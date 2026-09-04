Dan Heng Permansor Terrae – Beste Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Einschätzungen zu den Eidolonen für den besten Dan-Heng-Permansor-Terrae-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Analyse seiner Rotation und der Frage, welche seiner Eidolonen es tatsächlich wert sind, gezogen zu werden.

Dan Heng Permansor Terrae ist ein 5-Sterne-Charakter vom Typ „Physische Erhaltung“, der die Möglichkeiten eines Schildträgers in HSR neu definiert hat. Anstatt nur Treffer abzufangen, bestimmt er einen Verbündeten als „Bondmate“, der durch seine Beschwörung des Seelendrache einen Angriffsbonus, zusätzliche Schilde und Folgeschaden erhält.

TL;DR – Der beste Dan Heng Permansor Terrae-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Obwohl Welten trennen uns“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Die Textur der Erinnerungen“ Bestes Relikt-Set Der in sich selbst gehüllte Einsiedler (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Lushaka, die versunkenen Meere (2-teilig) Hauptwerte Körper: ATK%



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: ATK%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate oder ATK% Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Angriff % > Fester Angriff Bestes Team (insgesamt) Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)



Bogenschütze (DPS)



Rin Tohsaka (Unterstützung)



Sparkle (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)



Dan Heng (DPS)



Yukong (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)

So spielst du Dan Heng Permansor Terrae: Rotation und Tipps

Dan Heng Permansor Terraes Spielzug beginnt mit seiner Fertigkeit „Terra Omnibus“, die einen Verbündeten als seinen „Seelenpartner“ auswählt und das gesamte Team schützt. Dasselbe Ziel erhält sofort durch sein Talent „Aus der Tugend entfalten sich Formen“ einen beschworenen Seelendrache, der eigenständig in jeder Runde einen Debuff beseitigt und Schilde auffrischt.

Seine ultimative Fähigkeit „Der Höhepunkt eines Drachen kennt kein Bedauern“ fügt jedem Gegner erheblichen physischen Schaden zu, erneuert den Teamschild und verstärkt den Seelendrache so, dass seine nächsten beiden Aktionen einen Folgeangriff auslösen, dessen Stärke sowohl von seinem eigenen Angriff als auch vom Angriff seines Seelenpartners abhängt. Die Wiederbenennung desselben Seelenpartners in jedem Kampf sorgt für eine konstante Einsatzzeit des Seelendrachen, was der wichtigste Aspekt bei der Rotation mit ihm ist.

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Beste Lichtkegel für Dan Heng Permansor Terrae

„Worlds Apart“ ist zwar sein charakteristischer Lichtkegel und eindeutig die beste Wahl für diesen Slot. Zusätzlich zu einer pauschalen Angriffsverstärkung heilt er das gesamte Team, wenn er seine ultimative Fähigkeit einsetzt, und gewährt „Redoubt“, was den Schaden aller weiter erhöht, sofern sie eine Beschwörung wie seinen eigenen, mit dem Seelendrache verbundenen Seelenpartner bei sich tragen.

„Reise, für immer friedlich“ ist eine starke 4-Sterne-Alternative, die seinen Schild-Effekt direkt erhöht und den Schaden aller durch einen Schild geschützten Verbündeten verstärkt, was sich nahtlos mit seinen eigenen teamweiten Schilden kombinieren lässt.

„Sie hat bereits die Augen geschlossen“ ist eine Überlegung wert, wenn die Energieregeneration den Engpass darstellt, da es ihm hilft, die Verfügbarkeit seiner ultimativen Fähigkeit aufrechtzuerhalten, ohne einen speziellen Zug benötigen zu müssen.

„Die Textur der Erinnerungen“ ist seine beste kostenlose 5-Sterne-Option. Sie reduziert den von ihm erlittenen Schaden, solange er durch einen Schild geschützt ist – eine Bedingung, die er ganz einfach bei sich selbst aufrechterhalten kann.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Dan Heng Permansor Terrae findest du in unserem Leitfaden „Dan Heng Permansor Terrae – Die besten Lichtkegel“.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Der in sich selbst gehüllte Einsiedler“ (4-teilig) ist sein bestes Relikt-Set. Es verstärkt den von ihm gewährten Schild-Effekt und erhöht, sobald ein Verbündeter seinen Schild hält, dessen kritischen Schaden, wodurch seine Überlebensfähigkeit nicht nur die Überlebensfähigkeit des Teams verbessert, sondern zu einem echten Team-Schadens-Buff wird.

„Lushaka, die versunkenen Meere“ ist die beste Wahl unter den Planar-Ornamenten, da er sich selbst Energieregeneration gewährt und gleichzeitig den Angriff eines Verbündeten im ersten Team-Slot verstärkt.

„Messenger auf dem Weg durch den Hackerspace“ ist eine gute 2-teilige Alternative, wenn er in einem DoT-Team eingesetzt wird, das den Krit-Schaden-Bonus von „Der in sich selbst gehüllte Einsiedler“ nicht nutzen kann, da es stattdessen zusätzliche Geschwindigkeit gewährt, um ihm zu helfen, seine Aktionsfortschritts-Schwellenwerte zu erreichen.

Dan Heng Permansor Terraes Attributprioritäten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: ATK%

ATK% Priorität 3: Fester Angriff

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes einen Angriffswert (ATK) von 3.000 oder mehr an und ziele im Kampf auf einen Geschwindigkeits-Breakpoint (SPD) von 134 ab, damit er in einem Zyklus mindestens zweimal agieren kann. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Die Fähigkeiten von Dan Heng Permansor Terrae skalieren vollständig mit Angriff und Schildeffekt. Dennoch hat Geschwindigkeit hier Vorrang, da sie direkt bestimmt, wie oft er und sein Seelendrache Schilde und Buffs in einem Zyklus auffrischen können.

Trace-Prioritäten von Dan Heng Permansor Terrae

Traces Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit: Terra Omnibus Am höchsten Erhöht direkt die Größe und Skalierung seines Schildes, daher sollte diese Fertigkeit so früh wie möglich auf das Maximum gebracht werden. Ultimate: Der Zenit eines Drachen kennt kein Bedauern Am höchsten Erhöht sowohl seinen Schaden als auch die Skalierung seines Schildes und sollte ebenfalls auf das Maximum ausgebaut werden. Bonusfähigkeit: Sylvanity Am höchsten Gewährt Energieregeneration und lässt ihn durch „Aktionsvorzug“ als Erster handeln, was seine gesamte Rotation beschleunigt. Bonusfähigkeit: Empyreanity Höchste Ermöglicht es seiner Fertigkeit, die Angriffskraft seines Seelenverwandten basierend auf seiner eigenen Angriffskraft zu verstärken, wodurch deren Schadensausstoß direkt erhöht wird. Talent: Aus Tugend entfalten sich Formen Hoch Erhöht die Schildstärke und deren Skalierung, allerdings ist der Wert geringer als bei der Fertigkeit oder der Ultimativfähigkeit, daher solltest du diese Fähigkeit erst nach diesen beiden aufleveln. Bonusfähigkeit: Erhabenheit Hoch Ermöglicht es dem Seelendrache, einen zusätzlichen Schild zu gewähren und einen zusätzlichen Schadensangriff zu verursachen, wenn er agiert. Grundangriff: Aegis Vitae Niedrig Halte dir diese Fähigkeit für den Schluss auf, da seine Fertigkeit in einer normalen Rotation weitaus häufiger zum Einsatz kommt.

Dan Heng Permansor – Materialien für die Aufsteigung in Terrae (Maximale Aufsteigung)

Material Gesamt Von Angst zertrampeltes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Invasives Blutgerinnsel 65 Quelle 308.000

Dan Heng Permansor Terraes Spurenmaterialien (maximale Spurenanzahl)

Material Gesamt Verstreuter Sternenstaub 15 Von Angst zertrampeltes Fleisch 41 Kristallmeteoriten 72 Von Mut zerrissene Brust 56 Göttlicher Bernstein 139 Von Ruhm durchdrungener Oberkörper 58 Tagesdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Teams für Dan Heng Permansor Terrae (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Dan Heng Permansor Terraes bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Beste Gesamtwertung: Dan Heng Permansor Terrae Team

Bestes Dan Heng Permansor Terrae-Team (Gesamtwertung) Rolle Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung Bogenschütze DPS Rin Tohsaka Unterstützung Sparkle Unterstützung

Dies ist eines der besten Teams (wenn nicht sogar das beste), in das Dan Heng Permansor Terrae integriert werden kann, und hier spielt er mit einer auf Quantum ausgerichteten Aufstellung. Rin Tohsaka und Sparkle stapeln Buffs auf Archer, während DHPT die gesamte Reihe abschirmt und denjenigen von ihnen verstärkt, der zu seinem Bondmate wird, wodurch Archer weit über seine eigenen Basiswerte hinausschlagen kann.

Bestes F2P-Team für Dan Heng Permansor Terrae

Bestes Dan Heng Permansor Terrae-Team (F2P) Rolle Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung Dan Heng DPS Yukong Unterstützung Asta Unterstützung

Das beste kostenlose Team von Dan Heng Permansor Terrae setzt den 4-Sterne-Charakter Dan Heng von OG als fest zugewiesenen Bondmate-DPS ein. Er schützt das gesamte Team mühelos, während er seinen eigenen Angriffs-Buff zusätzlich zu den Buffs von Yukong und Asta aufstapelt, und jede Einheit in diesem Team ist ohne begrenzte Banner-Ziehungen erhältlich.

Beste Alternativen zum Dan-Heng-Team von Permansor Terrae

Sunday ist ein starker alternativer Puffer für das oben genannte Overall-Team, da er es Dan Heng Permansor Terrae ermöglicht, seinem Bondmate eine Beschwörung anzuhängen, sodass dieser auch ohne eigene Beschwörung den vollen Schadensbonus von Sunday erhält, während der zusätzliche Schaden des Souldragons ebenfalls voll von Sundays Buffs profitiert.

Phainon ist gerade deshalb eine hervorragende Wahl als Bondmate, weil seine Ultimative Fähigkeit den Souldragon nicht entfernt, sobald er einmal angeheftet ist, sodass er während der gesamten Dauer seiner Ultimativform weiterhin Schilde und Folgeschaden bereitstellt.

Feixiao blüht in einer um ihn herum aufgebauten Nachfolgeangriffs-Formation auf, da sich seine eigenen Angriffs-Buffs und die Nachfolgeangriffe des Seelendrache mit ihrem bestehenden, auf Nachfolgeangriffe ausgerichteten Kit addieren und ihr so mehr Auslöser pro Zyklus verschaffen.

Cyrene befreit ihn von der Notwendigkeit, das direkte Ziel ihrer eigenen Memosprite-Fähigkeit zu sein, und gewährt seinem Bondmate einen zusätzlichen Schadensbonus von 24 %, wodurch sich weitere, vom Bondmate abhängige Multiplikatoren zu den von ihm bereits bereitgestellten addieren.

Ashveil profitiert enorm davon, mit ihm als Sustain-Partner kombiniert zu werden, da seine Angriffsverstärkungen und der von den Werten abhängige zusätzliche Schaden Ashveils eigene Werte verbessern und die ständigen Folgeangriffe des Seelendrachen dabei helfen, Ashveils Ladungen zu verbrauchen und seine Energie zu regenerieren.

Himeko Nova hält ihre eigene Energie durch ihre häufigen Angriffe auf einem hohen Niveau, wodurch Dan Heng Permansor Terrae seine ultimative Fähigkeit öfter einsetzen kann, was wiederum dafür sorgt, dass ihr „Companion Protocol“-Status über längere Zeiträume aktiv bleibt.

Die eine Konstante, die du bei der Auswahl guter Teamkameraden für Dan Heng Permansor Terrae beachten musst, ist, dass er insbesondere Teamkameraden mit an Angriffskraft skalierendem Schaden belohnt, da sowohl sein Fertigkeitsbonus als auch der zusätzliche Schaden seines Seelendrachen direkt von der Angriffskraft seines Bindepartners abhängen.

Dan Heng Permansor Terrae – Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Die Schuppen der Vergangenheit Hoch Stellt bei Einsatz der ultimativen Fähigkeit einen Fertigkeitspunkt wieder her und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bondmates gegen alle Schadensarten 3 Runden lang um 18 %, was neben der Entlastung der SP auch einen echten Schadensbonus bietet. E2: Spuren des Feuers Höchste Fügt 2 weitere verstärkte Seelendrache-Aktionen hinzu und verdoppelt den zusätzlichen Schaden sowie den Schild dieser Aktionen, was dies zum besten Haltepunkt für Spieler macht, die ihre Ressourcen ausgeben. E3: „Die Last der Welten tragen“ Niedrig Eine pauschale Erhöhung der ultimativen und grundlegenden Angriffsstärke ohne besonderen Effekt. E4: Bei meinem Eid, ich bin dieses Gefäß Mittel Reduziert den vom Bondmate erlittenen Schaden um 20 %, allerdings überschneidet sich dieser Effekt mit den Schilden, die er bereits aufbaut. E5: Der Weg der Beständigkeit reicht weit Niedrig Eine pauschale Steigerung der Fertigkeits- und Talentstufe, deren Wert dem von E3 entspricht. E6: Ein Traum, der alle Wildnisgebiete umfasst Am höchsten (Walgebiet) Erhöht den erlittenen Schaden aller Gegner um 20 %, solange der Bondmate aktiv ist, fügt 12 % Verteidigungsignorierung hinzu und sorgt bei Einsatz der ultimativen Fähigkeit für einen zusätzlichen Angriffsschaden von 330 % – eine massive Anhebung der Schadensobergrenze für den Bondmate.

E2 ist der praktische Endpunkt für eine teilweise Investition, da es den größten Sprung sowohl beim Schaden als auch bei der Schildverfügbarkeit bietet, ohne dass die schwächeren, nur zum Leveln dienenden Eidolons dazwischen benötigt werden.

Fazit: Lohnt es sich, Dan Heng Permansor Terrae zu bauen2026?

Dan Heng Permansor Terraes Stufenbewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Dan Heng Permansor Terrae lohnt sich auf jeden Fall zum Bauen, und da die meisten Accounts bereits ein kostenloses Exemplar besitzen, ist die Empfehlung leicht gefallen. Er rangiert in jedem Endgame-Modus ganz oben, außerdem deckt sein Kit sowohl Überlebensfähigkeit als auch einen echten Schadensbonus ab, sodass er nie wirklich wie ein verschwendeter Team-Slot wirkt.

Seine einzige wirkliche Einschränkung ist das Design mit nur einem Bondmate, da Teams, die zwei oder mehr gleichzeitige DoT- oder Follow-up-Carrys einsetzen wollen, den vollen Nutzen aus seinen Buffs nicht ziehen können. Abgesehen von dieser Nische passt er in fast jedes Team mit Angriffsskalierung, vom oben genannten Quantum-Kern bis hin zu budgetfreundlichen F2P-Aufstellungen.

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Häufig gestellte Fragen