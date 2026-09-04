Yao Guang HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung

Yao Guang ist eine 5-Sterne-Unterstützerin mit der Fähigkeit „Physische Begeisterung“, deren gesamtes Spielkonzept darauf ausgerichtet ist, „Aha-Instant“-Effekte auszulösen und den „Begeisterungs“-Wert des Teams in „Honkai Star Rail“ zu steigern. Bekannt als Yuques chaotische „Seherin und Strategin“, kann sie mühelos die Zukunft vorhersagen, zieht es jedoch vor, ihre eigenen Vorhersagen komplett zu ignorieren, da sie der Meinung ist, dass das Wissen um die Antworten den ganzen Spaß verdirbt.

Dieser Charakter-Guide behandelt ihr Spielsystem, ihre Eidolons, ihren Banner-Status und die Frage, ob es sich derzeit lohnt, sie zu ziehen.

Yao Guang auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Weg Begeisterung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 4.0 (Banner „Schimmer tausender Federn“) Wiederholungen Version 4.3 (Banner „Schimmer tausender Federn“) Synchronsprecher Ari Thrash (EN)



Kana Hanazawa (JP)



Qin Ziyi (CH)



Lee Seul (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Yao Guang in „Honkai Star Rail“?

Yao Guang ist Mitglied der Xianzhou Yuque und wird als Strategin vorgestellt, die dafür bekannt ist, die Zukunft vorherzusagen, sowie für ihre kühnen, unkonventionellen Entscheidungen – solche, die die Menschen in ihrer Umgebung verblüffen, selbst wenn sie sich als richtig erweisen.

Sie tritt mit einer ruhigen, fast distanzierten Selbstsicherheit auf und betrachtet das Schicksal als etwas, mit dem man arbeiten sollte, anstatt dagegen anzukämpfen. Diese Mischung aus Weitsicht und stiller Entschlossenheit spiegelt sich auch in der Spielweise ihres Kits wider – sie liest den Verlauf eines Kampfes, lauert ab und wendet dann das Blatt zugunsten ihres Teams.

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Yao Guangs Fähigkeiten im Detail

Yao Guangs Spielstil basiert auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen: „Punchline“ und „Aha-Instant“, wobei beide weitaus stärker von ihrem „Elation“-Pfad als von ihrem „Physical“-Element geprägt sind. Ihre Fähigkeit „Decalight stellt alles vor““ erzeugt eine Zone, die den „Elation“-Wert aller Verbündeten für einige Runden erhöht und bei jedem Angriff „Punchline“ stapelt.

Dieses „Punchline“ treibt ihre ultimative Fähigkeit „Hexagramm des gefiederten Glücks““ an, die noch mehr „Punchline“ hinzufügt und „Aha“ einen zusätzlichen Zug gewährt, bei dem die üblichen „Punchline“-Kosten entfallen.

1. „Punchline“ vor dem entscheidenden Moment aufbauen. Zu Beginn einer Rotation besteht ihre Aufgabe darin, die Fähigkeit einzusetzen, die Zone aktiv zu halten und im Hintergrund durch ihren Basisangriff „Whistlebolt singt von der Freude““ sowie den Einsatz ihrer Fähigkeit „Punchline“ zu stapeln. Ihr Talent „Siehe, wo immer sich das Licht entfaltet““ fügt den Angriffen der Verbündeten zusätzlichen kostenlosen „Elation“-Schaden hinzu, sobald sie „Certified Banger“ in der Hand hält; somit leistet diese Phase bereits im Hintergrund stille Arbeit, bevor die ultimative Fähigkeit zum Einsatz kommt.

2. Ahas „Instant“-Fähigkeit nutzen. Sobald die ultimative Fähigkeit ausgelöst wird, erhält Aha einen kostenlosen zusätzlichen Zug und das gesamte Team erhält einen vorübergehenden Buff „All-Type RES PEN“. Hier kommt ihre Elation-Fähigkeit „Lass dein Glück in Flammen aufgehen“ zum Tragen: ein Debuff, der den vom Gegner erlittenen Schaden erhöht, gefolgt von einem Ausbruch physischen Elation-Schadens über das gesamte Feld.

Kurz gesagt: Sie ist eine Unterstützerin, die den Großteil des Kampfes damit verbringt, still und leise Buffs und „Punchline“ vorzubereiten, um dann all dies in ein einziges, besonders wirkungsvolles Burst-Fenster umzuwandeln, anstatt selbst regelmäßig pro Zug Schaden zu verursachen.

Übersicht über Yao Guangs „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Yao Guang tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Yao Guangs Spuren

Ihr Basisangriff „Whistlebolt singt von der Freude““ fügt einem Ziel physischen Schaden in Höhe von bis zu 45 % von Yao Guangs Angriffskraft zu, sowie den daneben stehenden Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 15 % ihrer Angriffskraft. Durch das Ausführen eines Basisangriffs erhöht sich außerdem die Energie, die sie dadurch regeneriert, auf 30, was dazu beiträgt, die hohen Energiekosten ihrer ultimativen Fähigkeit auszugleichen.

