So rufen Sie das BIOS auf: Ein umfassender Leitfaden für Gamer und PC-Nutzer

Zu wissen, wie man das BIOS aufruft, gehört zu den Grundkenntnissen, die jeder Gamer und PC-Enthusiast haben sollte. Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die Low-Level-Firmware, die vor dem Start des Betriebssystems ausgeführt wird. Es überprüft die Hardware, stellt die Kommunikation zwischen den Komponenten her und übergibt die Kontrolle an Windows oder ein anderes Betriebssystem. Ohne das BIOS wüsste dein Rechner nicht einmal, wo er anfangen soll.

Wenn man weiß, wie man das BIOS aufruft, kann man Dinge wie die Startreihenfolge, Übertaktung, Energieverwaltung und Sicherheitseinstellungen steuern. Für Gamer ist dies oft der Ort, an dem sie Funktionen wie XMP-Profile für den Arbeitsspeicher aktivieren oder die Lüftergeschwindigkeiten für eine bessere Kühlung anpassen. Auch wenn das Ganze zunächst einschüchternd wirken mag, wenn man es noch nie zuvor gemacht hat, ist der Vorgang an sich ganz einfach, sobald man die richtigen Schritte kennt.

Was ist das BIOS und warum ist es wichtig?

Das BIOS ist im Wesentlichen die Schnittstelle zwischen der Hardware und der Software Ihres Computers. Es ist auf einem Chip auf Ihrer Hauptplatine gespeichert und initialisiert alle Komponenten, sobald Sie den Netzschalter betätigen. Im Laufe der Jahre hat sich das BIOS zum UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) weiterentwickelt, das moderner wirkt und mehr Funktionen unterstützt, doch die meisten Menschen bezeichnen es nach wie vor als BIOS.

Für normale Nutzer ist es vielleicht nie nötig, das BIOS zu öffnen. Für Gamer, Selbstbauer und alle, die an ihren Systemeinstellungen herumtüfteln, ist es jedoch ein unverzichtbares Werkzeug. Wenn dein PC nicht hochfährt, deine neue SSD nicht erkannt wird oder du ein neues Betriebssystem installierst, ist das BIOS der erste Ort, an den du dich wenden solltest. Ich habe persönlich Situationen erlebt, in denen mein neues Spitzen-GPU für Gaming wurde erst angezeigt, nachdem ich die Einstellungen hier noch einmal überprüft hatte.

Gängige Tasten für den Zugriff auf das BIOS

Am häufigsten gelangt man ins BIOS, indem man beim Hochfahren eine bestimmte Taste drückt. Dazu gehören beispielsweise die Tasten F2, F10, F12, Esc oder Entf. Welche Taste Sie drücken müssen, hängt vom Hersteller Ihres Geräts ab. Zum Beispiel:

ASUS und MSI Bei Motherboards wird häufig die Entf-Taste verwendet.

Bei Motherboards wird häufig die Entf-Taste verwendet. Laptops von Dell und Lenovo verwenden üblicherweise F2.

HP-Laptops Verwenden Sie normalerweise die Esc-Taste oder F10.

verwenden üblicherweise F2. Verwenden Sie normalerweise die Esc-Taste oder F10. Acer-Laptops verlassen sich oft auf F2.

Wenn du dein Gerät einschaltest, erscheint in der Regel kurz ein Startbildschirm mit Anweisungen wie „Drücke F2, um das Setup aufzurufen“. Das Schwierige daran ist das richtige Timing. Bei Systemen mit aktiviertem Schnellstart blinkt der Startbildschirm so schnell vorbei, dass man kaum eine Sekunde Zeit hat, die Taste zu drücken. Ich habe schon oft erlebt, dass ich das Gerät drei- oder viermal neu starten musste, bevor ich das richtige Timing gefunden habe.

