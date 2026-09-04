Best Hyacine Lichtkegel HSR 2026

Ich habe die absolut besten „Hyacine Light Cones“ in Honkai Star Rail in einer Rangliste zusammengestellt – von ihrer unumgänglichsten Standardauswahl bis hin zur stärksten kostenlosen Option. Ihr Build steht und fällt mit der Geschwindigkeit (SPD), und der richtige „Light Cone“ kann das Erreichen ihrer entscheidenden Schwellenwerte erheblich erleichtern.

Bevor du den besten „Hyacine“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Hyacine beschreitet den „Erinnerungs“-Pfad. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Remembrance“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Lichtkegel für Hyacine (TL;DR)

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, wie sich die besten Lichtkegel-Optionen für Hyacine im Vergleich zueinander schlagen.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken Ihre beste Wahl für diesen Slot: eine Kombination aus einem 18-prozentigen SPD-Boost und einem sich selbst verstärkenden HP-Abzug, der zusätzlichen Schaden verursacht und die DMG-Anfälligkeit des Gegners erhöht. 2 Diese Liebe, für immer Eine starke allgemeine Alternative zu „Remembrance“, die weiterhin SPD und einen CRIT-DMG-Buff gewährt, auch wenn Hyacine den „Blank“-Effekt nicht auslösen kann. 3 Sieg im Handumdrehen Eine kostengünstige 4-Sterne-Wahl, die den kritischen Schaden und den Schaden der Verbündeten erhöht – ideal, da Hyacine immer kritische Treffer landet. 4 Der Vorhang der Erinnerung fällt nie Die beste F2P-Option, erhältlich in Herta’s Store, für einen zuverlässigen Geschwindigkeitsschub und einen Party-Schadensbonus.

Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken – Best in Slot

„Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“ ist Hyacines charakteristischer Lichtkegel und stellt eine echte Best-in-Slot-Wahl dar, nicht nur eine marginale Verbesserung. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihre Geschwindigkeit um 18 %, und jedes Mal, wenn sie ihren Basisangriff, ihre Fertigkeit oder ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, verbraucht er 1 % der aktuellen HP aller Verbündeten, um bis zum nächsten Angriff ihres Memosprites zusätzlichen Schaden in Höhe von 250 % der insgesamt verbrauchten HP zu verursachen. Außerdem erhöht er den von allen Gegnern erlittenen Schaden um 18 % für 2 Runden, wann immer ihr Memosprite seine Fertigkeit einsetzt.

Auf der maximalen Stufe verfügt sie über 1.164 HP, 476 ATK und 529 DEF – Werte, die sich nahtlos in Hyacines HP-skalierendes Kit einfügen. Es ist kein zwingender Pull, um sie funktionsfähig zu machen, aber es ist der klarste Weg, sowohl ihre Geschwindigkeit als auch ihren Schaden gleichzeitig zu steigern.

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Beste Alternativen zu „Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“

„Diese Liebe, für immer“ ist Cyrenes charakteristischer „Remembrance Light Cone“, eignet sich aber dennoch gut als starke Alternative für Hyacine. Bei „Superimposition 1“ gewährt es eine Geschwindigkeitssteigerung von 18 % und, wenn das Memosprite der Trägerin einen Gegner trifft, einen „Verse“-Buff, der den kritischen Schaden aller Verbündeten um 16 % erhöht. Hyacine erhält den Geschwindigkeitsschub und den „Verse“-Buff wie gewohnt, kann jedoch den separaten „Blank“-Effekt des Lichtkegels nicht auslösen. Das reicht dennoch aus, um ihn zu einer starken allgemeinen Wahl für „Remembrance“ zu machen, falls du bereits ein Exemplar besitzt.

„Sieg im Handumdrehen“ ist ein 4-Sterne-Lichtkegel, der im Shop der „Vergessenen Halle“ leicht zu erhalten ist, was ihn zu einer der am leichtesten zugänglichen starken Optionen für Hyacine macht. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er den kritischen Schaden des Trägers um 12 % und wenn das Memosprite des Trägers auf einen Verbündeten einwirkt, verstärkt er den Schaden aller Verbündeten für 3 Runden um 8 %. Da Hyacines Fähigkeiten garantiert kritische Treffer erzielen, kommt der Krit-Schaden-Boost jedes Mal zuverlässig zum Tragen, was diesen Light Cone zu einer wirklich starken, F2P-freundlichen Alternative macht.

Bester F2P-Lichtkegel für Hyacine

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist Hyacines bester F2P-Lichtkegel, der in Herta’s Store im Simulierten Universum für 8 Herta-Bonds verkauft wird. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er die Geschwindigkeit des Trägers um 6 % und verstärkt nach dem Einsatz ihrer Fähigkeit den Schaden aller Verbündeten 3 Runden lang um 8 %. Er erreicht zwar nicht den Geschwindigkeitsbonus ihres charakteristischen Light Cone, ist aber ein wirklich konkurrenzfähiger Ersatz, den jeder Free-to-Play-Spieler erwerben kann, ohne auch nur eine einzige „Stellar Jade“ auszugeben.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Hyacine geben?

„Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“ ist die beste Wahl für Hyacine, wenn du es bereits besitzt oder vorhast, es zu ziehen, da kein anderer „Light Cone“ seine Kombination aus Geschwindigkeit, selbstgeneriertem Bonusschaden und der Anfälligkeit des Gegners für Schaden erreicht.

Wenn du Free-to-Play spielst, ist „Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ein vollwertiger Ersatz, der ihre entscheidenden SPD-Schwellenwerte ohne nennenswerte Nachteile erreicht. In jedem Fall ist es wichtiger, bei Hyacines „Light Cone“ den Schwerpunkt auf SPD zu legen, als bloß auf reine ATK- oder HP-Werte zu setzen.

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Häufig gestellte Fragen