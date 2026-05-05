Das beste Mini-ITX-Gehäuse: 9 Top-Empfehlungen für einen stilvollen und kompakten PC-Bau

Wenn Sie Ihren nächsten Gaming-PC zusammenstellen, kann die Wahl des besten Mini-ITX-Gehäuses Ihr Spielerlebnis entscheidend verbessern, da es Leistung und Mobilität optimal in Einklang bringt. Das ist etwas, womit herkömmliche ATX-Gehäuse nicht mithalten können, und es ist eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, ganz gleich, ob Sie ein ambitionierter Gamer oder ein Kreativprofi sind.

Mini-ITX-Systeme haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, und sie richten sich nicht mehr ausschließlich an diejenigen, die nur wenig Platz haben, aber keine hohe Leistung benötigen. Heutzutage helfen die besten Mini-ITX-Gehäuse dabei, Platz zu sparen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung machen zu müssen.

In dieser Liste werde ich auf Folgendes eingehen Die besten Mini-ITX-Gehäuse für kompakte PC-Konfigurationen, das verschiedene Kategorien für verschiedene potenzielle Käufer abdeckt.

Unsere Top-Empfehlungen für Mini-ITX-Gehäuse

Ein kompakter PC bedeutet nicht zwangsläufig, dass man bei Leistung oder Design Abstriche machen muss. Bei der Suche nach dem besten Mini-ITX-Gehäuse wird man feststellen, dass moderne Modelle große Fortschritte gemacht haben, und abgesehen von eine riesige Auswahl haben, kannst du die meisten davon nutzen, um einen echten Gaming-PC oder eine Workstation zusammenstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wie immer stechen drei besonders hervor:

Lian Li A4-H2O (2015) – Ganz klar an der Spitze der Liste der besten ITX-Gehäuse: Es verbindet erstklassige Ästhetik mit einem 11-Liter-Aluminiumgehäuse und bietet alles, was man sich wünscht, ohne Kompromisse bei der Wärmeableitung. SilverStone Technology SG13 (2024) – Das beste preisgünstige Mini-ITX-Gehäuse, das sich seit Jahren bewährt hat und beweist, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um ein kompaktes und leistungsfähiges SFF-Gehäuse für seinen Gaming-PC zu bekommen. Fractal Design Era 2 (2024) – Die ideale Wahl für alle, die ein kompaktes Gehäuse für ihren Gaming-PC suchen, das optimierten Luftstrom, interne Flexibilität und hervorragende Kühlleistung in einem eleganten und ansprechenden Design vereint.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs, und es gibt noch mehr, was ich euch gerne vorstellen möchte. Lest weiter, um zu erfahren, welche Tipps ich für euch habe, damit ihr Wählen Sie das beste ITX-Gehäuse für Ihren nächsten PC-Bau.

Das beste Mini-ITX-Gehäuse: 9 Top-Empfehlungen für Ihren nächsten kompakten PC-Bau

Wenn Sie sich für einen kompakten PC entscheiden, müssen Sie sich für ein Gehäuse, das der Rechenleistung gewachsen ist, die du darauf loslassen willstUnd genau hier kommt die heutige Liste ins Spiel. Ich werde euch verschiedene Modelle vorstellen, und ihr könnt dann entscheiden, welches das beste Mini-ITX-Gehäuse für euren PC-Bau ist.

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 326 × 140 × 244 mm / 11 l GPU-Kompatibilität Bis zu 322 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 55 mm Unterstützte Netzteiltypen Spezialeffekte / Spezialeffekte Lite Unterstützung für Laufwerke 1,25 Zoll

Was hochwertige Kompaktgehäuse angeht, so ist das Lian Li A4-H2O ist das beste Mini-ITX-Gehäuse, das man kaufen kann. Es gibt kaum eine bessere Wahl als – elegant, flexibelundbeeindruckend Das sind nur einige Dinge, die ich zu diesem Fall sagen kann.

Wenn man bedenkt, dass es sich um ein Premium-Gehäuse handelt, ist das Lian Li A4-H2O ist aus Aluminium gefertigt und somit leicht und stabil genug für den Bau eines kompakten PCs. Darüber hinaus ist es für die Aufnahme eines 240-mm-AIO-Kühlers ausgelegt und bietet zudem die Möglichkeit, eine GPU mit drei Steckplätzen, sofern sie kürzer als 322 mm istin der Länge.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es zeichnet sich als bestes ITX-Gehäuse aus, da es ein Zusammenspiel aus hochwertiger Optik, elegantem Design und modernster Technik bietet. Es bietet hervorragende Leistung in einem kompakten Gehäuse und ist damit die erste Wahl für PC-Bauer, die ein kompaktes Gehäuse ohne Kompromisse suchen.

Dieses SFF-PC-Gehäuse macht Dinge möglich, die vor einiger Zeit noch fast unmöglich waren. Trotz seiner kompakten Größe bietet es ein flexibles Design, sodass die Hardware-Unterstützung kein Problem darstellt. Dank der abnehmbaren Kühlerhalterung lässt sich ein All-in-One-Kühlsystem ganz einfach installieren. Außerdem ist es problemlos für High-End-Grafikkarten geeignet.

PC-Gehäuse dieser Kategorie galten nicht als die praktischste Wahl für leistungsorientierte Systeme, vor allem wegen der eingeschränkten Luftzirkulation und der Gefahr der Überhitzung. Die A4-H2O lesen soll das Problem beheben, das heißt Die Luftzirkulation wird kein Problem darstellen… und mit den richtigen Einstellungen haben Sie die Temperatur fest im Griff.

Vorteile Nachteile ✅ Hochwertige Verarbeitung ✅ Unterstützung für GPUs in voller Länge ✅ Einfache AIO-Installation ✅ Kompakte Bauweise ✅ Elegantes Design ❌ Die erstklassige Verarbeitungsqualität hat ihren Preis, was jedoch angesichts der Tatsache, dass es sich um eines der besten Produkte handelt, durchaus gerechtfertigt ist

Endgültiges Urteil: PC-Bauer, die das beste Mini-ITX-Gehäuse suchen, werden auf jeden Fall das Lian Li A4-H2O, ein Gerät, das in jeder Hinsicht überzeugt, ohne größere Abstriche zu machen.

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2. SilverStone Technology SG13 [Das beste preisgünstige Mini-ITX-Gehäuse]

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 222 × 181 × 285 mm / 11,5 l GPU-Kompatibilität Bis zu 267 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 61 mm Unterstützte Netzteiltypen ATX Unterstützung für Laufwerke 1 x 3,5 Zoll oder 2 x 2,5 Zoll

The SilverStone Technology SG13 hat sich in der Community der besten Mini-ITX-Gehäuse aus gutem Grund einen legendären Ruf erworben. Als eines der besten ITX-Gehäuse beweist dieses Kraftpaket, dass preisgünstig nicht gleichbedeutend mit Leistungseinbußen ist. Bei nur 11,5 Liter, es ist bemerkenswert platzsparend und dabei dennoch Komponenten in Originalgröße mit denen viele größere Fälle zu kämpfen haben.

Was macht dasSt. George’s 13.Das Besondere daran ist, dassintelligente Raumnutzung. Trotz seiner geringen Stellfläche bietet dieses SFF-Gehäuse Platz für ein vollwertiges ATX-Netzteil und Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 267 mm. Die Frontblende aus Gittergewebe sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation direkt zur GPU, während die perforierten Seitenwände die allgemeine Belüftung unterstützen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The St. George’s 13.steht für die perfekte Balance zwischen Ihnen, KostenundKompatibilität. Es ist kompakt genug für jede Schreibtischkonfiguration und bietet dennoch Platz für ATX-Netzteile in Standardgröße sowie lange Grafikkarten – eine Kombination, die in dieser Preisklasse selten zu finden ist. Das bewährte Design hat weltweit Tausende von PC-Bauern überzeugt.

Der Erstellungsprozess ist dank der abnehmbare Abdeckung and logischer interner Aufbau. Sie werden den Platz für die Kabelführung hinter dem Motherboard-Einschub zu schätzen wissen, der in einem so kompakten Gehäuse für Ordnung sorgt. Der mitgelieferte 120-mm-Lüfter sorgt für eine ausreichende Kühlung, auch wenn viele Bastler auf ein leistungsstärkeres Modell umsteigen.

Als bestes Mini-ITX-Gehäuse für preisgünstige PC-Bausätze ist das St. George’s 13.Es spielt seine Stärken vor allem bei preisgünstigen Gaming-PCs aus, bei denen jeder Euro zählt. Man kann es mit einer High-End-Grafikkarte und einem Full-ATX-Netzteil kombinieren und dabei die Gesamtgrundfläche kleiner halten als bei den meisten herkömmlichen Mid-Tower-Gehäusen. Aufgrund seines benutzerfreundlichen Designs und der hervorragenden Kompatibilität der Komponenten ist es besonders bei Einsteigern im SFF-Bau beliebt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Unterstützt vollwertige ATX-Netzteile mit einer Höhe von bis zu 150 mm ✅ Bietet Platz für lange Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 267 mm ✅ Bewährtes Konzept mit starker Unterstützung durch die Community ✅ Hervorragende Belüftung durch Mesh-Einsätze ✅ Kompakte Stellfläche von 11,5 l ❌ Begrenzte Einbauhöhe für CPU-Kühler (61 mm)

Fazit: The SilverStone Technology SG13 gilt als das beste Mini-ITX-Gehäuse für preisbewusste PC-Bauer, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen wollen. Es ist der Goldstandard für preisgünstiges Gaming im Small-Form-Factor-Bereich.

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3. Fractal Design Era 2 [Das beste Mini-ITX-Gehäuse für Gaming]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 366 × 165 × 314 mm / 19 l GPU-Kompatibilität 326 mm Freiraum für den CPU-Kühler bis zu 55 bis 70 mm Unterstützte Netzteiltypen Spezialeffekte / Spezialeffekte Lite Unterstützung für Laufwerke zwei mal zweieinhalb Zoll

Gaming- und SFF-Gehäuse passen gut zusammen, und das Fractal Design Era 2 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für Gamer, die sowohl Leistung als auch Stil suchen. Es verbindet clevere Technik mit schlichter skandinavischer Ästhetik und sorgt dafür, dass dein PC-System kühl läuft und auf deinem Schreibtisch großartig aussieht.

Das auffälligste Merkmal dieses Falls ist das verstellbarer Rücken, was Ihnen eine gewisse Flexibilität bei der Abstimmung der thermischen Anforderungen von CPU und GPU bietet. Das ist eine praktische Funktion, insbesondere wenn Sie in bestimmten Situationen die eine oder andere Komponente unterstützen müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein innovatives Rahmensystem, das Flexibilität mit elegantem skandinavischem Design verbindet, macht dieses Gehäuse zum besten ITX-Gehäuse für Gaming-PCs. Dank des etwas größeren Innenraums profitieren Sie von deutlich mehr Flexibilität, sodass Gamer keine Kompromisse bei der Auswahl kompakter Komponenten eingehen müssen.

Als Mini-ITX-Gehäuse für Gamer ist das Fractal Design Era 2 wurde entwickelt, um optimierte Luftführung um die Temperaturen der Komponenten im normalen Bereich zu halten. Im unteren Bereich befinden sich Ansaugventilatoren, die Luft an der GPU vorbeileiten, und oben lassen sich problemlos große Kühlkörper montieren.

Im Lieferumfang dieses Gehäuses ist enthalten mit zwei Lüftern vorinstalliert, die für einen ausgewogenen Luftstrom ausgelegt sind, sodass die Komponenten ausreichend gekühlt werden. Dies ermöglicht es Ihnen wiederum, mithilfe der für Ihren PC verwendeten Kühlkomponenten auch unter Dauerbelastung eine konstante Bildwiederholrate aufrechtzuerhalten.

Vorteile Nachteile ✅ Verstellbare Rückenlehne ✅ Atemberaubendes skandinavisches Design ✅ Hervorragende Kabelführung ✅ Vorinstallierte Lüfter ✅ Unterstützung für einen großen Lüfter am unteren Lufteinlass ❌ Der Preis ist in dieser Kategorie nicht gerade der günstigste, aber das Gerät ist auch gar nicht als preisgünstiges Modell gedacht

Endgültiges Urteil: Gamer, die Wert auf Ästhetik, optimierte Luftzirkulation und ein wenig Flexibilität bei der Auswahl der Komponenten legen, werden das Fractal Design Era 2 als das beste Mini-ITX-Gehäuse für ihren PC-Bau.

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4. Thermaltake Tower 250 [Das beste vertikale Mini-ITX-Gehäuse]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 281 × 300 × 506 mm / 42,6 l GPU-Kompatibilität Bis zu 360 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 210 mm Unterstützte Netzteiltypen ATX/SFX Unterstützung für Laufwerke 1 x 3,5 Zoll oder 2 x 2,5 Zoll

Wer auf der Suche nach dem besten Mini-ITX-Gehäuse mit unkonventioneller Form ist, sollte sich das Thermaltake Tower 250. Diesvertikaler Mini-ITX-Tower mit achteckigem Prismen-Design wurde so konzipiert, dass es weniger Platz auf dem Schreibtisch einnimmt, ohne die Komponenten dabei stark einzuschränken.

Was vertikale Gehäuse angeht, ist dies das beste ITX-Gehäuse in dieser Kategorie. Trotz der geringen Stellfläche, die ideal für kleinere Schreibtische ist, hast du dennoch viel Flexibilität bei der Auswahl Ihrer Komponenten. Vollwertige ATX-Netzteile, die neuesten und leistungsstärksten Gaming-Grafikkarten und riesige Kühlkörper sind für dieses Gehäuse kein Problem.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die vertikale Ausrichtung sorgt für eine geringere Stellfläche auf dem Schreibtisch und bewahrt gleichzeitig ein minimalistisches Design, ohne dabei nennenswerte Abstriche bei der Auswahl der Komponenten zu machen. Dank der Unterstützung für lange Grafikkarten, massive Kühlkörper oder hohe Luftkühler bietet sich hier die Möglichkeit, eine leistungsstarke Maschine in einem Gehäuse unterzubringen, das ganz auf Kompaktheit ausgelegt ist.

Ein weiterer großer Vorteil dieses Gehäuses ist, dass es so konzipiert, dass kühle Luft von oben und von den Seiten zugeführt wird. Dieser kaminartige Luftstrom sorgt dafür, dass die Komponenten kühl bleiben, sodass Sie keine Leistungseinbußen aufgrund von thermischer Drosselung bemerken werden.

Als Mini-ITX-Gaming-Gehäuse ist das Thermaltake Tower 250 bietet alle Vorteile ohne nennenswerte Nachteile. Sicher, das Gehäuse ist vielleicht etwas höher, aber Sie können sicher sein, damit passt jede hochwertige Komponente in Kombination mit einem großen All-in-One-Kühler, der für Kühlung sorgt und eine optimale Leistung gewährleistet – egal, ob beim Gaming, beim Encoding oder beim Rendern.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützung für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 360 mm ✅ Hervorragende Kühlleistung ✅ Achteckiges, vertikales Design ✅ Optionaler LCD-Bildschirm-Bausatz erhältlich ✅ Geeignet für ATX-Netzteile mit einer Höhe von bis zu 200 mm ❌ Aufgrund des höheren Gehäuses passt es möglicherweise nicht unter flachere Regale

Endgültiges Urteil: DieThermaltake Tower 250 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für Selbstbauer, die Wert auf eine kompakte Bauweise, volle Flexibilität bei der Komponentenauswahl und eine auffällige Optik auf dem Schreibtisch legen.

