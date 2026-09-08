Beste „Trailblazer“-Konfiguration für „Elation“, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität von Spuren, die Priorität von Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „Trailblazer-Begeisterung““-Build in Honkai Star Rail, damit du diesen 5-Sterne-Unterstützer für seine optimale Leistung im Endgame optimieren kannst.

„Trailblazer-Begeisterung““ ist ein „Lightning Elation“-Support, dessen Spielweise darauf ausgerichtet ist, den Zug eines anderen Charakters vorzubereiten und dem Team bei jedem Zug „Punchline“ und „Certified Banger“ zu verschaffen.

TL;DR – Der beste „Trailblazer-Begeisterung““-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Als sie beschloss, es zu sehen Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Elation voller Segen Bestes Relikt-Set Wahrsager der fernen Weiten (4-teilig) Bestes Set „Planar Ornament“ Lushaka, die versunkenen Meere (2 Teile) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Angriffs-%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > HP% Bestes Team (insgesamt) Trailblazer Elation (Unterstützung)



Evanescia (DPS)



Yao Guang (Unterstützung)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Trailblazer Elation (Unterstützung)



Herta (DPS)



Asta (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)

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So spielst du Trailblazer Elation: Rotation und Tipps

„Trailblazer-Begeisterung““ funktioniert nach einem einfachen Kreislauf: Setze die Fertigkeit auf das gegnerische Team ein, um „Certified Banger“ zu sammeln, und feuere dann die Ultimative Fertigkeit auf den von dir bestimmten „Elation“-Fertigkeitsnutzer ab, sobald sie aufgeladen ist. Diese Ultimative Fertigkeit löst sofort eine kostenlose Ausführung der „Elation“-Fertigkeit des Ziels aus – und genau darin liegt der eigentliche Wert ihres Fähigkeitenpakets.

Die eigene „Elation“-Fähigkeit verursacht mäßigen Blitz-„Elation“-Schaden, der über das gesamte Feld verteilt wird. Leg bei den Builds den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit (SPD), damit „Trailblazer-Begeisterung““ schneller und häufiger seine ultimative Fähigkeit erreicht – denn jede zusätzliche ultimative Fähigkeit bedeutet eine weitere kostenlose „Elation“-Fähigkeit für das Team.

Beste Lichtkegel für „Trailblazer-Begeisterung““

„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist insgesamt die stärkste Wahl für einen „Trailblazer-Begeisterung““-Build. Er erhöht die Geschwindigkeit des Trägers und gewährt beim Eintritt in den Kampf oder beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit auf einen Verbündeten teamweite Buffs für die Krit-Rate und den Krit-Schaden sowie eine zusätzliche Energieregenerationsrate für den „Trailblazer“ selbst, was direkt zu einem schnelleren ultimativen Fähigkeitszyklus führt.

„Überfließende Freude voller Segen“ ist die beste F2P-Wahl und liegt in der Praxis wirklich ganz nah dran. Er ist in Herta’s Laden erhältlich, erhöht die ATK des Trägers und gewährt jedem Verbündeten, der von der Fertigkeit oder der ultimativen Fähigkeit des Trailblazers getroffen wird, einen Elation-Bonus – genau die Art von Passivfähigkeit, die sich ein Elation-Enabler wünscht.

„Morgen, gemeinsam“ ist eine brauchbare 4-Sterne-Alternative. Es erhöht den kritischen Schaden und gewährt dem gesamten Team nach der ultimativen Fähigkeit des Trägers einen kurzen „Elation“-Schub, allerdings hält dieser Buff nur eine Runde an, was es zum schwächsten dieser drei macht.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für „Trailblazer-Begeisterung““ findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für „Trailblazer-Begeisterung““.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Der Seher mit weitreichender Sicht“ (4-teilig) ist eindeutig das beste Relikt-Set für diesen Build. Schon der 2-teilige Bonus gewährt „SPD“, und der vollständige 4-teilige Effekt steigert die „Elation“ aller Verbündeten in dem Moment, in dem die „Elation“-Fähigkeit des Trailblazers ausgelöst wird – was ja genau der Sinn ist, ihn als Unterstützer einzusetzen.

„Lushaka, die versunkenen Meere““ (2-teilig) ist das empfohlene Planar-Ornament. Es gewährt einen Bonus auf die Energieregenerationsrate und zusätzlichen Angriffswert für den Verbündeten, der ganz links in der Aufstellung steht – in der Regel ist dies der DPS-Carry des „Trailblazer-Begeisterung““-Builds.

