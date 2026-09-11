Beste Robin-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Der beste Robin-Build in HSR maximiert das, was sie als 5-Sterne-Support mit „Physischer Harmonie“ in Honkai Star Rail ohnehin schon leistet: Sie verstärkt Angriff, Schaden und kritischen Schaden der gesamten Gruppe und fügt jedes Mal, wenn ein Verbündeter während des „Concerto“-Zustands ihrer Ultiv-Fähigkeit angreift, ihren eigenen physischen Bonusschaden hinzu.

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Trace-Prioritäten, Stat-Prioritäten, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Robin-Build sowie ihre Aufstiegs- und Trace-Materialkosten und eine Handvoll häufig gestellter Fragen, damit du das Beste aus ihrem Kit herausholen kannst.

TL;DR – Der beste Robin-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Flowing Nightglow“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel Für die Reise von morgen Bestes Relikt-Set Musketier des wilden Weizens (2-teilig) und Gefangener in tiefer Gefangenschaft (2-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Flotte der Zeitlosen (2-teilig) Hauptwerte Körper: Angriff %



Stiefel: Angriff %



Ebenenkugel: Angriff %



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Angriff % > HP % = Verteidigung % > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Robin (Unterstützung)



Archer (DPS)



Sparkle (Unterstützung)



Rin Tohsaka (Hybrid) Bestes Team (F2P) Robin (Unterstützung)



Herta (DPS)



Asta (Unterstützung)



Natasha (Unterstützung)

So spielst du Robin: Rotation und Tipps

Robins Spielablauf ist einfach, sobald man den „Concerto“-Zustand verstanden hat. Nutze ihre Fähigkeit „Pinion’s Aria“, um den verursachten Schaden der gesamten Gruppe zu erhöhen, und feuere dann ihre ultimative Fähigkeit „Vox Harmonique, Opus Cosmique“ ab, um jeden zweiten Verbündeten sofort an die Reihe zu bringen, während sie nach jedem Angriff dieser Verbündeten zusätzlichen physischen Schaden verursacht.

Ihr Talent „Klangresonanz““ gewährt der gesamten Gruppe einen Krit-Schaden-Buff und erstattet Energie, sobald ein Verbündeter einen Treffer landet – dadurch kann sie schnell wieder eine weitere ultimative Fähigkeit auslösen.

Ihre Technik „Ouvertüre der Trunkenheit“ macht sie vor Beginn eines Kampfes für die Aggro des Gegners unsichtbar und gewährt zu Beginn jeder Welle zusätzliche Energie – es lohnt sich also, sie jedes Mal einzusetzen, wenn du in den Kampf eintrittst.

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Die besten Lichtkegel für Robin

Robins charakteristischer Lichtkegel „Flowing Nightglow“ ist mit deutlichem Abstand ihre beste Wahl. Seine passive Wirkung stapelt die Energieregenerationsrate bei jedem Angriff eines Verbündeten und wandelt diesen Stapel in einen Angriffsschub sowie einen gruppenweiten Schadensbonus um, sobald Robin ihre ultimative Fähigkeit einsetzt – wodurch die Buffs, die ihr Kit ohnehin schon bietet, direkt verstärkt werden.

„Das vergangene Ich im Spiegel“ ist eine gute Alternative, wenn du lieber auf den „Break-Effekt“ setzen möchtest. Es verstärkt den eigenen „Break-Effekt“ des Trägers und gewährt beim Einsatz einer ultimativen Fähigkeit einen gruppenweiten Schadensbonus, und dank der Energieregeneration zu Beginn jeder Welle kann Robin schneller wieder in den „Concerto“-Modus zurückkehren.

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ ist eine kostengünstige Option, die auf Energieregenerationsrate und Skillpunkt-Ökonomie ausgerichtet ist und bei jedem zweiten „Ultimate“-Einsatz auf einen Verbündeten einen Skillpunkt zurückgewinnen lässt.

„Für die Reise von morgen“ ist die beste F2P-Wahl und in Herta’s Store erhältlich. Es erhöht den eigenen Angriff des Trägers und fügt nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit einen Schadensbonus hinzu, wodurch Robin zusätzlichen persönlichen Angriff erhält, ohne dass ein Signatur-Zug erforderlich ist.

Einen detaillierteren Überblick über Robins beste Lichtkegel findest du in unserem HSR-Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Robin.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Robins beste Reliktkombination besteht aus 2 Teilen „Musketier des Wildweizens““ in Kombination mit 2 Teilen „Gefangener in tiefer Gefangenschaft““. Beide Sets gewähren Angriffskraft (ATK), was Robins eigenen Angriffskraft-Buff sowie den zusätzlichen physischen Schaden, den sie während „Concerto“ verursacht, direkt erhöht.

Für den Slot „Planar-Ornament“ ist „Flotte der Zeitlosen“ Robins beste Wahl. Es bietet einen höheren HP%-Wert sowie einen eigenen, gruppenweiten Angriffsbonus, der sich direkt mit dem Angriffsbonus addiert, den Robin dem Team bereits gewährt.

