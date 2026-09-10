Bester Acheron-Build für HSR: DPS-Guide „Lightning Nihility“

Der beste Acheron-Build, den HSR-Spieler zusammenstellen können, macht sie zu einer der zuverlässigsten Main-DPS-Einheiten (primäre Schadensverursacherin) im Spiel, die „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“ bewältigt, ohne auf die Schwächetypen der Gegner abgestimmt sein zu müssen. Acheron beschreitet den „Path of Nihility“, fungiert jedoch als reiner Schadensverursacher: Sie baut über ihre Relikte Krit-Rate, Krit-Schaden und Angriffskraft auf und stützt sich dabei auf ihre „Nihility“-Teamkollegen, um ihre stapelbasierte Ultimative Fähigkeit zu verstärken.

Dieser Leitfaden behandelt alle Komponenten des besten Acheron-Builds für HSR: Lichtkegel, Relikt-Sets und Planar-Ornamente, Prioritäten bei den Werten und Benchmarks, den Wert des Eidolons sowie die stärksten Teamzusammensetzungen für den aktuellen Patch. Wenn ihr zwei „Nihility“-Supports an ihrer Seite einsetzt, ist Acheron eine der Einheiten mit dem höchsten Schaden in „Honkai: Star Rail“.

Bester Acheron-Build für HSR: Acheron-Übersicht

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Blitz Pfad Nichts Rolle Haupt-DPS Veröffentlichung Version 2.1 (März 2024) Synchronsprecher EN: Carrie Keranen | JP: Sawashiro Miyuki | CN: Dongxue | KR: Kim Hyun-sim

Quelle Allgemeine Bewertung MoC PF AS Spiel 8 S S A S Prydwen 9,8 / 10 9,8 8,5 9,7

Acheron ist eine Haupt-DPS-Figur vom Typ „Blitz-Nihility“, die sich völlig anders spielt als ein typischer Nihility-Support. Anstatt DoTs anzuwenden oder Teamkollegen zu unterstützen, ist sie eine auf Burst-Schaden ausgerichtete Carry-Figur, deren gesamtes Spielspektrum darauf ausgerichtet ist, „Slashed Dream“-Stapel zu generieren, um ihre ultimative Fähigkeit abzufeuern, die gegnerische Schwächetypen vollständig ignoriert. Diese Schwäche-ignorierende Mechanik ist einer der zentralen Vorteile des Builds und beseitigt das übliche Problem bei der Teamzusammenstellung, Elemente an die Schwächen der Gegner anpassen zu müssen.

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Ihre SP-Bilanz ist auf E0 (Eidolon 0) bemerkenswert gut, wenn sie mit zwei „Nihility“-Teamkameraden kombiniert wird, die hauptsächlich Basisangriffe einsetzen. Das Team generiert „Slashed Dream“-Stapel durch das Anwenden von Debuffs statt durch den Einsatz von Fähigkeiten, sodass Acheron ihre eigene Fähigkeit frei einsetzen kann, ohne die Ressourcen des Teams zu belasten. Ihr Schaden skaliert stark mit KRIT-Werten, und ihr A4-Trace bietet einen hohen Schadensmultiplikator, der von Nihility-Teamkollegen profitiert.

Drei kurze Benchmarks für den besten Acheron-Build im HSR:

Am besten geeignet für „Erinnerung an das Chaos“ (MoC): Schwierige Bosskämpfe mit Wellen-Resets; Acherons Rhythmus aus Burst-Schaden pro Ultimate ist hier äußerst effizient.

Schwierige Bosskämpfe mit Wellen-Resets; Acherons Rhythmus aus Burst-Schaden pro Ultimate ist hier äußerst effizient. Am besten geeignet für „Apokalyptischer Schatten“ (AS): Dank ihres hohen Burst-Schadens und der universellen Verringerung der Zähigkeit ist der HSR-Acheron-Build in diesem Punktemodus besonders stark.

Dank ihres hohen Burst-Schadens und der universellen Verringerung der Zähigkeit ist der HSR-Acheron-Build in diesem Punktemodus besonders stark. Am besten geeignet für „Simulated Universe“: Funktioniert als Carry mit den Buffs des Nihility-Pfads; weniger optimiert als Endgame-Modi, aber voll funktionsfähig.

So spielst du Acheron in HSR

Acherons Ultimate kostet 9 „Slashed Dream“-Stapel anstelle von Energie. Sie beginnt jeden Kampf mit 5 Stapeln aus ihrer A2-Spur („Red Oni“) und erhält jedes Mal 1 zusätzlichen Stapel, wenn ein Verbündeter oder Gegner einem feindlichen Ziel einen Debuff zufügt. Ihre eigene Fertigkeit wendet direkt 1 Stapel an. Mit zwei aktiven „Nihility“-Unterstützern tragen deren jeweilige Fähigkeiten zum Stapelaufbau bei, was bedeutet, dass Acheron ihre ultimative Fähigkeit in der Regel alle 1 bis 2 Zyklen einsetzt.

Parallel dazu läuft die Mechanik „Crimson Knot“. Jedes Mal, wenn ein Debuff auferlegt wird, erhält der Gegner einen Stapel „Crimson Knot“. Gegner mit mehr „Crimson Knot“-Stapeln erleiden durch Acherons „Ultimate Rainblade“-Treffer höheren Schaden, daher lohnt es sich, Debuffs auf dein Hauptziel zu konzentrieren. Es ist wichtig, den Stapelüberlauf im Auge zu behalten. „Slashed Dream“ kann um 3 Stapel über das Limit hinausgehen, die als „Quadrivalent Ascendance“ gespeichert werden. Diese Stapel werden nach Ende der ultimativen Fähigkeit zurückerstattet und sorgen so für Schwung im nächsten Zyklus. Ab E2 erhält Acheron zudem zu Beginn ihres eigenen Zuges 1 Stapel, wodurch sie die Fähigkeit häufiger einsetzen kann. Die SP-Verteilung für den besten Acheron-Build „HSR“ ist einfach: Setze die Fähigkeit ein, wenn es die SP zulassen, und greife mit Basisangriffen an, wenn das Team unter Druck steht.

Vor- und Nachteile von Acheron

Der Acheron-Build ist eine der vielseitigsten 5-Sterne-DPS-Optionen in „Honkai: Star Rail“. Ihr Fähigkeiten-Set umgeht viele gängige DPS-Einschränkungen: kein Abgleichen von Schwächen, kein Energieaufbau und dank ihres A4-Trace-Multiplikators eine hohe Schadensuntergrenze selbst mit einfachen Relikten.

