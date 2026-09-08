Beste „Trailblazer“-Gedenkaufstellung, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt den besten „Gedenken an die Wegbereiter“-Build für alle, die das Beste aus diesem eisorientierten Support-Charakter des „Remembrance“-Pfades herausholen möchten, dessen gesamtes Spielsystem sich um einen Memosprite namens Mem dreht, der an seiner Seite kämpft.

Hier findest du die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei „Trace“ und den Statuswerten sowie Teamempfehlungen und Eidolon-Bewertungen für den besten „Gedenken an die Wegbereiter“-Build , zusammen mit der vollständigen Materialliste, damit du genau weißt, was du farmen musst, bevor du mit dem Zusammenstellen beginnst.

TL;DR – Der beste „Gedenken an die Wegbereiter“-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Diese Liebe, für immer“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel „Flieg in eine rosige Zukunft“ Bestes Relikt-Set Weltneuschöpfer (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Spritziger Vonwacq“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN



Stiefel: GESCH



. Planare Sphäre: Eis-SCHADEN% oder LP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Krit. Schaden > Effekt-Resistenz Bestes Team (Gesamt) Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Evernight (DPS)



Cyrene (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Herta (DPS)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Trailblazer Remembrance: Rotation und Tipps

Der Spielstil von „Gedenken an die Wegbereiter“ dreht sich darum, Mem, ihr Memosprite, so lange wie möglich auf dem Spielfeld zu halten. Durch den Einsatz der Technik „Erinnerungen kehren als Echos zurück“ zu Beginn des Kampfes werden die Gegner bereits vor Kampfbeginn in einen Zeitstillstand versetzt, was dem Rest des Teams zusätzliche Vorbereitungszeit verschafft.

Sobald der Kampf beginnt, nutze die Fähigkeit „I Choose You“, um Mem zu beschwören oder Mem zu heilen und etwas Ladung wieder aufzufüllen, falls Mem bereits im Einsatz ist. Ihr Talent „Allmächtiger Begleiter“ erhöht passiv Mems Geschwindigkeit (SPD) und Lebenspunkte (HP) und versorgt Mem jedes Mal mit zusätzlicher Ladung, wenn ein Verbündeter Energie regeneriert – ein Team voller energiehungriger Ultimates beschleunigt diesen Vorgang also auf natürliche Weise.

Sobald Mems Ladung 100 % erreicht, feuere die Ultimative Fähigkeit „Gemeinsam, Mem“ ab, um Mems nächsten Angriff zu einem schlagkräftigen Eis-Schaden-Angriff gegen jeden Gegner auf dem Feld zu verstärken.

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Beste Lichtkegel für „Gedenken an die Wegbereiter“

„Diese Liebe, für immer“ ist die stärkste Wahl für diesen Build, auch wenn er auf Cyrenes eigenem Kit basiert. Seine passive Fähigkeit gewährt einen massiven Geschwindigkeitsschub und stapelt einen Krit-Schaden-Buff für das gesamte Team, sobald Mem eine Memosprite-Fähigkeit auf einen Verbündeten oder einen Gegner anwendet – was angesichts der hohen Aktionshäufigkeit von Mem in diesem Build ständig geschieht.

„Flieg in eine rosige Zukunft“ ist Mems tatsächlicher charakteristischer Lichtkegel und für jeden kostenlos, der die in Version 3.7 eingeführte Amphoreus-Story-Quest abschließt. Er erhöht den Krit-Schaden des Trägers und gewährt einen teamweiten Schadens-Buff, solange Mem anwesend ist – zusätzlich zu dem zusätzlichen Schaden durch den „Enhanced Basic ATK“ von „Gedenken an die Wegbereiter“, was ihn für die meisten Spieler zur Standardwahl macht.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist eine vollständig F2P-Alternative, die direkt aus Herta’s Store stammt. Sie bietet einen pauschalen Geschwindigkeitsbonus sowie einen Team-Schadensbonus nach dem Einsatz einer Fertigkeit und ist damit einer der besten Ersatz-Light-Cones.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für „Gedenken an die Wegbereiter“ findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für „Gedenken an die Wegbereiter““.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Der Erlöser, der die Welt neu gestaltet“ ist die beste Reliktwahl. Es erhöht die maximalen HP des Trägers und ermöglicht es „Gedenken an die Wegbereiter“, einen teamweiten DMG-Buff zu gewähren, solange „Mem“ aktiv ist – genau die Art von Unterstützungswert, auf die dieser Build ausgelegt ist.

