Die besten „Trailblazer“-Gedenk-Lichtkegel HSR 2026

Bevor du den besten „Gedenken an die Wegbereiter“-Lichtkegel auswählst, solltest du eines beachten: „Gedenken an die Wegbereiter“ beschreitet den „Remembrance Path“ (daher der Name). Zwar können sie einen Lichtkegel aus einem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Remembrance“-Lichtkegel ausgerüstet sind.

Dieser Leitfaden behandelt im Folgenden die besten Lichtkegel für den „Gedenken an die Wegbereiter“ in HSR, von der besten Gesamtwahl bis zur besten F2P-Option, damit du genau weißt, was du farmen solltest und was du überspringen kannst.

Die besten „Gedenken an die Wegbereiter“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, wie sich die Top-Optionen für „Gedenken an die Wegbereiter“ im Vergleich schlagen.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Diese Liebe, für immer“ Bietet einen erheblichen SPD-Schub sowie einen CRIT-DMG-Buff, den „Gedenken an die Wegbereiter“ leicht auslösen kann, da dessen Memo-Sprite sowohl Verbündete unterstützen als auch Gegner angreifen kann. 2 Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken Gewährt einen großen Geschwindigkeitsschub und stapelt einen teamweiten Debuff für erlittenen Schaden bei HP-Verlust, was es zu einer erstklassigen Wahl macht, obwohl es nicht „Gedenken an die Wegbereiter“s eigener charakteristischer Lichtkegel ist. 3 Fliege in eine rosige Zukunft Die beste F2P-Option, die man in einer Story-Quest erhält, mit einem Bonuseffekt, der den Schaden von Verbündeten und den Schaden von „Verbesserten Basisangriffen“ speziell für „Gedenken an die Wegbereiter“ erhöht. 4 Der Vorhang der Erinnerung fällt nie Bietet einen starken Geschwindigkeitswert und einen zuverlässigen teamweiten Schadensbonus nach dem Einsatz der Fähigkeit, was sie zu einer soliden F2P-freundlichen Alternative macht, wenn die Top-Auswahl nicht verfügbar ist.

Diese Liebe, für immer – Best in Slot

„Diese Liebe, für immer“ ist der stärkste Lichtkegel, der für „Gedenken an die Wegbereiter“ verfügbar ist, obwohl es sich um Cyrenes Markenzeichen handelt. Er gewährt eine beträchtliche SPD-Steigerung, und seine passive Fähigkeit baut separate Buff-Stapel auf, je nachdem, ob das Memosprite des Trägers einen Verbündeten oder einen Gegner ins Visier nimmt, wodurch schließlich sowohl ein teamweiter Debuff für erlittenen DMG als auch ein CRIT-DMG-Buff gleichzeitig verstärkt werden.

„Gedenken an die Wegbereiter“ löst beide Seiten dieser Bedingung mühelos aus, da ihr eigenes Memosprite bereits abwechselnd Verbündete unterstützt und Gegner angreift.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Alternativen zu „Diese Liebe, für immer“

„Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“ ist zwar nicht der charakteristische Lichtkegel von „Gedenken an die Wegbereiter“ (diese Ehre gebührt „Hyacine“), aber es ist ein weiterer erstklassiger Leih-Lichtkegel für sie. Es handelt sich um einen 5-Sterne-Lichtkegel, der einen großen Geschwindigkeitsschub gewährt, wodurch „Gedenken an die Wegbereiter“ schneller agieren und Buffs im Kreislauf halten kann.

Seine passive Fähigkeit verbraucht zudem einen Teil der aktuellen HP der Verbündeten bei den Angriffen des Trägers und wandelt diesen in zusätzlichen Schaden um; anschließend fügt sie den Gegnern einen teamweiten DMG-taken-Debuff hinzu, sobald das Memosprite des Trägers seine eigene Fähigkeit einsetzt.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist eine leichter erhältliche 5-Sterne-Alternative, da sie in Herta’s Store gekauft werden kann. Sie bietet einen geringeren, aber dennoch nützlichen SPD-Bonus, und ihre passive Fähigkeit gewährt dem gesamten Team für einige Runden einen DMG-Buff, nachdem der Träger seine Fähigkeit eingesetzt hat.

Da die Rotation von „Gedenken an die Wegbereiter“ ohnehin darauf ausgerichtet ist, die Fähigkeit häufig einzusetzen, um das Memosprite zu beschwören und zu unterstützen, bleibt dieser Buff während des größten Teils des Kampfes aktiv.

Bester F2P-Light-Cone für „Gedenken an die Wegbereiter“

„Flieg in eine rosige Zukunft“ ist der beste F2P-Light-Cone für Gedenken an Pioniere. Er wird kostenlos durch das Abschließen der Amphoreus-Story-Quest der Version 3.7 verdient – es sind weder Banner-Ziehungen noch Shop-Käufe erforderlich.

Dieser 4-Sterne-Light – Cone erhöht den kritischen Schaden des Trägers, doch sein wahrer Wert liegt in einem Bonuseffekt, der nur aktiviert wird, wenn „Gedenken an die Wegbereiter“ ihn trägt: ein teamweiter Schadensbonus sowie eine erhebliche Schadenssteigerung speziell für seinen verstärkten Basisangriff. Das macht ihn zu einer starken Wahl für einen Build mit Sub-DPS-Schwerpunkt, und er bleibt auch dann nützlich, wenn andere Optionen mit höherer Seltenheit verfügbar werden.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du „Gedenken an die Wegbereiter“ zuweisen?

„Diese Liebe, für immer“ ist die beste Wahl für „Gedenken an die Wegbereiter“, wenn du sie zu einer erstklassigen, schnellen Teamunterstützung entwickeln möchtest, die durch CRIT-DMG-Buffs den reinen teamweiten Schadensverstärkungseffekt voll ausschöpfen kann.

Wenn du deine Ziehversuche lieber aufsparen möchtest, lohnt es sich, „Flieg in eine rosige Zukunft“ ab dem Moment einzusetzen, in dem du die Story-Quest abgeschlossen hast, da es sich technisch gesehen um den charakteristischen Lichtkegel von „Gedenken an die Wegbereiter“ handelt und seine Bonuseffekte direkt mit dessen Fähigkeiten harmonieren.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen