erhält dein gesamtes Spielfeld diese Verbesserung.

Element Details Mana-Kosten G Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Explosionsschaden

In „Infect“-Decks bedeutet dieses eine Mana oft den Todesstoß. Selbst abseits von Gift-Strategien verändert die Verwandlung kleiner Hilfskreaturen in echte Bedrohungen die Kampfdynamik schlagartig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist Effizienz in Reinform. Ein Mana für sechs Angriffspunkte – damit kann man Blocken, einen Vorteil erzielen oder das Spiel einfach beenden.

Skalieren kann Spiele leicht entscheiden, bevor sich die Gegner gefestigt haben, insbesondere in aggressiven grünen Decks, in denen Geschwindigkeit entscheidend ist. Es ist eine der besten grünen Karten in MTG wenn du explosive Wendungen statt langsamer Steigerungen willst.

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15. Bridgeworks-Schlacht/Tanglespan Brückenbau [Kampfzauber mit einem Ersatzland]

Bridgeworks-Schlacht ist eine einfache Interaktion mit der Umwelt: +2/+2, dann kämpfen. Damit kann eine deiner Kreaturen einen Schlag austeilen und dabei in den meisten Fällen den Kampf überleben.

Element Details Mana-Kosten 2G Kartentyp Zauberei Hauptaufgabe Kampfzauber/MDFC-Land

Der wahre Wert liegt darin, dass es kostet dich keinen Platz. Wenn du den Kampfeffekt nicht benötigst, spielst du Tanglespan Brückenbau stattdessen als Land. Zahle 3 Lebenspunkte, damit es ungetappt ins Spiel kommt, und es wird wie ein Standardland für G getappt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kreaturendecks brauchen Interaktion, wollen aber auch ihre Länder ausspielen. Mit dieser Karte kannst du beides tun, ohne dabei Abstriche bei einem der beiden Ziele machen zu müssen.

Auch wenn sie nicht so auffällig ist wie einige der anderen besten Green Cards in MTG… diese Karte erfüllt ihren Zweck und erfüllt gleich zwei Aufgaben. Ich liebe diese Flexibilität, und mehr Interaktion kann in grünen Decks nie schaden.

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Wie funktionieren Green Cards in MTG?

Grün gewinnt, indem es mehr leistet als alle anderen. Mehr Mana, riesige Kreaturen und stärkere Spielzüge. Wenn man das versteht, zwingt man Grün nicht mehr in reaktive Rollen, sondern baut das Deck um das herum auf, was es tatsächlich am besten kann.

Im Kern,MTG Bei grünen Zaubersprüchen geht es um die Beschleunigung der Ressourcenbeschaffung und die Dominanz auf dem Spielfeld. Grün versucht nicht, den Stapel zu kontrollieren oder sich mit winzigen Vorteilen durchzukämpfen. Es baut Ressourcen auf, entwickelt sich weiter und gewinnt immer mehr an Schwung.

So sieht das in der Praxis aus:

Mana-Beschleunigung. Green sucht nach Ländern, entsperrt sie und verwandelt frühe Spielzüge in explosive Mittelphasen. Zusätzliches Mana bedeutet frühere Bedrohungen und schnellere Spielmechanismen.

Green sucht nach Ländern, entsperrt sie und verwandelt frühe Spielzüge in explosive Mittelphasen. Zusätzliches Mana bedeutet frühere Bedrohungen und schnellere Spielmechanismen. Effizienz der Kreaturen. Die besten grünen Kreaturen in MTG sind im Verhältnis zu ihren Kosten überdimensioniert und lassen sich gut mit +1/+1-Markern kombinieren. „Trampeln“ sorgt dafür, dass der Schaden relevant bleibt, und Kampf-Effekte ermöglichen es den Kreaturen, gleichzeitig als Beseitigung zu dienen.

Die besten grünen Kreaturen in MTG sind im Verhältnis zu ihren Kosten überdimensioniert und lassen sich gut mit +1/+1-Markern kombinieren. „Trampeln“ sorgt dafür, dass der Schaden relevant bleibt, und Kampf-Effekte ermöglichen es den Kreaturen, gleichzeitig als Beseitigung zu dienen. Synergieeffekte bei der Landnutzung. Grün betrachtet Länder als Triebkräfte und nicht nur als Manquellen. Wiederkehr, Landfall-Auslöser und Effekte, die das Mana verdoppeln, verleihen ihm eine starke Unausweichlichkeit im späten Spielverlauf.

Grün betrachtet Länder als Triebkräfte und nicht nur als Manquellen. Wiederkehr, Landfall-Auslöser und Effekte, die das Mana verdoppeln, verleihen ihm eine starke Unausweichlichkeit im späten Spielverlauf. Proaktiver Spielplan. Green zieht es vor, die Initiative zu behalten, anstatt erst spät zu reagieren. So baut er Druck auf und zwingt seine Gegner, auf das Spielfeld zu reagieren.

Green zieht es vor, die Initiative zu behalten, anstatt erst spät zu reagieren. So baut er Druck auf und zwingt seine Gegner, auf das Spielfeld zu reagieren. Offensichtliche Schwächen. Die Interaktion mit dem Stapel ist begrenzt. Die Möglichkeiten zur endgültigen Beseitigung sind eingeschränkter als bei anderen Farben. Wenn Grün auf dem Spielfeld ins Hintertreffen gerät, braucht es oft Unterstützung, um wieder aufzuholen.

Gerade in Commander funktioniert dieser Ansatz besonders gut. Mehr Mana bedeutet stärkere Spielzüge, und stärkere Spielzüge entscheiden in der Regel über den Ausgang von Mehrspieler-Partien.

Häufig gestellte Fragen