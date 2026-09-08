Best Trailblazer Elation Light Cones HSR 2026

Trailblazer Elation ist eine der besten F2P-Unterstützerinnen in „Honkai Star Rail“, und die Wahl des richtigen „Trailblazer Elation“-Lichtkegels entscheidet darüber, wie viel Wert sie aus jeder ultimativen Fähigkeit herausholen kann. Dieser Leitfaden behandelt alle besten Optionen für den „Trailblazer Elation“-Lichtkegel, von der stärksten kostenlosen Variante bis hin zu den besten Alternativen.

Bevor du den besten „Elation“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: „Trailblazer Elation“ beschreitet den „Elation“-Pfad. Zwar kann er einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad für seine Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Elation“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Ranking der besten „Elation“-Lichtkegel für Trailblazer (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Als sie beschloss, Yao Guangs charakteristischer Lichtkegel verleiht „Trailblazer Elation“ enorme KRITISCHE TREFFER und Energieregeneration. 2 „Elation“ – voller Segnungen Diese Auswahl aus Herta’s Store erhöht die Angriffskraft und verstärkt die „Elation“ desjenigen, auf den die ultimative Fähigkeit von „Trailblazer Elation“ abzielt, wodurch sie fast perfekt mit dessen Fähigkeiten zusammenwirkt. 3 Mushy Shroomys Abenteuer Eine solide F2P-Wahl, die den durch „Elation“ erlittenen Schaden bei Gegnern kumuliert. 4 Morgen, gemeinsam Eine Event-Belohnung, die einen Krit-Schaden-Boost sowie einen kurzen teamweiten „Elation“-Buff direkt nach dem Abfeuern der ultimativen Fähigkeit gewährt.

Als sie beschloss, hinzuschauen – Best-in-Slot

„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist Yao Guangs charakteristischer Lichtkegel und stellt hinsichtlich der reinen Werte die bestbewertete Option für „Trailblazer Elation“ dar.

Bei „Superimposition“ 1 gewährt es 18 % SPD, und wann immer der Träger in den Kampf eintritt oder seine Ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet, erhalten sowohl der Träger als auch dieser Verbündete einen Buff, der die kritische Trefferquote des gesamten Teams um 10 % und den kritischen Schaden um 30 % für drei Runden erhöht – zusätzlich zu der zusätzlichen Energieregeneration für „Trailblazer Elation“.

Der Haken liegt im Zugang – man müsste Yao Guangs eigenes limitiertes Banner ziehen, um ein Exemplar zu erhalten, und bereit sein, es „Trailblazer Elation“ zu leihen (beachte, dass Yao Guang einer ihrer besten Teamkameraden ist), was dies zu einer Luxuswahl macht und für die meisten Spieler keine wirklich praktische Option darstellt.

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Beste Alternativen zu „Als sie beschloss, sich umzusehen“

„Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ kann im „Light Cone Manifest“-Shop gekauft werden. Bei Superimposition 1 erhöht es den Elation-Wert von „Trailblazer Elation“ um 12 %, und wann immer dieser seine Elation-Fähigkeit einsetzt, erleiden alle Gegner zwei Runden lang 6 % mehr Elation-Schaden. Dieser gegnerische Debuff ist bei mehreren Exemplaren stapelbar und hilft sehr in Kämpfen mit vielen Gegnern.

„Morgen, gemeinsam“ ist ein weiteres „Light Cone“-Event, auf das sich Free-to-Play-Spieler konzentrieren können, falls „Überfließende Freude voller Segen“ aus irgendeinem Grund noch nicht in ihrem Inventar ist, da es sich um eine Event-Belohnung handelt, die man sich erspielen kann, und die auch für F2P-Spieler erhältlich ist.

Bei Stufe 1 gewährt es dem Träger einen Bonus von 12 % auf den kritischen Schaden, und nachdem ein „Trailblazer Elation“ seine ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, steigt die „Elation“ des gesamten Teams für einen Zug um 8 %. Da dieser teamweite Effekt nur kurz anhält, wird er bei einem ernsthaften „Elation“-Stack zwar nicht mit einem richtigen, auf Unterstützung ausgerichteten „Light Cone“ mithalten können, aber er ist ein solider Stat-Stick für alle, die sich noch ausrüsten.

Bester F2P-Lichtkegel für „Trailblazer Elation“

„Überfließende Freude voller Segen“ ist der F2P-Lichtkegel, den ich den meisten Spielern für Trailblazer Elation empfehlen würde. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er einen pauschalen Angriffsbonus von 20 % und erhöht den „Begeisterung“-Wert des Verbündeten, der von der Fähigkeit oder der Ultimativ-Fähigkeit von „Trailblazer Elation“ getroffen wird, für zwei Runden um 12 %.

Dieser zweite Effekt passt perfekt zur Funktionsweise der Ultimativ-Fähigkeit, da diese einen Verbündeten als Ziel wählt und diesen sogar dazu zwingen kann, seine eigene „Elation“-Fähigkeit kostenlos einzusetzen.

Wenn du nicht jeden noch so kleinen Leistungsgewinn ausreizen willst, ist dies die richtige Wahl, und sie kostet dich nicht einmal ein einziges Stück „Stellar Jade“. Die Überlagerung erhöht beide Effekte ab Stufe 1 nur um ein paar Prozentpunkte, daher besteht keine wirkliche Notwendigkeit, mehr als ein Exemplar zu farmen.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du „Trailblazer Elation“ zuweisen?

„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist die beste Wahl für „Trailblazer Elation“, wenn du Yao Guangs charakteristischen Lichtkegel ungenutzt hast, da der Wertegewinn gegenüber den leichter erhältlichen Optionen zwar real, aber nicht dramatisch genug ist, um ihn allein anzustreben.

„Überfließende Freude voller Segen“ ist bei weitem die beste Wahl für „Trailblazer Elation“, wenn du die stärkste kostenlose Option suchst, die zudem perfekt zu ihrem Kit passt.

Falls du keines von beiden hast, sind „Morgen, gemeinsam“ und „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ recht leicht erhältliche Alternativen, die du stattdessen in Betracht ziehen könntest.

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Häufig gestellte Fragen