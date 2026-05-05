Wochenrückblick: Nacon steckt in Schwierigkeiten, EA bestraft den Erfolg von „Battlefield 6“, die GDC ist in vollem Gange, dazu neue Spiele und ein Wildschweinkind

Wieder ein Freitag, der 13., wieder eine Runde Pech in der Videospielbranche. Aber es ist nicht alles nur düster und trostlos, wie ihr in der Zusammenfassung dieser Woche sehen werdet.

Nacon beschwört Cthulhu

Nacon, das französische Unternehmen, das sowohl Videospiel-Peripheriegeräte als auch Spiele herstellt, hat diesen Monat mit der Einreichung eines Insolvenzantrags begonnen. Nachdem der Mehrheitsaktionär des Unternehmens seine Schulden nicht zurückzahlen konnte, erklärte Nacon, dass das Unternehmen eine Umstrukturierung benötige, um „unsere Ressourcen auf kommende Veröffentlichungen und die Entwicklung unserer aktuellen Spiele zu konzentrieren“.

Diese Woche wurden weitere Details zu einem dieser Spiele bekannt gegeben. „The Mound: Omen of Cthulhu“ ist ein Koop-Horrorspiel, das in der Zeit der Konquistadoren spielt. Die Spieler können sich mit drei weiteren Spielern zusammenschließen, um von einer spanischen Galeone aus Expeditionen zu unternehmen. Das Ziel besteht darin, die Umgebung zu erkunden, Schätze zu bergen und zum Schiff zurückzukehren, bevor kosmische Schrecken sie entweder töten oder in den Wahnsinn treiben.

Auch wenn die Spieler von der Art und Weise, wie im Veröffentlichungstrailer nervige Streamer über das Spielmaterial hinwegbrüllen, nicht besonders begeistert waren, hat dies das allgemeine Interesse an dem, was ein chaotisches Koop-Erlebnis zu werden verspricht, nicht gedämpft. Basierend auf Eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft„The Mound: Omen of Cthulhu“ scheut sich nicht, die Spieler zu erschrecken, etwa indem es einen von ihnen für alle anderen wie ein Monster aussehen lässt oder indem es plötzlich alles in einen Blutregen taucht.

Nacon hat angekündigt, im Mai eine Spielemesse zu veranstalten, auf der „The Mound“ sowie weitere kommende Spiele näher vorgestellt werden sollen. „The Mound: Omen of Cthulhu“ soll derzeit am 15. Juli auf allen wichtigen Plattformen erscheinen.

EA „strukturiert“ seine Spielestudios trotz des Erfolgs von „Battlefield“ neu

Nacon ist nicht das einzige Unternehmen, das derzeit eine Umstrukturierung durchläuft; wie diese Woche berichtet wurde, entlässt EA Mitarbeiter, darunter viele, die für „Battlefield 6“ verantwortlich sind (betroffen sind unter anderem Studios wie DICE, Criterion, Ripple Effect und Motive). In einer Pressemitteilung erklärte EA: „Wir haben ausgewählte Änderungen innerhalb unserer Battlefield-Organisation vorgenommen, um unsere Teams besser auf das auszurichten, was für unsere Community am wichtigsten ist. Battlefield bleibt eine unserer größten Prioritäten, und wir investieren weiterhin in die Reihe, geleitet vom Feedback der Spieler und den Erkenntnissen aus Battlefield Labs.”

Und das, obwohl sich „Battlefield 6“ im Oktober letzten Jahres innerhalb von drei Tagen nach der Veröffentlichung über 7 Millionen Mal verkauft hat. Außerdem Call of Duty: Black Ops 7 komplett durchspielen was Umsatz und Spielerzahlen angeht. Im Juli 2025 hatte EA jedoch erklärt, man rechne damit, dass „Battlefield 6“ 100 Millionen Spieler erreichen werde – eine Zahl, die, ehrlich gesagt, geradezu wahnsinnig ist, wenn man bedenkt, dass ein früherer „Battlefield“-Titel, nämlich „2042“, 22 Millionen Spieler erreichte.

Redsec ist ein kostenloses Battle-Royale-Spiel, das ausschließlich eine Karte aus „Battlefield 6“ nutzt; auf dem PC wurden dabei bis zu 167.475 Spieler verzeichnet.

Ein Bericht aus jener Zeit hob „Fortnite“ und „Call of Duty: Warzone“ hervor, die 200 bzw. 100 Millionen Spieler anzogen, doch selbst so äußerten sich die an „Battlefield 6“ beteiligten Entwickler skeptisch gegenüber einer derart hohen Zahl für ihr Spiel. Obwohl EA erwähnt hat, dass seine Entscheidung weitgehend auf dem Feedback der Spieler basiert, ist es erwähnenswert, dass die Spielerzahlen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf dem PC bei etwa 47.500 liegen – weit entfernt vom Allzeithoch von 747.440 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (auf der PS5 liegt der geschätzte Höchstwert bei 317.588 Spielern).