Vorteile Nachteile ✅ Die Ultimative ignoriert den



Schwächetyp des Gegners ✅ Beginnt jeden Kampf mit 5 „Slashed Dream“-Stapeln für eine schnelle erste Ultimative



✅ Hoher Burst-Schaden gegen Einzelziele und im AoE in einem einzigen Skill-Set



✅ A4-Trace bietet einen Schadensmultiplikator von 160 % mit 2 „Nihility“-Teamkameraden.



✅ Universelle Zähigkeitsreduktion bei der ultimativen Fähigkeit ❌ Erfordert 2 „Nihility“-Teamkameraden auf E0 für den vollen A4-Bonus, was die Teamflexibilität



einschränkt ❌ „Signature Light Cone“ ist deutlich stärker als F2P-Alternativen



❌ Die Reliktqualität hat erheblichen Einfluss; durchschnittliche Sekundärwerte begrenzen das Schadenspotenzial



❌ E2 ist ein großer Leistungssprung, zu dem Nicht-Zahler keinen Zugang haben

Fazit: Investiere in den besten Acheron-Build „HSR“, wenn du zwei „Nihility“-Supports aufstellen kannst. Sie ist eine der wenigen Haupt-DPS-Einheiten, die sowohl für F2P-Spieler (Free-to-Play) mit einem kostengünstigen Team als auch für zahlende Spieler, die E2 und den charakteristischen „Light Cone“ anstreben, gleichermaßen geeignet ist.

Acheron HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Acherons Basisangriff und ihre Fertigkeit dienen dem Aufbau von Stapeln; ihr Ultimate ist die Quelle fast ihres gesamten Schadens. Ihr Basisangriff verursacht Blitzschaden an einem einzelnen Ziel. Ihre Fertigkeit „Octobolt Flash“ ist ihre wichtigste rundenbasierte Aktion: Sie verursacht Blitzschaden an einem einzelnen Ziel und angrenzenden Gegnern und fügt direkt 1 „Slashed Dream“-Stack hinzu.

Das Talent „Atop Rainleaf Hangs Oneness“ ist der Motor des gesamten Fähigkeiten-Sets. Es verfolgt die Verhängung von Debuffs im gesamten Team. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter oder ein Gegner eine Fähigkeit einsetzt, die einen Debuff verursacht, erhält Acheron 1 „Slashed Dream“-Stapel und der betroffene Gegner 1 „Crimson Knot“-Stapel. Bei 9 Stapeln kann Acheron ihre Ultimative Fähigkeit auslösen, die alle Stapel verbraucht und massiven Mehrtreffer-Blitzschaden im Bereich verursacht. Das Verständnis dafür, wie man die Stapelbildung maximiert, ist die Grundlage jedes starken Acheron-Builds. Dieses Spielsystem setzt auf Angriffs- und Krit-Werte, zusammen mit debuffstarken „Nihility“-Teamkameraden.

Fähigkeit Typ Energie Break Beschreibung Trilaterales Wiltcross (Basis-Angriff) Einzelziel 0 10 Fügt einem einzelnen Gegner Blitzschaden in Höhe von 100 % von Acherons Angriff zu. Oktobolt-Blitz (Fähigkeit) Explosion 0 20 + 10 an benachbarte Gegner Fügt einem einzelnen Gegner Blitzschaden in Höhe von 160 % von Acherons Angriff zu und benachbarten Zielen Blitzschaden in Höhe von 60 % von Acherons Angriff. Erhält 1 „Zerfetzter Traum“-Stapel. „Zerrissener Traum“ schreit rot (Ultimate) Flächenwirkung 0 (Kosten: 9 „Zerrissener Traum“) 5 + 5 an benachbarte Gegner Verbraucht alle „Zerrissener Traum“-Stapel. Fügt einem einzelnen Ziel Blitzschaden in Höhe von bis zu 372 % des Angriffswerts und benachbarten Gegnern bis zu 300 % des Angriffswerts zu. Auf dem Regenblatt ruht die Einheit (Talent) Passiv — — Jedes Mal, wenn eine Einheit einen Debuff verursacht, erhält Acheron 1 „Zerfetzter Traum“-Stapel und der Gegner 1 „Purpurner Knoten“-Stapel. Bei 9 Stapeln kann die Ultimative Fähigkeit eingesetzt werden. Überschüssige Stapel bis zu einer Anzahl von 3 werden als „Vierwertige Erhebung“ gespeichert und nach der Ultimativen Fähigkeit zurückerstattet. „Vierfache Aufstiegskraft“ (Technik) Technik — — Besiegt normale Gegner in der Oberwelt sofort. Gegen Eliten und Bosse: Fügt allen Gegnern 200 % ATK-Blitzschaden zu, verringert ihre Zähigkeit unabhängig vom Schwächetyp und gewährt 1 „Quadrivalent Ascendance“-Stack.

Spur Name Wirkung A2 Roter Oni Acheron beginnt jeden Kampf mit 5 „Zerschlitzter Traum“-Stapeln und wendet 5 Stapel „Purpurner Knoten“ auf einen zufälligen Gegner an. Überschüssige „Zerschlitzter Traum“-Stapel wandeln sich in einen Stapel „Vierwertige Erhebung“ um, wobei die Obergrenze bei 3 liegt. A4 Der Abgrund Wenn das Team 1 oder 2 weitere „Nihility“-Charaktere umfasst, erhält Acheron einen Schadensmultiplikator von 115 % bzw. 160 %. A6 „Thunder Core“ Nach dem Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit gegen Gegner mit „Crimson Knot“ wird Acherons Schaden 3 Runden lang bis zu 3 Mal um 30 % erhöht. „Stygian Resurge“ wird ebenfalls ausgelöst und verursacht zusätzlichen Schaden.

Acherons HSR-Spuren & Eidolons

Die Priorität der Trace-Upgrades für den Acheron-Build richtet sich direkt nach ihrem Schaden. Die ultimative Fähigkeit ist ihre Hauptschadenquelle, daher ist das A4-Trace, das diesen massiv vervielfacht, die erste Freischaltung, die Priorität haben sollte. Der A6-CRIT-DMG-Buff verstärkt sich nach jedem Einsatz der ultimativen Fähigkeit durch gute Relikt-Sekundärwerte.

The Abyss (A4): Höchste Priorität. Bietet den 160%-Schadensmultiplikator, der bestimmt, wie viel Schaden der beste Acheron-Build mit HSR pro Zyklus verursacht. Maximiere diesen vor allem anderen. „Red Oni“ (A2): Hohe Priorität. Wenn jeder Kampf mit 5 „Slashed Dream“-Stapeln beginnt, feuert Acheron ihre ultimative Fähigkeit zuverlässig bereits im ersten Zyklus ab. Thunder Core (A6): Hohe Priorität. Ein 30-prozentiger KRIT-SCHADEN-Buff für 3 Runden nach jeder ultimativen Fähigkeit belohnt konsequentes Zyklisieren. Ultimate: Verbessere die Stufe der Ultimate-Fähigkeit frühzeitig. Hier befinden sich fast alle Schadensmultiplikatoren. Fähigkeit: Verbessere sie nach der Ultimativ-Fähigkeit. Die Fähigkeit fügt Stapel hinzu und verursacht sekundären Explosionsschaden. Basisangriff: Niedrigste Priorität. Acheron führt bei optimiertem Spielverlauf selten Basisangriffe aus.