Robins Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: ATK%

ATK% Priorität 2: HP% und DEF%

HP% und DEF% Priorität 3: SPD

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 3.500 bis 4.000 ATK an und ziele dann im Kampf auf einen 121-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Robins Fähigkeiten benötigen weder Krit-Rate noch Krit-Schaden aus Relikten. Der Bonus auf physischen Schaden im „Concerto“-Zustand beinhaltet eine feste Krit-Rate von 100 % und 150 % Krit-Schaden, unabhängig von ihren eigenen Werten, sodass diese Sekundärwerte bei ihr völlig verschwendet sind. Ihr „Concerto“-Countdown läuft zudem mit einer festen Geschwindigkeit von 90 ab, weshalb die Geschwindigkeit ganz unten auf ihrer Prioritätenliste für Sekundärwerte steht und nicht neben dem Angriffsprozentsatz.

Robins „Trace“-Prioritäten

Traces Prioritätsstufe Warum? Ultimate: Vox Harmonique, Opus Cosmique Am höchsten Dies ist der Kern von Robins Ausrüstung, der sowohl ihren Angriffsbonus für die Gruppe als auch den Bonus auf den physischen Schaden, den sie während „Concerto“ verursacht, erhöht. Fähigkeit: Pinions Arie Hoch Erhöht direkt die Dauer und den Wert des gruppenweiten Schadens-Buffs. Verbessere diese Fähigkeit direkt nach der ultimativen Fähigkeit. Talent: Tonale Resonanz Mittel Erhöht den Krit-Schadens-Buff der Gruppe; es lohnt sich, diese Fähigkeit nach der Fertigkeit und der Ultimativfähigkeit auf das Maximum zu bringen. Grundangriff: Flügelschlag – Weißes Rauschen Niedrig Robin greift außerhalb von „Concerto“ nur selten an, daher ist diese Spur am wenigsten wichtig. Bonusfähigkeit: „Spontane Verzierung“ Am höchsten Fügt einen großen CRIT-DMG-Schub speziell für Verbündete mit „Follow-Up Attack“ hinzu – ein riesiger Gewinn für solche Teamzusammensetzungen. Bonusfähigkeit: „Sequential Passage“ Höchste Stellt jedes Mal Energie wieder her, wenn Robin ihre Fähigkeit einsetzt, wodurch ihre Ultimative Fähigkeit schneller wieder einsatzbereit ist. Bonusfähigkeit: „Coloratura Cadenza“ Hoch Verschiebt Robins Aktion auf den Beginn des Kampfes vor, sodass sie das Team bereits vor dem ersten eigentlichen Zug verstärken kann.

Robins Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Komponente der Traumkollektion 15 Traumflussventil 15 Traumgenerator 15 IPC-Arbeitserlaubnis 65 Kredit 308.000

Materialien für Robins Leiterbahnen (max. Leiterbahnen)

Material Gesamt Firmament-Notiz 15 Komponente der Traumkollektion 41 Himmelsabschnitt 72 Traumflussventil 56 Himmlische Melodie 139 Traumgenerator 58 Vergangene Übel der Bohrloch-Planeten-Katastrophe 12 Spuren des Schicksals 8 Credits 3.000.000

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Die besten Robin-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Robins bestes Team insgesamt, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Robin-Team insgesamt

Bestes Robin-Team (Gesamtwertung) Rolle Robin Unterstützung Bogenschütze DPS Sparkle Unterstützung Rin Tohsaka Hybrid

Dies ist eine Premium-Quantum-Dual-Carry-Aufstellung, die auf Archer und Rin Tohsaka als den Hauptschadensverursachern des Teams basiert.

Rin skaliert direkt mit der Skill-Point-Wirtschaft des Teams, da ihre integrierten Mechaniken der gesamten Gruppe auf natürliche Weise massive Statusboni und entscheidende CRIT-DMG-Verstärkungen gewähren, wann immer SP ausgegeben oder wiederhergestellt werden. Dies macht sie zur perfekten Partnerin an der Seite von Archer und schafft einen unerbittlichen Offensivzyklus, der in mächtigen, gemeinsamen Folgeangriffen gipfelt.

Sparkle treibt die Aktionen des Teams voran und stapelt Krit-Schaden, während Robin jedes Mal, wenn ein Verbündeter während ihrer ultimativen Fähigkeit angreift, einen Angriffs-Buff, einen partyweiten Schadens-Buff und ihren eigenen Bonus an physischem Schaden hinzufügt. Die beiden Unterstützer ergänzen sich nahtlos, da sich Sparkles Buffs nach ihren eigenen Werten richten und nicht mit Robins pauschalen Angriffs- und Schadensboni konkurrieren.