So rufen Sie das BIOS auf Windows-PCs auf

Wenn Sie Windows 10 oder 11 verwenden, müssen Sie sich nicht darauf verlassen, beim Hochfahren die richtige Taste zu drücken. Microsoft hat eine Möglichkeit geschaffen, über die Systemeinstellungen direkt ins BIOS zu starten. So geht’s:

ÖffnenEinstellungen. Weiter zuUpdates & Sicherheit (Windows 10) oder System > Wiederherstellung (Windows 11). UnterErweiterte Startoptionen, klicken Sie aufJetzt neu starten. Wenn sich Ihr PC neu startet, wählen Sie Fehlerbehebung > Erweiterte Optionen > UEFI-Firmware-Einstellungen. Hit Neustart, und Ihr PC startet direkt im BIOS.

Diese Methode ist besonders praktisch, wenn Sie ein moderner Gaming-Laptop oder einen Desktop-PC mit ultraschnellen Startzeiten, bei denen der Begrüßungsbildschirm übersprungen wird. So gelangen Sie garantiert ins System, ganz gleich, wie schnell Ihre Hardware ist.

So rufen Sie das BIOS auf Laptops auf

Bei Laptops kann es etwas kniffliger sein, da die Hersteller gerne ihre eigenen Tastenkombinationen verwenden. Hier sind die gängigen Tasten für einige der wichtigsten Marken:

HP – Esc oder F10

– Esc oder F10 Lenovo – F1 oder F2

– F1 oder F2 Dell – F2

– F2 Acer – F2

– F2 ASUS – F2 oder Entf

– F2 oder Entf Samsung – F2

– F2 Toshiba– F2 oder F12

Bei einigenHigh-End-Gaming-Laptops von Lenovo, es gibt sogar einen winzigen Knopf neben dem Netzanschluss, der „Novo“-Knopf. Drückt man ihn, während der Laptop ausgeschaltet ist, erscheint ein Startmenü mit der BIOS-Option. Ich musste einmal einem Freund dabei helfen, das herauszufinden, weil er nicht bemerkt hatte, dass das winzige Loch neben dem Ladeanschluss eigentlich ein Knopf war.

Wenn du dir nicht sicher bist, welche Taste bei deinem Laptop funktioniert, schau im Handbuch oder auf der Support-Seite deiner Marke nach. Das erspart dir viel Ausprobieren.

Einstellungen nach dem Aufrufen des BIOS anpassen

Sobald du dich im BIOS befindest, siehst du eine menügesteuerte Benutzeroberfläche. UEFI-Versionen bieten sogar Mausunterstützung und ein moderneres Erscheinungsbild. Hier sind die Einstellungen, die Gamer am häufigsten anpassen:

Startreihenfolge: Wählen Sie aus, welches Laufwerk Ihr System zuerst laden soll. Dies ist nützlich, wenn Sie ein neues Betriebssystem von einem USB-Stick installieren.

Wählen Sie aus, welches Laufwerk Ihr System zuerst laden soll. Dies ist nützlich, wenn Sie ein neues Betriebssystem von einem USB-Stick installieren. XMP-Profile: Aktivieren Sie höhere RAM-Geschwindigkeiten, die über die Standardeinstellungen hinausgehen.

Aktivieren Sie höhere RAM-Geschwindigkeiten, die über die Standardeinstellungen hinausgehen. Lüftersteuerung: Passen Sie die Kühlleistung an, um die Temperaturen beim Zocken niedrig zu halten.

Passen Sie die Kühlleistung an, um die Temperaturen beim Zocken niedrig zu halten. Übertaktungsoptionen: Optimieren Sie die CPU- und GPU-Leistung (sofern unterstützt).

Optimieren Sie die CPU- und GPU-Leistung (sofern unterstützt). Secure Boot: System-Sicherheitsfunktionen verwalten.

Diese Menüs unterscheiden sich je nach Hersteller, sind aber im Allgemeinen übersichtlich gestaltet. Ich empfehle normalerweise, jeweils nur eine Einstellung zu ändern. So weiß man genau, was das Problem verursacht hat, falls etwas schiefgeht.

Fehlerbehebung bei Problemen mit dem BIOS-Zugriff

Manchmal kommt man einfach nicht ins BIOS, egal was man versucht. Zu den häufigsten Gründen gehören:

Schnellstart aktiviert: Dadurch wird das Fenster zur Tastenbelegung übersprungen. Verwenden Sie stattdessen die Windows-Einstellungen.

