La mejor configuración de «Elation» para Trailblazer, equipo y eidolones: HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, las formaciones y las recomendaciones sobre Eidolones para la mejor configuración de La euforia de los pioneros en Honkai Star Rail, para que puedas preparar a este personaje de apoyo de cinco estrellas y sacarle el máximo partido en las fases finales del juego.

Elation, la Pionera, es un personaje de apoyo de Elation de Rayo cuyo papel consiste en preparar el turno de otro personaje, proporcionando al equipo «Punchline» y «Certified Banger» cada vez que actúa.

Resumen: la mejor configuración de La euforia de los pioneros de un vistazo

Mejor cono de luz Cuando decidió ver Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Elation rebosante de bendiciones El mejor conjunto de reliquias Adivino de Alcance Lejano (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Lushaka, los Mares Sumergidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍT. Botas: VEL



. Esfera planar: %



de ATA. Cuerda de enlace: Índice de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Velocidad > Probabilidad de crítico > Daño crítico > % de PV Mejor equipo (general) La euforia de los pioneros (Apoyo)



Evanescia (DPS)



Yao Guang (Apoyo)



Huohuo (Apoyo) Mejor equipo (F2P) La euforia de los pioneros (apoyo)



Herta (DPS)



Asta (apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (apoyo)

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Cómo jugar con La euforia de los pioneros: rotación y consejos

La «Euforia del Pionero» funciona con un ciclo sencillo: usa la Habilidad sobre el equipo enemigo para acumular «Banger certificado» y, a continuación, lanza la Habilidad Definitiva sobre el usuario designado de la Habilidad de Euforia en el instante en que se cargue. Esa Habilidad Definitiva activa inmediatamente una copia gratuita de la Habilidad de Euforia del objetivo, que es de donde proviene realmente la mayor parte del valor de su kit.

Su propia habilidad «Elation» inflige un daño moderado de «Elation» de tipo Rayo que se distribuye por todo el campo. Da prioridad a la VEL en sus configuraciones para que el La euforia de los pioneros alcance su habilidad definitiva más rápido y con mayor frecuencia, ya que cada habilidad definitiva adicional supone otra habilidad «Elation» gratuita para el equipo.

Los mejores conos de luz para «Elation» de «Pionero»

«Cuando decidió ver» es la mejor elección general para una configuración de «Elation» de Trailblazer. Aumenta la VEL del portador y, al entrar en combate o al usar la Habilidad Definitiva en un aliado, otorga mejoras en la tasa de CRIT y el daño CRIT a todo el equipo, además de una tasa de regeneración de energía adicional para el propio «Pionero», lo que contribuye directamente a un ciclo de Habilidad Definitiva más rápido.

«Alegría rebosante de bendiciones» es la mejor opción para jugadores F2P y, en la práctica, está realmente a la altura. Se obtiene en la Tienda de Herta, aumenta el ATK de quien la lleva y añade un bonus de «Elation» a cualquier aliado que reciba un golpe de la Habilidad o la Habilidad Definitiva del «Trailblazer», que es exactamente el tipo de pasiva que busca quien quiere potenciar «Elation».

«Mañana, juntos» es una alternativa viable de 4 estrellas. Aporta daño crítico y, tras la habilidad definitiva del portador, otorga un breve aumento de «Elation» a todo el equipo, aunque el efecto solo dura un turno, lo que la convierte en la más débil de estas tres.

Para conocer con más detalle cuáles son los mejores conos de luz de «Elation» de «Trailblazer», consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de «Elation» de «Trailblazer».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Adivino de Alcance Lejano» (4 piezas) es, sin duda, el mejor conjunto de reliquias para esta configuración. Solo su bonificación de 2 piezas ya otorga velocidad, y el efecto completo de 4 piezas potencia la «Euforia» de todos los aliados en el momento en que se activa la propia habilidad de «Euforia» del Pionero, que es precisamente la razón principal para utilizarlas como apoyo.

«Lushaka, los Mares Sumergidos» (2 piezas) es el adorno planar recomendado. Otorga una tasa de regeneración de energía adicional y ATK extra al aliado situado más a la izquierda de la formación, que suele ser el propio carry de DPS de la configuración «Pionero Elation».

