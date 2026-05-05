Die 8 besten Pokémon-Booster-Boxen, die man 2026 kaufen sollte: Die Favoriten der Sammler

Angesichts der vielen fantastischen Veröffentlichungen der letzten Jahre ist es gar nicht so einfach, die beste Pokémon Heutzutage eine Booster-Box zu kaufen, fühlt sich ein bisschen so an, als würde man versuchen, ein glänzendes Mew in freier Wildbahn zu fangen – man braucht eine Mischung aus Strategie und Glück.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, habe ich die besten Pokémon-Booster-Boxen für dich unter die Lupe genommen Finden Sie die passenden Ergänzungen für Ihre Sammlung – ganz gleich, ob Sie die Packungen einfach nur aus purer Freude am Jagen seltener Karten öffnen, sie in einer versiegelten Box für den langfristigen Sammelzweck aufbewahren oder die wertvollsten Exemplare zum Weiterverkauf sichern möchten .

Unsere Top-Empfehlungen: Die besten Pokémon-Booster-Boxen

Die Wahl der richtigen Erweiterung hängt davon ab, was dir an deiner Sammlung am wichtigsten ist. Diese drei Sets sind die besten Pokémon-Booster-Boxen, die man in Bezug auf die Illustrationen, das Investitionspotenzial und den puren Spaß beim Öffnen kaufen kann.

Evolving Skies [Schwert & Schild]: Zweifellos die beste Pokémon-Booster-Box, die man für einen langfristigen Wert kaufen kann. Sie enthält die berühmtesten „Alternate Art“-Karten der Neuzeit, insbesondere das legendäre Umbreon VMAX. Paldea Evolved [Scharlach & Violett]: Dies ist eine der besten Pokémon-Boxen für alle, die die moderne Generation lieben, und sie bietet den besten Wert auf dem Sekundärmarkt unter den Scarlet & Violet bisherige Ära. Mit einer riesigen Auswahl an wunderschönen Illustrations-Raritäten bietet es ein tiefgehendes und abwechslungsreiches Erlebnis für alle, die die ästhetische Seite des Sammelkartenspiels schätzen. Leuchtende Sterne [Schwert & Schild]: Dank der „Trainer Gallery“-Unterreihe sticht es selbst unter den besten Pokémon-Boosterboxen hervor. Durch diese Mechanik fühlt sich jedes Päckchen wie ein Gewinn an, da man im Reverse-Holo-Slot seltene Karten ziehen kann.

Unsere Top-Empfehlungen gefallen dir nicht? Keine Sorge – weiter unten stellen wir dir noch fünf weitere Top-Pokémon-Boosterboxen vor, und vielleicht ist ja eine davon genau die richtige für dich.

Die beste Pokémon-Booster-Box für Sammler und als Kapitalanlage

Die folgenden Auswahlmöglichkeiten sind allesamt hervorragende Optionen für die besten Pokémon-Booster-Boxen, die man derzeit kaufen kann. Viele erfahrene Sammler bezeichnen sie aufgrund der hohen Nachfrage, der Auswahl an legendären Karten und des Rufs, dass das Öffnen der Boxen ein Riesenspaß ist, als die besten Pokémon-Booster-Boxen, in die man investieren sollte.

1. Sich wandelnde Himmel [Schwert & Schild]

Durchschnittspreis 2.000–3.000 $+ Erscheinungsdatum 27. August 2021 Anzahl der Karten Insgesamt 237 (203 reguläre + 34 geheime) Gewinnschwierigkeiten Sehr schwierig (die Kosten für die Box sind hoch; Gewinne erfordern in der Regel Top-Chase-Karten oder das Aufbewahren von Sealed-Decks).

Viele Sammler verweisen nach wie vor auf Sich wandelnde Himmel als die absolut beste Pokémon-Booster-Box, die man kaufen kann. Dieses Set ist dafür bekannt, dass es die „Eeveelutions“ in atemberaubenden alternativen Designvarianten zeigt. Selbst Jahre nach seiner Veröffentlichung ist die Nachfrage nach wie vor enorm hoch, da es einige der wertvollsten Karten aus der Schwert & Schild Ära und ist eine wahre Fundgrube für alle, die Rayquaza oder Umbreon lieben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Set gilt weithin als das Meisterwerk seiner Zeit und enthält das legendäre „Moonbreon“ sowie die kultigen Alternate-Art-Karten der Eeveelutions. Es ist nach wie vor die beste Pokémon-Booster-Box für Sammler von versiegelten Karten, da das Potenzial, diese wertvollen Karten zu ergattern, unübertroffen ist.

Its Der langfristige Reiz liegt darin, dass es so schwierig ist, diese Packungen zu finden heute auf dem Markt kaum zu finden ist, und genau deshalb zählen Sammler sie immer wieder zu den besten Pokémon-Boxen, in die man investieren sollte. Sicher, die Ziehchancen sind bekanntermaßen gering, aber die Aussicht, das „Moonbreon“ zu finden, macht es zu einem legendären Erlebnis für alle, die Geduld (und jede Menge Geld) mitbringen. Sammler sind von dieser Box eher wegen ihres anhaltenden Prestiges als wegen kurzfristiger Gewinne begeistert, da sie einen Höhepunkt im modernen Kartendesign darstellt.

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2. Paldea: Die Weiterentwicklung [Scharlach & Violett]

Durchschnittspreis 405–450 Dollar Erscheinungsdatum 9. Juni 2023 Anzahl der Karten Insgesamt 279 (193 reguläre + 86 geheime) Gewinnschwierigkeiten Mittel bis hoch (besseres Pull-Erlebnis, doch der ROI hängt weiterhin von den wichtigsten Illustration-/SIR-Pulls ab).

Paldea: Die Weiterentwicklung ist eine hervorragende Wahl für Fans der Scarlet & Violet Generation. Es brachte eine riesige Vielfalt an seltenen Illustrationen mit sich, die unsere Sichtweise auf die Kartenillustrationen verändert haben. Dieses Set enthält einige der Die besten Karten aus „Scarlet & Violet“ mit den Paldean-Startercharakteren und den Ruinous-Legenden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach diesen speziellen Illustration-Rares zählen viele Sammler diese Erweiterung zu den besten Pokémon Kisten für alle, die Wert auf Ästhetik legen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sammler, die ästhetische Vielfalt schätzen, werden die hier enthaltenen Illustration Rares im Aquarellstil und die farbenfrohen Tera-Pokémon lieben. Es handelt sich um eine der besten Pokémon-Boosterboxen, die man kaufen kann, und sie bildet für die heutige Generation die perfekte Brücke zwischen Wettbewerbsfähigkeit und künstlerischer Exzellenz.

Das Set stellt die mächtigen Tera vor Pokémon … die den Spielablauf frisch und spannend halten, während die Grafiken im Aquarellstil jedem Zug ein hochwertiges Gefühl verleihen. Es ist nach wie vor eine der besten Pokémon-Boxen, in die man investieren kann, weil sie beliebte Funktionen Pokémon mit moderner Mechanik sowie eine hochwertige künstlerische Leitung das sowohl neue als auch alte Spieler anspricht.

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3. Fusionsangriff [Schwert & Schild]

Durchschnittspreis 970–1.000 Dollar Erscheinungsdatum 12. November 2021 Anzahl der Karten 284 insgesamt Gewinnschwierigkeiten Schwierig (das riesige Angebot verwässert die Gewinnchancen; viele Angebote sind nicht kostendeckend).

Als eine der größten Erweiterungen der Geschichte, Fusionsangriffdie riesige Kartenliste kann eine der anspruchsvollsten, aber auch lohnendsten Bindetechniken sein. Dies Schwert & Schild Mit dieser Serie wurde auch der „Fusion Strike“-Kampfstil eingeführt, der für Turnierspieler auf der Suche nach den besten Pokémon-Karten zu einem festen Bestandteil wurde. Der wahre Sammlermagnet ist jedoch die legendäre Gengar-VMAX-Karte mit alternativem Design – einer jener Funde, die Sealed-Produkte besonders verlockend machen, wenn man auf der Suche nach der besten Pokémon-Booster-Box ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Öffnen dieser Box ist ein riesiges Abenteuer, denn sie enthält neben dem legendären Gengar VMAX einen der umfangreichsten Kartenpools, die je gedruckt wurden. Die große Vielfalt in den 36 Packungen sorgt für eine herausfordernde, aber unterhaltsame Erfahrung für langjährige Sammler, die das Set vervollständigen möchten.

Aufgrund der enormen Kartenvielfalt bekommt man selten zweimal dasselbe Päckchen zu sehen, was diese Box zu einer hervorragenden Wahl macht, wenn du eine Box mit großer Vielfalt suchst und als Sammler seltener Karten nach den besten Pokémon-Boxen zum Investieren suchst. Dank ihrer Relevanz für den Wettkampf und der riesigen Auswahl an Karten ist sie eine der besten Pokémon-Booster-Boxen für alle, die gerne lange und abwechslungsreich Päckchen öffnen.

