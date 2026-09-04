Yao Guang HSR: Descripción del personaje y equipamiento

Yao Guang es una apoyo de «Euforia física» de 5 estrellas cuyo conjunto de habilidades gira en torno a activar «Aha Instants» y potenciar la estadística de «Euforia» del equipo en Honkai Star Rail. Conocida como la caótica «estratega vidente» de Yuque, es capaz de adivinar el futuro con facilidad, pero prefiere ignorar por completo sus propias predicciones porque cree que saber las respuestas le quita toda la diversión.

Esta guía del personaje repasa su conjunto de habilidades, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentarla conseguir en este momento.

Yao Guang de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Euforia Función Apoyo Lanzamiento Versión 4.0 (estandarte «Resplandor de mil plumas») Repeticiones Versión 4.3 (banner «El resplandor de las mil plumas») Actores de doblaje Ari Thrash (EN)



Kana Hanazawa (JP)



Qin Ziyi (CH)



Lee Seul (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Yao Guang en Honkai Star Rail?

Yao Guang es miembro del Xianzhou Yuque, una estratega conocida por su habilidad para predecir el futuro y por su reputación de tomar decisiones audaces y poco convencionales, de esas que dejan atónitos a quienes la rodean, incluso cuando resultan acertadas.

Se comporta con una confianza serena, casi distante, y considera el destino como algo con lo que hay que trabajar en lugar de contra lo que hay que luchar. Esa mezcla de previsión y determinación silenciosa se refleja en su forma de jugar: lee el desarrollo de un combate, permanece al acecho antes de inclinar la balanza a favor de su equipo.

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Explicación del kit de Yao Guang

El kit de Yao Guang funciona con dos recursos relacionados, «Punchline» y «Aha Instants», y ambos se nutren mucho más de su vía de «Elation» que de su elemento «Físico». Su habilidad, «Decalight lo desvela todo»», crea una zona que potencia la estadística de «Elation» de todos los aliados durante unos turnos y acumula «Punchline» cada vez que ataca.

Ese «Punchline» alimenta su habilidad definitiva, «Hexagrama de la fortuna emplumada», que añade aún más «Punchline» y otorga a «Aha» un turno extra que omite el coste habitual de «Punchline».

1. Acumular «Punchline» antes de la recompensa. Al principio de una rotación, su función es lanzar la habilidad, mantener activa la zona y dejar que su ataque básico, «Whistlebolt canta la alegría», y los usos de la habilidad acumulen «Punchline» en segundo plano. Su talento, «Contempla dondequiera que la luz se despliegue», añade daño de «Elation» gratuito además de los propios ataques de los aliados una vez que tiene «Certified Banger», por lo que esta fase ya está trabajando discretamente antes de que se active la habilidad definitiva.

2. Aprovechar el «Instant» de Aha. Una vez que se activa la habilidad definitiva, Aha obtiene un turno extra gratuito y todo el equipo recibe una mejora temporal de RES PEN para todos los tipos. Aquí es donde su habilidad de euforia, «Que tu fortuna arda en llamas», causa daño: una desventaja que aumenta el daño recibido por el enemigo, seguida de una ráfaga de daño físico de euforia por todo el campo de batalla.

En resumen, es una apoyo que se pasa la mayor parte del combate preparando discretamente potenciadores y «Punchline», para luego convertir todo ello en una única ventana de daño explosivo de gran valor, en lugar de aportar ella misma un daño constante por turno.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Yao Guang

A continuación se explica lo que hace realmente cada uno de los «Traces» de Yao Guang, seguido de sus «Eidolons».

Las huellas de Yao Guang

Su ataque básico, «Whistlebolt canta la alegría»», inflige daño físico equivalente a hasta un 45 % del ataque de Yao Guang a un objetivo, además de daño físico equivalente a hasta un 15 % de su ataque a los enemigos que se encuentren junto a él. Al acertar con un ataque básico, también aumenta a 30 la energía que regenera con él, lo que ayuda a compensar el elevado coste de energía de su habilidad definitiva.