Das 4-teilige „Eagle of Twilight“-Set ist die auf SPD ausgerichtete Alternative, wenn du lieber zusätzliche Züge sichern möchtest, anstatt die Buff-Verfügbarkeit des „Deliverer“-Sets zu maximieren. Es bietet die höchste effektive SPD aller hier vorgestellten 4-teiligen Optionen, was zudem dazu beiträgt, dass Mems „Charge“ schneller ansteigt.

Bei den Planar-Ornamenten ist das 2-teilige „Der lebhafte Vonwacq“-Set die erste Wahl. Es stellt Energie wieder her, sodass Mem früher beschworen werden kann, und sein CRIT-DMG-Buff lässt sich gut mit dem eigenen Effekt von „Diese Liebe, für immer“ kombinieren, sobald Mem zu attackieren beginnt.

Das 2-teilige „Amphoreus, Das ewige Land“-Set ist die allgemeine Ausweichmöglichkeit, falls niemand anderes im Team bereits „Der lebhafte Vonwacq“ ausgerüstet hat. Es gewährt jedem Verbündeten einen Geschwindigkeitsbonus von 8 %, solange Mem auf dem Feld ist – zusätzlich zu der Synergie zwischen „Trailblazer“, „Trace“ und „Planar“, die bereits zu Beginn des Kampfes deren Aktionsreihenfolge vorverlegt.

Stat-Prioritäten von „Gedenken an die Wegbereiter“

Die Attributprioritäten von „Gedenken an die Wegbereiter“ liegen stark auf SPD, da fast alles, was Mems Einsatzzeit und Ladungserzeugung betrifft, davon abhängt, wie oft „Gedenken an die Wegbereiter“ und seine Verbündeten agieren.

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: Effekt-Resistenz (niedrigere Priorität als SPD und Krit. Schaden, vor allem nützlich, um Crowd-Control-Effekten zu widerstehen)

🎯 Ideale Werteziele: Strebe zunächst 160+ SPD an, dann 180 bis 220 % CRIT DMG oder mehr, sobald Mem regelmäßig angreift. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Prioritäten für „Gedenken an die Wegbereiter“’s Trace“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Talent: Allmächtiger Begleiter Hoch Erhöht Mems HP-Pool direkt und hält Mem lange genug am Leben, um in jeder Runde weiterhin Wert zu generieren. Ultimative Fähigkeit: Gemeinsam, Mem! Mittel Fügt Mems Hauptschaden an. Die Priorität steigt, wenn „Gedenken an die Wegbereiter“ auf Eidolon 6 ist. Fähigkeit: Ich wähle dich! Niedrig Verbessert die Menge an HP, die Mem heilt. Lass das Leveln dieser Fähigkeit aus, wenn deine Sustain-Einheit Mem bereits auf voller HP hält. Basisangriff: Überlass es mir! Niedrig Halte dir das Upgrade stattdessen für die verbesserte Form des Basisangriffs auf. Bonusfähigkeit: Zepter des Rhapsoden Hoch Erhöht die eigene Aktion von „Gedenken an die Wegbereiter“ zu Beginn des Kampfes um 30 % und gewährt Mem zusätzliche Ladung, sobald Mem zum ersten Mal erscheint. Bonusfähigkeit: Magnete und lange Ketten Mittel Erhöht den Multiplikator für den wahren Schaden von Mems „Unterstützung“ umso mehr, je mehr Energie ein Verbündeter über 100 hinaus gespeichert hat. Bonusfähigkeit: „Kleine Parabel“ Niedrig Gewährt Mem eine kleine Ladungsrückerstattung, wenn Mem „Bösewichte! Ärger!“ einsetzt.

Aufstiegsmaterialien für „Gedenken an die Wegbereiter“ (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Rätselhafte Ectostella 28 Intrige des Usurpators 13 Der Wille des Eroberers 12 Der Instinkt des Diebes 12 Credits 246.400

Materialien für „Spur der Erinnerung“ des Wegbereiters (max. Spuren)

Material Gesamt Blume von Alaya 105 Sämling von Manas 54 Diebischer Instinkt 28 Bija des Bewusstseins 12 Silber der Gunst 12 Der Plan des Usurpators 42 Der Wille des Eroberers 42 Spuren des Schicksals 5 Abspann 2.400.000

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Die besten „Gedenken an die Wegbereiter“-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team und alternative Teammitglieder für „Gedenken an die Wegbereiter“, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen, je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes „Gedenken an die Wegbereiter“-Team insgesamt

Bestes „Gedenken an die Wegbereiter“-Team (Gesamt) Rolle „Gedenken an die Wegbereiter“ Unterstützung Evernight DPS Cyrene Unterstützung Hyacine Unterstützung

Dieses Team stützt sich stark auf das Talent „Gedenken an die Wegbereiter“, das Mem jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen großen Teil seines Energievorrats verbraucht, aggressiv mit „Mem Charge“ versorgt. Da die Rotation auf schnellen, ressourcenintensiven Ultimates basiert, ist dieses Team perfekt darauf abgestimmt, Mem ständig auf dem Spielfeld zu halten, um gemeinsame Angriffe und Zugmanipulationen durchzuführen.

Evernight steht als primäre Hypercarry im Rampenlicht und steigert ihren enormen Schaden durch die häufigen Positionsgewinne und „True DMG“-Buffs, die sie durch Mems Anwesenheit auf dem Spielfeld erhält, sowie durch ihre eigenen explosiven, von Memoria angetriebenen Memosprite-Angriffe.

Cyrene fungiert als mächtiger Kraftmultiplikator für dieses Team und beschleunigt die Energieverteilung, indem sie die Ultimates ihrer Verbündeten auf einzigartige Weise über ihr Kit zwangsweise auslöst.

Um das Team abzurunden, fügt sich Hyacine perfekt als ultimativer Teamanker ein, der beständig entscheidende Buffs generiert, die Skill-Punkt-Bilanz ausgleicht und die Teamheilung in aktive Unterstützung umwandelt, sodass niemand unter dem Druck des Gegners aus dem Spielgeschehen fällt.

Das beste F2P-Team bei „Gedenken an die Wegbereiter“

Bestes „Gedenken an die Wegbereiter“-Team (insgesamt) Rolle „Gedenken an die Wegbereiter“ Unterstützung Herta DPS Asta Unterstützung Lynx Unterstützung

Da Mem für jeden vom Team regenerierten Energiepunkt proportional Ladung erhält, zwingt Herta mit ihrer unerbittlichen Skalierung bei Mehrfachzielen Mem aggressiv ins Spiel, um spielentscheidende Zugvorstöße und True-DMG-Buffs zu vergeben.

Asta ergänzt diesen aggressiven Spielzyklus hervorragend, indem sie als wichtigste Geschwindigkeitsquelle des Teams fungiert. Ihre ultimative Fähigkeit sorgt für einen massiven, teamweiten pauschalen Geschwindigkeitsschub sowie einen zuverlässigen Angriffs-Buff, wodurch sich die Rotation deutlich beschleunigt. Diese zusätzliche Geschwindigkeit ermöglicht es sowohl Herta als auch dem Trailblazer, häufiger Aktionen auszuführen und so Mems „Charge“ rasch anzuhäufen.

Um das gesamte Team abzusichern, fungiert Lynx als zuverlässige F2P-Unterstützung, die die Gruppe auch unter feindlichem Druck problemlos bei Gesundheit hält und lähmende Debuffs beseitigt.

Die besten Alternativen für das „Gedenken an die Wegbereiter“-Team

Mydei ist ein direkter Ersatz für Argenti im „Overall“-Team, da auch seine ultimative Fähigkeit einen großen Teil der Energie kostet und von denselben Vorteilen in Bezug auf Aktionsfortschritt und „True DMG“ profitiert, die „Gedenken an die Wegbereiter“ bietet.

Feixiao verwandelt den „True DMG“-Buff von „Gedenken an die Wegbereiter“ in zusätzlichen Wert bei jedem von ihr ausgeführten Folgeangriff, und diese Kombination wird deutlich stärker, sobald „Gedenken an die Wegbereiter“ Eidolon-Stufe 4 erreicht.

Castorice teilt den „Remembrance“-Pfad von „Gedenken an die Wegbereiter“, und durch die Kombination der beiden addieren sich die Fähigkeiten von „Gedenken an die Wegbereiter“ direkt zu Castorices eigener, auf HP basierender Schadensskalierung – so entsteht ein echtes „Remembrance“-Team.

Tribbie sorgt zusätzlich zu dem, was „Gedenken an die Wegbereiter“ bereits leistet, für RES-Durchdringung aller Typen und zusätzlichen Folgeschaden – eine starke Wahl für Teams, die auf mehrere Schadensinstanzen pro Runde setzen.

Die einzige Konstante bei allen guten Alternativen als Teamkameraden für „Gedenken an die Wegbereiter“ ist Energie. „Gedenken an die Wegbereiter“ belohnt Teamkameraden, deren Fähigkeiten einen großen Energievorrat verbrauchen. Achte daher bei der Auswahl eines Ersatzes zunächst darauf, welcher DPS- oder Support-Charakter in deinem Kader die höchsten Kosten für Ultimates oder Fähigkeiten hat.

Eidolons für „Gedenken an die Wegbereiter“: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite (Zeit) Warum? E1: Erzähler der Gegenwart Am höchsten Gewährt dem Verbündeten, der Mems Unterstützung trägt, eine um 10 % erhöhte kritische Trefferquote; der Buff gilt auch für das eigene Memosprite dieses Verbündeten, sofern er eines besitzt. E2: Sammler der Vergangenheit Höchste Stellt „Gedenken an die Wegbereiter“ 8 Energie wieder her, sobald ein verbündetes Memosprite außer Mem eine Aktion ausführt (einmal pro Runde), was die Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit deutlich verkürzt. E3: „Chanter der Zukunft“ Niedrig Erhöht lediglich die Stufen von „Fähigkeit“, „Talent“ und „Memosprite-Talent“. E4: Tänzer der Muse Mittel Gewährt Mem eine zusätzliche Ladung und einen höheren Multiplikator für echten Schaden, sobald ein Verbündeter mit 0 verbleibender Maximalenergie handelt. E5: Schneider der Ode Niedrig Erhöht ausschließlich die Stufen von „Ultimate“, „Basisangriff“ und „Memosprite-Fähigkeit“. E6: Träger der Offenbarung Hoch Sperrt die Krit-Rate der ultimativen Fähigkeit auf 100 % – ein deutlicher Schadensschub.

Fazit: Lohnt es sich, „Gedenken an die Wegbereiter“ zu bauen2026?

Tier-Bewertungen für „Gedenken an die Wegbereiter“ Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

„Gedenken an die Wegbereiter“ lohnt es sich, sobald man sie im Verlauf der Geschichte freischaltet – Punkt. Sie sind die für F2P-Spieler am besten zugänglichen Top-Unterstützer in HSR, und ihr Fähigkeiten-Set ist so flexibel, dass sie sich problemlos in fast jedes Team einfügen lassen.

Aber natürlich glänzen sie am besten in Kombination mit energiehungrigen Einheiten, da das gesamte Spielset von Mem genau auf diesen Spielstil zugeschnitten ist.

Obendrein kostet „Flieg in eine rosige Zukunft““, ihr charakteristischer Lichtkegel, nichts außer dem Abschluss einer Story-Quest. Es gibt kaum einen Grund, auf den Aufbau von „Gedenken an die Wegbereiter“ zu verzichten, besonders wenn du bereits einen energiehungrigen DPS in deinem Kader hast.

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Häufig gestellte Fragen