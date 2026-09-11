Beste Ruan-Mei-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität von Spuren, die Priorität von Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Ruan-Mei-Build in HSR, damit du genau weißt, wo du deine Ressourcen einsetzen solltest, wenn du in sie investierst.

Ruan Mei ist eine 5-Sterne-Unterstützerin vom Typ „Harmonie“, die den Schaden, die Geschwindigkeit und die Durchbruchseffizienz der gesamten Gruppe gleichzeitig verstärkt, und sie ist seit ihrer Veröffentlichung ein fester Bestandteil von Teams mit Durchbrucheffekt. Ihre ultimative Fähigkeit verzögert zudem die Erholung der Gegner aus dem Schwächezustand, was dem Angriff, der sie zuletzt getroffen hat, noch mehr Schaden zufügt.

TL;DR – Der beste Ruan-Mei-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Das vergangene Ich im Spiegel“ Beste F2P-„Light Cone“-Alternative Erinnerungen an die Vergangenheit Bestes Relikt-Set Uhrmacher, Meister der Traumkonstruktionen (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Der lebhafte Vonwacq (2-teilig) Hauptwerte Körper: HP%/DEF%



Stiefel: SPD



Planarkugel: HP%/DEF%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Break-Effekt > SPD > HP% = DEF% Bestes Team (insgesamt) Ruan Mei (Unterstützung)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Unterstützung)



Die Dahlie (DPS) Bestes Team (F2P) Ruan Mei (Unterstützung)



7. März „The Hunt“ (Imaginary) (DPS)



Pionierin Harmony (Hybrid)



Gallagher (Unterstützung)

So spielst du Ruan Mei: Rotation und Tipps

Ruan Meis Spielablauf ist relativ einfach: Beginne mit ihrer Fertigkeit, um der gesamten Gruppe „Overtone“ zu gewähren – einen Buff für Schaden und Break-Effizienz –, und setze dann ihre ultimative Fähigkeit ein, sobald sie bereit ist, um „All-Type RES PEN“ hinzuzufügen und zusätzlich „Thanatoplum Rebloom“ zu aktivieren.

Beide Effekte laufen über unabhängige Timer, daher besteht das Ziel in jedem Zyklus darin, mindestens einen davon auf deiner Break-DPS-Einheit aktiv zu halten, bevor diese angreift.

Ein weiterer Grund, warum sie das Break-Team so gut unterstützt, ist ihr Talent, das dem gesamten Team einen permanenten SPD-Buff gewährt und zusätzlichen Ice-Break-Schaden verursacht, sobald ein Verbündeter einen Weakness Break auslöst.

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Die besten Lichtkegel für Ruan Mei

„Das vergangene Ich im Spiegel“ ist Ruan Meis Markenzeichen und der beste Light Cone im Spiel für sie. Er steigert ihren Break-Effekt bei Überlagerung 5 um bis zu 100 % und gewährt der gesamten Gruppe einen Schadensbonus, sobald sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt – zusätzlich zur Energieregeneration zu Beginn jeder Welle.

„Erinnerungen an die Vergangenheit“ ist die beste F2P-Option, da es über das Standard-„Stellar Warp“-Banner erhältlich ist. Es steigert den „Break-Effekt“ bei Superimposition 5 um bis zu 56 % und erstattet Energie, wann immer Ruan Mei angreift, was die Verfügbarkeit ihrer Ultimativfähigkeit auf einem gesunden Niveau hält.

„Auf der Jagd nach dem Wind“ ist eine starke Alternative zum Battle Pass, die dem gesamten Team einen pauschalen, bedingungslosen Boost für den Break-Schaden gewährt. Der Effekt ist nicht mit einem zweiten Exemplar bei einem anderen Verbündeten kumulierbar, daher sollte nur eine auf Break spezialisierte Einheit in der Gruppe diesen Gegenstand ausrüsten.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Ruan Mei findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Ruan Mei.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Uhrmacher, Meister der Traumkonstruktionen“ ist Ruan Meis bestes Relikt-Set. Sein 2-Teile-Effekt gewährt einen pauschalen „Break-Effekt“ von 16 %, und der 4-Teile-Effekt gewährt der gesamten Gruppe für 2 Runden weitere 30 % „Break-Effekt“, wann immer Ruan Mei ihre ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet – das reicht mehr als aus, um sie allein nahe an ihren eigenen „Break-Effekt“-Schwellenwert heranzubringen.