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4. Brillante Sterne [Schwert & Schild]

Durchschnittspreis 550–600 Dollar Erscheinungsdatum 25. Februar 2022 Anzahl der Karten Insgesamt 186 (172 reguläre + 14 geheime) Gewinnschwierigkeiten Mittelschwer (die Trainer-Galerie hilft zwar, aber um wirklich Gewinn zu machen, braucht man immer noch Top-Ziehungen).

Leuchtende Sterne nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte ein, da es die VSTAR-Mechanik in die Welt des Pokémon-Sammelkartenspiels eingeführt hat. Es ist eine erstklassige Wahl für ein ausgewogenes Sammlererlebnis, da es eine „Trainer-Galerie“-Untergruppe enthält. Das bedeutet, dass man wunderschöne Karten im Reverse-Holo-Bereich finden kann, was das Auspacken zu einem viel lohnenderen Erlebnis macht. Wenn man Nostalgie, das Erlebnis beim Öffnen und die langfristige Attraktivität gegeneinander abwägt, ist leicht zu erkennen, warum Leuchtende Sterne is wird häufig als eine der besten Pokémon-Boxen für Investitionen genannt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank der „Trainer Gallery“-Unterreihe, die den Reverse-Holo-Slot um zusätzliche Raritäten erweitert, ist es hier viel einfacher, tolle Karten zu ziehen. Genau dieser Mehrwert ist der Grund, warum viele Sammler dieses Set zu den besten Pokémon-Booster-Boxen zählen. Vor allem Charizard-Fans finden hier eine wahre Fundgrube mit zahlreichen hochseltenen Versionen des legendären Pokémon, die nur darauf warten, gezogen zu werden.

Für Fans von Charizard ist dies wohl eine der besten Pokémon-Boxen, die man kaufen kann da unser feuriger GOAT hier in mehreren Versionen mit hoher Seltenheit auftaucht. Er schafft die perfekte Balance zwischen Nostalgie und moderner Kraft und ist damit eine hervorragende Wahl für jeden Fan, der ein historisches Schwert & Schild Herzstück ihrer Sammlung.

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5. Der verlorene Ursprung [Schwert & Schild]

Durchschnittspreis 700–750 Dollar Erscheinungsdatum 9. September 2022 Anzahl der Karten Insgesamt 247 (196 Standard + 21 Geheim + 30 Trainer-Galerie) Gewinnschwierigkeiten Schwierig (stabile Nachfrage, aber die durchschnittlichen Erträge bleiben oft hinter den Anschaffungskosten zurück, ohne dass es zu großen Verlusten kommt).

An alle meine Edgelord-Kollegen da draußen, die ein düstereres, eher ätherisches Thema zu schätzen wissen, Verlorener Ursprung Dann ist dieses Set genau das Richtige für dich – und ehrlich gesagt ist es eine der besten Pokémon-Boosterboxen, die du kaufen kannst, wenn du dir deine Ziehungen mit einem Hauch von Gruselstimmung wünschst. Es konzentriert sich auf die „Lost Zone“-Mechanik und präsentiert Giratina in einigen der aufwendigsten Illustrationen, die je gedruckt wurden. Es ist eine zuverlässige Box der mittleren Preisklasse, die durchweg coole Designs bietet. Wenn du diese Sets öffnest, hast du die Chance auf die Giratina V-Karte mit alternativem Artwork, die für viele Sammler nach wie vor ein heiliger Gral ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Aufwendige Illustrationen und ein düsteres, gespenstisches Thema machen diese Box zu einem optischen Highlight in jedem Sammlerregal. Genau diese einzigartige Ausstrahlung ist der Grund, warum viele Sammler sie zu den besten Pokémon-Boxen zählen, die man kaufen kann – insbesondere dank der unglaublich detailreichen Giratina V-Variante als Hauptattraktion.

The Schwerpunkt auf Hisuian-Varianten und spektraler ÄsthetikmachtVerlorener UrsprungKarten eine optisch auffällige Bereicherung für jede wachsende Sammlung. Auch wenn es vielleicht nicht denselben Hype hat wie Sich wandelnde Himmel… Dank seiner thematischen Einheitlichkeit und der bemerkenswerten Pokémon-Auswahl gehört es zweifellos zu den besten Pokémon-Booster-Boxen, die man kaufen kann, wenn man eine umfassende Sammlung der besten modernen Sets aufbauen möchte.

