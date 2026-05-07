So übertakten Sie den Arbeitsspeicher im BIOS: Optimieren des Arbeitsspeichers für eine bessere Leistung

Das Übertakten des Arbeitsspeichers im BIOS ist eine hervorragende Möglichkeit, flüssigeres Gameplay und kürzere Ladezeiten zu genießen, ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Indem du die Geschwindigkeit deines Arbeitsspeichers erhöhst und die Timings verkürzt, kannst du zusätzliche Bandbreite freisetzen und wertvolle Millisekunden bei der Datenübertragung einsparen.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal ein extremes Speicherprofil auf meinem eigenen PC aktiviert habe und zusehen konnte, wie die Bildraten in die Höhe schossen Borderlands 3. Es fühlte sich an, als hätte ich verborgene Kräfte entdeckt, die nur darauf warteten, freigesetzt zu werden.

In diesem Leitfaden erkläre ich, was Speicherübertaktung ist, wie Sie Ihr System darauf vorbereiten und welche sicheren Schritte Sie befolgen müssen, um mehr Leistung zu erzielen, ohne die Stabilität zu gefährden. Außerdem gehe ich auf die manuelle Optimierung und Stabilitätstests ein und gehe der Frage nach, ob sich eine moderate Übertaktung lohnt.

So übertaktet man den Arbeitsspeicher im BIOS – Was das bedeutet und warum es wichtig ist

Wenn man vom Übertakten spricht, denkt man meist anZentraleinheitenor Grafikkarten. Das Übertakten des Arbeitsspeichers Ihres Systems funktioniert ähnlich: Sie ändern die DRAM-Einstellungen, sodass die Module schneller laufen als in den werkseitigen Spezifikationen des Herstellers vorgesehen.

Zwei Kennzahlen bestimmen die Speicherleistung: Häufigkeit(gemessen inMegahertz) undLatenz(oft durch vier Zeitwerte beschrieben, wie zum Beispiel 16–18–18–38). Eine höhere Taktfrequenz sorgt dafür, dass Daten schneller zwischen CPU und RAM übertragen werden, während eine geringere Latenz die Anzahl der Takte verringert, die der Speichercontroller abwartet, bevor er einen Vorgang abschließt. Wenn man beide Parameter optimiert, reagieren Spiele und ressourcenintensive Anwendungen spürbar schneller.

Der Haken daran ist, dass nicht jeder Bausatz über denselben Spielraum verfügt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können manche Module hohe Frequenzen mit geringem Aufwand erreichen, während andere schneller an ihre Grenzen stoßen – eine Art „Hardware-Lotterie“, die auch CPUs und GPUs betrifft. Der Betrieb des Arbeitsspeichers über der Standardgeschwindigkeit hinaus kann zudem eine Erhöhung der DRAM-Spannung erfordern, was zu erhöhter Wärmeentwicklung und elektrischer Belastung führt. Deshalb gehe ich bei der Übertaktung schrittweise vor und behalte Temperaturen und Stabilität im Auge. Wenn Sie neugierig sind und tiefer in die Materie einsteigen möchten, finden Sie in unserem Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Übertakten von RAM erläutert die wissenschaftlichen Hintergründe von Optimierungen der Speichergeschwindigkeit und des Timings genauer.

Vorbereitung Ihres Systems vor dem Übertakten des Arbeitsspeichers

Erfolgreiches Übertakten beginnt schon lange bevor man den BIOS-Schieberegler berührt. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihre Hardware Speicheroptimierung unterstützt. Schauen Sie im Handbuch Ihres Motherboards oder auf der Produktseite nach, um sicherzustellen, dass es diese Funktion bietet XMP (Intel) oder EXPO/DOCP (AMD) Profile und Optionen zur manuellen Übertaktung.

Platinen mit leistungsstarker Spannungsregelung, wie die ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero, kannDouble Data Rate 5bisherige Module8000 MHz. Auch Ihre CPU spielt eine Rolle, da der Speichercontroller auf dem Prozessor integriert ist. Neuere Intel and AMD Chips unterstützen oft höhere Speicherfrequenzen; sehen Sie daher im Datenblatt Ihrer CPU nach, um deren Grenzen zu erfahren.

