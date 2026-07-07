„Star Citizen“ erreicht 1 Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln und stellt den Kampfkreuzer „Odin“ vor

„Star Citizen“ hat die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritten im Crowdfunding von 6,5 Millionen Unterstützern, obwohl sich das Projekt noch in der Alpha-Phase befindet.

im Crowdfunding von 6,5 Millionen Unterstützern, obwohl sich das Projekt noch in der Alpha-Phase befindet. Cloud Imperium Games stellte den Schlachtkreuzer „Odin“ vor, ein neues Konzeptschiff, das im Spiel noch nicht spielbar ist.

stellte den Schlachtkreuzer „Odin“ vor, ein neues Konzeptschiff, das im Spiel noch nicht spielbar ist. Chris Roberts sagt, dass das Begleitspiel „Squadron 42“ kurz vor der Fertigstellung steht.

„Star Citizen“, das Science-Fiction-MMO, dessen Entwicklung 2012 begann, hat nun insgesamt 1 Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln erreicht, obwohl noch immer kein konkretes Veröffentlichungsdatum feststeht. Über 6,5 Millionen Menschen haben Star Citizen ihre Unterstützung zugesagt, und obwohl sich das Spiel technisch gesehen noch in der Early-Access-Phase befindet, ist es spielbar (auf dem PC kann es bis zum 27. Mai kostenlos gespielt werden – eine Veröffentlichung auf Konsolen ist derzeit nicht geplant).

„Star Citizen“ wird von Cloud Imperium Games entwickelt und veröffentlicht, dem Studio, das von Chris Roberts, dem Schöpfer des Kultspiels „Wing Commander“ aus den 90er Jahren, gegründet wurde. Zusammen mit seiner Frau Sandi veröffentlicht Roberts seit Jahren regelmäßig Devlogs und Updates, wobei der jüngste Beitrag dem Kampfkreuzer „Odin“ gewidmet ist.

„Der Anvil Odin wird zum ersten Mal als limitiertes Fahrzeugkonzept zur Vorbestellung angeboten“, teilte Cloud Imperium Games kürzlich in einem Beitrag auf der Crowdfunding-Plattform Robert Space Industries mit. „Das bedeutet, dass sich das Fahrzeug zwar in der Entwicklung befindet, aber noch nicht spielbar in ‚Star Citizen‘ ist. Es wird erst in einem späteren Patch als spielbarer Inhalt verfügbar sein. Wenn ihr eine Unterstützung für einen ‚Anvil Odin‘ leistet, erhaltet ihr außerdem ein Leihfahrzeug, das ihr in ‚Star Citizen‘ nutzen könnt, bis der ‚Anvil Odin‘ ins Spiel aufgenommen wird.“

„Wir bieten Pledge-Schiffe an, um die Entwicklung von Star Citizen zu finanzieren“, stellte das Studio klar. „Diese Schiffe werden gegen Credits im Spiel erhältlich sein und/oder können im endgültigen Universum durch das Spielen verdient werden. Sie sind nicht erforderlich, um das Spiel zu beginnen oder erfolgreich zu spielen.“

DefenceCon 2956

Zwar ist der Odin noch nicht spielbar, doch es gibt über 100 Fahrzeuge, die bereits zur Verfügung stehen. Spieler, die sich diese ansehen möchten oder einfach nur einen Eindruck davon gewinnen wollen, wie das Spiel derzeit aussieht, können dies über die jüngste DefenseCon-Veranstaltung. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie die Community und die allgemeine Stimmung des Spiels sind, da es sich nicht um eine reale Veranstaltung, sondern um eine im Spiel handelt.

Die DefenseCon wurde vom Spielwelthersteller Drake Interplanetary ins Leben gerufen, um erschwingliche, robuste Raumschiffe für normale Piloten und Milizen zu präsentieren. Die erste Veranstaltung fand im Jahr 2950 (im Spiel; 2020 in der realen Welt) statt, wobei das Hauptverkaufsargument für die Spieler darin bestand, dass sie eine Vielzahl von Raumschiffen kostenlos ausprobieren konnten.

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So gut wie alles, was Spieler während der DefenceCon 2956 bei einem Testflug ausprobieren können, ist das Ergebnis von Crowdfunding. Von Anfang an hat Cloud Imperium deutlich gemacht, dass alle Mittel direkt in die Spieleentwicklung fließen, und die Roberts haben dies durch regelmäßige Updates und eine in der Spieleentwicklung ungewöhnliche Transparenz untermauert.