Su habilidad, «Decalight lo desvela todo»», despliega una zona que dura hasta 3 turnos y, mientras está activa, la estadística de «Elation» de todos los aliados aumenta en una cantidad equivalente al 10 % de la propia «Elation» de Yao Guang. Usar un ataque básico o una habilidad mientras la zona está activa también otorga 3 «Punchline», el recurso que consume su habilidad definitiva.

Su habilidad, «Contempla dondequiera que la luz se despliegue», se activa mientras posea «Éxito asegurado»: después de que un aliado aseste un ataque, añade un golpe adicional de daño de «Euforia» equivalente al 10 % de la «Euforia» de ese aliado, o de la propia «Euforia» de Yao Guang si es mayor, y los ataques que gasten puntos de habilidad pueden activar esto dos veces.

Su habilidad definitiva, «Hexagrama de la fortuna emplumada», cuesta 180 de energía. Otorga 5 de «Punchline» y le da a Aha un turno extra en el que se considera que ya tiene acumulados 20 de «Punchline» fijos, sin gastar nada de ello. Durante los 3 turnos siguientes, la resistencia a todo tipo de daño de todos los aliados aumenta un 10 %.

Durante el «Instantáneo» de Aha, su habilidad de «Elation», «Que tu fortuna arda en llamas»», inflige «Susurro de la Desgracia» a todos los enemigos durante 3 turnos, lo que aumenta el daño que reciben en un 16 %; a continuación, inflige hasta un 50 % de daño físico de «Euforia» a todos los enemigos, seguido de cinco golpes de hasta un 10 % de daño físico de «Euforia» a un objetivo aleatorio.

Técnica de Yao Guang «Un destello libre navega lejos» El uso de esta técnica activa automáticamente su habilidad una vez al comienzo de la siguiente batalla, sin coste de puntos de habilidad. Mientras forme parte del equipo, romper objetos destructibles otorga una bolsa de la fortuna, hasta un máximo de 8 por Semana de la Tierra.

Habilidades adicionales de Yao Guang Conjunto de Felicidad Cuando Yao Guang obtiene «Banger certificado», su duración aumenta en 1 turno. Serenidad y saciedad Aumenta su daño crítico en un 60 %. Después de que utilice su habilidad «Exaltación», el equipo recupera 1 punto de habilidad. Gracia asombrosa Cuando su VEL alcanza 120 o más, su «Elation» aumenta un 30 %, más un 1 % adicional por cada punto de VEL por encima de esa cifra, hasta un máximo de 200 puntos de VEL excedentes.

Bonificaciones de estadísticas de Yao Guang (total) +18,7 % de tasa de crítico +10 % de euforia +9 de velocidad

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Eidolones de Yao Guang

Su E1, «La risa de las campanas donde cae el jade»», aumenta a 40 el valor fijo de «Punchline» utilizado para el turno extra de Aha activado por su habilidad definitiva, y permite a todos los aliados ignorar el 20 % de la DEF del objetivo al infligir daño de «Elation». Este es el punto de parada más rentable para la mayoría de los jugadores.

Su E2, «Flechas ciegas guiadas por plumas», añade un aumento de velocidad del 12 % y un aumento de «Elation» del 16 % a todos los aliados mientras su zona está activa, lo que se acumula directamente con el propio beneficio de la habilidad.

Las habilidades E3 y E5 son las típicas mejoras «de relleno»: la E3 aumenta los niveles de sus habilidades, su ataque básico y sus habilidades de «Elation», y la E5 aumenta aún más los niveles de su habilidad definitiva, su talento y sus habilidades de «Elation», sin que ninguna de ellas cambie su estilo de juego.

La E4 multiplica el potencial de daño explosivo de tu rotación al obligar a todas las habilidades de «Elation» de los aliados que se activen durante la ventana «Aha Instant» de su habilidad definitiva a infligir el 150 % de su daño original, lo cual es una mejora bastante buena si utilizas formaciones con múltiples habilidades de «Elation».

