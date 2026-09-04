La mejor configuración, equipo y eidolones de Dan Heng Permansor Terrae en HSR 2026

En esta guía he recopilado los veredictos sobre conos de luz, reliquias, prioridad de trazas, prioridad de estadísticas, equipos y eidolones para la mejor configuración de Dan Heng Permansor Terrae, junto con un análisis completo de su rotación y cuáles de sus eidolones realmente vale la pena conseguir.

Dan Heng Permansor Terrae es un personaje de 5 estrellas de Preservación Física que ha redefinido lo que puede hacer un protector en HSR. En lugar de limitarse a absorber golpes, designa a un aliado como «Compañero de vínculo», que recibe un aumento de ATQ, escudos adicionales y daño de seguimiento gracias a su invocación del Dragón del Alma.

Resumen: la mejor configuración de Dan Heng Permansor Terrae de un vistazo

El mejor cono de luz Aunque sea «Worlds Apart» Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P «Textura de recuerdos» Mejor conjunto de reliquias Ermitaño envuelto en sí mismo (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Lushaka, los Mares Sumergidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de Ataque Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de Ataque Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía o % de Ataque Prioridad de estadísticas secundarias VEL > % de ATA > ATA fija Mejor equipo (general) Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo)



Arquero (DPS)



Rin Tohsaka (Apoyo)



Sparkle (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo)



Dan Heng (DPS)



Yukong (Apoyo)



Asta (Apoyo)

Cómo jugar con Dan Heng Permansor Terrae: rotación y consejos

El ciclo de Dan Heng Permansor Terrae comienza con su habilidad, «Terra Omnibus», que designa a un aliado como su «compañero de vínculo» y protege a todo el equipo. Ese mismo objetivo recibe inmediatamente la invocación de un Dragón del Alma gracias a su talento «De la virtud surgen las formas», que actúa por iniciativa propia para eliminar una desventaja y renovar los escudos cada turno.

Su habilidad definitiva, «El apogeo de un dragón no conoce el arrepentimiento»», inflige un daño físico considerable a todos los enemigos, vuelve a aplicar el escudo al equipo y potencia al Dragón del Alma para que sus dos siguientes acciones lancen un «Ataque de seguimiento» que escala tanto con su propio ATK como con el de su compañero de vínculo. Volver a designar al mismo compañero de vínculo en cada combate mantiene constante el tiempo de actividad del Dragón del Alma, lo cual es lo más importante que hay que gestionar en una rotación con él.

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Los mejores conos de luz para Dan Heng Permansor Terrae

Aunque «Mundos separados» es su cono de luz característico y, sin duda, la mejor opción para ese espacio. Además de una mejora fija al ATK, cura a todo el equipo cuando usa su habilidad definitiva y otorga «Reducto», lo que aumenta aún más el daño de todos si llevan una invocación como su propia compañera de vínculo vinculada al Dragón del Alma.

«Un viaje eternamente tranquilo» es una sólida alternativa de 4 estrellas que aumenta directamente el efecto de su escudo y potencia el daño infligido por cualquier aliado protegido por un escudo, lo que se acumula perfectamente con sus propios escudos para todo el equipo.

«Ya ha cerrado los ojos» merece la pena si la regeneración de energía es el cuello de botella, ya que le ayuda a mantener su habilidad definitiva activa sin necesidad de un tirón específico.

«La textura de los recuerdos» es su mejor opción gratuita de 5 estrellas. Reduce el daño que recibe siempre que esté protegido por un escudo, una condición que puede mantener activa fácilmente sobre sí mismo.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Dan Heng Permansor Terrae, visita nuestra guía «Los mejores conos de luz de Dan Heng Permansor Terrae».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Ermitaño envuelto en sí mismo» (4 piezas) es su mejor conjunto de reliquias. Aumenta el efecto de escudo que proporciona y, una vez que un aliado sostiene su escudo, eleva el daño crítico de ese aliado, lo que convierte su capacidad de sustento en una auténtica mejora del daño del equipo, en lugar de limitarse a aumentar la supervivencia.

«Lushaka, los Mares Sumergidos» es la mejor opción de adorno planar, ya que le proporciona regeneración de energía a sí mismo al tiempo que potencia el ataque de cualquier aliado que ocupe la primera ranura del equipo.

«Mensajero que atraviesa el Hackerspace» es una buena alternativa de 2 piezas cuando forma parte de un equipo de daño por tiempo (DoT) que no puede aprovechar la bonificación de daño crítico de «Recluso envuelto en sí mismo», ya que, en su lugar, otorga velocidad (SPD) adicional para ayudarle a alcanzar sus umbrales de avance de acción.

Prioridades de estadísticas de Dan Heng Permansor Terrae

Prioridad 1: VEL

VEL Prioridad 2: % de ATA

% de ATA Prioridad 3: ATA fija

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar 3.000 o más de ATK fuera del combate, y fíjate como objetivo el umbral de 134 de SPD en combate para que pueda actuar al menos dos veces en un ciclo. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

El kit de Dan Heng Permansor Terrae se basa íntegramente en el ATK y el Efecto de escudo. Aun así, la SPD es lo más importante aquí, ya que determina directamente la frecuencia con la que él y su Dragón del Alma pueden renovar los escudos y las mejoras en un ciclo.

Prioridades de «Trace» de Dan Heng Permansor Terrae

Trazas Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad: Terra Omnibus Máxima Aumenta directamente la cantidad y la progresión de su escudo, por lo que conviene maximizarla lo antes posible. Habilidad definitiva: El cenit de un dragón no conoce el arrepentimiento Máximo Aumenta tanto su daño como la progresión de su escudo, por lo que también debería llevarse al máximo. Habilidad adicional: Sylvanity Máximo Otorga regeneración de energía y le permite actuar primero gracias al avance de acción, lo que acelera toda su rotación. Habilidad adicional: «Empyreanity» Máximo Permite que su habilidad potencie el ATK de su compañero de vínculo en función de su propio ATK, lo que aumenta directamente el daño que infligen. Talento: De la virtud, las formas se despliegan Alto Aumenta la cantidad y la progresión del escudo, pero su valor es menor que el de la Habilidad o la Habilidad definitiva, así que súbelo de nivel después de esas dos. Habilidad adicional: Sublimidad Alto Permite que el Dragón del Alma proporcione un escudo adicional e inflija una instancia más de daño cuando actúa. Ataque básico: Aegis Vitae Bajo Guárdala para el final, ya que su habilidad se utiliza mucho más en una rotación normal.

Materiales de ascensión de Dan Heng Permansor Terrae (ascensión máxima)

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Coágulo invasivo 65 Crédito 308 000

Rastros de materiales de Dan Heng Permansor Terrae (número máximo de rastros)

Material Total Polvo de estrellas disperso 15 Carne pisoteada por el miedo 41 Meteoritos de cristal 72 Pecho desgarrado por el valor 56 Ámbar divino 139 Torso rociado de gloria 58 Anamnesis del Trueno Diurno 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Dan Heng Permansor Terrae (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Dan Heng Permansor Terrae, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

Mejor equipo en la clasificación general: Dan Heng Permansor Terrae

Mejor equipo de Dan Heng Permansor Terrae (general) Función Dan Heng Permansor Terrae Apoyo Arquero DPS Rin Tohsaka Apoyo Sparkle Apoyo

Este es uno de los mejores equipos (si no el mejor) en el que se puede incluir a Dan Heng Permansor Terrae, y en él se le ve jugando con una composición centrada en Quantum. Rin Tohsaka y Sparkle acumulan potenciadores sobre Archer, mientras que DHPT mantiene protegida a toda la línea y potencia a quienquiera de ellos se convierta en su compañero de vínculo, lo que permite a Archer rendir muy por encima de sus propias estadísticas básicas.

El mejor equipo F2P de Dan Heng Permansor Terrae

El mejor equipo de Dan Heng Permansor Terrae (F2P) Rol Dan Heng Permansor Terrae Apoyo Dan Heng DPS Yukong Apoyo Asta Apoyo

El mejor equipo gratuito de Dan Heng Permansor Terrae cuenta con Dan Heng, de 4 estrellas de OG, como DPS designado de Bondmate. Protege cómodamente a todo el equipo mientras acumula su propia mejora de ATK además de las mejoras de Yukong y Asta, y todas las unidades de este equipo se pueden obtener sin necesidad de realizar tiradas en estandartes limitados.

Las mejores alternativas al equipo de Dan Heng de Permansor Terrae

Sunday es una excelente alternativa como apoyo para el equipo «Overall» mencionado anteriormente, ya que permite a Dan Heng Permansor Terrae aplicar una «Invocación» a su compañero de vínculo para que este reciba la bonificación de daño completa de Sunday incluso sin su propia invocación, mientras que el «Daño adicional» del Souldragon también se beneficia plenamente de las mejoras de Sunday.