Stat-Prioritäten von „Trailblazer-Begeisterung““

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Kritische Trefferquote

Kritische Trefferquote Priorität 3: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 4: HP%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 2.200 ATK an und ziele dann im Kampf auf einen 160-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Prioritäten für „Elation’s Trace“ des Wegbereiters

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: Etwas Lärm machen Niedrig In diesem Build selten die eigentliche Schadensquelle, daher kann man den Wert getrost auf einem niedrigen Level belassen. Fähigkeit: Lass den Sturm toben Mittel Lohnt sich, um den eigenen Schaden zu erhöhen, ist aber keine Prioritätsfähigkeit. Ultimative Fähigkeit: Möge der Wegbereiter dich zu den Sternen tragen Am höchsten Erhöht den Krit-Schadensbonus, den das Ziel deiner ultimativen Fähigkeit erhält – das Herzstück des gesamten Builds. Talent: Dieses Lächeln ist etwas ganz Besonderes Hoch Lässt die Fertigkeit zusätzlichen „Begeisterungsschaden“ verursachen, sobald „Certified Banger“ gestapelt ist; also levelt sie parallel zur Fertigkeit. „Begeisterung“-Fähigkeit: Ich sagte „Begeisterung“, habe ich gestottert? Am höchsten Erhöht direkt den Schaden der kostenlosen „Begeisterung“-Fähigkeit, die durch die Ultimative Fähigkeit ausgelöst wird. Bonusfähigkeit: Auf Wolke sieben Höchste Fügt „Elation“ basierend auf überschüssigem Angriff hinzu, was den eigenen Schaden des „Trailblazers“ deutlich erhöht. Bonusfähigkeit: Scheiß drauf, wir rocken Höchste Gewährt Krit-Chance und stellt nach dem Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit einen Fertigkeitspunkt für das Team wieder her – ein starker wirtschaftlicher Schub. Bonusfähigkeit: Aha, auf sie! Hoch Gewährt zusätzliches „Certified Banger“, nachdem ein Verbündeter eine „Elation“-Fähigkeit eingesetzt hat, was den Kreislauf weiter beschleunigt.

„Trailblazer-Begeisterung““-Aufstiegsmaterialien (maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Diebischer Instinkt 15 Intrige des Usurpators 15 Der Wille des Eroberers 15 Die rätselhafte Ectostella 65 Credits 308.000

Trailblazer Elation – Spurenmaterialien (Max. Spuren)

Material Gesamt Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards 15 Diebischer Instinkt 41 Die „Fluffy“-Serienausgabe – Gedenkausgabe 72 Die Intrige des Usurpators 56 Die „Fluffy“-Sammlerausgabe 139 Der Wille des Eroberers 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Mitwirkende 3.000.000

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Die besten „Trailblazer-Begeisterung““-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team und alternative Teammitglieder für „Trailblazer-Begeisterung““, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Trailblazer-Elation-Team (Gesamt)

Bestes „Trailblazer-Begeisterung““-Team (Gesamt) Rolle „Trailblazer-Begeisterung““ Unterstützung Evanescia DPS Yao Guang Unterstützung Huohuo Unterstützung

Dieses Team nutzt den „Elation“-Archetyp voll aus, indem es die Zyklen der ultimativen Energie und die Feld-Buffs maximiert. „Trailblazer-Begeisterung““ löst die „Elation“-Fähigkeiten der Verbündeten aus und steigert die CRIT-Werte, während Yao Guang ihre Zone einsetzt, um „Elation“-Werte zu teilen, „All-Type Resistance Penetration“ zu stapeln und „Aha-Instanzen“ für zusätzliche Team-Nützlichkeit zu aktivieren.

Als primäre Hypercarry wandelt Evanescia ihre enormen kritischen Trefferwerte im Kampf in skalierenden „Elation“-Schaden um und füllt ihre Ultimate-Obergrenze von 480 Energie auf, um verheerende Folgeangriffe ihres Fuchses zu entfesseln.

Schließlich fungiert Huohuo als entscheidende Nachhaltigkeitsquelle, die die notwendige teamweite Reinigung sowie prozentuale Energieregeneration bereitstellt, wodurch sichergestellt wird, dass sowohl Evanescia als auch Yao Guang ihre kostenintensiven Ultimates ohne Unterbrechung einsetzen können.

Das beste F2P-„Trailblazer“-Elation-Team

Bestes „Trailblazer“-Elation-Team (F2P) Rolle „Trailblazer“ „Elation“ Unterstützung Herta DPS Asta Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

Mit der ultimativen Fähigkeit von „Trailblazer-Begeisterung““ kann „Action Advance Herta“ direkt in ihren eigenen Zug versetzt werden, Asta sorgt zusätzlich für SPD- und ATK-Buffs, und Dan Heng Permansor Terrae (ersetzbar durch Gallagher, falls du DHPT in Version 4.0 nicht kostenlos erhalten hast) sorgt für Nachhaltigkeit und steigert gleichzeitig Herta’s ATK weiter.

