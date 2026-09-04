Beste Mortenax-Klingen-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Ich habe die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Trace-Priorität, Stat-Priorität, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Mortenax-Blade-Build in Honkai Star Rail zusammengestellt, sowie die genauen Kosten für Aufstiegs- und Trace-Materialien, damit ihr wisst, was ihr farmen müsst, bevor ihr ihn aufhöher levelt.

Er ist ein 5-Sterne-Charakter auf dem „Path of Nihility“, der seine eigenen HP einsetzt, um eine Zone zu errichten, und anschließend den Schaden seines Teams verstärkt, während er jedem Gegner, den er berührt, „Balefire Bind“ auferlegt – einen Debuff, der die Verteidigung senkt und den erlittenen Schaden erhöht.

TL;DR – Der beste Mortenax-Blade-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set Göttlicher Meister-Schmied (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Der lebhafte Vonwacq (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate = Krit-Schaden > Geschwindigkeit > HP% Bestes Team (insgesamt) Mortenax Blade (Hybrid)



Ashveil (DPS)



Tribbie (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Mortenax Blade (Hybrid)



Dr. Ratio (DPS)



Welt (Support)



Gallagher (Support)

So spielst du Mortenax Blade: Rotation und Tipps

Mortenax Blades Rotation beginnt noch vor Kampfbeginn mit seiner Technik „Blades Reichweite verschont niemanden“, die jeden Gegner provoziert und den erlittenen Schaden für einige Runden abmildert. Sobald der Kampf beginnt, ist seine ultimative Fähigkeit „Fornax Ex Corpore“ das Herzstück seines Fähigkeiten-Sets – sie fügt jedem Gegner den Debuff „Balefire Bind“ (geringere Verteidigung, höherer erlittener Schaden) zu und verbraucht anschließend einen Teil seiner maximalen HP, um eine Zone zu errichten.

Innerhalb dieser Zone versetzt er sich in „Unendliche Wut“, wodurch er Bonuswerte auf kritische Treffer erhält und einen verstärkten Basisangriff sowie eine kostenlos einsetzbare Fertigkeit freischaltet, die keine Fertigkeitspunkte kostet.

Sein Talent „Alles, was man an Karma angesammelt hat, muss irgendwann beglichen werden“ baut jedes Mal „Charge“ auf, wenn ein Verbündeter einen Treffer landet, während die Zone aktiv ist. Bei 9 „Charge“ feuert er automatisch eine zusätzliche Fertigkeit ab, die als Folgeangriff zählt – genau das macht ihn zu einem so hervorragenden Teamkollegen an der Seite anderer Folgeangreifer wie Ashveil und Himeko Nova.

Da sowohl seine Fertigkeit als auch seine Ultimative Fertigkeit seine eigenen HP kosten, ist es ein wesentlicher Bestandteil seiner Spielstrategie, seine Max-HP hoch zu halten.

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Die besten Lichtkegel für Mortenax Blade

„Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ ist der charakteristische Lichtkegel von Mortenax Blade und insgesamt seine beste Wahl. Er erhöht seine maximalen HP für einen größeren HP-Pool, um die Kosten für seine Fertigkeit und seine Ultimative Fähigkeit zu decken, regeneriert Energie, damit er seine Ultimative Fähigkeit früher erreichen kann, und erhöht den CRIT-Schaden, den Gegner durch den „Purgatory“-Debuff erleiden, der sich direkt auf den durch „Balefire Bind“ verursachten DEF-Abzug stapelt, den er bereits anwendet.

„Lügen tanzen im Wind“ tauscht einen Teil dieser HP-Skalierung gegen SPD ein und sorgt durch die Debuffs „Bamboozle“ und „Theft“ für eine weitere Verringerung der DEF. Es benötigt etwa 170 SPD und rund 40 Prozent Effekt-Trefferquote, um konsistent zu treffen, aber die zusätzliche DEF-Reduzierung lässt sich mit „Balefire Bind“ kombinieren, was zu einem deutlich schlagkräftigeren Team führt.

