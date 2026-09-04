Rin Tohsaka: Optimale Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Eidolon-Bewertungen für den besten Rin-Tohsaka-Build zusammengestellt, wobei sowohl ihre vorgesehene Rolle als Sub-DPS als auch ihre Alternative als E1-fähiger Haupt-DPS behandelt werden.

Rin Tohsaka ist eine 5-Sterne-Quantum-Einheit auf dem „Pfad der Gelehrsamkeit“, die im Rahmen der „Fate“-Kooperation (Phase 2) zu „Honkai Star Rail“ hinzugefügt wurde. Ihr Build basiert fast ausschließlich auf Archer, mit dem sie ihre eigenen Buffs teilt und einen gemeinsamen „Gemeinsames Follow-up ATK“ freischaltet, den keiner der beiden Charaktere alleine ausführen kann (daher der Begriff „Joint“).

TL;DR – Der beste Rin-Tohsaka-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Flimmernde Sterne Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Ewige Analysis Bestes Relikt-Set Genie der strahlenden Sterne (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Penacony, Land der Träume“ (2 Teile) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Quantenschaden



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Rin Tohsaka (Hybrid)



Bogenschütze (DPS)



Sparkle (Unterstützung)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Rin Tohsaka (Hybrid)



Bogenschützin (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)

So spielst du Rin Tohsaka: Rotation und Tipps

Rins Zugreihenfolge ist wichtiger als ihre Tastenanschläge. Ihr Talent „Gem Magecraft“ baut jedes Mal „Gem-Energie“ auf, wenn ein Verbündeter Skillpunkte ausgibt oder zurückerhält, und sobald sie 15 oder mehr davon besitzt (oder die Gruppe 7 oder mehr Skillpunkte angespart hat), wird ihre Fähigkeit zum Flächenangriff „Zweites Zauberexperiment““ erweitert.

Ihr wahrer Vorteil ist der gemeinsame Folgeangriff „Freiform im Tohsaka-Stil““: Wenn sie unmittelbar nach Archers Fertigkeitsauslösung agiert, löst dies einen kostenlosen, gemeinsamen Flächenangriff aus und erstattet der gesamten Gruppe 4 Fertigkeitspunkte. Halte Rins Geschwindigkeit über der von Sparkle, damit sie zwischen Archers Zügen agieren und dieses Zeitfenster in jedem Zyklus zurücksetzen kann.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Lichtkegel für Rin Tohsaka

„Flimmernde Sterne““ ist Rins Markenzeichen und ihre beste Wahl in beiden Rollen. Bei Superimposition 1 bietet es eine Krit-Rate sowie einen 72-prozentigen Skill-Schadens-Buff, und sobald ein Verbündeter mindestens vier Skill-Punkte verbraucht hat, erhält die gesamte Gruppe einen DEF-Ignorier-Effekt, der sich nahtlos mit ihrem eigenen „Das Genie der strahlenden Sterne“-Set stapelt.

„Ewige Analysis“ ist Rins beste Free-to-Play-Wahl, da es sonst keinen starken kostenlosen „Erudition“-Kegel gibt. Sein Angriffswert (ATK%) skaliert mit der Anzahl der Gegner, sodass er in „Erinnerung an das Chaos“- und „Pure Fiction“-Kämpfen gegen drei oder mehr Ziele am besten abschneidet.

„In den unerreichbaren Schleier“ ist eine starke zweitbeste 5-Sterne-Alternative, die die kritische Trefferquote sowie einen Schadensbonus für Fertigkeiten und die ultimative Fähigkeit erhöht und zudem einen kostenlosen Fertigkeitspunkt zurückgibt, sobald Rins ultimative Fähigkeit trifft.

„Das Leben sollte in Flammen aufgehen“ tauscht reinen Schaden gegen Nützlichkeit ein: Es stellt zu Beginn von Rins Zug Energie wieder her und verringert die Verteidigung der Gegner um 12 %, was nützlich ist, wenn du zusätzlich das Relikt-Set „Divine-Querying Master Smith“ einsetzen möchtest, um den Teamschaden zu erhöhen.

Einen detaillierteren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Rin Tohsaka.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Das Genie der strahlenden Sterne“ (4-teilig) ist Rins bestes Relikt-Set für jede Rolle. Es erhöht ihren Quanten-Schaden und lässt sie die Verteidigung von Gegnern ignorieren, die gegen Quanten-Angriffe anfällig sind – dies ist der wichtigste Schadensfaktor in diesem Build.

„Ein in seiner Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“ (4-teilig) ist eine solide Alternative, wenn du Edelsteinenergie für einen kontrollierten Burst ansammelst, da sich der 45-prozentige Fertigkeitsschadensbonus auf ihre verstärkten Treffer auswirkt, jedoch keinen Einfluss auf ihren gemeinsamen Folgeangriff hat.

„Penacony, Land der Träume“ (2-teilig) ist ihr bestes Ornament als Sub-DPS, da es den Quantenschaden der Gruppe erhöht und Rin gleichzeitig zusätzliche Energieregeneration gewährt, sodass ihre ultimative Fähigkeit schneller einsatzbereit ist.