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5. SGPC K66 Lite [Das beste Mini-ITX-Gehäuse für LAN-Partys]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 244 × 160 × 215 mm / 8,4 l GPU-Kompatibilität Bis zu 240 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 135 mm Unterstützte Netzteiltypen Spezialeffekte Unterstützung für Laufwerke 2 × 2,5

Entgegen der landläufigen Meinung sind LAN-Partys nach wie vor beliebt, und wenn du auf der Suche nach dem besten Gehäuse für eine LAN-Party bist, dann ist das SGPC K66 Lite sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Lassen Sie sich nicht von der Ein bisschenLass dich nicht vom Namen täuschen, denn das ist ein hervorragendes Mini-ITX-Gehäuse das sich für einen ziemlich leistungsstarken Gaming-PC eignet und an dem man Griffe anbringen kann.

Das beste Gehäuse für LAN-Partys muss den Transport standhalten, und in einer Welt, in der alles online stattfindet, sind LAN-Partys für manche immer noch wichtig – und genau hier kommt dieses Gehäuse ins Spiel. Die Gesamtgröße, das Gewicht und die optionalen Griffe damit es eine tragbare Option ist auch wenn die Party nicht bei dir zu Hause stattfindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beste Gehäuse für LAN-Partys, das extreme Mobilität bietet, ohne allzu große Abstriche bei der Auswahl der Komponenten zu machen. Obwohl es sich um eine tragbare Variante handelt, hast du dennoch viel Spielraum beim Zusammenstellen eines leistungsstarken Systems, während es gleichzeitig kompakt und relativ leicht bleibt – ideal für den Transport.

The SGPC K66 Lite Es geht nicht nur um die Tragbarkeit, denn es besticht auch durch ein recht elegantes Design. Ich würde es nicht mit einigen der eleganteren Modelle auf dieser Liste vergleichen; Es gibt einige minimalistische und industrielle Designs dazu, was mir sehr gefällt.

Da das Gerät in erster Linie auf Mobilität ausgelegt ist, sollte man nicht erwarten, dass es Platz für ein High-End-Gaming-Mainboard und größere Komponenten, die gut dazu passen würden. Dennoch kannst du nutze es, um einen soliden Gaming-PC der mittleren bis oberen Preisklasse zusammenzustellen ohne sich Gedanken über Platz und Wärme machen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr kompakt ✅ Mit Tragegriffen ✅ Stahlkonstruktion in Kombination mit gehärtetem Glas ✅ Effiziente Luftzirkulation ✅ Unterstützung für eine Dual-Slot-Grafikkarte ❌ Aufgrund der engeren Abstände müssen Sie bei der Auswahl der Bauteile besonders sorgfältig vorgehen

Endgültiges Urteil: Fans von LAN-Partys werden das SGPC K66 Lite gilt als das beste Mini-ITX-Gehäuse in puncto Mobilität und bietet eine hervorragende Balance zwischen Größe und Leistungsfähigkeit.

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6. Cooler Master NR200P V3 [Das beste Mini-ITX-Gehäuse für Einsteiger]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 379 × 185 × 292 mm / 18,62 l GPU-Kompatibilität Bis zu 361,5 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 70 mm Unterstützte Netzteiltypen Spezialeffekte/Spezialeffekte-Lite Unterstützung für Laufwerke Bis zu 2 x 2,5 Zoll und bis zu 2 x 3,5 Zoll

Der Einstieg in den PC-Bau muss kein Problem sein, und der Cooler Master NR200P V3 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für Einsteiger. Die neueste Version dieser Serie bietet Unterstützung für die neueste Hardware und ist dabei eine einsteigerfreundliche Option.

Die interne Anordnung dient nicht nur dazu, Anfängern beim Bau ihres ersten Gaming-PCs zu helfen. Sie ist auch äußerst praktisch. Es ist reichlich Platz vorhanden, damit nichts schiefgeht, was auch bedeutet, dass es darauf ausgelegt ist, den Luftstrom zu maximieren und zu verhindern, dass gefährliche Temperaturen die Komponenten beschädigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Werkzeuglos zu montierende Blenden in Kombination mit einem flexiblen Layout, das sich an PC-Einsteiger richtet. Auch wenn es nicht das kleinste Gehäuse auf dieser Liste ist, ist es dennoch kompakt und gleichzeitig flexibel genug, damit Bastler den Platz optimal nutzen und einen leistungsstarken Rechner zusammenstellen können.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass der Einbau werkzeuglos erfolgt; dank der abnehmbaren Seitenwände lassen sich Kühler, Lüfter und Speichermedien zudem mühelos einbauen. Aufgrund seiner Größe, Dieses Mini-ITX-Gehäuse ist für die neueste Hardware geeignet, was bedeutet, dass die beste CPU und die GPU-Kombination muss nicht unbedingt in einem riesigen Tower untergebracht sein.

