Der beste Leitfaden für die Einrichtung eines Flugsimulators für 2025: Optimiert für ein intensives Spielerlebnis

Ein Flugsimulator kommt dem Fliegen ohne Fluglizenz am nächsten. Jeder Schalter, jedes Steuerhorn und die Anordnung der Monitore spielen eine Rolle. Wenn man alles richtig macht, spielt man kein Spiel mehr – man fliegt.

Die Ausrüstung für Flugsimulatoren hat sich rasant weiterentwickelt. Die heutige Hardware bildet echte Flugzeugsysteme präzise nach, und Software wie MSFS bietet die entsprechende Realitätsnähe. Was früher ein komplettes Rig und ein dickes Portemonnaie erforderte, läuft heute auf einem einzigen PC mit intelligenten Peripheriegeräten.

Ich habe genug Flugmodelle gebaut, um zu wissen, was funktioniert. Ich werde dir die Ausrüstung, den Aufbau und die Verbesserungen erklären, die jeden Flug zu etwas Besonderem machen. Schnall dich an. Es ist Zeit, etwas zu bauen, das richtig fliegt.

Unverzichtbare Komponenten für die optimale Flugsimulator-Konfiguration

Du brauchst ein einige wenige Kernkomponenten um eine einfache, aber Funktionsfähiges Flugsimulator-Setup. Diese bilden die Grundlage für dein Sim-Erlebnis und sind selbst für die preisgünstigsten Konfigurationen unverzichtbar. Du benötigst mindestens:

Flugsimulationssoftware (am häufigsten (Microsoft Flight Simulator)

(am häufigsten (Microsoft Flight Simulator) Ein leistungsfähiger Computer (PC)

Anzeige (Monitor oder VR-Headset)

(Monitor oder VR-Headset) Primäre Flugsteuerungen (Joystick, Steuerkreuz oder Steuerknüppel)

Sobald diese Grundlagen abgedeckt sind, kannst du durchstarten. Wer jedoch ein absolut realistisches Erlebnis sucht, benötigt zusätzliche Hardware, damit man sich wirklich wie im Cockpit fühlt. Im Folgenden stelle ich dir alles vor, was du brauchst, um diesen Piloten-Traum wahr werden zu lassen, und erkläre, warum jede Komponente wichtig ist.

1. Wählen Sie Ihre Flugsimulator-Software aus

Ihre Flugsimulationssoftware ist die Grundlage der Erfahrung, die alles von Realismus und Physik bis hin zur Grafik und der unterstützten Hardware prägen. Die Wahl der richtigen Simulation hängt von deinen Zielen ab – egal, ob du Anfänger, Modder oder angehender Pilot bist.

Jede der großen Plattformen hat ihre eigenen Stärken. Einige konzentrieren sich darauf, die Grenzen der Grafik zu erweitern und das Beste zu bieten realistisches Flugerlebnis möglich, während andere sich eher auf Modularität und BarrierefreiheitWelcher Flugsimulator für dich am besten geeignet ist, hängt von deinen Anforderungen und der Leistungsfähigkeit deines Gaming-PCs ab.

Nachfolgend finden Sie unsereDie besten Software-Empfehlungen, sortiert nach den wichtigsten Vorteilen und den idealen Anwendern.

Microsoft Flight Simulator [Die beste Wahl für ambitionierte Sim-Piloten]

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MSFS 2020 Maßstäbe setzen: Daten aus der Praxis, Live-Wetterdaten, realistisch agierende Flugzeuge. MSFS 2024 Auf dieser Grundlage baut es auf und optimiert alles durch bessere Leistung, umfangreichere Aktivitäten und denselben weltumspannenden Spielplatz. Dies ist nach wie vor die Plattform, um die herum man ein Cockpit aufbauen sollte.

Und die Welt wird immer schärfer. Welt-Update 20: Japan bietet neue Städte in Fotogrammetrie-Qualität (Tokio, Osaka, Kyoto, Sapporo), über 60 Sehenswürdigkeiten und fünf detailgetreu nachgebildete Flughäfen (kostenlos für Besitzer von MSFS 2020 and 2024).

Freut euch auf mehr als nur hübsche Screenshots: Erkundungsflüge, Landeherausforderungen, eine Buschfahrt und sogar Event-Inhalte – alles speziell auf beide Versionen abgestimmt. Wenn ihr euch eine Heim-Simulationsanlage aufbaut, ist dies die Simulation, die jedes Upgrade belohnt, das ihr vornimmt.

X-Plane 12 [Das am besten anpassbare Flugsimulator-Erlebnis]

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X-Plane 12 ist nicht dazu da, dir die Hand zu halten. Es ist das Ein Simulator für Piloten, die so lange an den Einstellungen feilen, kalibrieren und umbauen, bis sich alles genau richtig anfühlt. Das Flugmodell ist unglaublich präzise, und jede Steuerbewegung wirkt sich in der Luft spürbar aus.

Es ist außerdem die offenste Sandbox im Spiel. Du kannst jeden einzelnen Aspekt daran anpassen – Flugzeuge, Wetter, Beleuchtung, Physik, Avionik und sogar die Textur des Himmels, wenn du besonders wählerisch bist. Die Community entwickelt sich rasant weiter, und der halbe Spaß besteht darin, neue Plugins zu durchstöbern, um zu sehen, wie weit man den Realismus noch steigern kann. Wenn du gerne die Kontrolle hast, ist dies dein Spielplatz. X-Plane 12 belohnt Hingabe und Präzision – je mehr man investiert, desto mehr bekommt man zurück.

FlightGear [Kostenloser Open-Source-Simulator]

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FlightGear’s Das Modell, nach dem man greift, wenn man Freiheit will, statt nur auf den ersten Blick zu beeindrucken. Es ist völlig kostenlos, Open Source und wurde von einer Community entwickelt, die ihre Projekte tatsächlich fliegt, optimiert und mit anderen teilt. Wenn du eine Sim suchst, die sofort einsatzbereit ist, bist du hier falsch. Dies ist eine vollwertige Sandbox für Leute, die sich gerne die Hände schmutzig machen.

Studierende nutze es, um die tatsächliche Flugdynamik zu untersuchen. Hobbyisten diese in benutzerdefinierte Cockpits umwandeln. Günstige Bauunternehmen Ich liebe es, weil es auf praktisch jedem Rechner läuft und trotzdem echte Physik bietet. Man kann sich in die Systeme vertiefen, Flugzeuge bearbeiten, das Wetter programmieren oder einfach lernen, wie Fliegen wirklich funktioniert. Kein Preis, keine Einschränkungen – nur pures Experimentieren. Wenn du das Fliegen verstehen willst, statt es nur zu simulieren, FlightGear’s wo man anfängt.

Aerofly FS 4 [Ideal für Anfänger und Gelegenheitspiloten]

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Aerofly FS 4 versucht nicht, dich mit Checklisten und komplizierten Menüs zu überfordern – es bringt dich einfach zum Fliegen. Flüssige Leistung, schnelle Ladezeiten und reaktionsschnelle Steuerung Das macht es zu einem der Simulatoren, in die man am einfachsten einsteigen und die man wirklich genießen kann.

Es sieht auch gut aus. Kurze Sprünge und Ausflugsfahrten machen richtig Spaß mit markante Cockpits, klare Beleuchtung und realistische Landschaft. Du kannst zunächst mit Tastatur und Maus beginnen und später weitere Geräte anschließen, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Perfekt für Simulations-Neulinge, Gelegenheitsspieler oder alle, die eine entspannte Spielsitzung genießen möchten, ohne sich mit der Einrichtung herumschlagen zu müssen. Aerofly FS 4 sorgt dafür, dass es leicht, schnell und unterhaltsam bleibt.

2. Wählen Sie Ihren dedizierten PC

Ein Heim-Flugsimulator ist nur so gut wie das Computersystem, auf dem er läuft. Flugsimulatoren gehören zu den anspruchsvollsten Programmen im Bereich der PC-Spiele. Daher benötigen Sie einen Rechner, der komplexe Wettersysteme, globale Geländedaten und detailgetreue Flugzeugmodelle bewältigen kann.

Für Gelegenheitsspieler reicht eine bescheidene Ausstattung völlig aus. Für VR, Ultra-Wide-Monitore oder Ultra-Einstellungen solltest du dir jedoch die bester Gaming-PC Sie können es sich leisten, für eine flüssige, ruckelfreie Leistung zu sorgen.

Kategorie Mindestanforderungen (Grundlegende Leistung) Empfohlene Systemanforderungen (hohe Einstellungen/VR) CPU Intel i5-8400/AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-9800X/AMD Ryzen 7 Pro 2700X GPU NVIDIA GTX 970/AMD RX 590 NVIDIA RTX 2080/AMD Radeon VII RAM 16 GB 32 GB DDR4 Lagerung Einhundertfünfzig Gigabyte 150 GB SSD Kühlung Grundlegender Aufbau einer Kühlanlage Kühlsystem der mittleren bis oberen Preisklasse OS Windows 11 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

Die Investition in einen hochwertigen Gaming-PC ist unerlässlich, wenn du flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und klare Bilddarstellung bei Landungen erzielen möchtest. Selbst wenn du mit den oben aufgeführten empfohlenen Spezifikationen mittlere bis hohe Einstellungen erreichen kannst, gibt es bei Gaming-PCs immer noch Verbesserungspotenzial.

Im Folgenden habe ich die besten Fertig-PCs aufgelistet, mit denen du startklar bist. Angefangen bei Modellen, die die Mindestanforderungen kostengünstig erfüllen, bis hin zu Super-High-End-Rechnern, mit denen du alle Einstellungen auf das Maximum hochdrehen kannst, um ein wirklich fotorealistisches Erlebnis zu genießen.

Eine weitere gute Möglichkeit ist, Stellen Sie Ihren PC zusammen von Grund auf. Du kannst PCPartPicker um Ihren eigenen maßgeschneiderten Flugsimulator zusammenzustellen – ideal, um Preis, Leistung und Personalisierung. So können Sie Ihre Wunschkonfiguration mit Hilfe von Fachleuten individuell anpassen, um sicherzustellen, dass Sie genau den PC erhalten, der Ihren persönlichen Anforderungen entspricht.

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Der Blaze 4 Mini hat es wirklich in sich. Sein Ryzen-7-Prozessor und die RTX-4060-Grafikkarte liefern eine flüssige Leistung bei 1080p und 1440p, selbst bei anspruchsvollen Simulationsspielen wie Microsoft Flight Simulator or DCS.

Schneller 1-TB-SSD-Speicher, 16 GB DDR4-RAM und Windows 11 Home sorgen für flüssigen und stabilen Betrieb. Das Gerät läuft leise, bleibt kühl und passt perfekt auf jeden Schreibtisch. Ideal für Simulationsspieler, die Leistung ohne sperrige Abmessungen oder überhöhte Preise suchen.

Alienware Aurora ACT1250 [Flug-Rig der nächsten Generation]

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Der Aurora ACT1250 ist für passionierte Simulator-Fans konzipiert. Dank der Kombination aus Intel Core Ultra 7 und RTX 5060 Ti sorgt er für konstante Bildraten – selbst bei dichtem Wetter, auf Flughäfen und in Live-Verkehrssimulationen in Microsoft Flight Simulator. Dank DDR5-Speicher und einer 1-TB-SSD sind Ladezeiten so gut wie nicht mehr spürbar.

Das luftgekühlte Gehäuse arbeitet leise, und die durchsichtige Frontblende gibt den Blick auf Dells übersichtliche Innenausstattung frei. Mit einem 500-W-Netzteil mit Platin-Zertifizierung und sieben USB-3.0-Anschlüssen ist Platz für jedes Steuerhorn, jedes Pedal und jeden Touchscreen, den man sich nur vorstellen kann.

Alienware Aurora R16 2025 [Elite Flight Simulator – Aufbau]

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Das ist die Traumausstattung für Sim-Piloten, die keine Kompromisse eingehen wollen. Die Kombination aus Intel Ultra 9 285K und RTX 5080 (16 GB GDDR7) der Aurora R16 meistert Ultra-Einstellungen in Microsoft Flight Simulator und bietet dennoch genügend Leistungsreserven für VR, Streaming oder Multitasking.

Eine riesige 8-TB-SSD und 64 GB DDR5-RAM sorgen für blitzschnelle Abläufe – das Laden von Flughäfen, photogrammetrischen Städten oder Wetterdaten erfolgt in Sekundenschnelle. Die 240-mm-Flüssigkeitskühlung sorgt auch bei langen Sitzungen für einen leisen Betrieb, während das 1000-W-Platinum-Netzteil absolute Stabilität garantiert.

Mit Wi-Fi 7 und anpassbarer RGB-Beleuchtung ist dies ein Herzstück für jedes Gaming-Cockpit, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist.

3. Wählen Sie Ihre primären Flugsteuerungen aus

Kein Flugsimulator-Setup ist komplett ohne zuverlässige Flugsimulator-Steuerungen. Diese Eingabegeräte setzen Ihre Bewegungen aus dem Alltag in einen virtuellen Flug und bietet dabei weitaus mehr Realismus, als Maus und Tastatur jemals bieten könnten.

Je nach Ihrem Flugstil und Ihrem Budget stehen Ihnen verschiedene Arten von Flugsimulator-Steuerungen zur Auswahl. Ganz gleich, ob Sie sich für die allgemeine Luftfahrt, Verkehrsflugzeuge oder Kampfjets interessieren – die richtige Ausrüstung ist entscheidend—Joystick, Joch, DrosselklappeoderRuderpedale—macht den entscheidenden Unterschied.

Jede neue Komponente kann dazu beitragen, dass du noch tiefer in das Erlebnis eintauchst – sowohl was das Spielgefühl als auch das Gameplay angeht. Es gibt vielleicht ein oder zwei Dinge, die du dir zuerst zulegen solltest, um loslegen zu können, wie zum Beispiel einen einfachen Joystick. Aber mit jedem Element, das du hinzufügst, baust du dir nach und nach dein eigenes Cockpit zu Hause auf.

Thrustmaster T-Flight Hotas X [Der beste preisgünstige Stick für Anfänger]

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Der T-Flight Hotas X ist einfach, robust und macht überraschend viel Spaß. Am PC funktioniert er nach dem Plug-and-Play-Prinzip, sodass du innerhalb weniger Minuten fliegen kannst, anstatt dich durch Einstellungsmenüs zu wühlen. Der abnehmbare Gashebel, der einstellbare Widerstand und die breite Handauflage sorgen dafür, dass auch für Anfänger lange Spielsitzungen bequem sind.

Du erhältst 12 programmierbare Tasten, zwei Steuerungssysteme und einen internen Speicher zum Speichern deiner Layouts – praktisch, wenn du zwischen Flugzeugen oder Simulatoren wechselst. Es handelt sich zwar nicht um High-End-Ausrüstung, aber für Gelegenheitspiloten, Flugschüler oder alle, die sich eine Einsteigerausstattung zusammenstellen, ist dies einer der preiswertesten Joysticks auf dem Markt.

Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition [Die besten HOTAS-Steuerungen der Mittelklasse für Flugsimulator-Profis]

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Dieses hochwertige HOTAS-System bildet die echten Airbus-Steuerungen mit leichtgängigen Gashebeln und reaktionsschnellen Steuerknüppeln nach. Es ist eine hervorragende Option im mittleren Preissegment für Nutzer, die eine realistische Zweihandsteuerung sowohl für Verkehrsflugzeuge als auch für Kleinflugzeuge wünschen.

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Als eines der besten kompletten Flugsteuerungssets auf dem Markt bietet die Kombination aus Honeycomb Alpha und Bravo ein professionelles Fluggefühl und individuelle Anpassungsmöglichkeiten, die Ihnen präzise Steuerung ermöglichen. Sie ist ideal für Nutzer, die eine anspruchsvolle Cockpit-Umgebung aufbauen und Wert auf Realismus legen.

Thrustmaster TFRP [Die beste Ruderkonfiguration für Einsteiger in Flugsimulatoren]

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Diese kompakten und preisgünstigen Pedale ermöglichen eine präzise Giersteuerung und sind unverzichtbar für realistisches Rollen und koordinierte Kurvenfahrten – ideal für das Anfängertraining. Dank ihres einstellbaren Widerstands und ihrer breiten Kompatibilität sind sie ein solider Einstieg für Simulatorpiloten.

4. Richte deinen Arbeitsplatz ein

Aufbau desphysische Umgebung Die Wahl des richtigen Simulator-Standorts ist genauso wichtig wie die Auswahl der Software und der Steuerungselemente. Ein gut ausgestatteter Simulator-Standort sorgt für mehr Realitätsnähe, Komfort und langfristige Nutzbarkeit, insbesondere bei längeren Flugzeiten.

Von ergonomischen Stühlen über stabile Halterungen bis hin zu kompletten Rig-Konstruktionen – Ihr Arbeitsplatz sollte Ihrem verfügbaren Platzangebot und Ihren Simulationszielen entsprechen. Ganz gleich, ob Sie nach flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten oder einem vollständigen Cockpit-Erlebnis suchen: Es gibt zahlreiche hochwertige Ideen für Gaming-Setups, die Sie entdecken können.

RESPAWN 900 Racing Style Liegesessel [Der bequemste Sim-Sitz für kleine Budgets]

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Dieser Liegesessel verbindet Gaming-Ergonomie mit sim-freundlichen Funktionen wie einer integrierten Fußstütze und weichen Armlehnen. Er bietet Komfort auch bei langen Spielsitzungen zu einem erschwinglichen Preis und ist damit eine solide Basis für Heim-Cockpits.

Next Level Lenkradständer [Beste klappbare Basis für kompakte Rigs]

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Diese Halterung wurde in erster Linie für den Rennsport entwickelt, lässt sich aber perfekt für Flugsteuerungen anpassen. Sie bietet Stabilität und Einstellmöglichkeiten. Sie verhindert, dass sich Ihre Steuerungen während des Fluges verschieben, und eignet sich gleichermaßen für Steuerknüppel, Gashebel und Joysticks.

Marada Modulares Cockpit [Der beste preisgünstige Rahmen für Flug- und Rennsport]

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Hier trifft man den goldenen Mittelweg zwischen Erschwinglichkeit und intensiver Spielerfahrung. Die Konstruktion aus dickwandigen Stahlrohren mit einer soliden Säulenkonstruktion sorgt für absolute Stabilität bei langen Spielsitzungen oder aggressiven Rennmanövern – kein Verwinden, kein Wackeln, kein billiger Eindruck.

Alles lässt sich einstellen: Sitzwinkel, Pedalhöhe, Schalthebelhalterung, Rahmenlänge. Du kannst deine Position für ein optimales Flugsimulator-Setup einstellen oder innerhalb weniger Minuten auf Rennmodus umschalten. Das Gerät ist mit Geräten von Logitech, Thrustmaster und Honeycomb kompatibel, sodass Kompatibilitätsprobleme ausgeschlossen sind.

Für Bastler mit kleinem Budget, die sich dennoch das Gefühl eines „echten Cockpits“ wünschen, bietet dieser Rahmen weit mehr, als sein Preis vermuten lässt.

5. Verbesserung des akustischen und visuellen Erlebnisses

Sobald du deine Flugsteuerung und den Platz im Cockpit geregelt hast, besteht der nächste Schritt darin, dein audiovisuelles Erlebnis zu verbessern. Deine visuelle und akustische Ausstattung macht einen großen Unterschied, egal ob es sich um ein hochauflösendes VR-Headset, einen Ultrawide-Monitor oder hochwertige Gaming-Lautsprecher handelt. Ein noch ein realistisches Sinneserlebnis kann einen gewöhnlichen Flug in etwas Besonderes verwandeln wirklich filmisch und unvergesslich.

Die Verwendung eines Gaming-Mikrofons ist ebenfalls unverzichtbar für alle, die In-Sim-ATC nutzen oder mit dem Online-Fliegen beginnen möchten. In Kombination mit einem Gaming-Headset wird das immersive Erlebnis noch intensiver, sodass man sich wie ein echter Pilot fühlt.

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Das Meta Quest 3S beweist, dass man kein riesiges, an einen PC angeschlossenes Gerät braucht, um stilvoll zu fliegen oder zu zocken. Mit dem Snapdragon XR2 Gen 2-Chip verdoppelt es die Grafikleistung des Quest 2 und meistert Mixed Reality wie ein Profi.

Verwandle dein Zimmer in Sekundenschnelle in einen virtuellen Hangar oder ein Kino. Die Durchsichtkameras erfassen deine Umgebung, sodass sich digitale Bildschirme und Cockpits nahtlos in den realen Raum einfügen. Das System ist leicht, kabellos und überraschend bequem – auch bei langen Sitzungen.

Exklusiv bei Amazon „Cardboard Hero“-Paket bietet zusätzliche Rüstungs-Skins und glänzende Steine für „Gorilla Tag“ – ein netter Bonus für ein Headset, das ohnehin schon ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

SteelSeries Alias Pro Mic + Logitech G560 RGB-Lautsprecher [Das beste Doppel-Upgrade für Streaming und Sim-Audio]

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Das SteelSeries Alias Pro ist ein hochwertiges Gaming-Mikrofon, das eine klare Sprachaufnahme und integrierte Signalverarbeitung für die Kommunikation im Funkstil bietet. Es ist die perfekte Ergänzung für Flugsimulator-Fans, die online fliegen möchten.

In Kombination mit den G560 RGB-Gaming-Lautsprechern von Logitech genießen Sie räumlichen Klang und reaktive Lichteffekte, die jedes Simulationserlebnis auf ein neues Niveau heben. Eine großartige Ergänzung für jedes Flugsimulator-Setup und dank des präzisen räumlichen Klangs besonders nützlich für alle, die Flugtraining absolvieren.

LIGHTSPEED Zulu 3 Premium ANR-Flugkopfhörer [Erstklassiges Eintauchen in die Welt für passionierte Flugsimulator-Fans]

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Ursprünglich für den realen Flugbetrieb entwickelt, bietet das LIGHTSPEED Zulu 3 unübertroffene Klarheit und Komfort sowie eine aktive Geräuschunterdrückung, um störende Hintergrundgeräusche auszublenden. Es ist ein Muss für jeden Flugschüler, der realistische Simulationserlebnisse benötigt. Für Nutzer, die professionellen Realismus und ein intensives Kommunikationserlebnis suchen, ist es eine unverzichtbare Ergänzung ihres Flugsimulator-Setups.

Erwägen Sie optionale Upgrades für das Eintauchverfahren

Sobald die Grundlagen geschaffen sind, können optionale Erweiterungen Ihr Erlebnis von großartig zu professionell. Diese Extras sind für den Flug zwar nicht notwendig, sorgen aber für mehr Realismus, Funktionalität und pädagogischer Wert die kaum zu übertreffen sind.

Von taktilen Schalttafeln bis hin zu digitalen Karten und Flugbüchern – diese Tools helfen dabei, reale Cockpit-Abläufe zu simulieren. Ganz gleich, ob Sie für den realen Flugbetrieb üben oder einfach nur ein strukturierteres Trainingserlebnis wünschen: Diese Erweiterungen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Logitech G Pro Flight [Unverzichtbares Einstiegsmodell]

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Dieses Plug-and-Play-Schaltpult verfügt über taktile Kippschalter für Fahrwerk, Beleuchtung, Triebwerksstart und vieles mehr. Es eignet sich perfekt, um den Realismus zu steigern und die motorischen Reflexe zu trainieren, insbesondere in stressigen Situationen wie beim Start oder im Sinkflug.

Logitech G USB Pro [Das beste kompakte Display für Heim-Cockpits]

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Dank anpassbarer LCD-Anzeigen, die echte Flugzeuginstrumente nachbilden, können Sie mit diesem Panel wichtige Daten wie Höhe und Fluggeschwindigkeit auf einen Blick überwachen. Es ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die IFR-Navigation zu erlernen oder einfach Ihren Bildschirm übersichtlicher zu gestalten.

ForeFlight (für iOS) oder SkyVector für VFR-Karten [Flugbücher & Karten]

ForeFlight bietet iPad-Nutzern professionelle Funktionen wie Flugplanung, Wetterüberlagerungen und Flugbuchverwaltung. SkyVector ist eine kostenlose Ressource für Desktop-Nutzer mit realistischen VFR-Karten, die sich perfekt füroder durch simulierte Lufträume zu navigieren.

Hiking 2 Set Tischhalterung [Die beste preisgünstige Halterung für Joysticks und Gashebel]

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Diese Halterung wurde für Stabilität und Verstellbarkeit entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Ihren Joystick, Ihren Gashebel und Ihre HOTAS-Systeme sicher zu befestigen. Sie ist mit einer Vielzahl von Steuerungssystemen für Flugsimulatoren kompatibel, darunter auch die in diesem Artikel aufgeführten. Es handelt sich um eine einfache Ergänzung, die jedem Setup einen hohen praktischen Nutzen bietet.

Das endgültige Urteil zum besten Flugsimulator-Setup

Ich habe genug Simulator-Setups und Peripheriegeräte getestet, um zu wissen, was im Cockpit wirklich überzeugt – und was nur schickes Equipment ist, das auf dem Schreibtisch gut aussieht. Wenn du bereit bist, dein Setup zusammenzustellen oder aufzurüsten, hier sind meine Empfehlungen für jeden Simulator-Typ:

Für die meisten Piloten > Microsoft Flight Simulator(2020–2024) + Skytech Blaze 4 Mini – Der Goldstandard in Sachen Realismus und Leistung. MSFS Der Blaze 4 Mini bietet dir flüssige 1440p-Bilder, stabile Betriebstemperaturen und die beste Wiedergabetreue in der Praxis, die es in diesem Bereich gibt.

Für alle, die es lieben, Dinge individuell anzupassen > X-Plane 12 + Honeycomb Alpha-Joch & Bravo-Gashebele – Die erste Wahl für präzise Steuerung und Realismus. X-Plane’s Das Deep-Flight-Modell und die Mod-Szene passen perfekt zur präzisen Hardware von Honeycomb. Es fühlt sich an wie ein echtes Cockpit – denn es verhält sich auch so.

Für Lernende, Studierende und Entwickler > FlightGear + Thrustmaster T-Flight Hotas X – Open Source, unbegrenzt anpassbar und ideal für alle, die die Grundlagen des Fliegens erlernen oder mit kleinem Budget bauen möchten. Man kann jedes System modifizieren, experimentieren und so wirklich verstehen, wie sich Flugzeuge verhalten.

Für Budget Flyers > Aerofly FS 4 + Thrustmaster TFRP Ruderpedale – Leicht, geschmeidig und leicht zu laufen. Aerofly FS 4 bietet dir eine hervorragende Grafik, ohne deinen PC zu überlasten, während die TFRPs eine solide Steuerung zu einem Einstiegspreis bieten.

Für ein umfassendes Eintauchen > Alienware Aurora R16 2025 + Honeycomb Alpha & Bravo + Lightspeed Zulu 3 Headset + Meta Quest 3S – Das Traum-Setup. Leistung, Geräuscharmut und unvergleichliche Klarheit. Mit dem Quest 3S für Mixed-Reality-Flüge und dem Zulu 3-Headset für authentischen Cockpit-Sound – das ist das fesselndste Erlebnis, das man außerhalb eines Hangars erleben kann.

Für Bauunternehmen, die ihren Fuhrpark erweitern > Next Level Lenkradständer + Hikig 2er-Set Tischhalterungen + Logitech G-Flugsteuerungen – Die Basis für ein professionelles Cockpit. Stabile Halterungen, Plug-and-Play-Bedienfelder und flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Hier aufbauen, jederzeit aufrüsten.

Egal, auf welchem Niveau du dich befindest, die Regel ist dieselbe: Kauf dir Ausrüstung, die für mehr Realismus sorgt, statt nur Unordnung zu stiften. Wenn sich jeder Schalter und jeder Regler authentisch anfühlt, hört dein Simulator auf, ein Spiel zu sein, und fühlt sich stattdessen wie ein echter Flug an.

Häufig gestellte Fragen