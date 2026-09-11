Best Ruan Mei Light Cones HSR 2026

Die Wahl des besten „Ruan Mei“-Lichtkegels bestimmt, wie viel „Break“-Effekt und teamweiten Schaden sie in „Honkai Star Rail“ verursachen kann. Dieser Leitfaden behandelt ihre beste Wahl, die stärksten Alternativen sowie den besten F2P-Lichtkegel für Spieler, die ihre „Stellar Jade“ lieber für Charaktere aufsparen.

Zunächst sollte man eine Tatsache im Hinterkopf behalten: Ruan Mei beschreitet den Weg der Harmonie. Sie kann zwar einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Weg ausstatten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch dessen einzigartige passive Fähigkeiten werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Harmony Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Light Cones“ für Ruan Mei im Ranking (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Das vergangene Ich im Spiegel“ Dank des „Break-Effekt“-Boosts und der kostenlosen Energie für das gesamte Team zu Beginn jeder Welle ist sie eindeutig die beste Wahl für Ruan Mei. 2 Auf der Jagd nach dem Wind Sie gewährt dem gesamten Team einen pauschalen Break-Schadensbonus, der sich in speziellen Break-Teams nahtlos mit Ruan Meis eigenen Buffs kombinieren lässt. 3 Ineinandergreifende Zahnräder Eine kostengünstige Wahl, die Ruan Meis Energieprobleme löst, indem sie bei jedem Angriff oder Treffer SP zurückerhält. 4 Erinnerungen an die Vergangenheit Die stärkste nicht-limitierte Option, die den Break-Effekt verstärkt und gleichzeitig bei jedem Angriff Ruan Meis Energie auffüllt.

Das vergangene Ich im Spiegel – Best-in-Slot

„Das vergangene Ich im Spiegel“ ist Ruan Meis charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich wirklich, ihn zu ziehen, wenn dir ihr Kit bereits gefällt. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihren Break-Effekt um 60 %, was einen erheblichen Teil der 150-prozentigen Break-Effekt-Schwelle ausmacht, die die meisten Break-Teams anstreben.

Wenn Ruan Mei ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, erhalten alle Verbündeten außerdem drei Runden lang einen Schadensbonus von 24 %, und das gesamte Team regeneriert zu Beginn jeder Welle Energie. Dieser letzte Effekt ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Ruan Meis Fähigkeit und ihre ultimative Fähigkeit zehren beide schnell an ihrem eigenen Energievorrat, und die Regeneration zu Beginn jeder Welle durch diesen charakteristischen Lichtkegel sorgt dafür, dass ihre ultimative Fähigkeit konstant verfügbar bleibt, ohne dass man umständliche Rotationen vornehmen muss.

Insgesamt ist sie eine gute Wahl, wenn auch keine zwingende, sofern ihr eine der unten aufgeführten Alternativen habt. Dennoch ist sie die rundum vollständigste Option auf dieser Liste.

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Beste Alternativen zu „Past Self“ in „Mirror“

„Auf der Jagd nach dem Wind“ ist eine starke 4-Sterne-Alternative für ein reines „Break“-Team. Sie gewährt jedem Verbündeten sofort zu Beginn des Kampfes einen pauschalen Bonus von 16 % auf „Break“-Schaden, ohne jegliche Bedingungen.

Dies steht nicht in direkter Konkurrenz zu Ruan Meis charakteristischem „Light Cone“, da die beiden Buffs unterschiedliche Probleme lösen, aber wenn dein Team vollständig auf „Break“-Schaden ausgelegt ist, ist dies die Wahl, die den Gesamtschaden des gesamten Teams maximiert.

„Meshing Cogs“ ist eine günstige und leicht zu farmen Option, wenn Ruan Meis Energie nicht ausreicht, um ihre Fertigkeits- und Ultimativkosten zu decken. Es gibt jedes Mal Energie zurück, wenn sie angreift oder getroffen wird, was ihren Spielablauf in längeren Kämpfen flüssiger macht. Es ist eine ziemlich gute Übergangslösung, während du sie noch ausrüstest.

Bester F2P-Lichtkegel für Ruan Mei

Der beste F2P-Lichtkegel für Ruan Mei ist „Erinnerungen an die Vergangenheit““, da es sich um die stärkste „Harmony“-Option handelt, für die weder ein limitiertes Banner noch der Kauf eines Battle Pass erforderlich ist. Er erhöht ihren „Break-Effekt“ bei Überlagerungsstufe 1 um 28 % und gibt bei jedem Angriff Energie zurück, wodurch ihre ultimative Fähigkeit zuverlässig wieder verfügbar ist.

Er reicht zwar nicht an den teamweiten Schadensbonus ihres charakteristischen Lichtkegels heran, deckt aber die beiden Dinge ab, die Ruan Mei tatsächlich am meisten braucht: Break-Effekt und Energieerhaltung.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Ruan Mei geben?

„Das vergangene Ich im Spiegel“ ist die beste Wahl für Ruan Mei, wenn du ihr volles Unterstützungspotenzial ausschöpfen möchtest – dank der Skalierung des „Break“-Effekts und der kostenlosen Energie für das gesamte Team in jeder Welle. Ein reines „Break“-Team profitiert hingegen eher von einer Option, die „Break“-Schaden für die gesamte Truppe verursacht.

Für Spieler, die lieber sparen und nicht auf einen charakteristischen Lichtkegel setzen möchten, ist „Erinnerungen an die Vergangenheit“ eine leicht zugängliche Wahl mit minimalen Kompromissen – und sie ist wirklich gut genug, um langfristig als Ruan Meis F2P-Lichtkegel eingesetzt zu werden.

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Häufig gestellte Fragen