Phainon es una excelente elección como compañero de vínculo precisamente porque su habilidad definitiva no elimina al Souldragon una vez vinculado, por lo que sigue proporcionando escudos y daño de seguimiento durante todo el tiempo que dura su forma definitiva.

Feixiao destaca en una formación de «ataques de seguimiento» construida a su alrededor, ya que sus propias mejoras de ATK y los «ataques de seguimiento» del Dragón del Alma se acumulan con su kit, ya de por sí centrado en los «ataques de seguimiento», lo que le proporciona más activaciones por ciclo.

Cyrene le libera de la necesidad de ser el objetivo directo de su propia habilidad Memosprite y añade otra bonificación del 24 % al daño de su compañero de vínculo, acumulando multiplicadores adicionales que escalan con el compañero de vínculo además de lo que él ya proporciona.

Ashveil se beneficia enormemente de formar equipo con él como apoyo, ya que sus potenciadores de ATK y su Daño Adicional, que escala con las estadísticas, mejoran las propias cifras de Ashveil, y los constantes «Ataques de seguimiento» del Souldragon ayudan a agotar las Cargas de Ashveil y a regenerar su Energía.

Himeko Nova mantiene su propia energía al máximo gracias a sus frecuentes ataques, lo que permite a Dan Heng Permansor Terrae usar su habilidad definitiva con mayor frecuencia, lo que a su vez mantiene activo su estado de «Protocolo de Compañero» durante períodos más largos.

Lo único que debes tener siempre presente a la hora de elegir buenos compañeros de equipo para Dan Heng Permansor Terrae es que este recompensa específicamente a los compañeros con ATK escalable, ya que tanto la mejora de su habilidad como el daño adicional de su Dragón del Alma se escalan directamente en función de la estadística de ATK de su compañero de vínculo.

Eidolones de Dan Heng Permansor Terrae: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Deshacerse de las viejas cargas Alto Recupera un punto de habilidad al usar la habilidad definitiva y aumenta la PEN de RES de todo tipo del compañero de vínculo en un 18 % durante 3 turnos, lo que proporciona un aumento real del daño además de un alivio de SP. E2: Sigue el rastro del fuego Máxima Añade 2 acciones mejoradas más de Dragón del Alma y duplica el daño adicional y el escudo de dichas acciones, lo que la convierte en la mejor opción para los que gastan mucho. E3: Soportar el peso de los mundos Bajo Un aumento fijo del nivel de ataque básico y definitivo sin ningún efecto especial. E4: Por juramento, este recipiente soy yo Medio Reduce el daño recibido por el compañero de vínculo en un 20 %, aunque este efecto se suma a los escudos que ya está acumulando. E5: El camino de la permanencia se extiende lejos Bajo Una mejora fija del nivel de habilidad y talento, de valor similar a la de E3. E6: Un sueño que abarca todas las tierras salvajes Máximo (Territorio de las Ballenas) Aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 20 % mientras el compañero de vínculo está activo, añade un 12 % de ignorancia de defensa y añade un ataque nuclear de daño adicional de ataque del 330 % al usar la habilidad definitiva, lo que supone un enorme aumento del techo de daño del compañero de vínculo.

El E2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial, ya que ofrece el mayor salto tanto en daño como en tiempo de actividad del escudo sin necesidad de pasar por los Eidolones intermedios más débiles, que solo sirven para subir de nivel.

Veredicto: ¿Merece la pena equipar a Dan Heng con «Permansor Terrae»2026?

Clasificación por niveles de Dan Heng Permansor Terrae Valoración general EX Valoraciones de fin de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Merece totalmente la pena construir a Dan Heng Permansor Terrae, y el hecho de que la mayoría de las cuentas ya disponga de una copia gratuita hace que sea una recomendación fácil. Ocupa los primeros puestos en todos los modos de fin de juego, además de que su kit ya cubre tanto la supervivencia como una auténtica mejora de daño, por lo que nunca da la sensación de ser un espacio desperdiciado en el equipo.

Su única limitación real es el diseño de un solo compañero de vínculo, ya que los equipos que quieran dos o más carrys con daño por tiempo (DoT) o de seguimiento simultáneos no sacarán el máximo partido a sus potenciadores. Fuera de ese nicho, encaja en casi cualquier equipo que escale por ATK, desde el núcleo cuántico mencionado anteriormente hasta alineaciones F2P asequibles.

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