Warframe llega por fin a Android tras 13 años de ir de plataforma en plataforma

El shooter gratuito llegará a los dispositivos Android el 18 de febrero con compatibilidad con el juego cruzado

La actualización «Shadowgrapher» traerá el sexagésimo cuarto Warframe jugable en marzo a todas las plataformas

La versión para Nintendo Switch 2 incluye el modo ratón y garantiza 60 FPS a 1080p

Digital Extremes anunció el lanzamiento de Warframe para Android durante su primer Devstream de 2026, fijando el 18 de febrero como fecha de lanzamiento mundial. Este shooter de ciencia ficción gratuito llega a los dispositivos Android 13 años después de su estreno inicial en PC, lo que supone una nueva expansión a otra plataforma para el juego, que ya cuenta con 85 millones de jugadores registrados entre consolas y dispositivos móviles.

Los jugadores canadienses tendrán acceso anticipado a través de un lanzamiento preliminar que comenzará el 11 de febrero. Las funciones de juego cruzado y guardado cruzado permiten a los usuarios de Android formar equipo con jugadores de otras plataformas desde el mismo momento del lanzamiento. Megan Everett, directora de comunidad de Digital Extremes, explicó la estrategia de plataformas que hay detrás de la versión para Android en un comunicado de prensa reciente.

«Estamos un paso más cerca de poder jugar a Warframe en todas las plataformas de la generación actual con el próximo lanzamiento para dispositivos Android», afirmó. «Siempre ha sido nuestro objetivo hacer que Warframe sea lo más accesible posible. Nuestro juego tiene algo que ofrecer a todo el mundo, y este es el siguiente gran paso para compartir la experiencia de Warframe con nuevos Tenno de todo el mundo».

Esta versión de Android está pensada para dispositivos de gama media

Warframe para Android requiere dispositivos con Android de 64 bits y un procesador ARM64, con el sistema operativo Android 12.0 o superior. La memoria RAM mínima exigida es de 4 GB, lo que sitúa al juego en el segmento de los dispositivos de gama media y alta, en lugar de en el de los dispositivos económicos. Los jugadores que descarguen la versión para Android y inicien sesión antes del 4 de marzo recibirán la Colección Cumulus como recompensa exclusiva. La colección incluye elementos cosméticos para armas y armaduras, además de potenciadores de recursos para acelerar el avance inicial.

El lanzamiento para Android se suma a la anterior expansión a iOS, lo que supone una continuación de la apuesta de Digital Extremes por la accesibilidad multiplataforma. La función de guardado cruzado permite a los jugadores cambiar entre dispositivos móviles, consolas y PC sin perder el progreso de su cuenta ni el contenido adquirido.

Warframe llegará de forma nativa a Nintendo Switch 2 a finales del primer trimestre de 2026 con características mejoradas adaptadas al nuevo hardware. La versión incluye el «Modo Ratón», que permite a los jugadores utilizar el Joy-Con derecho para navegar por los menús y apuntar con precisión durante el combate. La versión para Switch 2 garantiza un rendimiento de 60 FPS a una resolución de 1080p tanto en modo portátil como en modo acoplado. Digital Extremes ha confirmado tiempos de carga mejorados, texturas mejoradas y una calidad de sombreado mejorada en comparación con el lanzamiento original para Switch.

The Shadowgrapher presenta un Warframe inspirado en la tinta

En cuanto a los nuevos contenidos del juego, la actualización «Shadowgrapher» llegará en marzo a todas las plataformas, presentando a Follie como el 64.º Warframe jugable del juego. El diseño del personaje se inspira en la estética de las manchas de tinta y presenta una estética siniestra que lo distingue del resto de personajes disponibles. La actualización incluye un nuevo modo de juego ambientado en un cuadro abandonado y embrujado. Los jugadores exploran un entorno de misión donde las amenazas acechan en la oscuridad, alejándose de las típicas zonas de combate de ciencia ficción de Warframe.

Un ejemplo más de los detalles actualizados sobre los personajes que Digital Extremes ha revelado recientemente.

Las mejoras gráficas continúan con nuevas opciones de personalización facial para los personajes de los Operadores y los Drifters. La actualización también permite volver a jugar la misión «The Old Peace» a aquellos jugadores que se perdieron el contenido original de la historia. Digital Extremes tiene previsto compartir más detalles sobre Shadowgrapher durante su Devstream de febrero. La ventana de lanzamiento prevista para marzo sitúa la actualización entre el estreno en Android y la presencia del estudio en la PAX East.

Los eventos comunitarios se dirigen a un público internacional

Digital Extremes organizará una mesa redonda en el escenario principal de la PAX East el 28 de marzo, y tiene previsto un evento comunitario TennoVIP el 27 de marzo en Boston. La reunión TennoVIP celebra el 13.º aniversario de Warframe con sesiones de firmas, sorteos y interacción con los desarrolladores. Las entradas para el TennoVIP de la PAX East saldrán a la venta el 12 de febrero. Las entradas estándar para la PAX East siguen estando disponibles a través de la página web oficial del evento para los asistentes que tengan previsto participar tanto en la mesa redonda como en el evento comunitario.

Brasil acogerá su primer encuentro de la comunidad TennoVIP el 1 de mayo en São Paulo. Las entradas para el evento de Brasil saldrán a la venta el 2 de abril, lo que ampliará la presencia internacional de Digital Extremes más allá de las sedes norteamericanas.

TennoCon vuelve a London (Ontario) los días 10 y 11 de julio de 2026. Este evento anual incluye el TennoConcert, que conmemora más de una década de música de Warframe a lo largo de la historia de la franquicia. Las entradas saldrán a la venta el 27 de febrero a través de la página web oficial del evento.

El resumen del año 2025 de Warframe se lanzó junto con el Devstream, ofreciendo a los jugadores estadísticas personalizadas y resúmenes de sus logros del año anterior. Esta función retrospectiva hace un seguimiento de la progresión individual de cada jugador y de sus patrones de juego a lo largo de 2025.