Prioridades de estadísticas de «La euforia de los pioneros»

Prioridad 1: VEL

VEL Prioridad 2: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 3: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 4: % de HP

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: intenta alcanzar 2.200 de ATK y, a continuación, fíjate como objetivo un punto de inflexión de 160 en SPD durante el combate. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan los valores porcentuales.

Prioridades de «Elation's Trace» de Trailblazer

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: Haz algo de ruido Bajo Rara vez es la fuente real de daño en esta configuración, por lo que es seguro dejarla en un nivel bajo. Habilidad: Que la tormenta siga arreciando Medio Merece la pena subirla para aumentar el daño personal, pero no es la habilidad prioritaria. Habilidad definitiva: Que el Pionero te lleve hacia las estrellas Máxima Aumenta la bonificación de DAÑO CRÍTICO que recibe el objetivo de tu habilidad definitiva; es el núcleo de toda la configuración. Talento: Esa sonrisa te llega de otra manera Alto Permite que la habilidad inflija daño de euforia adicional una vez que se acumule «Certified Banger», así que súbelo de nivel junto con la habilidad. Habilidad de «Euforia»: «He dicho “Euforia”, ¿acaso he tartamudeado?». Máximo Aumenta directamente el daño de la habilidad de «Euforia» gratuita que se activa al lanzar la habilidad definitiva. Habilidad adicional: «En la gloria» Máximo Añade «Euforia» en función del exceso de ATK, lo que aumenta significativamente el daño personal del Pionero. Habilidad adicional: ¡A la mierda, a por todas! Máximo Otorga tasa de CRIT y restaura un punto de habilidad para el equipo tras usar la habilidad definitiva, lo que supone un gran impulso económico. Habilidad adicional: ¡Ajá, a por ellos! Alta Otorga «Banger certificado» adicional después de que un aliado utilice una habilidad de «Euforia», lo que acelera aún más el ciclo.

Materiales de ascensión de «La euforia de los pioneros» (ascensión máxima)

Material Total Instinto de Ladrón 15 Intriga del usurpador 15 La voluntad del conquistador 15 La enigmática Ectostella 65 Créditos 308 000

Materiales de «Trace» de La euforia de los pioneros (Número máximo de trazas)

Material Total Los storyboards dibujados a mano con un estilo desenfadado 15 Instinto del ladrón 41 Número conmemorativo de la serialización de «The Fluffy» 72 El plan del usurpador 56 La edición de coleccionista de «The Fluffy» 139 La voluntad del conquistador 58 La reticencia de Vanquished Flow 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de La euforia de los pioneros (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de La euforia de los pioneros, el mejor equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de La euforia de los pioneros

Mejor equipo de La euforia de los pioneros (general) Rol La euforia de los pioneros Apoyo Evanescia DPS Yao Guang Apoyo Huohuo Apoyo

Este equipo se basa por completo en el arquetipo «Elation», maximizando los ciclos de energía de las habilidades definitivas y las mejoras de campo. La habilidad «Elation» de Trailblazer activa las habilidades de «Elation» de los aliados y potencia los parámetros de CRIT, mientras que Yao Guang despliega su zona para compartir las estadísticas de «Elation», acumular penetración de resistencia de todo tipo y activar «Aha Instances» para aportar una utilidad adicional al equipo.

En su papel de hipercarry principal, Evanescia convierte sus enormes estadísticas de CRIT en combate en daño de «Elation» escalable y llena su límite de 480 de energía para la habilidad definitiva con el fin de desatar devastadores ataques de seguimiento con su zorro.

Por último, Huohuo actúa como motor de sostenibilidad crucial, proporcionando la purificación necesaria para todo el equipo junto con una regeneración de energía basada en porcentajes que garantiza que tanto Evanescia como Yao Guang mantengan una disponibilidad total de sus habilidades definitivas de alto coste.