Ihre Fertigkeit „Decalight enthüllt alles“ richtet eine Zone ein, die bis zu 3 Runden lang anhält. Solange sie aktiv ist, steigt der „Begeisterungs“-Wert jedes Verbündeten um einen Wert, der 10 % von Yao Guangs eigenem „Begeisterungs“-Wert entspricht. Der Einsatz eines Basisangriffs oder einer Fertigkeit, während die Zone aktiv ist, gewährt zudem 3 „Punchline“, die Ressource, die ihre ultimative Fähigkeit verbraucht.

Ihre Fähigkeit „Siehe, wo immer sich das Licht entfaltet““ wird ausgelöst, solange sie „Certified Banger“ besitzt: Nachdem ein Verbündeter einen Angriff landet, fügt es einen zusätzlichen Treffer mit „Elation“-Schaden hinzu, der 10 % der „Elation“ dieses Verbündeten entspricht – oder Yao Guangs eigener „Elation“, falls diese höher ist –, und Angriffe, bei denen Fertigkeitspunkte verbraucht werden, können dies zweimal auslösen.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Hexagramm des gefiederten Glücks“, kostet 180 Energie. Sie gewährt 5 „Punchline“ und verschafft Aha einen zusätzlichen Zug, bei dem feste 20 „Punchline“ als bereits angesammelt gelten, ohne dass davon etwas verbraucht wird. In den folgenden 3 Zügen steigt die Resistenzpenetration aller Verbündeten gegen alle Typen um 10 %.

Während Ahas „Instant“-Phase fügt ihre „Elation“-Fähigkeit „Lass dein Glück in Flammen aufgehen““ jedem Gegner 3 Runden lang den Effekt „Woe’s Whisper“ auf, wodurch der erlittene Schaden um 16 % erhöht wird, und fügt anschließend allen Gegnern bis zu 50 % physischen Elation-Schaden zu, gefolgt von fünf Treffern mit bis zu 10 % physischem Elation-Schaden an einem zufälligen Ziel.

Yao Guangs Technik „Ungebundener Schimmer segelt weit“ Der Einsatz dieser Technik löst ihre Fähigkeit zu Beginn des nächsten Kampfes automatisch einmal aus, ohne dass Fertigkeitspunkte verbraucht werden. Solange sie im Team ist, erhält man beim Zerstören zerstörbarer Objekte einen Glücksbeutel – bis zu 8 pro Erdwoche.

Yao Guangs Bonusfähigkeiten Glücksensemble Wenn Yao Guang „Certified Banger“ erhält, verlängert sich dessen Dauer um 1 Runde. Ausgeglichen und gesättigt Erhöht ihren KRIT-SCHADEN um 60 %. Nachdem sie ihre „Elation“-Fähigkeit eingesetzt hat, erhält das Team 1 Fähigkeitspunkt zurück. Begeisternde Anmut Wenn ihre Geschwindigkeit 120 oder mehr erreicht, steigt ihre Begeisterung um 30 % sowie um weitere 1 % pro Geschwindigkeitspunkt darüber hinaus, bis zu 200 Punkten über dem Schwellenwert.

Yao Guangs Attributboni (insgesamt) +18,7 % Kritische Trefferquote +10 % Begeisterung +9 Geschwindigkeit

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Yao Guangs Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „Klingelndes Lachen, wo Jade fällt““ erhöht den festen „Punchline“-Wert, der für Ahas durch die Ultimative Fähigkeit ausgelösten zusätzlichen Zug verwendet wird, auf 40 und lässt jeden Verbündeten 20 % der Verteidigung des Ziels ignorieren, wenn er Begeisterung-Schaden verursacht. Dies ist für die meisten Spieler der kosteneffizienteste Punkt, an dem man aufhören sollte.

Ihre E2, „Blinde Pfeile, geleitet von Federn“, gewährt jedem Verbündeten während der Wirkdauer ihrer Zone einen Geschwindigkeitsbonus von 12 % und einen „Elation“-Bonus von 16 %, der sich direkt mit dem Buff der Fertigkeit selbst addiert.

E3 und E5 sind die üblichen „Füll“-Upgrades: E3 erhöht die Stufen ihrer Fertigkeiten, ihres Basisangriffs und ihrer „Elation“-Fertigkeiten, und E5 erhöht die Stufen ihrer ultimativen Fähigkeit, ihres Talents und ihrer „Elation“-Fertigkeiten weiter, ohne ihre Spielweise zu verändern.

E4 vervielfacht das Burst-Potenzial deiner Rotation, indem es alle Elation-Fähigkeiten von Verbündeten, die während des „Aha-Instant“-Fensters ihrer Ultimativen Fähigkeit ausgelöst werden, dazu zwingt, 150 % ihres ursprünglichen Schadens zu verursachen – ein ziemlich gutes Upgrade, wenn du Aufstellungen mit mehreren Elation-Fähigkeiten einsetzt.