Während die Spieler empört sind, dass EA „Battlefield 6“ für seinen Erfolg „bestraft“, erzählen diese Zahlen eine ganz andere Geschichte. Da immer mehr Live-Service-Spiele werden eingestellt… oft aufgrund von Konkurrenz oder mangelndem Interesse; diese neuesten Nachrichten deuten darauf hin, dass dieser Spieltrend nun endlich auf dem Rückzug sein könnte.

Die GDC ist in vollem Gange

Die diesjährige Game Developer Conference geht heute in San Francisco zu Ende und hat bereits eine Reihe interessanter Ankündigungen von großen Unternehmen hervorgebracht. EA war vor Ort, um darüber zu sprechen, wie das Unternehmen KI-Tools einsetzt, um – ironischerweise – in Titeln wie FC 26 ein menschlicheres Verhalten zu erzielen; NVIDIA war ebenfalls vertreten, um für seinen Spieledienst GeForce NOW zu werben, unter anderem damit, dass CONTROL Resonant und Samson: A Tyndalston Story dort verfügbar sein werden, wenn sie später in diesem Jahr erscheinen.

Doch eine der wohl auffälligsten Schlagzeilen der GDC kam von Microsoft, als Xbox seine Konsole der nächsten Generation, „Project Helix“, vorstellte. „Project Helix wurde entwickelt, um Ihre Xbox- und PC-Spiele auszuführen, bietet Spitzenleistung und läutet die nächste Generation des Konsolenspielens ein“, sagte Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox.

Für eine Blackbox ist das gar nicht so schlecht.

„Im Rahmen unserer mehrjährigen Partnerschaft mit AMD gestalten wir die Zukunft von Rendering und Simulation. Das Projekt Helix basiert auf einem speziell entwickelten AMD-SoC und wurde gemeinsam für die nächste Generation von DirectX und FSR entwickelt, um neue Möglichkeiten zu erschließen.“

Er gab bekannt, dass geplant ist, ab Anfang nächsten Jahres Alpha-Versionen der Hardware an Entwickler auszuliefern. Ronald betonte zudem, dass weiterhin daran gearbeitet werde, das Gaming auf PC und Xbox so nahtlos wie möglich zu gestalten und sicherzustellen, dass Spiele der aktuellen (und früheren) Generation weiterhin auf verschiedenen Geräten verfügbar und spielbar sind.

Zu guter Letzt stellte die GDC auch ihre eigene Bericht über Spiele im Live-Betrieb; statt jedoch zu betonen, wie schlecht die Lage ist, konzentriert sich der Artikel darauf, was Entwickler beachten sollten, wenn sie einen ersten Schritt in die zunehmend trüben Gewässer dieser Branche wagen wollen.

Zukunftsspiel-Präsentation

Im Rahmen der GDC fanden auch die „Future Games Show Spring Showcase“ und die „FGS Live“ statt, bei denen ein Einblick in einige kommende Titel gewährt wurde, darunter auch einige, von denen man seit ihrer ersten Ankündigung kaum noch etwas gehört hatte, wie zum Beispiel Ritualgezeiten. Dazu gibt es einen brandneuen Trailer, der einen Einblick in das Gameplay und eine düstere Höhle voller Skelettspinnen gewährt; die Entwickler von Vertpaint versprechen eine neue Interpretation des Survival-/Folk-Horrors, was unter anderem durch die Mitwirkung des bekannten Horrorautors Adam Nevill (Das Ritual) beteiligt.

Es sieht so aus, als würden Horrorspiele mit „Sanity“-Mechaniken ein großes Comeback feiern, wenn man den Spielankündigungen dieser Woche Glauben schenken darf. Dazu gesellt sich „Cordura“, ein weiterer Koop-Extraktions-Titel ähnlich wie „The Mound“, bei dem die Spieler einen Ort (diesmal eine Villa) nach Schätzen absuchen und wieder entkommen müssen, bevor schreckliche Wesen sie töten oder in den Wahnsinn treiben.

Im deutlichen Gegensatz zu vielen anderen vorgestellten Spielen hat „Adorable Adventures“ nicht nur einen treffenden Namen, sondern zeigt auch ein Wildschweinkind, das mithilfe seines Geruchssinns mehr über die Welt um sich herum erfährt. Die Spieler steuern Boris, während er einen weitläufigen Nationalpark erkundet und versucht, den Rest seiner Familie zu finden. Das Spiel erscheint am 30. April auf allen gängigen Plattformen.