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist die beste kostenlose Alternative. Es gewährt Effekt-Trefferquote und regeneriert Energie, sobald „Mortenax Blade“ einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift, was die Wartezeit bis zu seiner ersten Ultimativfähigkeit verkürzt und sein „Unendliche Wut“-Fenster schneller wieder verfügbar macht.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ senkt die Verteidigung des Gegners durch seinen „Ensnare“-Debuff weiter, zahlt sich jedoch erst aus, wenn Mortenax Blade eine Effekt-Trefferquote von 67 Prozent oder mehr aufweist. Sobald diese Schwelle erreicht ist, ist es eine starke Wahl zur Schadensverstärkung, davor jedoch eher schwach.

Einen detaillierteren Überblick über seine besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Mortenax Blade.

Die besten Relikt- und Ebenenornament-Sets

Das 4-teilige Set „Der göttlich befragende Meisterschmied“ ist die beste Reliktwahl für Mortenax Blade. Es erhöht seine maximalen HP, steigert seinen eigenen kritischen Schaden und gewährt seinem gesamten Team eine pauschale Schadenssteigerung, was perfekt zu seiner Zone-basierten Unterstützerrolle passt.

Die „Eagle of Twilight“-Reihe ist eine brauchbare Alternative, wenn du bestimmte Schwellenwerte beim Aktionswert erreichen musst. Der 4-teilige Bonus rückt Mortenax Blade in der Zugreihenfolge vor, sobald er seine ultimative Fähigkeit einsetzt, sodass er seine Zone in längeren Kämpfen früher erneut einsetzen kann.

Als „Planar Ornament“ ist „Der lebhafte Vonwacq“ die beste allgemeine Wahl. Sein 2-Teile-Bonus stellt die Energieregeneration wieder her und rückt seinen eigenen Zug zu Beginn des Kampfes vor, sodass seine Ultimative Fähigkeit und seine Zone bereits ab dem ersten Zug schneller einsatzbereit sind.

„Serene Demesne“ von „Bone Collection“ ist eine starke, auf Schaden ausgerichtete Alternative, sobald die Energie von „Mortenax Blade“ bereits stabil ist. Dabei wird die Fähigkeit von „Der lebhafte Vonwacq“, den Zug vorzuverlegen, gegen eine direkte Steigerung seiner eigenen Schadensausbeute eingetauscht.

Stat-Prioritäten von „Mortenax Blade“

Priorität 1: Kritische Trefferquote

Kritische Trefferquote Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: Geschwindigkeit

Geschwindigkeit Priorität 4: HP%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe im Kampf eine 100 %-Krit-Rate an und ziele auf mindestens 170 SPD, wenn du das volle DEF-Reduktionsfenster von „Lügen tanzen im Wind“ freischalten möchtest. Ansonsten erfordert sein Basis-Kit kein Überschreiten einer harten SPD-Stufe. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Die Wertepriorität von „Mortenax Blade“ ist einfach, sobald man sein Skillset versteht. Er muss seine Ultimative Fähigkeit zuverlässig treffen, dabei hohen Schaden verursachen und seinen eigenen HP-Vorrat (ca. 6.000+ HP) gerade so groß halten, dass er sich die HP-Kosten seiner Fähigkeiten und seiner Ultimativen Fähigkeit leisten kann.

Trace-Prioritäten von Mortenax Blade

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Eine zerbrochene Klinge tötet noch immer / Eine gehärtete Klinge zerreißt Seelen (verstärkt während „Unendliche Wut“) Niedrig Beide Versionen skalieren auf derselben Spurenstufe, und der Schaden bleibt selbst bei voller Stufe gering – hebe dir diese daher für später auf. Fähigkeit: Ein Klingenregen besiegelt das Schicksal Hoch Skaliert seinen zentralen AoE-Schaden und die frei einsetzbare „Follow-Up“-Schleife, die er erhält, sobald er sich in „Unendliche Wut“ befindet. Ultimative Fähigkeit: „Fornax Ex Corpore“ Am höchsten Größere Verteidigungsreduktion, stärkerer Debuff für den erlittenen Schaden bei jedem Gegner und ein stärkerer Krit-Buff für sich selbst, solange die Zone aktiv ist. Talent: Alles hat seinen Preis Hoch Schnellere Energieregeneration durch den zusätzlichen Fertigkeitseinsatz, den es bei 9 Ladungen gewährt. Bonusfähigkeit: Knochen, gehärtet bis zum Überdruss Höchste Lässt seine Energie über 100 Prozent hinaus ansteigen und gibt sie unmittelbar nach seiner ultimativen Fähigkeit zurück, wodurch sich das Zeitfenster für seine nächste ultimative Fähigkeit verkürzt. Bonusfähigkeit: Seele, gestählt bis zum Tod Hoch Erhöht seinen Verspottungswert, verringert den erlittenen Schaden und verstärkt die erhaltene Heilung, solange die Zone aktiv ist. Bonusfähigkeit: Herz, verfeinert bis ins Unendliche Höchste Fügt einen pauschalen Schadensbonus für das gesamte Team hinzu sowie einen Ultimativ-Schadensbonus für das Team, wenn ein weiterer Nihility-Charakter anwesend ist.

Aufstiegsmaterialien für Mortenax Blade (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Launisches Wachs 15 Traumgewebe-Stahl 15 Lucid Awl 15 Strahlende Prominenz 65 Gutschrift 308.000

Spurenstoffe von Mortenax Blade (Max. Spuren)

Material Gesamt Träne von Phagousa 15 Wein von Phagousa 72 Herz von Phagousa 139 Whimsy Wax 41 Traumgewebter Stahl 56 Lucid Awl 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Mortenax-Blade-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Team von Mortenax Blade insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Mortenax Blade-Team (Gesamt)

Bestes „Mortenax Blade“-Team (Gesamt) Rolle Mortenax Blade Hybrid Ashveil DPS Tribbie Unterstützung Hyacine Unterstützung

Dies ist derzeit die Kombination mit dem höchsten Potenzial für Mortenax Blade. Sowohl Ashveil als auch Mortenax Blade sind Folgeangreifer, die darauf angewiesen sind, dass andere Verbündete häufig angreifen, um ihre eigenen Fähigkeiten zu nähren, und zusammen können sie die gegnerische Verteidigung um einen hohen Gesamtwert senken, der sich mit „Balefire Bind“ stark potenziert.

Die Flächenangriffe von Mortenax Blade treffen zudem mehrmals pro Runde, wodurch Tribbies Ultimate schnell aufgeladen wird, und Hyacine sorgt durch Buffs für die maximale HP für die Ausdauer, die direkt davon abhängen, wie stark Mortenax Blade auf seinen eigenen HP-Vorrat zurückgreift.

Bestes F2P-Team für Mortenax Blade

Bestes Mortenax-Blade-Team (F2P) Rolle Mortenax Blade Hybrid Dr. Ratio DPS Welt Support Gallagher Unterstützung

Dr. Ratio benötigt mindestens 3 Debuffs auf dem Ziel, um den Folgeangriff seines Talents zu garantieren. Mortenax Blades „Balefire Bind“ (Verteidigungsreduktion und Verwundbarkeit) sowie Welts „Verlangsamung“, „Gefangenschaft“ und „Verwundbarkeit“ sorgen dafür, dass der Gegner ständig mit Debuffs belastet ist.

Gallagher rundet das Team ab, indem er seinen eigenen Debuff „Besotted“ anwendet, um die Voraussetzungen für Dr. Ratios Ausführung weiter zu sichern. Seine aggressive, auf Angriffen basierende Heilung ermöglicht es Mortenax Blade, seine eigenen HP während Kampfrotationen mit hoher Wut kontinuierlich sicher einzusetzen.

Beste Alternativen für das Mortenax-Blade-Team

Feixiao ist ein direkter Ersatz für Ashveil als Hauptschadensverursacherin des Teams, da sie eine Follow-Up-Angreiferin ist, deren eigener Schaden von der Anzahl der Angriffe abhängt – genau die Ressource, die das Kit von Mortenax Blade generieren soll.

Himeko Nova glänzt als erstklassige Hypercarry an der Seite von Mortenax Blade, da sein nahezu permanenter „Balefire Bind“-Effekt für die hohe Verteidigungsreduktion und Schadensanfälligkeit sorgt, die sie benötigt, um ihre eigenen Multiplikatoren voll auszuschöpfen. Ihre häufigen, automatisierten Assist-Fähigkeiten füllen seine Ladungsstapel schnell auf, sodass seine kostenlosen Folgeangriffe kontinuierlich ausgelöst werden.

