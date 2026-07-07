Neue Spielveröffentlichungen: 8. – 14. Juni 2026

Die zweite Juniwoche hat eine bemerkenswert vielfältige Auswahl an Neuerscheinungen hervorgebracht, die von gemütlichen Survival-Sandbox-Spielen und Abenteuern zum Sammeln von Kreaturen bis hin zu Hardcore-RPG-Remakes und von Folklore geprägten Lebenssimulationen reicht. Egal, ob ihr nach einer weitläufigen Welt sucht, die ihr gemeinsam mit Freunden erkunden könnt, oder nach einem eher storyorientierten Erlebnis – diese Woche ist für fast jeden Spielertyp etwas dabei.

Solarpunk

Der Entwickler Cyberwave und der Publisher rokaplay haben endlich „Solarpunk“ veröffentlicht, eines der Indie-Spiele auf Steam, das am häufigsten auf die Wunschliste gesetzt wurde. Das Spiel spielt auf schwebenden Inseln, die mit erneuerbarer Energie versorgt werden, und Überleben und Handwerk Der Titel verbindet Landwirtschaft, Automatisierung, Luftschiff-Erkundung und gemeinschaftliches Bauen zu einer ausgesprochen optimistischen Zukunftsvision. Das Spiel erschien für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Die vielleicht bemerkenswerteste Geschichte rund um „Solarpunk“ ist die ungewöhnliche Offenheit der Entwickler vor der Veröffentlichung. Angesichts von mehr als einer Million Wunschlisten, die während der Entwicklung gesammelt wurden, warnte Cyberwave die Spieler öffentlich davor, ein riesiges, kampfbetontes Survival-Epos zu erwarten, und beschrieb das Projekt stattdessen als ein kleineres, gemütliches Crafting-Erlebnis, das von einem winzigen Team entwickelt wurde. Diese Ehrlichkeit scheint bei den Spielern Anklang gefunden zu haben und trug dazu bei, vor der Veröffentlichung realistische Erwartungen zu wecken.

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Gothic 1 Remake

Der Entwickler Alkimia Interactive und der Publisher THQ Nordic haben endlich das „Gothic Remake“ veröffentlicht und machen damit das Kult-RPG aus dem Jahr 2001 einem modernen Publikum zugänglich. Das Remake, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen ist, bildet die raue Strafkolonie des Originals originalgetreu nach und überarbeitet gleichzeitig Grafik, Animationen und Kampfsysteme.

Erste Reaktionen deuten darauf hin, dass es Alkimia weitgehend gelungen ist, den kompromisslosen Geist zu bewahren, der das Original in Europa zur Legende gemacht hat. RPG Kreise. In Rezensionen wurde das Bekenntnis des Spiels zur Spielerfreiheit und zum Old-School-Design gelobt, auch wenn noch einige technische Probleme und Ecken und Kanten bestehen bleiben. In den Diskussionen der Community nach dem Start wurde zudem auf die überraschend hohen Spielerzahlen auf Steam hingewiesen, was auf ein erhebliches Interesse auch außerhalb der traditionellen Fangemeinde der Reihe hindeutet.

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Auf dem Weg ins Leere

„Voidling Bound“, entwickelt und veröffentlicht von Hatchery Games, präsentiert sich als faszinierende Mischung aus Kreaturensammlung, Action-RPG-Mechaniken und Third-Person-Shooter. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines „Space Wranglers“, der sich weiterentwickelnde außerirdische Begleiter – sogenannte „Voidlings“ – direkt steuert und deren Fähigkeiten über verzweigte Evolutionspfade individuell anpassen kann, während er auf feindlichen Planeten gegen die Korruption kämpft. Das Spiel ist zunächst für den PC erschienen; Konsolenversionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Das größte Gesprächsthema rund um das Spiel ist seine Herkunft. Hatchery Games besteht aus ehemaligen „Skylanders“-Entwicklern, und in den ersten Reaktionen der Community wurde „Voidling Bound“ häufig als moderner geistiger Nachfolger von Activisions einst dominierender „Toys-to-Life“-Reihe bezeichnet. Steam-Nutzer haben während der Veröffentlichungsphase positiv reagiert, wobei in den Rezensionen vor allem das Entwicklungssystem der Kreaturen und die dynamischen Kämpfe gelobt wurden.

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Das verlorene Schloss 2

„Lost Castle 2“, entwickelt und veröffentlicht von Hunter Studio, verlässt diese Woche den Early Access und erscheint in der vollständigen Version 1.0 für den PC. Das Side-Scrolling-Roguelite-Beat-’em-up baut auf dem Konzept des Originals auf und bietet nun einen erweiterten Koop-Modus, tiefgreifendere Fortschrittssysteme sowie ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Ausrüstung.

Version 1.0 führt das endgültige Story-Ende des Spiels, zusätzliche Schwierigkeitsstufen für das Endspiel, erweiterte Systeme zur Charakteranpassung sowie eine vollständige Überarbeitung des Fortschrittssystems ein, die auf fast einem Jahr Spieler-Feedback basiert. Für Fans, die die Early-Access-Phase mitverfolgt haben, stellt die Veröffentlichung die endgültige Version des kooperativen Action-Roguelite von Hunter Studio dar.

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Geschichten aus Seikyu

„Geschichten aus Seikyu“ wurde von ACE Entertainment entwickelt und von Fireshine Games veröffentlicht. Das Spiel verbindet Lebenssimulations-Gameplay mit japanischer Folklore in einer bezaubernden Fantasy-Welt. Die Spieler lassen sich auf der magischen Insel Seikyu nieder, wo Landwirtschaft, Handwerk, der Aufbau von Beziehungen und Erkundungen durch übernatürliche Verwandlungsfähigkeiten ergänzt werden, die von der Yokai-Mythologie inspiriert sind.

Das Spiel hat durch seine einzigartige Mischung aus gemütlichen Farm-Sim-Mechaniken und Motiven aus der ostasiatischen Folklore Aufmerksamkeit erregt. Seit seinem Start im Early Access wird der Titel durch Updates kontinuierlich erweitert und baut gleichzeitig eine Community von Spielern auf, die sich von seinem entspannten Tempo, den Interaktionen zwischen den Charakteren und der einzigartigen Fantasy-Welt angezogen fühlen.

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Besondere Erwähnungen

Im gleichen Zeitraum erschienen mehrere weitere bemerkenswerte Titel. „Starseeker: Astroneer Expeditions“ ging am 11. Juni auf dem PC in den Early Access und bietet kooperative Weltraumerkundung von System Era Softworks. „Herdling“ wurde im Rahmen des Game Pass-Angebots von Microsoft für Juni auf PC und Xbox veröffentlicht, während „Junkster“ im Laufe der Woche ebenfalls in den Dienst aufgenommen wurde.

Gleichzeitig erhielten Xbox Game Pass-Abonnenten im Juni – einem Monat mit zahlreichen Neuerscheinungen – Zugang zu einer Reihe neuer Titel, darunter „Kingdom: Two Crowns“, „EA Sports FC 25“ und „Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition“.

With Summer Game Fest Da die Ankündigungen noch frisch sind und mehrere große Veröffentlichungen gleichzeitig erscheinen, hat sich die zweite Juniwoche sowohl für Indie-Entwickler als auch für etablierte Spielereihen zu einer der geschäftigsten Phasen des Jahres entwickelt. Vom hoffnungsvollen Himmel von „Solarpunk“ bis hin zu den brutalen Minen des „Gothic“-Remakes – den Spielern mangelt es nicht an neuen Welten, die es zu erkunden gilt.