Beste „Trailblazer“-Konfiguration für „Elation“, Team und Eidolons – HSR 2026
Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität von Spuren, die Priorität von Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „Trailblazer-Begeisterung““-Build in Honkai Star Rail, damit du diesen 5-Sterne-Unterstützer für seine optimale Leistung im Endgame optimieren kannst.
„Trailblazer-Begeisterung““ ist ein „Lightning Elation“-Support, dessen Spielweise darauf ausgerichtet ist, den Zug eines anderen Charakters vorzubereiten und dem Team bei jedem Zug „Punchline“ und „Certified Banger“ zu verschaffen.
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TL;DR – Der beste „Trailblazer-Begeisterung““-Build auf einen Blick
|Bester Lichtkegel
|Als sie beschloss, es zu sehen
|Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“
|Elation voller Segen
|Bestes Relikt-Set
|Wahrsager der fernen Weiten (4-teilig)
|Bestes Set „Planar Ornament“
|Lushaka, die versunkenen Meere (2 Teile)
|Hauptwerte
|Körper: Krit-Rate
Stiefel: Geschwindigkeit
Planare Sphäre: Angriffs-%
Verbindungsseil: Energieregenerationsrate
|Priorität der Sekundärwerte
|Geschwindigkeit > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > HP%
|Bestes Team (insgesamt)
|Trailblazer Elation (Unterstützung)
Evanescia (DPS)
Yao Guang (Unterstützung)
Huohuo (Unterstützung)
|Bestes Team (F2P)
|Trailblazer Elation (Unterstützung)
Herta (DPS)
Asta (Unterstützung)
Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)
So spielst du Trailblazer Elation: Rotation und Tipps
„Trailblazer-Begeisterung““ funktioniert nach einem einfachen Kreislauf: Setze die Fertigkeit auf das gegnerische Team ein, um „Certified Banger“ zu sammeln, und feuere dann die Ultimative Fertigkeit auf den von dir bestimmten „Elation“-Fertigkeitsnutzer ab, sobald sie aufgeladen ist. Diese Ultimative Fertigkeit löst sofort eine kostenlose Ausführung der „Elation“-Fertigkeit des Ziels aus – und genau darin liegt der eigentliche Wert ihres Fähigkeitenpakets.
Die eigene „Elation“-Fähigkeit verursacht mäßigen Blitz-„Elation“-Schaden, der über das gesamte Feld verteilt wird. Leg bei den Builds den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit (SPD), damit „Trailblazer-Begeisterung““ schneller und häufiger seine ultimative Fähigkeit erreicht – denn jede zusätzliche ultimative Fähigkeit bedeutet eine weitere kostenlose „Elation“-Fähigkeit für das Team.
Beste Lichtkegel für „Trailblazer-Begeisterung““
„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist insgesamt die stärkste Wahl für einen „Trailblazer-Begeisterung““-Build. Er erhöht die Geschwindigkeit des Trägers und gewährt beim Eintritt in den Kampf oder beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit auf einen Verbündeten teamweite Buffs für die Krit-Rate und den Krit-Schaden sowie eine zusätzliche Energieregenerationsrate für den „Trailblazer“ selbst, was direkt zu einem schnelleren ultimativen Fähigkeitszyklus führt.
„Überfließende Freude voller Segen“ ist die beste F2P-Wahl und liegt in der Praxis wirklich ganz nah dran. Er ist in Herta’s Laden erhältlich, erhöht die ATK des Trägers und gewährt jedem Verbündeten, der von der Fertigkeit oder der ultimativen Fähigkeit des Trailblazers getroffen wird, einen Elation-Bonus – genau die Art von Passivfähigkeit, die sich ein Elation-Enabler wünscht.
„Morgen, gemeinsam“ ist eine brauchbare 4-Sterne-Alternative. Es erhöht den kritischen Schaden und gewährt dem gesamten Team nach der ultimativen Fähigkeit des Trägers einen kurzen „Elation“-Schub, allerdings hält dieser Buff nur eine Runde an, was es zum schwächsten dieser drei macht.
Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für „Trailblazer-Begeisterung““ findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für „Trailblazer-Begeisterung““.
Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets
„Der Seher mit weitreichender Sicht“ (4-teilig) ist eindeutig das beste Relikt-Set für diesen Build. Schon der 2-teilige Bonus gewährt „SPD“, und der vollständige 4-teilige Effekt steigert die „Elation“ aller Verbündeten in dem Moment, in dem die „Elation“-Fähigkeit des Trailblazers ausgelöst wird – was ja genau der Sinn ist, ihn als Unterstützer einzusetzen.
„Lushaka, die versunkenen Meere““ (2-teilig) ist das empfohlene Planar-Ornament. Es gewährt einen Bonus auf die Energieregenerationsrate und zusätzlichen Angriffswert für den Verbündeten, der ganz links in der Aufstellung steht – in der Regel ist dies der DPS-Carry des „Trailblazer-Begeisterung““-Builds.
Stat-Prioritäten von „Trailblazer-Begeisterung““
- Priorität 1: SPD
- Priorität 2: Kritische Trefferquote
- Priorität 3: Kritischer Schaden
- Priorität 4: HP%
🎯 Ideale Werteziele: Strebe 2.200 ATK an und ziele dann im Kampf auf einen 160-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.
Prioritäten für „Elation’s Trace“ des Wegbereiters
|Spuren
|Prioritätsstufe
|Warum?
|Grundlegende ATK: Etwas Lärm machen
|Niedrig
|In diesem Build selten die eigentliche Schadensquelle, daher kann man den Wert getrost auf einem niedrigen Level belassen.
|Fähigkeit: Lass den Sturm toben
|Mittel
|Lohnt sich, um den eigenen Schaden zu erhöhen, ist aber keine Prioritätsfähigkeit.
|Ultimative Fähigkeit: Möge der Wegbereiter dich zu den Sternen tragen
|Am höchsten
|Erhöht den Krit-Schadensbonus, den das Ziel deiner ultimativen Fähigkeit erhält – das Herzstück des gesamten Builds.
|Talent: Dieses Lächeln ist etwas ganz Besonderes
|Hoch
|Lässt die Fertigkeit zusätzlichen „Begeisterungsschaden“ verursachen, sobald „Certified Banger“ gestapelt ist; also levelt sie parallel zur Fertigkeit.
|„Begeisterung“-Fähigkeit: Ich sagte „Begeisterung“, habe ich gestottert?
|Am höchsten
|Erhöht direkt den Schaden der kostenlosen „Begeisterung“-Fähigkeit, die durch die Ultimative Fähigkeit ausgelöst wird.
|Bonusfähigkeit: Auf Wolke sieben
|Höchste
|Fügt „Elation“ basierend auf überschüssigem Angriff hinzu, was den eigenen Schaden des „Trailblazers“ deutlich erhöht.
|Bonusfähigkeit: Scheiß drauf, wir rocken
|Höchste
|Gewährt Krit-Chance und stellt nach dem Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit einen Fertigkeitspunkt für das Team wieder her – ein starker wirtschaftlicher Schub.
|Bonusfähigkeit: Aha, auf sie!
|Hoch
|Gewährt zusätzliches „Certified Banger“, nachdem ein Verbündeter eine „Elation“-Fähigkeit eingesetzt hat, was den Kreislauf weiter beschleunigt.
„Trailblazer-Begeisterung““-Aufstiegsmaterialien (maximaler Aufstieg)
|Material
|Gesamt
|Diebischer Instinkt
|15
|Intrige des Usurpators
|15
|Der Wille des Eroberers
|15
|Die rätselhafte Ectostella
|65
|Credits
|308.000
Trailblazer Elation – Spurenmaterialien (Max. Spuren)
|Material
|Gesamt
|Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards
|15
|Diebischer Instinkt
|41
|Die „Fluffy“-Serienausgabe – Gedenkausgabe
|72
|Die Intrige des Usurpators
|56
|Die „Fluffy“-Sammlerausgabe
|139
|Der Wille des Eroberers
|58
|Die Zurückhaltung des besiegten Flusses
|12
|Spuren des Schicksals
|8
|Mitwirkende
|3.000.000
Die besten „Trailblazer-Begeisterung““-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)
Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team und alternative Teammitglieder für „Trailblazer-Begeisterung““, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.
