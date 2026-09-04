La mejor configuración, equipo y eidolones de Rin Tohsaka en HSR 2026

En esta guía he recopilado los veredictos sobre conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y eidolones para la mejor configuración de Rin Tohsaka, abarcando tanto su rol previsto como sub-DPS como su alternativa como DPS principal con E1 activado.

Rin Tohsaka es una unidad cuántica de 5 estrellas del Camino de la Erudición, incorporada a Honkai Star Rail a través de la colaboración con Fate (Fase 2). Su configuración gira casi por completo en torno a Archer, con quien comparte sus propias mejoras y desbloquea un «ataque de seguimiento conjunto» que ninguno de los dos personajes puede realizar por sí solo (de ahí el término «conjunto»).

TL;DR: la mejor configuración de Rin Tohsaka de un vistazo

El mejor cono de luz Estrellas titilantes Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Cálculo eterno Mejor conjunto de reliquias Genio de las estrellas brillantes (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Penacony, Tierra de los Sueños (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Probabilidad



de crítico Botas: Velocidad



Esfera planar: Daño



cuántico Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL > Índice de CRÍT > Daño CRÍT > % de ATAQUE Mejor equipo (general) Rin Tohsaka (híbrida)



Arquero (DPS)



Sparkle (apoyo)



Huohuo (apoyo) Mejor equipo (F2P) Rin Tohsaka (híbrida)



Arquera (DPS)



Homenaje a los pioneros (apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (apoyo)

Cómo jugar con Rin Tohsaka: rotación y consejos

El orden de turno de Rin es más importante que las pulsaciones de botones que realice. Su talento, «Magia de gemas», acumula «Energía de gemas» cada vez que un aliado gasta o recupera puntos de habilidad, y en cuanto alcance 15 o más (o el grupo tenga 7 o más puntos de habilidad acumulados), su habilidad se mejora a «Segundo experimento mágico» de área de efecto.

Su verdadera ventaja es el «Ataque de seguimiento conjunto, estilo Tohsaka libre»: actuar justo después de que Archer lance su propia habilidad desencadena un golpe de área de efecto gratuito y compartido, y devuelve 4 puntos de habilidad a todo el grupo. Mantén la velocidad de Rin por encima de la de Sparkle para que pueda actuar entre los turnos de Archer y restablecer esa ventana en cada ciclo.

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Los mejores conos de luz para Rin Tohsaka

«Estrellas titilantes» es la habilidad emblemática de Rin y su mejor opción en ambos roles. En Superposición 1, aporta tasa de CRIT más una mejora del 72 % al daño de habilidad, y una vez que un aliado consume al menos cuatro puntos de habilidad, todo el grupo obtiene un efecto de ignorar DEF que se acumula perfectamente con su propio conjunto «Genius of Brilliant Stars».

«Cálculo eterno» es la mejor elección gratuita de Rin, ya que no hay ningún otro cono de «Erudición» potente que sea gratuito. Su % de ATQ escala con el número de enemigos, por lo que rinde mejor en las batallas de «Memoria del caos» y «Pure Fiction» contra tres o más objetivos.

«Hacia el velo inalcanzable» es una sólida segunda mejor alternativa de 5 estrellas, ya que aporta índice de crítico y un aumento del daño de las habilidades y de la habilidad definitiva, además de devolver un punto de habilidad gratis tras acertar con la habilidad definitiva de Rin.

«La vida debería ser pasto de las llamas» sacrifica daño puro a cambio de utilidad: restaura energía al inicio del turno de Rin y aplica una reducción de DEF del 12 % a los enemigos, lo cual resulta útil si también quieres equipar el conjunto de reliquias «Divine-Querying Master Smith» para aumentar el daño del equipo.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Rin Tohsaka.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Genio de las estrellas brillantes» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias de Rin para cualquier rol. Aumenta su daño cuántico y le permite ignorar la DEF del enemigo contra objetivos vulnerables al daño cuántico, lo que constituye el principal factor de daño de esta configuración.

«Erudita perdida en la erudición» (4 piezas) es una alternativa sólida si estás acumulando energía de gema para un ataque explosivo controlado, ya que su bonificación del 45 % al daño de habilidad se aplica a sus golpes potenciados, aunque no afecta a su ataque de seguimiento conjunto.

