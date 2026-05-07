So installieren Sie Linux unter Windows 10: Ein Leitfaden für Gamer

Das Erlernen der Installation von Linux unter Windows 10 ist für PC-Enthusiasten ein Muss. Ich schätze die Freiheit, die Open-Source-Software beim Modding von Spielen oder beim Betreiben von Servern bietet. Glücklicherweise musst du Windows nicht aufgeben; du kannst Linux mithilfe von WSL, virtuellen Maschinen oder einem Dual-Boot-System parallel dazu nutzen. In dieser Anleitung werden die einzelnen Methoden erläutert und ich gebe Tipps aus meiner eigenen Erfahrung weiter.

So installieren Sie Linux unter Windows 10 mit WSL: Schnellstart für Gamer

Das Windows-Subsystem für Linux (WSL) ist der einfachste Weg, Linux auf einen Windows-Desktop zu bringen. Es lässt sich in Ihr Dateisystem integrieren und nutzt einen echten Linux-Kernel, sodass Sie neben den üblichen Windows-Programmen auch Shells und Anwendungen starten können.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss auf Ihrem System Windows 10 Version 2004 oder höher installiert sein. Führen Sie in einem PowerShell-Fenster mit Administratorrechten den Befehl „wsl –install“ aus. Der Befehl lädt die Standardumgebung von Ubuntu herunter und aktiviert standardmäßig WSL 2. Fügen Sie das Flag -d hinzu, um eine andere Distribution auszuwählen. Nach dem Neustart legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest und können sofort mit der Ausführung von Befehlen beginnen.

Ich greife auf WSL zurück, wenn ich Befehlszeilentools ausführen oder einen schlanken Server betreiben möchte, ohne Windows zu verlassen. Es eignet sich ideal zum Modifizieren, Skripten oder zum schnellen Testen von Code. UnserMac vs. PC Der Leitfaden vergleicht die Benutzererfahrung und die Hardware-Optionen.

Linux unter Windows 10 mit virtuellen Maschinen ausführen

Virtuelle Maschinen (VMs) bieten einen Mittelweg zwischen WSL und einer vollständigen Installation. Eine VM ist ein softwarebasierter Computer; Sie können jede beliebige Distribution in einem eigenen Fenster ausführen und sie so von Ihrem Hauptsystem isolieren.

Hinweise von Microsoft Sie können mehrere Distributionen in separaten virtuellen Maschinen ausführen. Um eine solche Umgebung einzurichten, aktivieren Sie die Hardware-Virtualisierung im BIOS, installieren Sie einen Hypervisor (Hyper-V ist in Windows 10 Pro enthalten, während VirtualBox und VMware Player auf den Home-Editionen laufen), erstellen Sie eine neue virtuelle Maschine, weisen Sie ihr einige Gigabyte RAM und Festplattenspeicher zu, hängen Sie die gewünschte ISO-Datei an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Da eine VM einen gesamten Rechner emuliert, Es verbraucht mehr Ressourcen als WSL. Der Kompromiss besteht in der Isolation und der Möglichkeit, einen Snapshot der gesamten Umgebung zu erstellen oder diese zu klonen. Wenn Sie mit einer kompakten Konfiguration arbeiten, finden Sie in unserem Leitfaden zu Die besten Mini-Gaming-PCs zeigt, dass auch kleine Systeme mit Virtualisierung zurechtkommen.

Dual-Boot mit Linux und Windows 10: Bare-Metal-Leistung

Wenn man Linux direkt auf der Hardware ausführt, erzielt man die höchste Leistung und hat Zugriff auf alle Komponenten. Bei einem Dual-Boot-System werden Linux und Windows auf separaten Partitionen installiert; beim Hochfahren können Sie über ein Startmenü auswählen, welches System geladen werden soll. In den Anweisungen von Microsoft wird darauf hingewiesen, dass Sie einen bootfähigen USB-Stick erstellen und auf Ihrer Festplatte freien Speicherplatz für das Linux-Installationsprogramm reservieren müssen.

Das Prinzip ist einfach:

Sichern Sie Ihre Daten Verkleinere deine Windows-Partition, um Platz für Linux zu schaffen Schreibe die von dir ausgewählte ISO-Datei auf einen USB-Stick und starte den Computer davon Wählen Sie während der Installation die Option „Neben Windows installieren“

Nach der Installation zeigt GRUB ein Menü an, in dem Sie zwischen Windows und Linux wählen können. Dank des Dual-Boot-Systems können Sie Linux für rechenintensive Aufgaben wie das Kompilieren von Code oder den Betrieb dedizierter Spieleserver nutzen, ohne den Mehraufwand durch Virtualisierung, aber Sie müssen einen Neustart durchführen, um das Betriebssystem zu wechseln, und darauf achten, dass Sie Ihre Windows-Partition nicht überschreiben.

Anfänger sollten vielleicht zunächst WSL oder eine virtuelle Maschine nutzen, bis sie sich mit Partitionen auskennen. Falls Ihr aktueller Rechner mit neuen Spielen überfordert ist, finden Sie in unserer Liste der Die besten Gaming-PCs unter 1000 Dollar präsentiert preisgünstige Hardware, die Dual-Boot-Konfigurationen mühelos bewältigt.

Ein wichtiger Teil beim Erlernen der Installation von Linux unter Windows 10 ist die Entscheidung, welche Distribution man verwenden möchte. Es gibt mehr als sechshundert aktive Distributionen, aber nur wenige davon sind unter Neulingen geläufig.

Ubuntu und Linux Mint sind einsteigerfreundlich dank benutzerfreundlicher Installationsprogramme und großer Communities. Fedora bietet modernste Software, Debian legt Wert auf Stabilität und Arch Linux setzt auf einen „Build-it-yourself“-Ansatz.

Berücksichtigen Sie Ihre Erfahrung und Ihre Hardware: Leichte Varianten wie Xubuntu oder Lubuntu laufen gut auf älteren Rechnern, während Unternehmensdistributionen wie Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server langfristigen Support bieten. Gamer entscheiden sich möglicherweise für SteamOS oder Allzweck-Distributionen mit Proton-Unterstützung, während Sicherheitsexperten sich möglicherweise für Kali Linux entscheiden.

Bevor du dich festlegst, teste ein paar Optionen mit einer Live-USB-Session. Dabei wird das Betriebssystem direkt von einem USB-Stick gestartet, sodass du die Hardwarekompatibilität und die Desktop-Umgebung prüfen kannst, ohne deine Festplatte zu verändern. So habe ich herausgefunden, welche Distribution gut mit meiner Grafikkarte und meinen Audiotreibern harmoniert.

Warum Gamer sich für Linux unter Windows interessieren sollten

Vielleicht fragst du dich, warum es wichtig ist, zu lernen, wie man Linux unter Windows 10 installiert, wenn deine derzeitige Konfiguration doch einwandfrei funktioniert. Linux ist äußerst anpassungsfähig und eignet sich hervorragend für den Betrieb dedizierter Spieleserver, und viele Distributionen haben strengere Berechtigungsmodelle als Windows. Ich betreibe Valheim and Bergbau, Handwerk Server unter Linux, da sie reibungslos im Hintergrund laufen.

Mit Geräten wie dem Steam Deck sowie Handheld-PCs, die im Hintergrund mit Linux laufen, Wenn man sich heute damit vertraut macht, lassen sich zukünftige Geräte leichter warten und anpassen. Auch wenn Windows weiterhin Ihr Hauptbetriebssystem bleibt, erweitert das Verständnis von Linux Ihre Möglichkeiten, wenn sich die Trends bei Hardware und Spielen ändern.

Zusammenfassung und nächste Schritte

Wir haben drei Möglichkeiten vorgestellt, wie Sie Linux auf einem Windows 10-PC nutzen können: WSL für eine schnelle Integration, virtuelle Maschinen für isolierte Experimente und Dual-Boot für vollen Hardwarezugriff. Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Vorlieben und Zielen passt. Beginnen Sie einfach mit WSL, steigen Sie auf virtuelle Maschinen um, wenn Sie eine stärkere Isolierung benötigen, und entscheiden Sie sich für Dual-Boot, wenn Sie eine native Desktop-Umgebung ohne den Aufwand der Virtualisierung wünschen.

Sobald Sie Ihr neues System eingerichtet haben, können Sie Titel genießen, die unter Linux reibungslos laufen. Our Stardew Valley Steam-Key läuft unter Windows, macOS und Linux, sodass du deine virtuelle Farm bewirtschaften kannst, ganz gleich, welches Betriebssystem du bevorzugst. Schau in unserem Shop vorbei, um dir dieses entspannende Rollenspiel zu holen und dich für die erfolgreiche Linux-Installation zu belohnen.

Häufig gestellte Fragen

Wie installiere ich Linux Schritt für Schritt unter Windows 10?

Um Linux unter Windows 10 zu installieren, wählen Sie zunächst die gewünschte Methode aus. Für eine schnelle Einrichtung nutzen Sie WSL, indem Sie in einer PowerShell-Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten den Befehl „wsl –install“ ausführen; für eine virtuelle Maschine installieren Sie einen Hypervisor, erstellen eine neue VM und hängen eine Linux-ISO-Datei an; und für ein Dual-Boot-System verkleinern Sie Ihre Windows-Partition, erstellen einen bootfähigen USB-Stick und wählen „Neben Windows installieren“.

Kann ich Linux unter Windows 10 ohne USB-Stick installieren?

Ja, Sie können Linux unter Windows 10 auch ohne USB-Stick installieren, indem Sie sich für WSL oder eine virtuelle Maschine entscheiden. WSL lädt die Distribution direkt von den Servern von Microsoft herunter, und eine virtuelle Maschine bindet die ISO-Datei von Ihrer Festplatte ein, sodass Sie sie nie auf ein externes Medium brennen müssen.

Werden meine Windows 10-Dateien durch die Installation von Linux gelöscht?

Nein, wenn man vorsichtig ist. WSL und VMs nehmen keine Änderungen an Windows-Partitionen vor, und Dual-Boot-Installationsprogramme erstellen neue Partitionen auf dem freien Speicherplatz, wenn Sie „Neben Windows installieren“ wählen. Ihre Dateien bleiben also unversehrt, solange Sie den Anweisungen folgen und wichtige Daten sichern.

Wie wechsle ich auf einem Dual-Boot-System zwischen Windows und Linux?

Um auf einem Dual-Boot-System zwischen Windows und Linux zu wechseln, Starten Sie Ihren Computer neu und wählen Sie im GRUB-Startmenü mit den Pfeiltasten entweder „Windows“ oder „Linux“ aus.. Dieses Menü wird bei jedem Einschalten angezeigt und lädt das von Ihnen gewählte Betriebssystem, sobald Sie die Eingabetaste drücken.

Kann ich Linux unter Windows 10 einfach deinstallieren?