Bestes F2P-Robin-Team

Bestes F2P-Robin-Team Rolle Robin Unterstützer Herta DPS Asta Unterstützung Natasha Unterstützung

Herta kann durch fast jeden F2P-Follow-Up-Charakter oder Einzelziel-Schadensverursacher ersetzt werden und profitiert dennoch von Robins Buffs. Asta verleiht dem Team noch mehr Angriffskraft und kann die Geschwindigkeit der Verbündeten über nützliche Schwellenwerte hinaus steigern, während Natasha als Heilerin dafür sorgt, dass alle immer bei voller Gesundheit bleiben.

Die besten Alternativen für Robin-Teams

Feixiao ist ein direkter Ersatz für Herta in einem „Follow-Up-Attack“-Team, da ihre ultimative Fähigkeit und ihre Konterangriffe mehrmals pro Runde ausgelöst werden und direkt von den ATK- und CRIT-DMG-Buffs profitieren, die Robin bereitstellt.

Aventurine eignet sich als Sustain-Option anstelle von Natasha und sorgt zusätzlich zu dem von Robin unterstützten Schadensverursacher für Schilde und eigene Buffs.

Kafka profitiert von Robins Angriffs- und gruppenweiten Schadens-Buffs bei ihren „Damage over Time“-Ticks, und dank Robins Ultimativfähigkeit, die einen zusätzlichen Zug gewährt, kann Kafka ihre Debuffs früher erneut anwenden.

Black Swan profitiert ebenso wie Kafka von der Skalierung des Schadens über Zeit durch Robins Buffs und lässt sich in einer speziellen „Damage over Time“-Komposition gut mit ihr kombinieren.

Dr. Ratio ist ein weiterer Schadensverursacher mit Folgeangriffen, der gut von Robins Offensiv-Buffs profitiert, allerdings benötigt er einen Debuffer im Team, um seine eigenen Folgeangriffe konsistent auslösen zu können.

Egal, welche Teamkameraden du auswählst: Die Konstante bleibt, dass Robins ATK-, DMG- und CRIT-DMG-Buffs von ihren eigenen Werten abhängen und nicht von den Fähigkeiten ihrer Teamkameraden. Daher passt sie in fast jedes Team, das um einen starken Einzelziel- oder „Follow-Up-Attack“-Schadensverursacher herum aufgebaut ist.

Robins Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rentabilität Erläuterung E1: Land des Lächelns Am höchsten Gewährt der gesamten Gruppe während des „Concerto“ RES-PEN für alle Typen und erhöht so den Schaden, ohne dass Gegner zuvor mit einem Debuff belegt werden müssen. E2: Nachmittagstee zu zweit Mittel Fügt während des „Concerto“ einen Geschwindigkeits-Buff für die Gruppe hinzu und erhöht die Energieregeneration des Talents geringfügig. E3: Invertierte Stimmung Niedrig Erhöht die Stufen von Fertigkeiten und Ultimaten – eine geringfügige numerische Verbesserung, kein neuer Effekt. E4: Regentropfen-Schlüssel Höchste Beseitigt bei Einsatz der Ultimativfähigkeit Crowd-Control-Effekte und gewährt während des „Konzerts“ einen erheblichen Buff für die Effekt-Resistenz – beides ist in Endgame-Inhalten wirklich nützlich. E5: Lonestars Klagelied Niedrig Erhöht lediglich den Basisangriff und die Talentstufen, hat jedoch so gut wie keinen Einfluss auf Robins tatsächliche Leistung. E6: Mondlose Mitternacht Hoch Erhöht den Krit-Schaden von Robins eigenem physischen Bonusschaden während „Concerto“ massiv und macht sie so zu einer echten sekundären Schadensquelle.

Eidolon 1 ist für die meisten Spieler der praktische Endpunkt. Es ist für sich genommen das Upgrade mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, und alles ab E4 (falls man bereit ist, noch weiter zu gehen, nur um ihren nächsten Leistungssprung freizuschalten) ist ein nettes Extra, aber keine Notwendigkeit.

Fazit: Lohnt es sich, Robin zu bauen2026?

Obwohl sie inzwischen von neueren, noch stärker optimierten Unterstützern an der Spitze der Endgame-Meta überholt wurde, ist Robin eine der besten Unterstützungseinheiten in Honkai Star Rail. Ihre Buffs lassen sich problemlos mit fast jedem Einzelziel- oder Follow-Up-Angriffs-Schadensverursacher kombinieren, und der zusätzliche physische Schaden, den sie während „Concerto“ verursacht, macht sie zu mehr als nur einem reinen Buffbot.

Robins Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Selbst auf Stufe E0, wo ihr charakteristischer Lichtkegel noch nicht verfügbar ist, lohnt es sich für fast jeden Account, der Robin besitzt, sie aufzubauen.

Ihre ultimative Fähigkeit, die dem gesamten Team eine zusätzliche Aktion gewährt, ist ein riesiger Cheat-Code für die Aktionsökonomie, da sie zusätzlich zu den reinen Werteboni effektiv die Rotation aller anderen Verbündeten beschleunigt. Diese Kombination aus Buffs und Tempo ist der Grund, warum sich Robin auch dann noch auszahlt, wenn neue Hyper-Carry-Schadensverursacher erscheinen.

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Häufig gestellte Fragen