Su E6, «Viaje a lo largo del arco astral»», es la otra versión destacada: aumenta el daño de «Elation» de todos los aliados en un 25 % y duplica el multiplicador de su propia habilidad «Elation», lo que incrementa enormemente el daño total de su ventana de ráfaga.

Evaluación de Yao Guang en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Yao Guang?

Yao Guang es una opción sólida, especialmente para equipos construidos en torno a personajes que infligen daño de «Elation», como Sparxie o Silver Wolf.

Clasificación de Yao Guang Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Yao Guang es una de las mejores opciones de apoyo en todos los modos de final de juego de Honkai Star Rail, lo que le ha valido nuestra calificación EX en todos los ámbitos. Su potencial máximo depende del número de personajes de «Elation» que haya en tu plantilla, por lo que su valor aumenta a medida que crece tu plantilla de «Elation».

Fuera de los equipos dedicados a «Elation», sigue aportando valor a cualquier causante de daño que necesite puntos de habilidad gracias a su recuperación de puntos de habilidad y a su mejora de RES PEN, aunque con un techo inferior al de su combinación ideal.

Cómo conseguir a Yao Guang en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Yao Guang se puede conseguir en su propio teletransporte de evento de personaje (banner «El resplandor de mil plumas»), no en el teletransporte estándar permanente. Si vas a realizar una recarga para conseguirla, los fragmentos oníricos, la moneda premium que obtienes al recargar, se convierten a razón de 1:1 en jades estelares, la misma moneda que se utiliza en todos los banners. A partir de ahí, un pase especial de teletransporte cuesta 160 jades estelares y te otorga un teletransporte en su teletransporte de evento de personaje.

Antes de gastar, comprueba siempre las bonificaciones actuales por recarga de Fragmentos Oneíricos y los paquetes de tiempo limitado de la tienda, ya que pueden aumentar significativamente el valor de tus recargas.

Debutó junto con la versión 4.0 en el banner «El resplandor de mil plumas» y regresó para una reedición del mismo banner en la versión 4.3, que se celebró del 31 de mayo al 24 de junio de 2026. Aún no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reedición.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Yao Guang en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Yao Guang si estás formando equipos centrados en «Elation» o si ya cuentas con personajes de daño que consumen muchos puntos de habilidad y con los que quieres recuperar fácilmente esos puntos. Sus potenciadores se combinan a la perfección con otras unidades de «Elation», y el daño gratuito de la habilidad «Elation» de su habilidad definitiva aporta un auténtico estallido de daño además de su kit de apoyo.

El nivel E1 es la mejora más eficiente para ignorar la DEF, y el nivel E6 aumenta significativamente su potencial máximo si ya te has decantado por una plantilla centrada en «Elation».

Esto se debe principalmente a que su elemento Físico y su vía «Exaltación» están diseñados para potenciar a los compañeros, más que para infligir daño por sí mismos.

No es una opción muy recomendable si tu plantilla aún no cuenta con un carry de «Euforia» y lo que buscas principalmente es un apoyo polivalente de «Armonía» o «Nihilidad», ya que sus efectos más potentes necesitan compañeros de equipo de «Euforia» para dar el máximo rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Abre un turno «Aha Instantáneo» adicional que omite por completo



el coste de «Punchline» ✅ Acumula «Punchline» de forma constante sin necesidad de gastar puntos



de habilidad ✅ Devuelve un punto de habilidad al equipo cada vez que usa su habilidad



de «Elation» ✅ Acumula una desventaja de «Vulnerabilidad al daño» además de una ventaja



de «Penetración de resistencia a todos los tipos» para todo el equipo ✅ Aumenta la estadística de «Elation» de todo el equipo al tiempo que añade su propio daño



de «Elation» ✅ No necesita una gran inversión para empezar a aportar su granito de arena ❌ El coste de 180 de energía de su habilidad definitiva ralentiza sus rotaciones



iniciales ❌ Fuera de las alineaciones centradas en «Elation», su valor como apoyo queda por detrás de opciones



consolidadas de «Harmony» y «Nihility» ❌ Su potencial máximo depende de cuántos otros personajes de «Elation» haya realmente en la plantilla

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