Wenn du Rin stattdessen als Haupt-DPS einsetzt, ist „Tengoku Livestream“ (2-teilig) die bessere Wahl, da es einen lang anhaltenden Krit-Schaden-Buff gewährt, sobald sie mehr als drei Fertigkeitspunkte in einer einzigen verstärkten Fertigkeit verbraucht.

Rin Tohsakas Prioritäten bei der Stat-Verteilung

Priorität 1: SPD (bis zu deinem Breakpoint)

SPD (bis zu deinem Breakpoint) Priorität 2: Krit-Rate = Krit-Schaden

Krit-Rate = Krit-Schaden Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Wertziele: Strebe außerhalb des Kampfes 2.500+ ATK an und ziele im Kampf auf einen 140-SPD-Breakpoint ab, wenn du Rin als Sub-DPS einsetzt (120 SPD reichen für einen Main-DPS-Build aus, da Cerydra den Rest ihrer Zughäufigkeit abdeckt). Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte ausgeschöpft sind.

Halte Rins SPD in beiden Rollen höher als die von Sparkle, damit sie ihr „Joint ATK“-Fenster mit Archer vor Ablauf eines Zyklus zurücksetzen oder als Haupt-DPS zusätzliche Züge einlegen kann.

Rin Tohsakas Trace-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: Bajiquan Mittel Erhöht nur ihre schwächste Schadensquelle. Verbessere diese Fähigkeit zuletzt. Fähigkeit: Juwelenverziertes Schwert Zelretch Am höchsten Erhöht direkt sowohl ihren Basis-Fähigkeitsschaden als auch ihren verstärkten Schaden durch das „Zweite magische Experiment“. Ultimative Fähigkeit: An Gal Ta Ki Gal Šè Am höchsten Skaliert ihren stärksten Nuke und den damit verbundenen, auf die gesamte Gruppe wirkenden Verwundbarkeits-Debuff. Talent: Edelstein-Magie Höchste Erhöht den von ihr gewährten Krit-Schaden-Buff sowie den Schaden ihres gemeinsamen Folgeangriffs mit dem Bogenschützen. Bonusfähigkeit: Elegantes Auftreten Höchste Gewährt beim Eintritt in den Kampf einen starken ATK- und Quanten-RES-PEN-Schub, der mit dem Bogenschützen geteilt wird. Bonusfähigkeit: Damehafte Gelassenheit Höchste Verleiht Rin beim Eintritt in den Kampf oder nach ihrer „Verbesserten Fähigkeit“ einen Geschwindigkeitsbonus, wodurch sie Sparkle immer einen Schritt voraus ist. Bonusfähigkeit: Ankommender Wohlstand Höchste Stellt jedes Mal, wenn sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, Edelstein-Energie wieder her.

Rin Tohsakas Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Diebischer Instinkt 15 Intrige des Usurpators 15 Der Wille des Eroberers 15 Spöttischer Harlekin 65 Guthaben 308.000

Rin Tohsakas Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Himmelsglobus 15 Diebischer Instinkt 41 Galaxie-Rahmenwerk 72 Intrige des Usurpators 56 Kosmischer Sandkasten 139 Der Wille des Eroberers 58 Der letzte Weg des Zerstörers 12 Spuren des Schicksals 8 Verwandte Werke 3.000.000

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Rin-Tohsaka-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Rin Tohsakas bestes Gesamtteam, ihr F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams je nach Verfügbarkeit der Charaktere zu helfen.

Bestes Rin-Tohsaka-Team (Gesamt)

Bestes Rin-Tohsaka-Team (Gesamt) Rolle Rin Tohsaka Hybrid Bogenschütze DPS Funkeln Unterstützung Huohuo Unterstützer

Sparkle ist Rins beste Wahl als Unterstützerin, da ihre ultimative Fähigkeit den Fluss der Fertigkeitspunkte der gesamten Gruppe aufrechterhält und sie den Bogenschützen einen Zug vorverlegen kann, um früher ein weiteres Fenster für gemeinsame Angriffe zu öffnen. HuoHuo rundet das Team ab, indem er die Energie der Gruppe wiederherstellt und deren Angriffswert verstärkt, wodurch sowohl Rins ultimative Fähigkeit als auch Archers Fertigkeitszyklus auch ohne einen dedizierten Schildträger aufrechterhalten werden.

Bestes F2P-Team mit Rin Tohsaka

Das beste Rin-Tohsaka-Team (F2P) Rolle Rin Tohsaka Hybrid Bogenschützin DPS Wegbereiter Erinnerung Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützer

Dan Heng Permansor Terrae ist ein kostenloser Unterstützer, der dieses Team mit Schilden und einem Angriffsbonus absichert. Wenn du Huohuo nicht hast oder sie noch nicht fertig aufgebaut ist, verlierst du nicht viel, wenn du ihn anstelle von ihr einsetzt.

Hoffentlich hast du DHPT während seines Giveaway-Events kostenlos erhalten, aber falls nicht, reicht jeder Unterstützer mit Schadensverstärkung und/oder Ausdauerfähigkeiten (wie Aventurine, Gallagher oder Fu Xuan).