Kühlung und Stromversorgung sind gleichermaßen wichtig. Übertaktete RAM-Module erzeugen zusätzliche Wärme, und die höhere Spannung, die du anlegst, belastet sowohl die Module als auch den Speichercontroller. Achte darauf, dass dein Gehäuse über eine gute Luftzirkulation verfügt und dass dein CPU-Kühler nicht schon überlastet ist.

Bevor Sie Änderungen vornehmen, Sichern Ihre wichtigen Dateien. Wenn Sie den Arbeitsspeicher zu sehr auslasten, kann dies zu willkürlichen Neustarts oder Datenverlusten führen. Als Nächstes, eine Ausgangsbasis schaffen damit Sie Fortschritte messen und Probleme frühzeitig erkennen können. Tools wie Zentraleinheit – Null, Welche Hardware habe ich?oder dieRegisterkarte „Leistung“ in Task-ManagerZeige die aktuelle DRAM-Frequenz, die Timings und die Spannung an. Führe einen Benchmark oder ein Spiel aus, das du oft spielst, und notiere die durchschnittliche und die minimale Bildrate. Anhand dieser Ausgangswerte kannst du feststellen, wann deine Optimierungsbemühungen erfolgreich sind, und entscheiden, wann du aufhören solltest.

Für Leser, die vorhaben, das gesamte System zu übertakten – nicht nur den Arbeitsspeicher –, ist unser Leitfaden zum Übertakten der CPU behandelt, wie man die Hardwarekompatibilität überprüft, die Kühlung bewertet und Spannungen sicher anpasst. Ich stelle oft fest, dass eine gemeinsame Optimierung von Prozessor und Arbeitsspeicher zu einer ausgewogenen Leistungssteigerung führt, vorausgesetzt, man geht in kleinen Schritten vor und achtet dabei auf die Sicherheit und Stabilität des Systems.

XMP- oder EXPO-Profile aktivieren für eine einfache Leistungssteigerung

Der einfachste Weg, um zu lernen, wie man RAM im BIOS übertaktet, ist die Verwendung der vordefinierte Profile in Ihren Speichermodulen gespeichert. Diese Einstellungen – genannt XMP on Intel Plattformen undEXPO or DOCP on AMD Mainboards – weisen das BIOS an, Speicherfrequenz, Spannung und Timings automatisch anzupassen.

Wenn Sie ein Profil aktivieren, steigt der Arbeitsspeicher in der Regel von der Standardgröße JEDEC Geschwindigkeiten (2133–2666 MHz for Double Data Rate 4, 4800 MHz for Double Data Rate 5) auf die auf der Verpackung angegebene Nenngeschwindigkeit. Ich habe Bandbreitenverbesserungen von 10–20 % festgestellt, allein durch die Auswahl des richtigen Profils.

So aktivieren Sie ein Profil:

Starten Sie Ihren PC neu und drücken Sie die auf dem Startbildschirm angezeigte Taste – normalerweise Löschen, F2oderEsc – um das BIOS aufzurufen. Ich verwende gerne eine USB-Tastatur mit schneller Reaktionszeit, um sicherzustellen, dass der Tastendruck erkannt wird. Gehen Sie zu derSpeicheror Bereich „Übertaktung“. Die Hersteller bezeichnen es anders: auf ASUS auf den Tafeln heißt es AI Tweaker, istMSI es istExtreme Tweakerund amGigabyte es könnte einfach sein, dass Speichereinstellungen. Suchen Sie nach einer Option mit der Bezeichnung XMP, DOCPoderEXPO. WählenProfil 1für einen moderaten Schub oder Profil 2 für eine aggressivere Einstellung. Im BIOS werden die Zielfrequenz und die Timings angezeigt. Markieren Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie die Änderung. Speichern und beenden. Ihr System wird neu gestartet, und Sie können zurückkehren zu Windows. Verwenden Sie die zuvor genannten Überwachungstools, um zu überprüfen, ob die neuen Einstellungen übernommen wurden.

