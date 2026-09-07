Die besten „Sunday Light Cones“ HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt alle Optionen für Sunday-Lichtkegel in „Honkai Star Rail“ , die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden – von der besten Wahl für den Slot bis hin zur stärksten kostenlosen Alternative. So musst du nicht raten, welchen Lichtkegel du ihm geben sollst, je nachdem, was du tatsächlich hast oder zu ziehen planst.

Bevor du den besten „Sunday“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Sunday beschreitet den „Harmony“-Pfad. Zwar kann er einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Harmony“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Sunday“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Ein bodenständiger Aufstieg“ Die beste Slot-Wahl für Sunday, die ihm Energieregeneration, zusätzliche Fertigkeitspunkte und einen stapelbaren Schadensbonus verleiht, wodurch seine ultimative Fähigkeit nahezu permanent aktiv bleibt. 2 Aber der Kampf ist noch nicht vorbei Eine solide Alternative zu seiner Spezialfähigkeit, die ebenfalls die Energieregeneration steigert und den Schaden des nächsten Verbündeten nach seinem Fertigkeitseinsatz verstärkt – allerdings nur für einen kürzeren Zeitraum. 3 Erdische Eskapade Eine auf kritischen Schaden ausgerichtete Wahl, die Sundays eigenen kritischen Schaden erhöht und dem gesamten Team durch ihren Masken-Effekt einen kritischen Schadensbonus gewährt. 4 Vergangenheit und Zukunft Die beste F2P-Option, die den Schaden des nächsten Verbündeten nach Sundays Fähigkeit weiterhin verstärkt, auch wenn der Effekt nur eine Runde statt länger anhält.

Ein bodenständiger Aufstieg – Best in Slot

„Aufstieg mit beiden Beinen auf dem Boden“ ist speziell auf Sundays Ausrüstung zugeschnitten, und das ist keine knappe Entscheidung. Jedes Mal, wenn er seine Fähigkeit oder seine ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet, regeneriert er Energie, und dieser Verbündete erhält einen Stapel „Hymn“, der den verursachten Schaden für einige Runden erhöht und bis zu dreimal stapelbar ist. Ab „Superimposition 1“ sorgt jeder Stapel zusätzlich zum vorherigen für eine deutliche Schadenssteigerung, sodass eine vollständig gestapelte „Hymne“ seine beschworenen Verbündeten zu ernstzunehmenden Bedrohungen macht.

Die passive Fähigkeit löst zudem Sundays größtes Ressourcenproblem. Jedes zweite Mal, wenn er seine Fertigkeit oder seine Ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet, erhält er einen Fertigkeitspunkt zurück, wodurch seine Rotation den gemeinsamen Vorrat des Teams nicht belastet. In Kombination mit der Energie, die er bei jedem Einsatz zurückerhält, ermöglicht ihm dieser „Lichtkegel“, seine Ultimative Fähigkeit in einer straffen, wiederholbaren Rotation einzusetzen, anstatt ins Hintertreffen zu geraten.

Obwohl es einige ziemlich gute Alternativen gibt, ist Sundays Signatur nicht wirklich verzichtbar, wenn man die absolut beste Leistung aus ihm herausholen will . Ohne „Ein bodenständiger Aufstieg“ verliert er die zusätzliche Energie- und Fertigkeitspunkt-Regeneration, die seine Rotation nachhaltig macht, und es dauert länger, seine „Hymn“-Stapel aufzubauen. Jeder, der ihn ernsthaft aufbaut, sollte dies als Priorität gegenüber seinen Eidolons betrachten.

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Beste Alternativen zu „Ein bodenständiger Aufstieg“

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ kommt seiner Spezialfähigkeit leistungsmäßig am nächsten. Es erhöht seine Energieregenerationsrate und erstattet einmal pro zwei Ultimates einen Fertigkeitspunkt, und der Einsatz seiner Fertigkeit steigert den Schaden des nächsten Verbündeten für einen Zug.

Der Haken daran ist, dass der Buff nur eine Runde lang anhält – im Vergleich zu dem längeren Wirkungszeitraum, den seine Spezialfähigkeit gewährt –, wodurch sich seine Rotation etwas weniger konsistent anfühlt; dennoch bleibt er eine starke Alternative für alle, die nicht über sein „True Best-in-Slot“-Set verfügen.

„Irdische Eskapade“ führt Sunday in eine andere Richtung, indem es seinen eigenen Krit-Schaden statt seiner Unterstützungsfähigkeiten verstärkt. Zu Beginn des Kampfes erhält er „Mask“, was die Krit-Rate und den Krit-Schaden seiner Verbündeten für einige Runden erhöht, und durch das Sammeln von Skillpunkten werden Stapel aufgebaut, die „Mask“ im weiteren Verlauf des Kampfes erneuern.

Das ist eine wirklich gute Wahl, wenn der Rest des Teams den Energie- und Skillpunktbedarf bereits abdeckt und durch Sundays Anwesenheit lediglich mehr reinen Krit-Wert erzielen möchte.

Bester F2P-„Light Cone“ für Sunday

„Vergangenheit und Zukunft“ ist der stärkste Lichtkegel, den Sunday erhalten kann, ohne eine einzige Ziehwährung auszugeben, da er über den Lichtkegel-Manifest-Shop erworben werden kann. Der Einsatz seiner Fertigkeit erhöht weiterhin den Schaden des nächsten Verbündeten – das ist derselbe Kerneffekt, auf dem sowohl seine Signatur als auch „Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ basieren, nur mit einem kürzeren Zeitfenster von einer Runde und ohne zusätzliche Energie- oder Fertigkeitspunkt-Regeneration.

Diese Lücke führt dazu, dass die Rotation am Sonntag bei diesem Light Cone etwas weniger reibungslos verläuft, da ihm die Ressourcenunterstützung fehlt, die seine 5-Sterne-Optionen bieten. Dennoch ist er eine wirklich solide Wahl für alle, die ihren Kader noch aufbauen.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Sunday geben?

„Ein bodenständiger Aufstieg“ ist die beste Wahl für Sunday, wenn du ihn ziehen kannst, da seine Energieregeneration, die Rückgewinnung von Skillpunkten und der stapelbare „Hymn“-Buff genau auf das zugeschnitten sind, was sein Kit benötigt, um seine Rolle optimal zu erfüllen.

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ ist jedoch ein guter Ersatz, der etwas Konsistenz gegen ein kürzeres Buff-Fenster eintauscht. Spieler, die keines von beiden besitzen, sollten auf „Vergangenheit und Zukunft“ zurückgreifen, das Sundays zentrale Unterstützerrolle aufrechterhält, ohne etwas zu kosten.

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Häufig gestellte Fragen