Die besten Alternativen zum Rin-Tohsaka-Team

Gallagher ist ein direkter Ersatz für den Ausdauer-Slot, da er SP-positiv ist und die Gruppe heilt, während Rin und Archer weiterhin Skillpunkte für ihren eigenen Loop ausgeben.

Robin Summeretto steigert Rins und Archers ATK noch weiter, bringt Rin nach vorne, um den Joint-ATK-Reset zu beschleunigen, und gewährt dem Team zusätzlich zu dem, was „Das Genie der strahlenden Sterne“ bereits bietet, DEF-Ignore.

Cerydra ist der Schlüssel zu Rins Haupt-DPS-Build, da Rin dank ihrer Fähigkeiten eine durch Edelsteinenergie verstärkte Fertigkeit duplizieren kann, ohne dafür Fertigkeitspunkte aufwenden zu müssen.

Tribbie ist eine gute Wahl, wenn Sparkle nicht verfügbar ist, da sie mit ihrem charakteristischen „Light Cone“ dem gesamten Team RES-PEN und Zugvorstöße verschafft.

Silver Wolf fügt Gegnern, die noch keine „Quantum-Schwäche“ haben, diese zu und sorgt für zusätzlichen DEF-Schaden, wodurch die DEF-Ignoranz des Teams in Kombination mit „Das Genie der strahlenden Sterne“ fast 100 % erreicht.

Cipher hält den Skillpunktvorrat des Teams auf einem hohen Niveau und reflektiert einen Teil des Schadens, den die Gruppe erleidet, zurück auf die Gegner – was gut zu der Häufigkeit passt, mit der diese Aufstellung Skillpunkte ausgibt und zurückerhält.

Egal, welche Alternative du einsetzt – eine Konstante bleibt: die Skillpunkt-Ökonomie. Sowohl Rin als auch Archer benötigen einen Partner, der entweder Skillpunkte regeneriert, Rins Zug vorverlegt oder zusätzlich zu „Das Genie der strahlenden Sterne“ weitere DEF-Abzüge verursacht, da ihr gesamtes Spielkonzept darauf basiert, wie oft die Gruppe diese Ressource verbraucht und wieder auffüllt.

Rin Tohsaka-Eidolone: Welche lohnen sich?

Eidolons Rentabilität Erläuterung E1: Zelretchs Lehrling Am höchsten Ermöglicht es, dass ein großer Treffer mit einer „Verbesserten Fertigkeit“ übrig gebliebene Edelsteinenergie als Schattenedelstein speichert, wodurch effektiv eine zweite „Verbesserte Fertigkeit“ kostenlos gewährt wird. Der beste Haltepunkt für einen Haupt-DPS-Build. E2: Dimensionsreisender Höchste Erhöht Rins eigenen Fertigkeitsschaden um 30 % und steigert den Fertigkeitsschaden aller Verbündeten auf 130 % des Normalwerts, solange sie auf dem Spielfeld ist. Damit ist dies der beste Punkt, um bei der Sub-DPS-Rolle aufzuhören. E3: Heiliger-Gral-Krieg: Siegesdenkmal Niedrig Erhöht die Werte für Fertigkeits- und Basisangriff, eine geringfügige numerische Verbesserung ohne neuen Effekt. E4: Roter Teufel: Dreifache Geschwindigkeit Mittel Ermöglicht es ihr, den Krit-Schaden-Buff ihres Talents bis zu zweimal auf sich selbst zu stapeln. E5: Gunst der Göttin Venus Niedrig Erhöht die Stufen von Ultimativ- und Talentfähigkeiten – eine weitere geringfügige Verbesserung der Werte. E6: Diesmal hast du’s geschafft! Höchste Stufe (Whale-Territorium) Gewährt einen permanenten RES-PEN-Buff für alle Typen sowie einen zusätzlichen Zug und 24 Edelsteinenergie jedes Mal, wenn sie ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt.

E2 ist der praktische Endpunkt, wenn du Rin als Sub-DPS für „Archer“ aufbaust, während Main-DPS-Builds bei E1 enden sollten, es sei denn, du strebst den zusätzlichen Zug von E6 an.

Fazit: Lohnt es sich, Rin Tohsaka zu bauen2026?

Rin Tohsakas Ranglisten Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Rin Tohsaka ist derzeit eine der stärksten reinen Unterstützerinnen für Archer-Teams und verursacht für einen Charakter, der in erster Linie darauf ausgelegt ist, andere zu verstärken, immer noch überraschend viel eigenen Schaden. Es lohnt sich, sie aufzubauen, wenn du bereits über einen gut investierten Archer verfügst, da die beiden ein untrennbares Duo bilden, das keiner von beiden allein vollständig ersetzen kann.

Wenn du Archer nicht besitzt, sinkt Rins Wert drastisch. Ihr „Main-DPS“-Aufbau funktioniert mit Eidolon 1 und Cerydra, erfordert jedoch mehr Investitionen als ihre vorgesehene „Sub-DPS“-Rolle, um denselben Ertrag zu erzielen.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen