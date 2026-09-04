La mejor configuración de la espada Mortenax, equipo y eidolones para HSR 2026

He recopilado los veredictos sobre conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y eidolones para la mejor configuración de Mortenax Blade en Honkai Star Rail, además de los costes exactos de materiales de ascensión y trazas para que sepas qué debes farmear antes de subirle de nivel.

Es un personaje de 5 estrellas del Camino de la Nihilidad que gasta su propio HP para desplegar una Zona y, a continuación, potencia el daño de su equipo mientras inflige «Balefire Bind» —una desventaja que reduce la DEF y el daño recibido— a todos los enemigos que toca.

Resumen: la mejor configuración de Mortenax Blade de un vistazo

El mejor cono de luz Reforjado en el Fuego del Infierno Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Maestro herrero de consulta divina (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Vonwacq vivaz (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍT. Botas: VEL



. Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Índice de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Índice de CRIT = Daño CRIT > Velocidad > % de PV Mejor equipo (general) Mortenax Blade (híbrido)



Ashveil (DPS)



Tribbie (apoyo)



Hyacine (apoyo) Mejor equipo (F2P) Mortenax Blade (híbrido)



Dr. Ratio (DPS)



Welt (apoyo)



Gallagher (apoyo)

Cómo jugar con Mortenax Blade: rotación y consejos

La rotación de Mortenax Blade comienza con su técnica, «El alcance de la espada no perdona a nadie», antes de que empiece el combate, lo que provoca a todos los enemigos y reduce el daño recibido durante unos turnos. Una vez que comienza la lucha, su habilidad definitiva, «Fornax Ex Corpore», es la pieza clave de su conjunto de habilidades: inflige la desventaja «Balefire Bind» (menor DEF, mayor daño recibido) a todos los enemigos y, a continuación, gasta una parte de su propio HP máximo para desplegar una zona.

Dentro de esa zona, entra en «Furia infinita», lo que le otorga estadísticas de CRÍTICO adicionales y desbloquea un ATAQUE BÁSICO mejorado, además de una HABILIDAD de uso libre que no cuesta Puntos de Habilidad.

Su talento, «Todo el karma acaba por cobrarse»», acumula «Carga» cada vez que un aliado asesta un golpe mientras la zona está activa. Al alcanzar 9 de «Carga», lanza automáticamente una habilidad adicional que cuenta como un «ataque de seguimiento», lo que lo convierte en un compañero de equipo excelente junto a otros atacantes de «ataque de seguimiento» como Ashveil y Himeko Nova.

Dado que tanto su habilidad como su habilidad definitiva le cuestan puntos de vida propios, mantener alto su valor de PV máximos forma parte de su rotación básica.

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Los mejores conos de luz para Mortenax Blade

«Reforjado en el fuego infernal» es el cono de luz característico de Mortenax Blade y su mejor opción en general. Aumenta su PV máximos para disponer de una mayor reserva de PV con la que sufragar los costes de su habilidad y su habilidad definitiva, regenera energía para que pueda alcanzar su habilidad definitiva antes y aumenta el daño crítico que reciben los enemigos a través de la desventaja «Purgatorio», que se acumula directamente sobre la reducción de DEF de «Balefire Bind» que ya aplica.

«Las mentiras bailan con la brisa» sacrifica parte de esa escalada de HP a cambio de SPD y una reducción adicional de DEF gracias a sus debuffs «Bamboozle» y «Theft». Necesita unos 170 de SPD y alrededor del 40 % de tasa de acierto de efectos para acertar de forma constante, pero la reducción extra de DEF se acumula con «Balefire Bind», lo que da como resultado un equipo con un impacto realmente mayor.

«Antes de que comience la misión tutorial» es la mejor alternativa gratuita. Otorga tasa de acierto de efectos y regenera energía cada vez que «Mortenax Blade» ataca a un enemigo con la DEF reducida, lo que acorta la espera antes de su primer habilidad definitiva y hace que su ventana de «Infinite Fury» vuelva a aparecer más rápido.

«La determinación brilla como perlas de sudor» reduce aún más la DEF del enemigo gracias a su debuff «Ensnare», pero solo resulta rentable cuando Mortenax Blade alcanza una tasa de acierto de efectos del 67 % o superior. Es una opción muy eficaz para amplificar el daño una vez superado ese umbral de tasa de acierto de efectos, aunque resulta poco eficaz antes de alcanzarlo.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Mortenax Blade.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Maestro herrero que consulta a lo divino» es la mejor elección de reliquia para Mortenax Blade. Aumenta su PS máximo, eleva su propio daño crítico y otorga a todo su equipo un aumento fijo de daño, lo que encaja perfectamente con su papel de apoyo basado en la Zona.

La línea «Águila del Crepúsculo» es una alternativa viable si necesitas alcanzar umbrales específicos de valor de acción. Su bonificación de 4 piezas hace que Mortenax Blade avance en el orden de turno cada vez que usa su habilidad definitiva, lo que le permite volver a desplegar su zona antes en combates más largos.

En cuanto a su adorno planar, «El vivaz Vonwacq» es la mejor opción general. Su bonificación de 2 piezas restaura la regeneración de energía y adelanta su propio turno al inicio de la batalla, lo que permite que su habilidad definitiva y su zona estén operativas más rápido desde el primer turno.

«Serene Demesne», de Bone Collection, es una alternativa potente centrada en el daño una vez que la energía de Mortenax Blade ya se ha estabilizado, ya que cambia la utilidad de «El vivaz Vonwacq» —que permite adelantar un turno— por un aumento directo de su propio daño infligido.

Prioridades de estadísticas de Mortenax Blade

Prioridad 1: Índice de CRÍTICO

Índice de CRÍTICO Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: VEL

VEL Prioridad 4: % de PV

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar una tasa de crítico del 100 % durante el combate y apunta a una velocidad de al menos 170 si quieres desbloquear la ventana completa de reducción de DEF de «Las mentiras bailan con la brisa»». De lo contrario, su kit básico no requiere superar un nivel de velocidad muy alto. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el resto una vez que se agoten las opciones porcentuales.

La prioridad de estadísticas de Mortenax Blade es sencilla una vez que entiendes su kit. Necesita lanzar su habilidad definitiva de forma fiable, infligir mucho daño cuando lo haga y mantener su reserva de HP (alrededor de 6000+ HP) lo suficientemente grande como para poder permitirse los costes de HP de su habilidad y su habilidad definitiva.

Prioridades de rastreo de Mortenax Blade

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Una espada rota sigue matando / Una espada templada corta almas (potenciado durante «Furia infinita») Bajo Ambas versiones se basan en el mismo nivel de traza, y el daño sigue siendo mínimo incluso al máximo nivel, así que déjalo para más adelante. Habilidad: «Una lluvia de espadas sella el destino» Alto Aumenta su daño de área de efecto principal y el bucle de «Seguimiento» de uso gratuito que obtiene una vez que está en «Furia infinita». Habilidad definitiva: Fornax Ex Corpore Máxima Mayor reducción de DEF, mayor debuff de daño recibido para cada enemigo y una mejora de CRIT más potente para sí mismo mientras la Zona está activa. Talento: Todo el karma se paga Alto Regeneración de energía más rápida gracias al uso adicional de la habilidad que otorga al alcanzar 9 cargas. Habilidad adicional: Huesos endurecidos hasta la saciedad Máximo Permite que su energía se desborde más allá del 100 % y se le devuelva inmediatamente después de su habilidad definitiva, acortando así el tiempo de recarga de su siguiente habilidad definitiva. Habilidad adicional: Alma, templada hasta la muerte Alto Aumenta su valor de provocación, reduce el daño que recibe y potencia la curación recibida mientras la Zona está activa. Habilidad adicional: Corazón, refinado ad infinitum Máxima Añade una mejora de daño fija para todo el equipo, además de una mejora de daño de habilidad definitiva para el equipo si hay otro personaje de Nihility presente.

Materiales de ascensión de la Espada de Mortenax (ascensión máxima)

Material Total Cera caprichosa 15 Acero Dreamweave 15 Punzón lúcido 15 Prominencia radiante 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro de la espada Mortenax (rastros máximos)

Material Total Lágrima de Phagousa 15 Vino de Phagousa 72 Corazón de Phagousa 139 Cera caprichosa 41 Acero Dreamweave 56 Punzón Lúcido 58 La reticencia del flujo vencido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Mortenax Blade (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Mortenax Blade, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles actualmente en tu plantilla.

El mejor equipo general de Mortenax Blade

El mejor equipo de Mortenax Blade (general) Función Mortenax Blade Híbrido Ashveil DPS Tribbie Apoyo Hyacine Apoyo

Esta es la combinación con mayor potencial para Mortenax Blade en este momento. Tanto Ashveil como Mortenax Blade son atacantes de «Follow-Up» que necesitan que otros aliados ataquen con frecuencia para potenciar sus propias habilidades, y juntos pueden reducir la DEF enemiga en una cantidad combinada considerable que se acumula muy bien con «Balefire Bind».

Los ataques de área de efecto de Mortenax Blade también impactan varias veces por turno, lo que carga rápidamente la habilidad definitiva de Tribbie, e Hyacine se encarga de la sostenibilidad mediante potenciadores de PV máximos que se adaptan directamente a la medida en que Mortenax Blade recurre a su propia reserva de PV.

El mejor equipo de Mortenax Blade para jugadores F2P

Mejor equipo de Mortenax Blade (F2P) Función Mortenax Blade Híbrido Índice de Dr DPS Welt Apoyo Gallagher Apoyo

El Dr. Ratio necesita al menos 3 debuffs sobre el objetivo para garantizar el «Ataque de seguimiento» de su talento. El «Balefire Bind» de Mortenax Blade (reducción de DEF y vulnerabilidad) y los efectos de ralentización, encarcelamiento y vulnerabilidad de Welt mantienen al enemigo constantemente cargado de debuffs.