Castorice ist zwar nicht die beste Support-Wahl für Mortenax Blade, kann aber bei Bedarf eingesetzt werden. Seine HP-entziehenden Fähigkeiten helfen dabei, ihre ultimative Fähigkeit schneller aufzuladen, als es bei einem konventionelleren Support der Fall wäre.

Robin Summeretto sorgt für einen dynamischen Angriffs- und kritischen Schadens-Buff, von dem jeder Schadensverursacher in der Aufstellung profitiert. Dies lässt sich gut mit Mortenax Blades eigenem, teamweiten Schadensbonus kombinieren, wenn mehrere Angreifer gleichzeitig im Einsatz sind.

Seele greift oft genug an, um den durch das Talent von „Mortenax Blade“ ermöglichten „Follow-Up ATK“-Support voll auszunutzen, und profitiert von dem zusätzlichen Schaden sowie der Verringerung der Verteidigung, die ihre Zone bietet.

Archer weist dasselbe Profil mit hoher Angriffshäufigkeit wie Seele auf und profitiert in gleicher Weise davon, dass sich der Debuff „Balefire Bind“ von Mortenax Blade bei jedem Treffer, den sie landet, stapelt.

Egal, welchen Ersatzcharakter du einsetzt, die Konstante bleibt dieselbe: Priorisiere Verbündete, die häufig angreifen oder speziell von Folgeangriffen profitieren bzw. diese verstärken, da das gesamte Spielprinzip von „Mortenax Blade“ darauf ausgelegt ist, ein Team zu belohnen, das kontinuierlich trifft.

Mortenax-Klinge-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Vor meinem Tod stand ich unvollendet da Hoch Verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Elementart um 20 Prozent, solange die Zone aktiv ist, und verzögert den Countdown vor dem Ende seiner durch ein zusätzliches Talent ausgelösten Fertigkeit geringfügig. E2: Asche war mein Herz, doch die Flamme blieb Höchste Senkt die für die zusätzliche Fertigkeit seines Talents benötigte Ladung von 9 auf 7 und erhöht den Folgeangriffsschaden aller Verbündeten um 75 Prozent. E3: Jenseits des Ufers, der Zorn offenbart Niedrig Eine pauschale Erhöhung der ultimativen Fähigkeit und der Talentstufe ohne neuen Effekt. E4: Ich habe Hass geschürt, und daraus entstand die Klinge Hoch Fügt zusätzlich zu seinem bestehenden teamweiten Schadensbonus einen weiteren Schadensbonus von 50 Prozent für Verbündete hinzu. E5: Ich habe mein Leid besiegt, da ich wusste, dass der Tod neues Leben hervorbringt Niedrig Eine pauschale Erhöhung der Fertigkeits- und Basisangriffsstärke ohne neuen Effekt. E6: Wenn Unsterblichkeit sterben könnte, hätte ich geschworen, SIE zu töten Höchste Ermöglicht es ihm, durch erlittenen Schaden oder den Einsatz von HP „Charge“ zu erhalten, und erhöht den Schadensmultiplikator von „Tenax Per Ignem“ auf 150 Prozent seines Basiswerts.

Eidolon 2 ist der praktische Endpunkt für eine teilweise Investition, da es den größten Einzelzuwachs an teamweitem Wert bei der geringsten Anzahl an gezogenen Exemplaren liefert.

Fazit: Lohnt es sich, Mortenax Blade einzubauen2026?

Tier-Bewertungen für „Mortenax-Klinge“ Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Mortenax Blade lohnt sich für fast jede auf Nihility ausgerichtete Aufstellung, denn allein seine Zone, die jedem Gegner auf dem Spielfeld einen DEF-Abzug und einen Debuff für erlittenen Schaden auferlegt, erhöht das Schadenspotenzial jedes Schadensverursachers, mit dem man ihn kombiniert.

Wenn du bereits Acheron oder einen anderen „Nihility“-Schadensverursacher besitzt, ist Mortenax Blade ein absolutes Muss, da sein Fähigkeiten-Set eindeutig darauf ausgelegt ist, genau diesen Archetyp zu unterstützen. Selbst außerhalb eines reinen „Nihility“-Teams machen ihn sein teamweiter Schadensbonus und die Verteidigungsreduzierung zu einer starken allgemeinen Wahl für fast jede Aufstellung, die stark auf Folgeangriffe setzt.

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Häufig gestellte Fragen