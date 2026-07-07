«Star Citizen» alcanza los 1.000 millones de dólares en financiación y desvela el crucero de batalla «Odin»

«Star Citizen» ha superado los 1.000 millones de dólares en una campaña de financiación colectiva en la que ha conseguido 6,5 millones de patrocinadores a pesar de encontrarse todavía en fase alfa.

en una campaña de financiación colectiva en la que ha conseguido 6,5 millones de patrocinadores a pesar de encontrarse todavía en fase alfa. Cloud Imperium Games presentó el crucero de batalla «Odin», una nueva nave conceptual que aún no está disponible en el juego.

presentó el crucero de batalla «Odin», una nueva nave conceptual que aún no está disponible en el juego. Chris Roberts afirma que el juego complementario «Squadron 42» está a punto de completarse.

Star Citizen, el MMO de ciencia ficción cuyo desarrollo comenzó en 2012, ha alcanzado ya los 1.000 millones de dólares en financiación acumulada, a pesar de que aún no tiene una fecha de lanzamiento concreta. Más de 6,5 millones de personas han prometido su apoyo a Star Citizen y, aunque el juego se encuentra técnicamente en fase de acceso anticipado, ya se puede jugar (además, está disponible de forma gratuita hasta el 27 de mayo en PC; por el momento no hay planes para que salga en consolas).

Star Citizen está siendo desarrollado y publicado por Cloud Imperium Games, el estudio fundado por Chris Roberts, creador del juego de culto de los años 90 Wing Commander. Junto con su esposa Sandi, Roberts lleva años publicando de forma constante entradas en el blog de desarrollo y novedades, siendo la más reciente el crucero de batalla Odin.

«El Anvil Odin se ofrece por primera vez como una aportación para un prototipo de vehículo de edición limitada», ha declarado Cloud Imperium Games en una publicación reciente en la plataforma de financiación colectiva Robert Space Industries. «Esto significa que el vehículo se encuentra en fase de desarrollo, pero aún no está listo para jugar en Star Citizen. Estará disponible como contenido jugable en un parche posterior. Si realizas una aportación para conseguir un Anvil Odin, también recibirás un vehículo de sustitución para utilizar en Star Citizen hasta que el Anvil Odin se incluya en el juego».

«Ofrecemos naves de recompensa para ayudar a financiar el desarrollo de Star Citizen», aclaró el estudio. «Estas naves estarán disponibles a cambio de créditos del juego y/o se podrán conseguir de otra forma jugando en el universo final. No son necesarias para empezar a jugar ni para tener éxito en el juego».

DefenceCon 2956

Aunque el Odin aún no está disponible para jugar, hay más de 100 vehículos con los que sí se puede jugar. Los jugadores que estén interesados en probarlos, o que simplemente quieran ver cómo es el juego en este momento, pueden hacerlo a través de la última edición de DefenseCon. Este es un buen ejemplo de cómo es la comunidad del juego y de su espíritu general, ya que no se trata de una convención del mundo real, sino de una que tiene lugar dentro del juego.

DefenseCon fue creada por el fabricante del universo del juego, Drake Interplanetary, para presentar naves asequibles y resistentes destinadas a pilotos y milicias. La primera edición se celebró en el año 2950 (en el juego; 2020 en el mundo real), y el principal atractivo para los jugadores era que podían probar un montón de naves espaciales de forma gratuita.

Pon tu granito de arena

Prácticamente todo lo que los jugadores pueden probar durante la DefenceCon 2956 es fruto de la financiación colectiva. Desde el principio, Cloud Imperium ha dejado claro que todos los fondos se destinan directamente al desarrollo del juego, y los Roberts lo han respaldado con actualizaciones periódicas y una transparencia general poco habitual en el sector del desarrollo de videojuegos.

«Creo que el objetivo que todo el mundo apoya es bastante ambicioso y de gran envergadura, pero también muy emocionante», declaró Chris Roberts a Variedad. «Mucha gente quiere pasar el tiempo viviendo aventuras en el mundo virtual de un juego como “Star Citizen”, y eso es precisamente lo que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, porque el sueño [es] tan grande que es algo que no se encuentra en ningún otro juego».

«No es algo que se pudiera llevar a cabo con la financiación de una gran editorial tradicional de videojuegos o de un fondo de capital riesgo», añadió. «Normalmente no tendrían ni el tiempo ni la paciencia necesarios, pero con lo que estamos haciendo, la gente solo quiere ver el mundo más grande y mejor posible, y les encanta la idea de ese sueño».

El Tiburón también es una nueva incorporación a Star Citizen, pero es una nave que realmente se puede pilotar en el juego.

Muchos jugadores ya se han sumado a este sueño; además de las 6.546.057 personas que ya han aportado un total actual de 1.004.621.155 dólares, Star Citizen tenía unos 74 616 jugadores durante el último mes —no es una cifra tan elevada como podría ser, pero sigue siendo un número aceptable, teniendo en cuenta que el juego acaba de alcanzar la fase Alfa 4.8—.

Una de las principales preocupaciones en torno a Cloud Imperium Games es si Star Citizen llegará a tener alguna vez una versión 1.0 propiamente dicha; ya se ha convertido en una broma recurrente que Star Citizen estará en acceso anticipado hasta la muerte térmica del universo.

«Estoy totalmente convencido de que aún nos queda mucho tiempo, incluso después de haber lanzado lo que llamamos la versión 1.0 —y ya no estamos en fase alfa—, para seguir ampliando y desarrollando el universo y el mundo», afirmó Chris Roberts. «Y será un lugar donde la gente podrá vivir aventuras, reunirse y divertirse juntos. No muy diferente de, por ejemplo, “World of Warcraft”, que lleva más de veinte años en activo desde su lanzamiento».

Escuadrón 42

Parte del motivo por el que el desarrollo de Star Citizen está tardando tanto en llegar a una versión 1.0 concreta se debe a que Cloud Imperium también está trabajando en Squadron 42. Roberts lo presenta como una «historia para un solo jugador con guion» ambientada en el mismo universo que Star Citizen, y cuenta con un reparto de actores de primer nivel, entre los que se encuentran Mark Hamill, Henry Cavill y Gary Oldman.

«Mi propuesta es, básicamente, que tú seas la protagonista de esta gran superproducción cinematográfica, y que la experiencia alterne con fluidez entre la narración y los momentos cinematográficos, pasando a una perspectiva en primera persona en la que tú tienes el control y avanzas por la historia, con un nivel de detalle, una escala y un alcance que no se suelen ver en un videojuego», dijo.

Roberts también ha explicado cómo Cloud Imperium Games (que cuenta con más de 1.000 empleados repartidos entre Austin, Fráncfort y Montreal) está utilizando Star Citizen para ver qué funciona y qué no, en cuanto a jugabilidad y mecánicas, con el fin de incorporar luego los elementos que funcionan a Squadron 42.

«Ya estamos en la recta final, nos encontramos en las últimas fases y todo está saliendo muy bien. He tenido mucha suerte como creador, porque he podido dedicarle el tiempo necesario y he contado con la financiación para llevarlo a cabo de verdad».

«Así que la visión que se está plasmando es, en realidad, mi imaginación, mi visión desde el principio, y eso no es algo que siempre se tenga la oportunidad de hacer. Por eso estoy muy agradecido, y también tengo muchas ganas de que el público pueda disfrutarla».