„Der lebhafte Vonwacq“ ist das beste Ornament-Set für die meisten ihrer Teams. Sein 2-Teile-Effekt erhöht die Energieregenerationsrate um 5 %, und sobald Ruan Meis SPD 120 oder mehr erreicht, erhält sie zu Beginn des Kampfes sofort einen Aktionsvorsprung von 40 %, wodurch sie ihre Buffs anwenden kann, bevor andere handeln.

Ruan Meis Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: „Break“-Effekt

„Break“-Effekt Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: HP% oder DEF% (je nachdem, was der „Preservation“-Charakter oder der Heiler im Team weniger benötigt)

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 160 % „Break-Effekt“ an, dann ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 134 ab. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Ruan Meis Prioritäten bei „Trace“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: Duftfaden Niedrig Ruan Mei greift selten an, da ihr Wert hauptsächlich auf Buffs und nicht auf Schaden beruht. Fähigkeit: „String singt ‚Slow Swirls‘“ Am höchsten Erhöht den partyweiten Schadensbonus und den „Break-Effizienz“-Boost, die ihre Fähigkeit auf jeden Verbündeten anwendet. Ultimative Fähigkeit: Blütenblätter im Strom, Ruhe im Traum Höchste Erhöht den RES-PEN aller Typen und den verzögerten Break-Schaden, den ihr Feld auf Gegner ausübt. Talent: Somatotypische Helix Hoch Erhöht den Geschwindigkeitsbonus der Gruppe und Ruan Meis eigenen Bonus auf den Eis-Durchbruch-Schaden bei Schwachstellen-Durchbrüchen von Verbündeten.

Ruan Meis Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Unsterbliche Scionette 15 Unsterbliche Luftblüte 15 Unsterbliche Lumintwig 15 Gelid-Chitin 65 Guthaben 308.000

Ruan Meis Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Harmonische Stimmung 15 Unsterbliche Scionette 41 Hymne der Ahnen 72 Unsterbliche Luftblüte 56 Stellaris-Sinfonie 139 Unsterblicher Lumintwig 58 Vergangene Übel der Katastrophe auf dem Bohrloch-Planeten 12 Spuren des Schicksals 8 Credits 3.000.000

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Die besten Ruan-Mei-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Ruan Meis bestes Gesamtteam, ihr F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung basierend auf den Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Ruan-Mei-Team (Gesamt)

Bestes Ruan-Mei-Team (Gesamt) Rolle Ruan Mei Unterstützung Firefly DPS Tingyun Fugue Unterstützung Die Dahlie DPS

Dies ist eines der leistungsstärksten Premium-Teams von Ruan Mei. Firefly verwandelt jeden ihrer eigenen Schwachstellen-Breaks in einen Super-Break-Angriff, und Ruan Meis Buffs steigern diesen Schaden noch weiter.

„Tingyun Fugue“ erzwingt bei einem Gegner mit „Exo-Widerstand“ ein zweites „Weakness Break“-Fenster, wodurch zusätzlich zu Fireflys Schaden eine weitere volle Runde „Super Break“-Schaden aufgestapelt wird.

Das „Dahlia’s Nihility“-Kit ermöglicht es dem Team, „Super Break“-Schaden an Gegnern zu verursachen, die noch nicht einmal gebrochen sind, wodurch die Lücken zwischen Fireflys eigenen Breaks überbrückt werden.

Bestes F2P-Ruan-Mei-Team

Bestes Ruan-Mei-Team (F2P) Rolle Ruan Mei Unterstützung 7. März „The Hunt“ (fiktiv) DPS Wegbereiterin Harmonie Hybrid Gallagher Unterstützung

7. März: „The Hunt“ profitiert direkt von Ruan Meis Buffs „All-Type RES PEN“ und „Break Effect“, während die ultimative Fähigkeit von „Trailblazer Harmony“ eigenständig Super-Break-Schaden verursacht. Gallagher rundet das Team als Heiler ab, dessen eigene Heilung vom „Break-Effekt“ abhängt, sodass Ruan Meis Buffs ihn widerstandsfähiger machen, während sie gleichzeitig ihre Angreifer stärkt.

Beste Alternativen für Ruan-Mei-Teams

Boothill ist ein direkter Ersatz für Firefly als Haupt-Break-DPS und schneidet besser ab als sie, wenn der Kampf mehrere Gegner der Elite-Stufe beinhaltet.

