La mejor configuración de Tribbie, equipo y eidolones para el HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Tribbie , junto con un desglose de la rotación y una valoración final sobre si merece la pena configurarla.

Tribbie es una unidad de cinco estrellas de Armonía Cuántica que no se comporta como una típica potenciadora, sino más bien como una segunda causante de daño con un kit de apoyo. Su habilidad definitiva afecta a todos los enemigos, abre una zona que castiga al objetivo con más PV y se sigue activando con los propios ataques de sus aliados.

Resumen: la mejor configuración de Tribbie de un vistazo

El mejor cono de luz Si el tiempo fuera una flor Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Engranajes entrelazados Mejor conjunto de reliquias Colapso del poeta del duelo (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares «Serene Demesne» de Bone Collection (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice de CRIT o DAÑO



CRIT Botas: %



de PV Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Índice de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Índice de CRIT = Daño CRIT > % de PS > VEL Mejor equipo (general) Tribbie (Apoyo)



Evernight (Híbrido)



Castorice (DPS)



Cyrene (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Tribbie (apoyo)



Serval (DPS)



Herta (DPS)



Lynx (apoyo)

Cómo jugar con Tribbie: rotación y consejos

La habilidad de Tribbie, «¿Dónde están los regalos?», le otorga una mejora propia llamada «Numinosidad», que aumenta la resistencia a todo tipo de daños de todos los aliados mientras dure; así que úsala antes de que actúen tus personajes de daño siempre que puedas.

Su habilidad definitiva, «Adivina quién vive aquí», abre una zona que aumenta el daño recibido por los enemigos y sigue infligiendo daño cuántico adicional al enemigo que tenga más PV cada vez que un aliado ataque. Su talento, «Ocupada como Tribbie», lanza un ataque de seguimiento contra todos los enemigos cada vez que otro aliado utilice su propia habilidad definitiva, y ese contador se reinicia en cuanto Tribbie vuelve a lanzar su propia habilidad definitiva.

Para maximizar su daño, debes dejar siempre que tus otros aliados lancen sus habilidades definitivas primero para activar los ataques de seguimiento de Tribbie. Una vez agotadas esas cargas, activa la habilidad definitiva de Tribbie para restablecer inmediatamente el contador de activaciones, lo que permitirá a tu equipo encadenar una nueva oleada de ataques de seguimiento a medida que recuperen energía.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores conos de luz para Tribbie

La habilidad característica de Tribbie, «Si el tiempo fuera una flor», es su mejor opción posible. Aumenta su propio DAÑO CRÍTICO y, tras acertar un ATAQUE DE SEGUIMIENTO, le otorga «Presagio», una mejora que aumenta considerablemente el DAÑO CRÍTICO de todos los aliados mientras dura. Además, devuelve Energía al activarse, lo que hace que su habilidad definitiva se recargue más rápido que casi cualquier otra alternativa.

Si no tienes su firma, «Meshing Cogs» es la opción más sencilla y apta para jugadores F2P. Es un cono de 3 estrellas disponible en la tienda estándar que regenera energía cada vez que quien lo lleva ataca o recibe un golpe, lo que le viene muy bien a Tribbie, ya que hace ambas cosas constantemente durante una rotación normal de Zona.

«¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» supone una mejora considerable respecto a «Meshing Cogs» si ya lo has conseguido. Otorga a todo el equipo un turno adicional cada vez que Tribbie usa su habilidad definitiva, algo que le resulta fácil activar con frecuencia, aunque a cambio no proporciona regeneración de energía por sí mismo.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Tribbie.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «El poeta del luto colapsado» es la mejor opción de Tribbie centrada en el daño. Aumenta su daño cuántico con 2 piezas, y su efecto de 4 piezas sacrifica parte de su velocidad a cambio de un gran aumento de la tasa de crítico una vez que su velocidad cae por debajo de un umbral establecido. Es la mejor elección para daño puro, aunque la limita a un estilo de juego más lento.

Combínalo con el adorno planar «Serene Demesne» de la Colección de Huesos. Aumenta directamente su PV máximo y, una vez que este supera un umbral lo suficientemente alto, añade además una bonificación fija de daño crítico tanto para ella como para su memosprite, lo que encaja perfectamente en una configuración basada en los PV como la suya.

