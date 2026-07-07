Powkiddy bringt neues Retro-Handheld mit RK3326-Chipsatz und 3,5-Zoll-IPS-Display auf den Markt

Das ROYIBEILA P36S verfügt über ein 3,5-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 640 × 480, einen RK3326-Prozessor und einen 3.000-mAh-Akku.

Das Handheld scheint ein weiteres, unter einem anderen Markennamen vertriebenes Retro-Spielgerät zu sein, das von Powkiddy entwickelt wurde.

Der Markt für preisgünstige Retro-Handhelds stützt sich weiterhin stark auf White-Label-Hardware, die unter verschiedenen Markennamen verkauft wird

Powkiddy hat einen neuen preisgünstigen Retro-Gaming-Handheld vorgestellt, den ROYIBEILA P36S, der Linux-basierte Emulationshardware für unter 50 US-Dollar bietet. Der Handheld verfügt über ein 3,5-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 640 × 480, einen Rockchip RK3326-Prozessor, 1 GB DDR3L-RAM und unterstützt mehrere Retro-Gaming-Plattformen.

Der P36S verfügt über zwei Analogsticks, übereinander angeordnete Schultertasten, WLAN-Unterstützung, USB-C-Aufladung und einen 3.000-mAh-Akku, der laut Powkiddy je nach Nutzung bis zu sechs Stunden Spielzeit ermöglicht.

„Auf Basis des bestehenden RK2023-Modells haben wir eine leistungsstarke Handheld-Spielkonsole entwickelt, die für jeden erschwinglich ist“, erklärte Powkiddy in einer Mitteilung. Die Handheld-Konsole unterstützt die Retro-Emulation verschiedener Systeme, darunter PlayStation 1, SNES, Game Boy Advance, Arcade-Plattformen und weitere ältere Konsolen.

Der P36S ist in jeder Hinsicht ein Powkiddy – bis auf den Namen

Obwohl das P36S unter dem Namen ROYIBEILA vermarktet wird, weist es mehrere Gemeinsamkeiten mit bestehende Powkiddy-Handgeräte, insbesondere die RK2023-Reihe. Das Gehäusedesign, die Tastenanordnung und der Einsatz des Rockchip-Chipsatzes RK3326 entsprechen weitgehend der Hardware, die bereits in den vergangenen Jahren in zahlreichen Powkiddy-Geräten zum Einsatz kam.

Der RK3326-Prozessor hat sich aufgrund seines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Preis und Emulationsleistung zu einem der gängigsten Einsteiger-Chips im Bereich der Retro-Handheld-Spiele entwickelt. Geräte mit diesem Chipsatz sind in der Regel in der Lage, Systeme bis hin zur PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64 und einigen PSP-Titeln zu verarbeiten, je nach Emulator-Optimierung und Firmware-Unterstützung. Der P36S kombiniert den Chip mit 1 GB RAM und einem 3,5-Zoll-IPS-Display mit Laminatbeschichtung, das auf das bei Retro-Spielen übliche Seitenverhältnis von 4:3 ausgelegt ist.

Das P36S verfügt über alle Anschlüsse, die man von einem preisgünstigen Modell erwarten würde, darunter OTG und USB-C.

Der RK3326 verfügt außerdem über externe WLAN-Funktionalität, Vibrationsmotoren, Speicherstände, Multiplayer-Fähigkeit und erweiterbaren Speicher über microSD-Karten. Wie viele Linux-basierte Retro-Handhelds stützt sich das Gerät stark auf Firmware-Ökosysteme der Community und Emulator-Frontends, um die Software anzupassen und die Leistung zu verbessern.

Preisgünstige Retro-Handhelds tauchen zunehmend unter verschiedenen Markennamen auf

Der P36S spiegelt einen allgemeinen Trend auf dem Markt für Retro-Handhelds wider, auf dem Hersteller häufig ähnliche Hardware-Designs über verschiedene Vertriebskanäle und unter unterschiedlichen Markennamen verkaufen. Geräte wie das R36S, das Powkiddy RGB20S und verschiedene auf dem RK3326 basierende Systeme sind auf Online-Marktplätzen unter unterschiedlichen Namen aufgetaucht, obwohl sie über nahezu identische interne Hardware verfügen.

Dieser White-Label-Ansatz hat dazu beigetragen, die Preise zu senken und gleichzeitig den Vertrieb weltweit auszuweiten, hat jedoch auch zu Verwirrung hinsichtlich Hardware-Revisionen, Firmware-Kompatibilität und langfristigem Software-Support geführt. Viele Liebhaber von Retro-Handhelds setzen auf maßgeschneiderte Betriebssysteme wie ArkOS, JELOS und AmberELEC, um die Leistung und die Emulator-Kompatibilität auf diesen Geräten zu verbessern.

Der R36S von Games Console ist nach wie vor ein beliebtes Retro-Handheld für Einsteiger.

Preisgünstige Handhelds auf Basis der RK3326-Plattform sind aufgrund ihrer niedrigen Herstellungskosten und der breiten Emulatorunterstützung nach wie vor besonders im Marktsegment unter 100 US-Dollar verbreitet. Unternehmen wie Powkiddy, Anbernic, Game Console und andere kleinere Wiederverkäufer bringen weiterhin Varianten ähnlicher Hardware auf den Markt, die sich an Spieler richten, die nach erschwinglichen tragbaren Retro-Spielkonsolen suchen.