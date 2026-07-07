Das Zombie-MMO „Persist Online“ startet den nächsten Spieltest

CipSoft hat Änderungen am Levelsystem, am Handwerkssystem und an den Gegnerbegegnungen in „Persist Online“ vorgestellt.

hat Änderungen am Levelsystem, am Handwerkssystem und an den Gegnerbegegnungen in „Persist Online“ vorgestellt. Der nächste geschlossene Spieltest wird voraussichtlich diese Woche beginnen.

wird voraussichtlich diese Woche beginnen. Das Zombie-MMORPG befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase und hat noch keinen Veröffentlichungstermin für den Early Access.

Die Entwicklung von „Persist Online“, dem Zombie-/Horror-MMORPG von CipSoft, das sich derzeit in aktiver Entwicklung befindet, wird mit einem neuen Update fortgesetzt, dessen Schwerpunkt auf der Charakterentwicklung liegt. Das Studio hat drei Entwicklungsblogbeiträge veröffentlicht, in denen die Änderungen an mehreren Kernsystemen des Spiels beschrieben werden, die aufgrund des Feedbacks aus früheren geschlossenen Spieltests vorgenommen wurden.

Das neueste Update überarbeitet den Fortschritt bei Gegenständen, das Herstellen in sicheren Häusern, Elite-Gegner und Fraktionsquests. Nach Angaben des Entwicklers sollen die Änderungen den Spielfortschritt intuitiver gestalten und den Spielern gleichzeitig mehr Kontrolle darüber geben, wie sie ihre Charaktere und ihre Ausrüstung zusammenstellen.

„Unser Hauptziel ist es, die Charakterentwicklung intuitiver, konsistenter und letztendlich lohnender zu gestalten und den Spielern gleichzeitig mehr Kontrolle darüber zu geben, wie sie ihre Charaktere und ihre Ausrüstung weiterentwickeln“, so die Entwickler.

„Persist Online“ verbindet den Spielfortschritt eines MMORPGs mit einem Open-World-Zombie-Survival-Spiel – eine Kombination, die gar nicht so häufig anzutreffen ist, wie man vielleicht denken könnte, auch wenn das Spielprinzip an sich vertraut wirkt: Die Spieler können jedes Gebäude betreten, Ressourcen sammeln, Ausrüstung herstellen und riskieren dabei, ihre Beute sowohl an Zombies als auch an rivalisierende Spieler zu verlieren. Anstelle traditioneller Charakterklassen ermöglicht das Spiel den Spielern, Fertigkeitspunkte auf mehrere Fertigkeitsbäume zu verteilen, um unterschiedliche Builds zu erstellen.

Das im Juni 2024 angekündigte Spiel hat hinter den Kulissen durch Spieltests stetig an Spielern gewonnen; der leitende Produktmanager Benjamin Zuckerer sagte damals: „Ein gutes Multiplayer-Spiel kann nur gemeinsam mit der Community entwickelt werden. Deshalb werden wir auch schon vor dem Early Access immer wieder Spieltests organisieren.“

„Aua! Meine Eingeweide!“

In den letzten zwei Jahren ist er seiner Linie treu geblieben; die jüngsten Entwicklungsblogs befassen sich mit drei Bereichen, die auf dem Feedback der Spieler basieren: Spielfortschritt, Fraktionsquests und Kampfbegegnungen. Zu den Änderungen zählen überarbeitete Anforderungen an die Gegenstandsstufe, Anpassungen bei der Freischaltung von Fertigkeiten sowie Aktualisierungen des „Safehouse“, in dem die Spieler Ausrüstung herstellen und verbessern können.

Das Herstellen und Aufrüsten von Ausrüstung im Safehouse erfordert nun weniger Ressourcen und weniger Zeit. CipSoft kündigte außerdem an, dass die Benutzeroberfläche des Safehouses im Laufe dieses Jahres weitere Verbesserungen im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit erhalten wird. Das Update verändert zudem die Art und Weise, wie Elite-Gegner in der offenen Welt erscheinen. Zusätzlich zu mutierten Varianten können Elite-Gegner nun mit Elementareffekten erscheinen, die es ihnen ermöglichen, im Kampf Säurelachen zu erzeugen oder Feuerschaden zu verursachen.

CipSoft verspricht, dass die Regionen weitläufig und erkundbar sein werden.

Spieler können außerdem neue tägliche Fraktionsquests in NPC-Festungen annehmen. Laut CipSoft bieten diese Missionen zusätzliche Ziele und Belohnungen und regen die Spieler dazu an, die postapokalyptische Welt des Spiels weiter zu erkunden. Der nächste geschlossene Spieltest wird voraussichtlich diese Woche beginnen. Spieler können sich unter die offizielle Website von Persist Online um die Chance auf eine Teilnahme.

CipSoft baut auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich MMORPG auf

CipSoft gibt es bereits seit 25 Jahren, wobei „The Settlers Online“ eines seiner größten Spiele ist. Es war jedoch „Tibia“, das CipSoft bereits 1997 als eines der ersten echten MMORPGs bekannt machte (es erschien im selben Jahr wie „Ultima Online“). Fast drei Jahrzehnte später erhält Tibia weiterhin Updates und ist nach wie vor eines der am längsten laufenden MMORPGs, die noch in Betrieb sind; das letzte Update erfolgte im November 2025, als das Spiel eine Fülle neuer Story-Inhalte sowie eine Überarbeitung seines Jagd-Auftragssystems erhielt.

Obwohl die beiden Spiele unterschiedliche Schauplätze bieten, haben sie doch mehrere Gestaltungsprinzipien gemeinsam, darunter eine langfristige Charakterentwicklung, von den Spielern gesteuerte Wirtschaftssysteme und ein anspruchsvolles Gameplay. Persist Online ersetzt die Fantasy-Welt von Tibia durch eine moderne postapokalyptische Kulisse, in der Schusswaffen, Handwerk und Überleben im Mittelpunkt stehen.

Zombie-MMORPGs sind nach wie vor relativ selten

Zwar haben sich Zombie-Survival-Spiele mittlerweile als etabliertes Genre durchgesetzt, doch nur relativ wenige verbinden dieses Setting mit groß angelegten MMORPG-Systemen. Die meisten Multiplayer-Zombie-Spiele konzentrieren sich stattdessen auf Überlebensmechaniken, persistente Server oder kooperatives Gameplay.

Spiele wie „Dead Frontier 2“ bieten einen dauerhaften Online-Fortschritt, während „DayZ“, „Project Zomboid“ und „Once Human“ Überlebensmechaniken mit Online-Multiplayer kombinieren, obwohl es sich dabei nicht um traditionelle MMORPGs handelt. Das vielleicht aktuellste Beispiel für etwas, das dieses seltsame Verlangen stillen könnte, ist das bald erscheinende „State of Decay 3“ von Undead Labs, das einen Online-Koop-Modus verspricht, bei dem es darum geht, die Zivilisation während einer Zombie-Apokalypse wieder aufzubauen.

„Persist Online“ soll eine dauerhafte Charakterentwicklung, Handwerk, Gildensysteme und PvP mit einer offenen Welt verbinden, die von Zombies und mutierten Gegnern bevölkert ist. CipSoft hat noch nicht bekannt gegeben, wann das Spiel in den Early Access geht, erklärte jedoch, dass das Feedback der Community weiterhin Einfluss auf die Entwicklung habe.