Prioridades de estadísticas de Tribbie

Prioridad 1: Probabilidad de crítico = Daño crítico

Probabilidad de crítico = Daño crítico Prioridad 2: % de PV

% de PV Prioridad 3: % de velocidad

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 5.000 PV máximos durante el combate con una tasa de crítico del 80-90 % y un daño crítico del 150 % o más, y apunta a un punto de inflexión de 120 en VEL si quieres que tu habilidad definitiva esté disponible más rápidamente. No pasa nada si te quedas con su Velocidad base si estás utilizando una configuración más lenta centrada en los críticos.

Prioridades de «Tribbie's Trace»

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Cien cohetes Medio Es la que menos daño inflige de sus cuatro habilidades principales, así que no pasa nada si la dejas para el final. Habilidad: ¿Dónde se han ido los regalos? Máximo Aumenta el valor de la mejora de PEN de RES de todos los tipos que otorga a todos los aliados. Habilidad definitiva: Adivina quién vive aquí Máximo Aumenta el daño adicional que recibe el enemigo con más PV por la zona. Talento: Ocupado como Tribbie Alto De aquí proviene la mayor parte de su daño personal, por lo que merece la pena mejorarlo justo después de la Habilidad y la Habilidad definitiva. Habilidad adicional: Cordero fuera de la muralla… Alto Aumenta el daño de Tribbie durante unos turnos después de que su ataque de seguimiento del talento impacte. Habilidad adicional: ¡Bola de cristal con alas! Máxima Aumenta su PV máximo en función de la suma de los PV de sus aliados, lo que potencia directamente su estadística escalable. Habilidad adicional: ¿Guijarro en la encrucijada? Máxima Restaura energía después de que los aliados ataquen, lo que le permite recuperar su habilidad definitiva más rápido.

Materiales de ascensión de Tribbie (ascensión máxima)

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Luz de luna de Velo Oscuro 65 Crédito 308 000

Materiales de «El rastro de Tribbie» (rastros máximos)

Material Total Nota sobre el firmamento 15 Carne pisoteada por el miedo 41 Sección celestial 72 Pecho desgarrado por el valor 56 Melodía celestial 139 Torso rociado de gloria 58 Eco perdido del deseo compartido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores equipos de Tribbie (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Tribbie, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Tribbie

Mejor equipo de Tribbie (general) Función Tribbie Apoyo Evernight Híbrido Castorice DPS Hyacine Apoyo

La amplificación de daño universal de Tribbie se adapta perfectamente a varios causantes de daño de forma simultánea. En esta composición, maximiza tanto las ráfagas principales de Castorice como las acciones de Memosprite de Evernight, que aportan un DPS secundario , y actúa como una fuente de energía eficiente para todo el equipo.

Hyacine es el nexo de unión de esta composición gracias a su avance de acción y a su generación de recursos. Gracias a su conjunto de habilidades, tanto Tribbie como Evernight pueden alternar sus habilidades a una velocidad vertiginosa y mantener una duración de las mejoras impecable. Su potente restauración de energía alimenta directamente los elevados costes de las habilidades definitivas del equipo, lo que permite a Castorice desatar sus devastadoras ráfagas sin toparse con molestos periodos de inactividad.

El mejor equipo de Tribbie para jugadores F2P

Mejor equipo de Tribbie (F2P) Rol Tribbie Apoyo Serval DPS Herta DPS Lynx Apoyo

Este es el mejor equipo totalmente gratuito de Tribbie. Tanto Serval como Herta atacan a varios enemigos a la vez, y las mejoras de Tribbie les ayudan a ambos a infligir más daño contra grupo s, mientras que Lynx se encarga de mantener a todos con vida.

Las mejores alternativas al equipo de Tribbie

The Herta es una compañera excelente para Tribbie. Los ataques de área de efecto de Tribbie ayudan a acumular rápidamente acumulaciones y energía para The Herta. A cambio, las habilidades definitivas frecuentes y los ataques de gran alcance de The Herta activan repetidamente las mecánicas de daño adicional y energía de la Zona de Tribbie.

Anaxa destaca junto a Tribbie en composiciones con doble Erudición. Las mejoras de Tribbie para todo el equipo activan la pasiva alternativa «A4 Trace» de Anaxa, lo que le transforma de un hipercarry egoísta en un potente apoyo que otorga un aumento del 50 % al daño de todos los aliados.