Rappa ersetzt Firefly als Break-DPS in Kämpfen gegen drei oder mehr Gegner, da ihr Fähigkeiten-Set darauf ausgelegt ist, eine ganze Welle auf einmal zu treffen, anstatt nur ein einzelnes Ziel.

Xueyi ist eine vollständig F2P-Break-DPS, deren Schaden direkt vom „Break-Effekt“-Wert abhängt, sodass sie genauso stark von Ruan Meis Buffs profitiert wie jede andere 5-Sterne-Option.

Black Swan ist ein direkter Ersatz für The Dahlia in einer auf DoT ausgerichteten Aufstellung, da sie ihre eigenen Damage-over-Time-Effekte einsetzt und über eine Ultivermögnigkeit verfügt, die den gesamten verursachten Schaden erhöht.

Huohuo ist eine Ersatzoption für Gallagher im Bereich der Lebenserhaltung; sie kann ihre ultimative Fähigkeit einsetzen, um die Energie des Teams wiederherzustellen und einen Angriffs-Buff zu gewähren, was nützlich ist, wenn dein Break-DPS viel Energie verbraucht.

Die einzige Konstante bei allen hier vorgestellten Alternativen ist, dass Ruan Mei nicht so stark auf einen bestimmten Archetyp angewiesen ist wie andere Top-Support-Charaktere, sich aber in „Break“-orientierten Teams besonders gut bewährt. Ihre Buffs skalieren mit dem, was der Rest des Teams ohnehin bereits leistet, sodass der eigentliche entscheidende Faktor immer darin besteht, welche „Break“-DPS- und Sustain-Einheiten du tatsächlich besitzt.

Ruan Meis Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Neuronische Stickerei Am höchsten Solange das Feld ihrer ultimativen Fähigkeit aktiv ist, ignorieren alle Verbündeten 20 % der gegnerischen Verteidigung – eine einfache, teamweite Schadenssteigerung. E2: Promenade am Schilf Hoch Gewährt allen Verbündeten einen Angriffsbonus von 40 % gegen Gegner, deren Schwäche gebrochen ist, solange Ruan Mei auf dem Spielfeld ist; dieser Bonus ist mit ihren bestehenden Buffs problemlos stapelbar. E4: Chatoyant Éclat Hoch Erhöht ihren eigenen „Break-Effekt“ nach einem Schwächen-Break für 3 Runden um 100 %, wodurch du an anderer Stelle bei ihr weniger „Break-Effekt“-Sekundärwerte einsetzen musst. E6: Flügelkaskade Mittel Verlängert die Wirkungsdauer ihres Ultimats um 1 Runde, was eine angenehmere Verfügbarkeit des RES-PEN-Buffs für alle Typen ermöglicht.

E1 ist für die meisten Spieler der praktische Haltepunkt. Es ist das mit Abstand beste Eidolon auf dieser Liste im Verhältnis zu den benötigten „Stellar Jades“, und E2 bis E6 lohnen sich erst, wenn alle anderen 5-Sterne-Investitionen in deinem Kader abgedeckt sind.

Fazit: Lohnt es sich, Ruan Mei aufzubauen2026?

Ruan Mei ist eine der besten Unterstützerinnen in Honkai Star Rail und es lohnt sich, sie für fast jeden Account aufzubauen. Ihre Buffs gelten für die gesamte Gruppe, unabhängig von Element oder Pfad, sodass sie sich in Break-Teams (ihre beste Zusammensetzung), DoT-Teams und sogar in vielseitige Hypercarry-Teams einfügen lässt, ohne an Wert zu verlieren.

Ruan Meis Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Sie ist auf E0 eine klare Empfehlung, und ihr Build benötigt keinen charakteristischen „Light Cone“, um zu funktionieren, da „Erinnerungen an die Vergangenheit“ den Großteil dessen abdeckt, was „Das vergangene Ich im Spiegel“ leistet – und das bei geringeren Investitionskosten. Wenn du sie bereits besitzt, ist es selten eine verschwendete Ziehung, sie zu bauen. Sowohl Budget- als auch „Whale“-Builds für Ruan Mei erreichen denselben Break-Effekt, nur mit unterschiedlichen Komponenten.

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Häufig gestellte Fragen