Ihr E6-Fähigkeit „Entlang des Astralbogens befördert““ ist die andere herausragende Variante – sie erhöht den „Elation“-Schaden aller Verbündeten um 25 % und verdoppelt den Multiplikator ihrer eigenen „Elation“-Fähigkeit, was den Gesamtschaden ihres Burst-Fensters massiv steigert.

Yao Guang Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Yao Guang gut?

Yao Guang ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf „Elation“-Schadensverursacher wie Sparxie oder Silver Wolf ausgerichtet sind.

Yao Guangs Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Yao Guang ist eine der stärksten Unterstützerinnen in allen Endspielmodi von „Honkai Star Rail“ und erhält von uns durchweg die Bewertung „EX“. Ihr Potenzial hängt davon ab, wie viele andere „Elation“-Charaktere tatsächlich im Kader sind, sodass ihr Wert mit wachsendem „Elation“-Kader steigt.

Auch außerhalb dedizierter „Elation“-Teams bietet sie durch ihre Skill-Punkt-Regeneration und ihren RES-PEN-Buff einen Mehrwert für jeden Skill-Punkte-hungrigen Schadensverursacher, wenn auch mit einem geringeren Potenzial als in ihrer optimalen Zusammensetzung.

So erhältst du Yao Guang in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Yao Guang kann über ihren eigenen Charakter-Event-Warp („Der Schimmer von tausend…“ Plumes“-Banner) gezogen werden, nicht über den permanenten Standard-Warp. Wenn du für sie auflädst, werden „Oneiric Shards“, die Premiumwährung, die du durch das Aufladen erhältst, im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt – dieselbe Währung, die in allen Bannern verwendet wird. Ein „Special Warp Pass“ kostet 160 „Stellar Jades“ und gewährt einen Warp in ihrem Charakter-Event-Warp.

Prüft vor dem Ausgeben immer die aktuellen Aufladeboni für „Oneiric Shards“ und die zeitlich begrenzten Bundles im Shop, da diese den Wert eurer Aufladungen erheblich steigern können.

Sie debütierte zusammen mit Version 4.0 im Banner „Der Glanz von tausend Federn“ und kehrte für eine Neuauflage desselben Banners in V ersion 4.3 zurück, das vom 31. Mai bis zum 24. Juni 2026 lief. Eine weitere Neuauflage wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du nach Yao Guang ziehen2026?

Yao Guang ist es wert, gezogen zu werden, wenn du auf „Elation“-Teams hinarbeitest oder bereits Skill-Punkte-hungrige Schadensverursacher einsetzt, die sich eine einfache Rückerstattung von Skill-Punkten wünschen. Ihre Buffs lassen sich problemlos mit anderen „Elation“-Einheiten kombinieren, und der kostenlose „Elation“-Skill-Schaden aus ihrer Ultimativfähigkeit sorgt zusätzlich zu ihrem Support-Kit für echten Burst-Schaden.

E1 ist das effizienteste Upgrade für die Ignorierung der Verteidigung, und E6 erhöht ihr Potenzial erheblich, wenn du dich bereits für einen auf „Elation“ ausgerichteten Kader entschieden hast.

Das liegt vor allem daran, dass ihr Element „Physisch“ und ihr Pfad „Begeisterung“ darauf ausgelegt sind, andere zu verstärken, anstatt selbst Schaden zu verursachen.

Sie ist eine weniger attraktive Wahl, wenn dein Team noch keinen „Elation“-Carry hat und du hauptsächlich nach einer vielseitigen „Harmony“- oder „Nihility“-Unterstützung suchst, da ihre stärksten Effekte erst durch „Elation“-Teamkollegen ihre volle Wirkung entfalten können.

Vorteile Nachteile ✅ Eröffnet einen zusätzlichen „Aha“-Sofortzug, der die Kosten für „Punchline“ vollständig



umgeht ✅ Baut „Punchline“ stetig auf, ohne jemals Skillpunkte



ausgeben zu müssen ✅ Erstattet dem Team jedes Mal einen Skillpunkt, wenn sie ihre „Elation“-Fähigkeit



einsetzt ✅ Stapelt einen DMG-Vulnerability-Debuff zusätzlich zu einem teamweiten All-Type-RES-PEN-Buff



✅ Erhöht den Elation-Wert des gesamten Teams und fügt gleichzeitig ihren eigenen Elation-Schaden



hinzu ✅ Benötigt keine großen Investitionen, um ihren Beitrag zu leisten ❌ Die Energiekosten ihrer ultimativen Fähigkeit in Höhe von 180 verlangsamen ihre Rotationen



in der frühen Spielphase ❌ Außerhalb von auf „Elation“ ausgerichteten Aufstellungen bleibt ihr Wert als Unterstützerin hinter etablierten „Harmony“- und „Nihility“-Charakteren



zurück ❌ Ihr Potenzial hängt davon ab, wie viele andere „Elation“-Charaktere tatsächlich im Kader sind

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Häufig gestellte Fragen