Da dieCooler Master NR200P V3 Da das Gehäuse die neueste Hardware unterstützt, können Sie sicher sein, dass Sie auch große Kühler oder Grafikkarten problemlos einbauen können. Apropos Grafikkarten, Das Gehäuse ist mit einer stabilen Halterung ausgestattetDas heißt, Sie müssen sich keine Gedanken über Durchhängen oder Nachrüstungen machen.

The Cooler Master NR200P V3 ist ideal für Gaming oder alle möglichen Aktivitäten. Es ist Entwickelt für einen optimalen Luftstrom, um die Komponenten kühl zu halten, was zu stabilen Temperaturen auch unter Dauerbelastung führt, wie sie beispielsweise beim Multitasking während des Streamings oder beim Rendern von Videoinhalten auftreten.

Vorteile Nachteile ✅ Werkzeuglose Konstruktion ✅ Vielseitige Kühlmöglichkeiten ✅ Für PC-Einsteiger gedacht ✅ Unterstützung für Hardware der nächsten Generation ✅ PCIe 5.0-Riser-Kabel und GPU-Halterung im Lieferumfang enthalten ❌ Nicht das kompakteste Gehäuse seiner Klasse

Endgültiges Urteil: DieCooler Master NR200P V3 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für Einsteiger, aber es ist leistungsfähig genug, dass es bei jedem Gaming-PC in Betracht gezogen werden sollte.

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7. SilverStone RVZ03B [Das beste Mini-ITX-Gehäuse im Konsolen-Stil]

Enebameter 8/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 364 × 382 × 105 mm / 14 l GPU-Kompatibilität Bis zu 330 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 83 mm Unterstützte Netzteiltypen im Anhang Unterstützung für Laufwerke 4 x 2,5 Zoll

Bisher habe ich die besten Mini-ITX-Gehäuse für Schreibtische und Arbeitsstationen vorgestellt, aber was ist, wenn Sie etwas suchen, das eine Spielkonsole ersetzen soll? In diesem Fall erhalten Sie das SilverStone RVZ03B. Es ist ein Fallkonzipiert, um eine geringe Stellfläche zu bieten, ähnlich wie bei einer Spielkonsole, bietet aber dennoch fast alles, was man sich bei einem solchen Aufbau wünscht.

Dieses Gehäuse wird oft als das beste Mini-ITX-Gehäuse im Konsolen-Formfaktor gepriesen, was bedeutet, dass es zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus, ohne dabei einige der Nachteile zu haben, vor allem bei hochwertigen Komponenten. Das bedeutet, dass Sie einige der Die besten Grafikkarten für Gaming und ein Standard-ATX-Netzteil in einem Gehäuse, das dafür ausgelegt ist, neben Ihrem Fernseher zu stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Design im Konsolenstil, das dennoch ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Auswahl der Komponenten bietet. Dank der Unterstützung für eine GPU in voller Länge und ein Standard-ATX-Netzteil lässt sich ein leistungsstarker Rechner in einem Gehäuse unterbringen, das nicht viel größer ist als eine Konsole.

Ein weiterer großer Vorteil dieses Gehäuses ist, dass man flexibel, was die Ausrichtung betrifft. Es lässt sich je nach Platzbedarf sowohl horizontal als auch vertikal aufstellen. Ein weiterer Pluspunkt: Dank des integrierten RGB-Lichtstreifens können Sie für Flair und Atmosphäre sorgen, ohne dafür extra investieren zu müssen.

Der Zweikammeraufbau des SilverStone RVZ03B bedeutet, dass die Temperaturen trotz seiner Größe kein Problem darstellen werden. Jede Kammer verfügt über eigene Zu- und Abluftkanäle die für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen, um beide Komponenten zu kühlen und das Wärmeproblem auf ein Minimum zu reduzieren. Dadurch tritt es kaum noch zu thermischen Drosselungen, und Ihre Bildrate bleibt stabil.

Vorteile Nachteile ✅ Platzbedarf wie bei einer Konsole ✅ Integrierte RGB-Beleuchtung ✅ Unterstützung für ATX-Netzteile ✅ Quer- und Hochformat ✅ Mehrere 2,5-Zoll-Einschübe ❌ Begrenzte Auswahl an CPU-Kühlern

Endgültiges Urteil: DieSilverStone RVZ03B ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für Systeme im Konsolenstil und bietet eine kompakte Bauweise ohne große Abstriche.

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8. SGPC K29 [Das beste Ultra-Mini-ITX-Gehäuse]

Gesamtbewertung 7,5/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 226 × 76 × 248 mm / 4,1 l GPU-Kompatibilität / Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 56 mm Unterstützte Netzteiltypen FLEX 1U Unterstützung für Laufwerke 1 × 2,5″

Zu guter Letzt ist die SGPC K29 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für alle, die möglichst wenig Platz benötigen. Das ist genau die Art von Gehäuse, die erweitert die Grenzen des Möglichen und wie viel Rechenleistung man in ein Gehäuse packen kann, das problemlos in einen Rucksack passt.