Dadurch wird das Fenster zur Tastenbelegung übersprungen. Verwenden Sie stattdessen die Windows-Einstellungen. Drahtlose Tastaturen: Auf älteren Systemen werden USB-Tastaturen möglicherweise nicht früh genug im Startvorgang erkannt. Versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Tastatur.

Auf älteren Systemen werden USB-Tastaturen möglicherweise nicht früh genug im Startvorgang erkannt. Versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Tastatur. Falsche Taste gedrückt: Lesen Sie die Anleitung des Herstellers noch einmal sorgfältig durch.

Lesen Sie die Anleitung des Herstellers noch einmal sorgfältig durch. Beschädigtes BIOS: Das kommt zwar selten vor, aber wenn Ihr System instabil ist, müssen Sie möglicherweise das BIOS zurücksetzen oder aktualisieren.

Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den CMOS zurücksetzen (indem du den Reset-Knopf auf deinem Motherboard drückst oder die Batterie für ein paar Minuten entfernst). Ich musste das einmal tun, als mich eine fehlgeschlagene Übertaktung ausgesperrt hatte. Es ist nicht so beängstigend, wie es klingt, aber geh dabei vorsichtig vor.

Warum der Zugriff auf das BIOS für Gamer wichtig ist

Für Gamer ist das BIOS nicht nur irgendein verstecktes Menü. Es ist die Systemsteuerung, mit der du das volle Potenzial deines Systems ausschöpfen kannst. Durch die richtige Temperaturregelung kannst du die Ladezeiten verkürzen, die Stabilität verbessern und sogar die Lebensdauer der Hardware verlängern.

Als ich meinen ersten PC zusammenbaute, steigerte die Aktivierung von XMP im BIOS die Geschwindigkeit meines Arbeitsspeichers sofort, was beim Laden umfangreicher Spiele einen spürbaren Unterschied machte. Allein diese eine Einstellung hat mir gezeigt, warum es wichtig ist, zu wissen, wie man auf das BIOS zugreift.

Mit den richtigen Spielen das nächste Level erreichen

Die Beherrschung des BIOS ist nur ein Schritt, um sicherzustellen, dass dein Gaming-PC optimal läuft. Sobald dein System optimiert ist, besteht der nächste Schritt darin, es mit Spielen auf die Probe zu stellen, die deine Hardware wirklich ausreizen. Schau dir unsere Sammlung an Tolle PC-Spiele bei Eneba und hol dir einen neuen Titel, um zu sehen, was dein Rechner wirklich kann.

Häufig gestellte Fragen

Wie rufe ich das BIOS unter Windows 11 auf?

Um unter Windows 11 das BIOS aufzurufen, gehen Sie zu „Einstellungen“, dann zu „System“ > „Wiederherstellung“ und starten Sie den Computer im erweiterten Startmodus neu. Wählen Sie dort „Problembehandlung“ > „Erweiterte Optionen“ > „UEFI-Firmware-Einstellungen“, um das BIOS zu öffnen.

Welche Taste muss ich drücken, um das BIOS aufzurufen?

Die Taste, die Sie drücken müssen, um das BIOS aufzurufen, ist in der Regel F2, F10, F12, Esc oder Entf. Welche Taste genau das ist, hängt vom Hersteller Ihres PCs oder Laptops ab.

Kann ich das BIOS aufrufen, ohne den Computer neu zu starten?

Nein, du kannst das BIOS nicht aufrufen, ohne den Computer neu zu starten. Das BIOS wird vor dem Laden des Betriebssystems ausgeführt, daher ist ein Neustart erforderlich, um darauf zuzugreifen.

Wie setze ich das BIOS auf die Werkseinstellungen zurück?

Um das BIOS auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, rufen Sie das BIOS auf und suchen Sie nach der Option „Load Setup Defaults“ oder „Restore Defaults“. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Warum kann ich auf meinem PC nicht auf das BIOS zugreifen?

Der Grund, warum Sie auf Ihrem PC nicht auf das BIOS zugreifen können, liegt meist darin, dass der Schnellstart aktiviert ist oder die falsche Taste gedrückt wird. Versuchen Sie es über die Windows-Einstellungen oder drücken Sie während des Startvorgangs wiederholt die richtige Taste.