Die besten Alternativen für das „Trailblazer-Begeisterung““-Team

Silberwolf Stufe 999 ist eine erstklassige DPS-Carry für Trailblazer-Elation-Teams. Dank der von Trailblazer Elation erzeugten Effekte „Certified Banger“ und „Punchline“ kann sie eine zusätzlich verstärkte Elation-Fähigkeit auslösen und so mehr Schaden verursachen.

Sparxie ist eine erstklassige Feuer-/Elation-Hyper-Carry, die in Kombination mit „Trailblazer-Begeisterung““ ihre Stärken voll ausspielt: Sie wandelt ihren rohen Angriffswert in unverdünnte Elation-Skalierung um und verursacht während „Aha-Instants“ durch ihre Elation-Fähigkeit hohen Bounce-Schaden bei Treffern.

Sparkle ist ein solider Ersatz für Yao Guang: Sie steigert den DPS des Teams, stapelt offensive Buffs und regeneriert Skillpunkte, die dieser Build schnell verbraucht.

Auch Tribbie füllt den Yao-Guang-Platz gut aus und sorgt für „All-Type RES PEN“ sowie zusätzlichen Schaden, der sich nahtlos mit dem Elation-Schaden des Teams stapeln lässt.

Gallagher ist eine weitere Alternative im Bereich „Sustain“, der das Team durch seinen „Besotted“-Debuff statt durch einen reinen Schild heilt.

Jeder gute alternative Teamkamerad für „Trailblazer-Begeisterung““ folgt derselben Grundlogik: Solange eine Einheit die von „Trailblazer-Begeisterung““ erzeugten „Certified Banger“ und „Punchline“ nutzen oder mehr Elation-Fähigkeiten des Teams freisetzen kann, fügt sie sich nahtlos in die Kompositionen von „Trailblazer-Begeisterung““ ein.

Eidolons für „Trailblazer-Begeisterung““: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite (Zeit) Erläuterung E1: „Glaube an das Licht“ Hoch Stapelt nach einer Fertigkeit bis zu 3 zusätzliche „Certified Banger“ auf das Ziel der nächsten ultimativen Fähigkeit und beschleunigt so den Zyklus. E2: Geschichte wird geschrieben… Am höchsten Fügt dem Ziel der ultimativen Fähigkeit einen pauschalen „Elation“-Buff von 12 % hinzu, was den direkten Schaden für das gesamte Team erhöht. E3: Ins Rampenlicht Niedrig Ein Knoten für Werte und Fähigkeitsstufen ohne neuen Kampfeffekt. E4: Rettet die Welt. Einfach so. Hoch Erhöht den erlittenen Schaden der Gegner um 10 % für 2 Runden, sobald eine „Elation“-Fähigkeit ausgelöst wird – ein echter Boost für das gesamte Team. E5: Liebe und Mut: Immer angesagt Niedrig Ein weiterer „Lückenfüller“-Knoten auf Fähigkeitsstufe. E6: Die kosmische Legende naht! Hoch Fügt bei Einsatz der Fähigkeit „Begeisterung“ einen starken persönlichen CRIT-DMG-Buff hinzu.

Fazit: Lohnt es sich, „Trailblazer-Begeisterung““ einzubauen2026?

Bewertungen der Stufen bei „Trailblazer-Begeisterung““ Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

„Trailblazer-Begeisterung““ ist ein wirklich starker kostenloser Unterstützer – sogar ein Top-Charakter für jeden, der ein Elation-Team aufstellt. Sie prägen das Meta zwar nicht so umfassend wie die „Remembrance“-Form von „Trailblazer“, aber innerhalb ihres eigenen Archetyps gehören sie ausnahmslos zu den besten Unterstützern, die jedem Spieler zur Verfügung stehen.

Der Haken ist, dass er außerhalb von Elation-Teams wertmäßig ziemlich eingeschränkt ist, sodass es sich nur lohnt, voll in ihn zu investieren, wenn du dich bereits mit Charakteren wie „Sparxie“ oder „Silberwolf Stufe 999“ auf diesen Archetyp konzentrierst. Wenn du jedoch bereits einen „Elation“-DPS besitzt, ist der Aufbau eines „Trailblazer-Begeisterung““-Teams eine klare Empfehlung, da diese vollständig für F2P-Spieler zugänglich sind.

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Häufig gestellte Fragen