Als bestes Mini-PC-Gehäuse für ultrakompakte Systeme ist das SGPC K29 ist nicht darauf ausgelegt, ein möglichst flexibles PC-Bauerlebnis zu bieten. Stattdessen ist es so kompakt wie möglich gestaltet, während Sie dennoch einen ausreichend leistungsstarken Rechner zusammenstellen können. Möglicherweise passt das Die besten CPUs für Gaming, aber die meisten Modelle der mittleren Preisklasse passen problemlos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die extreme Mobilität und Kompaktheit werden ohne nennenswerte Abstriche bei der Verarbeitungsqualität erreicht. Aufgrund der geringen Größe lässt sich zwar nicht die leistungsstärkste Gaming-Maschine der Welt bauen, aber das Gerät hat dennoch einiges zu bieten – und genau das macht es zu einer hervorragenden Wahl für Projekte, bei denen jeder Millimeter zählt.

Angesichts der Größe, Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie keine dedizierte GPU einbauen, was bedeutet, dass Sie auf die integrierte Grafik zurückgreifen müssen. Wenn Sie jedoch unbedingt eine GPU benötigen, können Sie sich für eines der vielen externen Modelle entscheiden. Realistisch betrachtet ist dies in Bezug auf die Leistung ein Grenzfall, aber genau dafür ist das Gerät auch nicht gedacht.

The SGPC K29ist ein Fallausgelegt auf maximale Mobilität und minimalen Platzbedarf, was auch bedeutet, dass man keine Spitzenleistung erwarten sollte. Da keine GPU-Unterstützung vorhanden ist, ist man auf die integrierte Grafik beschränkt, und der begrenzte Platz schränkt die Auswahl an Komponenten ein. Dennoch bietet es als bestes Mini-PC-Gehäuse für extreme Mobilität eine solide Leistung für leichte Spiele oder Aufgaben mit mittleren Anforderungen.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst kompakt ✅ Robustes Stahlchassis ✅ Belüftete Seitenteile ✅ Unterstützung für ITX- und bestimmte mATX-Boards ✅ Ideal für leise Büro- oder kompakte Streaming-Systeme ❌ Aufgrund des kompakten Designs wird keine GPU unterstützt

Endgültiges Urteil: Die SGPC K29 ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für extrem platzsparende Systeme, ideal für Zweitrechner oder Aufbauten, bei denen jeder Millimeter zählt.

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9. Streacom DA6 XL [Bestes Mini-ITX-Gehäuse im Open-Frame-Design]

Enebameter 7/10

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Technische Daten Details Abmessungen/Volumen des Gehäuses 215 × 215 × 466 mm / 21 l GPU-Kompatibilität Bis zu 358 mm Freiraum für den CPU-Kühler Bis zu 105 mm Unterstützte Netzteiltypen SFX/SFX-L/ATX Unterstützung für Laufwerke Flexibel

The Streacom DA6 XL ist das beste ITX-Gehäuse für Open-Frame-Konfigurationen. Das vertikale Gehäuse in Verbindung mit dem Innenaufbau bedeutet Es gibt fast keine Strömungshindernisse, ein entscheidendes Merkmal für Hochleistungskomponenten.

Aufgrund der Bauweise dieses Gehäuses können Sie sicher sein, dass Wärmeentwicklung wird fast vollständig vermieden. Dieser Konstruktionsansatz bedeutet auch, dass Sie jedes der Die besten CPU-Kühler oder Flüssigkeitskühlsysteme, was bedeutet, dass Sie auch individuelle Kühlkreisläufe einrichten können – etwas, das in herkömmlichen geschlossenen Gehäusen nicht einfach zu bewerkstelligen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Open-Frame-Design richtet sich an alle, die ihre Eigenbauten präsentieren und von einer uneingeschränkten Luftzirkulation profitieren möchten. Die Rohrkonstruktion bietet einen unvergleichlichen Zugang zu den Komponenten, sodass sich Bastler keine Gedanken über die Anordnung machen müssen und dennoch mit der Platzierung der Komponenten experimentieren können.

Abgesehen von den praktischen Aspekten dieses Gehäuses spielt auch die Ästhetik eine Rolle. Bei dem offenen Design geht es nicht nur darum, den Luftstrom ungehindert zu halten und die Temperaturen unter Kontrolle zu halten. Es geht auch darum, für die Präsentation deines Projekts, vor allem, wenn du dich für individuelle Loops oder unkonventionelle Komponentenanordnungen entschieden hast.

The Streacom DA6 XL ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das nicht nur gut aussieht, sondern auch mehr als nur eine Augenweide ist. Bei High-End-Komponenten besteht immer die Gefahr von Überhitzung – ein Problem, das dieses Gehäuse helfen kann zu vermeiden. Das Ergebnis wird stabile Temperaturen und keine Einbrüche bei der Bildrate, selbst wenn man sich von seinem Lieblings-AAA-Titel mitreißen lässt.

Vorteile Nachteile ✅ Offene Bauweise ✅ Modulares Befestigungssystem ✅ Unterstützung für lange GPUs mit drei Steckplätzen ✅ Hochwertige Verarbeitung und Materialien ✅ Geringer Platzbedarf auf dem Schreibtisch ❌ Da keine Verkleidungen vorhanden sind, können Staub und Lärm ab einem bestimmten Punkt zu einem Problem werden

Endgültiges Urteil: DieStreacom DA6 XL ist das beste Mini-ITX-Gehäuse für alle, die maximalen Luftstrom, hochwertige Materialien und ein offenes Design suchen, um ihren PC-Aufbau zur Geltung zu bringen.