„Ich denke, das Ziel, das alle unterstützen, ist ziemlich ehrgeizig und gewaltig, aber auch ziemlich spannend“, sagte Chris Roberts gegenüber Vielfalt. „Viele Menschen möchten ihre Zeit damit verbringen, in der virtuellen Welt von ‚Star Citizen‘ Abenteuer zu erleben, und genau das hat uns wirklich dahin gebracht, wo wir heute stehen, denn der Traum ist so groß, dass man so etwas in keinem anderen Spiel findet.“

„Das wäre unter der Finanzierung durch einen traditionellen großen Spielehersteller oder durch Private-Equity-Investoren nicht möglich“, fügte er hinzu. „Die hätten in der Regel weder die Zeit noch die Geduld dafür, aber bei dem, was wir machen, wollen die Leute einfach nur die größtmögliche und beste Welt sehen, und sie lieben die Idee dieses Traums.“

Auch die Tiburon ist eine Neuheit in Star Citizen, die man jedoch tatsächlich im Spiel fliegen kann.

Viele Spieler haben sich diesem Traum bereits angeschlossen; abgesehen von den 6.546.057 Menschen, die bereits insgesamt 1.004.621.155 Dollar zugesagt haben, hatte Star Citizen schätzungsweise 74.616 Spieler im letzten Monat – nicht so hoch, wie es sein könnte, aber dennoch eine ordentliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Spiel gerade erst die Alpha-4.8-Phase erreicht hat.

Eine der größten Sorgen im Zusammenhang mit Cloud Imperium Games ist die Frage, ob „Star Citizen“ jemals eine richtige Version 1.0 erleben wird; es ist mittlerweile zu einem Running Gag geworden, dass „Star Citizen“ bis zum Wärmetod des Universums im Early Access bleiben wird.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch viel Zeit vor uns haben – auch nachdem wir die sogenannte Version 1.0 veröffentlicht haben und nicht mehr von einer Alpha-Phase sprechen –, um das Universum und die Welt weiter auszubauen und zu ergänzen“, sagte Chris Roberts. „Und es wird ein Ort sein, an dem Menschen gemeinsam Abenteuer erleben, sich treffen und Spaß haben können. Nicht viel anders als beispielsweise ‚World of Warcraft‘, das seit seiner Veröffentlichung bereits seit über 20 Jahren besteht.“

Geschwader 42

Ein Grund dafür, dass die Entwicklung von „Star Citizen“ so lange dauert, bis eine konkrete Version 1.0 erscheint, liegt darin, dass Cloud Imperium gleichzeitig auch an „Squadron 42“ arbeitet. Roberts beschreibt das Spiel als „inszenierte Einzelspieler-Geschichte“, die im selben Universum wie „Star Citizen“ spielt, und an der hochkarätige Schauspieler wie Mark Hamill, Henry Cavill und Gary Oldman mitwirken.

„Mein Konzept lautet im Grunde genommen: Du bist der Star dieses riesigen Blockbuster-Films, und das Spiel wechselt nahtlos zwischen der Erzählung und den filmischen Momenten hin und her, sodass du die Kontrolle hast, aus der Ich-Perspektive agierst und dich durch die Geschichte bewegst – und das mit einem Maß an Detailtreue, Größe und Umfang, wie man es normalerweise in einem Spiel nicht sieht“, sagte er.

Roberts hat außerdem erklärt, wie Cloud Imperium Games (das über 1.000 Mitarbeiter in Austin, Frankfurt und Montreal beschäftigt) „Star Citizen“ nutzt, um herauszufinden, was in Bezug auf Gameplay und Spielmechanik funktioniert und was nicht, um die Dinge, die funktionieren, anschließend in „Squadron 42“ zu integrieren.

„Wir sind jetzt ganz am Ende angelangt, befinden uns in der Endphase, und es entwickelt sich wirklich gut. Als Kreativer hatte ich großes Glück, denn ich hatte die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, und die finanziellen Mittel, um das Projekt wirklich umzusetzen.“

„Und so ist die Vision, die hier umgesetzt wird, wirklich meine eigene Vorstellung, meine Vision von Anfang an, und das ist etwas, wozu man nicht immer die Gelegenheit bekommt. Deshalb bin ich dafür sehr dankbar, und ich freue mich auch sehr darauf, dass die Leute da draußen das erleben können.“