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6. Maskenball in der Dämmerung [Scarlet & Violet]

Durchschnittspreis 250–300 Dollar Erscheinungsdatum 24. Mai 2024 Anzahl der Karten Insgesamt 226 (167 reguläre + 59 geheime) Gewinnschwierigkeiten Mittel (neue Preisgestaltung; Gewinne möglich, aber unbeständig – hängt von den Schwankungen bei SIR/ACE SPEC ab).

Maskenball in der Dämmerung ist eine der besten Pokémon-Boxen, die man kaufen kann, wenn man ein neueres Scarlet & Violet Eine Erweiterung mit der Atmosphäre eines japanischen Sommerfestes. Das Set enthält Ogerpon in verschiedenen Formen und besticht durch einen ganz eigenen, lebendigen visuellen Stil. Es ist ein idealer Einstieg für neue Fans, da die Karten modern und leicht zu finden sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn ihr auf der Suche nach erstklassigen Pokémon-Booster-Boxen seid, ist diese hier für Spieler des aktuellen Metas ein absolutes Muss – dank der unverzichtbaren ACE SPEC-Karten und der vielseitigen Ogerpon-Varianten. Das Artwork im Festival-Stil ist zudem eine wahre Augenweide, die eine erfrischende Atmosphäre verbreitet und atemberaubende Illustration Rares für alle bietet, die ein ästhetisches, zeitgemäßes Deck zusammenstellen möchten.

Die „ACE SPEC“-Karten sind auch für diejenigen interessant, die tatsächlich etwas lernen möchten Wie man Pokémon-Karten spielt auf hohem Niveau. Das festliche Thema ist eine willkommene Abwechslung zu den eher kampfbetonten Erweiterungen. Das moderne Spielelemente und visuelles Storytelling Die darin enthaltenen seltenen Illustrationen machen sie zu den besten Pokémon-Booster-Boxen für alle, die den aktuellen Trends im Wettkampfsport folgen.

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7. Astraler Glanz [Schwert & Schild]

Durchschnittspreis 370–530 Dollar Erscheinungsdatum 27. Mai 2022 Anzahl der Karten Insgesamt 246 (189 Standard + 27 Geheim + 30 Trainergalerie) Gewinnschwierigkeiten Mittelschwer (die Trainer-Galerie hilft zwar, aber ohne Top-Ziehungen ist das Geldverdienen immer noch mühsam).

Astraler Glanz konzentriert sich auf die Region Hisui aus Pokémon Legends: Arceus. Dank der hauseigenen „Trainer Gallery“ bietet es ein sehr einheitliches Trainingserlebnis, und du findest dort jede Menge bekannte Pokémon wie Dialga und Palkia in ihrer Ursprungsform. Dieses Set wird oft übersehen, ist aber eine der besten Pokémon-Boxen, in die man investieren kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht alle Top-Pokémon-Booster-Boxen werden bis zum Umfallen gehypt; dieses unterschätzte Juwel ist perfekt für Fans der uralten Hisui-Region, mit regionalen Varianten und Legendären in ihrer Ursprungsform, die es zu sammeln gilt. Dank der hohen Trefferquote in der Trainergalerie fühlt sich jede Box für ihren Preis durchweg lohnenswert an.

Das ist eine gute Wahl, wenn Sie auf der Suche nach Gute Pokémon-Packs, die man mit Gewinn kaufen kann oder einfach nur etwas alte Geschichte in Ihren Ordner aufnehmen möchten, da die Dank der hohen Trefferquote gehen selbst Gelegenheitsspieler mit etwas Besonderem nach Hause. Seine einzigartige Stellung innerhalb der Schwert & Schild Dank dieser Zusammenstellung gehört sie zu den besten Pokémon-Booster-Boxen auf dem Markt und bietet eine lohnendere Ziehquote als viele ihrer Pendants aus derselben Zeit.

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8. Gemeinsam unterwegs [Scarlet & Violet]

Durchschnittspreis 210–250 Dollar Erscheinungsdatum 28. März 2025 Anzahl der Karten Insgesamt über 190 (variiert je nach Geheimnissenliste) Gewinnschwierigkeiten Mittler (ein niedrigerer Einsatz ist von Vorteil; die meisten Eröffnungen sind ohne starke Züge bestenfalls kostendeckend).