Trace Priorität Erläuterung The Abyss (A4) ★★★★★ Höchste 160 % Schadensmultiplikator bei der ultimativen Fähigkeit mit 2 „Nihility“-Teamkameraden. Die mit Abstand größte verfügbare Schadenssteigerung. Roter Oni (A2) ★★★★☆ Hoch 5 Start-Stacks garantieren eine ultimative Fähigkeit im ersten Zyklus. Grundlegend für jede Rotation. Thunder Core (A6) ★★★★☆ Hoch Der Bonus-Schaden für 3 Runden nach der ultimativen Fähigkeit sorgt für eine weitere erhebliche Schadenssteigerung.

Acheron auf E0 ist mit dem richtigen Team voll und ganz in der Lage, alle Endgame-Inhalte zu meistern. E2 ist der beste Haltepunkt für Spieler, die Geld ausgeben möchten, da dadurch die „Nihility“-Anforderung von 2 auf 1 reduziert und ein „Harmony“-Unterstützungsplatz freigegeben wird.

Eidolon Name Volle Wirkung Anlageurteil E1 Der stille Himmel sprach die Wahrheit Erhöht ihre Krit-Rate um 18 %, wenn sie mit Debuffs belegte Gegner angreift. Eine ordentliche Schadenssteigerung mit dem richtigen Team. E2 Stummer Donner im stillen Sturm Acheron erhält zu Beginn ihres Zuges 1 „Zerfurchter Traum“-Stack. Zudem ist nur 1 „Nihility“-Charakter (außer Acheron selbst) erforderlich, um den 160 %-A4-Schadensmultiplikator zu erreichen. Das wertvollste Eidolon. Schafft einen zweiten Team-Slot für „Harmony“-Einheiten. E3 Frostbisse im Tod Erhöht die Stufe der ultimativen Fähigkeit um 2 (max. 15). Die Basis-Angriffsstufe steigt um 1 (max. 10). Verbesserung des reinen Schadens. Gut, wenn man letztendlich E4 anstrebt. E4 Schreinffeuer für gespiegelte Seele Wenn gegnerische Ziele den Kampf betreten, fügst du ihnen „Ultimativschaden-Anfälligkeit“ zu, wodurch der von ihnen erlittene Ultimativschaden um 8 % erhöht wird. Winzige Schadenssteigerung. E5 Verstreute Seelen auf ausgelöschten Erden Erhöht die Fertigkeits- und Talentstufe um 2 (max. 15). Irrelevant, es sei denn, man strebt E6 an. E6 Apokalypse, die Befreierin Erhöht die RES-PEN-Resistenz gegen alle Typen für ihre ultimative Fähigkeit um 20 %. Ihr Basisangriff und ihre Fertigkeit gelten nun ebenfalls als ultimativer Schaden, wodurch sie die Widerstandskraft des Gegners unabhängig von dessen Schwäche verringern können. Enorme Leistungssteigerung auf „Whale“-Niveau.

Die besten „Acheron“-Lichtkegel (Rangliste)

Die besten Lichtkegel für den Acheron-Build kombinieren Krit-Schaden, Schadensmultiplikatoren und das Anwenden passiver Debuffs. Der letzte Punkt ist entscheidend: Bestimmte Lichtkegel wenden bei Aktivierung einen Debuff an und fügen beim Einsatz der Fertigkeit einen kostenlosen „Slashed Dream“-Stack hinzu. „Along the Passing Shore“ tut genau das, weshalb es den Alternativen so weit überlegen ist. Die folgende Liste ist nach Stärke geordnet, von der stärksten zur schwächsten Variante.

Lichtkegel Seltenheit Wert Entlang des vorüberziehenden Ufers ★★★★★ Am besten Im Namen der Welt ★★★★★ Großartig Unaufhörlicher Regen ★★★★★ Gut (situationsabhängig) Gute Nacht und schlaf gut ★★★★ Bestes F2P Grenzenlose Choreografie ★★★★ Gute kostengünstige Alternative

#1. Bester insgesamt – „Along the Passing Shore“

„Along the Passing Shore“ ist Acherons charakteristischer Lichtkegel und liegt deutlich vor allen Alternativen für den besten Acheron-Build im HSR-Modus. Er gewährt kritischen Schaden und sorgt dafür, dass ihre Treffer einen Debuff namens „Mirage Fizzle“ verursachen, der Acherons Schaden an davon betroffenen Gegnern erhöht. Die Ultimative Fähigkeit der Trägerin fügt Gegnern mit „Mirage Fizzle“ zudem zusätzlichen Schaden zu. Dies steigert ihren Schadensausstoß massiv, da der Debuff immer vor dem Eintreffen ihrer Angriffe ausgelöst wird und einen zusätzlichen „Slashed Dream“-Stack garantiert. Das bedeutet neben den reinen Wertvorteilen auch einen schnelleren Abbau der Ultimativen Fähigkeit.

Für Spieler, die auf das höchste Potenzial abzielen, ist dieser Lichtkegel neben Acherons Banner die oberste Priorität. Auf Stufe S1 (Superimposition 1) ist die passive Fähigkeit bereits sehr stark; das Erreichen von S5 ist eine Investition auf „Whale“-Niveau mit abnehmenden Erträgen.

Seltenheit ★★★★★ ATK 635 HP 1058 DEF 396

#2. Bester Premium-Alternativ-Build – „Incessant Rain“

„Incessant Rain“ ist die stärkste Option ohne Signature-Effekt für diesen Acheron-Build. Sie erhöht ihre Krit-Rate gegen Ziele, die unter 3 oder mehr Debuffs leiden. Darüber hinaus haben ihre Angriffe (einschließlich ihrer Ultimativfähigkeit) eine Chance, „Äthercode“ auf ein zufälliges Ziel anzuwenden, das diesen Effekt noch nicht hat. Dies verstärkt den gegen dieses Ziel verursachten Schaden zusätzlich.

Leider ist der Bonus auf die Effekt-Trefferquote vernachlässigbar, aber insgesamt ist es dennoch eine starke Alternative. Wenn du nach „Silver Wolf“ gezogen hast, besteht die Chance, dass du diese Alternative bereits besitzt.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 Verteidigung 463

Nr. 3: Bestes F2P – „Good Night and Sleep Well“

„Good Night and Sleep Well“ ist die zugänglichste Option für Spieler, die herausfinden möchten, wie man Acheron HSR mit begrenztem Budget aufbauen kann. Es handelt sich um einen 4-Sterne-Lichtkegel, der im regulären „Stellar Warp“ erhältlich ist und einen stapelbaren Schadensbonus bietet (bis zu 72 % auf Stufe 5 bei 3 Debuffs auf den Gegner). Mit zwei „Nihility“-Teamkollegen, die die Debuffs aufrechterhalten, läuft die passive Fähigkeit fast immer mit voller Stapelanzahl. Der kritische Schaden muss über Sekundärwerte und Team-Buffs erzielt werden, aber die Schadensausbeute ist solide.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 Verteidigung 330

#4. Situationsabhängig – Im Namen der Welt

„Unaufhörlicher Regen“ ist ein limitierter 5-Sterne-Nihility-Lichtkegel, der ihren Schaden gegen Gegner mit Debuffs erhöht. Immer wenn Acheron ihre Fertigkeit einsetzt, erhält dieser Angriff zusätzlich einen Bonus auf die Effekt-Treffrate und den Angriff. Er ist eine gute Alternative, wenn keine unserer anderen Empfehlungen verfügbar ist, da die meisten seiner Boni nur für ihre Fertigkeit gelten.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 Verteidigung 463

#5. Bester 4-Sterne-Alternativcharakter – „Boundless Choreo“

„Boundless Choreo“ ist ein 4-Sterne-Event- oder Standard-„Warp Light Cone“, der den Krit-Schaden gegen Gegner mit Debuffs erhöht, insbesondere gegen solche mit reduzierter Verteidigung oder verlangsamte Gegner. Da Gegner in Acherons optimalen Teams fast immer mit Debuffs belegt sind, ist die Bedingung zuverlässig aktiv. Es ist eine solide zweite 4-Sterne-Option, wenn du Krit-Schaden benötigst, anstatt des pauschalen Schadensbonus von „Good Night“ und „Sleep Well“.

Dieser „Light Cone“ funktioniert am besten, wenn deine Krit-Rate bereits durch „Pioneer Diver“ und „Izumo Gensei“ abgedeckt ist und der HSR-Acheron-Build mehr Krit-Schaden benötigt, um das Ziel von 160 %+ zu erreichen.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 Verteidigung 330

Die besten Acheron-Relikte und Planar-Sets

„Pioneer Diver of Dead Waters“ ist das unbestritten beste Relikt-Set (Best in Slot, BIS) für den besten Acheron-Build im HSR-Modus. Ihre optimalen Teams halten die Gegner stets mit mindestens 2 bis 3 Debuffs im Griff und aktivieren so den vollen 4-Teile-Bonus: eine Erhöhung der Krit-Rate und zusätzlichen Krit-Schaden gegen Gegner mit 2 oder mehr Debuffs. Der 4-Teile-Bonus gilt für jeden Debuff-Typ, daher zählt jede von einem „Nihility“-Teamkollegen verursachte Belastung.

Relikte

Name Wert Eigenschaften Pioniertaucher der toten Gewässer (4-teilig) Best 2-teilig: 12 % Schaden gegen Gegner mit Debuffs. 4-teilig: 4 % Krit-Chance und 8 % Krit-Schaden gegen Gegner mit 2 oder mehr Debuffs oder 12 % mehr Krit-Schaden gegen Gegner mit 3 oder mehr Debuffs. Band des zischenden Donners (4-teilig) Gute Alternative 2-teilig: 10 % Blitzschaden. 4-teilig: 20 % Angriff nach Einsatz der Fertigkeit für 1 Runde. Wettbewerbsfähig, wenn die Krit-Schwellenwerte bereits ohne „Pionier“ erreicht sind. „Pioneer“ (2-teilig) + „Band“ (2-teilig) Ordentlich Eine gemischte 2-teilige/2-teilige Konfiguration funktioniert, während man ein vollständiges 4-teiliges „Pioneer“-Set farmt.

„Pioneer Diver of Dead Waters“ ist das Ziel und sollte für jeden ernsthaften Acheron-Build vollständig farmen werden. Die 4-Teile-Boni auf Krit-Rate und Krit-Schaden gegen geschwächte Gegner passen perfekt zur Spielweise von Acherons Teams. „Band of Sizzling Thunder“ ist die zweitbeste Option, wenn du bereits ein hochwertiges 4-Teile-Set mit starken Sekundärwerten besitzt. Der 20-prozentige Angriffsbonus nach dem Einsatz einer Fertigkeit kommt der unmittelbar folgenden ultimativen Fähigkeit zugute, sofern das Timing stimmt.

Planare Ornamente

Name Wert/Bewertung Besonderheiten Izumo Gensei und das göttliche Reich Takama Am besten 12 % Angriffskraft und 12 % kritische Trefferquote, wenn ein Teamkamerad denselben Pfad hat. Teamkameraden aus dem „Nihility“-Pfad erfüllen diese Bedingung, wodurch der Effekt permanent aktiv ist. Firmament-Frontlinie: Glamoth Großartig 12 % Angriff und 18 % Angriff, wenn die Geschwindigkeit bei 160+ liegt. Stark, wenn man Geschwindigkeits-Fußstiefel trägt und diesen Schwellenwert erreicht.

„Izumo Gensei“ ist das Standard-BIS-Planar-Ornament für den besten Acheron-Build (HSR), wenn man Nihility-Teamkameraden einsetzt. Der Krit-Raten-Bonus verringert den Druck beim Relikt-Farming im Körper-Slot. „Glamoth“ ist die erste Wahl, wenn man Geschwindigkeits-Fußwerk trägt und den Schwellenwert von 160+ erreicht, insbesondere dort, wo das Timing der Zyklen entscheidend ist.

Acheron – Priorität der Werte

Acherons primäre Skalierungswerte sind ATK, CRIT-Rate und CRIT-DMG. ATK bildet die Multiplikatorgrundlage für jede Fähigkeit; die CRIT-Rate bestimmt, ob Treffer überhaupt als kritische Treffer gelten; CRIT-DMG bestimmt, wie hoch diese kritischen Treffer ausfallen. Um Acheron HSR richtig auszurüsten, muss man zunächst diese Wertschwellen erreichen, bevor man sich um andere Aspekte kümmert.

Hauptstatistiken

Relikt-Slot Hauptwert Grund Körper Krit-Rate in % Priorisiere diesen Wert, bis die Krit-Rate im Kampf 70 % oder mehr erreicht hat. Wechsle zu „Krit-Schaden (%)“, sobald dieser Schwellenwert durch Sekundärwerte und Buffs erreicht ist. Füße Geschwindigkeit oder Angriff % Geschwindigkeit für die Aktivierung von Glamoth ab 160+. Angriffswert %, wenn Izumo im Einsatz ist und die Krit-Rate bereits abgedeckt ist. Planare Sphäre Angriffs-% oder Blitzschaden- ATK% ist in den meisten Fällen etwas stärker. Verwende das Teil mit den besseren Sekundärwerten. Verbindungsseil Angriffsprozente Immer ATK%. Acheron verbraucht keine Energie, daher ist die Energieregenerationsrate nutzlos.

Priorität der Sekundärwerte

Krit-Rate % > Krit-Schaden % > ATK %/Fester Angriff > Geschwindigkeit

Nebenwert Priorität Anmerkungen Krit-Rate % Am höchsten Strebe im Kampf 70–80 % an, bevor du den kritischen Schaden stapelst. „Pioneer Diver“ und „Izumo“ tragen hier dazu bei. Krit-Schaden % Hoch 160 %+ ist das Anfangsziel. 200 %+ mit guter Ausrüstung und Team-Buffs. Angriff % Hoch Skaliert jeden Multiplikator im Fähigkeiten-Set. Pauschaler ATK Mittel Trägt weiterhin bei; wähle diese Option, wenn ATK% nicht verfügbar ist. SPD Niedrig Nur relevant für die Aktivierung von Glamoth oder das Timing des Zyklus. Kein primäres Ziel für Sekundärwerte. Trefferquote Überspringen Acheron ist für die Anwendung von Debuffs nicht auf die Effekt-Trefferquote angewiesen.

Zielwerte für Statistiken

Statistik Ziel Anmerkungen Krit-Rate 70–80 % 100 % im Kampf, einschließlich des 4-teiligen „Pioneer Diver“-Sets und der Team-Krit-Rate-Buffs. Krit-Schaden 160 %+ 200 %+ mit guter Ausrüstung. Angriff 2.900–3.200+ Ein höherer Angriffswert skaliert alle Multiplikatoren. Strebe einen Wert über 3.000 mit starken Relikt-Sekundärwerten an. SPD 101 Basis Alle SPD-Werte über 101 stammen aus Relikten und Team-Buffs. Strebe nur dann 160+ an, wenn du Glamoth einsetzt.

Strategie mit geringem Aufwand

Acheron verfügt über einen der höchsten Schadensgrundwerte, die für einen CRIT-DPS verfügbar sind. Ihr A4-Trace gewährt unabhängig von der Reliktqualität bis zu 160 % Bonusschaden. Für Builds mit schwacher Ausrüstung: Priorisiere zuerst die Krit-Rate, trage Rüstung und Schuhe mit ATK%, und verwende eine Kombination aus 2-teiligem „Pioneer“-Set und 2-teiligem „Band“-Set, bis ein starkes 4-teiliges „Pioneer“-Set bereitsteht. Der HSR-Acheron-Build bleibt auf diesem Investitionsniveau für die meisten Endgame-Inhalte wettbewerbsfähig.

Vergleich der Basiswerte von Acheron

Stufe ATK DEF HP GES 1 95 59 153 101 40 356 222 574 101 80 698 436 1125 101

Acherons Angriffskraft steigt von Stufe 1 bis Stufe 80 stark an, was bestätigt, dass Relikte mit prozentualem Angriffsbonus für sie gut geeignet sind. Verteidigung und Lebenspunkte steigen angemessen an, haben jedoch bei der HSR-Acheron-Konfiguration keine Priorität.

Die Geschwindigkeit (SPD) ist auf allen Stufen fest auf 101 festgelegt. Jeder darüber hinausgehende Geschwindigkeitspunkt stammt ausschließlich aus Relikten und Team-Buffs, was bedeutet, dass Geschwindigkeits-Breakpoints (für die Aktivierung von Glamoth bei 160+) eine bewusste Entscheidung bei der Relikt-Investition darstellen. Nutze diese Skalierungshinweise, um die richtigen Hauptstatistiken auszuwählen und Benchmark-Ziele schneller zu erreichen.

HSR-Acheron-Teamkameraden

Die Teamkameraden für den besten Acheron-Build wurden anhand der Debuff-Vergabe zur Erzeugung von „Slashed Dream“, der SP-Wirtschaftlichkeit und der Schadensverstärkung ausgewählt. Auf E0 benötigt Acheron 2 „Nihility“-Charaktere, um den vollen A4-Multiplikator von 160 % zu aktivieren. Auf E2 ist nur 1 „Nihility“-Charakter erforderlich, wodurch ein zweiter Slot für „Harmony“-Unterstützer frei wird.

Nihility-Unterstützung

Jiaoqiu

Rolle: Nihility-Support, Debuffer, Verstärker von Verwundbarkeit

Nihility-Support, Debuffer, Verstärker von Verwundbarkeit Warum sie gut zu Acheron passen: Jiaoqius ultimative Fähigkeit kann den Debuff „Ashen Roast“ immer dann anwenden, wenn Gegner eine Aktion ausführen, und erzeugt so „Slashed Dream“-Stapel in einem Tempo, das kein anderer Support erreicht. Sein Debuff „Verwundbarkeit“ erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und ergänzt so Acherons A4-Multiplikator. Sein vollständiges Setup findest du im HSR-Guide zum besten Jiaoqiu-Build.

Jiaoqius ultimative Fähigkeit kann den Debuff „Ashen Roast“ immer dann anwenden, wenn Gegner eine Aktion ausführen, und erzeugt so „Slashed Dream“-Stapel in einem Tempo, das kein anderer Support erreicht. Sein Debuff „Verwundbarkeit“ erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und ergänzt so Acherons A4-Multiplikator. Sein vollständiges Setup findest du im HSR-Guide zum besten Jiaoqiu-Build. Hinweis zur Rotation: Setze Jiaoqius Ultimative Fähigkeit vor dem Zeitfenster von Acherons Ultimativer Fähigkeit ein, um die Erzeugung von „Zerrissener Traum“-Stapeln und die Wirkungsdauer des Verwundbarkeits-Debuffs zu maximieren.

Vorteile Nachteile ✅ Erzeugt „Slashed Dream“-Stapel bei gegnerischen Zügen, nicht nur bei Spielerzügen



✅ Der „Vulnerability“-Debuff ist eine multiplikative Schadenssteigerung ❌ Banner-Charakter; nicht für alle F2P-Spieler



verfügbar ❌ Weniger effektiv in Inhalten mit sehr geringer Aktionsfrequenz der Gegner

Cipher

Rolle: Nihility-Unterstützer, Verstärker für echten Schaden, Verstärker für erlittenen Schaden

Nihility-Unterstützer, Verstärker für echten Schaden, Verstärker für erlittenen Schaden Warum sie mit Acheron harmoniert: Cipher wendet eine universelle Erhöhung des erlittenen Schadens um 40 % an und sorgt in ihren eigenen Zügen für „True DMG“-Bursts, während sie gleichzeitig die Klassenanforderung „Nihility“ für den besten Acheron-Build im HSR-Modus erfüllt. Ihr vollständiges Skill-Set findest du im Leitfaden zum besten Cipher-Build für HSR.