El mejor equipo de «Elation» para pioneros F2P

El mejor equipo de «Elation» para Trailblazer (F2P) Rol «Elation» de Trailblazer Apoyo Herta DPS Asta Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

La habilidad definitiva de La euforia de los pioneros permite que Action Advance Herta pase directamente a su propio turno, Asta suma potenciadores de SPD y ATK, y Dan Heng Permansor Terrae (que se puede sustituir por Gallagher si no has conseguido DHPT gratis durante la versión 4.0) se encarga de la sostenibilidad al tiempo que potencia aún más el ATK de Herta.

Las mejores alternativas para el equipo de La euforia de los pioneros

Silver Wolf, de nivel 999, es una carry de DPS de primer nivel para los equipos con La euforia de los pioneros. Los efectos «Certified Banger» y «Punchline» que genera La euforia de los pioneros le permiten forzar una habilidad de Elation mejorada adicional para infligir más daño.

Sparxie es una hiperllevadora de Fuego/Elation de primer nivel que destaca cuando se combina con La euforia de los pioneros, ya que convierte su ATK bruto en una escala de Elation sin diluir y inflige un gran daño de rebote con cada golpe a través de su habilidad de Elation durante los «Aha Instants».

Sparkle es una sustituta sólida de Yao Guang, ya que potencia el DPS del equipo, acumula mejoras ofensivas y restaura los puntos de habilidad que esta configuración consume rápidamente.

Tribbie también ocupa bien el puesto de Yao Guang, aportando PEN de RES de todos los tipos y daño adicional que se acumula perfectamente con el daño de Elation del equipo.

Gallagher es otra alternativa de soporte, ya que cura al equipo mediante su debuff «Besotted» en lugar de un escudo directo.

Cualquier buen compañero alternativo para «La euforia de los pioneros» comparte la misma lógica subyacente: siempre que una unidad pueda aprovechar la generación de «Certified Banger» y «Punchline» de «La euforia de los pioneros», o liberar más habilidades de «Elation» del equipo, encaja perfectamente en las composiciones de «La euforia de los pioneros».

Eidolones de «La euforia de los pioneros»: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad (en tiempo) de la inversión Explicación E1: «Cree en la luz» Alto Añade hasta 3 «Certified Banger» adicionales al objetivo del siguiente «Ultimate» tras usar una habilidad, lo que acelera el ciclo. E2: Haciendo historia… Máximo Añade una mejora fija del 12 % de «Euforia» al objetivo de la habilidad definitiva, lo que supone un aumento del daño directo para todo el equipo. E3: Bajo los focos Bajo Un nodo de estadísticas y nivel de habilidad sin ningún efecto de combate nuevo. E4: Salva el mundo. Simplemente porque sí. Alto Aumenta el daño recibido por los enemigos en un 10 % durante 2 turnos cada vez que se activa una habilidad de «Euforia», lo que supone un auténtico impulso para todo el equipo. E5: Amor y valentía: siempre a la moda Bajo Otro nodo de nivel de habilidad «de relleno». E6: ¡Llega la leyenda cósmica! Alto Añade una gran mejora personal al DAÑO CRÍTICO al usar la habilidad «Euforia».

Veredicto: ¿Merece la pena incluir «Euforia del pionero» en la configuración2026?

Clasificación por niveles de La euforia de los pioneros Valoración general EX Clasificaciones de final de partida «Memoria del caos»: EX



«Ficción pura»: S



«Sombra apocalíptica»: EX

El La euforia de los pioneros es un apoyo gratuito realmente potente, incluso de primer nivel para cualquiera que esté formando un equipo de Elation. No definen el meta de forma tan amplia como la forma «Remembrance» del Trailblazer, pero dentro de su propio arquetipo son uno de los mejores facilitadores disponibles para todos los jugadores sin excepción.

El inconveniente es que su utilidad es bastante limitada fuera de los equipos de Elation, por lo que solo merece la pena invertir plenamente en él si ya te estás decantando por ese arquetipo con personajes como Sparxie o Silver Wolf de nivel 999. Sin embargo, si ya tienes un DPS de «Elation», te recomiendo sin duda que montes un equipo «Pionero de Elation», ya que son totalmente accesibles para los jugadores F2P.

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