Aglaea se beneficia enormemente de la PEN de RES universal para todos los tipos de Tribbie y de la amplificación de daño en toda la zona. Las mejoras especializadas de Tribbie potencian a la perfección el ataque único de Aglaea, caracterizado por múltiples golpes y una rapidez fulminante.

Lingsha es una opción de sustain ofensiva muy eficaz para este arquetipo. Su invocación y su habilidad definitiva de área de efecto proporcionan un daño constante y pasivo que rompe escudos, lo cual se combina a la perfección con el kit de Tribbie.

Himeko Nova también saca un enorme partido del tiempo de actividad casi permanente de la zona de Tribbie, lo que potencia enormemente tanto su daño de «Decimación» de amplio alcance como sus golpes individuales de «Veredicto» contra un solo objetivo.

Ashveil se beneficia enormemente de la reducción de resistencia a todos los tipos y la vulnerabilidad al daño de Tribbie, y sus frecuentes ataques de seguimiento se ven potenciados por el talento de Tribbie, al tiempo que ayudan a restaurar energía para su propia habilidad definitiva.

Argenti puede golpear a todos los enemigos con su habilidad definitiva, lo que supone una forma sencilla de activar el ataque de seguimiento del talento de Tribbie en el mismo turno en que se activa.

Jade lanza con frecuencia sus propios ataques de seguimiento contra todos los enemigos, lo que le da a la zona de la habilidad definitiva de Tribbie oportunidades adicionales para infligir su daño adicional al objetivo con más PV.

Gallagher es una opción de sustain con saldo positivo de SP que puede ayudar a restaurar energía tanto para Tribbie como para su compañero de DPS a través de su habilidad definitiva de área de efecto, lo que mantiene en marcha la rotación de todo el equipo.

Elijas a los compañeros que elijas, lo importante es recordar que Tribbie se beneficia de compañeros centrados en el área de efecto que atacan a varios enemigos a la vez, ya que cada uno de esos impactos puede activar el daño adicional de su Zona y mantener su propia Energía en aumento.

Eidolones de Tribbie: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Rito de la sopa de azúcar Máximo Añade daño verdadero adicional contra el enemigo que ya esté recibiendo daño extra por su zona, una mejora potente por un bajo coste de inversión. E2: Guía del recorrido onírico Medio Aumenta el daño adicional de la zona y añade una segunda instancia de daño; una mejora sólida, aunque no imprescindible. E3: Tesoro del resplandor matutino Bajo Un aumento fijo del nivel de su habilidad definitiva, su ataque básico y su habilidad de memosprite, sin ningún efecto nuevo. E4: Paz del vínculo empático Medio Hace que todo el equipo ignore una parte de la DEF del enemigo mientras su mejora «Numinosidad» esté activa. E5: Reloj de las Maravillas Bajo Un aumento fijo del nivel de su Habilidad y su Talento sin ningún efecto nuevo. E6: Amanecer de la luz estelar Alto Convierte el ataque de seguimiento de su talento en un efecto automático tras su propia habilidad definitiva, con un enorme aumento de daño, aunque requiere una gran inversión en Eidolones para alcanzarlo.

El E1 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores. Es una mejora significativa del daño por sí misma, y todo lo que viene después no es realmente tan notable hasta el E6, que ofrece el siguiente salto real de potencia.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Tribbie2026?

Clasificación de nivel de Tribbie Valoración general EX Valoraciones en la fase final Memoria del Caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Tribbie es una de las unidades de Harmony más potentes y versátiles, ya que combina eficazmente un kit de apoyo con daño de área de efecto propio. Se considera una de las mejores opciones en todos los modos principales de final de partida, y resulta especialmente útil si ya cuentas con personajes que infligen daño escalado con los PV.

Necesitas una inversión considerable en escalado de PV para sacar el máximo partido a su kit, y su mejor conjunto de reliquias te obliga a adoptar un estilo de juego más lento. Aun así, solo su habilidad y su habilidad definitiva ya hacen que merezca la pena equiparla en E0, ya que, incluso en ese nivel, ya es más o menos el apoyo «completo» y casi universal que la mayoría de los jugadores esperan de ella.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes