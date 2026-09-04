Beste Tribbie-Konfiguration, Team und Eidolons bei der HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei „Trace“, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Tribbie-Build , zusammen mit einer detaillierten Beschreibung der Rotation und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich lohnt, sie zu bauen.

Tribbie ist eine 5-Sterne-Einheit der „Quantum Harmony“, die sich weniger wie eine typische Bufferin, sondern eher wie eine zweite Schadensverursacherin mit Support-Fähigkeiten verhält. Ihre ultimative Fähigkeit trifft jeden Gegner, eröffnet eine Zone, die das Ziel mit den meisten HP bestraft, und wird durch die Angriffe ihrer Verbündeten immer wieder ausgelöst.

TL;DR – Der beste Tribbie-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Wenn die Zeit eine Blume wäre Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Meshing Cogs“ Bestes Relikt-Set Dichter der Trauer – Zusammenbruch (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Knochensammlung“: Serene Demesne“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate oder Krit-Schaden



Stiefel: HP%



Planare Sphäre: HP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate = Krit-Schaden > HP% > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Tribbie (Unterstützung)



Evernight (Hybrid)



Castorice (DPS)



Cyrene (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Tribbie (Unterstützung)



Serval (DPS)



Herta (DPS)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Tribbie: Rotation und Tipps

Tribbies Fähigkeit „Wo sind die Geschenke geblieben?“ gewährt ihr einen eigenen Buff namens „Numinosität“, der die RES-PEN aller Verbündeten für alle Typen erhöht, solange er anhält. Setze ihn daher nach Möglichkeit immer ein, bevor deine Schadensverursacher zum Zug kommen.

Ihre ultimative Fähigkeit „Rate mal, wer hier wohnt“ eröffnet eine Zone, die den erlittenen Schaden der Gegner erhöht und jedes Mal, wenn ein Verbündeter angreift, dem Gegner mit den meisten verbleibenden HP zusätzlichen Quantenschaden zufügt. Ihr Talent „Beschäftigt wie Tribbie“ löst jedes Mal, wenn ein anderer Verbündeter seine eigene ultimative Fähigkeit einsetzt, einen Folgeangriff gegen jeden Gegner aus; dieser Auslöser wird zurückgesetzt, sobald Tribbie ihre eigene ultimative Fähigkeit erneut einsetzt.

Um ihren Schaden zu maximieren, solltest du immer deine anderen Verbündeten zuerst ihre Ultimates einsetzen lassen, um Tribbies Folgeangriffe auszulösen. Sobald diese Ladungen aufgebraucht sind, feuere Tribbies Ultimate ab, um den Auslöse-Zähler sofort zurückzusetzen, sodass dein Team eine ganz neue Welle von Folgeangriffen verketten kann, während es wieder Energie tankt.

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Beste Lichtkegel für Tribbie

Tribbies Signature-Fähigkeit „Wenn die Zeit eine Blume wäre“ ist ihre bestmögliche Wahl. Sie erhöht ihren eigenen Krit-Schaden und gewährt ihr nach einem erfolgreichen Folgeangriff den Buff „Vorzeichen“, der den Krit-Schaden aller Verbündeten während seiner Wirkungsdauer erheblich steigert. Außerdem wird bei diesem Auslöser Energie zurückerstattet, wodurch ihre ultimative Fähigkeit schneller wieder einsatzbereit ist als bei fast jeder anderen Alternative.

Wenn ihr ihre Signaturkarte nicht habt, ist „Meshing Cogs“ die einfachste F2P-freundliche Wahl. Es handelt sich um eine 3-Sterne-Karte, die im Standard-Shop erhältlich ist und Energie regeneriert, sobald der Träger angreift oder getroffen wird – was gut zu Tribbie passt, da sie beides während einer normalen Zonenrotation ständig tut.

„Tanz! Tanz! Tanz!“ ist eine deutliche Verbesserung gegenüber „Meshing Cogs“, falls du es bereits gezogen hast. Es gewährt dem gesamten Team einen Zugvorsprung, sobald Tribbie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt – was sie leicht und oft auslösen kann –, allerdings auf Kosten einer eigenen Energieregeneration.

Einen ausführlicheren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Tribbie.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Dichter des Zusammenbruchs der Trauer“ ist Tribbies beste Option, wenn es um Schaden geht. Es erhöht ihren Quantenschaden bereits ab 2 Teilen, und sein 4-Teile-Effekt opfert einen Teil ihrer Geschwindigkeit im Austausch für eine erhebliche Erhöhung der Krit-Rate, sobald ihre Geschwindigkeit unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Es ist die stärkste Wahl für reinen Schaden, zwingt sie jedoch zu einem langsameren Spielstil.

Kombiniere es mit dem Planar-Ornament „Serene Demesne“ aus der „Knochensammlung““. Es erhöht ihre maximalen HP direkt, und sobald ihre maximalen HP einen ausreichend hohen Schwellenwert überschreiten, gewährt es ihr und ihrem Memosprite zusätzlich einen pauschalen Krit-Schaden-Bonus, was perfekt zu einem HP-skalierenden Build wie dem ihren passt.

Tribbies Attributprioritäten

Priorität 1: Kritische Trefferquote = Kritischer Schaden

Kritische Trefferquote = Kritischer Schaden Priorität 2: HP%

HP% Priorität 3: Geschwindigkeit (%)

🎯 Ideale Werteziele: Strebe im Kampf 5.000+ maximale HP bei einer Krit-Rate von 80–90 % und 150 %+ Krit-Schaden an; ziele außerdem auf einen Geschwindigkeits-Breakpoint von 120 im Kampf ab, wenn du eine schnellere Verfügbarkeit ihrer ultimativen Fähigkeit wünschst. Das Festhalten an ihrer Basis-Geschwindigkeit ist in Ordnung, wenn du einen langsameren, auf Kritische Treffer ausgerichteten Build spielst.

Prioritäten für „Tribbies Spur“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Hundert Raketen Mittel Verursacht von ihren vier Kernfähigkeiten den geringsten Schaden, daher kann man sie getrost für den Schluss aufheben. Fähigkeit: Wo sind die Geschenke geblieben? Am höchsten Erhöht den Wert des Buffs „All-Type RES PEN“, den sie jedem Verbündeten gewährt. Ultimative Fähigkeit: Ratet mal, wer hier wohnt Höchste Erhöht den zusätzlichen Schaden, den der Gegner mit den höchsten HP durch die Zone erleidet. Talent: Fleißig wie Tribbie Hoch Da der Großteil ihres persönlichen Schadens hierher stammt, lohnt es sich, dieses Talent direkt nach der Fertigkeit und der Ultimativfähigkeit zu verbessern. Bonusfähigkeit: Lamm außerhalb der Mauer… Hoch Erhöht Tribbies eigenen Schaden für einige Runden, nachdem der Folgeangriff ihres Talents getroffen hat. Bonusfähigkeit: Glaskugel mit Flügeln! Am höchsten Erhöht ihre maximalen HP basierend auf der Gesamt-HP-Summe ihrer Verbündeten und steigert so direkt ihren skalierenden Wert. Bonusfähigkeit: Kieselstein an der Weggabelung? Höchste Stellt Energie wieder her, nachdem Verbündete angegriffen haben, wodurch sie schneller wieder ihre ultimative Fähigkeit einsetzen kann.

Tribbies Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Von Furcht zertrampeltes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Dunkelverschleiertes Mondlicht 65 Gutschrift 308.000

Tribbies Spurenmaterialien (maximale Anzahl an Spuren)

Material Gesamt Anmerkung zum Firmament 15 Von Angst zertrampeltes Fleisch 41 Himmlischer Abschnitt 72 Von Mut zerrissene Brust 56 Himmlische Melodie 139 Von Herrlichkeit umhüllter Oberkörper 58 Verlorenes Echo des gemeinsamen Wunsches 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

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Die besten Tribbie-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Tribbies bestes Gesamtteam, bestes F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Tribbie-Team insgesamt

Bestes Tribbie-Team (Gesamt) Rolle Tribbie Unterstützung Evernight Hybrid Castorice DPS Hyacine Unterstützung

Tribbies universelle Schadensverstärkung lässt sich perfekt auf mehrere Schadensverursacher gleichzeitig skalieren. In dieser Zusammensetzung maximiert sie sowohl Castorices skalierende Hauptangriffe als auch Evernights Memosprite-Aktionen als sekundäre Schadensquelle und fungiert als effiziente Energiequelle für das gesamte Team.

Hyacine hält dieses Team mit ihren Aktions-Boosts und der Ressourcengenerierung zusammen. Dank ihrer Fähigkeiten können sowohl Tribbie als auch Evernight ihre Fertigkeiten in atemberaubendem Tempo abfeuern und eine lückenlose Wirkungsdauer der Buffs aufrechterhalten. Ihre kraftvolle Energierückgewinnung deckt direkt die hohen Kosten für die ultimativen Fähigkeiten des Teams, sodass Castorice ihre verheerenden Bursts entfesseln kann, ohne an lästige Ausfallzeiten zu stoßen.

Bestes F2P-Tribbie-Team

Bestes Tribbie-Team (F2P) Rolle Tribbie Unterstützung Serval DPS Herta DPS Luchs Unterstützung

Dies ist Tribbies bestes komplett kostenloses Team. Serval und Herta treffen beide mehrere Gegner gleichzeitig, und Tribbies Buffs helfen beiden dabei, gegen Gruppen noch mehr Schaden anzurichten, während Lynx dafür sorgt, dass alle am Leben bleiben.

Die besten Alternativen für Tribbie-Teams

Herta ist eine hervorragende Partnerin für Tribbie. Tribbies AoE-Folgeangriffe helfen dabei, schnell Stapel und Energie für Herta aufzubauen. Im Gegenzug lösen Herta’s häufige Ultimates und weitreichende Angriffe immer wieder Tribbies eigene „Zone“-Mechanik für zusätzlichen Schaden und Energie aus.

Anaxa glänzt an der Seite von Tribbie in Dual-Erudition-Kompositionen. Tribbies teamweite Buffs schalten Anaxas alternative passive A4-Spur-Fähigkeit frei und verwandeln ihn von einem egoistischen Hypercarry in ein unterstützendes Kraftpaket, das allen Verbündeten einen Schadensbonus von 50 % gewährt.

Aglaea profitiert enorm von Tribbies universellem „All-Type RES PEN“ und der zonalen Schadensverstärkung. Tribbies spezialisierte Buffs verstärken Aglaeas einzigartige, blitzschnelle Multi-Hit-Offensive nahtlos.

Lingsha ist eine äußerst effektive, offensive Sustain-Option für diesen Archetyp. Ihre Beschwörung und ihre AoE-Ultimate sorgen für konstanten, passiven Schilddurchbruch-Schaden, der sich perfekt mit Tribbies Fähigkeiten kombinieren lässt.

Auch Himeko Nova profitiert enorm von Tribbies nahezu permanenter Zonen-Verfügbarkeit, die sowohl ihren weitreichenden „Decimation“-Schaden als auch ihre individuellen „Verdict“-Schläge gegen einzelne Ziele erheblich verstärkt.

Ashveil profitiert in hohem Maße von Tribbies Resistenzabzug gegen alle Typen und seiner Schadensanfälligkeit, und seine eigenen häufigen Folgeangriffe werden durch Tribbies Talent verstärkt, während er im Gegenzug Energie für seine eigene Ultimative Fähigkeit wiederherstellt.

Argenti kann jeden Gegner mit seiner ultimativen Fähigkeit treffen, was eine einfache Möglichkeit darstellt, Tribbies Talent „Folgeangriff“ noch im selben Zug auszulösen, in dem er seine ultimative Fähigkeit einsetzt.

Jade führt häufig ihre eigenen Folgeangriffe gegen jeden Gegner aus, was Tribbies „Ultimate Zone“ zusätzliche Gelegenheiten bietet, ihren Bonusschaden am Ziel mit den höchsten HP zu verursachen.

Gallagher ist eine SP-positive Sustain-Option, die durch seine AoE-Ultimative sowohl Tribbie als auch ihrem DPS-Partner dabei helfen kann, Energie wiederherzustellen, wodurch die Rotation des gesamten Teams am Laufen bleibt.

Egal, welche Teamkollegen du auswählst: Du solltest immer im Hinterkopf behalten, dass Tribbie Partner belohnt, die sich auf Flächenangriffe konzentrieren und mehrere Gegner gleichzeitig angreifen, da jeder dieser Treffer den Bonusschaden ihrer Zone auslösen und ihre eigene Energie weiter ansteigen lassen kann.

Tribbie-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Ritual der Zuckersuppe Am höchsten Verursacht zusätzlichen wahren Schaden gegen Gegner, die bereits Bonusschaden durch ihre Zone erleiden – eine starke Verbesserung bei geringen Investitionskosten. E2: Wegweiser der Traumtour Mittel Erhöht den zusätzlichen Schaden der Zone und fügt eine zweite Schadensinstanz hinzu – ein solides, aber nicht unverzichtbares Upgrade. E3: Schatzkammer des Morgenglanzes Niedrig Eine pauschale Stufenerhöhung für ihre ultimative Fähigkeit, ihre Basisangriffe und ihre Memosprite-Fähigkeit ohne neuen Effekt. E4: Frieden der Empathie-Bindung Mittel Bewirkt, dass das gesamte Team einen Teil der gegnerischen Verteidigung ignoriert, solange ihr „Numinosity“-Buff aktiv ist. E5: Uhr der Wunder Niedrig Eine pauschale Erhöhung ihrer Fertigkeits- und Talentstufe ohne neuen Effekt. E6: Morgen des Sternenglanzes Hoch Verwandelt den Folgeangriff ihres Talents in einen automatischen Auslöser nach ihrer eigenen Ultimativfähigkeit, mit einer massiven Schadenssteigerung, erfordert jedoch einen hohen Einsatz an Eidolons, um diesen zu erreichen.

E1 ist für die meisten Spieler die praktische Grenze. Es handelt sich um eine bedeutende Schadensverbesserung an sich, und alles darüber hinaus ist nicht wirklich nennenswert, bis auf E6, das den nächsten echten Leistungssprung bringt.

Fazit: Lohnt es sich, Tribbie zu bauen2026?

Tribbies Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Tribbie ist eine der stärksten und flexibelsten Harmony-Einheiten, da sie ein Support-Kit effektiv mit eigenem, echtem Flächenangriffsschaden kombiniert. Sie zählt in jedem wichtigen Endgame-Modus zu den Top-Wahlen und ist eine besonders starke Wahl, wenn du bereits Schadensverursacher mit HP-Skalierung im Team hast.

Um das Beste aus ihrem Fähigkeiten-Set herauszuholen, ist eine erhebliche Investition in HP-skalierende Werte erforderlich, und ihr bestes Relikt-Set zwingt dich zu einem langsameren Spielstil. Trotzdem lohnen sich ihre Fertigkeit und ihre Ultime allein schon, sie ab E0 aufzubauen, da sie selbst dann bereits mehr oder weniger die „vollständige“, nahezu universelle Unterstützerin ist, die sich die meisten Spieler von ihr wünschen.

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Häufig gestellte Fragen