Bestes Trailblazer-Elation-Team (Gesamt)
|Bestes „Trailblazer-Begeisterung““-Team (Gesamt)
|Rolle
|„Trailblazer-Begeisterung““
|Unterstützung
|Evanescia
|DPS
|Yao Guang
|Unterstützung
|Huohuo
|Unterstützung
Dieses Team nutzt den „Elation“-Archetyp voll aus, indem es die Zyklen der ultimativen Energie und die Feld-Buffs maximiert. „Trailblazer-Begeisterung““ löst die „Elation“-Fähigkeiten der Verbündeten aus und steigert die CRIT-Werte, während Yao Guang ihre Zone einsetzt, um „Elation“-Werte zu teilen, „All-Type Resistance Penetration“ zu stapeln und „Aha-Instanzen“ für zusätzliche Team-Nützlichkeit zu aktivieren.
Als primäre Hypercarry wandelt Evanescia ihre enormen kritischen Trefferwerte im Kampf in skalierenden „Elation“-Schaden um und füllt ihre Ultimate-Obergrenze von 480 Energie auf, um verheerende Folgeangriffe ihres Fuchses zu entfesseln.
Schließlich fungiert Huohuo als entscheidende Nachhaltigkeitsquelle, die die notwendige teamweite Reinigung sowie prozentuale Energieregeneration bereitstellt, wodurch sichergestellt wird, dass sowohl Evanescia als auch Yao Guang ihre kostenintensiven Ultimates ohne Unterbrechung einsetzen können.
Das beste F2P-„Trailblazer“-Elation-Team
|Bestes „Trailblazer“-Elation-Team (F2P)
|Rolle
|„Trailblazer“ „Elation“
|Unterstützung
|Herta
|DPS
|Asta
|Unterstützung
|Dan Heng Permansor Terrae
|Unterstützung
Mit der ultimativen Fähigkeit von „Trailblazer-Begeisterung““ kann „Action Advance Herta“ direkt in ihren eigenen Zug versetzt werden, Asta sorgt zusätzlich für SPD- und ATK-Buffs, und Dan Heng Permansor Terrae (ersetzbar durch Gallagher, falls du DHPT in Version 4.0 nicht kostenlos erhalten hast) sorgt für Nachhaltigkeit und steigert gleichzeitig Herta’s ATK weiter.
Die besten Alternativen für das „Trailblazer-Begeisterung““-Team
Silberwolf Stufe 999 ist eine erstklassige DPS-Carry für Trailblazer-Elation-Teams. Dank der von Trailblazer Elation erzeugten Effekte „Certified Banger“ und „Punchline“ kann sie eine zusätzlich verstärkte Elation-Fähigkeit auslösen und so mehr Schaden verursachen.
Sparxie ist eine erstklassige Feuer-/Elation-Hyper-Carry, die in Kombination mit „Trailblazer-Begeisterung““ ihre Stärken voll ausspielt: Sie wandelt ihren rohen Angriffswert in unverdünnte Elation-Skalierung um und verursacht während „Aha-Instants“ durch ihre Elation-Fähigkeit hohen Bounce-Schaden bei Treffern.
Sparkle ist ein solider Ersatz für Yao Guang: Sie steigert den DPS des Teams, stapelt offensive Buffs und regeneriert Skillpunkte, die dieser Build schnell verbraucht.
Auch Tribbie füllt den Yao-Guang-Platz gut aus und sorgt für „All-Type RES PEN“ sowie zusätzlichen Schaden, der sich nahtlos mit dem Elation-Schaden des Teams stapeln lässt.
Gallagher ist eine weitere Alternative im Bereich „Sustain“, der das Team durch seinen „Besotted“-Debuff statt durch einen reinen Schild heilt.
Jeder gute alternative Teamkamerad für „Trailblazer-Begeisterung““ folgt derselben Grundlogik: Solange eine Einheit die von „Trailblazer-Begeisterung““ erzeugten „Certified Banger“ und „Punchline“ nutzen oder mehr Elation-Fähigkeiten des Teams freisetzen kann, fügt sie sich nahtlos in die Kompositionen von „Trailblazer-Begeisterung““ ein.
Eidolons für „Trailblazer-Begeisterung““: Welche lohnen sich?
|Eidolons
|Rendite (Zeit)
|Erläuterung
|E1: „Glaube an das Licht“
|Hoch
|Stapelt nach einer Fertigkeit bis zu 3 zusätzliche „Certified Banger“ auf das Ziel der nächsten ultimativen Fähigkeit und beschleunigt so den Zyklus.
|E2: Geschichte wird geschrieben…
|Am höchsten
|Fügt dem Ziel der ultimativen Fähigkeit einen pauschalen „Elation“-Buff von 12 % hinzu, was den direkten Schaden für das gesamte Team erhöht.
|E3: Ins Rampenlicht
|Niedrig
|Ein Knoten für Werte und Fähigkeitsstufen ohne neuen Kampfeffekt.
|E4: Rettet die Welt. Einfach so.
|Hoch
|Erhöht den erlittenen Schaden der Gegner um 10 % für 2 Runden, sobald eine „Elation“-Fähigkeit ausgelöst wird – ein echter Boost für das gesamte Team.
|E5: Liebe und Mut: Immer angesagt
|Niedrig
|Ein weiterer „Lückenfüller“-Knoten auf Fähigkeitsstufe.
|E6: Die kosmische Legende naht!
|Hoch
|Fügt bei Einsatz der Fähigkeit „Begeisterung“ einen starken persönlichen CRIT-DMG-Buff hinzu.
Fazit: Lohnt es sich, „Trailblazer-Begeisterung““ einzubauen2026?
|Bewertungen der Stufen bei „Trailblazer-Begeisterung““
|Gesamtbewertung
|EX
|Endgame-Bewertungen
|Erinnerung an das Chaos: EX
Reine Fiktion: S
Apokalyptischer Schatten: EX
„Trailblazer-Begeisterung““ ist ein wirklich starker kostenloser Unterstützer – sogar ein Top-Charakter für jeden, der ein Elation-Team aufstellt. Sie prägen das Meta zwar nicht so umfassend wie die „Remembrance“-Form von „Trailblazer“, aber innerhalb ihres eigenen Archetyps gehören sie ausnahmslos zu den besten Unterstützern, die jedem Spieler zur Verfügung stehen.
Der Haken ist, dass er außerhalb von Elation-Teams wertmäßig ziemlich eingeschränkt ist, sodass es sich nur lohnt, voll in ihn zu investieren, wenn du dich bereits mit Charakteren wie „Sparxie“ oder „Silberwolf Stufe 999“ auf diesen Archetyp konzentrierst. Wenn du jedoch bereits einen „Elation“-DPS besitzt, ist der Aufbau eines „Trailblazer-Begeisterung““-Teams eine klare Empfehlung, da diese vollständig für F2P-Spieler zugänglich sind.
Häufig gestellte Fragen
Der beste „Trailblazer-Begeisterung““-Build in HSR nutzt „Als sie beschloss, hinzuschauen“ für die höchsten Gesamt-SPD- und CRIT-Buffs, das 4-teilige Relikt-Set „Der Seher mit weitreichender Sicht“ für teamweite „Elation“-Effekte und „Lushaka, die versunkenen Meere“ als Planar-Ornament, gepaart mit einem „Elation“-Hypercarry-DPS.
Das beste Team für „Trailblazer-Begeisterung““ besteht aus Evanescia als Haupt-DPS, Yao Guang für RES-PEN und Elation-DMG sowie Huohuo für Sustain, während Herta, Asta und Dan Heng Permansor Terrae eine vollständige F2P-Alternative bilden.
Ja, es lohnt sich, Trailblazer Elations Eidolon 2 so schnell wie möglich freizuschalten, da es jedem, den ihre ultimative Fähigkeit trifft, einen pauschalen Elation-Buff von 12 % gewährt – dies ist die größte teamweite Schadenssteigerung aller sechs Eidolons.
Der beste „Light Cone“ für Trailblazer Elation ist „Als sie beschloss, hinzuschauen“ wegen seiner SPD- und teamweiten CRIT-Buffs, während „Überfließende Freude voller Segen“ aus Herta’s Store die stärkste vollständig kostenlose Option ist.
„Trailblazer-Begeisterung““ sollte die Relikt-Sets „Der Seher mit weitreichender Sicht“ und „Lushaka, die versunkenen Meere“ verwenden, mit Krit-Rate am Körper, Geschwindigkeit an den Stiefeln, Angriffsprozente an der Planar-Kugel und Energieregenerationsrate am Verbindungsseil als Hauptwerte.