Gallagher completa el equipo aplicando su propio efecto negativo «Besotted» para asegurar aún más los requisitos de ejecución del Dr. Ratio. Su curación agresiva, basada en golpes, permite a Mortenax Blade gastar continuamente y de forma segura sus propios puntos de vida durante las rotaciones de combate de alta furia.

Las mejores alternativas para el equipo de Mortenax Blade

Feixiao es una sustituta perfecta de Ashveil como principal generadora de daño del equipo, ya que es una atacante de «Follow-Up» cuyo daño se escala en función del número de ataques, precisamente el recurso que el kit de Mortenax Blade está diseñado para generar.

Himeko Nova destaca como hipercarry de primer nivel junto a Mortenax Blade, ya que su «Balefire Bind», de efecto casi permanente, le proporciona la gran reducción de DEF y la vulnerabilidad al daño que ella necesita para maximizar sus propios multiplicadores. Sus frecuentes habilidades de asistencia automáticas llenan rápidamente sus acumulaciones de «Carga», lo que permite activar continuamente sus ataques de seguimiento gratuitos.

Castorice no es la mejor apoyo para Mortenax Blade, pero puede encajar cuando sea necesario. Su kit, que drena PV, ayuda a cargar su habilidad definitiva más rápido de lo que lo haría un apoyo más convencional.

Robin Summeretto aporta una mejora dinámica de ATQ y DAÑO CRÍTICO que beneficia a todos los causantes de daño de la alineación, lo que combina bien con la propia mejora de daño para todo el equipo de Mortenax Blade cuando se utilizan varios atacantes a la vez.

Seele ataca con la frecuencia suficiente como para aprovechar al máximo el apoyo de «Follow-Up ATK» que ofrece el talento de Mortenax Blade, y se beneficia del daño adicional y de la reducción de DEF que proporciona su Zona.

Archer comparte el mismo perfil de alto número de ataques que Seele, y obtiene el mismo beneficio de la desventaja «Balefire Bind» de Mortenax Blade, que se acumula con cada golpe que asesta.

Independientemente de la alternativa que elijas, la constante es la misma: da prioridad a los aliados que atacan con frecuencia o que se benefician específicamente de los «Follow-Up ATK» o los potencian, ya que todo el kit de Mortenax Blade está diseñado para recompensar a un equipo que no deja de atacar.

Eidolones de Mortenax Blade: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Antes de mi muerte, me encontraba deshecho Alto Reduce la RES de todos los tipos de todos los enemigos en un 20 % mientras la Zona está activa, y retrasa ligeramente la cuenta atrás antes de que termine su habilidad adicional activada por el talento. E2: Mi corazón era ceniza, pero la llama permaneció Máxima Reduce la carga necesaria para la habilidad adicional de su talento de 9 a 7 y aumenta el daño de los ataques de seguimiento de todos los aliados en un 75 %. E3: Al otro lado de la orilla, la ira al descubierto Bajo Aumento fijo del nivel de la habilidad definitiva y del talento, sin ningún efecto nuevo. E4: He infligido mi odio, y de ahí surgió la espada Alto Añade una mejora adicional del 50 % al daño de los aliados, además de su aumento de daño ya existente para todo el equipo. E5: Corté mis penas, sabiendo que la muerte engendra vida Bajo Un aumento fijo del nivel de la habilidad y del ataque básico, sin ningún efecto nuevo. E6: Si la inmortalidad pudiera morir, juré acabar con ELLOS Máximo Le permite ganar «Carga» al recibir daño o gastar PV, y aumenta el multiplicador de daño de «Tenax Per Ignem» al 150 % de su valor base.

El Eidolón 2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial, ya que ofrece el mayor salto en valor para todo el equipo con el menor número de copias obtenidas.

Veredicto: ¿Merece la pena incluir a Mortenax Blade en el equipo2026?

Clasificación de nivel de Mortenax Blade Valoración general EX Clasificaciones para el final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena incluir a Mortenax Blade en casi cualquier alineación orientada a Nihility, aunque solo su habilidad «Zone», que aplica una reducción de DEF y una desventaja de daño recibido a todos los enemigos en el campo de batalla, ya eleva el techo de cualquier causante de daño con el que lo combines.

Si ya tienes a Acheron u otro causante de daño de Nihility, Mortenax Blade es una adquisición imprescindible, ya que su conjunto de habilidades se ha diseñado claramente para apoyar precisamente ese arquetipo. Incluso fuera de un equipo dedicado a la Nihility, su mejora de daño para todo el equipo y su reducción de DEF lo convierten en una elección general muy sólida para casi cualquier alineación que se base en gran medida en los «Follow-Up ATK».

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