Cipher wendet eine universelle Erhöhung des erlittenen Schadens um 40 % an und sorgt in ihren eigenen Zügen für „True DMG“-Bursts, während sie gleichzeitig die Klassenanforderung „Nihility“ für den besten Acheron-Build im HSR-Modus erfüllt. Ihr vollständiges Skill-Set findest du im Leitfaden zum besten Cipher-Build für HSR. Hinweis zur Rotation: Setze Ciphers Fertigkeit und Ultimate frei ein. Ihre Debuffs werden automatisch angewendet und generieren bei jeder Anwendung „Slashed Dream“-Stacks.

Vorteile Nachteile ✅ Die Erhöhung des erlittenen Schadens um 40 % ist einer der höchsten verfügbaren



Verstärker ✅ Fügt in ihren eigenen Zügen unabhängig davon „Echten Schaden“ hinzu ❌ Charakter



aus einem limitierten Banner ❌ Bietet keine Heilung oder Schilde; benötigt starke Sustain-Fähigkeiten im Team

Silberwolf

Rolle: Nihility-Unterstützer, DEF-Reduzierer, Schwäche-Einpflanzer

Nihility-Unterstützer, DEF-Reduzierer, Schwäche-Einpflanzer Warum sie gut zu Acheron passen: Silver Wolf implantiiert mit ihrer Fertigkeit „Blitzschwäche“ bei Gegnern, die nicht dem Element Blitz angehören, und verringert mit ihrer ultimativen Fähigkeit die Verteidigung. Beide Effekte erzeugen „Slashed Dream“-Stapel und erfüllen die Anforderung von 2 Nihility A4 für diesen Acheron-Build.

Silver Wolf implantiiert mit ihrer Fertigkeit „Blitzschwäche“ bei Gegnern, die nicht dem Element Blitz angehören, und verringert mit ihrer ultimativen Fähigkeit die Verteidigung. Beide Effekte erzeugen „Slashed Dream“-Stapel und erfüllen die Anforderung von 2 Nihility A4 für diesen Acheron-Build. Hinweis zur Rotation: Setze Silver Wolfs Fähigkeit auf den härtesten Gegner ein, um „Blitzschwäche“ zu implantieren und Verteidigungs-Debuffs zu stapeln, bevor Acherons ultimative Fähigkeit ausgelöst wird.

Vorteile Nachteile ✅ Die Verteidigungsreduktion summiert sich multiplikativ mit Angriffsverstärkungen



✅ Im Standard-„Stellar Warp“-Pool verfügbar ❌ Das Einpflanzen von Schwächen ist situationsabhängig, da Acheron Schwächen



ohnehin ignoriert ❌ Geringere „Slashed Dream“-Generierungsrate als bei Jiaoqiu in Inhalten mit schnellem Spielzyklus

Pela

Rolle: Nihility-Unterstützung, AoE-Verteidigungsreduzierer, SP-positiv

Nihility-Unterstützung, AoE-Verteidigungsreduzierer, SP-positiv Warum sie gut zu Acheron passt: Pelas ultimative Fähigkeit entzieht allen Gegnern Verteidigung und zählt im Rahmen von „Slashed Dream“ als Debuff. Sie ist SP-positiv (nach der ersten ultimativen Fähigkeit hauptsächlich Basisangriffe), was sie zur besten kostengünstigen Nihility-Unterstützung für den Acheron-Build „HSR“ macht.

Pelas ultimative Fähigkeit entzieht allen Gegnern Verteidigung und zählt im Rahmen von „Slashed Dream“ als Debuff. Sie ist SP-positiv (nach der ersten ultimativen Fähigkeit hauptsächlich Basisangriffe), was sie zur besten kostengünstigen Nihility-Unterstützung für den Acheron-Build „HSR“ macht. Hinweis zur Rotation: Wechsle zwischen Pelas Fertigkeit und Basisangriffen ab. Hebe die ultimative Fähigkeit für Wellen mit mehreren Gegnern auf oder für den Fall, dass Acheron einen Stack-Push benötigt.

Vorteile Nachteile ✅ Kostenlos aus dem Standard-„Stellar Warp“-Pool



✅ Die AoE-Verteidigungsreduktion ist in Inhalten mit mehreren Zielen wertvoll ❌ Die Verteidigungsreduktion ist der einzige nennenswerte Debuff; keine zusätzliche Verstärkung



❌ Weniger Stapelgenerierung pro Zyklus als bei Jiaoqiu oder Cipher

Harmonie-Unterstützung (nur E2-Acheron)

Sonntag

Rolle: Harmonie-Unterstützung, Aktionsbeschleunigung, CRIT-DMG-Puffer

Harmonie-Unterstützung, Aktionsbeschleunigung, CRIT-DMG-Puffer Warum sie gut zu Acheron passen: In E2 benötigt Acheron nur einen „Nihility“-Charakter, um den vollen A4-Bonus zu erhalten. Sundays 100-prozentige „Action Advance“-Fähigkeit auf Acheron ermöglicht es ihr, unmittelbar nach dem Zug eines Verbündeten zu handeln, was ihre Ultimativ-Feuerrate pro Zyklus drastisch erhöht. Seine Fähigkeit sorgt für einen CRIT-DMG-Buff und ergänzt damit die A6-„Thunder Core“-Spur.

In E2 benötigt Acheron nur einen „Nihility“-Charakter, um den vollen A4-Bonus zu erhalten. Sundays 100-prozentige „Action Advance“-Fähigkeit auf Acheron ermöglicht es ihr, unmittelbar nach dem Zug eines Verbündeten zu handeln, was ihre Ultimativ-Feuerrate pro Zyklus drastisch erhöht. Seine Fähigkeit sorgt für einen CRIT-DMG-Buff und ergänzt damit die A6-„Thunder Core“-Spur. Hinweis zur Rotation: Timt Sundays Fähigkeit in Acherons Zielrunde so, dass sich sein Krit-Schaden-Buff mit dem Ultimate-Fenster überschneidet.

Vorteile Nachteile ✅ „100 % Action Advance“ ist die stärkste verfügbare



Zugmanipulation ✅ Der Krit-Schaden-Buff wirkt synergetisch mit dem „Thunder Core“-A6-Trace ❌ Acheron auf Stufe E2 erforderlich; auf Stufe E0 geht durch den Einsatz von Sunday der A4-Bonus



verloren ❌ Erfordert sorgfältiges SP-Management in seinen eigenen Zügen

Optionen zur Aufrechterhaltung

Aventurin

Rolle: Unterstützung, Verstärker für kritischen Schaden, Schildspender

Unterstützung, Verstärker für kritischen Schaden, Schildspender Warum sie gut mit Acheron zusammenpassen: Aventurines Debuff „Unnerved“ erhöht den erlittenen kritischen Schaden aller Gegner um 15 % und vervielfacht so direkt den Schaden von Acherons ultimativer Fähigkeit. Seine Schilde bieten proaktiven Schutz vor Burst-Schaden. Ausführliche Informationen findest du im HSR-Leitfaden zum besten Aventurine-Build.