Motherboards, die für das Übertakten ausgelegt sind, erleichtern diesen Vorgang. Unsere Liste der Die besten Motherboards für den Intel i9-14900K umfasst Modelle mit einer Taste zum Zurücksetzen des CMOS und einer BIOS-Flashback-Taste. Diese Funktionen ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung, falls das System nach der Aktivierung eines Profils den POST-Test nicht besteht. Wenn Sie planen, einen neuen Rechner mit schnellen DDR5-Modulen zusammenzustellen, können Sie durch die Investition in ein solches Mainboard Zeit sparen und Ärger vermeiden.

Manuelles Übertakten: Feinabstimmung von Taktfrequenz, Spannung und Timings

Aktivieren einerXMP or EXPO Das Profil ist nur der Anfang. Wenn du das letzte Quäntchen Leistung aus deinem Arbeitsspeicher herausholen willst, kannst du die Einstellungen durch manuelles Tuning genau auf deinen PC abstimmen. Ich gehe beim manuellen Übertakten in kleinen Schritten vor, um nicht in die Falle der Spannungsanpassung zu tappen.

Finde deinen Ausgangspunkt . Wenn Sie ein Profil aktiviert haben, verwenden Sie dieses als Ausgangsbasis. Andernfalls notieren Sie sich Ihren aktuellen DRAM Frequenz und Taktraten. Rufen Sie das BIOS auf und suchen Sie die Option für die Speicherfrequenz. Für Double Data Rate 4 , die Taktfrequenz erhöhen 200 MHz Schritte; für Double Data Rate 5 , 100 MHz Diese Schritte reichen aus. Speichern Sie nach jeder Änderung die Änderungen und starten Sie den Computer neu. Wenn das System hochfährt und lädt Windows, führen Sie einen kurzen Stabilitätstest durch. Sollte das System nicht hochfahren, kehren Sie zum BIOS zurück und verringern Sie die Taktfrequenz.

. Wenn Sie ein Profil aktiviert haben, verwenden Sie dieses als Ausgangsbasis. Andernfalls notieren Sie sich Ihren aktuellen Frequenz und Taktraten. Rufen Sie das BIOS auf und suchen Sie die Option für die Speicherfrequenz. Für , die Taktfrequenz erhöhen Schritte; für , Diese Schritte reichen aus. Speichern Sie nach jeder Änderung die Änderungen und starten Sie den Computer neu. Wenn das System hochfährt und lädt Windows, führen Sie einen kurzen Stabilitätstest durch. Sollte das System nicht hochfahren, kehren Sie zum BIOS zurück und verringern Sie die Taktfrequenz. Spannung vorsichtig einstellen . Höhere Frequenzen erfordern oft etwas mehr Spannung, um stabil zu bleiben. Beginnen Sie mit der Standardspannung – in der Regel 1.2 V for Double Data Rate 4 and 1.25 V for Double Data Rate 5 – und um 0.01 – 0,05 V nur wenn nötig. Überschreiten Sie nicht den im Datenblatt Ihres Speichers empfohlenen Höchstwert (etwa 1.4 – 1.5 V for Double Data Rate 4 and 1.45 V for Double Data Rate 5 ). Beachten Sie, dass eine Erhöhung der DRAM-Spannung auch zu einer Erwärmung des Speichercontrollers führt; daher ist die Überwachung der Temperaturen wichtig.

