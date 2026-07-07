El MMO de zombis «Persist Online» inicia su próxima fase de pruebas

CipSoft ha detallado los cambios en el sistema de progresión, la creación de objetos y los encuentros con enemigos en Persist Online.

ha detallado los cambios en el sistema de progresión, la creación de objetos y los encuentros con enemigos en Persist Online. La próxima prueba de juego a puerta cerrada Se prevé que comience esta semana.

Se prevé que comience esta semana. El MMORPG de zombis Actualmente se encuentra en fase pre-alfa y aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento para el acceso anticipado.

El desarrollo de «Persist Online», el MMORPG de zombis y terror que CipSoft está desarrollando actualmente, continúa con una nueva actualización centrada en la progresión de los personajes. El estudio ha publicado tres entradas en su blog de desarrollo en las que se describen los cambios introducidos en varios de los sistemas fundamentales del juego a raíz de los comentarios recibidos tras las pruebas de juego a puerta cerrada realizadas anteriormente.

La última actualización modifica la progresión de los objetos, la creación en el refugio, los enemigos de élite y las misiones de facción. Según el desarrollador, los cambios tienen como objetivo hacer que la progresión sea más intuitiva, al tiempo que ofrecen a los jugadores un mayor control sobre cómo desarrollan sus personajes y su equipamiento.

«Nuestro principal objetivo es hacer que la progresión de los personajes sea más intuitiva, coherente y, en última instancia, más gratificante, al tiempo que ofrecemos a los jugadores un mayor control sobre cómo desarrollan sus personajes y su equipamiento», afirmaron los desarrolladores.

Persist Online combina la progresión propia de los MMORPG con la supervivencia en un mundo abierto plagado de zombis, algo que no es tan habitual como podrías pensar, aunque la mecánica resulte familiar: los jugadores pueden entrar en cualquier edificio, recolectar recursos, fabricar equipamiento y arriesgarse a perder su botín tanto a manos de los zombis como de otros jugadores rivales. En lugar de utilizar las clases de personajes tradicionales, el juego permite a los jugadores invertir puntos de habilidad en múltiples árboles de habilidades para crear diferentes configuraciones.

Anunciado en junio de 2024, ha ido ganando jugadores poco a poco entre bastidores a través de pruebas de juego; el director de producto, Benjamin Zuckerer, afirmó en su momento que «un buen juego multijugador solo se puede desarrollar junto con la comunidad». Por eso organizaremos pruebas de juego de forma repetida, incluso antes del acceso anticipado».

«¡Ay, las tripas!»

Se ha mantenido firme en su postura durante los últimos dos años, y las últimas entradas del blog de desarrollo abordan tres áreas basadas en los comentarios de los jugadores: la progresión, las misiones de facción y los encuentros de combate. Los cambios incluyen requisitos revisados para el nivel de los objetos, ajustes en el desbloqueo de habilidades y actualizaciones del Refugio, donde los jugadores fabrican y mejoran su equipamiento.

Fabricar y mejorar el equipamiento en el Refugio ahora requiere menos recursos y menos tiempo. CipSoft también ha anunciado que la interfaz del Refugio incorporará nuevas mejoras en la experiencia de usuario a lo largo de este año. La actualización también modifica la forma en que aparecen los enemigos de élite en el mundo abierto. Además de las variantes mutadas, los enemigos de élite ahora pueden aparecer con efectos elementales que les permiten crear charcos de ácido o infligir daño de fuego durante el combate.

CipSoft promete que las regiones serán muy amplias y se podrán explorar.

Los jugadores también pueden aceptar nuevas misiones diarias de facción en las fortalezas de los PNJ. Según CipSoft, estas misiones introducen objetivos y recompensas adicionales, al tiempo que animan a los jugadores a explorar más a fondo el mundo postapocalíptico del juego. Se espera que la próxima prueba cerrada comience esta semana. Los jugadores pueden registrarse en la página web oficial de Persist Online para tener la oportunidad de participar.

CipSoft se basa en décadas de experiencia en los MMORPG

CipSoft lleva 25 años en el mercado, y «The Settlers Online» es uno de sus juegos más importantes. Sin embargo, fue «Tibia» lo que dio a conocer a CipSoft allá por 1997 como uno de los primeros MMORPG auténticos (se estrenó el mismo año que «Ultima Online»). Casi tres décadas después, Tibia sigue recibiendo actualizaciones y sigue siendo uno de los MMORPG más longevos que aún están en funcionamiento; su última actualización fue en noviembre de 2025, cuando el juego incorporó una gran cantidad de contenido narrativo nuevo y una revisión completa de su sistema de misiones de caza.

Aunque ambos juegos presentan escenarios diferentes, comparten varios principios de diseño, entre los que se incluyen la progresión a largo plazo de los personajes, las economías impulsadas por los jugadores y una jugabilidad exigente. Persist Online sustituye el mundo de fantasía de Tibia por un escenario postapocalíptico moderno centrado en las armas de fuego, la artesanía y la supervivencia.

Los MMORPG de zombis siguen siendo relativamente poco comunes

Aunque los juegos de supervivencia contra zombis se han convertido en un género consolidado, son relativamente pocos los que combinan ese escenario con los sistemas de los MMORPG a gran escala. La mayoría de los juegos multijugador de zombis se centran, en cambio, en las mecánicas de supervivencia, los servidores persistentes o el modo cooperativo.

Juegos como Dead Frontier 2 incorporan un sistema de progresión online persistente, mientras que DayZ, Project Zomboid y Once Human combinan mecánicas de supervivencia con el modo multijugador online, aunque no sean MMORPG tradicionales. Quizá el ejemplo más reciente de algo que podría satisfacer esa curiosidad sea el próximo State of Decay 3, de Undead Labs, que promete un modo cooperativo en línea centrado en la reconstrucción de la civilización durante un apocalipsis zombi.

Persist Online pretende combinar la progresión persistente de los personajes, la artesanía, los sistemas de gremios y el PvP con un mundo abierto poblado por zombis y enemigos mutantes. CipSoft no ha anunciado cuándo entrará el juego en acceso anticipado, pero ha señalado que los comentarios de la comunidad siguen influyendo en el desarrollo.