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So wählen Sie das beste Mini-ITX-Gehäuse aus

Ein Mini-ITX-Gehäuse ist ein kompaktes PC-Gehäuse, das für die Aufnahme von Motherboards mit den Maßen 170 × 170 mm ausgelegt ist – dem kleinsten Standard-Formfaktor für Motherboards in Desktop-Computern. Diese Gehäuse haben in der Regel ein Volumen von 4 bis 25 Litern und bieten damit eine erhebliche Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen ATX-Tower-Gehäusen. Die besten Mini-PC-Gehäuse unterstützen dennoch leistungsfähige Hardware für Gaming, die Erstellung von Inhalten und alltägliche Computeraufgaben.

Das beste Mini-ITX-Gehäuse für Ihre Bedürfnisse zu finden, bedeutet, einen Mittelweg zu finden Ihnen, KühlungundKomponentenkompatibilität.

Bestimmen Sie Ihren primären Anwendungsfall

Bevor du dich nach dem besten Mini-ITX-Gehäuse umsiehst, solltest du dir überlegen, welche Anforderungen dein System erfüllen soll. Verschiedene Gehäusetypen eignen sich für unterschiedliche Anwendungsfälle.

A. Alltäglicher Desktop / Ausgewogene Leistung

Du suchst einen Allzweck-PC, der einfach zusammenzubauen ist und gut gekühlt wird.

Die beste Wahl:Traditionelles Mini-ITX-Gehäuse im Kastenstilwie dasSilverStone Technology SG13. Dies wird oft als das Das beste Mini-ITX-Gehäuse Stil für allgemeine Builds.

B. Wohnzimmer / Medienzentrum

Du möchtest einen PC, der im Regal gut aussieht und zu deiner Unterhaltungstechnik passt.

Die beste Wahl:Mini-ITX-Gehäuse im Konsolen-Stilwie dasSilverStone RVZ03B.

C. Stilvoller Desktop-PC / Vorzeigemodell

Auf ansprechendes Design und eine auffällige Optik kommt es an.

Die beste Wahl:Vertikales Mini-ITX-Gehäusewie dasThermaltake Tower 250.

D. Hochleistungs-Kühlung / Enthusiasten-System

Sie legen Wert auf eine optimale Luftzirkulation und einen einfachen Zugang zur Hardware.

Die beste Wahl:Mini-ITX-Gehäuse mit offenem Rahmenwie dasStreacom DA6 XL.

E. LAN-Partys / Häufige Transporte

Sie sind oft mit Ihrem PC unterwegs und legen Wert auf Robustheit und Mobilität.

Die beste Wahl:Tragbares / LAN-fähiges Mini-ITX-Gehäusewie dasSGPC K66 Lite.

F. Extrem klein und kompakt

Möglichst geringer Platzbedarf, auch wenn dies eine sorgfältigere Auswahl der Bauteile erfordert.

Die beste Wahl:Ultrakompaktes / SFF-Mini-ITX-Gehäusewie dasSGPC K29.

Berücksichtigen Sie die Kühlung und die Luftzirkulation

Das Wärmemanagement spielt bei der Auswahl des besten Mini-ITX-Gehäuses für Ihren PC-Bau eine entscheidende Rolle. Die besten Mini-ITX-Gehäuse verfügen über Gitterblenden, mehrere Lüfterhalterungen oder Unterstützung für Kühlkörper, falls Sie Hochleistungskomponenten einsetzen möchten. Vertikale Gehäuse profitieren von der natürlichen Konvektion (dem Kamineffekt), während offene Konstruktionen einen ungehinderten Luftstrom ermöglichen. Zweikammer-Konstruktionen trennen Wärmequellen voneinander und sorgen so für eine bessere Wärmeableitung.

Verarbeitungsqualität und Material prüfen

Die besten Mini-ITX-Gehäuse werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die sich auf Haltbarkeit, Gewicht und Optik auswirken. Die besten Mini-ITX-Gehäuse, wie das Lian Li A4-H2O, sind leicht und hochwertig, aber auch teurer. Eine Stahlkonstruktion bietet Stabilität zu einem günstigeren Preis. Einsätze aus gehärtetem Glas sorgen für eine ansprechende Optik, erhöhen jedoch das Gewicht. Bedenken Sie, wie sich die Materialwahl auf die Transportfähigkeit auswirkt, wenn Sie Ihren PC häufig transportieren möchten.

Denken Sie über Erweiterungs- und Aufrüstungsmöglichkeiten nach

Mini-ITX-Gehäuse unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer Aufnahmekapazitäten. Achten Sie auf den verfügbaren Platz für die Grafikkarte, die maximalen Abmessungen des CPU-Kühlers und die Kompatibilität des Netzteils (SFX vs. ATX). Einige Gehäuse unterstützen 240-mm- oder 280-mm-Kühler für die Flüssigkeitskühlung, während andere nur flache Luftkühler zulassen. Auch die Speicheroptionen unterscheiden sich: Einige Gehäuse bieten mehrere Laufwerksschächte, andere unterstützen nur ein einziges 2,5-Zoll-Laufwerk.

Ästhetische Merkmale beurteilen

Dein Gehäuse steht auf deinem Schreibtisch oder in deinem Wohnzimmer, daher ist das Aussehen wichtig. Überlege dir, ob du minimalistisches skandinavisches Design, industrielle Ästhetik oder RGB-beleuchtete Modelle bevorzugst. Einscheiben aus gehärtetem Glas geben den Blick auf die inneren Komponenten frei, während geschlossene Seitenwände für ein klareres Erscheinungsbild sorgen. Vertikale Gehäuse und Open-Frame-Designs setzen Akzente, während Gehäuse im Konsolenstil sich nahtlos in dein Entertainment-Center einfügen.

Kompatibilität

Bevor du dich für das beste Mini-ITX-Gehäuse für deinen PC-Bau entscheidest, solltest du immer überprüfen, ob die von dir ausgewählten Komponenten hineinpassen.

Länge der GPU (und Dicke bei Karten mit mehreren Steckplätzen)

Höhe des CPU-Kühlers

Formfaktor und Länge des Netzteils

Unterstützung bei der Auswahl der Heizkörpergröße

Platzierung der Abstandshalter auf dem Motherboard

Die besten Mini-ITX-Gehäuse werden mit Kompatibilitätslisten der Hersteller geliefert, und in Community-Foren werden häufig erfolgreiche Konfigurationen für beliebte Gehäuse ausgetauscht.

Budgetaspekte

Die Auswahl an den besten Mini-ITX-Gehäusen reicht von preisgünstigen Modellen unter 50 Dollar bis hin zu Premium-Modellen über 200 Dollar. Die besten Mini-ITX-Gehäuse in der höheren Preisklasse zeichnen sich in der Regel durch hochwertigere Materialien, eine bessere Verarbeitungsqualität und flexiblere Einbauoptionen aus. Preisgünstige Gehäuse wie das Thermaltake Core V1 and SilverStone SG13 Beweisen Sie, dass auch preisgünstige Optionen eine hervorragende Leistung bieten können. Berücksichtigen Sie dabei, ob Sie zusätzliches Zubehör wie SFX-Netzteile oder Spezialkabel benötigen, was die Gesamtkosten für den Zusammenbau erhöhen kann.

Mein Fazit

Das beste Mini-ITX-Gehäuse zu finden und darin einen PC zusammenzustellen, ist gar nicht mehr so schwierig, wie es früher einmal klang. Heutzutage sind Komponenten kompakt und dennoch leistungsstark. Gleichzeitig sind Mini-ITX-Gehäuse flexibler geworden, sodass für jeden PC-Bauer die passende Option dabei ist.

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Mini-ITX-Gehäuse in den einzelnen Kategorien:

Für Premium-Nutzer: Lian Li A4-H2O – Wer das Beste ohne Kompromisse sucht, wird feststellen, dass dieses Gehäuse die perfekte Wahl ist: Es besticht durch sein ikonisches Design, seine kompakte Bauweise und seine erstklassige Verarbeitungsqualität.

Lian Li A4-H2O – Wer das Beste ohne Kompromisse sucht, wird feststellen, dass dieses Gehäuse die perfekte Wahl ist: Es besticht durch sein ikonisches Design, seine kompakte Bauweise und seine erstklassige Verarbeitungsqualität. Für Erstbauer: Cooler Master NR200P V3 – eine einsteigerfreundliche Lösung, die sich ohne Werkzeug montieren lässt und gleichzeitig reichlich Platz sowie Kompatibilität mit der neuesten Hardware bietet.

Cooler Master NR200P V3 – eine einsteigerfreundliche Lösung, die sich ohne Werkzeug montieren lässt und gleichzeitig reichlich Platz sowie Kompatibilität mit der neuesten Hardware bietet. Für die Mobilität: SGPC K66 Lite – ein Mini-ITX-Gehäuse, das speziell für diejenigen entwickelt wurde, die Wert auf Mobilität legen. Es bietet ausreichend Platz für Ihren PC-Aufbau und verfügt über optionale Tragegriffe für den Transport.

SGPC K66 Lite – ein Mini-ITX-Gehäuse, das speziell für diejenigen entwickelt wurde, die Wert auf Mobilität legen. Es bietet ausreichend Platz für Ihren PC-Aufbau und verfügt über optionale Tragegriffe für den Transport. Aus ästhetischen Gründen: Fractal Design Era 2 – ein Gehäuse für alle, denen das Design wichtig ist, ohne dabei große Abstriche bei der Auswahl der Komponenten machen zu müssen, die darin Platz finden.

Fractal Design Era 2 – ein Gehäuse für alle, denen das Design wichtig ist, ohne dabei große Abstriche bei der Auswahl der Komponenten machen zu müssen, die darin Platz finden. Für preisbewusste Bauherren: Thermaltake Core V1 – ein preisgünstiges Mini-ITX-Gehäuse, das vieles richtig macht und es dir ermöglicht, auch mit begrenztem Budget einen PC zusammenzustellen.

Der beste Formfaktor für Mini-PC-Gehäuse beweist, dass man für echte Leistung keinen riesigen Tower braucht. Ganz gleich, ob Sie Wert auf Mobilität oder Stil legen oder einfach nur Platz auf dem Schreibtisch sparen möchten – diese Gehäuse bieten Leistung in voller Größe in kompakten Designs, die sich perfekt für jeden modernen PC-Aufbau eignen.

Häufig gestellte Fragen