«Penacony, Tierra de los Sueños» (2 pcs) es su mejor adorno como sub-DPS, ya que aumenta el daño cuántico del grupo y le proporciona a Rin una regeneración de energía adicional para que su habilidad definitiva esté lista antes.

Si, por el contrario, utilizas a Rin como DPS principal, «Tengoku Livestream» (2 piezas) es la mejor opción, ya que otorga una prolongada mejora de daño crítico una vez que consume más de tres puntos de habilidad en una sola habilidad potenciada.

Prioridades de estadísticas de Rin Tohsaka

Prioridad 1: SPD (hasta alcanzar tu punto de ruptura)

SPD (hasta alcanzar tu punto de ruptura) Prioridad 2: Índice de CRIT = Daño CRIT

Índice de CRIT = Daño CRIT Prioridad 3: % de ATQ

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 2.500 de ATK fuera de combate y apunta a un punto de inflexión de 140 en SPD en batalla si utilizas a Rin como DPS secundario (120 de SPD es suficiente para una configuración de DPS principal, ya que Cerydra cubre el resto de su frecuencia de turno). Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno cuando se agotan los valores porcentuales.

Mantén la Velocidad de Rin por encima de la de Sparkle en cualquiera de los dos roles, para que pueda reiniciar su ventana de Ataque Conjunto con Archer antes de que termine un ciclo, o para sacar partido de turnos adicionales como DPS principal.

Prioridades de «Trace» de Rin Tohsaka

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: Bajiquan Medio Solo aumenta su fuente de daño más débil. Mejora esto en último lugar. Habilidad: Espada enjoyada Zelretch Máximo Aumenta directamente tanto el daño base de su Habilidad como el daño mejorado de su «Segundo experimento mágico». Habilidad definitiva: An Gal Ta Ki Gal Šè Máximo Aumenta su ataque nuclear más potente y el debuff de Vulnerabilidad que aplica a todo el grupo. Talento: Magia de gemas Máximo Aumenta la mejora de DAÑO CRÍTICO que otorga y el daño de su ATAQUE CONJUNTO DE SEGUIMIENTO compartido con el Arquero. Habilidad adicional: Conducta elegante Máximo Otorga un gran aumento de ataque y de penetración de resistencia cuántica al entrar en combate, compartido con el Arquero. Habilidad adicional: Dignidad de dama Máximo Proporciona a Rin un aumento de VEL al entrar en combate o tras su Habilidad Mejorada, lo que le ayuda a mantenerse por delante de Sparkle. Habilidad adicional: Prosperidad inminente Máximo Devuelve energía de gema cada vez que usa su habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Rin Tohsaka (ascensión máxima)

Material Total Instinto de ladrón 15 Intriga del usurpador 15 La voluntad del conquistador 15 Arlequín burlón 65 Crédito 308 000

Materiales de traza de Rin Tohsaka (trazas máximas)

Material Total Globo celeste 15 Instinto de ladrón 41 Estructura galáctica 72 El plan del usurpador 56 El arenero cósmico 139 La voluntad del conquistador 58 El camino final del destructor 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Rin Tohsaka (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Rin Tohsaka, el equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de la disponibilidad de personajes.

El mejor equipo general de Rin Tohsaka

El mejor equipo de Rin Tohsaka (general) Función Rin Tohsaka Híbrido Arquera DPS Brillo Apoyo Huohuo Apoyo

Sparkle es la mejor opción de apoyo para Rin, ya que su habilidad definitiva mantiene el flujo de puntos de habilidad de todo el grupo y puede adelantar el turno de Archer para abrir antes otra ventana de ataque conjunto. HuoHuo completa el equipo restaurando la energía del grupo y potenciando su ataque, lo que permite mantener activos tanto la habilidad definitiva de Rin como el ciclo de habilidades de Archer sin necesidad de un protector específico.

El mejor equipo de Rin Tohsaka para jugadores F2P

El mejor equipo de Rin Tohsaka (F2P) Función Rin Tohsaka Híbrido Arquera DPS Pionera del recuerdo Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Dan Heng Permansor Terrae es una opción de apoyo gratuita que protege a este equipo con escudos y un aumento de ATK, y no pierdes mucho al sustituirla por Huohuo si no la tienes o aún no la has equipado.