Als eines der neueren Modelle in der Scarlet & VioletZeile,Gemeinsam unterwegs dreht sich alles um Zugänglichkeit. Es ist weit verbreitet und zeigt viele bei Fans beliebte Pokémon in nostalgischen Posen. Wenn du auf der Suche nach dem die besten Pokémon-Karten Unter den neuesten Sets ist dies eine der besten Pokémon-Boxen, die man kaufen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unter den besten Pokémon-Booster-Boxen für Einsteiger und langjährige Fans sticht diese aktuelle Neuerscheinung durch ihr entspanntes Öffnungserlebnis und ihre großzügigen Trefferquoten hervor. Die bezaubernden Illustrationen, die Modernität mit Nostalgie verbinden, stellen die emotionale Bindung zwischen Trainern und ihren Pokémon in den Mittelpunkt.

Die Beliebtheit dieser Erweiterung beruht auf ihren attraktiven Ziehquoten und der festlichen Würdigung der Reise, die wir gemeinsam mit unseren Pokémon unternehmen. Sie ist der perfekte Einstieg für alle, die auf der Suche nach einer der besten Pokémon-Boxen sind, um ihr Album zu vervollständigen. Ihre Die breite Verfügbarkeit macht es zu einem der am leichtesten zugänglichen Empfehlungen für Eltern oder Geschenkekäufer, die ein Set suchen, das beliebt und modern ist und beim Auspacken für Spannung sorgt, ohne dass dafür ein riesiges Budget nötig ist.

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So findest du die für dich beste Pokémon-Booster-Box

Um dir die Entscheidung für die beste Pokémon-Booster-Box, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, noch weiter zu erleichtern, zeigt dir dieser Leitfaden, wie du deine individuellen Ziele mit den aktuellen Marktwerten und Sicherheitsüberprüfungen in Einklang bringst, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Dein Ziel: Packungen aufreißen, sammeln oder versiegelt lassen?

Die Auswahl der besten Pokémon-Boxen für eine Investition hängt von deinen Absichten ab. Sammler lassen sich oft in folgende Gruppen einteilen: diejenigen, Öffnung, nur so zum Spaß, jeneauf der Suche nach einem bestimmten seltenen Gegenstandund jeneAufbewahrung von versiegelten Produkten. Trefferorientierte Sets mit Untergruppen sind ideal für den Spielspaß, während auf Verfolgungsjagden ausgerichtete Sets wie Sich wandelnde Himmel Das ist genau das Richtige für alle, die Karten mit hohem Sammlerwert suchen. Auch das Budget spielt eine Rolle. Günstige Boxen bieten eine große Auswahl an Karten zu einem niedrigeren Einstiegspreis, während teure Sets historische Meilensteine markieren.

Die beste Pokémon-Booster-Box für eine hohe Trefferquote: Auswahlthemen wieLeuchtende Sterne or Astraler Glanz.

Auswahlthemen wieLeuchtende Sterne or Astraler Glanz. Die beste Pokémon-Booster-Box als lohnende Investition: Halten Sie Ausschau nach älteren, vergriffenen Sets wie Sich wandelnde Himmel.

Halten Sie Ausschau nach älteren, vergriffenen Sets wie Sich wandelnde Himmel. Die beste Pokémon-Booster-Box für das moderne Turnierspiel: Wähle aktuelle Sets wie Maskenball in der Dämmerung.

Was macht eine Box eigentlich kaufenswert?

Wenn du auf der Suche nach der besten Pokémon-Booster-Box bist, kommt es in der Regel auf eine Mischung aus Hype, dem Potenzial auf seltene Karten und dem Spaßfaktor beim Öffnen der Box an.

Beliebte Charaktere wie Charizard oder Rayquaza sorgen stets für eine hohe Nachfrage. Starke Chase-Karten erzeugen einen „Must-have“-Effekt, der das Interesse auch lange nach der Veröffentlichung aufrechterhält. Auch das Erlebnis beim Öffnen der Packungen spielt eine Rolle. Manche Sets bieten regelmäßig kleine Gewinne, während andere nach dem Motto „alles oder nichts“ funktionieren – mit einem einzigen großen Treffer und sonst kaum etwas.

Charakterausstrahlung: Sets mit Maskottchen wie Mew, Gengar oder den Starter-Pokémon.

Sets mit Maskottchen wie Mew, Gengar oder den Starter-Pokémon. Setgröße: Kleinere Kartensätze erhöhen die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Karten zu ziehen.

Kleinere Kartensätze erhöhen die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Karten zu ziehen. Visuelle Themen: Aquarellstile oder Festthemen, die Kunstliebhaber ansprechen.

Kleine Sets erleichtern es, bestimmte Karten zu ziehen, aber große Sets bieten mehr Entdeckungsfreude. Spielspaß und finanzieller Wert sind nicht dasselbe, und die richtige Wahl hängt davon ab, worauf du deinen Fokus legst: das Ziehen von Karten, die Illustrationen, Nostalgie oder den langfristigen Wert. Lege zuerst dieses Ziel fest, und die beste Pokémon-Booster-Box, die du kaufen kannst, ergibt sich dann von selbst.

Tipps zum Kauf: Vermeiden Sie Fälschungen, überhöhte Preise und Fehlkäufe

Beim Kauf eines versiegelten Produkts steht die Sicherheit an erster Stelle. Wenn du auf der Suche nach der besten Pokémon-Booster-Box bist, solltest du vor allem darauf achten, dass Halten Sie sich an bewährte Hobbygeschäfte oder Online-Händler mit soliden Rückgabebedingungen. Überprüfen Sie vor dem Öffnen die Verpackungsqualität und den Zustand der Verpackung auf Anzeichen von Manipulation. Die Preisgestaltung sollte nachvollziehbar sein; Ein Angebot, das zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es meistens auch, wie das alte Sprichwort sagt.

Außerdem,Vergleichen Sie immer den Preis pro Packung bei verschiedenen Angeboten und sehen Sie sich die Daten zu kürzlich verkauften Artikeln an indem Sie vertrauenswürdige Websites wie TCGPlayer or Kurscharts, damit Sie überhöhte Angebotspreise vermeiden und den tatsächlichen Marktwert auf der Grundlage abgeschlossener Transaktionen einschätzen können.

Und schließlich: Wenn du keinen Kauf tätigen möchtest, den du später bereuen würdest, solltest du bedenken, dass es oft klüger ist, Kaufen Sie einzelne Karten, wenn Sie nur einen bestimmten Hit möchten. Wähle andernfalls zuerst die Pokémon-Booster-Box aus, die am besten zu deinem Ziel passt, und dann die, die deinem Budget entspricht, um die beste Pokémon-Box zu finden, die du mit deinem hart verdienten Geld kaufen kannst.

Allgemeine Tipps zum Kauf von Top-Pokémon-Boxen

Bevor du dich für die besten Pokémon-Boxen entscheidest, in die du investieren möchtest, solltest du dir ein paar Gedanken machen (und gründlich recherchieren), bevor du auf „Zur Kasse“ klickst. Lege zunächst dein Hauptziel fest. Wenn du den „Glücksspiel“-Aspekt des Ziehens von Pokémon-Gott-Paket, halte Ausschau nach Sets mit Trainer-Galerien wie Leuchtende Sterne, da diese zu den besten Pokémon-Boosterboxen gehören, die man kaufen kann, wenn es um die Anzahl der seltenen Karten pro Box geht.

Hochwertige Pokémon-Booster-Boxen können ein toller nächster Schritt sein, wenn du mehr Abwechslung suchst, aber du kannst auch andere Pokémon-Sets indem du zunächst Booster-Packs oder Trainer-Boxen kaufst, um herauszufinden, welche Monster dir besonders gefallen. Wenn du deine Artikel hingegen lieber ungeöffnet lassen möchtest, sind ältere Schwert & Schild Kisten wären vielleicht besser, auch wenn sie heutzutage immer schwerer zu finden sind.

Neue Erweiterungen sind in der Regel günstiger und im Handel leichter zu finden. Ältere Sets erzielen oft einen höheren Preis, da sie nicht mehr gedruckt werden. Behalte die Ankündigungen von The Pokémon Company zu Neuauflagen im Auge, da Ein plötzlicher Zustrom von Waren kann die Preise vorübergehend senken.

Wenn du dich nun für die beste Pokémon-Booster-Box entscheidest, denk daran, dass zwar einige der Top-Boxen tatsächlich fantastisches Sammelkartenspiel Unabhängig davon, welche Artikel man generell als Hobbyist oder Sammler besitzen sollte, ist das Wichtigste dabei eigentlich, dass einem die im Set enthaltenen Pokémon und das Hobby an sich wirklich Spaß machen. Es mag zwar im Trend liegen, nur nach Pokémon-Karten, die Geld wert sind, aber ich würde sagen, die Freude, einen vollen Ordner mit all deinen Lieblingskarten zu sehen, ist oft die schönste Belohnung.

Häufig gestellte Fragen