. Höhere Frequenzen erfordern oft etwas mehr Spannung, um stabil zu bleiben. Beginnen Sie mit der Standardspannung – in der Regel for and for – und um – nur wenn nötig. Überschreiten Sie nicht den im Datenblatt Ihres Speichers empfohlenen Höchstwert (etwa – for and for ). Beachten Sie, dass eine Erhöhung der DRAM-Spannung auch zu einer Erwärmung des Speichercontrollers führt; daher ist die Überwachung der Temperaturen wichtig. Die Zeitvorgaben straffen . Sobald Sie eine Taktfrequenz gefunden haben, die zuverlässig läuft, versuchen Sie, die Primär-Timings zu verringern: Zerebrale Arterienverhärtung ( tCL ), Abteilung für Gesamt-Wiederaufbaukosten , tRP und tRAS . Verringern Sie jeweils einen Wert und starten Sie das System neu. Wenn das System nicht startet oder unter Last abstürzt, kehren Sie zum vorherigen stabilen Timing zurück. Das Abwägen zwischen Frequenz und Latenz ist eine Kunst – manchmal sorgt eine etwas niedrigere Frequenz bei engeren Timings für eine bessere Leistung in der Praxis.

. Sobald Sie eine Taktfrequenz gefunden haben, die zuverlässig läuft, versuchen Sie, die Primär-Timings zu verringern: ( ), , und . Verringern Sie jeweils einen Wert und starten Sie das System neu. Wenn das System nicht startet oder unter Last abstürzt, kehren Sie zum vorherigen stabilen Timing zurück. Das Abwägen zwischen Frequenz und Latenz ist eine Kunst – manchmal sorgt eine etwas niedrigere Frequenz bei engeren Timings für eine bessere Leistung in der Praxis. Vergiss die Sekundärspannungen nicht. Es gibtIntel Plattformen müssen Sie möglicherweise die VCCIO- und VCCSA-Spannungen anpassen, und auf AMD Passen Sie die SOC-Spannung an, damit der Speichercontroller einwandfrei funktioniert. Nehmen Sie diese Anpassungen nur sparsam vor und notieren Sie sich Ihre Änderungen stets, damit Sie sie bei Bedarf rückgängig machen können. Als ich mein DDR4-Kit über 3600 MHz hinaus getaktet habe, machte eine Erhöhung der SOC-Spannung um 0,05 V den Unterschied zwischen Stabilität und willkürlichen Abstürzen aus.

Das manuelle Einstellen erfordert Geduld. Da man leicht den Überblick über die Änderungen verliert, führe ich gerne ein Notizbuch oder eine Tabelle, in der ich jeden Schritt, die Spannung und den Ausgang des Systemstarts oder des Stresstests festhalte.

Um einen sicheren Temperaturbereich einzuhalten, lesen Sie unseren Leitfaden zur Überprüfung der CPU-Temperatur und zum Wärmemanagement, in dem erläutert wird, wie Sie die Temperatursensoren überwachen und die Lüfterkurven für einen stabilen Betrieb anpassen können. Denken Sie daran, dass es keine allgemeingültige Formel gibt; jede Kombination aus RAM-Kit und Hauptplatine verhält sich anders, und das Ziel besteht darin, einen optimalen Punkt zu finden, an dem die Überprüfung erfolgreich ist und der Leistungsgewinn den Aufwand wert ist.

Testen und Fehlerbehebung bei Ihrer Übertaktung

Selbst wenn das System hochfährt, ist die Arbeit erst dann erledigt, wenn du die Übertaktung unter Last getestet hast. Durch Stresstests werden deine Einstellungen überprüft und deine Daten geschützt. Ich verwende eine Kombination verschiedener Tools: MemTest86 für reine Speicherprüfungen, Prime95’sMischversuchfür eine Kombination aus CPU- und RAM-Auslastung sowie AIDA64 oder ähnliche Benchmarks zur Messung von Bandbreite und Latenz. Lassen Sie die Tests mindestens eine Stunde lang laufen oder bis sie mehrere Durchläufe fehlerfrei absolviert haben.

Überwachen Sie während des Tests die Spannungen und Temperaturen; sollten Sie feststellen, dass die Speicherspannung abfällt oder die CPU-Temperatur die sicheren Werte überschreitet, senken Sie die Einstellungen oder verbessern Sie die Kühlung.

Zu den Anzeichen für Instabilität zählen Programmabstürze, plötzliche Neustarts, Bluescreens oder Bildstörungen während des Spielens. Sollten diese Probleme auftreten, kehren Sie zur letzten stabilen Konfiguration zurück und nehmen Sie nur geringfügige Anpassungen vor. Beachten Sie, dass manche Probleme erst nach längerer Nutzung auftreten.

Zur Fehlerbehebung gehört auch die Überprüfung der zugehörigen Komponenten. Eine höhere DRAM-Spannung kann die Temperatur des Speichercontrollers der CPU erhöhen. Verwenden Sie eine Überwachungssoftware, um sicherzustellen, dass die Temperatur Ihres Prozessors unter etwa 85 °C unter Last. Passen Sie gegebenenfalls Ihre Kühlungslösung oder die Lüfterkurven an. Und vergessen Sie nicht das Netzteil: Eine instabile Stromversorgung kann zu Speicherfehlern führen. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Netzteil den zusätzlichen Bedarf bewältigen kann.

Denken Sie schließlich daran, Ihre stabilen Einstellungen als BIOS-Profil zu speichern, sofern Ihr Motherboard dies unterstützt. So können Sie leichter zwischen einer ausgewogenen Konfiguration für alltägliche Aufgaben und einer leistungsorientierten Konfiguration für Gaming-Sessions wechseln. Durch das Erstellen mehrerer Profile können Sie zudem experimentieren, ohne die funktionierende Konfiguration zu verlieren.

Sollte man den Arbeitsspeicher übertakten oder bei den Standardeinstellungen bleiben?

Die Entscheidung, ob man seinen Arbeitsspeicher übertakten soll, hängt davon ab, Ausgleichsmaßnahmen, Risiko, und belohnen. Aktivieren einerXMP or EXPO-Profillohnt sich fast immer, da die Vorteile kostenlos sind und nur wenige Klicks erfordern. Manuelles Übertakten bringt jedoch immer weniger Gewinn. Bei den meisten Systemen lässt sich eine moderate Verbesserung der Speicherbandbreite feststellen, was sich in einigen zusätzlichen Bildern pro Sekunde oder kürzeren Ladezeiten bei speicherintensiven Spielen niederschlagen kann. Wenn Ihr System bei Ihrer Zielauflösung und Bildrate bereits eine gute Leistung erbringt, besteht kein Grund, den Speicher weiter zu übertakten.

Andererseits kann Übertaktung die Lebensdauer eines älteren Computers verlängern. Es ist zudem eine lehrreiche Erfahrung: Man lernt dabei, wie das Motherboard, die CPU und der Arbeitsspeicher zusammenwirken, und entwickelt ein tieferes Verständnis für die eigene Hardware. Für viele Mitglieder der PC-Gaming-Community ist allein dieses Wissen schon wertvoll.

Es gibt Situationen, in denen die Werkseinstellungen sinnvoller sind. Wenn Ihre Speichermodule nicht über genügend Spielraum für eine Übertaktung verfügen, kann eine Übertaktung zu Instabilität führen, ohne dass nennenswerte Leistungssteigerungen erzielt werden. Benutzer, die für ihre Arbeit auf ihren PC angewiesen sind oder keine Systemabstürze riskieren können, ziehen möglicherweise die garantierte Stabilität der JEDEC-Geschwindigkeiten vor. Durch Übertaktung erlischt in der Regel die Garantie für RAM-Kits und einige Motherboards. Überprüfen Sie daher Ihre Garantiebedingungen, bevor Sie fortfahren. Und wenn Sie mehr als nur eine kleine Leistungssteigerung benötigen, ist ein Upgrade auf ein Kit mit höherer Geschwindigkeit oder das Hinzufügen von mehr Speicher möglicherweise eine bessere Investition, als stundenlang an der Feinabstimmung zu arbeiten.