Esperamos que hayas conseguido a DHPT gratis durante su evento de regalo, pero, en caso de que no sea así, cualquier apoyo con capacidades de aumento de daño y/o de sostenibilidad (como Aventurine, Gallagher o Fu Xuan) servirá.

Las mejores alternativas para el equipo de Rin Tohsaka

Gallagher es un sustituto ideal para la plaza de sostenibilidad, ya que aporta SP positivos y cura al grupo mientras Rin y Archer siguen gastando puntos de habilidad en su propio bucle.

Robin Summeretto potencia aún más el ATK de Rin y Archer, hace avanzar a Rin para un reinicio más rápido del Joint ATK y otorga al equipo la capacidad de ignorar la DEF, además de lo que ya proporciona «Genius of Brilliant Stars».

Cerydra es clave para la configuración de DPS principal de Rin, ya que su conjunto de habilidades permite a Rin duplicar una habilidad potenciada con mucha energía de gema sin tener que gastar puntos de habilidad para activarla.

Tribbie es una opción muy válida si Sparkle no está disponible, ya que proporciona PENETRACIÓN DE RESISTENCIA y avances de turno para todo el equipo al activar su habilidad característica, «Cono de luz».

Silver Wolf impone «Debilidad cuántica» a los enemigos que aún no la tengan y añade una reducción adicional de DEF, lo que eleva la ignorancia de DEF del equipo cerca del 100 % cuando se combina con «Genio de las estrellas brillantes».

Cipher mantiene al máximo la reserva de puntos de habilidad del equipo y devuelve a los enemigos una parte del daño que recibe el grupo, lo que encaja muy bien con la frecuencia con la que esta composición gasta y recupera puntos de habilidad.

Sea cual sea la alternativa que elijas, la única constante es la gestión de los puntos de habilidad: tanto Rin como Archer necesitan un compañero que restaure puntos de habilidad, adelante el turno de Rin o aumente la reducción de DEF además de «Genius of Brilliant Stars», ya que todo su conjunto de habilidades gira en torno a la frecuencia con la que el grupo gasta y recupera ese recurso.

Eidolones de Rin Tohsaka: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Aprendiz de Zelretch El más alto Permite que un gran golpe de Habilidad mejorada almacene la Energía de gema sobrante como Gema de sombra, lo que, en la práctica, otorga una segunda Habilidad mejorada gratis. El mejor punto de parada para una configuración de DPS principal. E2: Viajero dimensional Máximo Aumenta el daño de las habilidades de Rin en un 30 % y potencia el daño de las habilidades de todos los aliados hasta el 130 % de lo normal mientras ella está en el campo de batalla, lo que la convierte en la mejor opción para el papel de DPS secundario. E3: Guerra del Santo Grial: Monumento a la Victoria Bajo Aumenta los niveles de ataque de habilidad y básico, un ligero incremento numérico sin ningún efecto nuevo. E4: Diablo Rojo: Velocidad triple Medio Permite que la mejora de DAÑO CRÍTICO de su talento se acumule hasta dos veces en ella misma. E5: El favor de la diosa Venus Bajo Aumenta los niveles de la habilidad definitiva y del talento, lo que supone otra pequeña mejora numérica. E6: ¡Esta vez sí que lo he clavado! Máximo (Territorio de las ballenas) Otorga una mejora permanente de RES PEN para todos los tipos y un turno extra más 24 de energía de gema cada vez que utiliza su habilidad definitiva.

El E2 es el punto de parada práctico si estás desarrollando a Rin como DPS secundario para Arquera, mientras que las configuraciones de DPS principal deberían detenerse en el E1, a menos que busques el turno extra del E6.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Rin Tohsaka2026?

Clasificación por niveles de Rin Tohsaka Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Rin Tohsaka es una de las opciones de apoyo especializadas más potentes para los equipos de Arqueros en este momento, y sigue infligiendo una cantidad sorprendente de daño personal para ser un personaje diseñado principalmente para potenciar a otros. Merece la pena desarrollarla si ya tienes un Arquero bien equipado, ya que ambos forman un tándem que ninguno de los dos puede sustituir por sí solo.

Si no tienes a Archer, el valor de Rin desciende drásticamente. Su ruta como DPS principal funciona con Eidolon 1 y Cerydra, pero requiere una mayor inversión que su papel previsto como DPS secundario para alcanzar el mismo rendimiento.

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