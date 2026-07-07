Powkiddy lanza una nueva consola portátil retro con el chipset RK3326 y una pantalla IPS de 3,5 pulgadas

El ROYIBEILA P36S cuenta con una pantalla IPS de 3,5 pulgadas con una resolución de 640 × 480, un procesador RK3326 y una batería de 3.000 mAh.

La consola portátil parece ser otro dispositivo de videojuegos retro diseñado por Powkiddy y comercializado bajo otra marca.

El mercado de las consolas portátiles retro de gama baja sigue dependiendo en gran medida del hardware de marca blanca que se comercializa bajo múltiples marcas

Powkiddy ha presentado una nueva consola portátil retro de bajo coste, la ROYIBEILA P36S, que ofrece hardware de emulación basado en Linux por menos de 50 dólares. La consola cuenta con una pantalla IPS de 3,5 pulgadas con una resolución de 640 × 480, un procesador Rockchip RK3326, 1 GB de RAM DDR3L y es compatible con múltiples plataformas de videojuegos retro.

El P36S cuenta con dos joysticks analógicos, botones laterales superpuestos, compatibilidad con Wi-Fi, carga por USB-C y una batería de 3.000 mAh que, según Powkiddy, puede ofrecer hasta seis horas de juego, dependiendo del uso.

«Partiendo del modelo RK2023 ya existente, hemos creado una consola portátil de alto rendimiento que resulta asequible para todo el mundo», afirmó Powkiddy en un comunicado. La consola portátil es compatible con la emulación retro de diversos sistemas, entre los que se incluyen PlayStation 1, SNES, Game Boy Advance, plataformas arcade y otras consolas más antiguas.

El P36S es un Powkiddy en todo menos en el nombre

Aunque se comercializa bajo la marca ROYIBEILA, el P36S comparte varias similitudes con dispositivos portátiles Powkiddy ya existentes, en particular la gama RK2023. El diseño de la carcasa, la disposición de los botones y el uso del chipset Rockchip RK3326 se asemejan mucho al hardware que ya se ha utilizado en múltiples dispositivos Powkiddy durante los últimos años.

El procesador RK3326 se ha convertido en uno de los chips de gama básica más habituales en el ámbito de las consolas portátiles retro gracias a su equilibrio entre precio y rendimiento en emulación. Los dispositivos que utilizan este chipset suelen ser capaces de ejecutar sistemas como PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64 y algunos títulos de PSP, dependiendo de la optimización del emulador y la compatibilidad del firmware. La P36S combina este chip con 1 GB de RAM y una pantalla IPS laminada de 3,5 pulgadas, diseñada en torno a la relación de aspecto 4:3 habitual en los videojuegos retro.

El P36S cuenta con todos los puertos que cabría esperar de un modelo económico, incluidos OTG y USB-C.

La RK3326 también cuenta con conexión Wi-Fi externa, motores de vibración, guardado de partidas, conectividad multijugador y almacenamiento ampliable mediante tarjetas microSD. Al igual que muchas consolas portátiles retro basadas en Linux, el dispositivo depende en gran medida de los ecosistemas de firmware de la comunidad y de las interfaces de emuladores para la personalización del software y la mejora del rendimiento.

Las consolas portátiles económicas de estilo retro aparecen cada vez más bajo diversas marcas

La P36S refleja una tendencia más amplia dentro del mercado de las consolas portátiles retro, en el que los fabricantes suelen comercializar diseños de hardware similares a través de múltiples tiendas y acuerdos de marca alternativos. Dispositivos como el R36S, el Powkiddy RGB20S y diversos sistemas basados en el RK3326 han aparecido en distintos mercados online con nombres diferentes, a pesar de compartir un hardware interno prácticamente idéntico.

Este enfoque de marca blanca ha contribuido a reducir los precios y a ampliar la distribución a nivel mundial, aunque también ha generado cierta confusión en torno a las revisiones de hardware, la compatibilidad del firmware y el soporte técnico a largo plazo para el software. Muchos aficionados a las consolas portátiles retro recurren a sistemas operativos personalizados como ArkOS, JELOS y AmberELEC para mejorar el rendimiento y la compatibilidad con los emuladores en todos estos dispositivos.

La R36S, de Games Console, sigue siendo una consola portátil retro básica muy popular.

Las consolas portátiles económicas que utilizan la plataforma RK3326 siguen siendo especialmente habituales en el segmento de menos de 100 dólares, debido a sus bajos costes de fabricación y a la amplia compatibilidad con emuladores. Empresas como Powkiddy, Anbernic, Game Console y otros distribuidores más pequeños siguen lanzando variantes de hardware similar dirigidas a los jugadores que buscan consolas retro portátiles asequibles.