Zusätzliche Leistung freisetzen und die Ergebnisse genießen

Das Übertakten von RAM im BIOS ist sowohl eine praktische Fähigkeit als auch ein unterhaltsames Hobby. Beginnen Sie damit, Ihre Hardware zu überprüfen, die Firmware zu aktualisieren und einen Ausgangswert festzulegen. Verwenden Sie XMP or EXPO-ProfileWenn Sie schnelle Ergebnisse erzielen möchten, probieren Sie doch einmal die manuelle Optimierung aus, indem Sie die Frequenz erhöhen, die Spannung anpassen und die Timings in kleinen Schritten verkürzen.

Führen Sie gründliche Stresstests durch und behalten Sie Temperaturen und Spannungen im Auge, um die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. In vielen Fällen kann eine moderate Übertaktung des Arbeitsspeichers das Spielgefühl verbessern und die Lebensdauer Ihres Systems verlängern, ohne dass Sie Geld für neue Hardware ausgeben müssen.

Sobald du eine stabile Übertaktung gefunden hast, solltest du deine zusätzliche Bandbreite sinnvoll nutzen. Kaum ein Spiel verdeutlicht die Vorteile einer verbesserten Speicherleistung besser als Cyberpunk 2077. Die dichte, futuristische Welt von Nachtstadt bietet komplexe KI-Routinen und detailreiche Umgebungen, die von einer höheren Speicherbandbreite profitieren. Kombinieren Sie Ihren optimierten Arbeitsspeicher mit diesem weitläufigen Rollenspiel und genießen Sie flüssigere Bildraten und schnellere Ladezeiten, während Sie die offene Welt erkunden.

Häufig gestellte Fragen

Wie übertakte ich den Arbeitsspeicher im BIOS?

Um den Arbeitsspeicher im BIOS zu übertakten, rufen Sie das Setup auf, wählen Sie das XMP- oder EXPO-Profil für eine schnelle Leistungssteigerung und erhöhen Sie dann die DRAM-Frequenz schrittweise. Passen Sie die Spannung vorsichtig an und führen Sie nach jeder Änderung Stresstests durch, um sicherzustellen, dass das System stabil bleibt.

Ist es sicher, den Arbeitsspeicher zu übertakten?

Ja, es ist unbedenklich, den Arbeitsspeicher zu übertakten, solange Sie die Spannung innerhalb der vom Modul vorgegebenen Grenzen halten und die Temperaturen im Auge behalten. Erhöhen Sie die Einstellungen schrittweise, testen Sie jedes Mal die Stabilität und sichern Sie Ihre Daten, damit Sie sie wiederherstellen können, falls es zu Instabilitäten kommt.

Steigert das Übertakten des Arbeitsspeichers die Bildrate?

Ja, das Übertakten des Arbeitsspeichers erhöht die Bildrate, indem es die Speicherbandbreite steigert und die Latenz verringert, sodass die CPU Daten schneller erhält. Die Gewinnsteigerungen sind in der Regel moderat – etwa 5 bis 15 % – und machen sich vor allem bei Spielen bemerkbar, die stark von der Speichergeschwindigkeit abhängen.

Kann ich den Arbeitsspeicher ohne XMP- oder EXPO-Profile übertakten?

Ja, du kannst den Arbeitsspeicher auch ohne XMP oder EXPO übertakten, indem du die DRAM-Frequenz, die Spannung und die Timings manuell im BIOS anpasst. Beginne mit den Standardeinstellungen, erhöhe die Frequenz langsam, erhöhe die Spannung nur bei Bedarf und überprüfe die Stabilität bei jedem Schritt.

Verliert meine Garantie durch das Übertakten des Arbeitsspeichers ihre Gültigkeit?

Das hängt vom Hersteller ab; das Übertakten von RAM kann zum Erlöschen der Garantie führen, wenn durch manuelle Spannungsanpassungen oder extreme Einstellungen Schäden entstehen. Die meisten Marken decken XMP oder EXPO ab, aber eine individuelle Abstimmung könnte ausgeschlossen sein. Lesen Sie daher die Garantiebedingungen Ihres RAM-Kits.