Aventurines Debuff „Unnerved“ erhöht den erlittenen kritischen Schaden aller Gegner um 15 % und vervielfacht so direkt den Schaden von Acherons ultimativer Fähigkeit. Seine Schilde bieten proaktiven Schutz vor Burst-Schaden. Ausführliche Informationen findest du im HSR-Leitfaden zum besten Aventurine-Build. Hinweis zur Rotation: Setze Aventurines Ultimative Fähigkeit nach Möglichkeit vor Acherons Ultimativer Fähigkeit ein, um die Verstärkung des kritischen Schadens zu stapeln.

Vorteile Nachteile ✅ Der Debuff „Unnerved“ ist ein bedeutender Krit-Schaden-Verstärker für den besten Acheron-Build im HSR-Modus



✅ Schilde bieten proaktiven Schutz vor Burst-Schaden und sind keine reaktive Heilung ❌ Charakter



aus einem limitierten Banner ❌ Erfordert den Einsatz von Fähigkeiten, um „Blind Bet“-Stapel zu generieren, was zusätzliche SP-Kosten verursacht

Gallagher

Rolle: Sustain, Heiler, Debuffer

Sustain, Heiler, Debuffer Warum er gut zu Acheron passt: Gallagher wendet mit seiner Ult den „Besotted“-Debuff an, der zur Erzeugung von „Slashed Dream“-Stacks beiträgt. Seine Heilungen sind reaktiv (nach dem Schaden), daher eignet er sich für Teams, die keinen konstanten Spitzen-Schaden einstecken.

Gallagher wendet mit seiner Ult den „Besotted“-Debuff an, der zur Erzeugung von „Slashed Dream“-Stacks beiträgt. Seine Heilungen sind reaktiv (nach dem Schaden), daher eignet er sich für Teams, die keinen konstanten Spitzen-Schaden einstecken. Hinweis zur Rotation: Setze Gallaghers Ultimate in Runden ein, in denen Debuffs gestapelt werden. Setze seine Fertigkeit ein, wenn die HP unter ein sicheres Niveau fallen.

Vorteile Nachteile ✅ Der „Besotted“-Debuff trägt zu den „Slashed Dream“-Stacks



bei ✅ Frei vom Standard-„Stellar Warp“ ❌ Heilungen sind reaktiv; verhindern keinen Spike-Schaden wie



Schilde ❌ Geringeres Schadenspotenzial als Aventurin bei reinem Schaden

Fu Xuan

Rolle: Heilung, CRIT-Rate-Buffer

Heilung, CRIT-Rate-Buffer Warum sie gut mit Acheron harmonieren: Fu Xuans „Matrix of Prescience“ gewährt dem gesamten Team Krit-Rate. Ihre HP-Umverteilung verringert das Risiko individueller Todesfälle.

Fu Xuans „Matrix of Prescience“ gewährt dem gesamten Team Krit-Rate. Ihre HP-Umverteilung verringert das Risiko individueller Todesfälle. Hinweis zur Rotation: Halte die Wirkzeit von „Matrix of Prescience“ aufrecht. Setze die ultimative Fähigkeit reaktiv in HP-Krisensituationen ein.

Vorteile Nachteile ✅ Teamweiter Krit-Rate-Buff verringert den Druck



beim Relikt-Farming ✅ HP-Umverteilung sorgt für passive Widerstandsfähigkeit ❌ Trägt nicht zu „Slashed Dream“-Stacks oder Debuffs



bei ❌ Begrenztes Banner; weniger leicht erhältlich als Gallagher

Weitere geeignete Teamkameraden

Rolle Figur Anmerkung Nihilität, DoT Guinaifen Der „Firekiss“-Debuff generiert Stapel; beste kostengünstige zweite „Nihility“-Einheit für den Acheron-Build Ausdauer, Energie Huohuo Heilt Teamkameraden und regeneriert deren Energie; verbessert den gesamten Ultimate-Zyklus des Teams Ausdauer, Heiler Luocha Passive Flächenheilung; SP-positiv; gut, wenn keine Schildcharaktere verfügbar sind Nihility Welt Verlangsamungs-Debuff generiert Stapel; vollständig über den Standard-Pool erhältlich

Die besten Acheron-Teams

Die Teamauswahl für den besten Acheron-Build in HSR konzentriert sich auf zwei Anforderungen bei E0: 2 „Nihility“-Teamkameraden und einen Sustain. Bei E2 steht der zweite „Nihility“-Platz für jede Klasse offen. Die folgenden Teams wurden aufgrund der Debuff-Anwendung, der Effizienz bei der Stapelbildung und der maximalen Gesamtschadensausbeute ausgewählt.

Premium-Team 1 – Hypercarry-Kern (E0/E1)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Burst-Schaden, „Slashed Dream“-Zyklus Nihility-Unterstützung Jiaoqiu Höchste Stapelgenerierungsrate, Schwächung „Verwundbarkeit“ Nihility-Unterstützung Cipher 40 % Erhöhung des erlittenen Schadens, „Echter Schaden“-Output Ausdauer Aventurin Verstärkung des kritischen Schadens durch „Unnerved“, Schilde

Dies ist Acherons leistungsstärkstes E0-Team. Jiaoqiu und Cipher erzeugen gemeinsam bei fast jeder Spieler- und Gegneraktion „Slashed Dream“-Stapel, wodurch Acheron ihre ultimative Fähigkeit fast in jedem Zyklus einsetzen kann. Aventurines „Unnerved“-Debuff fügt zusätzlich zum A4-Bonus einen Krit-Schadens-Multiplikator hinzu.

Premium-Team 2 – Jiaoqiu + Silberwolf (E0)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Burst-Schaden Nihility Unterstützung Jiaoqiu Stapelbildung, Verwundbarkeit Nihility-Unterstützung Silberwolf Verteidigungsreduktion, Blitzschwäche-Implantat Ausdauer Aventurin Kritischer Schaden durch „Unnerved“

„Silberwolf“ ersetzt „Cipher“, wenn AoE-Verteidigungsreduktion und das Schwäche-Implantat von Vorteil sind, insbesondere in Inhalten, in denen Gegner keine Blitz-Schwäche aufweisen. Jiaoqiu sorgt weiterhin für die Stapelbildung.

E2-Team – Harmonie-Variante

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Burst-Schaden, E2-Stack zu Beginn des Zuges Nihility-Unterstützung Jiaoqiu Stapelbildung, Verwundbarkeit Harmonie-Unterstützung Sunday 100 % Aktionsbeschleunigung, CRIT-DMG-Buff Ausdauer Aventurin Krit-Schaden über „Unnerved“

In E2 wird nur 1 „Nihility“-Charakter benötigt, um den vollen 160 %-A4-Bonus zu erzielen. Sonntags „100 % Action Advance“ auf Acheron ermöglicht es ihr, die Ultimative Fähigkeit pro Echtzeitzyklus häufiger einzusetzen, was dieses Team zum leistungsstärksten verfügbaren macht.

Bestes F2P-Team

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Burst-Schaden Nihility Unterstützung Pela Flächen-Verteidigungsreduktion, SP-positiv Nihility-Unterstützung Guinaifen „Firekiss“-Debuff für Stapel, kostengünstige „Nihility“-Variante Ausdauer Gallagher „Besotted“-Debuff trägt zu Stapeln bei, kostenlose „Stellar Warp“-Einheit

Dieses Team erzielt den vollen 2-Nihility-A4-Bonus ausschließlich mit Standard- und Wohlfahrtseinheiten. Pela und Guinaifen halten die Debuffs konstant aufrecht, und Gallaghers „Besotted“-Debuff sorgt für zusätzliche Stapelbildung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung.

Acheron-Spur und Aufstiegsmaterialien

Die Aufstiegs- und Spurenmaterialien von Acheron überschneiden sich erheblich. „Traum-Sammelkomponenten“, „Traumflussventile“ und „Traumgeneratoren“ kommen in beiden Materialbäumen vor, daher bedeutet effizientes Farmen, beide gleichzeitig anzustreben. Der „Blitzstab des Gestaltwandlers“ wird vom „Stagnierenden Schatten (Gestalt des Untergangs)“ bei Stargazer Navalia auf dem Xianzhou Luofu fallen gelassen. „Past Evils of the Borehole Planet Disaster“ wird vom wöchentlichen Boss „Echo of War“ fallen gelassen. Schalte vorrangig A4 („The Abyss“) und A6 („Thunder Core“) frei, um die größten Leistungssprünge zu erzielen, bevor du andere Spurenknoten in Angriff nimmst.

Maximale Trace-Knoten

Spur-Materialien Gesamt Guthaben 3.000.000 Feuriger Geist 15 Komponente der Traumkollektion 41 Traumflussventil 56 Starfire-Essenz 72 Traumgenerator 58 Himmelsverbrennungsanlage 139 Vergangene Übel der Bohrloch-Planeten-Katastrophe 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Ascension-Materialien Gesamt Guthaben 308.000 Komponente der Traumkollektion 15 Dream Flow-Ventil 15 Traumgenerator 15 Blitzstab des Gestaltwandlers 65

Bezwingt zuerst den „Stagnant Shadow“, um euch einen Vorrat an Blitzstäben anzulegen, der für die „Ascensions“ ausreicht. Schließt wöchentlich die Instanz „Echo of War“ ab, um Material für den Boss „Borehole Planet Disaster“ zu erhalten – dies ist der schwierigste Engpass bei hohen Trace-Stufen.

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So erhältst du Acheron

Acheron ist ausschließlich über ihr „Limited Character Event Warp“-Banner erhältlich. Sie ist nicht im regulären „Stellar Warp“-Pool enthalten und kann nicht als 50/50-Verlust auf dem Banner eines anderen Charakters erhalten werden. Um Acheron zu ziehen, muss sie auf dem Banner ausdrücklich als 5-Sterne-Charakter mit erhöhter Drop-Rate aufgeführt sein.

Ihre letzte Wiederholung fand auf dem „Indelible Coterie“-Banner in Version 3.2, Phase 1 (8. bis 30. April 2025, UTC-5) statt. Die vorgestellten 4-Sterne-Charaktere mit erhöhter Drop-Rate auf diesem Banner waren Pela, Lynx und Gallagher. Ihr charakteristischer Lichtkegel „Along the Passing Shore“ lief zeitgleich im Banner „Coalesced Truths“. Acheron hatte seit ihrem Debüt in Version 2.1 mehrere Wiederholungen, was bestätigt, dass sie zu den wiederkehrenden limitierten Charakteren im Charakterpool gehört.

Acheron ist außerdem eine Auswahloption im kostenlosen begrenzten 5-Sterne-Auswahl-Event der HSR-Version 4.0. Falls du alle Wiederholungen verpasst hast, schau dir die Livestreams des „Special Program“ an (in der Regel 3 Wochen vor jedem Patch), um offizielle Ankündigungen zu Wiederholungen zu erhalten. Das Sammeln von „Stellar Jade“ und das Aufrechterhalten eines „Soft Pity“ ist der sicherste Ansatz für einen gezielten Pull.

Mein Gesamtfazit zum besten Acheron-Build in HSR

Der beste Acheron-Build für HSR ist für jeden Spieler, der zwei Nihility-Teamkameraden auf E0 aufstellen kann, die Investition absolut wert. Sie glänzt als Haupt-DPS in „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“, wo ihre Burst-Rate pro Ultimate und ihr Schwächen ignorierender AoE-Schaden Archetypen mit anhaltendem Schaden in Boss-Inhalten übertreffen. Ihr einzigartiger A4-Multiplikator erfordert von Teamkollegen lediglich die Nihility-Klasse, wodurch sie über verschiedene Patch-Zyklen hinweg einsetzbar ist.

F2P- und Low-Spend-Spieler können den Honkai Star Rail-Acheron-Build mit „Good Night“ und „Sleep Well“ zusammen mit Pela, Guinaifen und Gallagher sinnvoll einsetzen – alle sind im Standard-Stellar-Warp oder als Wohlfahrts-Einheiten erhältlich. Ihr größter Schwachpunkt als F2P-Charakter ist das Fehlen einer zweiten starken „Nihility“-Einheit: Ist nur Pela verfügbar, wird der A4-Bonus zwar weiterhin aktiviert, die Stapelbildung verläuft jedoch langsamer. Durch Hinzufügen von Guinaifen oder Silver Wolf wird dieser Engpass vollständig beseitigt.

Acherons langfristige Relevanz wird durch ihre A4-Mechanik gesichert: Jede zukünftige Veröffentlichung einer Nihility-Support-Einheit verbessert ihre Leistung, ohne dass neue Ausrüstung erforderlich ist. Investitionsstufe: Mittel bei E0 mit einem Budget-Team, hoch für E2 und den charakteristischen „Light Cone“. Konkreter nächster Schritt: „Pioneer Diver of Dead Waters“ mit CRIT-Sekundärwerten farmen, dann auf Jiaoqiu hin aufbauen, um die maximale Stapelgenerierung zu erreichen.

Häufig gestellte Fragen